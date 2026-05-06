I 14 migliori giochi di Donkey Kong di tutti i tempi (aggiornamento 2026)

I migliori giochi di Donkey Kong hanno resistito alla prova del tempo. Uniscono la maestria dei giochi platform al divertimento della giungla, attraversando decenni di storia dei videogiochi.

Questa lista celebra i momenti salienti della serie Donkey Kong, compresi i giochi che hanno segnato intere generazioni e spinto l’hardware Nintendo al limite.

Ho scelto ogni titolo in base al riscontro dei fan e al suo fascino intramontabile. Le mie scelte sono classificate per mostrare come la serie si sia evoluta senza perdere il suo caratteristico mix di sfida e personalità.



Sia i nuovi giocatori che i fan di vecchia data possono trovare un ottimo gioco di Donkey Kong che non hanno ancora provato. Confronta i tuoi preferiti e scopri qui nuove avventure da rivivere.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi di Donkey Kong

La serie Donkey Kong ha dato vita ad alcune vere e proprie leggende del mondo dei videogiochi, ma alcune spiccano nettamente sulle altre. Ecco le mie 3 scelte principali che definiscono il franchise.

Donkey Kong Bananza (2025) – L’ultimo titolo in ordine di tempo, con un gameplay rivisitato per adattarsi al pubblico di oggi. I movimenti fluidi e gli ambienti distruttibili lo rendono un gioco completamente diverso. Donkey Kong Country 2: La missione di Diddy Kong (1995) – Spesso considerato il miglior platform per SNES mai realizzato, questo sequel ha perfezionato la serie Donkey Kong Country con comandi migliori e livelli ancora più memorabili. Donkey Kong Country: Gelata tropicale (2018) – Un classico moderno visivamente sbalorditivo e perfetto dal punto di vista meccanico. Boss impegnativi e platforming preciso lo rendono uno dei migliori giochi di Donkey Kong su Switch.

Ognuno di questi titoli racchiude il meglio che la serie Donkey Kong ha da offrire, ma questo è solo l’inizio. Continua a leggere per scoprire i giochi che potresti esserti perso nei 40 anni di storia di DK.

I migliori giochi di Donkey Kong da provare subito

Salta, rotola e dondolati attraverso la selezione definitiva dei classici e delle riedizioni di DK. Questi 15 titoli di Donkey Kong dimostrano perché è ancora uno dei personaggi più iconici del catalogo Nintendo. Quanti dei migliori giochi di Donkey Kong hai giocato?

1. Donkey Kong Bananza [Il miglior gioco moderno di Donkey Kong per i nuovi giocatori]

Il nostro voto 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione/Avventura in terza persona Piattaforme Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2025 Autore/i Nintendo Durata media di gioco 31,5 ore Ideale per Un platform ben sviluppato, frutto di anni di sperimentazione Cosa mi è piaciuto Gli ambienti distruttibili

Il nuovo gioco di Donkey Kong, Donkey Kong Bananza, rivoluziona la serie con una nuova avventura piena di energia. Questo fantastico gioco introduce Pauline, la compagna di Donkey Kong, con cui puoi giocare in modalità cooperativa. Le sue abilità rendono l’azione sempre fresca e coinvolgente.

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Il gameplay è familiare e reattivo, ma gli ambienti distruttibili spingono i giocatori a sperimentare nuovi modi di giocare. È un titolo audace che modernizza Donkey Kong senza perdere nulla del suo fascino. Se non hai mai giocato a un gioco di DK prima d’ora, questo è un ottimo punto di partenza.

Perché l'abbiamo scelto Donkey Kong Bananza dimostra che la serie ha ancora margini di crescita, pur rimanendo fedele a ciò che i fan amano di più.

Il mio verdetto: Gioca a Donkey Kong Bananza per i suoi nuovi personaggi vivaci e per la rivisitazione creativa del classico gameplay di DK.

Cosa ne pensano i giocatori?

Zavier4728 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dopo aver completato al 100% DK Bananza, posso tranquillamente dire che non solo è uno dei giochi platform più divertenti e curati a cui abbia mai giocato, ma anche uno dei migliori giochi di Nintendo di sempre.

2. Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest [Il gioco di Donkey Kong preferito dai fan]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma a scorrimento laterale Piattaforme Game Body Advance, Nintendo Super System Anno di uscita 1995 Autore/i Rare, Nintendo Durata media di gioco 6,5 ore Ideale per Abilità di gioco in coppia e soluzioni creative Cosa mi è piaciuto La colonna sonora!

"La missione di Diddy a Kong" prende tutto ciò che il primo “Donkey Kong Country”" ha fatto bene e lo porta a un livello superiore. Il gameplay più raffinato e il design dei livelli più articolato lo rendono uno dei preferiti dai fan, tanto che molti lo definiscono il miglior gioco della serie “Donkey Kong Country” di sempre.



Le abilità di gioco in coppia di Diddy e Dixie permettono ai giocatori di affrontare le sfide in modo creativo, e la colonna sonora è una delle migliori per SNES. I picchi di difficoltà non fanno che aumentare il senso di soddisfazione.

Perché l’abbiamo scelto Donkey Kong Country 2: La missione di Diddy Kong è considerato da molti il miglior gioco di Donkey Kong dell’era a 16 bit, e c’è un motivo.

Il mio verdetto: Donkey Kong Country 2: La missione di Diddy Kong è il mix perfetto di sfida, atmosfera e divertimento incentrato sui personaggi.

Cosa ne pensano i giocatori?

tenchibr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 DKC2 ha reso ogni livello davvero originale ed è pieno di personalità. La colonna sonora è fantastica, e Dixie si integra con Diddy in un modo che DK non riusciva a fare.

3. Donkey Kong Country: Gelata tropicale [Il miglior gioco di Donkey Kong Country su Switch]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma Piattaforme Nintendo Switch, Wii U Anno di uscita 2018 Sviluppatori Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durata media di gioco 14,5 ore Ideale per Un platform rimasterizzato da giocare con gli amici Cosa mi è piaciuto Funky Kong come personaggio giocabile

La versione rimasterizzata di DKC Gelata tropicale porta il classico per Wii U su Switch con quel tocco in più e miglioramenti che lo rendono uno dei migliori giochi per Nintendo Switch per i fan di DK. I comandi più precisi e l’aggiunta di Funky Kong come nuovo personaggio giocabile hanno portato questo gioco a un livello superiore. Inoltre, il design dinamico e l’azione ritmica lo rendono un vero spasso da giocare, anche quando la difficoltà può risultare frustrante.

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È un successo nostalgico che ha una grafica mozzafiato e funziona in modo incredibilmente fluido su Switch. Se hai amato l’originale, devi assolutamente provarlo.

Perché l'abbiamo scelto La versione per Switch di Donkey Kong Country: Gelata tropicale perfeziona un platform già fantastico, rendendolo più accessibile che mai.

Il mio verdetto: Prendi Donkey Kong Country: Gelata tropicale se cerchi un platform visivamente mozzafiato che premia l’abilità e la costanza.

Cosa ne pensano i giocatori?

sakahn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ci sono tanti altri fantastici platform 2D, ma nessuno raggiunge gli stessi livelli.

4. Donkey Kong [Il modo migliore per provare Donkey Kong Arcade]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle platform a scorrimento laterale Piattaforme Game Boy Anno di uscita 1994 Autore/i Nintendo EAD, Nintendo Durata media di gioco 6 ore Ideale per Un'esperienza di gioco arcade più ricca Cosa mi è piaciuto Oltre 100 livelli, ma tutti diversi tra loro

L'uscita di Donkey Kong per Game Boy nel 1994 ha portato uno dei migliori platform da sala giochi su una console portatile con cui potevi giocare praticamente ovunque. Sembra semplice, ma questo gioco si è rivelato un platform sorprendentemente profondo, con oltre 100 livelli geniali che uniscono enigmi e precisione.

Questo gioco ha ridefinito la formula dei giochi arcade. Anche su uno schermo così piccolo, la versione per Game Boy è uno dei modi migliori per provare l’esperienza del gioco arcade originale.

Perché l’abbiamo scelto Ha trasformato le origini arcade di Donkey Kong in un'avventura a tutti gli effetti che regge ancora oggi.

Il mio verdetto: gioca a Donkey Kong sul Game Boy originale per provare una delle reinvenzioni per console portatile più intelligenti di un classico mai realizzate.

Cosa ne pensano i giocatori?

cdrex22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È davvero un'idea fantastica quella di prendere un bel gioco da sala giochi e semplicemente ampliarlo, ampliarlo, ampliarlo.

5. Donkey Kong Country [Il miglior titolo classico per SNES a cui puoi ancora giocare]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma a scorrimento laterale Piattaforme Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo Anno di uscita 1994 Autore/i Rare, Nintendo Durata media di gioco 4,5 ore Ideale per Design dei livelli scattante su una console di vecchia generazione Cosa mi è piaciuto Meccaniche di gioco a squadre

Donkey Kong Country è uscito per la prima volta nel 1994, ma puoi riviverlo con la tua Nintendo Switch. Questo rivoluzionario platform è disponibile nella libreria SNES di Nintendo Switch Online ed è sicuramente uno dei migliori giochi SNES per Switch presenti in quel catalogo.

Le funzionalità di gioco in coppia e la colonna sonora accattivante rendono questo titolo un vero fiore all’occhiello della serie, e la grafica 3D pre-renderizzata era sbalorditiva per l’epoca. Allora questo gioco sembrava davvero innovativo, e gli ambienti sono ancora oggi impressionanti.

Perché l’abbiamo scelto Donkey Kong Country ha cambiato per sempre il genere e rimane una pietra miliare nella lista dei migliori giochi di Donkey Kong.

Il mio verdetto: Donkey Kong Country è un gioco fantastico con cui iniziare se vuoi scoprire dove è nata davvero l'identità moderna di Donkey Kong.

Cosa ne pensano i giocatori?

AgentSkidMarks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Penso che, tra le altre cose, abbia la presentazione migliore in assoluto e il gameplay più coerente.

6. Donkey Kong Country Returns [Il miglior gioco di Donkey Kong disponibile su 3DS]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma a scorrimento laterale Piattaforme Nintendo 3DS, Wii Anno di uscita 2010 Sviluppatori Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durata media di gioco 14,5 ore Ideale per Una difficoltà che ti dà soddisfazione Cosa mi è piaciuto La modalità cooperativa di Diddy Kong

Retro Studios ha riportato in auge con stile le origini a scorrimento laterale di Donkey Kong con Donkey Kong Country Returns. Questo gioco unisce un design dei livelli nostalgico a una rifinitura moderna, rendendolo davvero affascinante da giocare. Questa è la versione originale, ma quella per DS ha avuto così tanto successo che è stata anche rimasterizzata in HD per Nintendo Switch.

La modalità cooperativa con Diddy Kong rende il gioco rigiocabile, con una familiarità nei livelli che non smette mai di sembrare fresca.

Perché l'abbiamo scelto Donkey Kong Country Returns ha segnato una svolta che ha riportato Donkey Kong ai fasti dei platform.

Il mio verdetto: Donkey Kong Country Returns è un gioco imperdibile per chiunque desideri un platform cooperativo impegnativo che renda onore all’eredità di DK.

Cosa ne pensano i giocatori?

NickOfTime90 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mi piacciono i livelli più brevi, il fatto che non ci siano livelli acquatici e il ritmo generale del gioco.

7. Donkey Kong 3 [Il miglior (e unico) sparatutto di Donkey Kong]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma, Sparatutto Piattaforme Arcade, NES, Nintendo Switch Anno di uscita 1983 Autore/i Nintendo Durata media di gioco 17 minuti Ideale per Gameplay sperimentale in stile sparatutto Cosa mi è piaciuto È davvero unico nella serie

Donkey Kong 3 ha abbandonato le scale per passare agli spruzzatori in questo capitolo unico e sperimentale della serie. Si tratta di un gioco in stile sparatutto con protagonista Stanley the Bugman al posto del nostro Kong preferito. Dovrai sparare agli insetti, spingendo DK verso l’alto invece di farlo arrampicare. È un titolo strano e meraviglioso, sicuramente uno dei più originali della serie. Vale la pena dargli un’occhiata anche solo per il suo design originale.

Perché l’abbiamo scelto Donkey Kong 3 è il titolo di Donkey Kong più strano e sperimentale mai pubblicato.

Il mio verdetto: dai un’occhiata a Donkey Kong 3 per vedere come la serie abbia sperimentato con il gameplay prima di diventare un colosso dei platform.

Cosa ne pensano i giocatori?

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Penso che sia divertente, ha delle animazioni fantastiche e adoro la musica della vittoria.

8. Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! [I migliori enigmi e la migliore esplorazione in un gioco di DK]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma a scorrimento laterale Piattaforme Game Boy Advance, Super Nintendo Anno di uscita 1996 Sviluppatore/i Rare, Nintendo Durata media di gioco 6 ore Ideale per Grafica retrò davvero impressionante Cosa mi è piaciuto Il design del mondo di gioco

Dixie e Kiddy Kong sono i protagonisti di questo avventuroso sequel che conclude la trilogia per SNES. Enigmi ed esplorazioni a bordo di veicoli ti porteranno attraverso mondi pieni di segreti. Una grafica impressionante e un design del mondo di gioco mozzafiato rendono questo titolo uno dei migliori giochi della serie Donkey Kong Country mai realizzati.

È facile sentire la mancanza dello stesso DK, ma a questo sequel non manca di certo la personalità.

Perché l'abbiamo scelto Ha regalato alla trilogia per SNES un finale creativo e appagante, che non manca certo di personalità.

Il mio verdetto: È un gioco fantastico, anche se breve, perfetto se ti piacciono i platform incentrati sull’esplorazione, con un mix divertente di ragionamento e riflessi.

Cosa ne pensano i giocatori?

TraditionalTree249 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 DKC3 è un'esperienza fantastica. La musica e la grafica sono vivaci e colorate. Questo contribuisce a dare a DKC3 un'identità ben definita.

9. Donkey Kong 64 [Miglior gioco retrò 3D a raccolta]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma Piattaforme Nintendo 64 Anno di uscita 1999 Autore/i Rare, Nintendo Durata media di gioco 29 ore Ideale per Giocare con diversi Kong Cosa mi è piaciuto Gli elementi di raccolta sfrenata

Nel 1999, Donkey Kong è entrato nel mondo del 3D con Donkey Kong 64. Questa serie ha introdotto per la prima volta cinque Kong giocabili, ognuno con le proprie abilità uniche che ti aiutavano a superare questo titolo pieno zeppo di oggetti da raccogliere. C’erano così tanti enigmi e oggetti da raccogliere che sembrava quasi impossibile. Tornare sui propri passi ogni volta che si acquisiva una nuova abilità poteva diventare una seccatura, ma in che altro modo avresti potuto raccogliere tutto?

Il suo umorismo, la sua portata e la colonna sonora ne hanno fatto un classico della serie DK. Il riuscito salto al 3D (che ha aperto la strada a molte meccaniche che avrebbero definito i migliori platform 3D) ha ispirato direttamente l’ultimo gioco di Donkey Kong, Donkey Kong Bananza.

Perché l’abbiamo scelto Donkey Kong 64 ha portato la serie nel mondo dei giochi 3D con uno stile grandioso e indimenticabile.

Il mio verdetto: Donkey Kong 64 è l’avventura 3D di DK per eccellenza, ricca di nostalgia, personalità e segreti.

Cosa ne pensano i giocatori?

Flashy_Section_4812 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È uno dei migliori giochi di raccolta che Rareware abbia mai realizzato!

10. Mario vs. Donkey Kong [La migliore apparizione di Mario in un gioco di DK]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma a scorrimento laterale, Puzzle Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2024 Autore/i Nintendo Durata media di gioco 7,5 ore Ideale per Puzzle impegnativi Cosa mi è piaciuto L'estetica carina dei personaggi

Prima che Mario e DK portassero la loro rivalità in alcuni dei migliori party game per Nintendo Switch, c'era Mario vs Donkey Kong. Si tratta di un remake del classico platform-puzzle del 2004 in cui Mario doveva salvare i Mini-Mario attraverso enigmi e un design dei livelli ingegnoso. L’estetica da giocattolo e gli enigmi che ti fanno scervellare rendevano la risoluzione dei puzzle ancora più soddisfacente.

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Era innovativo per l’epoca e rimane un titolo entusiasmante della serie Donkey Kong, soprattutto per i fan più accaniti di Mario. La versione per Nintendo Switch lo porta a un nuovo pubblico, con un aggiornamento grafico e miglioramenti alla giocabilità che piaceranno ai fan di vecchia data.

Perché l'abbiamo scelto Mario vs Donkey Kong è una rivisitazione ingegnosa che mantiene viva la rivalità tra Mario e DK in modi davvero creativi.

Il mio verdetto: Mario vs Donkey Kong è perfetto per chi ama i classici giochi di puzzle con un tocco nostalgico (e una grafica rinnovata)!

Cosa ne pensano i giocatori?

murder_mittenz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sono uno studente molto impegnato e questo gioco mi sta davvero aiutando a passare qualche breve momento con mio figlio.

11. Diddy Kong Racing [Il miglior gioco di corse in kart con protagonisti le scimmie]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Corsa/Guida Piattaforme Nintendo 64 Anno di uscita 1997 Sviluppatore/i Rare, Nintendo Durata media di gioco 14,5 ore Ideale per Veicoli creativi e mondi colorati Cosa mi è piaciuto La possibilità di scegliere l'hovercraft come veicolo

Diddy Kong Racing è stato uno dei primi giochi di corse in kart ad andare oltre la tipica estetica dei circuiti. È un’avventura che ti porta a gareggiare con auto, hovercraft e aerei in un mondo coloratissimo che ha tantissimo da offrire. Puoi esplorare per sbloccare nuove aree e sfide, con un gameplay sempre vario.

È un affascinante omaggio alle meccaniche vintage dei giochi di kart, e la grafica classica del N64 è estremamente nostalgica. Questo gioco di kart era di gran lunga superiore a qualsiasi altro gioco di corse o di guida dell’epoca.

Perché l’abbiamo scelto Diddy Kong Racing ha ampliato i confini di ciò che un gioco di kart poteva essere e ha regalato a Diddy il suo momento iconico.

Il mio verdetto: Diddy Kong Racing è una delle esperienze di corsa più creative che l’N64 abbia mai offerto. È un degno precursore di alcuni dei migliori giochi di corse per Switch.

Cosa ne pensano i giocatori?

Unable-Horror-7335 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Colonna sonora incredibile. È un gioco davvero all’avanguardia.

12. Donkey Kong Country Returns HD [La migliore esperienza di platform classica rivisitata]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforme a scorrimento laterale Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2025 Sviluppatori Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durata media di gioco 14,5 ore Ideale per Giocabilità migliorata Cosa mi è piaciuto Sono inclusi i livelli bonus della versione per 3DS

La versione rimasterizzata in HD di Donkey Kong Country Returns è uno dei migliori giochi per tutta la famiglia disponibili su Switch. Migliora le prestazioni della versione per Wii con un gameplay a 60 FPS e una grafica più nitida. Donkey Kong e i suoi compagni Kong si dondolano attraverso i livelli, evitando gli ostacoli e raccogliendo le loro amate banane. È abbastanza difficile da farti aiutare i tuoi bambini a superare uno o due livelli.

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Inoltre, questa versione include i livelli bonus di Cloud e contenuti aggiuntivi che erano disponibili solo nella versione 3DS del gioco. È un’esperienza fantastica e completa che puoi vivere insieme ai tuoi bambini.

Perché l'abbiamo scelto Donkey Kong Country Returns HD è il modo migliore per vivere un classico moderno molto amato, ora al massimo della sua bellezza grafica.

Il mio verdetto: ideale per chi cerca la versione definitiva di una delle avventure più impegnative e appaganti di Donkey Kong.

Cosa ne pensano i giocatori?

Three_Froggy_Problem ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si può dire che sia migliore dei giochi originali di DKC (anche se ovviamente non ha lo stesso valore storico) ed è uno dei migliori platform 2D di sempre.

13. Donkey Kong Land 2 [Il miglior gioco portatile di Donkey Kong della sua epoca]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma Piattaforme Game Boy Anno di uscita 1996 Autore/i Rare, Nintendo Durata media di gioco 5 ore Ideale per Nostalgia di DK in versione portatile Cosa mi è piaciuto Livelli originali e una grafica impressionante per l'epoca

Donkey Kong Land 2 ha portato il fascino del sequel di Donkey Kong Country sul Game Boy. All’epoca, quella grafica era davvero impressionante. Nonostante lo schermo più piccolo, il gameplay platform era fedele all’originale. Il design innovativo dei livelli e l’aggiunta di Dixie Kong hanno regalato agli appassionati delle console portatili un’avventura di DK completa in ogni dettaglio.

In un’epoca in cui i giochi per console portatili erano piuttosto limitati a causa delle capacità dell’hardware, questo gioco era una vera rivoluzione. Potevi portare con te un gioco completo di DK ovunque andassi, il che rendeva questo titolo davvero speciale per i fan della serie.

Perché l’abbiamo scelto Ha saputo catturare la magia della versione per console in formato portatile, dimostrando che Donkey Kong poteva funzionare ovunque.

Il mio verdetto: Ottimo per chi vuole vivere l’esperienza di Donkey Kong Country 2 in viaggio.

Cosa ne pensano i giocatori?

sludgezone ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un gioco davvero divertente; giocarci sul Game Boy quando è uscito è stata una magia, perché è molto simile al gioco per SNES.

14. Donkey Konga [Il miglior gioco ritmico di Donkey Kong]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Musica/Ritmo Piattaforme Nintendo GameCube, Wii Anno di uscita 2004 Autore/i Namco, Nintendo Durata media di gioco 15 ore Ideale per Gioco ritmico con i bonghi come periferiche Cosa mi è piaciuto Il controller DK Bongos (è un vero e proprio classico!)

Donkey Konga ha sostituito i barili con i bonghi, trasformando il ritmo in un vero e proprio gameplay. Usando l’ormai iconico controller DK Bongos, i giocatori battevano le mani e suonavano i bonghi al ritmo di canzoni pop e brani classici di Nintendo. I fan hanno adorato il divertimento e l’atmosfera da festa, anche se la selezione limitata di brani era un po’ un peccato. Scopri come procurarti una VPN per il Regno Unito per accedere a più contenuti con restrizioni regionali.



C’è proprio qualcosa di speciale nel puro divertimento caotico che questo gioco ha saputo offrire. Essendo uno dei giochi ritmici più originali per GameCube, i controller a bongo sono ormai difficili da trovare, ma all’epoca erano l’accessorio da avere assolutamente.

Perché l’abbiamo scelto Ha messo in mostra la creatività di Nintendo nella sua forma più sfrenata, trasformando la musica in una festa dedicata a Donkey Kong.

Il mio verdetto: Giocaci per vivere un'esperienza unica e gioiosa, basata sul ritmo, nel mondo di Donkey Kong.

Cosa ne pensano i giocatori?

newbzoors ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Cavolo, adoro questo gioco. Ho ancora i bonghi sparsi da qualche parte nella mia stanza.

Tutto quello che c'è da sapere su Donkey Kong: giochi, storia e eredità

Scegliere il miglior gioco di Donkey Kong dipende davvero dal tipo di avventura che cerchi. Nel corso della lunga storia della serie ci sono tantissimi giochi adatti a diversi stili di gioco. Se sei un fan dei classici platform, dovresti iniziare con Donkey Kong Country o La missione di Diddy a Kong per provare un po' di quell'azione 2D senza tempo per cui Donkey Kong è famoso.

I giocatori di oggi, invece, apprezzeranno di più Donkey Kong Country: Gelata tropicale o l’ultimo gioco della serie, Donkey Kong Bananaza. Gli appassionati di giochi retrò possono rigiocare a Donkey Kong 64 per rivivere l’energia nostalgica di una vera e propria maratona di raccolta oggetti in 3D.

Nel corso dei decenni, Donkey Kong è rimasto un simbolo di sfida e creatività nel mondo dei videogiochi. Ogni titolo è unico, e alcuni offrono persino modi sperimentali di giocare con la tua scimmia preferita. Tutti si basano sullo spirito di esplorazione e sulla precisione platform che ha avuto inizio con l’uscita dell’originale versione arcade nel 1981. Sia i nuovi giocatori che i veterani possono godersi l’intero catalogo dei titoli di Donkey Kong con la certezza che ce n’è per tutti i gusti. Potrebbero persino diventare alcuni dei tuoi giochi preferiti di sempre.

Quanti giochi di Donkey Kong ci sono?

Le grandi idee non passano mai di moda, e niente lo dimostra meglio della vasta serie di Donkey Kong. Ci sono oltre 60 giochi di Donkey Kong, compresi gli spin-off e quelli realizzati per console ormai fuori produzione o di nicchia (come il Game & Watch, per esempio).

A partire dal 1981, Donkey Kong è apparso in giochi per sala giochi, NES, Game & Watch, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Wii, DsiWare, 3DS, Wii U, Nintendo Switch e ora anche su Nintendo Switch 2. Quasi ogni console Nintendo ha avuto un gioco di DK. Sono oltre 40 anni di storia dei videogiochi!

I fan della serie sono stati conquistati dal sistema di platform preciso e appagante, ma spesso hanno potuto godersi colpi di scena creativi. Mario vs Donkey Kong, ad esempio, puntava molto sulla risoluzione di enigmi, con la classica rivalità Nintendo. Allo stesso modo, Donkey Kong Jungle Beat ha sostituito il platform con il ritmo dei tamburi sul controller DK Bongo.

La trilogia “Country” su SNES ha ridefinito il platform 2D, mentre le uscite più recenti come Donkey Kong Country HD e Gelata tropicale mantengono viva la tradizione. Il nuovo Donkey Kong Bananza reinventa la serie con un platform 3D e ambienti distruttibili. Con così tante varianti, il franchise di Donkey Kong si distingue come una delle serie più longeve nel mondo dei videogiochi.

La storia di Donkey Kong

Donkey Kong è apparso per la prima volta nel classico arcade del 1981 come cattivo che lanciava barili contro Mario. All’epoca, Mario era conosciuto solo come “Jumpman”. Quel debutto ha dato vita al franchise di Donkey Kong, ma ha anche dato origine allo stesso Mario. Il futuro di Nintendo (e del mondo dei videogiochi in generale) è stato plasmato da questo gioco.

Nel 1994 ci fu una svolta importante con *Donkey Kong Country*, che utilizzò una grafica 3D pre-renderizzata all’avanguardia per rivoluzionare il design dei giochi platform. Il successo del gioco riportò Donkey Kong tra i personaggi preferiti dai fan e consolidò il suo posto nella storia dei videogiochi. Il passaggio al 3D completo è avvenuto con Donkey Kong 64, seguito da una serie di titoli sperimentali come Donkey Kong Jungle Beat, basato sul ritmo.

Da allora, Donkey Kong ha fatto la sua comparsa in giochi crossover come Mario Kart, Smash Bros. e Mario Party. Come personaggio, ha un fascino intramontabile. L’ultimo gioco di Donkey Kong, Donkey Kong Bananza, reinventa la serie con una grafica moderna e un gameplay cooperativo. Mantiene il fascino classico mentre si proietta in una nuova era dei videogiochi. Titoli innovativi di questo calibro assicurano che la serie rimanga competitiva con i successi presenti nella lista completa dei candidati al “Gioco dell’Anno 2025”.

Perché Donkey Kong si chiama Donkey Kong?

Il nome di Donkey Kong ha confuso i giocatori per decenni, ma dietro c’è una storia divertente. Quando Shigeru Miyamoto creò il personaggio nel 1981, voleva dargli un nome che comunicasse che era una “scimmia testarda”. Miyamoto consultò un dizionario inglese-giapponese, convinto che “donkey” significasse “testardo” in inglese. Kong, invece, è un termine giapponese comune per indicare il “gorilla”.

Il risultato fu Donkey Kong. Quando i dirigenti di Nintendo cercarono di correggere Miyamoto, lui si era ormai abituato al suono di quel nome e si rifiutò di cambiarlo. Divenne subito un’icona. Il titolo (e il nome) insoliti aiutarono il gioco a distinguersi nelle sale giochi. Finì per rappresentare la creatività giocosa di Nintendo, su cui l’azienda continua a puntare ancora oggi.

Quindi, anche se il nome "Donkey Kong" non ha molto senso dal punto di vista linguistico, coglie perfettamente lo spirito della serie. È strano e facile da ricordare, il che lo rende esattamente il tipo di nome che solo Nintendo poteva rendere leggendario.

Il mio giudizio complessivo sui migliori giochi di Donkey Kong

Donkey Kong è una serie enorme e variegata che ha qualcosa per tutti. Grazie alla costante evoluzione della serie per adattarsi alle nuove tendenze del mondo dei videogiochi, nella serie DK c’è sicuramente un gioco perfetto per te.

Il miglior punto di partenza per i nuovi fan di Donkey Kong oggi?

Per i giocatori di oggi → Donkey Kong Bananza . Un’avventura 3D di nuova generazione con ambienti distruttibili e un gameplay coinvolgente.

Un’avventura 3D di nuova generazione con ambienti distruttibili e un gameplay coinvolgente. Per un platform intelligente e rimasterizzato → Donkey Kong Country: Gelata tropicale . L’atmosfera classica di DK con una grafica fantastica e un’ambientazione tropicale.

L’atmosfera classica di DK con una grafica fantastica e un’ambientazione tropicale. Per l’atmosfera retrò di DK → Donkey Kong Country Returns HD . Una versione rimasterizzata in chiave moderna di uno dei migliori platform classici della serie DK.

Una versione rimasterizzata in chiave moderna di uno dei migliori platform classici della serie DK. Per giocare in famiglia → Mario vs Donkey Kong. Un gioco basato su enigmi, spesso impegnativo ma sempre coinvolgente.

Ogni era di DK ha il suo fascino, ma tutte condividono lo stesso spirito selvaggio e alimentato dalle banane. Scegli il tuo preferito e tuffati nell’avventura: la giungla è sempre pronta per un’altra corsa.

Domande frequenti