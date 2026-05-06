Los 14 mejores juegos de Donkey Kong de todos los tiempos (Actualización de 2026)

Lo mejorDonkey Kong Estos juegos han resistido el paso del tiempo. Combinan la maestría de los juegos de plataformas con la diversión de la selva a lo largo de décadas de historia de los videojuegos.

Esta lista recorre los momentos más destacados de la Donkey Kong serie, que incluye juegos que marcaron a toda una generación y llevaron al límite el hardware de Nintendo.

He seleccionado cada entrega en función de la acogida que ha tenido entre los aficionados y de su atractivo perdurable. He clasificado mis elecciones para mostrar cómo ha evolucionado la serie sin perder su característica combinación de desafío y personalidad.

Tanto los nuevos jugadores como los aficionados de toda la vida pueden encontrar un sólido Donkey Kong un juego que aún no hayan probado. Compara tus favoritos y descubre nuevas aventuras que volver a jugar aquí.

Nuestra selección de los mejores juegos de Donkey Kong

The Donkey Kong La serie ha dado lugar a auténticas leyendas de los videojuegos, pero hay algunas que destacan por encima del resto. Estas son mis tres favoritas, las que definen la franquicia.

Donkey Kong Bananza (2025) – El título más reciente, con una mecánica de juego renovada que se adapta al público actual. La combinación de movimientos fluidos y entornos destructibles lo convierten en un juego totalmente diferente. Donkey Kong Country 2: La aventura de Diddy Kong (1995) – A menudo considerado el mejor SNES el mejor juego de plataformas jamás creado, esta secuela perfeccionó el Donkey Kong Country una serie con mejores controles y niveles más memorables. Donkey Kong Country: Hielo tropical (2018) – Un clásico moderno visualmente impresionante y mecánicamente perfecto. Sus jefes finales desafiantes y su juego de plataformas de gran precisión lo convierten en uno de los mejores Donkey Kongjuegos en elInterruptor.

Cada uno de estos títulos recoge lo mejor de lo que el Donkey Kong que ofrece la serie, pero eso es solo el principio. Sigue leyendo para descubrir los juegos que quizá te hayas perdido de DK«su trayectoria de 40 años».

Los mejores juegos de Donkey Kong para empezar a jugar ahora mismo

Salta, da volteretas y balanceate para abrirte paso a través de la mejor selección de DK Clásicos y reediciones. Estos 15 Donkey Kong Estos títulos demuestran por qué sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos de Nintendo«…». ¿Cuántos de los mejores Donkey Kong ¿A qué juegos has jugado?

1. Donkey Kong Bananza [El mejor juego moderno de Donkey Kong para principiantes]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Acción y aventura en tercera persona Plataformas Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Nintendo Duración media de la partida 31,5 horas Ideal para Un juego de plataformas muy logrado, fruto de años de experimentación Lo que me gustó Los entornos destructibles

El nuevoDonkey Kongjuego, Donkey Kong Bananza, revuelve la franquicia con una nueva y trepidante aventura. Este fantástico juego presenta a Pauline, la compañera de Donkey Kong, con la que se puede jugar en modo cooperativo. Sus habilidades aportan frescura y dinamismo a la acción.

★ El mejor juego moderno de Donkey Kong para principiantes Donkey Kong Bananza Compra en Eneba

The La mecánica de plataformas resulta familiar y fluida, pero los entornos destructibles animan a los jugadores a experimentar por su forma de jugar. Es una propuesta atrevida que moderniza Donkey Kong sin perder ni un ápice de su encanto. Si aún no has jugado a un DK Si no has jugado antes a este juego, este es un buen punto de partida.

Por qué lo elegimos Donkey Kong Bananza demuestra que la serie aún tiene margen para evolucionar sin dejar de ser fiel a lo que más gusta a los fans.

Mi veredicto:JugarDonkey Kong Bananza por sus nuevos y dinámicos personajes y su original versión de un clásico DKjugabilidad.

¿Qué opinan los jugadores?

Zavier4728

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Después de haber completado al 100 % «DK Bananza», puedo afirmar sin lugar a dudas que no solo es uno de los juegos de plataformas más divertidos y mejor acabados a los que he jugado, sino también uno de los mejores juegos de Nintendo de todos los tiempos.

2. Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest [El juego de Donkey Kong favorito de los fans]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Juego de plataformas de desplazamiento lateral Plataformas Game Body Advance, Super Nintendo Año de estreno 1995 Creador/es Rare, Nintendo Duración media de la partida 6,5 horas Ideal para Habilidades de trabajo en equipo y soluciones creativas Lo que me gustó ¡La banda sonora!

La aventura de Diddy en Kong se lleva todo lo primero DK Country El juego acertó y va un paso más allá. Su jugabilidad de plataformas más precisa y su diseño de niveles más elaborado lo convierten en uno de los favoritos de los fans, y muchos dicen que es el mejor Donkey Kong Country el mejor juego de todos los tiempos.

Las habilidades de Diddy y Dixie para jugar en equipo permiten a los jugadores afrontar los retos de forma creativa, y la banda sonora es una de las mejores del SNES. Los picos de dificultad no hacen más que aumentar la sensación de logro.

Por qué lo elegimos Donkey Kong Country 2: La aventura de Diddy Kong es considerado por muchos como el mejor Donkey Kong No en vano es uno de los juegos más emblemáticos de la era de los 16 bits.

Mi veredicto: Donkey Kong Country 2: La aventura de Diddy Kong es la combinación perfecta de desafío, ambiente y diversión centrada en los personajes.

¿Qué opinan los jugadores?

tenchibr

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DKC2 consigue que cada nivel resulte novedoso y rebosa personalidad. La banda sonora es lo mejor, y Dixie complementa a Diddy de una forma que DK no lograba.

3. Donkey Kong Country: Hielo tropical [El mejor juego de Donkey Kong Country para Switch]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de plataformas Plataformas Nintendo Switch, Wii U Año de estreno 2018 Creador/es Retro Studios, Monster Games, Nintendo Duración media de la partida 14,5 horas Ideal para Juego de plataformas remasterizado para jugar con amigos Lo que me gustó Funky Kong como personaje jugable

La versión remasterizadaDKC: La Hielada Tropical trae el clásico de Wii U a Switch con el toque necesario y las mejoras suficientes para convertirlo en uno de los el mejorNintendo Switchjuegos for DK aficionados. Unos controles más precisos y La incorporación de Funky Kong como nuevo personaje jugable llevó este juego a nuevas cotas. Por otra parte, su diseño dinámico y su acción rítmica hacen que sea un placer jugar, aunque la dificultad pueda resultar frustrante.

★ El mejor juego de Donkey Kong Country para Switch Donkey Kong Country: Hielo tropical Compra en Eneba

Es un éxito nostálgico con un aspecto impresionante y que funciona de forma increíblemente fluida en el Interruptor. Si te encantó la original, no te puedes perder esta.

Por qué lo elegimos The Interruptorversión deDonkey Kong Country: Hielo tropical perfecciona un juego de plataformas que ya era brillante y lo hace más accesible que nunca.

Mi veredicto:RecogerDonkey Kong Country: Hielo tropical si buscas un juego de plataformas visualmente impresionante que premie la habilidad y la perseverancia.

¿Qué opinan los jugadores?

granja

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Hay muchos otros juegos de plataformas en 2D estupendos, pero ninguno alcanza ese nivel.

4. Donkey Kong [La mejor forma de disfrutar de Donkey Kong en la máquina recreativa]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles de desplazamiento lateral Plataformas Game Boy Año de estreno 1994 Creador/es Nintendo EAD, Nintendo Duración media de la partida 6 horas Ideal para Más acción en los juegos de arcade Lo que me gustó Más de 100 niveles, pero todos son diferentes

De Donkey Kong 1994 Game Boy El lanzamiento trajo consigo uno de los los mejores juegos de plataformas de las máquinas recreativas a una consola portátil con la que se podía jugar prácticamente en cualquier lugar. Parece sencillo, pero este juego se convirtió en un juego de plataformas sorprendentemente profundo con más de 100 niveles ingeniosos que combinan acertijos y precisión.

Este juego redefinió la fórmula de los juegos de arcade. Incluso en una pantalla tan pequeña, el Game Boy Esta versión es una de las mejores formas de disfrutar del juego arcade original.

Por qué lo elegimos Transformó el Donkey Kong sus orígenes en los salones recreativos para convertirse en una aventura en toda regla que sigue estando a la altura.

Mi veredicto:JugarDonkey Kong en el original Game Boy para descubrir una de las reinvenciones más ingeniosas que se han hecho jamás de un clásico en formato portátil.

¿Qué opinan los jugadores?

La unidad de CD-ROM no responde.

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Es una idea genial coger un buen juego de recreativos y simplemente ampliarlo, ampliarlo y ampliarlo.

5. Donkey Kong Country [El mejor título clásico de SNES al que aún puedes jugar]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de plataformas de desplazamiento lateral Plataformas Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo Año de estreno 1994 Creador/es Rare, Nintendo Duración media de la partida 4,5 horas Ideal para Un diseño de niveles ágil en una consola antigua Lo que me gustó Mecánicas de equipo

Donkey Kong Country salió a la venta por primera vez en 1994, pero puedes revivirlo con tu Nintendo Switch. Este revolucionario juego de plataformas está disponible en la La biblioteca de SNES de Nintendo Switch Online, y sin duda es uno de los el mejorSwitch SNESjuegos en ese catálogo.

Las funciones de combate por equipos y la pegadiza banda sonora de este juego lo convierten en uno de los títulos más destacados de la serie, y Los efectos visuales en 3D prerenderizados eran alucinantes en aquella época. En su momento, este juego resultaba novedoso, y los escenarios siguen siendo impresionantes hoy en día.

Por qué lo elegimos Donkey Kong Country cambió el género para siempre y sigue siendo una de las obras más destacadas Donkey Konglista de juegos.

Mi veredicto: Donkey Kong Country es un juego ideal para empezar si quieres ver dónde Donkey Kong«es cuando realmente comenzó su identidad moderna».

¿Qué opinan los jugadores?

Agente SkidMarks

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Creo que, entre otras cosas, tiene la mejor presentación en general y la jugabilidad más consistente.

6. Donkey Kong Country: El regreso [El mejor juego de Donkey Kong disponible para 3DS]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de plataformas de desplazamiento lateral Plataformas Nintendo 3DS, Wii Año de estreno 2010 Creador/es Retro Studios, Monster Games, Nintendo Duración media de la partida 14,5 horas Ideal para Una dificultad que resulta gratificante Lo que me gustó El modo cooperativo de Diddy Kong

Retro StudiosreactivadoDonkey Kong«recupera sus raíces de desplazamiento lateral con estilo gracias a» Donkey Kong Country: El regreso. Este juegocombina un diseño de niveles nostálgico con un acabado moderno, lo que hace que sea un juego encantador. Esta es la versión original, pero la DS esa versión tuvo tanto éxito que también se lanzó una remasterización en HD en el Nintendo Switch.

El modo cooperativo con Diddy Kong le da rejugabilidad, y los niveles, aunque ya nos resultan familiares, nunca dejan de parecer nuevos.

Por qué lo elegimos Donkey Kong Country: El regreso supuso un punto de inflexión que trajo Donkey Kong de vuelta a la grandeza de los juegos de plataformas.

Mi veredicto: Donkey Kong Country: El regreso es un juego imprescindible para cualquiera que busque un juego de plataformas cooperativo y desafiante que haga honor a DK«su legado».

¿Qué opinan los jugadores?

NickOfTime90

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Me gustan los niveles más cortos, que no haya niveles acuáticos y el ritmo general del juego.

7. Donkey Kong 3 [El mejor (y único) juego de disparos de Donkey Kong]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de plataformas, juego de disparos Plataformas Arcade, NES, Nintendo Switch Año de estreno 1983 Creador/es Nintendo Duración media de la partida 17 minutos Ideal para Jugabilidad experimental al estilo de los juegos de disparos Lo que me gustó Es algo totalmente único en la serie

Donkey Kong 3 En esta entrega única y experimental de la serie, se han dejado de lado las escaleras para dar paso a los pulverizadores. Se trata de un juego de disparos protagonizado por Stanley el Bugman, en lugar de nuestro querido Kong. Podrás destruir insectos, empujando DK hacia arriba, en lugar de hacer que suba. Es una entrega extraña y maravillosa que, sin duda, es una de las más singulares de la serie. Merece la pena echarle un vistazo aunque solo sea por su original diseño.

Por qué lo elegimos Donkey Kong 3 es el título de Donkey Kong más extraño y experimental que se ha lanzado jamás.

Mi veredicto:Echa un vistazo aDonkey Kong 3 para ver cómo la serie fue experimentando con la jugabilidad antes de convertirse en un gigante de los juegos de plataformas.

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Me parece divertido, tiene unas animaciones geniales y me encanta la música de la victoria.

8. Donkey Kong Country 3: ¡El doble problema de Dixie Kong! [Los mejores rompecabezas y la mejor exploración de un juego de DK]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juegos de plataformas de desplazamiento lateral Plataformas Game Boy Advance, Super Nintendo Año de estreno 1996 Creador/es Rare, Nintendo Duración media de la partida 6 horas Ideal para Impresionantes gráficos de videojuegos clásicos Lo que me gustó El diseño del mundo exterior

Dixie y Kiddy Kong son los protagonistas de esta trepidante secuela que pone el broche final a la SNEStrilogía.Los acertijos y la exploración de vehículos te llevarán a través de mundos llenos de secretos. Sus impresionantes gráficos y el espectacular diseño del mundo exterior lo convierten en uno de los mejores Donkey Kong Countryjuegos hasta la fecha.

Es fácil pasarlo por alto DK él mismo, pero a esta secuela no le falta precisamente personalidad.

Por qué lo elegimos Le dio elSNES una trilogía que supone un final creativo y satisfactorio, lleno de personalidad.

Mi veredicto: Este es un juego genial y breve, ideal si te gustan los juegos de plataformas con mucho contenido de exploración y una divertida combinación de ingenio y reflejos.

¿Qué opinan los jugadores?

TraditionalTree249

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DKC3 es una experiencia maravillosa. La música y el diseño gráfico son alegres y coloridos. Esto contribuye a dotar a DKC3 de una identidad propia.

9. Donkey Kong 64 [El mejor juego retro de 3D para coleccionar objetos]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de plataformas Plataformas Nintendo 64 Año de estreno 1999 Creador/es Rare, Nintendo Duración media de la partida 29 horas Ideal para Jugar a diferentes Kongs Lo que me gustó Los elementos de la maratón de recaudación

En 1999,Donkey Kong se adentró en el mundo del 3D con Donkey Kong 64. Esta franquicia presentó por primera vez cinco Kongs jugables, todos con sus propias habilidades únicas que te ayudarán a avanzar en este juego repleto de objetos que recoger. Había tantos rompecabezas y objetos coleccionables que casi resultaba abrumador. Volver sobre tus pasos cada vez que adquirías una nueva habilidad podía acabar siendo una pesadilla, pero ¿de qué otra forma se podía conseguir todo?

Su humor, su envergadura y su banda sonora la convirtieron en una entrega clásica de la DK franquicia. El exitoso salto al 3D (que fue pionero en muchas de las mecánicas que definirían laEl mejor PLA 3DTransformers) ha servido de inspiración directa para la última Donkey Kongjuego,Donkey Kong Bananza.

Por qué lo elegimos Donkey Kong 64 trajo la serie adéntrate en el mundo de los videojuegos en 3D con un estilo grandioso e inolvidable.

Mi veredicto: Donkey Kong 64 es el juego 3D más nostálgico que existe DK una aventura llena de personalidad y secretos.

¿Qué opinan los jugadores?

Flashy_Sección_4812

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¡Es uno de los mejores juegos de recolección que ha creado Rareware!

10. Mario contra Donkey Kong [La mejor aparición de Mario en un juego de Donkey Kong]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Juego de plataformas de desplazamiento lateral, puzles Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es Nintendo Duración media de la partida 7,5 horas Ideal para Rompecabezas desafiantes Lo que me gustó La estética de los juguetes bonitos

AntesMario and DK llevaron su rivalidad a algunos de los el mejorNintendo Switchjuegos de fiesta, habíaMario contra Donkey Kong. Esto es un una nueva versión del clásico juego de plataformas y puzles de 2004 en el que Mario rescataba a los Mini-Marios gracias a los acertijos y al ingenioso diseño de los niveles. La estética de juguete y los acertijos que ponen a prueba la mente hacían que resolverlos resultara mucho más satisfactorio.

★ La mejor aparición de Mario en un juego de Donkey Kong Mario contra Donkey Kong Compra en Eneba

Para la época fue algo innovador, y sigue siendo una forma apasionante de adentrarse en el Donkey Kong serie, especialmente para los más fanáticos Marioaficionados. ElNintendo Switch Esta versión la acerca a un nuevo público, con una actualización gráfica y de calidad de vida que los fans de toda la vida sabrán apreciar.

Por qué lo elegimos Mario contra Donkey Kong es una ingeniosa reinterpretación que mantiene viva la rivalidad entre Mario y DK de formas muy creativas.

Mi veredicto: Mario contra Donkey Kong ¡Es perfecto para quienes disfrutan de los juegos de puzles clásicos con un toque nostálgico (y unos gráficos renovados)!

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murder_mittenz

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Soy una estudiante muy ocupada y este juego me está ayudando mucho a pasar ratitos con mi hijo.

11. Diddy Kong Racing [El mejor juego de carreras de karts con monos]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Carreras/Conducción Plataformas Nintendo 64 Año de estreno 1997 Creador/es Rare, Nintendo Duración media de la partida 14,5 horas Ideal para Vehículos creativos y mundos llenos de color Lo que me gustó La opción del aerodeslizador

Diddy Kong Racing fue uno de los primeros juegos de karts en ir más allá de la estética típica de los circuitos. Es una aventura en la que te… correr en coches, aerodeslizadores y aviones por un mundo lleno de colorido con mucho que ofrecer. Puedes explorar para desbloquear nuevas zonas y desafíos, con una jugabilidad variada a lo largo del juego.

Es una visión encantadora de la mecánica de las carreras de karts de época, y el clásico N64 Los gráficos son tremendamente nostálgicos. Este juego de carreras de karts superaba con creces a cualquier otro juego de carreras o de conducción de la época.

Por qué lo elegimos Diddy Kong Racing amplió los límites de lo que podía ser un juego de karts y le proporcionó a Diddy su propio momento icónico.

Mi veredicto: Diddy Kong Racing es una de las experiencias de carreras más creativas que N64 que se haya ofrecido jamás. Es un digno precursor de algunos de los los mejores juegos de carreras para Interruptor.

¿Qué opinan los jugadores?

Imposible-Terror-7335

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Una banda sonora increíble. Es un juego adelantado a su tiempo.

12. Donkey Kong Country: El regreso HD [La mejor experiencia de plataformas clásica modernizada]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juegos de plataformas de desplazamiento lateral Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2025 Creador/es Retro Studios, Monster Games, Nintendo Duración media de la partida 14,5 horas Ideal para Jugabilidad mejorada Lo que me gustó Se incluyen los niveles extra de la versión para 3DS

La remasterización en alta definición de Donkey Kong Country: El regresoes uno de losel mejorInterruptorjuegos en familia en el sistema. Mejora el rendimiento de la Wii con Jugabilidad a 60 FPS y gráficos más nítidos. Donkey Kong y sus compañeros Kong se balancean por los niveles, esquivando obstáculos y recogiendo sus preciados plátanos. Es lo suficientemente difícil como para que quizá tengas que ayudar a tus hijos a superar uno o dos niveles.

★ La mejor experiencia de plataformas clásica modernizada Donkey Kong Country: El regreso HD Compra en Eneba

Además, esta versión incluye los niveles extra de Cloud y contenido adicional que solo estaba disponible en la versión para 3DS del juego. Es una experiencia definitiva fantástica que puedes disfrutar con tus hijos.

Por qué lo elegimos Donkey Kong Country: El regreso HD es la mejor forma de disfrutar de un clásico moderno muy querido, que ahora se encuentra en su mejor momento visual.

Mi veredicto: Ideal para los jugadores que buscan la versión definitiva de uno de Donkey Kong«las aventuras más duras y gratificantes».

¿Qué opinan los jugadores?

El problema de las tres ranas

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Podría decirse que es mejor que los juegos originales de DKC (aunque, obviamente, no tiene el mismo valor histórico) y es uno de los mejores juegos de plataformas en 2D de la historia.

13. Donkey Kong Land 2 [El mejor juego portátil de Donkey Kong de su época]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de plataformas Plataformas Game Boy Año de estreno 1996 Creador/es Rare, Nintendo Duración media de la partida 5 horas Ideal para Nostalgia de la DK portátil Lo que me gustó Niveles novedosos y unos gráficos impresionantes para la época

Donkey Kong Land 2trajo elDonkey Kong Country el encanto de la secuela a la Game Boy. En aquella época, esos gráficos eran realmente impresionantes. A pesar de que la pantalla es más pequeña, la jugabilidad de plataformas se mantuvo fiel al original. Los nuevos diseños de niveles y la incorporación de Dixie Kong ofrecieron a los aficionados a las consolas portátiles una experiencia completa DK aventura.

En una época en la que los juegos para consolas portátiles eran bastante limitados debido a las capacidades del hardware, este juego fue todo un éxito. Podías llevarte una DK llevabas el juego contigo allá donde fueras, lo que hacía que este título fuera muy especial para los fans de la serie.

Por qué lo elegimos Capturó la magia de las consolas en formato portátil, lo que demostró que Donkey Kong podría trabajar en cualquier lugar.

Mi veredicto: Ideal para quienes buscan el Donkey Kong Country 2 disfruta de la experiencia dondequiera que estés.

¿Qué opinan los jugadores?

zona de lodos

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Es un juego muy divertido; cuando lo jugué en la Game Boy nada más salir al mercado, me pareció mágico, porque se juega de forma muy parecida al de la SNES.

14. Donkey Konga [El mejor juego rítmico de Donkey Kong]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Música/Ritmo Plataformas Nintendo GameCube, Wii Año de estreno 2004 Creador/es Namco, Nintendo Duración media de la partida 15 horas Ideal para Juego rítmico con periféricos de bongó Lo que me gustó El mando DK Bongos (¡es todo un clásico!)

Donkey Konga cambiaron los barriles por bongos, convirtiendo el ritmo en parte del juego. Con el ya emblemático mando DK Bongos, los jugadores acompañaron con palmas y tambores canciones pop y clásicos Nintendocanciones. A los fans les encantó el ambiente festivo y divertido, aunque la limitada selección de canciones fue un inconveniente. Más información Cómo conseguir una VPN para el Reino Unido para acceder a más contenidos con restricciones geográficas.

Hay algo especial en la diversión caótica y desenfrenada que este juego aportaba. Como uno de los más singularesjuegos de ritmoen elGameCube… los controladores de bongos son difíciles de encontrar ahora, pero antes eran the un periférico que se solía tener en aquellos tiempos.

Por qué lo elegimos En él se presentó Nintendo«La creatividad en su máxima expresión, convirtiendo la música en un…» Donkey Kongcelebración.

Mi veredicto: Escucha esto para disfrutar de una versión única, alegre y rítmica de Donkey KongEl mundo de…

¿Qué opinan los jugadores?

novatos

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Vaya, me encantaba este juego. Todavía tengo los bongos por ahí en algún rincón de mi habitación.

Todo lo que necesitas saber sobre Donkey Kong: juegos, historia y legado

Elegir lo mejor Donkey Kong La elección del juego depende realmente del tipo de aventura que busques. A lo largo de la dilatada historia de la franquicia, hay muchísimos juegos que se adaptan a diferentes estilos de juego. Los aficionados a los juegos de plataformas clásicos deberían empezar por Donkey Kong Country or La aventura de Diddy en Kong para disfrutar de un poco de esa acción en 2D atemporal que Donkey Kong por lo que es conocido.

Los jugadores de hoy en día, por el contrario, estarían más contentos con Donkey Kong Country: Hielo tropical or lo más nuevoDonkey Kong juego,Donkey Kong Bananaza. Los aficionados a los videojuegos retro pueden volver a jugar Donkey Kong 64 para disfrutar de un poco de esa energía nostálgica de los juegos de recoger objetos en 3D.

A lo largo de décadas, Donkey Kong ha seguido siendo un símbolo de desafío y creatividad en el mundo de los videojuegos. Cada entrega es única, y algunas incluso ofrecen formas experimentales de jugar con tu simio favorito. Todos ellos se basan en el espíritu de exploración y en la precisión de los juegos de plataformas que se remonta al lanzamiento original para máquinas recreativas en 1981. Tanto los jugadores noveles como los veteranos pueden disfrutar de todo el catálogo de Donkey Kong títulos con la seguridad de que hay algo para todos los gustos. Puede que incluso se conviertan en algunos de tus juegos favoritos de todos los tiempos.

¿Cuántos juegos de Donkey Kong hay?

Las grandes ideas nunca pasan de moda, y nada lo demuestra mejor que la amplia Donkey Kong franquicia. Hay mayores de 60 añosDonkey Kongjuegos, incluyendo spin-offs y juegos creados para consolas abandonadas o de moda (como la Game & Watch, por ejemplo).

A partir de 1981, Donkey Kong ha aparecido en juegos de recreativos, NES, Game & Watch, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Wii, DSiWare, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, y ahora elNintendo Switch 2. Casi todas las consolas de Nintendo han tenido un juego de DK. ¡Son más de 40 años de historia de los videojuegos!

Los seguidores de la serie quedaron cautivados por el sistema de plataformas, preciso y gratificante, pero a menudo se llevaban sorpresas creativas. Mario contra Donkey Kong, por ejemplo, se centraba especialmente en la resolución de acertijos con el clásico Nintendo rivalidad. Del mismo modo, Donkey Kong Jungle Beat cambió las plataformas por la percusión rítmica en el DK Controlador Bongo.

The País La trilogía para SNES redefinió los juegos de plataformas en 2D, mientras que lanzamientos más recientes como Donkey Kong Country HD and Hielo tropical mantener vivo el legado. El nuevo Donkey Kong Bananza reinventa la serie con plataformas en 3D y entornos destructibles. Con tantas variaciones, el Donkey Kong La franquicia destaca como una de las series más longevas del mundo de los videojuegos.

La historia de Donkey Kong

Donkey Kong apareció por primera vez en el clásico de recreativas de 1981 como un villano que lanzaba barriles a Mario. En aquella época, Mario solo se conocía como «Jumpman». Ese debut dio lugar a Donkey Kong como franquicia, pero también dio origen al propio Mario. Este juego marcó el futuro de Nintendo (y del mundo de los videojuegos en general).

En 1994 se produjo un cambio importante con Donkey Kong Country, que utilizó unos innovadores gráficos 3D prerenderizados para revolucionar el diseño de sus niveles de plataformas. El éxito del juego resucitó a Donkey Kong como uno de los favoritos de los aficionados y consolidó su lugar en la historia de los videojuegos. El salto al 3D completo llegó con Donkey Kong 64, seguido de una gran variedad de títulos experimentales como el juego rítmico Donkey Kong Jungle Beat.

Desde entonces, Donkey Kong ha aparecido en juegos crossover como Mario Kart, Smash Bros., yMario Party. Como personaje, tiene un encanto perdurable. La última Donkey Kongjuego,Donkey Kong Bananza, reinterpreta la serie con unos gráficos modernos y un modo de juego cooperativo. conserva el encanto clásico al tiempo que se adentra en una nueva era en el mundo de los videojuegos. Títulos innovadores de este calibre garantizan que la serie siga estando a la altura de los éxitos del Lista completa de los nominados al Juego del Año 2025.

¿Por qué se llama Donkey Kong a Donkey Kong?

El nombre de Donkey Kong lleva décadas desconcertando a los jugadores, pero hay una divertida historia detrás. Cuando Shigeru Miyamoto creó el personaje en 1981, quería ponerle un nombre que transmitiera que era un «simio testarudo». Miyamoto consultó un diccionario inglés-japonés, creyendo que «donkey» significaba «terco» en inglés. Kong, por su parte, es un término japonés común para referirse a un «gorila».

El resultado fueDonkey Kong. Para cuandoNintendo Aunque los directivos intentaron corregir a Miyamoto, él ya se había acostumbrado a cómo sonaba el nombre y se negó a cambiarlo. En poco tiempo se convirtió en un nombre emblemático. El título (y el nombre) tan poco habitual ayudó a que el juego destacara en las salas recreativas. Acabó significando Nintendo«su creatividad lúdica, en la que siguen inspirándose hoy en día».

Así que, aunque el nombre de Donkey Kong no tenga mucho sentido desde el punto de vista lingüístico, capta a la perfección el espíritu de la franquicia. Es extraño y fácil de recordar, lo que lo convierte precisamente en el tipo de nombre que solo Nintendo podría convertirlo en algo legendario.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Donkey Kong

Donkey Kong es una franquicia enorme y muy variada que tiene algo para todos los gustos. Dada la constante evolución de la serie para adaptarse a las nuevas tendencias en el mundo de los videojuegos, sin duda hay un juego en la DK una franquicia perfecta para ti.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los nuevos fans de Donkey Kong hoy en día?

Para los jugadores de hoy en día → Donkey Kong Bananza . Un juego de acción en 3D de última generación con entornos destructibles y una jugabilidad trepidante.

Un juego de acción en 3D de última generación con entornos destructibles y una jugabilidad trepidante. Si buscas un juego de plataformas ingenioso y remasterizado → Donkey Kong Country: Hielo tropical . ClásicoDK un juego con unos gráficos espectaculares y un ambiente tropical.

ClásicoDK un juego con unos gráficos espectaculares y un ambiente tropical. Para un toque retro danés → Donkey Kong Country: El regreso HD . Una remasterización moderna de uno de los mejores juegos clásicos de plataformas de la DKfranquicia.

Una remasterización moderna de uno de los mejores juegos clásicos de plataformas de la DKfranquicia. Para juegos aptos para toda la familia → Mario contra Donkey Kong. Un juego basado en acertijos que a menudo resulta complicado, pero que siempre es entretenido.

CadaDK Cada época tiene su propio estilo, pero todas comparten ese mismo encanto desenfrenado y lleno de energía. Elige tu favorita y lánzate: la selva siempre está lista para una nueva aventura.

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