Les 14 meilleurs jeux Donkey Kong de tous les temps (mise à jour 2026)

Les meilleurs jeux Donkey Kong ont résisté à l'épreuve du temps. Ils allient la maîtrise du jeu de plateforme et le plaisir de l'aventure dans la jungle, à travers plusieurs décennies d'histoire du jeu vidéo.

Cette liste rend hommage aux moments forts de la série Donkey Kong, notamment aux jeux qui ont marqué des générations et poussé le matériel Nintendo à ses limites.

J’ai sélectionné chaque titre en fonction de l’accueil que lui ont réservé les fans et de son attrait durable. Mes choix sont classés par ordre de préférence afin de mettre en avant la manière dont la série a évolué sans perdre ce mélange caractéristique de défi et de personnalité.



Les nouveaux joueurs comme les fans de longue date pourront y trouver un excellent jeu Donkey Kong qu’ils n’ont pas encore essayé. Comparez vos favoris et découvrez ici de nouvelles aventures à redécouvrir.

Nos coups de cœur parmi les meilleurs jeux Donkey Kong

La série Donkey Kong a donné naissance à de véritables légendes du jeu vidéo, mais certaines se démarquent nettement des autres. Voici mon top 3 des titres qui définissent la franchise.

Donkey Kong Bananza (2025) – Le tout dernier opus, doté d’un gameplay repensé pour répondre aux attentes du public d’aujourd’hui. La fluidité des mouvements et les environnements destructibles en font un jeu totalement différent. Donkey Kong Country 2 : La Quête de Diddy Kong (1995) – Souvent considéré comme le meilleur jeu de plateforme jamais créé sur SNES, cette suite a perfectionné la série Donkey Kong Country grâce à des commandes améliorées et des niveaux encore plus mémorables. Donkey Kong Country : Gel tropical (2018) – Un classique moderne visuellement époustouflant et d’une mécanique de jeu parfaite. Des boss exigeants et un gameplay de plateforme précis en font l’un des meilleurs jeux Donkey Kong sur Switch.

Chacun de ces titres incarne le meilleur de ce que la série Donkey Kong a à offrir, mais ce n’est qu’un début. Poursuivez votre lecture pour découvrir les jeux que vous avez peut-être manqués parmi les 40 ans d’histoire de DK.

Les meilleurs jeux Donkey Kong à découvrir dès maintenant

Sautez, roulez et balancez-vous à travers la sélection ultime des classiques et remasters de DK. Ces 15 titres Donkey Kong prouvent pourquoi il reste l’un des personnages les plus emblématiques de l’univers Nintendo. Combien de ces meilleurs jeux Donkey Kong avez-vous déjà joués ?

1. Donkey Kong Bananza [Le meilleur jeu Donkey Kong moderne pour les nouveaux joueurs]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action/aventure à la troisième personne Plateformes Nintendo Switch 2 Année de sortie 2025 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 31,5 heures Idéal pour Un jeu de plateforme abouti, fruit de nombreuses années d’expérimentation Ce que j’ai apprécié Les environnements destructibles

Le nouveau jeu Donkey Kong, Donkey Kong Bananza, bouscule la franchise avec une nouvelle aventure pleine de dynamisme. Ce jeu fantastique présente Pauline, la compagne de Donkey Kong, que l’on peut incarner en mode coopératif. Ses capacités apportent de la fraîcheur et du dynamisme à l’action.

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Le gameplay de plateforme est familier et réactif, mais les environnements destructibles incitent les joueurs à expérimenter de nouvelles façons de jouer. C’est un titre audacieux qui modernise Donkey Kong sans rien perdre de son charme. Si vous n’avez jamais joué à un jeu DK auparavant, c’est un excellent point de départ.

Pourquoi nous l'avons choisi Donkey Kong Bananza prouve que la série a encore de la marge pour évoluer tout en restant fidèle à ce que les fans apprécient le plus.

Mon avis : Jouez à Donkey Kong Bananza pour ses nouveaux personnages pleins de vie et sa réinterprétation originale du gameplay classique de DK.

Que disent les joueurs ?

Zavier4728 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Après avoir terminé « DK Bananza » à 100 %, je peux affirmer sans hésiter que non seulement c'est l'un des jeux de plateforme les plus amusants et les mieux aboutis auxquels j'ai joué, mais aussi l'un des meilleurs jeux jamais créés par Nintendo.

2. Donkey Kong Country 2 : Diddy’s Kong Quest [Meilleur jeu Donkey Kong préféré des fans]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme à défilement horizontal Plateformes Game Body Advance, Nintendo Super System Année de sortie 1995 Créateur(s) Rare, Nintendo Durée moyenne de jeu 6,5 heures Idéal pour Les capacités de jeu en équipe et les solutions créatives Ce que j’ai apprécié La bande-son !

« La quête de Diddy à Kong » reprend tout ce qui a fait le succès du premier « Donkey Kong Country » » et le pousse encore plus loin. Son gameplay de plateforme plus précis et la conception plus aboutie de ses niveaux en font un grand favori des fans, beaucoup le considérant comme le meilleur jeu « Donkey Kong Country » » de tous les temps.



Les capacités de jeu en duo de Diddy et Dixie permettent aux joueurs d’aborder les défis de manière créative, et la bande originale compte parmi les meilleures de la SNES. Les pics de difficulté ne font que renforcer le sentiment d’accomplissement.

Pourquoi nous l'avons choisi Donkey Kong Country 2 : La quête de Diddy Kong est largement considéré comme le meilleur jeu Donkey Kong de l'ère 16 bits, et ce n'est pas sans raison.

Mon verdict : Donkey Kong Country 2 : La quête de Diddy Kong est le mélange parfait entre défi, ambiance et plaisir axé sur les personnages.

Que disent les joueurs ?

tenchibr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 DKC2 apporte une touche d'originalité à chaque niveau et déborde de personnalité. La bande originale est exceptionnelle, et Dixie complète Diddy d'une manière que DK ne parvenait pas à faire.

3. Donkey Kong Country : Gel tropical [Meilleur jeu Donkey Kong Country sur Switch]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme Plateformes Nintendo Switch, Wii U Année de sortie 2018 Développeur(s) Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durée moyenne de jeu 14,5 heures Idéal pour Un jeu de plateforme remasterisé à jouer entre amis Ce que j’ai apprécié Funky Kong en tant que personnage jouable

La version remastérisée de DKC Gel tropical transpose ce classique de la Wii U sur Switch avec suffisamment de panache et d’améliorations pour en faire l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch pour les fans de DK. Des commandes plus précises et l’ajout de Funky Kong en tant que nouveau personnage jouable ont propulsé ce jeu vers de nouveaux sommets. Parallèlement, son design dynamique et son action rythmée en font un véritable plaisir à jouer, même si la difficulté peut parfois s’avérer frustrante.

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C’est un succès nostalgique aux graphismes époustouflants et au fonctionnement incroyablement fluide sur la Switch. Si vous avez adoré l’original, vous devez absolument découvrir celui-ci.

Pourquoi nous l’avons choisi La version Switch de Donkey Kong Country : Gel tropical perfectionne un jeu de plateforme déjà brillant, le rendant plus accessible que jamais.

Mon verdict : Optez pour Donkey Kong Country : Gel tropical si vous recherchez un jeu de plateforme visuellement époustouflant qui récompense l’habileté et la persévérance.

Que disent les joueurs ?

sakahn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il existe de nombreux autres excellents jeux de plateforme en 2D, mais aucun n'atteint ce niveau d'excellence.

4. Donkey Kong [La meilleure façon de découvrir le jeu d’arcade Donkey Kong]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme et de réflexion à défilement horizontal Plateformes Game Boy Année de sortie 1994 Créateur(s) Nintendo EAD, Nintendo Durée moyenne de jeu 6 heures Idéal pour Une expérience de jeu d'arcade enrichie Ce que j’ai apprécié Plus de 100 niveaux, tous différents

La version Game Boy de Donkey Kong, sortie en 1994, a permis de transposer l’un des meilleurs jeux de plateforme d’arcade sur une console portable que l’on pouvait emporter pratiquement partout. À première vue, ce jeu semble simple, mais il s’est révélé être un jeu de plateforme étonnamment riche, avec plus de 100 niveaux inspirés mêlant énigmes et précision.

Ce jeu a redéfini la formule des jeux d’arcade. Même sur un écran aussi petit, la version Game Boy reste l’un des meilleurs moyens de découvrir le jeu d’arcade original.

Pourquoi nous l'avons choisi Il a su transformer les origines d’arcade de Donkey Kong en une aventure à part entière qui n’a rien perdu de son attrait.

Mon verdict : Jouez à Donkey Kong sur la Game Boy originale pour découvrir l’une des réinterprétations les plus réussies d’un grand classique jamais réalisées sur console portable.

Que disent les joueurs ?

cdrex22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est vraiment un concept génial que de prendre un excellent jeu d'arcade et de le développer, encore et encore.

5. Donkey Kong Country [Meilleur titre SNES classique auquel vous pouvez encore jouer]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme à défilement horizontal Plateformes Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo Année de sortie 1994 Créateur(s) Rare, Nintendo Durée moyenne de jeu 4,5 heures Idéal pour Une conception de niveaux dynamique sur une console plus ancienne Ce que j’ai apprécié Le système de jeu en équipe

Donkey Kong Country est sorti pour la première fois en 1994, mais vous pouvez le redécouvrir sur votre Nintendo Switch. Ce jeu de plateforme révolutionnaire est disponible dans la bibliothèque SNES de Nintendo Switch Online, et il figure sans aucun doute parmi les meilleurs jeux SNES sur Switch de ce catalogue.

Les fonctionnalités de jeu en duo et la bande-son entraînante de ce jeu en font un titre phare de la série, et les graphismes 3D pré-rendus étaient époustouflants à l’époque. Ce jeu apportait alors un vent de fraîcheur, et ses environnements restent impressionnants aujourd’hui encore.

Pourquoi nous l'avons choisi Donkey Kong Country a révolutionné le genre à jamais et reste une référence incontournable parmi les meilleurs jeux Donkey Kong.

Mon verdict : Donkey Kong Country est un excellent jeu pour commencer si vous souhaitez découvrir où l’identité moderne de Donkey Kong a véritablement pris naissance.

Que disent les joueurs ?

AgentSkidMarks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je pense que c'est celui qui offre, entre autres, la meilleure présentation globale et le gameplay le plus cohérent.

6. Donkey Kong Country Returns [Meilleur jeu Donkey Kong disponible sur 3DS]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme à défilement horizontal Plateformes Nintendo 3DS, Wii Année de sortie 2010 Développeurs Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durée moyenne de jeu 14,5 heures Idéal pour Une difficulté qui procure un sentiment de satisfaction Ce que j’ai apprécié Le mode coopératif de Diddy Kong

Retro Studios a fait revivre avec brio les origines du jeu à défilement horizontal de Donkey Kong avec Donkey Kong Country Returns. Ce jeu allie une conception de niveaux nostalgique à un finish moderne, ce qui le rend très agréable à jouer. Il s’agit ici de la version originale, mais la version DS a connu un tel succès qu’elle a également fait l’objet d’une remasterisation HD sur Nintendo Switch.

Le mode coopératif avec Diddy Kong garantit une rejouabilité, grâce à des niveaux familiers qui ne manquent jamais de vous surprendre.

Pourquoi nous l’avons choisi Donkey Kong Country Returns a marqué un tournant qui a permis à Donkey Kong de retrouver toute sa grandeur dans le domaine des jeux de plateforme.

Mon avis : « Donkey Kong Country Returns » est un jeu incontournable pour tous ceux qui recherchent un jeu de plates-formes coopératif exigeant, fidèle à l'esprit de DK.

Que disent les joueurs ?

NickOfTime90 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'apprécie les niveaux plus courts, l'absence de niveaux aquatiques et le rythme général du jeu.

7. Donkey Kong 3 [Le meilleur (et unique) jeu de tir Donkey Kong]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme, jeu de tir Plateformes Arcade, NES, Nintendo Switch Année de sortie 1983 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 17 minutes Idéal pour Un gameplay expérimental de type jeu de tir Ce que j’ai apprécié C'est un titre tout à fait unique dans la série

Donkey Kong 3 a troqué les échelles contre des pulvérisateurs dans cet opus unique et expérimental de la série. Il s’agit d’un jeu de type « shooter » mettant en scène Stanley le Bugman à la place de notre Kong préféré. Vous devrez éliminer des insectes pour propulser DK vers le haut, au lieu de le faire grimper. C’est un opus étrange et merveilleux qui figure sans aucun doute parmi les plus originaux de la série. Il vaut le détour ne serait-ce que pour son concept original.

Pourquoi nous l'avons choisi Donkey Kong 3 est le titre Donkey Kong le plus étrange et le plus expérimental jamais sorti.

Mon avis : Découvrez Donkey Kong 3 pour voir comment la série a expérimenté avec le gameplay avant de devenir un géant du jeu de plateforme.

Que disent les joueurs ?

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je trouve que c'est sympa, il y a des animations géniales, et j'adore le thème musical de la victoire.

8. Donkey Kong Country 3 : Dixie Kong's Double Trouble ! [Les meilleures énigmes et la meilleure exploration d'un jeu DK]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeux de plateforme à défilement horizontal Plateformes Game Boy Advance, Super Nintendo Année de sortie 1996 Créateur(s) Rare, Nintendo Durée moyenne de jeu 6 heures Idéal pour Des graphismes rétro impressionnants Ce que j’ai apprécié La conception du monde en surface

Dixie et Kiddy Kong occupent le devant de la scène dans cette suite pleine d’aventures qui vient clore la trilogie sur SNES. Des énigmes et l’exploration à bord de véhicules vous mènent à travers des mondes regorgeant de secrets. Des graphismes impressionnants et une conception du monde en 2D époustouflante font de ce titre l’un des meilleurs jeux Donkey Kong Country à ce jour.

On pourrait facilement oublier DK lui-même, mais cette suite ne manque certainement pas de personnalité.

Pourquoi nous l’avons choisi Il a offert à la trilogie SNES une conclusion créative et satisfaisante qui ne manque pas de personnalité.

Mon verdict : C’est un excellent jeu, bien que plus court, si vous aimez les jeux de plateforme axés sur l’exploration, alliant avec brio réflexion et réflexes.

Que disent les joueurs ?

TraditionalTree249 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 DKC3 est une expérience formidable. La musique et les graphismes sont lumineux et colorés. Cela contribue à donner à DKC3 une identité bien à lui.

9. Donkey Kong 64 [Meilleur jeu rétro en 3D axé sur la collecte d'objets]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme Plateformes Nintendo 64 Année de sortie 1999 Créateur(s) Rare, Nintendo Durée moyenne de jeu 29 heures Idéal pour Jouer avec différents Kongs Ce que j’ai apprécié Les éléments de « chasse aux objets »

En 1999, Donkey Kong a fait son entrée dans l’univers de la 3D avec Donkey Kong 64. Cette franchise a introduit pour la première fois cinq Kongs jouables, dotés chacun de compétences uniques qui vous aidaient à progresser dans ce jeu axé sur la collecte. Il y avait tellement d’énigmes et d’objets à collecter que cela semblait presque insurmontable. Revenir sur ses pas à chaque nouvelle compétence pouvait finir par devenir une corvée, mais comment auriez-vous pu faire autrement pour tout rassembler ?

Son humour, son ampleur et sa bande originale en ont fait un classique de la franchise DK. Ce passage réussi à la 3D (qui a ouvert la voie à de nombreux mécanismes définissant les meilleurs jeux de plateforme en 3D) a directement inspiré le tout dernier jeu Donkey Kong, Donkey Kong Bananza.

Pourquoi nous l'avons choisi Donkey Kong 64 a fait entrer la série dans l'ère du jeu en 3D avec panache et de manière inoubliable.

Mon verdict : Donkey Kong 64 est l’aventure 3D DK nostalgique par excellence, débordante de personnalité et regorgeant de secrets.

Que disent les joueurs ?

Flashy_Section_4812 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est l'un des meilleurs jeux de collecte jamais créés par Rareware !

10. Mario vs. Donkey Kong [Meilleure apparition de Mario dans un jeu DK]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme à défilement horizontal, casse-tête Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2024 Créateur(s) Nintendo Durée moyenne de jeu 7,5 heures Idéal pour Les casse-têtes stimulants Ce que j’ai apprécié L'esthétique mignonne des jouets

Avant que Mario et DK ne transforment leur rivalité en l’un des meilleurs jeux festifs sur Nintendo Switch, il y avait Mario vs Donkey Kong. Il s’agit d’un remake du jeu de plateforme et de réflexion classique de 2004, dans lequel Mario devait sauver des Mini-Marios grâce à des énigmes et à une conception astucieuse des niveaux. L’esthétique « jouet » et les casse-têtes stimulants rendaient la résolution des énigmes d’autant plus satisfaisante.

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Ce jeu était novateur pour l’époque, et il reste un opus passionnant de la série Donkey Kong, en particulier pour les fans inconditionnels de Mario. La version Nintendo Switch le propose à un nouveau public, avec une mise à jour graphique et des améliorations de confort de jeu que les fans de la première heure apprécieront.

Pourquoi nous l’avons choisi Mario vs Donkey Kong est une réinterprétation astucieuse qui entretient la rivalité entre Mario et Donkey Kong de manière inventive.

Mon verdict : Mario vs Donkey Kong est parfait pour ceux qui aiment les jeux de réflexion classiques avec une touche de nostalgie (et des graphismes modernisés) !

Que disent les joueurs ?

murder_mittenz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je suis un étudiant très occupé et ce jeu m'aide vraiment à passer de petits moments avec mon fils.

11. Diddy Kong Racing [Meilleur jeu de course de karting mettant en scène des singes]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Course/Conduite Plateformes Nintendo 64 Année de sortie 1997 Créateur(s) Rare, Nintendo Durée moyenne de jeu 14,5 heures Idéal pour Des véhicules créatifs et des univers colorés Ce que j’ai apprécié La possibilité de piloter un aéroglisseur

Diddy Kong Racing a été l’un des premiers jeux de course de kart à s’affranchir de l’esthétique classique des circuits. C’est une aventure qui vous fait courir en voiture, en aéroglisseur et en avion à travers un monde haut en couleur qui a tant à offrir. Vous pouvez explorer pour débloquer de nouvelles zones et de nouveaux défis, avec un gameplay varié tout au long du jeu.

C’est un clin d’œil charmant aux mécanismes vintage des jeux de karting, et les graphismes classiques de la N64 sont extrêmement nostalgiques. Ce jeu de karting surpassait de loin tous les autres jeux de course ou de conduite de l’époque.

Pourquoi nous l'avons choisi Diddy Kong Racing a repoussé les limites du genre des jeux de course de karting et a offert à Diddy son moment de gloire.

Mon verdict : Diddy Kong Racing est l’une des expériences de course les plus créatives que la N64 ait jamais proposées. C’est un digne précurseur de certains des meilleurs jeux de course sur Switch.

Que disent les joueurs ?

Unable-Horror-7335 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Une bande originale incroyable. C'est un jeu en avance sur son temps.

12. Donkey Kong Country Returns HD [Meilleure expérience de jeu de plateforme classique modernisée]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeux de plateforme à défilement horizontal Plateformes Nintendo Switch Année de sortie 2025 Développeur(s) Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durée moyenne de jeu 14,5 heures Idéal pour Un gameplay amélioré Ce que j’ai apprécié Les niveaux bonus de la version 3DS sont inclus

La version remastérisée en HD de Donkey Kong Country Returns est l’un des meilleurs jeux familiaux disponibles sur Switch. Elle améliore les performances de la version Wii grâce à un gameplay à 60 images par seconde et des graphismes plus nets. Donkey Kong et ses compagnons Kong se balancent à travers les niveaux, en évitant les obstacles et en ramassant leurs bananes tant convoitées. Le jeu est juste assez difficile pour que vous deviez peut-être aider vos enfants à venir à bout d’un ou deux niveaux.

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De plus, cette version inclut les niveaux bonus « Cloud » ainsi que du contenu supplémentaire qui n’était disponible que dans la version 3DS du jeu. C’est une expérience exceptionnelle et incontournable à vivre avec vos enfants.

Pourquoi nous l'avons choisi Donkey Kong Country Returns HD est le meilleur moyen de découvrir un grand classique moderne très apprécié, désormais à son apogée visuelle.

Mon verdict : Idéal pour les joueurs qui recherchent la version définitive de l’une des aventures les plus difficiles et les plus gratifiantes de Donkey Kong.

Que disent les joueurs ?

Three_Froggy_Problem ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 On peut sans doute affirmer qu'il est meilleur que les jeux DKC originaux (même s'il n'a évidemment pas la même importance historique) et qu'il figure parmi les meilleurs jeux de plateforme en 2D de tous les temps.

13. Donkey Kong Land 2 [Le meilleur jeu Donkey Kong sur console portable de son époque]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme Plateformes Game Boy Année de sortie 1996 Créateur(s) Rare, Nintendo Durée moyenne de jeu 5 heures Idéal pour Les amateurs de la série portable DK Ce que j’ai apprécié Des niveaux originaux et des graphismes impressionnants pour l’époque

Donkey Kong Land 2 a transposé tout le charme de la suite de Donkey Kong Country sur Game Boy. À l’époque, ces graphismes étaient vraiment impressionnants. Malgré un écran plus petit, le gameplay de plateforme restait fidèle à l’original. Des niveaux au design novateur et l’arrivée de Dixie Kong ont offert aux fans de consoles portables une aventure DK complète.

À une époque où les jeux sur console portable étaient quelque peu limités en raison des capacités du matériel, ce jeu était une véritable révolution. Vous pouviez emporter un jeu DK complet partout avec vous, ce qui rendait ce titre extrêmement spécial pour les fans de la série.

Pourquoi nous l'avons choisi Il a su transposer la magie de la console dans un format portable, prouvant ainsi que Donkey Kong pouvait fonctionner partout.

Mon avis : Idéal pour ceux qui souhaitent profiter de l’expérience Donkey Kong Country 2 lors de leurs déplacements.

Que disent les joueurs ?

sludgezone ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un jeu vraiment sympa ; y jouer sur Game Boy à sa sortie, c'était comme de la magie, car il se joue de manière très similaire au jeu sur SNES.

14. Donkey Konga [Meilleur jeu de rythme Donkey Kong]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Musique/Rythme Plateformes Nintendo GameCube, Wii Année de sortie 2004 Créateur(s) Namco, Nintendo Durée moyenne de jeu 15 heures Idéal pour Jeu rythmique avec périphériques de bongo Ce que j’ai apprécié La manette DK Bongos (elle est emblématique !)

Donkey Konga a troqué les tonneaux contre des bongos, faisant du rythme un élément à part entière du gameplay. À l’aide de la manette désormais emblématique « DK Bongos », les joueurs applaudissaient et jouaient du tambour au rythme de chansons pop et de morceaux classiques de Nintendo. Les fans ont adoré l’ambiance festive et ludique, même si le choix limité de morceaux constituait un inconvénient. Découvrez comment vous procurer un VPN britannique pour accéder à davantage de contenus soumis à des restrictions géographiques.



Ce jeu avait vraiment quelque chose de particulier, avec ce plaisir pur et chaotique qu’il procurait. Comptant parmi les jeux de rythme les plus originaux sur GameCube, les manettes bongos sont aujourd’hui difficiles à trouver, mais elles étaient à l’époque l’ accessoire incontournable.

Pourquoi nous l’avons choisi Il a mis en avant la créativité de Nintendo dans ce qu’elle a de plus déjanté, transformant la musique en une véritable fête à la Donkey Kong.

Mon verdict : Jouez-y pour découvrir une approche rythmique et particulièrement joyeuse de l’univers de Donkey Kong.

Que disent les joueurs ?

newbzoors ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Oh là là, j'adorais ce jeu. J'ai encore les bongos qui traînent quelque part dans ma chambre.

Tout ce qu’il faut savoir sur Donkey Kong : jeux, histoire et héritage

Le choix du meilleur jeu Donkey Kong dépend vraiment du type d’aventure que vous recherchez. La longue histoire de la franchise regorge de jeux adaptés à différents styles de jeu. Les amateurs de jeux de plateforme classiques devraient commencer par *Donkey Kong Country* ou *Diddy’s Kong Quest* pour découvrir l’action 2D intemporelle qui fait la renommée de Donkey Kong.

Les joueurs d'aujourd'hui, en revanche, préféreront sans doute Donkey Kong Country : Gel tropical ou le tout dernier opus de la série, Donkey Kong Bananaza. Les amateurs de jeux rétro pourront quant à eux redécouvrir Donkey Kong 64 pour revivre l'énergie nostalgique de ce jeu de collecte en 3D.

Au fil des décennies, Donkey Kong est resté un symbole de défi et de créativité dans le monde du jeu vidéo. Chaque opus est unique, certains proposant même des façons expérimentales de jouer avec votre singe préféré. Tous s’inscrivent dans l’esprit d’exploration et de précision dans les jeux de plateforme qui a vu le jour avec la sortie du jeu d’arcade original en 1981. Nouveaux joueurs et vétérans pourront profiter de l’intégralité du catalogue des titres Donkey Kong avec la certitude qu’il y en a pour tous les goûts. Ces jeux pourraient même devenir certains de vos favoris de tous les temps.

Combien y a-t-il de jeux Donkey Kong ?

Les grandes idées ne se démodent jamais, et rien ne le prouve mieux que la vaste franchise Donkey Kong. Il existe plus de 60 jeux Donkey Kong, y compris les spin-offs et les jeux conçus pour des consoles abandonnées ou insolites (comme la Game & Watch, par exemple).

Depuis 1981, Donkey Kong a fait son apparition dans des jeux pour les salles d’arcade, la NES, la Game & Watch, la SNES, la Game Boy, la Nintendo 64, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la GameCube, la Nintendo DS, la Wii, le DSiWare, la 3DS, la Wii U, Nintendo Switch et, désormais, la Nintendo Switch 2. Presque toutes les consoles Nintendo ont accueilli un jeu DK. Cela représente plus de 40 ans d’histoire du jeu vidéo !

Les fans de la série ont été séduits par un système de plates-formes précis et gratifiant, mais ont souvent eu droit à des rebondissements créatifs. « Mario vs Donkey Kong », par exemple, mettait fortement l’accent sur la résolution d’énigmes tout en reprenant la rivalité classique de Nintendo. De même, « Donkey Kong Jungle Beat » a troqué les plates-formes pour un jeu rythmique à la batterie sur la manette DK Bongo.

La trilogie Country sur la SNES a redéfini le jeu de plateforme en 2D, tandis que des sorties plus récentes comme Donkey Kong Country HD et Gel tropical perpétuent cet héritage. Le nouveau Donkey Kong Bananza réinvente la série avec un jeu de plateforme en 3D et des environnements destructibles. Avec autant de variations, la franchise Donkey Kong s’impose comme l’une des séries les plus durables du monde du jeu vidéo.

L’histoire de Donkey Kong

Donkey Kong est apparu pour la première fois dans le classique d’arcade de 1981 en tant que méchant lançant des tonneaux sur Mario. À l’époque, Mario n’était connu que sous le nom de « Jumpman ». Ces débuts ont donné naissance à la franchise Donkey Kong, mais ont également vu naître Mario lui-même. L’avenir de Nintendo (et du jeu vidéo dans son ensemble) a été façonné par ce jeu.

Un tournant majeur s’est produit en 1994 avec Donkey Kong Country, qui a utilisé des graphismes 3D pré-rendus révolutionnaires pour transformer radicalement son gameplay de plateforme. Le succès du jeu a relancé la popularité de Donkey Kong auprès des fans et a consolidé sa place dans l’histoire du jeu vidéo. Le passage à la 3D intégrale s’est opéré avec Donkey Kong 64, suivi d’une multitude de titres expérimentaux tels que Donkey Kong Jungle Beat, un jeu basé sur le rythme.

Depuis lors, Donkey Kong a fait son apparition dans des jeux crossover tels que Mario Kart, Smash Bros. et Mario Party. En tant que personnage, il jouit d’un attrait durable. Le dernier jeu Donkey Kong, Donkey Kong Bananza, réinvente la série avec des graphismes modernes et un gameplay coopératif. Il préserve le charme classique tout en s'engageant dans une nouvelle ère du jeu vidéo. Des titres innovants de cette envergure garantissent que la série reste compétitive face aux succès figurant sur la liste complète des nominés pour le titre de « Jeu de l'année 2025 ».

Pourquoi Donkey Kong s’appelle-t-il Donkey Kong ?

Le nom de Donkey Kong intrigue les joueurs depuis des décennies, mais il se cache une anecdote amusante derrière ce choix. Lorsque Shigeru Miyamoto a créé le personnage en 1981, il souhaitait lui donner un nom qui traduise le fait qu’il s’agissait d’un « singe têtu ». Miyamoto a consulté un dictionnaire anglais-japonais, pensant que « donkey » signifiait « têtu » en anglais. « Kong », quant à lui, est un terme japonais courant désignant un « gorille ».

Le résultat fut Donkey Kong. Lorsque les dirigeants de Nintendo ont tenté de corriger Miyamoto, celui-ci s’était déjà habitué à la sonorité de ce nom et a refusé de le changer. Il est rapidement devenu emblématique. Ce titre (et ce nom) inhabituel a permis au jeu de se démarquer dans les salles d’arcade. Il en est venu à symboliser la créativité ludique de Nintendo, sur laquelle la société continue de miser aujourd’hui.

Ainsi, même si le nom « Donkey Kong » n’a pas beaucoup de sens d’un point de vue linguistique, il incarne parfaitement l’esprit de la franchise. Il est étrange et marquant, ce qui en fait exactement le genre de nom que seule Nintendo pouvait rendre légendaire.

Mon verdict final sur les meilleurs jeux Donkey Kong

Donkey Kong est une franchise immense et très variée qui a de quoi plaire à tout le monde. Grâce à l'évolution constante de la série, qui s'adapte aux nouvelles tendances du jeu vidéo, vous trouverez à coup sûr un jeu de la franchise DK qui vous conviendra parfaitement.

Le meilleur point de départ pour les nouveaux fans de Donkey Kong aujourd’hui ?

Pour les joueurs modernes → Donkey Kong Bananza . Un jeu d'action en 3D de nouvelle génération avec des environnements destructibles et un gameplay percutant.

Un jeu d'action en 3D de nouvelle génération avec des environnements destructibles et un gameplay percutant. Pour un jeu de plateforme intelligent et remasterisé → Donkey Kong Country : Gel tropical . L’ambiance classique de DK avec des graphismes époustouflants et une ambiance tropicale.

L’ambiance classique de DK avec des graphismes époustouflants et une ambiance tropicale. Pour retrouver l’ambiance rétro de DK → Donkey Kong Country Returns HD . Une version remastérisée moderne de l’un des meilleurs jeux de plateforme classiques de la franchise DK.

Une version remastérisée moderne de l’un des meilleurs jeux de plateforme classiques de la franchise DK. Pour un jeu adapté à toute la famille → Mario vs Donkey Kong. Un jeu de réflexion souvent exigeant, mais toujours captivant.

Chaque époque de DK a son charme particulier, mais toutes partagent ce même charme déjanté, alimenté par la banane. Choisissez votre favori et lancez-vous : la jungle est toujours prête pour une nouvelle aventure.

Foire aux questions