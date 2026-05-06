Os 14 melhores jogos do Donkey Kong de sempre (Atualização de 2026)

Os melhores jogos do Donkey Kong resistiram ao teste do tempo. Combinam a mestria das plataformas com a diversão da selva ao longo de décadas de história dos videojogos.

Esta lista celebra os destaques da série Donkey Kong, incluindo jogos que marcaram gerações e levaram o hardware da Nintendo ao limite.

Escolhi cada título com base na aceitação dos fãs e no seu encanto duradouro. As minhas escolhas estão classificadas para mostrar como a série evoluiu sem perder a sua mistura característica de desafio e personalidade.



Tanto os novos jogadores como os fãs de longa data podem encontrar aqui um jogo de Donkey Kong a sério que ainda não tenham experimentado. Compara os teus favoritos e descobre novas aventuras para revisitar aqui.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos Donkey Kong

A série Donkey Kong produziu algumas verdadeiras lendas dos videojogos, mas algumas destacam-se claramente das restantes. Aqui estão as minhas três principais escolhas que definem a franquia.

Donkey Kong Bananza (2025) – O título mais recente, com uma jogabilidade reinventada que se adapta ao público moderno. A combinação de movimentos fluidos e ambientes destrutíveis torna este jogo completamente diferente. Donkey Kong Country 2: A Aventura do Diddy Kong (1995) – Muitas vezes considerado o melhor jogo de plataformas de sempre para a SNES, esta sequela aperfeiçoou a série Donkey Kong Country com controlos melhores e fases mais memoráveis. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2018) – Um clássico moderno visualmente deslumbrante e mecanicamente perfeito. Chefes desafiantes e plataformas precisas fazem dele um dos melhores jogos do Donkey Kong para a Switch.

Cada um destes títulos capta o melhor que a série Donkey Kong tem para oferecer, mas isso é só o começo. Continua a ler para descobrires os jogos que talvez tenhas perdido dos 40 anos de história do DK.

Os melhores jogos do Donkey Kong para experimentares agora

Salta, rola e balança-te pelo melhor conjunto de clássicos e remasterizações do DK. Estes 15 títulos do Donkey Kong provam porque é que ele continua a ser uma das personagens mais icónicas do catálogo da Nintendo. Quantos dos melhores jogos do Donkey Kong já jogaste?

1. Donkey Kong Bananza [O melhor jogo moderno do Donkey Kong para novos jogadores]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação/Aventura na terceira pessoa Plataformas Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo 31,5 horas Ideal para Jogos de plataformas bem desenvolvidos, fruto de anos de experimentação O que gostei Os ambientes destrutíveis

O novo jogo do Donkey Kong, Donkey Kong Bananza, dá uma nova vida à série com uma aventura vibrante. Este jogo fantástico apresenta a Pauline, a companheira do Donkey Kong, com quem podes jogar no modo cooperativo. As habilidades dela mantêm a ação fresca e envolvente.

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A jogabilidade de plataformas é familiar e responsiva, mas os ambientes destrutíveis incentivam os jogadores a experimentarem novas formas de jogar. É um título ousado que moderniza o Donkey Kong sem perder nada do seu encanto. Se ainda não jogaste nenhum jogo do DK, este é um ótimo ponto de partida.

Porque é que o escolhemos O Donkey Kong Bananza prova que a série ainda tem espaço para evoluir, mantendo-se fiel ao que os fãs mais adoram.

O meu veredicto: Joga o Donkey Kong Bananza pelos seus novos personagens animados e pela abordagem criativa à jogabilidade clássica do DK.

O que dizem os jogadores?

Zavier4728 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Depois de ter completado o DK Bananza a 100%, posso afirmar com toda a certeza que este não só é um dos jogos de plataformas mais divertidos e bem acabados que já joguei, como também um dos melhores jogos de sempre da Nintendo.

2. Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest [Melhor Jogo Donkey Kong Favorito dos Fãs]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas de deslocamento lateral Plataformas Game Body Advance, Nintendo Super System Ano de lançamento 1995 Criador(es) Rare, Nintendo Tempo médio de jogo 6,5 horas Ideal para Habilidades de equipa e soluções criativas O que gostei A banda sonora!

O «A Aventura do Diddy no Kong» pega em tudo o que o primeiro jogo da série «Donkey Kong Country» fez bem e leva-o a outro nível. A sua jogabilidade de plataformas mais precisa e o design de níveis mais elaborado fazem dele um dos favoritos dos fãs, com muitos a dizerem que é o melhor jogo da série «Donkey Kong Country» de sempre.



As habilidades de equipa do Diddy e da Dixie permitem aos jogadores enfrentar os desafios de forma criativa, e a banda sonora é uma das melhores da SNES. Os picos de dificuldade só aumentam a sensação de realização.

Por que é que o escolhemos Sobre o Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest é amplamente considerado o melhor jogo do Donkey Kong da era dos 16 bits, e há uma razão para isso.

O meu veredicto: Donkey Kong Country 2: A Aventura do Diddy Kong é a combinação perfeita de desafio, atmosfera e diversão centrada nas personagens.

O que dizem os jogadores?

tenchibr ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O DKC2 fez com que cada nível parecesse novo e está cheio de personalidade. A banda sonora é a melhor de sempre, e a Dixie complementa o Diddy de uma forma que o DK não conseguia.

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze [O melhor jogo de Donkey Kong Country para a Switch]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas Plataformas Nintendo Switch, Wii U Ano de lançamento 2018 Criador(es) Retro Studios, Monster Games, Nintendo eu Tempo médio de jogo 14,5 horas Ideal para Jogos de plataformas remasterizados para jogar com amigos O que gostei O Funky Kong como personagem jogável

A versão remasterizada joga o DKC Tropical Freeze diz-me traz o clássico da Wii U para a Switch com o estilo e as melhorias necessárias para torná-lo um dos melhores jogos da Nintendo Switch para os fãs do DK. Os controlos mais precisos e a adição do Funky Kong como nova personagem jogável elevaram este jogo a novos patamares. Entretanto, o design dinâmico e a ação rítmica tornam-no um prazer de jogar, mesmo quando a dificuldade pode ser frustrante.

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É um sucesso nostálgico com um aspeto espetacular e que corre de forma incrivelmente fluida na Switch. Se adoraste o original, tens de experimentar este.

Porque é que o escolhemos A versão para a Switch de Donkey Kong Country: Tropical Freeze aperfeiçoa um jogo de plataformas já de si brilhante, tornando-o mais acessível do que nunca.

O meu veredicto: Compra o Donkey Kong Country: Tropical Freeze se quiseres um jogo de plataformas visualmente deslumbrante que recompensa a habilidade e a persistência.

O que dizem os jogadores?

sakahn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Há muitos outros jogos de plataformas 2D fantásticos, mas nenhum chega ao mesmo nível.

4. Donkey Kong [A melhor forma de experimentar o Donkey Kong Arcade]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas e quebra-cabeças de deslocamento lateral Plataformas Game Boy Ano de lançamento 1994 Criador(es) Nintendo EAD, Nintendo Tempo médio de jogo 6 horas Ideal para Ação de jogos de arcada melhorada O que gostei Mais de 100 níveis, mas todos são diferentes

O lançamento do Donkey Kong para a Game Boy, em 1994, trouxe um dos melhores jogos de plataformas dos salões de jogos para uma consola portátil com a qual podias jogar praticamente em qualquer lugar. Parece simples, mas este jogo tornou-se um jogo de plataformas surpreendentemente complexo, com mais de 100 níveis inspiradores que combinam quebra-cabeças e precisão.

Este jogo redefiniu a fórmula dos jogos de arcada. Mesmo num ecrã tão pequeno, a versão para Game Boy é uma das melhores formas de experimentar o jogo de arcada original.

Por que é que o escolhemos Transformou as raízes do Donkey Kong de arcada numa aventura completa que ainda hoje se mantém atual.

O meu veredicto: Joga o Donkey Kong no Game Boy original para experimentares uma das reinvenções mais inteligentes de um clássico para consola portátil que já foi feita.

O que dizem os jogadores?

cdrex22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É uma ideia tão fixe pegar num jogo de arcada fantástico e simplesmente expandi-lo, expandi-lo, expandi-lo.

5. Donkey Kong Country [O melhor título clássico da SNES que ainda podes jogar]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas de deslocamento lateral Plataformas Game Boy Advance, Game Boy Color, Super Nintendo Ano de lançamento 1994 Criador(es) Rare, Nintendo Tempo médio de jogo 4,5 horas Ideal para Design de níveis ágil numa consola mais antiga O que gostei A mecânica de equipa

O Donkey Kong Country foi lançado pela primeira vez em 1994, mas podes revivê-lo na tua Nintendo Switch. Este revolucionário jogo de plataformas está disponível na biblioteca SNES do Nintendo Switch Online e é, sem dúvida, um dos melhores jogos SNES para a Switch desse catálogo.

As funcionalidades de equipa e a banda sonora cativante deste jogo fazem dele um destaque da série, e os gráficos 3D pré-renderizados eram alucinantes na altura. Este jogo parecia inovador na altura, e os cenários continuam a impressionar hoje em dia.

Por que é que o escolhemos O Donkey Kong Country mudou o género para sempre e continua a ser uma pedra angular da lista dos melhores jogos do Donkey Kong.

O meu veredicto: O Donkey Kong Country é um jogo fantástico para começares, se quiseres perceber onde é que a identidade moderna do Donkey Kong começou mesmo.

O que dizem os jogadores?

AgentSkidMarks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Acho que tem, no geral, a melhor apresentação e a jogabilidade mais consistente, entre outras coisas.

6. Donkey Kong Country Returns [O melhor jogo do Donkey Kong disponível para a 3DS]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas de deslocamento lateral Plataformas Nintendo 3DS, Wii Ano de lançamento 2010 Criador(es) Retro Studios, Monster Games, Nintendo eu Tempo médio de jogo 14,5 horas Ideal para Dificuldade que te dá a sensação de satisfação O que eu gostei O modo cooperativo do Diddy Kong

A Retro Studios reavivou as origens do Donkey Kong nos jogos de deslocamento lateral em grande estilo com o Donkey Kong Country Returns. Este jogo combina um design de níveis nostálgico com um acabamento moderno, o que o torna encantador de jogar. Esta é a versão original, mas a versão para a DS foi tão popular que também recebeu uma remasterização em HD para a Nintendo Switch.

O modo cooperativo com o Diddy Kong torna o jogo re-jogável, com uma familiaridade com os níveis que nunca deixa de parecer nova.

Porque é que o escolhemos? O Donkey Kong Country Returns marcou um ponto de viragem que trouxe o Donkey Kong de volta à glória dos jogos de plataformas.

O meu veredicto: Donkey Kong Country Returns é um jogo imperdível para quem procura um jogo de plataformas cooperativo e desafiante que honra o legado do DK.

O que dizem os jogadores?

NickOfTime90 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gosto dos níveis mais curtos, da ausência de níveis aquáticos e do ritmo geral do jogo.

7. Donkey Kong 3 [O melhor (e único) jogo de tiros do Donkey Kong]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas, jogo de tiros Plataformas Arcade, NES, Nintendo Switch Ano de lançamento 1983 Criador(es) Nintendo Duração média do jogo 17 minutos Ideal para Jogabilidade experimental ao estilo de jogos de tiro O que gostei É completamente único na série

O Donkey Kong 3 trocou as escadas por pulverizadores nesta entrada única e experimental da série. É um jogo no estilo shooter protagonizado pelo Stanley, o Bugman, em vez do nosso Kong favorito. Vais disparar contra insetos, empurrando o DK para cima em vez de o fazeres escalar. É um título estranho e maravilhoso que é, sem dúvida, um dos mais originais da série. Vale a pena dar uma olhadela só pelo seu design original.

Porque é que o escolhemos? O Donkey Kong 3 é o título mais estranho e experimental da série Donkey Kong alguma vez lançado.

O meu veredicto: Experimenta o Donkey Kong 3 para veres como a série experimentou com a jogabilidade antes de se tornar um gigante dos jogos de plataformas.

O que dizem os jogadores?

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Acho que é divertido, tem algumas animações fixes e adoro a música de vitória.

8. Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! [Os melhores quebra-cabeças e exploração num jogo do DK]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogos de plataforma de deslocamento lateral Plataformas Game Boy Advance, Super Nintendo Ano de lançamento 1996 Criador(es) Rare, Nintendo Tempo médio de jogo 6 horas Ideal para Gráficos impressionantes ao estilo retro O que gostei O design do mundo aberto

A Dixie e o Kiddy Kong são as estrelas desta sequela cheia de aventuras que encerra a trilogia da SNES. Os quebra-cabeças e a exploração em veículos levam-te por mundos repletos de segredos. Os gráficos impressionantes e o design espetacular do mundo aberto fazem deste um dos melhores jogos da série Donkey Kong Country até à data.

É fácil sentir a falta do próprio DK, mas esta sequela não fica, de forma alguma, aquém em termos de personalidade.

Porque é que o escolhemos Deu à trilogia da SNES um final criativo e gratificante, que não deixa a desejar em termos de personalidade.

O meu veredicto: Este é um jogo fantástico e mais curto, se adoras jogos de plataformas com muita exploração e uma mistura divertida de raciocínio e reflexos.

O que dizem os jogadores?

TraditionalTree249 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O DKC3 é uma experiência fantástica. A música e os gráficos são alegres e coloridos. Isso ajuda a dar ao DKC3 uma identidade própria.

9. Donkey Kong 64 [Melhor jogo retro 3D de recolha de itens]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas Plataformas Nintendo 64 Ano de lançamento 1999 Criador(es) Rare, Nintendo Tempo médio de jogo 29 horas Ideal para Jogar com diferentes Kongs O que gostei Os elementos de «maratona de recolha»

Em 1999, o Donkey Kong entrou no mundo do 3D com o Donkey Kong 64. Esta série apresentou pela primeira vez cinco Kongs jogáveis, todos com as suas próprias habilidades únicas que te ajudavam a avançar neste jogo repleto de itens para recolher. Havia tantos quebra-cabeças e itens para recolher que quase parecia esmagador. Ter de voltar atrás com cada nova habilidade podia tornar-se uma tarefa chata, mas de que outra forma é que podias recolher tudo?

O seu humor, a amplitude do mundo e a banda sonora fizeram deste um clássico da franquia DK. O salto bem-sucedido para o 3D (pioneiro em muitas mecânicas que viriam a definir os melhores jogos de plataformas em 3D) inspirou diretamente o mais recente jogo do Donkey Kong, o Donkey Kong Bananza.

Por que é que o escolhemos O Donkey Kong 64 levou a série para os jogos 3D com um estilo grandioso e inesquecível.

O meu veredicto: Donkey Kong 64 é a aventura 3D mais nostálgica de DK, com imensa personalidade e segredos.

O que dizem os jogadores?

Flashy_Section_4812 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um dos melhores jogos de coleção que a Rareware já criou!

10. Mario vs. Donkey Kong [Melhor aparição do Mario num jogo do DK]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas de deslocamento lateral, quebra-cabeças Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2024 Criador(es) Nintendo Tempo médio de jogo 7,5 horas Ideal para Quebra-cabeças desafiantes O que gostei A estética fofa de brinquedo

Antes de o Mario e o DK levarem a sua rivalidade para alguns dos melhores jogos de festa da Nintendo Switch, havia o Mario vs Donkey Kong. Trata-se de um remake do clássico jogo de quebra-cabeças e plataformas de 2004, em que o Mario resgatava os Mini-Marios através de quebra-cabeças e de um design de níveis engenhoso. A estética de brinquedo e os quebra-cabeças desafiantes tornavam a resolução dos quebra-cabeças ainda mais gratificante.

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Foi inovador para a época e continua a ser um título emocionante da série Donkey Kong, especialmente para os fãs incondicionais do Mario. A versão para a Nintendo Switch leva-o a um novo público, com uma atualização gráfica e melhorias de qualidade de vida que os fãs mais antigos vão adorar.

Porque é que o escolhemos O «Mario vs Donkey Kong» é uma releitura inteligente que mantém viva a rivalidade entre o Mario e o DK de formas criativas.

O meu veredicto: O Mario vs Donkey Kong é perfeito para quem gosta de jogos de quebra-cabeças clássicos com um toque nostálgico (e gráficos renovados)!

O que dizem os jogadores?

murder_mittenz ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sou um estudante muito ocupado e este jogo está mesmo a ajudar-me a aproveitar pequenos momentos com o meu filho.

11. Diddy Kong Racing [O melhor jogo de corridas de kart com macacos]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Corridas/Condução Plataformas Nintendo 64 Ano de lançamento 1997 Criador(es) Rare, Nintendo Tempo médio de jogo 14,5 horas Ideal para Veículos criativos e mundos coloridos O que gostei A opção do veículo hovercraft

O Diddy Kong Racing foi um dos primeiros jogos de corridas de kart a ir além da estética típica das pistas de corrida. É uma aventura em que corres em carros, hovercrafts e aviões por um mundo colorido com imenso para oferecer. Podes explorar para desbloquear novas áreas e desafios, com uma jogabilidade variada ao longo do jogo.

É uma visão encantadora das mecânicas vintage dos jogos de karts, e os gráficos clássicos da N64 são extremamente nostálgicos. Este jogo de karts estava muito acima de qualquer outro jogo de corridas ou de condução da época.

Por que é que escolhemos isto O «Diddy Kong Racing» expandiu o que um jogo de karts podia ser e deu ao Diddy o seu próprio momento icónico.

O meu veredicto: O Diddy Kong Racing é uma das experiências de corrida mais criativas que a N64 alguma vez ofereceu. É um precursor digno de alguns dos melhores jogos de corrida para a Switch.

O que dizem os jogadores?

Unable-Horror-7335 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A banda sonora é incrível. É um jogo que antecipou o seu tempo.

12. Donkey Kong Country Returns HD [Melhor experiência de plataforma clássica modernizada]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogos de plataforma de deslocamento lateral Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2025 Criador(es) Retro Studios, Monster Games, Nintendo eu Tempo médio de jogo 14,5 horas Ideal para Jogabilidade melhorada O que gostei Inclui níveis bónus da versão para 3DS

A remasterização em HD de Donkey Kong Country Returns é um dos melhores jogos familiares para a Switch. Melhora o desempenho da versão da Wii com jogabilidade a 60 FPS e gráficos mais nítidos. O Donkey Kong e os seus companheiros Kong balançam-se pelos níveis, evitando obstáculos e recolhendo as suas adoradas bananas. É suficientemente difícil para que possas ter de ajudar os teus filhos a passar um ou dois níveis.

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Além disso, esta versão inclui os níveis bónus do Cloud e conteúdo adicional que só estava disponível na versão para 3DS do jogo. É uma experiência fantástica e definitiva que podes jogar com os teus filhos.

Porque é que o escolhemos O Donkey Kong Country Returns HD é a melhor forma de desfrutar de um clássico moderno muito querido, agora no seu auge visual.

O meu veredicto: Ideal para jogadores que querem a versão definitiva de uma das aventuras mais difíceis e gratificantes do Donkey Kong.

O que dizem os jogadores?

Three_Froggy_Problem ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pode-se dizer que é melhor do que os jogos originais do DKC (embora, obviamente, não tenha o mesmo significado histórico) e é um dos melhores jogos de plataformas 2D de sempre.

13. Donkey Kong Land 2 [O melhor jogo portátil do Donkey Kong da sua época]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas Plataformas Game Boy Ano de lançamento 1996 Criador(es) Rare, Nintendo Tempo médio de jogo 5 horas Ideal para Nostalgia do DK portátil O que gostei Níveis originais e gráficos impressionantes para a época

O Donkey Kong Land 2 trouxe o encanto da sequela joga o Donkey Kong Country para a Game Boy. Na altura, estes gráficos eram mesmo impressionantes. Apesar do ecrã mais pequeno, a jogabilidade de plataformas mantinha-se fiel ao original. Os designs de níveis inovadores e a adição da Dixie Kong proporcionaram aos fãs das consolas portáteis uma aventura completa do DK.

Numa altura em que os jogos para consolas portáteis eram um pouco limitados devido às capacidades do hardware, este jogo foi um grande sucesso. Podias levar um jogo completo do DK contigo para onde quer que fosses, o que tornou este título extremamente especial para os fãs da série.

Por que é que o escolhemos Capturou a magia da consola num formato portátil, o que provou que o Donkey Kong funcionava em qualquer lugar.

O meu veredicto: Ótimo para quem quer a experiência joga o Donkey Kong Country 2 em qualquer lugar.

O que dizem os jogadores?

sludgezone ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um jogo mesmo divertido; jogar isto no Game Boy quando saiu parecia mágico, porque a jogabilidade é muito parecida com a do jogo do SNES.

14. Donkey Konga [O melhor jogo rítmico do Donkey Kong]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Música/Ritmo Plataformas Nintendo GameCube, Wii Ano de lançamento 2004 Criador(es) Namco, Nintendo Tempo médio de jogo 15 horas Ideal para Jogos rítmicos com periféricos de bongó O que gostei O comando DK Bongos (é icónico!)

O Donkey Konga trocou os barris pelos bongos, transformando o ritmo numa experiência de jogo. Com o agora icónico comando DK Bongos, os jogadores batiam palmas e tocavam bongos ao som de músicas pop e faixas clássicas da Nintendo. Os fãs adoraram a diversão e o ambiente de festa, embora a seleção limitada de músicas fosse um ponto negativo. Descobre como arranjar uma VPN do Reino Unido para aceder a mais conteúdos bloqueados por região.



Há algo de especial na diversão caótica e pura que este jogo trouxe. Sendo um dos jogos de ritmo mais originais da GameCube, os comandos de bongos são difíceis de encontrar hoje em dia, mas naquela altura eram o periférico que toda a gente queria ter.

Por que é que o escolhemos Mostrou a criatividade da Nintendo no seu melhor, transformando a música numa celebração do Donkey Kong.

O meu veredicto: Joga isto para uma abordagem única e divertida, baseada no ritmo, ao mundo do Donkey Kong.

O que dizem os jogadores?

newbzoors ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Caramba, adorei este jogo. Ainda tenho os bongos por aí, algures no meu quarto.

Tudo o que precisas de saber sobre o Donkey Kong: jogos, história e legado

Escolher o melhor jogo do Donkey Kong depende mesmo do tipo de aventura que procuras. Há imensos jogos que se adaptam a diferentes estilos de jogo ao longo da longa história da franquia. Se és fã dos jogos de plataformas clássicos, deves começar pelo Donkey Kong Country ou pelo A Aventura do Diddy no Kong para curtires aquela ação 2D intemporal pela qual o Donkey Kong é conhecido.

Os jogadores mais modernos, por outro lado, vão preferir o Donkey Kong Country: Tropical Freeze ou o mais recente jogo da série, o Donkey Kong Bananaza. Os fãs de jogos retro podem voltar a jogar o Donkey Kong 64 para reviver aquela energia nostálgica dos jogos 3D de recolha de itens.

Ao longo de décadas, o Donkey Kong tem-se mantido como um símbolo de desafio e criatividade nos videojogos. Cada título é distinto, com alguns a oferecerem até formas experimentais de jogares com o teu macaco favorito. Todos eles se baseiam no espírito de exploração e nas plataformas de precisão que começaram com o lançamento original para arcada em 1981. Tanto os novos jogadores como os veteranos podem desfrutar do catálogo completo de títulos do Donkey Kong com a certeza de que há algo para todos os gostos. Podem até vir a tornar-se alguns dos teus jogos favoritos de sempre.

Quantos jogos do Donkey Kong existem?

As grandes ideias nunca saem de moda, e nada prova melhor isso do que a vasta franquia Donkey Kong. Existem mais de 60 jogos do Donkey Kong, incluindo spin-offs e jogos criados para consolas abandonadas ou de novidade (como o Game & Watch, por exemplo).

Desde 1981, o Donkey Kong tem aparecido em jogos para arcada, NES, Game & Watch, SNES, Game Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, Wii, DsiWare, 3DS, Wii U informação, Nintendo Switch e, agora, na Nintendo Switch 2. Quase todas as consolas da Nintendo tiveram um jogo do DK. São mais de 40 anos de história dos videojogos!

Os fãs da série ficaram cativados pelo sistema de plataformas preciso e gratificante, mas muitas vezes foram surpreendidos com reviravoltas criativas. O «Mario vs Donkey Kong», por exemplo, focava-se fortemente na resolução de quebra-cabeças com a clássica rivalidade da Nintendo. Da mesma forma, o «Donkey Kong Jungle Beat» trocou as plataformas por batidas rítmicas no comando DK Bongo.

A trilogia «Country» na SNES redefiniu as plataformas 2D, enquanto lançamentos mais recentes como o «Donkey Kong Country HD» e o «Tropical Freeze» mantêm o legado vivo. O novo Donkey Kong Bananza reinventa a série com plataformas em 3D e ambientes destrutíveis. Com tantas variações, a franquia Donkey Kong destaca-se como uma das séries mais duradouras dos videojogos.

A História do Donkey Kong

O Donkey Kong apareceu pela primeira vez no clássico de arcada de 1981 como um vilão que atirava barris ao Mario. Na altura, o Mario era conhecido apenas como «Jumpman». Essa estreia lançou o Donkey Kong como franquia, mas também deu origem ao próprio Mario. O futuro da Nintendo (e dos jogos em geral) foi moldado por este jogo.

Uma grande mudança aconteceu em 1994 com o «Donkey Kong Country», que usou gráficos 3D pré-renderizados inovadores para revolucionar o seu design de jogo de plataformas. O sucesso do jogo fez com que o Donkey Kong voltasse a ser um dos favoritos dos fãs e consolidou o seu lugar na história dos videojogos. A transição para o 3D total aconteceu com o Donkey Kong 64, seguido por uma série de títulos experimentais, como o Donkey Kong Jungle Beat, baseado em ritmo.

Desde então, o Donkey Kong tem aparecido em jogos crossover como o Mario Kart, o Smash Bros. e o Mario Party. Como personagem, tem um encanto duradouro. O mais recente jogo do Donkey Kong, o «Donkey Kong Bananza», reinventa a série com visuais modernos e jogabilidade cooperativa. Preserva o charme clássico enquanto avança para uma nova era nos jogos. Títulos inovadores deste calibre garantem que a série se mantém competitiva face aos sucessos da lista completa dos nomeados para o Jogo do Ano de 2025.

Porque é que o Donkey Kong se chama Donkey Kong?

O nome do Donkey Kong tem confundido os jogadores há décadas, mas há uma história divertida por trás disso. Quando o Shigeru Miyamoto criou a personagem em 1981, quis dar-lhe um nome que transmitisse que ele era um «macaco teimoso». Miyamoto consultou um dicionário inglês-japonês, achando que «donkey» significava «teimoso» em inglês. Kong, por outro lado, é um termo japonês comum para «gorila».

O resultado foi Donkey Kong. Quando os executivos da Nintendo tentaram corrigir o Miyamoto, ele já se tinha habituado ao som do nome e recusou-se a mudá-lo. Rapidamente se tornou icónico. O título (e nome) invulgar ajudou o jogo a destacar-se nas salas de jogos. Passou a simbolizar a criatividade divertida da Nintendo, algo que continuam a valorizar até hoje.

Por isso, embora o nome «Donkey Kong» não faça muito sentido do ponto de vista linguístico, capta na perfeição o espírito da franquia. É estranho e memorável, o que o torna exatamente o tipo de nome que só a Nintendo poderia tornar lendário.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos do Donkey Kong

O Donkey Kong é uma franquia enorme e abrangente que tem algo para todos os gostos. Com a evolução constante da série para se adaptar às novas tendências dos jogos, há certamente um jogo na franquia DK que é perfeito para ti.

Qual é o melhor ponto de partida para os novos fãs do Donkey Kong hoje em dia?

Para os jogadores modernos → Donkey Kong Bananza . Um jogo de ação em 3D de última geração com ambientes destrutíveis e uma jogabilidade impressionante.

Um jogo de ação em 3D de última geração com ambientes destrutíveis e uma jogabilidade impressionante. Para um jogo de plataformas inteligente e remasterizado → Donkey Kong Country: Tropical Freeze . A sensação clássica do DK com gráficos fantásticos e um ambiente tropical.

A sensação clássica do DK com gráficos fantásticos e um ambiente tropical. Para quem curte o estilo retro do DK → Donkey Kong Country Returns HD . Uma remasterização moderna de um dos melhores jogos de plataformas clássicos da franquia DK.

Uma remasterização moderna de um dos melhores jogos de plataformas clássicos da franquia DK. Para jogos para toda a família → Mario vs Donkey Kong. Um jogo baseado em quebra-cabeças que muitas vezes é desafiante, mas sempre cativante.

Cada era do DK tem o seu encanto, mas todas partilham aquele mesmo charme louco e alimentado a banana. Escolhe o teu favorito e entra na ação – a selva está sempre aberta para mais uma aventura.

Perguntas frequentes