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14 najlepszych gier z serii Donkey Kong wszech czasów (aktualizacja z 2026 r.)

Marielle Ferraren
Marielle Ferraren Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder
Fact checked by: Nate Kencana
Updated: October 12, 2026
14 najlepszych gier z serii Donkey Kong wszech czasów (aktualizacja z 2026 r.)
Image credit: Nintendo

Najlepsze gry z serii Donkey Kong przetrwały próbę czasu. Łączą w sobie mistrzostwo w gatunku platformówek i pełną dżunglowej atmosfery zabawę, która towarzyszyła graczom przez dziesięciolecia historii gier.

Ta lista przedstawia najciekawsze tytuły z serii Donkey Kong, w tym gry, które zdefiniowały całe pokolenia i doprowadziły sprzęt Nintendo do granic możliwości.

Każdą pozycję wybrałem na podstawie jej odbioru wśród fanów oraz trwałej popularności. Moje wybory są uszeregowane tak, aby pokazać, jak seria ewoluowała, nie tracąc przy tym charakterystycznego połączenia wyzwań i osobowości.

Zarówno nowi gracze, jak i starsi fani mogą znaleźć tutaj solidną grę z serii Donkey Kong, w którą jeszcze nie grali. Porównajcie swoje ulubione tytuły i odkryjcie tutaj nowe przygody, do których warto wrócić.

Nasze najlepsze propozycje najlepszych gier z serii Donkey Kong

Seria Donkey Kong wydała na świat prawdziwe legendy gier, ale kilka z nich zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych. Oto moje trzy najlepsze propozycje, które definiują tę serię.

  1. Donkey Kong Bananza (2025) – Najnowsza odsłona serii, charakteryzująca się odświeżoną rozgrywką dostosowaną do współczesnych graczy. Płynne ruchy w połączeniu z niszczalnym otoczeniem sprawiają, że jest to zupełnie inna gra.
  2. Donkey Kong Country 2: Diddy Kong’s Quest (1995) – Często uznawana za najlepszą platformówkę na SNES, jaka kiedykolwiek powstała. Ta kontynuacja udoskonaliła serię Donkey Kong Country dzięki lepszemu sterowaniu i bardziej zapadającym w pamięć poziomom. 
  3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2018) – Oszałamiająca wizualnie i doskonała pod względem mechaniki współczesna klasyka. Trudni bossowie i precyzyjna rozgrywka platformowa sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier z serii Donkey Kong na Switchu.

Każdy z tych tytułów oddaje to, co najlepsze w serii Donkey Kong, ale to dopiero początek. Czytaj dalej, aby odkryć gry z 40-letniej historii DK, które mogły umknąć Twojej uwadze.

Najlepsze gry z serii Donkey Kong, w które warto zagrać już teraz

Skacz, turlaj się i huśtaj się, przemierzając najlepszą kolekcję klasyków i zremasterowanych gier z serii DK. Te 15 tytułów z serii Donkey Kong udowadnia, dlaczego ta postać wciąż jest jedną z najbardziej kultowych w ofercie Nintendo. W ile z najlepszych gier z serii Donkey Kong grałeś?

1. Donkey Kong Bananza [Najlepsza współczesna gra z serii Donkey Kong dla początkujących graczy]

Donkey Kong Bananza – najlepsza współczesna gra z serii Donkey Kong dla początkujących graczy
Nasza ocena
9.9
Rodzaj gryAkcja/przygoda z perspektywy trzeciej osoby
PlatformyNintendo Switch 2
Rok wydania2025
Twórca/twórcyNintendo
Średni czas gry31,5 godziny
Najlepsze dlaDobrze dopracowaną platformówkę, będącą efektem wieloletnich eksperymentów
Mocne stronyZniszczalne otoczenie

Nowa gra z serii Donkey Kong, „Donkey Kong Bananza”, wnosi powiew świeżości do serii dzięki nowej, pełnej energii przygodzie. Ta fantastyczna gra wprowadza postać Pauline, towarzyszkę Donkey Konga, którą można sterować w trybie kooperacji. Jej umiejętności sprawiają, że akcja jest zawsze świeża i wciągająca.

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Rozgrywka platformowa jest znana i responsywna, ale zniszczalne otoczenie zachęca graczy do eksperymentowania ze stylem gry. To odważna pozycja, która unowocześnia serię Donkey Kong, nie tracąc przy tym nic ze swojego uroku. Jeśli jeszcze nie grałeś w żadną grę z serii DK, to jest to świetny punkt wyjścia.

Dlaczego to wybraliśmy

Donkey Kong Bananza udowadnia, że seria wciąż ma potencjał do rozwoju, pozostając jednocześnie wierną temu, co fani kochają najbardziej.

Nasza opinia: Zagraj w „Donkey Kong Bananza” ze względu na nowe, pełne życia postacie i pomysłowe urozmaicenie klasycznej rozgrywki DK.

Co mówią gracze?

Zavier4728 5.0
Po ukończeniu gry „DK Bananza” w 100% mogę śmiało stwierdzić, że jest to nie tylko jedna z najfajniejszych i najlepiej dopracowanych gier platformowych, w jakie grałem, ale także jedna z najlepszych gier Nintendo w historii.

2. Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest [Najlepsza gra z serii Donkey Kong według fanów]

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest – Najpopularniejsza wśród fanów gra z serii Donkey Kong
Nasza ocena
9.8
Rodzaj gryPlatforma z przewijaniem bocznym
PlatformyGame Body Advance, Nintendo Super System
Rok wydania1995
Twórca/twórcyRare, Nintendo
Średni czas rozgrywki6,5 godziny
Najlepsze dlaUmiejętności gry w drużynie i kreatywne rozwiązania
Mocne stronyŚcieżka dźwiękowa!

Gra „Diddy’s Kong Quest” czerpie z wszystkich zalet pierwszej części serii „Donkey Kong Country” i podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Bardziej dopracowana rozgrywka platformowa i bardziej rozbudowany projekt poziomów sprawiają, że jest to ulubiona gra fanów, a wielu z nich uważa ją za najlepszą grę z serii „Donkey Kong Country” wszech czasów.

Możliwości współpracy Diddy'ego i Dixie pozwalają graczom kreatywnie podchodzić do wyzwań, a ścieżka dźwiękowa należy do najlepszych na konsoli SNES. Nagłe wzrosty trudności tylko potęgują poczucie spełnienia.

Dlaczego to wybraliśmy

„Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest” jest powszechnie uważana za najlepszą grę z serii Donkey Kong z ery 16-bitowej i nie bez powodu.

Nasza ocena: „Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest” to idealne połączenie wyzwań, atmosfery i zabawy opartej na postaciach.

Co mówią gracze?

tenchibr 5.0
W grze „DKC2” każdy poziom wydaje się świeży i pełen charakteru. Ścieżka dźwiękowa jest po prostu najlepsza, a Dixie doskonale uzupełnia Diddy’ego w sposób, w jaki nie potrafił tego zrobić DK.

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze [Najlepsza gra z serii Donkey Kong Country na Switchu]

Donkey Kong Country: Tropical Freeze – najlepsza gra z serii Donkey Kong Country na Switchu
Nasz wynik
9.7
Rodzaj gryPlatforma
PlatformyNintendo Switch, Wii U
Rok wydania2018
Twórca/twórcyRetro Studios, Monster Games, Nintendo
Średni czas gry14,5 godziny
Najlepsze dlaZremasterowaną grę platformową z przyjaciółmi
Mocne stronyFunky Kong jako postać, którą można wybrać

Zremasterowana gra DKC: Tropikalny mróz przenosi klasykę z Wii U na Switch z wystarczającym rozmachem i ulepszeniami, by stała się jedną z najlepszych gier na Nintendo Switch dla fanów DK. Bardziej precyzyjne sterowanie oraz dodanie Funky Konga jako nowej grywalnej postaci wyniosły tę grę na nowy poziom. Jednocześnie dynamiczna oprawa graficzna i rytmiczna akcja sprawiają, że gra się w nią z prawdziwą przyjemnością, nawet jeśli poziom trudności bywa frustrujący. 

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To nostalgiczny hit, który wygląda oszałamiająco i działa niesamowicie płynnie na Switchu. Jeśli podobała ci się oryginalna wersja, koniecznie musisz wypróbować tę grę.

Dlaczego to wybraliśmy

Wersja „Donkey Kong Country: Tropical Freeze”” na Switchu dopracowuje i tak już znakomitą platformówkę, czyniąc ją bardziej przystępną niż kiedykolwiek.

Nasza ocena: Sięgnij po „Donkey Kong Country: Tropical Freeze”, jeśli szukasz oszałamiającej wizualnie platformówki, która nagradza umiejętności i wytrwałość.

Co mówią gracze?

sakahn 5.0
Istnieje wiele innych świetnych platformówek 2D, ale żadna z nich nie dorównuje tej grze.

4. Donkey Kong [Najlepszy sposób na doświadczenie gry Donkey Kong w wersji arcade]

Donkey Kong – najlepszy sposób na zabawę w Donkey Konga w wersji arcade
Nasza ocena
9.5
Rodzaj gryPlatforma logiczna z przewijaniem bocznym
PlatformyGame Boy
Rok wydania1994
Twórca/twórcyNintendo EAD, Nintendo
Średni czas gry6 godzin
Najlepsze dlaRozbudowaną rozgrywkę w stylu gier zręcznościowych
Mocne stronyPonad 100 poziomów, a każdy z nich jest inny

Wersja Donkey Konga z 1994 roku na Game Boya przeniosła jedną z najlepszych gier platformowych z salonów gier na konsolę przenośną, na której można było grać praktycznie wszędzie. Wydaje się prosta, ale ta gra stała się zaskakująco rozbudowaną platformówką z ponad 100 pomysłowymi poziomami, łączącymi łamigłówki i precyzję. 

Ta gra na nowo zdefiniowała formułę gier zręcznościowych. Nawet na tak małym ekranie wersja na Game Boya jest jednym z najlepszych sposobów na poznanie oryginalnej gry zręcznościowej.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra przekształciła korzenie zręcznościowej gry Donkey Kong w pełnoprawną przygodę, która do dziś nie straciła na aktualności.

Nasza opinia: Zagraj w „Donkey Kong” na oryginalnym Game Boyu, aby doświadczyć jednej z najsprytniejszych przenośnych adaptacji klasyki, jakie kiedykolwiek powstały.

Co mówią gracze?

cdrex22 5.0
To naprawdę świetny pomysł, żeby wziąć świetną grę zręcznościową i po prostu ją rozbudowywać, rozbudowywać i jeszcze bardziej rozbudowywać.

5. Donkey Kong Country [Najlepsza klasyczna gra na SNES, w którą wciąż można zagrać]

Donkey Kong Country – najlepsza klasyczna gra na SNES, w którą wciąż można zagrać
Nasza ocena
9.1
Rodzaj gryPlatforma z przewijaniem bocznym
PlatformyGame Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo
Rok wydania1994
Twórca/twórcyRare, Nintendo
Średni czas gry4,5 godziny
Najlepsze dlaDynamiczny projekt poziomów na starszej konsoli
Mocne stronyMechanika gry w parach

Gra „Donkey Kong Country” ukazała się po raz pierwszy w 1994 roku, ale możesz przeżyć ją na nowo na konsoli Nintendo Switch. Ta rewolucyjna platformówka jest dostępna w bibliotece SNES serwisu Nintendo Switch Online i bez wątpienia jest jedną z najlepszych gier SNES na Switch w tym katalogu.

Funkcje gry zespołowej oraz wpadająca w ucho ścieżka dźwiękowa sprawiają, że gra ta wyróżnia się na tle całej serii, a wstępnie renderowana grafika 3D była w tamtych czasach oszałamiająca. Gra wydawała się wówczas nowatorska, a jej lokacje nadal robią wrażenie.

Dlaczego to wybraliśmy

Donkey Kong Country na zawsze zmieniło ten gatunek i pozostaje kamieniem węgielnym listy najlepszych gier z serii Donkey Kong.

Nasza ocena: Donkey Kong Country to świetna gra na początek, jeśli chcesz zobaczyć, gdzie naprawdę zaczęła się współczesna tożsamość Donkey Konga.

Co mówią gracze?

AgentSkidMarks 4.0
Uważam, że ma ona między innymi najlepszą ogólną oprawę graficzną i najbardziej spójną rozgrywkę.

6. Donkey Kong Country Returns [Najlepsza gra z serii Donkey Kong dostępna na 3DS]

Donkey Kong Country Returns – najlepsza gra z serii Donkey Kong dostępna na konsoli 3DS
Nasz wynik
9.6
Rodzaj gryPlatforma z przewijaniem bocznym
PlatformyNintendo 3DS, Wii
Rok wydania2010
Twórca/twórcyRetro Studios, Monster Games, Nintendo
Średni czas gry14,5 godziny
Najlepsze dlaPoziom trudności, który daje satysfakcję
Mocne stronyTryb kooperacji z Diddy Kongiem

Retro Studios w wielkim stylu przywróciło korzenie Donkey Konga jako gry z przewijaniem bocznym w tytuł „Donkey Kong Country Returns””. Ta gra łączy nostalgiczny projekt poziomów z nowoczesnym dopracowaniem, co sprawia, że gra się w nią z wielką przyjemnością. Jest to oryginalna wersja, ale wersja na DS cieszyła się tak dużą popularnością, że doczekała się również remasteru w jakości HD na Nintendo Switch

Tryb kooperacji z Diddy Kongiem sprawia, że gra ma wysoką powtarzalność, a znajomość poziomów nigdy nie sprawia, że gra wydaje się nudna.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra „Donkey Kong Country Returns” stanowiła punkt zwrotny, który przywrócił serii Donkey Kong dawną świetność w gatunku gier platformowych.

Nasza opinia: „Donkey Kong Country Returns”” to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto szuka wymagającej platformówki z trybem współpracy, która oddaje hołd dziedzictwu DK.

Co mówią gracze?

NickOfTime90 5.0
Podobają mi się krótsze poziomy, brak poziomów z wodą oraz ogólne tempo gry.

7. Donkey Kong 3 [Najlepsza (i jedyna) strzelanka z serii Donkey Kong]

Donkey Kong 3 – najlepsza (i jedyna) strzelanka z serii Donkey Kong
Nasza ocena
9.3
Rodzaj gryPlatforma, strzelanka
PlatformyGry zręcznościowe, NES, Nintendo Switch
Rok wydania1983
Twórca/twórcyNintendo
Średni czas rozgrywki17 minut
Najlepsze dlaEksperymentalną rozgrywkę w stylu strzelanek
Mocne stronyTo zupełnie wyjątkowa pozycja w serii

W tej wyjątkowej, eksperymentalnej odsłonie serii Donkey Kong 3 porzucił drabiny na rzecz rozpylaczy. Jest to gra w stylu strzelanki, w której główną rolę odgrywa Stanley the Bugman zamiast naszego ulubionego Konga. Będziesz strzelać do owadów, popychając DK w górę zamiast pozwolić mu się wspinać. To dziwna, wspaniała gra, która zdecydowanie należy do najbardziej wyjątkowych tytułów w serii. Warto ją sprawdzić choćby ze względu na jej oryginalną koncepcję.

Dlaczego to wybraliśmy

Donkey Kong 3 to najdziwniejsza i najbardziej eksperymentalna gra z serii Donkey Kong, jaka kiedykolwiek ukazała się na rynku.

Nasza opinia: Zagraj w Donkey Kong 3, aby przekonać się, jak twórcy serii eksperymentowali z rozgrywką, zanim stała się ona gigantem wśród gier platformowych.

Co mówią gracze?

4.0
Uważam, że ta gra jest fajna, ma kilka świetnych animacji, a motyw muzyczny towarzyszący zwycięstwu bardzo mi się podoba.

8. Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! [Najlepsze łamigłówki i eksploracja w grze z serii DK]

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong&apos;s Double Trouble! – Najlepsze łamigłówki i eksploracja w grze z serii DK
Nasz wynik
9.2
Rodzaj gryPlatformówki z przewijaniem bocznym
PlatformyGame Boy Advance, Super Nintendo
Rok wydania1996
Twórca/twórcyRare, Nintendo
Średni czas gry6 godzin
Najlepsze dlaImponująca grafika w stylu retro
Mocne stronyProjekt świata gry

W tej pełnej przygód kontynuacji, zamykającej trylogię na SNES, w centrum uwagi znajdują się Dixie i Kiddy Kong. Zagadki i eksploracja pojazdami prowadzą cię przez światy pełne sekretów. Imponująca grafika i oszałamiający projekt świata gry sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier z serii Donkey Kong Country do tej pory.

Łatwo jest tęsknić za samym DK, ale tej kontynuacji zdecydowanie nie brakuje charakteru.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra zapewniła trylogii na SNES kreatywne i satysfakcjonujące zakończenie, które nie brakuje charakteru. 

Nasza ocena: To świetna, krótsza gra dla miłośników platformówek z dużym naciskiem na eksplorację, łącząca w zabawny sposób myślenie i refleks.

Co mówią gracze?

TraditionalTree249 4.0
DKC3 to wspaniałe przeżycie. Muzyka i grafika są jasne i kolorowe. To właśnie one nadają grze DKC3 niepowtarzalny charakter.

9. Donkey Kong 64 [Najlepsza retro gra 3D z zbieraniem przedmiotów]

Donkey Kong 64 – najlepsza klasyczna gra 3D z zbieraniem przedmiotów
Nasza ocena
9
Rodzaj gryPlatforma
PlatformyNintendo 64
Rok wydania1999
Twórca/twórcyRare, Nintendo
Średni czas gry29 godzin
Najlepsze dlagrę różnymi postaciami Konga
Mocne stronyElementy związane z zbieraniem przedmiotów

W 1999 roku Donkey Kong wkroczył do świata 3D wraz z grą „Donkey Kong 64”. W tej serii po raz pierwszy pojawiło się pięciu grywalnych Kongów, z których każdy posiadał unikalne umiejętności, pomagające w pokonywaniu tej gry opartej na zbieraniu przedmiotów. Było w niej tak wiele zagadek i przedmiotów do zebrania, że wydawało się to niemal przytłaczające. Wracanie do poprzednich miejsc z każdą nową umiejętnością mogło stać się uciążliwe, ale jak inaczej można było zebrać wszystko?

Humor, rozmach i ścieżka dźwiękowa sprawiły, że gra stała się klasyką serii DK. Udany skok do świata 3D (będący prekursorem wielu mechanizmów, które zdefiniowały najlepsze platformówki 3D) bezpośrednio zainspirował najnowszą grę z serii Donkey Kong„Donkey Kong Bananza”.

Dlaczego to wybraliśmy

Donkey Kong 64 wprowadził serię do świata gier 3D w wielkim, niezapomnianym stylu.

Nasza ocena: Donkey Kong 64 to najlepsza, nostalgiczna przygoda DK w 3D, pełna charakteru i tajemnic.

Co mówią gracze?

Flashy_Section_4812 4.0
To jedna z najlepszych gier typu „collectathon”, jakie kiedykolwiek stworzyła firma Rareware!

10. Mario vs. Donkey Kong [Najlepszy występ Mario w grze z serii DK]

Mario vs. Donkey Kong – Najlepszy występ Mario w grze z serii DK
Nasza ocena
8.9
Rodzaj gryPlatforma z przewijaniem bocznym, łamigłówka
PlatformyNintendo Switch
Rok wydania2024
Twórca/twórcyNintendo
Średni czas gry7,5 godziny
Najlepsze dlaTrudne łamigłówki
Mocne stronyUrocza estetyka zabawek

Zanim Mario i DK przenieśli swoją rywalizację do najlepszych gier imprezowych na Nintendo Switch, powstała gra „Mario vs Donkey Kong”. Jest to remake klasycznej platformówki logicznej z 2004 roku, w której Mario ratował Mini-Mario, rozwiązując zagadki i pokonując pomysłowo zaprojektowane poziomy. Estetyka przypominająca zabawki oraz łamigłówki wymagające sporej pomysłowości sprawiały, że rozwiązywanie zagadek dawało o wiele większą satysfakcję. 

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Na tamte czasy była to innowacyjna gra i nadal pozostaje ekscytującym tytułem z serii Donkey Kong, zwłaszcza dla zagorzałych fanów Mario. Wersja na Nintendo Switch udostępnia ją nowej publiczności, oferując ulepszenia graficzne i poprawki komfortu gry, które z pewnością ucieszą starszych fanów.

Dlaczego to wybraliśmy

„Mario vs Donkey Kong” to pomysłowa reinterpretacja, która w kreatywny sposób podtrzymuje rywalizację między Mario a Donkey Kongiem.

Nasza ocena: „Mario vs Donkey Kong” to idealna propozycja dla tych, którzy lubią klasyczne gry logiczne z nutką nostalgii (i świeżą grafiką)!

Co mówią gracze?

murder_mittenz 4.0
Jestem zapracowanym studentem, a ta gra naprawdę pomaga mi spędzać krótkie chwile z moim synem.

11. Diddy Kong Racing [Najlepsza gra wyścigowa z małpami]

Diddy Kong Racing – najlepsza gra wyścigowa z małpami w rolach głównych
Nasz wynik
8.8
Rodzaj gryWyścigi/Jazda
PlatformyNintendo 64
Rok wydania1997
Twórca/twórcyRare, Nintendo
Średni czas gry14,5 godziny
Najlepsze dlaKreatywne pojazdy i kolorowe światy
Mocne stronyMożliwość wyboru poduszkowca

Diddy Kong Racing była jedną z pierwszych gier wyścigowych z kartami, która wykroczyła poza typową estetykę torów wyścigowych. To przygoda, w której ścigasz się samochodami, poduszkowcami i samolotami w kolorowym świecie, który ma tak wiele do zaoferowania. Możesz eksplorować otoczenie, aby odblokować nowe obszary i wyzwania, a rozgrywka jest przez cały czas urozmaicona. 

To urocze spojrzenie na klasyczną mechanikę wyścigów kartingowych, a klasyczna grafika z N64 budzi ogromną nostalgię. Ta gra wyścigowa znacznie przewyższała wszystkie inne gry wyścigowe i samochodowe tamtych czasów.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra „Diddy Kong Racing” poszerzyła horyzonty tego, czym może być wyścig kartingowy, i zapewniła Diddy’emu jego własny, kultowy moment.

Nasza ocena: „Diddy Kong Racing” to jedna z najbardziej kreatywnych gier wyścigowych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na N64. To godny poprzednik niektórych z najlepszych gier wyścigowych na Switch.

Co mówią gracze?

Unable-Horror-7335 4.0
Niesamowita ścieżka dźwiękowa. To gra wyprzedzająca swoje czasy.

12. Donkey Kong Country Returns HD [Najlepsza zmodernizowana klasyczna gra platformowa]

Donkey Kong Country Returns HD – najlepsza zmodernizowana klasyczna gra platformowa
Nasza ocena
8.7
Rodzaj gryPlatforma z przewijaniem bocznym
PlatformyNintendo Switch
Rok wydania2025
Twórca/twórcyRetro Studios, Monster Games, Nintendo
Średni czas gry14,5 godziny
Najlepsze dlaUlepszona rozgrywka 
Mocne stronyZawiera dodatkowe poziomy z wersji na 3DS

Zremasterowana wersja gry „Donkey Kong Country Returns”” w jakości HD to jedna z najlepszych gier rodzinnych dostępnych na konsoli Switch. W porównaniu z wersją na Wii oferuje ona lepszą płynność rozgrywki przy 60 klatkach na sekundę oraz ostrzejszy obraz. Donkey Kong i jego kongowscy towarzysze przemierzają poziomy, omijając przeszkody i zbierając swoje ukochane banany. Gra jest na tyle trudna, że być może będziesz musiał pomóc swoim dzieciom przejść jeden lub dwa poziomy.

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Ponadto ta wersja zawiera bonusowe poziomy z Cloudem oraz dodatkową zawartość, która była dostępna wyłącznie w wersji gry na 3DS. To wspaniała, kompletna gra, w którą możesz grać razem z dziećmi.

Dlaczego to wybraliśmy

„Donkey Kong Country Returns HD”” to najlepszy sposób na poznanie uwielbianego współczesnego klasyka, teraz w najlepszej jakości graficznej.

Nasza ocena: Idealna propozycja dla graczy, którzy pragną najlepszej wersji jednej z najtrudniejszych i dających największą satysfakcję przygód Donkey Konga.

Co mówią gracze?

Three_Froggy_Problem 4.0
Można powiedzieć, że jest lepsza niż oryginalne gry z serii DKC (choć oczywiście nie ma takiego znaczenia historycznego) i jest to jedna z najlepszych platformówek 2D wszech czasów.

13. Donkey Kong Land 2 [Najlepsza przenośna gra z serii Donkey Kong swoich czasów]

Donkey Kong Land 2 – najlepsza przenośna gra z serii Donkey Kong swoich czasów
Nasz wynik
8.6
Rodzaj gryPlatforma
PlatformyGame Boy
Rok wydania1996
Twórca/twórcyRare, Nintendo
Średni czas gry5 godzin
Najlepsze dlaNostalgicznych fanów przenośnej wersji DK
Mocne stronyNowe poziomy i imponująca jak na tamte czasy grafika

Donkey Kong Land 2 przeniósł urok kontynuacji Donkey Kong Country na konsolę Game Boy. Jak na tamte czasy grafika była naprawdę imponująca. Pomimo mniejszego ekranu rozgrywka platformowa pozostawała wierna oryginałowi. Nowatorskie projekty poziomów oraz pojawienie się Dixie Kong zapewniły fanom gier przenośnych pełnoprawną przygodę z DK

W czasach, gdy możliwości sprzętowe konsol przenośnych były dość ograniczone, ta gra była prawdziwym przełomem. Pełną grę z serii DK można było zabrać ze sobą wszędzie, co sprawiało, że tytuł ten był wyjątkowo cenny dla fanów serii.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra uchwyciła magię konsoli w wersji przenośnej, co udowodniło, że Donkey Kong może działać wszędzie.

Nasza opinia: Świetna propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się grą „Donkey Kong Country 2” w podróży. 

Co mówią gracze?

sludgezone 4.0
To naprawdę fajna gra – granie w nią na Gameboyu zaraz po premierze wydawało się czymś magicznym, bo gra się w nią bardzo podobnie jak w wersję na SNES.

14. Donkey Konga [Najlepsza gra rytmiczna z serii Donkey Kong]

Donkey Konga – najlepsza gra rytmiczna z serii Donkey Kong
Nasza ocena
8.6
Rodzaj gryMuzyka/Rytm
PlatformyNintendo GameCube, Wii
Rok wydania2004
Twórca/twórcyNamco, Nintendo
Średni czas gry15 godzin
Najlepsze dlagry rytmiczne z wykorzystaniem bongosów
Mocne stronyKontroler DK Bongos (to prawdziwa ikona!)

W grze „Donkey Konga” beczki zastąpiono bongosami, dzięki czemu rytm stał się integralną częścią rozgrywki. Korzystając z kultowego już kontrolera DK Bongos, gracze klaskali i grali na bębnach, towarzysząc popowym piosenkom i klasycznym utworom Nintendo. Fani pokochali tę zabawę i imprezową atmosferę, choć wadą był ograniczony wybór utworów. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do brytyjskiej sieci VPN, aby uzyskać dostęp do większej ilości treści zablokowanych regionalnie.

Jest coś wyjątkowego w tej czystej, chaotycznej zabawie, jaką zapewniała ta gra. Jako jedna z najbardziej wyjątkowych gier rytmicznych na konsolę GameCube, kontrolery bongo są obecnie trudne do znalezienia, ale w tamtych czasach były one niezbędnym elementem wyposażenia.

Dlaczego to wybraliśmy

Gra ta ukazała kreatywność Nintendo w jej najszaleńszym wydaniu, zamieniając muzykę w prawdziwą ucztę w stylu Donkey Konga.

Nasza ocena: Zagraj w tę grę, aby doświadczyć wyjątkowo radosnego, opartego na rytmie spojrzenia na świat Donkey Konga.

Co mówią gracze?

newbzoors 4.0
O rany, uwielbiałem tę grę. Wciąż mam gdzieś w pokoju te bongosy.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Donkey Kongu: gry, historia i dziedzictwo

Wybór najlepszej gry z serii Donkey Kong naprawdę zależy od tego, jakiego rodzaju przygody szukasz. W długiej historii tej serii pojawiło się mnóstwo gier dostosowanych do różnych stylów rozgrywki. Fani klasycznych platformówek powinni zacząć od „Donkey Kong Country” lub „Diddy’s Kong Quest”, aby doświadczyć ponadczasowej akcji 2D, z której słynie Donkey Kong.

Z kolei współcześni gracze będą bardziej zadowoleni z „Donkey Kong Country: Tropical Freeze”” lub najnowszej gry z serii, „Donkey Kong Bananaza”. Miłośnicy gier retro mogą ponownie zagrać w „Donkey Kong 64”, by poczuć nostalgiczną energię związaną z zbieraniem przedmiotów w trójwymiarowej przestrzeni. 

Przez dziesięciolecia Donkey Kong pozostawał symbolem wyzwań i kreatywności w świecie gier. Każda część serii jest wyjątkowa, a niektóre oferują nawet eksperymentalne sposoby gry swoją ulubioną małpą. Wszystkie opierają się na duchu eksploracji i precyzyjnej platformówce, który zapoczątkowała oryginalna wersja zręcznościowa z 1981 roku. Zarówno nowi gracze, jak i doświadczeni weterani mogą cieszyć się pełnym katalogiem tytułów z serii Donkey Kong, mając pewność, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Być może niektóre z nich staną się nawet waszymi ulubionymi grami wszech czasów.

Ile jest gier z serii Donkey Kong?

Świetne pomysły nigdy nie wychodzą z mody, a nic nie jest tego lepszym dowodem niż rozbudowana seria Donkey Kong. Istnieje ponad 60 gier z serii Donkey Kong, w tym tytuły poboczne oraz gry stworzone na porzucone lub nietypowe konsole (jak na przykład Game & Watch). 

Począwszy od 1981 roku, Donkey Kong pojawiał się w grach na automaty, NES, Game & Watch, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Wii, DsiWare, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, a obecnie także na Nintendo Switch 2. Niemal każda konsola Nintendo miała swoją grę z DK. To ponad 40 lat historii gier!

Fanów serii przyciągał precyzyjny i satysfakcjonujący system platformowy, ale często zaskakiwano ich też kreatywnymi zwrotami akcji. Na przykład gra „Mario vs Donkey Kong” kładła duży nacisk na rozwiązywanie zagadek, łącząc je z klasyczną rywalizacją charakterystyczną dla Nintendo. Podobnie w grze „Donkey Kong Jungle Beat”” platformówkę zastąpiono rytmicznym graniem na bębnach za pomocą kontrolera DK Bongo. 

Trylogia „Country” na konsoli SNES na nowo zdefiniowała platformówki 2D, a nowsze tytuły, takie jak „Donkey Kong Country HD” i „Tropical Freeze”, podtrzymują tę tradycję. Nowa gra „Donkey Kong Bananza” na nowo definiuje serię dzięki platformówce 3D i zniszczalnym środowiskom. Dzięki tak wielu odmianom seria „Donkey Kong” wyróżnia się jako jedna z najtrwalszych serii w historii gier.

Historia Donkey Konga

Donkey Kong po raz pierwszy pojawił się w klasycznej grze zręcznościowej z 1981 roku jako czarny charakter rzucający beczkami w Mario. W tamtym czasie Mario znany był jedynie jako „Jumpman”. Ten debiut zapoczątkował serię Donkey Kong, ale dał również początek samemu Mario. Ta gra ukształtowała przyszłość Nintendo (i całej branży gier). 

Znacząca zmiana nastąpiła w 1994 roku wraz z pojawieniem się gry „Donkey Kong Country”, która wykorzystywała przełomową, wstępnie renderowaną grafikę 3D, rewolucjonizując projekt platformówki. Sukces tej gry sprawił, że Donkey Kong ponownie stał się ulubieńcem fanów i ugruntował swoją pozycję w historii gier. Przejście do pełnego 3D nastąpiło wraz z premierą gry „Donkey Kong 64”, po której pojawiło się wiele eksperymentalnych tytułów, takich jak oparta na rytmie gra „Donkey Kong Jungle Beat””. 

Od tamtej pory Donkey Kong pojawiał się w grach crossoverowych, takich jak „Mario Kart”, „Smash Bros.” i „Mario Party”. Jako postać cieszy się niezmienną popularnością. Najnowsza gra z serii Donkey Kong, „Donkey Kong Bananza”, przedstawia serię w nowym wydaniu dzięki nowoczesnej grafice i trybowi współpracy. Zachowuje ona klasyczny urok, jednocześnie wkraczając w nową erę gier. Innowacyjne tytuły tej klasy sprawiają, że seria pozostaje konkurencyjna w stosunku do hitów z pełnej listy nominowanych do tytułu „Gra Roku 2025”.

Dlaczego Donkey Kong nazywa się Donkey Kong?

Nazwa Donkey Kong od dziesięcioleci wprawia graczy w zakłopotanie, ale kryje się za nią zabawna historia. Kiedy Shigeru Miyamoto stworzył tę postać w 1981 roku, chciał nadać jej imię, które sugerowałoby, że jest to „uparta małpa”. Miyamoto zajrzał do słownika angielsko-japońskiego, sądząc, że słowo „donkey” oznacza w języku angielskim „uparty”. Z kolei „Kong” to powszechne japońskie określenie na „goryla”. 

W ten sposób powstała nazwa Donkey Kong. Zanim kierownictwo Nintendo próbowało skorygować Miyamoto, ten przyzwyczaił się już do brzmienia tej nazwy i odmówił jej zmiany. Szybko stała się ona kultowa. Niezwykły tytuł (i nazwa) pomogły grze wyróżnić się w salonach gier. Stało się to symbolem figlarnej kreatywności Nintendo, na którą firma stawia do dziś. 

Chociaż więc nazwa „Donkey Kong” nie ma zbytniego sensu z językowego punktu widzenia, doskonale oddaje ducha tej serii. Jest dziwna i zapada w pamięć, co sprawia, że jest to dokładnie ten rodzaj nazwy, którą tylko Nintendo mogło uczynić legendarną.

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Donkey Kong

Donkey Kong to ogromna, rozbudowana seria, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki ciągłej ewolucji serii, dostosowującej ją do nowych trendów w branży gier, z pewnością znajdziesz w serii DK grę idealną dla siebie.

Najlepszy punkt wyjścia dla nowych fanów Donkey Konga?

  • Dla współczesnych graczy → „Donkey Kong Bananza”. Gra 3D nowej generacji z niszczonymi elementami otoczenia i efektowną rozgrywką.
  • Dla miłośników sprytnych, zremasterowanych platformówek → Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Klasyczny klimat DK z doskonałą grafiką i tropikalnym klimatem.
  • Dla miłośników klimatu retro DK → „Donkey Kong Country Returns HD””. Nowoczesna, zremasterowana wersja jednej z najlepszych klasycznych platformówek z serii DK.
  • Dla rodzinnej rozrywki → „Mario vs Donkey Kong”. Gra logiczna, która często stanowi wyzwanie, ale zawsze wciąga.

Każda era DK ma swój niepowtarzalny klimat, ale wszystkie łączy ten sam szalony, napędzany bananami urok. Wybierz swoją ulubioną grę i wskakuj do akcji – dżungla zawsze czeka na kolejną przygodę.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Donkey Kong?

Najlepszą grą z serii Donkey Kong jest „Donkey Kong Bananza”. Jest to najnowsza gra, dostępna na konsolę Nintendo Switch 2. Stanowi ona niezwykle odświeżające podejście do formuły DK, które wywarło ogromne wrażenie na fanach (zarówno nowych, jak i starych).

Czym „Donkey Kong Bananza” wyróżnia się na tle innych gier z serii Donkey Kong?

„Donkey Kong Bananza” to platformówka 3D, która wprowadza do serii kilka nowych mechanizmów. Niszczalne otoczenie zapewnia satysfakcję i poczucie realności. Każde huśnięcie się i uderzenie daje natychmiastową satysfakcję. To świeża ewolucja serii, która rozpoczęła się od platformówek z przewijaniem bocznym.

Ile lat ma Donkey Kong?

Pierwsza gra z Donkey Kongiem zadebiutowała w 1981 roku w automacie zręcznościowym o tej samej nazwie. Oznacza to, że w 2025 roku będzie miał 44 lata! W tym czasie Nintendo i jego partnerzy stworzyli ponad 60 gier z Donkey Kongiem w roli głównej.

Czy „Donkey Kong Country Returns”” to dobry wybór dla współczesnych graczy?

Tak, „Donkey Kong Country Returns”” to świetny wybór dla współczesnych graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z grami z serii DK. Wersja HD na konsolę Nintendo Switch zawiera „tryb nowoczesny”, który zapewnia doskonałą dostępność, ale nie umniejsza to trudności podstawowej rozgrywki. To świetne wprowadzenie do serii.

Jakie znaczenie mają gry zręcznościowe z Donkey Kongiem w historii gier?

Donkey Kong po raz pierwszy pojawił się w grze w 1981 roku, gdzie wcielił się w rolę złoczyńcy przeciwstawiającego się Mario (wówczas nazywanemu „Jumpman”). Sukces gry zręcznościowej „Donkey Kong” wyniósł również Mario na czołową pozycję w kulturze gier, a reszta jest historią.

Jak ewoluowała seria „Donkey Kong” od oryginalnej gry z 1981 roku do dzisiejszych tytułów?

Jako seria, Donkey Kong zawsze starał się dostosowywać do aktualnych trendów w branży gier. Pierwsza szafka zręcznościowa z DK była prostą platformówką 2D. Od tamtej pory Donkey Kong wprowadził nowe mechaniki, tryby gry, grafikę nowej generacji, a nawet wkroczył w świat eksploracji 3D!

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Marielle Ferraren

Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder

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