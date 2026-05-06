14 najlepszych gier z serii Donkey Kong wszech czasów (aktualizacja z 2026 r.)

Najlepsze gry z serii Donkey Kong przetrwały próbę czasu. Łączą w sobie mistrzostwo w gatunku platformówek i pełną dżunglowej atmosfery zabawę, która towarzyszyła graczom przez dziesięciolecia historii gier.

Ta lista przedstawia najciekawsze tytuły z serii Donkey Kong, w tym gry, które zdefiniowały całe pokolenia i doprowadziły sprzęt Nintendo do granic możliwości.

Każdą pozycję wybrałem na podstawie jej odbioru wśród fanów oraz trwałej popularności. Moje wybory są uszeregowane tak, aby pokazać, jak seria ewoluowała, nie tracąc przy tym charakterystycznego połączenia wyzwań i osobowości.



Zarówno nowi gracze, jak i starsi fani mogą znaleźć tutaj solidną grę z serii Donkey Kong, w którą jeszcze nie grali. Porównajcie swoje ulubione tytuły i odkryjcie tutaj nowe przygody, do których warto wrócić.

Nasze najlepsze propozycje najlepszych gier z serii Donkey Kong

Seria Donkey Kong wydała na świat prawdziwe legendy gier, ale kilka z nich zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych. Oto moje trzy najlepsze propozycje, które definiują tę serię.

Donkey Kong Bananza (2025) – Najnowsza odsłona serii, charakteryzująca się odświeżoną rozgrywką dostosowaną do współczesnych graczy. Płynne ruchy w połączeniu z niszczalnym otoczeniem sprawiają, że jest to zupełnie inna gra. Donkey Kong Country 2: Diddy Kong’s Quest (1995) – Często uznawana za najlepszą platformówkę na SNES, jaka kiedykolwiek powstała. Ta kontynuacja udoskonaliła serię Donkey Kong Country dzięki lepszemu sterowaniu i bardziej zapadającym w pamięć poziomom. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2018) – Oszałamiająca wizualnie i doskonała pod względem mechaniki współczesna klasyka. Trudni bossowie i precyzyjna rozgrywka platformowa sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier z serii Donkey Kong na Switchu.

Każdy z tych tytułów oddaje to, co najlepsze w serii Donkey Kong, ale to dopiero początek. Czytaj dalej, aby odkryć gry z 40-letniej historii DK, które mogły umknąć Twojej uwadze.

Najlepsze gry z serii Donkey Kong, w które warto zagrać już teraz

Skacz, turlaj się i huśtaj się, przemierzając najlepszą kolekcję klasyków i zremasterowanych gier z serii DK. Te 15 tytułów z serii Donkey Kong udowadnia, dlaczego ta postać wciąż jest jedną z najbardziej kultowych w ofercie Nintendo. W ile z najlepszych gier z serii Donkey Kong grałeś?

1. Donkey Kong Bananza [Najlepsza współczesna gra z serii Donkey Kong dla początkujących graczy]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja/przygoda z perspektywy trzeciej osoby Platformy Nintendo Switch 2 Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Nintendo Średni czas gry 31,5 godziny Najlepsze dla Dobrze dopracowaną platformówkę, będącą efektem wieloletnich eksperymentów Mocne strony Zniszczalne otoczenie

Nowa gra z serii Donkey Kong, „Donkey Kong Bananza”, wnosi powiew świeżości do serii dzięki nowej, pełnej energii przygodzie. Ta fantastyczna gra wprowadza postać Pauline, towarzyszkę Donkey Konga, którą można sterować w trybie kooperacji. Jej umiejętności sprawiają, że akcja jest zawsze świeża i wciągająca.

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Rozgrywka platformowa jest znana i responsywna, ale zniszczalne otoczenie zachęca graczy do eksperymentowania ze stylem gry. To odważna pozycja, która unowocześnia serię Donkey Kong, nie tracąc przy tym nic ze swojego uroku. Jeśli jeszcze nie grałeś w żadną grę z serii DK, to jest to świetny punkt wyjścia.

Dlaczego to wybraliśmy Donkey Kong Bananza udowadnia, że seria wciąż ma potencjał do rozwoju, pozostając jednocześnie wierną temu, co fani kochają najbardziej.

Nasza opinia: Zagraj w „Donkey Kong Bananza” ze względu na nowe, pełne życia postacie i pomysłowe urozmaicenie klasycznej rozgrywki DK.

Co mówią gracze?

Zavier4728 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Po ukończeniu gry „DK Bananza” w 100% mogę śmiało stwierdzić, że jest to nie tylko jedna z najfajniejszych i najlepiej dopracowanych gier platformowych, w jakie grałem, ale także jedna z najlepszych gier Nintendo w historii.

2. Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest [Najlepsza gra z serii Donkey Kong według fanów]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma z przewijaniem bocznym Platformy Game Body Advance, Nintendo Super System Rok wydania 1995 Twórca/twórcy Rare, Nintendo Średni czas rozgrywki 6,5 godziny Najlepsze dla Umiejętności gry w drużynie i kreatywne rozwiązania Mocne strony Ścieżka dźwiękowa!

Gra „Diddy’s Kong Quest” czerpie z wszystkich zalet pierwszej części serii „Donkey Kong Country” i podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Bardziej dopracowana rozgrywka platformowa i bardziej rozbudowany projekt poziomów sprawiają, że jest to ulubiona gra fanów, a wielu z nich uważa ją za najlepszą grę z serii „Donkey Kong Country” wszech czasów.



Możliwości współpracy Diddy'ego i Dixie pozwalają graczom kreatywnie podchodzić do wyzwań, a ścieżka dźwiękowa należy do najlepszych na konsoli SNES. Nagłe wzrosty trudności tylko potęgują poczucie spełnienia.

Dlaczego to wybraliśmy „Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest” jest powszechnie uważana za najlepszą grę z serii Donkey Kong z ery 16-bitowej i nie bez powodu.

Nasza ocena: „Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest” to idealne połączenie wyzwań, atmosfery i zabawy opartej na postaciach.

Co mówią gracze?

tenchibr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 W grze „DKC2” każdy poziom wydaje się świeży i pełen charakteru. Ścieżka dźwiękowa jest po prostu najlepsza, a Dixie doskonale uzupełnia Diddy’ego w sposób, w jaki nie potrafił tego zrobić DK.

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze [Najlepsza gra z serii Donkey Kong Country na Switchu]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma Platformy Nintendo Switch, Wii U Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Retro Studios, Monster Games, Nintendo Średni czas gry 14,5 godziny Najlepsze dla Zremasterowaną grę platformową z przyjaciółmi Mocne strony Funky Kong jako postać, którą można wybrać

Zremasterowana gra DKC: Tropikalny mróz przenosi klasykę z Wii U na Switch z wystarczającym rozmachem i ulepszeniami, by stała się jedną z najlepszych gier na Nintendo Switch dla fanów DK. Bardziej precyzyjne sterowanie oraz dodanie Funky Konga jako nowej grywalnej postaci wyniosły tę grę na nowy poziom. Jednocześnie dynamiczna oprawa graficzna i rytmiczna akcja sprawiają, że gra się w nią z prawdziwą przyjemnością, nawet jeśli poziom trudności bywa frustrujący.

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To nostalgiczny hit, który wygląda oszałamiająco i działa niesamowicie płynnie na Switchu. Jeśli podobała ci się oryginalna wersja, koniecznie musisz wypróbować tę grę.

Dlaczego to wybraliśmy Wersja „Donkey Kong Country: Tropical Freeze”” na Switchu dopracowuje i tak już znakomitą platformówkę, czyniąc ją bardziej przystępną niż kiedykolwiek.

Nasza ocena: Sięgnij po „Donkey Kong Country: Tropical Freeze”, jeśli szukasz oszałamiającej wizualnie platformówki, która nagradza umiejętności i wytrwałość.

Co mówią gracze?

sakahn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Istnieje wiele innych świetnych platformówek 2D, ale żadna z nich nie dorównuje tej grze.

4. Donkey Kong [Najlepszy sposób na doświadczenie gry Donkey Kong w wersji arcade]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma logiczna z przewijaniem bocznym Platformy Game Boy Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Nintendo EAD, Nintendo Średni czas gry 6 godzin Najlepsze dla Rozbudowaną rozgrywkę w stylu gier zręcznościowych Mocne strony Ponad 100 poziomów, a każdy z nich jest inny

Wersja Donkey Konga z 1994 roku na Game Boya przeniosła jedną z najlepszych gier platformowych z salonów gier na konsolę przenośną, na której można było grać praktycznie wszędzie. Wydaje się prosta, ale ta gra stała się zaskakująco rozbudowaną platformówką z ponad 100 pomysłowymi poziomami, łączącymi łamigłówki i precyzję.

Ta gra na nowo zdefiniowała formułę gier zręcznościowych. Nawet na tak małym ekranie wersja na Game Boya jest jednym z najlepszych sposobów na poznanie oryginalnej gry zręcznościowej.

Dlaczego to wybraliśmy Gra przekształciła korzenie zręcznościowej gry Donkey Kong w pełnoprawną przygodę, która do dziś nie straciła na aktualności.

Nasza opinia: Zagraj w „Donkey Kong” na oryginalnym Game Boyu, aby doświadczyć jednej z najsprytniejszych przenośnych adaptacji klasyki, jakie kiedykolwiek powstały.

Co mówią gracze?

cdrex22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To naprawdę świetny pomysł, żeby wziąć świetną grę zręcznościową i po prostu ją rozbudowywać, rozbudowywać i jeszcze bardziej rozbudowywać.

5. Donkey Kong Country [Najlepsza klasyczna gra na SNES, w którą wciąż można zagrać]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma z przewijaniem bocznym Platformy Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo Rok wydania 1994 Twórca/twórcy Rare, Nintendo Średni czas gry 4,5 godziny Najlepsze dla Dynamiczny projekt poziomów na starszej konsoli Mocne strony Mechanika gry w parach

Gra „Donkey Kong Country” ukazała się po raz pierwszy w 1994 roku, ale możesz przeżyć ją na nowo na konsoli Nintendo Switch. Ta rewolucyjna platformówka jest dostępna w bibliotece SNES serwisu Nintendo Switch Online i bez wątpienia jest jedną z najlepszych gier SNES na Switch w tym katalogu.

Funkcje gry zespołowej oraz wpadająca w ucho ścieżka dźwiękowa sprawiają, że gra ta wyróżnia się na tle całej serii, a wstępnie renderowana grafika 3D była w tamtych czasach oszałamiająca. Gra wydawała się wówczas nowatorska, a jej lokacje nadal robią wrażenie.

Dlaczego to wybraliśmy Donkey Kong Country na zawsze zmieniło ten gatunek i pozostaje kamieniem węgielnym listy najlepszych gier z serii Donkey Kong.

Nasza ocena: Donkey Kong Country to świetna gra na początek, jeśli chcesz zobaczyć, gdzie naprawdę zaczęła się współczesna tożsamość Donkey Konga.

Co mówią gracze?

AgentSkidMarks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Uważam, że ma ona między innymi najlepszą ogólną oprawę graficzną i najbardziej spójną rozgrywkę.

6. Donkey Kong Country Returns [Najlepsza gra z serii Donkey Kong dostępna na 3DS]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma z przewijaniem bocznym Platformy Nintendo 3DS, Wii Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Retro Studios, Monster Games, Nintendo Średni czas gry 14,5 godziny Najlepsze dla Poziom trudności, który daje satysfakcję Mocne strony Tryb kooperacji z Diddy Kongiem

Retro Studios w wielkim stylu przywróciło korzenie Donkey Konga jako gry z przewijaniem bocznym w tytuł „Donkey Kong Country Returns””. Ta gra łączy nostalgiczny projekt poziomów z nowoczesnym dopracowaniem, co sprawia, że gra się w nią z wielką przyjemnością. Jest to oryginalna wersja, ale wersja na DS cieszyła się tak dużą popularnością, że doczekała się również remasteru w jakości HD na Nintendo Switch.

Tryb kooperacji z Diddy Kongiem sprawia, że gra ma wysoką powtarzalność, a znajomość poziomów nigdy nie sprawia, że gra wydaje się nudna.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Donkey Kong Country Returns” stanowiła punkt zwrotny, który przywrócił serii Donkey Kong dawną świetność w gatunku gier platformowych.

Nasza opinia: „Donkey Kong Country Returns”” to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto szuka wymagającej platformówki z trybem współpracy, która oddaje hołd dziedzictwu DK.

Co mówią gracze?

NickOfTime90 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Podobają mi się krótsze poziomy, brak poziomów z wodą oraz ogólne tempo gry.

7. Donkey Kong 3 [Najlepsza (i jedyna) strzelanka z serii Donkey Kong]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma, strzelanka Platformy Gry zręcznościowe, NES, Nintendo Switch Rok wydania 1983 Twórca/twórcy Nintendo Średni czas rozgrywki 17 minut Najlepsze dla Eksperymentalną rozgrywkę w stylu strzelanek Mocne strony To zupełnie wyjątkowa pozycja w serii

W tej wyjątkowej, eksperymentalnej odsłonie serii Donkey Kong 3 porzucił drabiny na rzecz rozpylaczy. Jest to gra w stylu strzelanki, w której główną rolę odgrywa Stanley the Bugman zamiast naszego ulubionego Konga. Będziesz strzelać do owadów, popychając DK w górę zamiast pozwolić mu się wspinać. To dziwna, wspaniała gra, która zdecydowanie należy do najbardziej wyjątkowych tytułów w serii. Warto ją sprawdzić choćby ze względu na jej oryginalną koncepcję.

Dlaczego to wybraliśmy Donkey Kong 3 to najdziwniejsza i najbardziej eksperymentalna gra z serii Donkey Kong, jaka kiedykolwiek ukazała się na rynku.

Nasza opinia: Zagraj w Donkey Kong 3, aby przekonać się, jak twórcy serii eksperymentowali z rozgrywką, zanim stała się ona gigantem wśród gier platformowych.

Co mówią gracze?

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Uważam, że ta gra jest fajna, ma kilka świetnych animacji, a motyw muzyczny towarzyszący zwycięstwu bardzo mi się podoba.

8. Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! [Najlepsze łamigłówki i eksploracja w grze z serii DK]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platformówki z przewijaniem bocznym Platformy Game Boy Advance, Super Nintendo Rok wydania 1996 Twórca/twórcy Rare, Nintendo Średni czas gry 6 godzin Najlepsze dla Imponująca grafika w stylu retro Mocne strony Projekt świata gry

W tej pełnej przygód kontynuacji, zamykającej trylogię na SNES, w centrum uwagi znajdują się Dixie i Kiddy Kong. Zagadki i eksploracja pojazdami prowadzą cię przez światy pełne sekretów. Imponująca grafika i oszałamiający projekt świata gry sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier z serii Donkey Kong Country do tej pory.

Łatwo jest tęsknić za samym DK, ale tej kontynuacji zdecydowanie nie brakuje charakteru.

Dlaczego to wybraliśmy Gra zapewniła trylogii na SNES kreatywne i satysfakcjonujące zakończenie, które nie brakuje charakteru.

Nasza ocena: To świetna, krótsza gra dla miłośników platformówek z dużym naciskiem na eksplorację, łącząca w zabawny sposób myślenie i refleks.

Co mówią gracze?

TraditionalTree249 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 DKC3 to wspaniałe przeżycie. Muzyka i grafika są jasne i kolorowe. To właśnie one nadają grze DKC3 niepowtarzalny charakter.

9. Donkey Kong 64 [Najlepsza retro gra 3D z zbieraniem przedmiotów]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma Platformy Nintendo 64 Rok wydania 1999 Twórca/twórcy Rare, Nintendo Średni czas gry 29 godzin Najlepsze dla grę różnymi postaciami Konga Mocne strony Elementy związane z zbieraniem przedmiotów

W 1999 roku Donkey Kong wkroczył do świata 3D wraz z grą „Donkey Kong 64”. W tej serii po raz pierwszy pojawiło się pięciu grywalnych Kongów, z których każdy posiadał unikalne umiejętności, pomagające w pokonywaniu tej gry opartej na zbieraniu przedmiotów. Było w niej tak wiele zagadek i przedmiotów do zebrania, że wydawało się to niemal przytłaczające. Wracanie do poprzednich miejsc z każdą nową umiejętnością mogło stać się uciążliwe, ale jak inaczej można było zebrać wszystko?

Humor, rozmach i ścieżka dźwiękowa sprawiły, że gra stała się klasyką serii DK. Udany skok do świata 3D (będący prekursorem wielu mechanizmów, które zdefiniowały najlepsze platformówki 3D) bezpośrednio zainspirował najnowszą grę z serii Donkey Kong – „Donkey Kong Bananza”.

Dlaczego to wybraliśmy Donkey Kong 64 wprowadził serię do świata gier 3D w wielkim, niezapomnianym stylu.

Nasza ocena: Donkey Kong 64 to najlepsza, nostalgiczna przygoda DK w 3D, pełna charakteru i tajemnic.

Co mówią gracze?

Flashy_Section_4812 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To jedna z najlepszych gier typu „collectathon”, jakie kiedykolwiek stworzyła firma Rareware!

10. Mario vs. Donkey Kong [Najlepszy występ Mario w grze z serii DK]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma z przewijaniem bocznym, łamigłówka Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Nintendo Średni czas gry 7,5 godziny Najlepsze dla Trudne łamigłówki Mocne strony Urocza estetyka zabawek

Zanim Mario i DK przenieśli swoją rywalizację do najlepszych gier imprezowych na Nintendo Switch, powstała gra „Mario vs Donkey Kong”. Jest to remake klasycznej platformówki logicznej z 2004 roku, w której Mario ratował Mini-Mario, rozwiązując zagadki i pokonując pomysłowo zaprojektowane poziomy. Estetyka przypominająca zabawki oraz łamigłówki wymagające sporej pomysłowości sprawiały, że rozwiązywanie zagadek dawało o wiele większą satysfakcję.

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Na tamte czasy była to innowacyjna gra i nadal pozostaje ekscytującym tytułem z serii Donkey Kong, zwłaszcza dla zagorzałych fanów Mario. Wersja na Nintendo Switch udostępnia ją nowej publiczności, oferując ulepszenia graficzne i poprawki komfortu gry, które z pewnością ucieszą starszych fanów.

Dlaczego to wybraliśmy „Mario vs Donkey Kong” to pomysłowa reinterpretacja, która w kreatywny sposób podtrzymuje rywalizację między Mario a Donkey Kongiem.

Nasza ocena: „Mario vs Donkey Kong” to idealna propozycja dla tych, którzy lubią klasyczne gry logiczne z nutką nostalgii (i świeżą grafiką)!

Co mówią gracze?

murder_mittenz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Jestem zapracowanym studentem, a ta gra naprawdę pomaga mi spędzać krótkie chwile z moim synem.

11. Diddy Kong Racing [Najlepsza gra wyścigowa z małpami]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wyścigi/Jazda Platformy Nintendo 64 Rok wydania 1997 Twórca/twórcy Rare, Nintendo Średni czas gry 14,5 godziny Najlepsze dla Kreatywne pojazdy i kolorowe światy Mocne strony Możliwość wyboru poduszkowca

Diddy Kong Racing była jedną z pierwszych gier wyścigowych z kartami, która wykroczyła poza typową estetykę torów wyścigowych. To przygoda, w której ścigasz się samochodami, poduszkowcami i samolotami w kolorowym świecie, który ma tak wiele do zaoferowania. Możesz eksplorować otoczenie, aby odblokować nowe obszary i wyzwania, a rozgrywka jest przez cały czas urozmaicona.

To urocze spojrzenie na klasyczną mechanikę wyścigów kartingowych, a klasyczna grafika z N64 budzi ogromną nostalgię. Ta gra wyścigowa znacznie przewyższała wszystkie inne gry wyścigowe i samochodowe tamtych czasów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Diddy Kong Racing” poszerzyła horyzonty tego, czym może być wyścig kartingowy, i zapewniła Diddy’emu jego własny, kultowy moment.

Nasza ocena: „Diddy Kong Racing” to jedna z najbardziej kreatywnych gier wyścigowych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na N64. To godny poprzednik niektórych z najlepszych gier wyścigowych na Switch.

Co mówią gracze?

Unable-Horror-7335 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Niesamowita ścieżka dźwiękowa. To gra wyprzedzająca swoje czasy.

12. Donkey Kong Country Returns HD [Najlepsza zmodernizowana klasyczna gra platformowa]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma z przewijaniem bocznym Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Retro Studios, Monster Games, Nintendo Średni czas gry 14,5 godziny Najlepsze dla Ulepszona rozgrywka Mocne strony Zawiera dodatkowe poziomy z wersji na 3DS

Zremasterowana wersja gry „Donkey Kong Country Returns”” w jakości HD to jedna z najlepszych gier rodzinnych dostępnych na konsoli Switch. W porównaniu z wersją na Wii oferuje ona lepszą płynność rozgrywki przy 60 klatkach na sekundę oraz ostrzejszy obraz. Donkey Kong i jego kongowscy towarzysze przemierzają poziomy, omijając przeszkody i zbierając swoje ukochane banany. Gra jest na tyle trudna, że być może będziesz musiał pomóc swoim dzieciom przejść jeden lub dwa poziomy.

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Ponadto ta wersja zawiera bonusowe poziomy z Cloudem oraz dodatkową zawartość, która była dostępna wyłącznie w wersji gry na 3DS. To wspaniała, kompletna gra, w którą możesz grać razem z dziećmi.

Dlaczego to wybraliśmy „Donkey Kong Country Returns HD”” to najlepszy sposób na poznanie uwielbianego współczesnego klasyka, teraz w najlepszej jakości graficznej.

Nasza ocena: Idealna propozycja dla graczy, którzy pragną najlepszej wersji jednej z najtrudniejszych i dających największą satysfakcję przygód Donkey Konga.

Co mówią gracze?

Three_Froggy_Problem ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Można powiedzieć, że jest lepsza niż oryginalne gry z serii DKC (choć oczywiście nie ma takiego znaczenia historycznego) i jest to jedna z najlepszych platformówek 2D wszech czasów.

13. Donkey Kong Land 2 [Najlepsza przenośna gra z serii Donkey Kong swoich czasów]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma Platformy Game Boy Rok wydania 1996 Twórca/twórcy Rare, Nintendo Średni czas gry 5 godzin Najlepsze dla Nostalgicznych fanów przenośnej wersji DK Mocne strony Nowe poziomy i imponująca jak na tamte czasy grafika

Donkey Kong Land 2 przeniósł urok kontynuacji Donkey Kong Country na konsolę Game Boy. Jak na tamte czasy grafika była naprawdę imponująca. Pomimo mniejszego ekranu rozgrywka platformowa pozostawała wierna oryginałowi. Nowatorskie projekty poziomów oraz pojawienie się Dixie Kong zapewniły fanom gier przenośnych pełnoprawną przygodę z DK.

W czasach, gdy możliwości sprzętowe konsol przenośnych były dość ograniczone, ta gra była prawdziwym przełomem. Pełną grę z serii DK można było zabrać ze sobą wszędzie, co sprawiało, że tytuł ten był wyjątkowo cenny dla fanów serii.

Dlaczego to wybraliśmy Gra uchwyciła magię konsoli w wersji przenośnej, co udowodniło, że Donkey Kong może działać wszędzie.

Nasza opinia: Świetna propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się grą „Donkey Kong Country 2” w podróży.

Co mówią gracze?

sludgezone ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To naprawdę fajna gra – granie w nią na Gameboyu zaraz po premierze wydawało się czymś magicznym, bo gra się w nią bardzo podobnie jak w wersję na SNES.

14. Donkey Konga [Najlepsza gra rytmiczna z serii Donkey Kong]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Muzyka/Rytm Platformy Nintendo GameCube, Wii Rok wydania 2004 Twórca/twórcy Namco, Nintendo Średni czas gry 15 godzin Najlepsze dla gry rytmiczne z wykorzystaniem bongosów Mocne strony Kontroler DK Bongos (to prawdziwa ikona!)

W grze „Donkey Konga” beczki zastąpiono bongosami, dzięki czemu rytm stał się integralną częścią rozgrywki. Korzystając z kultowego już kontrolera DK Bongos, gracze klaskali i grali na bębnach, towarzysząc popowym piosenkom i klasycznym utworom Nintendo. Fani pokochali tę zabawę i imprezową atmosferę, choć wadą był ograniczony wybór utworów. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do brytyjskiej sieci VPN, aby uzyskać dostęp do większej ilości treści zablokowanych regionalnie.



Jest coś wyjątkowego w tej czystej, chaotycznej zabawie, jaką zapewniała ta gra. Jako jedna z najbardziej wyjątkowych gier rytmicznych na konsolę GameCube, kontrolery bongo są obecnie trudne do znalezienia, ale w tamtych czasach były one niezbędnym elementem wyposażenia.

Dlaczego to wybraliśmy Gra ta ukazała kreatywność Nintendo w jej najszaleńszym wydaniu, zamieniając muzykę w prawdziwą ucztę w stylu Donkey Konga.

Nasza ocena: Zagraj w tę grę, aby doświadczyć wyjątkowo radosnego, opartego na rytmie spojrzenia na świat Donkey Konga.

Co mówią gracze?

newbzoors ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O rany, uwielbiałem tę grę. Wciąż mam gdzieś w pokoju te bongosy.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Donkey Kongu: gry, historia i dziedzictwo

Wybór najlepszej gry z serii Donkey Kong naprawdę zależy od tego, jakiego rodzaju przygody szukasz. W długiej historii tej serii pojawiło się mnóstwo gier dostosowanych do różnych stylów rozgrywki. Fani klasycznych platformówek powinni zacząć od „Donkey Kong Country” lub „Diddy’s Kong Quest”, aby doświadczyć ponadczasowej akcji 2D, z której słynie Donkey Kong.

Z kolei współcześni gracze będą bardziej zadowoleni z „Donkey Kong Country: Tropical Freeze”” lub najnowszej gry z serii, „Donkey Kong Bananaza”. Miłośnicy gier retro mogą ponownie zagrać w „Donkey Kong 64”, by poczuć nostalgiczną energię związaną z zbieraniem przedmiotów w trójwymiarowej przestrzeni.

Przez dziesięciolecia Donkey Kong pozostawał symbolem wyzwań i kreatywności w świecie gier. Każda część serii jest wyjątkowa, a niektóre oferują nawet eksperymentalne sposoby gry swoją ulubioną małpą. Wszystkie opierają się na duchu eksploracji i precyzyjnej platformówce, który zapoczątkowała oryginalna wersja zręcznościowa z 1981 roku. Zarówno nowi gracze, jak i doświadczeni weterani mogą cieszyć się pełnym katalogiem tytułów z serii Donkey Kong, mając pewność, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Być może niektóre z nich staną się nawet waszymi ulubionymi grami wszech czasów.

Ile jest gier z serii Donkey Kong?

Świetne pomysły nigdy nie wychodzą z mody, a nic nie jest tego lepszym dowodem niż rozbudowana seria Donkey Kong. Istnieje ponad 60 gier z serii Donkey Kong, w tym tytuły poboczne oraz gry stworzone na porzucone lub nietypowe konsole (jak na przykład Game & Watch).

Począwszy od 1981 roku, Donkey Kong pojawiał się w grach na automaty, NES, Game & Watch, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Wii, DsiWare, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, a obecnie także na Nintendo Switch 2. Niemal każda konsola Nintendo miała swoją grę z DK. To ponad 40 lat historii gier!

Fanów serii przyciągał precyzyjny i satysfakcjonujący system platformowy, ale często zaskakiwano ich też kreatywnymi zwrotami akcji. Na przykład gra „Mario vs Donkey Kong” kładła duży nacisk na rozwiązywanie zagadek, łącząc je z klasyczną rywalizacją charakterystyczną dla Nintendo. Podobnie w grze „Donkey Kong Jungle Beat”” platformówkę zastąpiono rytmicznym graniem na bębnach za pomocą kontrolera DK Bongo.

Trylogia „Country” na konsoli SNES na nowo zdefiniowała platformówki 2D, a nowsze tytuły, takie jak „Donkey Kong Country HD” i „Tropical Freeze”, podtrzymują tę tradycję. Nowa gra „Donkey Kong Bananza” na nowo definiuje serię dzięki platformówce 3D i zniszczalnym środowiskom. Dzięki tak wielu odmianom seria „Donkey Kong” wyróżnia się jako jedna z najtrwalszych serii w historii gier.

Historia Donkey Konga

Donkey Kong po raz pierwszy pojawił się w klasycznej grze zręcznościowej z 1981 roku jako czarny charakter rzucający beczkami w Mario. W tamtym czasie Mario znany był jedynie jako „Jumpman”. Ten debiut zapoczątkował serię Donkey Kong, ale dał również początek samemu Mario. Ta gra ukształtowała przyszłość Nintendo (i całej branży gier).

Znacząca zmiana nastąpiła w 1994 roku wraz z pojawieniem się gry „Donkey Kong Country”, która wykorzystywała przełomową, wstępnie renderowaną grafikę 3D, rewolucjonizując projekt platformówki. Sukces tej gry sprawił, że Donkey Kong ponownie stał się ulubieńcem fanów i ugruntował swoją pozycję w historii gier. Przejście do pełnego 3D nastąpiło wraz z premierą gry „Donkey Kong 64”, po której pojawiło się wiele eksperymentalnych tytułów, takich jak oparta na rytmie gra „Donkey Kong Jungle Beat””.

Od tamtej pory Donkey Kong pojawiał się w grach crossoverowych, takich jak „Mario Kart”, „Smash Bros.” i „Mario Party”. Jako postać cieszy się niezmienną popularnością. Najnowsza gra z serii Donkey Kong, „Donkey Kong Bananza”, przedstawia serię w nowym wydaniu dzięki nowoczesnej grafice i trybowi współpracy. Zachowuje ona klasyczny urok, jednocześnie wkraczając w nową erę gier. Innowacyjne tytuły tej klasy sprawiają, że seria pozostaje konkurencyjna w stosunku do hitów z pełnej listy nominowanych do tytułu „Gra Roku 2025”.

Dlaczego Donkey Kong nazywa się Donkey Kong?

Nazwa Donkey Kong od dziesięcioleci wprawia graczy w zakłopotanie, ale kryje się za nią zabawna historia. Kiedy Shigeru Miyamoto stworzył tę postać w 1981 roku, chciał nadać jej imię, które sugerowałoby, że jest to „uparta małpa”. Miyamoto zajrzał do słownika angielsko-japońskiego, sądząc, że słowo „donkey” oznacza w języku angielskim „uparty”. Z kolei „Kong” to powszechne japońskie określenie na „goryla”.

W ten sposób powstała nazwa Donkey Kong. Zanim kierownictwo Nintendo próbowało skorygować Miyamoto, ten przyzwyczaił się już do brzmienia tej nazwy i odmówił jej zmiany. Szybko stała się ona kultowa. Niezwykły tytuł (i nazwa) pomogły grze wyróżnić się w salonach gier. Stało się to symbolem figlarnej kreatywności Nintendo, na którą firma stawia do dziś.

Chociaż więc nazwa „Donkey Kong” nie ma zbytniego sensu z językowego punktu widzenia, doskonale oddaje ducha tej serii. Jest dziwna i zapada w pamięć, co sprawia, że jest to dokładnie ten rodzaj nazwy, którą tylko Nintendo mogło uczynić legendarną.

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Donkey Kong

Donkey Kong to ogromna, rozbudowana seria, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki ciągłej ewolucji serii, dostosowującej ją do nowych trendów w branży gier, z pewnością znajdziesz w serii DK grę idealną dla siebie.

Najlepszy punkt wyjścia dla nowych fanów Donkey Konga?

Dla współczesnych graczy → „Donkey Kong Bananza ”. Gra 3D nowej generacji z niszczonymi elementami otoczenia i efektowną rozgrywką.

Gra 3D nowej generacji z niszczonymi elementami otoczenia i efektowną rozgrywką. Dla miłośników sprytnych, zremasterowanych platformówek → Donkey Kong Country: Tropical Freeze . Klasyczny klimat DK z doskonałą grafiką i tropikalnym klimatem.

Klasyczny klimat DK z doskonałą grafiką i tropikalnym klimatem. Dla miłośników klimatu retro DK → „Donkey Kong Country Returns HD” ”. Nowoczesna, zremasterowana wersja jednej z najlepszych klasycznych platformówek z serii DK.

Nowoczesna, zremasterowana wersja jednej z najlepszych klasycznych platformówek z serii DK. Dla rodzinnej rozrywki → „Mario vs Donkey Kong”. Gra logiczna, która często stanowi wyzwanie, ale zawsze wciąga.

Każda era DK ma swój niepowtarzalny klimat, ale wszystkie łączy ten sam szalony, napędzany bananami urok. Wybierz swoją ulubioną grę i wskakuj do akcji – dżungla zawsze czeka na kolejną przygodę.

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