Die 14 besten Donkey Kong-Spiele aller Zeiten (Aktualisierung 2026)

Das BesteDonkey Kong Diese Spiele haben sich über die Jahre bewährt. Sie verbinden meisterhafte Plattform-Action mit Dschungel-Spaß aus mehreren Jahrzehnten Spielegeschichte.

Diese Liste zeigt die Höhepunkte der Donkey Kong Reihe, darunter Spiele, die ganze Generationen geprägt und die Nintendo-Hardware an ihre Grenzen gebracht haben.

Ich habe jeden Titel aufgrund seiner Beliebtheit bei den Fans und seiner anhaltenden Anziehungskraft ausgewählt. Meine Auswahl ist nach Rangfolge geordnet, um zu zeigen, wie sich die Serie weiterentwickelt hat, ohne dabei ihre charakteristische Mischung aus Herausforderung und Persönlichkeit zu verlieren.

Sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans finden hier ein solides Donkey Kong ein Spiel, das sie noch nicht ausprobiert haben. Vergleiche deine Favoriten und entdecke hier neue Abenteuer, die du noch einmal erleben kannst.

Unsere Top-Auswahl der besten Donkey Kong-Spiele

The Donkey Kong Die Serie hat einige echte Gaming-Legenden hervorgebracht, doch einige ragen deutlich über den Rest hinaus. Hier sind meine Top 3, die die Reihe prägen.

Donkey Kong Bananza (2025) – Der neueste Titel mit einem neu interpretierten Gameplay, das den Ansprüchen des modernen Publikums gerecht wird. Flüssige Bewegungen und zerstörbare Umgebungen machen dieses Spiel zu einem völlig neuen Erlebnis. Donkey Kong Country 2: Diddy Kongs Quest (1995) – Oft als das Beste gepriesen SNES Als einer der besten Plattformer, die je entwickelt wurden, hat diese Fortsetzung das Donkey Kong Country eine Serie mit besserer Steuerung und einprägsameren Levels. Donkey Kong Country: Tropischer Frost (2018) – Ein optisch atemberaubender und spielerisch perfekter moderner Klassiker. Anspruchsvolle Endgegner und präzises Plattformspiel machen es zu einem der besten Donkey KongSpiele auf derUmschalten.

Jeder dieser Titel vereint das Beste, was die Donkey Kong die Serie zu bieten hat, aber das ist erst der Anfang. Lies weiter, um die Spiele zu entdecken, die du vielleicht verpasst hast, aus DKsein 40-jähriges Vermächtnis.

Die besten „Donkey Kong“-Spiele, in die man jetzt einsteigen sollte

Springe, rolle und schwinge dich durch das ultimative Line-up von DK Klassiker und Neuauflagen. Diese 15 Donkey Kong Diese Titel beweisen, warum er nach wie vor eine der kultigsten Figuren in Nintendo„s Aufstellung. Wie viele der besten Donkey Kong Welche Spiele hast du gespielt?

1. Donkey Kong Bananza [Das beste moderne Donkey Kong-Spiel für Einsteiger]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Action-/Abenteuerspiel aus der Third-Person-Perspektive Plattformen Nintendo Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 31,5 Stunden Am besten geeignet für Ausgereiftes Plattformspiel, das auf jahrelangen Experimenten basiert Was mir gefallen hat Die zerstörbaren Umgebungen

Das neueDonkey KongSpiel, Donkey Kong Bananza, bringt mit einem spannenden neuen Abenteuer frischen Wind in die Spielreihe. Dieses fantastische Spiel stellt Pauline vor, Donkey Kongs Begleiterin, die im Koop-Modus gespielt werden kann. Ihre Fähigkeiten sorgen für abwechslungsreiche und fesselnde Action.

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The Das Plattformspiel fühlt sich vertraut und reaktionsschnell an, doch die zerstörbaren Umgebungen regen die Spieler zum Experimentieren an mit ihrer Spielweise. Es ist ein mutiger Ansatz, der das Spiel modernisiert Donkey Kong ohne dabei an Charme einzubüßen. Falls du noch nie DK Wenn du das Spiel noch nicht kennst, ist dies ein guter Einstieg.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong Bananza beweist, dass die Serie noch Raum für Weiterentwicklung hat, ohne dabei das zu vernachlässigen, was die Fans am meisten lieben.

Mein Fazit:SpielenDonkey Kong Bananza wegen seiner lebhaften neuen Figuren und der originellen Neuinterpretation des Klassikers DKGameplay.

Was sagen die Spieler dazu?

Zavier4728

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Nachdem ich „DK Bananza“ zu 100 % durchgespielt habe, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass dies nicht nur eines der unterhaltsamsten und ausgereiftesten Plattformspiele ist, die ich je gespielt habe, sondern auch eines der besten Spiele, die Nintendo je herausgebracht hat.

2. Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest [Das beliebteste Donkey-Kong-Spiel bei den Fans]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Side-Scrolling-Plattformspiel Plattformen Game Body Advance, Super Nintendo Erscheinungsjahr 1995 Urheber Rare, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 6,5 Stunden Am besten geeignet für Teamarbeit und kreative Lösungen Was mir gefallen hat Der Soundtrack!

Diddys Kong-Abenteuer nimmt alles, was das Erste DK Land Das Spiel hat alles richtig gemacht und legt noch eine Schippe drauf. Dank seiner präziseren Plattform-Steuerung und dem ausgefeilteren Leveldesign ist es bei den Fans sehr beliebt, viele sagen, es sei das Beste Donkey Kong Country das beste Spiel aller Zeiten.

Dank der Teamfähigkeiten von Diddy und Dixie können Spieler Herausforderungen kreativ angehen, und der Soundtrack gehört zu den besten auf dem SNES. Die plötzlichen Schwierigkeitssprünge verstärken das Erfolgserlebnis nur noch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong Country 2: Diddys Kong-Abenteuer gilt allgemein als das beste Donkey Kong nicht ohne Grund als das Spiel der 16-Bit-Ära.

Mein Fazit: Donkey Kong Country 2: Diddys Kong-Abenteuer ist die perfekte Mischung aus Herausforderung, Atmosphäre und charakterbasiertem Spielspaß.

Was sagen die Spieler dazu?

tenchibr

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Bei DKC2 fühlte sich jedes Level frisch an, und das Spiel strotzt nur so vor Charakter. Der Soundtrack ist einfach unübertroffen, und Dixie ergänzt Diddy auf eine Weise, wie es DK nicht geschafft hat.

3. Donkey Kong Country: Tropischer Frost [Das beste „Donkey Kong Country“-Spiel für die Switch]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch, Wii U Erscheinungsjahr 2018 Urheber Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 14,5 Stunden Am besten geeignet für Plattformspiel neu aufgelegt – gemeinsam mit Freunden Was mir gefallen hat Funky Kong als spielbarer Charakter

Die überarbeiteteDKC Tropischer Frost bringt den Wii U-Klassiker auf die Switch – mit genug Flair und Verbesserungen, um ihn zu einem der am bestenNintendo SwitchSpiele for DK Fans. Strengere Kontrollen und Die Einführung von Funky Kong als neuem spielbaren Charakter hat dieses Spiel auf ein ganz neues Niveau gehoben. Dank des dynamischen Designs und der rhythmischen Action macht das Spiel jedoch großen Spaß, auch wenn der Schwierigkeitsgrad manchmal frustrierend sein kann.

★ Das beste „Donkey Kong Country“-Spiel für die Switch Donkey Kong Country: Tropischer Frost Bei Eneba einkaufen

Es ist ein nostalgischer Hit, der fantastisch aussieht und auf dem Umschalten. Wenn dir das Original gefallen hat, solltest du dir dieses hier unbedingt ansehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The UmschaltenVersion vonDonkey Kong Country: Tropischer Frost vervollkommnet einen ohnehin schon brillanten Plattformer und macht ihn zugänglicher denn je.

Mein Fazit:AbholenDonkey Kong Country: Tropischer Frost wenn du einen visuell atemberaubenden Plattformer suchst, der Geschicklichkeit und Ausdauer belohnt.

Was sagen die Spieler dazu?

Bauernhof

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Es gibt viele andere großartige 2D-Plattformspiele, aber keines erreicht denselben Standard.

4. Donkey Kong [So erlebt man Donkey Kong am besten in der Spielhalle]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Side-Scrolling-Puzzle-Plattformspiel Plattformen Game Boy Erscheinungsjahr 1994 Urheber Nintendo EAD, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 6 Stunden Am besten geeignet für Noch mehr Arcade-Action Was mir gefallen hat Über 100 Level, aber alle sind unterschiedlich

Donkey Kongs 1994 Game Boy Die Veröffentlichung brachte eines der Die besten Plattformspiele von der Spielhalle auf ein Handheld, das man fast überall spielen konnte. Es klingt einfach, aber dieses Spiel wurde ein überraschend tiefgründiger Plattformer mit über 100 einfallsreichen Levels die Rätsel und Präzision miteinander verbinden.

Dieses Spiel hat das Arcade-Konzept neu definiert. Selbst auf einem so kleinen Bildschirm Game Boy Diese Portierung ist eine der besten Möglichkeiten, das ursprüngliche Arcade-Spiel zu erleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es hat die Donkey Kong von seinen Arcade-Wurzeln zu einem vollwertigen Abenteuer, das auch heute noch überzeugt.

Mein Fazit:SpielenDonkey Kong auf dem Original Game Boy um eine der cleversten Neuauflagen eines Klassikers für Handheld-Geräte zu erleben, die je geschaffen wurden.

Was sagen die Spieler dazu?

Das CD-ROM-Laufwerk reagiert nicht.

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Es ist einfach ein cooles Konzept, ein tolles Arcade-Spiel zu nehmen und es einfach immer weiter auszubauen.

5. Donkey Kong Country [Der beste SNES-Klassiker, den man noch spielen kann]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Side-Scrolling-Plattformspiel Plattformen Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo Erscheinungsjahr 1994 Urheber Rare, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 4,5 Stunden Am besten geeignet für Rasantes Leveldesign auf einer älteren Konsole Was mir gefallen hat Tag-Team-Mechanik

Donkey Kong Country erschien erstmals 1994, aber du kannst es mit deinem Nintendo Switch. Dieser revolutionäre Plattformer ist erhältlich für Die SNES-Bibliothek von Nintendo Switch Online, und es ist definitiv eines der am bestenSNES-SwitchSpiele in diesem Katalog.

Die Tag-Team-Funktionen und der eingängige Soundtrack machen dieses Spiel zu einem Highlight der Serie, und Die vorgerenderten 3D-Grafiken waren damals einfach umwerfend. Damals wirkte dieses Spiel frisch, und die Umgebungen sind auch heute noch beeindruckend.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong Country hat das Genre für immer verändert und ist nach wie vor ein Meilenstein unter den besten Donkey KongSpieleliste.

Mein Fazit: Donkey Kong Country ist ein großartiges Spiel für den Einstieg, wenn du herausfinden möchtest, wo Donkey Kong„dort ihre moderne Identität wirklich ihren Anfang nahm.“

Was sagen die Spieler dazu?

AgentSkidMarks

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Ich finde, es hat unter anderem die insgesamt beste Präsentation und das konsistenteste Gameplay.

6. Donkey Kong Country Returns [Das beste Donkey-Kong-Spiel für den 3DS]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Side-Scrolling-Plattformspiel Plattformen Nintendo 3DS, Wii Erscheinungsjahr 2010 Urheber Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 14,5 Stunden Am besten geeignet für Eine Herausforderung, die sich lohnt Was mir gefallen hat Diddy Kongs Koop-Modus

Retro StudioswiederbelebtDonkey Kong„s Side-Scrolling-Wurzeln im Stil von Donkey Kong Country Returns. Dieses Spielverbindet nostalgisches Leveldesign mit moderner Raffinesse, was das Spiel so reizvoll macht. Dies ist die Originalversion, aber die DS Diese Version war so beliebt, dass sie auch eine HD-Remaster-Version auf der Nintendo Switch.

Der Koop-Modus mit Diddy Kong sorgt für hohen Wiederspielwert, wobei sich die Levels trotz ihrer Vertrautheit immer wieder frisch anfühlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong Country Returns markierte einen Wendepunkt, der Donkey Kong Zurück zu den großen Tagen der Plattformspiele.

Mein Fazit: Donkey Kong Country Returns ist ein absolutes Muss für alle, die sich nach einem anspruchsvollen Koop-Plattformspiel sehnen, das DKsein Vermächtnis.

Was sagen die Spieler dazu?

NickOfTime90

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Mir gefallen die kürzeren Level, das Fehlen von Wasserlevels und das allgemeine Spieltempo.

7. Donkey Kong 3 [Der beste (und einzige) Donkey-Kong-Shooter]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Plattformspiel, Shooter Plattformen Arcade, NES, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 1983 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 17 Minuten Am besten geeignet für Experimentelles Gameplay im Shooter-Stil Was mir gefallen hat Das ist in der Serie absolut einzigartig

Donkey Kong 3 In diesem einzigartigen, experimentellen Teil der Serie wurden Leitern gegen Sprühgeräte eingetauscht. Es handelt sich um ein Spiel im Shooter-Stil, in dem Stanley the Bugman anstelle unseres Lieblingshelden Kong die Hauptrolle spielt. Du wirst Insekten vertreiben, wegschieben DK nach oben, anstatt ihn klettern zu lassen. Es ist ein seltsamer, wunderbarer Teil, der zweifellos zu den einzigartigsten der Reihe zählt. Allein schon wegen seines originellen Designs ist er einen Blick wert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong 3 ist der seltsamste und experimentellste „Donkey Kong“-Titel, der je erschienen ist.

Mein Fazit:Schau dir das anDonkey Kong 3 um zu sehen, wie die Serie mit dem Gameplay experimentierte, bevor sie zu einem Giganten unter den Plattformspielen wurde.

Was sagen die Spieler dazu?



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Ich finde es unterhaltsam, es hat ein paar coole Animationen, und ich liebe die Siegesmelodie.

8. Donkey Kong Country 3: Dixie Kongs doppeltes Abenteuer! [Die besten Rätsel und Erkundungsmöglichkeiten in einem DK-Spiel]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Side-Scrolling-Plattformspiele Plattformen Game Boy Advance, Super Nintendo Erscheinungsjahr 1996 Urheber Rare, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 6 Stunden Am besten geeignet für Beeindruckende Grafik im Retro-Stil Was mir gefallen hat Das Design der Oberwelt

Dixie und Kiddy Kong stehen im Mittelpunkt dieser abenteuerlichen Fortsetzung, die den Abschluss der SNESTrilogie.Rätsel und die Erkundung von Fahrzeugen führen dich durch Welten voller Geheimnisse. Beeindruckende Grafik und ein atemberaubendes Design der Oberwelt machen dieses Spiel zu einem der besten Donkey Kong Countrybisherige Spiele.

Das übersieht man leicht DK selbst, aber dieser Nachfolger mangelt es definitiv nicht an Charakter.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gab demSNES Eine kreative und gelungene Abschließung der Trilogie, der es nicht an Charakter mangelt.

Mein Fazit: Das ist ein tolles, kurzes Spiel, wenn du Plattformspiele mit viel Erkundung und einer unterhaltsamen Mischung aus Denksport und Reflexen magst.

Was sagen die Spieler dazu?

TraditionalTree249

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DKC3 ist ein wunderbares Erlebnis. Die Musik und die Grafik sind fröhlich und farbenfroh. Das verleiht DKC3 eine ganz eigene Identität.

9. Donkey Kong 64 [Bester Retro-3D-Sammelspiel]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Plattformspiel Plattformen Nintendo 64 Erscheinungsjahr 1999 Urheber Rare, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 29 Stunden Am besten geeignet für Verschiedene Kongs spielen Was mir gefallen hat Die Elemente des Sammelmarathons

Im Jahr 1999,Donkey Kong stieg mit Donkey Kong 64. Diese Franchise führte erstmals Fünf spielbare Kongs, von denen jeder über eigene, einzigartige Fähigkeiten verfügt, die dir helfen, dich durch dieses Sammelspiel zu kämpfen. Es gab so viele Rätsel und Sammelobjekte, dass es fast schon überwältigend wirkte. Mit jeder neuen Fähigkeit wieder zurückzugehen, konnte zur lästigen Pflicht werden, aber wie sonst sollte man alles einsammeln?

Sein Humor, sein Umfang und sein Soundtrack machten diesen Film zu einem Klassiker der DK Franchise. Der erfolgreiche Sprung ins 3D-Zeitalter (als Vorreiter vieler Mechaniken, die dasBeste 3D-PLATransformers) war die direkte Inspiration für das neueste Donkey KongSpiel,Donkey Kong Bananza.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong 64 hat die Serie herausgebracht in die Welt der 3D-Spiele – auf grandiose, unvergessliche Weise.

Mein Fazit: Donkey Kong 64 ist das ultimative nostalgische 3D DK Ein Abenteuer voller Charakter und Geheimnisse.

Was sagen die Spieler dazu?

Flashy_Abschnitt_4812

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Es ist eines der besten Sammelspiele, die Rareware je entwickelt hat!

10. Mario gegen Donkey Kong [Bester Mario-Auftritt in einem DK-Spiel]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Side-Scrolling-Plattformspiel, Rätselspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2024 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 7,5 Stunden Am besten geeignet für Knifflige Rätsel Was mir gefallen hat Der niedliche Spielzeug-Look

ZuvorMario and DK trugen ihre Rivalität auf einige der am bestenNintendo SwitchGesellschaftsspiele, es gabMario gegen Donkey Kong. Dies ist ein Neuauflage des klassischen Puzzle-Plattformspiels aus dem Jahr 2004, in dem Mario Mini-Marios rettet durch Rätsel und ein cleveres Leveldesign. Die Spielzeugoptik und die kniffligen Rätsel machten das Lösen der Aufgaben umso befriedigender.

★ Bester Mario-Auftritt in einem DK-Spiel Mario gegen Donkey Kong Bei Eneba einkaufen

Für die damalige Zeit war es innovativ, und es ist nach wie vor ein spannender Einstieg in die Donkey Kong Serie, besonders für Hardcore-Fans MarioFans. DieNintendo Switch Diese Version macht das Spiel einem neuen Publikum zugänglich und bietet grafische Verbesserungen sowie Optimierungen der Benutzerfreundlichkeit, die auch langjährige Fans zu schätzen wissen werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mario gegen Donkey Kong ist eine clevere Neuinterpretation, die die Rivalität zwischen Mario und DK auf originelle Weise am Leben erhält.

Mein Fazit: Mario gegen Donkey Kong ist perfekt für alle, die klassische Rätselspiele mit einem Hauch von Nostalgie (und frischer Grafik) mögen!

Was sagen die Spieler dazu?

murder_mittenz

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Ich bin ein vielbeschäftigter Student, und dieses Spiel hilft mir wirklich dabei, kurze Momente mit meinem Sohn zu verbringen.

11. Diddy Kong Racing [Das beste Kart-Spiel mit Affen]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Rennsport/Autofahren Plattformen Nintendo 64 Erscheinungsjahr 1997 Urheber Rare, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 14,5 Stunden Am besten geeignet für Kreative Fahrzeuge und farbenfrohe Welten Was mir gefallen hat Die Option „Luftkissenfahrzeug“

Diddy Kong Racing war eines der ersten Kart-Rennspiele, das über die typische Rennstrecken-Ästhetik hinausging. Es ist ein Abenteuer, bei dem du Rennen mit Autos, Luftkissenbooten und Flugzeugen durch eine farbenfrohe Welt, die so viel zu bieten hat. Du kannst die Welt erkunden, um neue Gebiete und Herausforderungen freizuschalten, wobei das Gameplay durchgehend abwechslungsreich ist.

Es ist ein reizvoller Einblick in die Mechanik des Vintage-Kartrennsports und der Klassiker N64 Die Grafik ist äußerst nostalgisch. Dieses Kart-Rennspiel war seiner Zeit weit voraus und übertraf alle anderen Renn- oder Fahrspiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diddy Kong Racing hat die Möglichkeiten eines Kart-Rennspiels erweitert und Diddy seinen eigenen legendären Moment beschert.

Mein Fazit: Diddy Kong Racing ist eines der kreativsten Rennerlebnisse, das N64 die je angeboten wurden. Es ist ein würdiger Vorläufer einiger der die besten Rennspiele für Umschalten.

Was sagen die Spieler dazu?

Unable-Horror-7335

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Ein unglaublicher Soundtrack. Das Spiel ist seiner Zeit weit voraus.

12. Donkey Kong Country Returns HD [Das beste modernisierte klassische Plattform-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Side-Scrolling-Plattformspiele Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2025 Urheber Retro Studios, Monster Games, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 14,5 Stunden Am besten geeignet für Verbessertes Gameplay Was mir gefallen hat Die Bonuslevels aus der 3DS-Version sind enthalten

Die HD-Remaster-Version von Donkey Kong Country Returnsist eines deram bestenUmschaltenFamilienspiele auf dem System. Es verbessert die Leistung der Wii durch 60 FPS im Spiel und schärfere Grafik. Donkey Kong und seine Kong-Freunde schwingen sich durch die Level, weichen Hindernissen aus und sammeln ihre geliebten Bananen. Es ist gerade so schwierig, dass du deinen Kindern vielleicht bei ein oder zwei Leveln helfen musst.

★ Das beste modernisierte klassische Plattform-Erlebnis Donkey Kong Country Returns HD Bei Eneba einkaufen

Außerdem enthält diese Version die Bonus-Cloud-Levels und zusätzliche Inhalte, die bisher nur in der 3DS-Version des Spiels verfügbar waren. Es ist ein großartiges, umfassendes Spielerlebnis, das du gemeinsam mit deinen Kindern genießen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Donkey Kong Country Returns HD ist die beste Art, einen beliebten modernen Klassiker zu erleben, der jetzt visuell seinen Höhepunkt erreicht hat.

Mein Fazit: Ideal für Spieler, die die definitive Version eines der Donkey Kong„die härtesten und lohnendsten Abenteuer.“

Was sagen die Spieler dazu?

Das_Drei-Frösche-Problem

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Es ist wohl besser als die ursprünglichen DKC-Spiele (wenn auch natürlich nicht so historisch bedeutsam) und gehört zu den besten 2D-Plattformspielen aller Zeiten.

13. Donkey Kong Land 2 [Das beste tragbare Donkey-Kong-Spiel seiner Zeit]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Plattformspiel Plattformen Game Boy Erscheinungsjahr 1996 Urheber Rare, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 5 Stunden Am besten geeignet für Tragbare DK-Nostalgie Was mir gefallen hat Neue Levels und für die damalige Zeit beeindruckende Grafik

Donkey Kong Land 2brachte dieDonkey Kong Country den Charme der Fortsetzung Game Boy. Damals waren diese Grafiken wirklich beeindruckend. Trotz des kleineren Bildschirms fühlte sich das Plattformspiel originalgetreu an. Frische Level-Designs und die Einführung von Dixie Kong boten den Fans von Handheld-Spielen ein vollwertiges DK Abenteuer.

Zu einer Zeit, als Handheld-Spiele aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit der Hardware noch recht eingeschränkt waren, war dieses Spiel ein echter Hit. Man konnte ein komplettes DK das Spiel überallhin mitnehmen konnten, was diesen Titel für Fans der Serie zu etwas ganz Besonderem machte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es hat den Zauber der Konsole in einem Handheld-Format eingefangen, was bewies, dass Donkey Kong könnte überall funktionieren.

Mein Fazit: Ideal für alle, die Donkey Kong Country 2 Erlebnis für unterwegs.

Was sagen die Spieler dazu?

Schlammzone

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Ein wirklich unterhaltsames Spiel – als ich es damals auf dem Gameboy gespielt habe, kam es mir wie Zauberei vor, weil es dem SNES-Spiel so ähnlich ist.

14. Donkey Konga [Das beste Donkey Kong-Rhythmusspiel]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Musik/Rhythmus Plattformen Nintendo GameCube, Wii Erscheinungsjahr 2004 Urheber Namco, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 15 Stunden Am besten geeignet für Rhythmusspiel mit Bongo-Zubehör Was mir gefallen hat Der DK-Bongos-Controller (ein echter Klassiker!)

Donkey Konga tauschte Fässer gegen Bongos ein und machte so den Rhythmus zum Spielprinzip. Mit dem mittlerweile legendären DK-Bongos-Controller können die Spieler klatschten und trommelten sich durch Popsongs und Klassiker NintendoTitel. Die Fans waren von der ausgelassenen Stimmung begeistert, auch wenn die begrenzte Songauswahl ein Wermutstropfen war. Erfahren So bekommst du ein VPN für Großbritannien um auf weitere regional gesperrte Inhalte zugreifen zu können.

Dieses Spiel hat einfach etwas an sich, was diesen puren, chaotischen Spaß ausmacht. Als eines der einzigartigstenRhythmusspieleauf derGameCube, die Bongo-Controller sind mittlerweile schwer zu finden, aber früher waren sie the ein Peripheriegerät, das man damals unbedingt haben musste.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es zeigte Nintendo„Kreativität in ihrer wildesten Form, die Musik in ein Donkey KongFeier.

Mein Fazit: Spielt das für eine einzigartig fröhliche, rhythmische Variante von Donkey Kong„s Welt.

Was sagen die Spieler dazu?

Neulinge

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Mann, ich habe dieses Spiel geliebt. Die Bongos stehen immer noch irgendwo in meinem Zimmer herum.

Alles, was du über Donkey Kong wissen musst: Spiele, Geschichte und Vermächtnis

Die beste Wahl treffen Donkey Kong Die Wahl des Spiels hängt wirklich davon ab, welche Art von Abenteuer du suchst. Im Laufe der langen Geschichte der Reihe sind so viele Spiele erschienen, die zu unterschiedlichen Spielstilen passen. Fans klassischer Plattformspiele sollten mit Donkey Kong Country or Diddys Kong-Abenteuer für etwas zeitlose 2D-Action, die Donkey Kong bekannt ist.

Moderne Spieler hingegen würden sich mehr freuen über Donkey Kong Country: Tropischer Frost or das NeuesteDonkey Kong Spiel,Donkey Kong Bananaza. Retro-Gamer können das Spiel erneut spielen Donkey Kong 64 für ein bisschen nostalgische 3D-Sammel-Action.

Über Jahrzehnte hinweg, Donkey Kong ist bis heute ein Symbol für Herausforderung und Kreativität in der Gaming-Welt geblieben. Jeder Teil ist einzigartig, und manche bieten sogar experimentelle Spielweisen für deinen Lieblingsaffen. Sie alle knüpfen an den Entdeckergeist und die präzise Plattformspiel-Mechanik an, die mit der ursprünglichen Arcade-Version von 1981 ihren Anfang nahmen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler können das gesamte Angebot von Donkey Kong Titel, bei denen garantiert für jeden etwas dabei ist. Vielleicht werden sie sogar zu einigen deiner absoluten Lieblingsspiele.

Wie viele Donkey Kong-Spiele gibt es?

Großartige Ideen kommen nie aus der Mode, und nichts belegt dies besser als die weitreichende Donkey Kong Franchise. Es gibt über 60Donkey KongSpiele, einschließlich Ableger und Spiele, die für eingestellte oder Nischenkonsolen (wie beispielsweise Game & Watch) entwickelt wurden.

Ab 1981, Donkey Kong war in Arcade-Spielen zu sehen, NES, Game & Watch, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Wii, DSiWare, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, und nun dieNintendo Switch 2. Für fast jede Nintendo-Konsole gab es ein DK-Spiel. Das sind über 40 Jahre Spielegeschichte!

Die Fans der Serie waren von dem präzisen, befriedigenden Plattform-System begeistert, wurden aber oft mit kreativen Wendungen überrascht. Mario gegen Donkey Kong, legte beispielsweise großen Wert auf das Lösen von Rätseln mit dem Klassiker Nintendo Rivalität. Ebenso, Donkey Kong Jungle Beat hat das Plattformspiel gegen rhythmisches Trommeln auf dem DK Bongo-Controller.

The Land Die Trilogie auf dem SNES hat das 2D-Plattformspiel neu definiert, während neuere Veröffentlichungen wie Donkey Kong Country HD and Tropischer Frost das Erbe am Leben erhalten. Das neue Donkey Kong Bananza erfindet die Serie mit 3D-Plattformelementen und zerstörbaren Umgebungen neu. Bei so vielen Varianten ist die Donkey Kong Die Spielereihe zählt zu den langlebigsten im Gaming-Bereich.

Die Geschichte von Donkey Kong

Donkey Kong trat erstmals 1981 in dem Arcade-Klassiker als Bösewicht auf, der Fässer auf Mario schleuderte. Damals war Mario nur unter dem Namen „Jumpman“ bekannt. Dieses Debüt war der Startschuss für Donkey Kong als Franchise, aber daraus entstand auch Mario selbst. Die Zukunft von Nintendo (und der gesamten Gaming-Branche) wurde durch dieses Spiel geprägt.

Eine entscheidende Wende kam 1994 mit Donkey Kong Country, das mit bahnbrechender vorgerenderter 3D-Grafik das Plattform-Design revolutionierte. Der Erfolg des Spiels machte Donkey Kong wieder zu einem Liebling der Fans und festigte seinen Platz in der Spielegeschichte. Der Sprung ins volle 3D gelang mit Donkey Kong 64, gefolgt von einer Vielzahl experimenteller Titel wie dem rhythmischen Donkey Kong Jungle Beat.

Seitdem hat Donkey Kong in Crossover-Spielen wie Mario Kart, Smash Bros.undMario Party. Als Figur hat er eine anhaltende Anziehungskraft. Der neueste Donkey KongSpiel,Donkey Kong Bananza, interpretiert die Serie mit moderner Grafik und Koop-Gameplay neu. Es bewahrt den klassischen Charme und läutet gleichzeitig eine neue Ära ein im Gaming-Bereich. Innovative Titel dieses Kalibers sorgen dafür, dass die Serie mit den Hits auf dem Vollständige Liste der Nominierten für das Spiel des Jahres 2025.

Warum heißt Donkey Kong eigentlich Donkey Kong?

Der Name von Donkey Kong verwirrt die Spieler schon seit Jahrzehnten, doch dahinter verbirgt sich eine lustige Geschichte. Als Shigeru Miyamoto die Figur 1981 erschuf, wollte er ihr einen Namen geben, der zum Ausdruck brachte, dass sie ein „sturer Affe“ war. Miyamoto schlug in einem Englisch-Japanisch-Wörterbuch nach, da er glaubte, dass „donkey“ im Englischen „stur“ bedeute. Kong hingegen ist im Japanischen ein gängiger Begriff für „Gorilla“.

Das Ergebnis warDonkey Kong. AlsNintendo Als Führungskräfte versuchten, Miyamoto zu korrigieren, hatte er sich bereits an den Klang des Namens gewöhnt und weigerte sich, ihn zu ändern. Er wurde schnell zu einer Ikone. Der ungewöhnliche Titel (und Name) trug dazu bei, dass sich das Spiel in den Spielhallen von der Masse abhob. Es kam dazu, dass es Nintendo„ihre verspielte Kreativität, auf die sie auch heute noch setzen.“

Auch wenn Donkey Kongs Name sprachlich gesehen nicht viel Sinn ergibt, trifft er doch perfekt den Geist der Spielereihe. Er ist seltsam und einprägsam – genau die Art von Namen, die nur Nintendo könnte legendär werden.

Mein Gesamtfazit zu den besten Donkey Kong-Spielen

Donkey Kong ist ein riesiges, weitverzweigtes Franchise, das für jeden etwas zu bieten hat. Da sich die Serie ständig weiterentwickelt, um neuen Gaming-Trends gerecht zu werden, gibt es mit Sicherheit ein Spiel in der DK das für Sie perfekte Franchise-Konzept.

Was ist heute der beste Einstieg für neue Donkey Kong-Fans?

Für moderne Gamer → Donkey Kong Bananza . Ein 3D-Spiel der nächsten Generation mit zerstörbaren Umgebungen und packendem Gameplay.

Ein 3D-Spiel der nächsten Generation mit zerstörbaren Umgebungen und packendem Gameplay. Für cleveres, überarbeitetes Plattformspiel → Donkey Kong Country: Tropischer Frost . KlassischDK ein Spiel mit brillanter Grafik und tropischem Flair.

KlassischDK ein Spiel mit brillanter Grafik und tropischem Flair. Für Retro-DK-Vibes → Donkey Kong Country Returns HD . Eine moderne Neuauflage eines der besten klassischen Plattformspiele der DKSelbstbehalt.

Eine moderne Neuauflage eines der besten klassischen Plattformspiele der DKSelbstbehalt. Für familienfreundliches Gaming → Mario gegen Donkey Kong. Ein Rätselspiel, das oft knifflig, aber immer fesselnd ist.

JederDK Jede Ära hat ihren ganz eigenen Charme, aber alle teilen denselben wilden, bananenbetriebenen Charme. Such dir deinen Favoriten aus und leg los – der Dschungel ist immer bereit für eine weitere Runde.

Häufig gestellte Fragen