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18 giochi simili a “Hell Is Us” da provare nel 2026: mistero e terrore

Nate Kencana
Nate Kencana Tech Writer | Your Go-To for Gaming Reads and More
Last updated: Oct 12, 2026 | 25 min read
18 giochi simili a “Hell Is Us” da provare nel 2026: mistero e terrore
Image credit: Rogue Factor

Giochi come Hell is Us non sono facili da trovare, ma ne ho scoperti un sacco che soddisfano la stessa voglia. Se i trailer ti hanno già conquistato, vorrai sicuramente qualcosa da giocare prima che arrivi la data di uscita ufficiale. Questi titoli hanno in comune quel mix di combattimenti brutali, temi cupi e misteri contorti nascosti in terre pericolose.

Quello che adoro è come ogni titolo ti catapulti in mondi inquietanti che non vedono l’ora di essere esplorati. Alcuni puntano di più sulla tensione della sopravvivenza, altri brillano per i nemici soprannaturali e l’horror basato sulla trama.

Ho setacciato innumerevoli titoli e ho selezionato con cura quelli che catturano davvero quello spirito. Ecco la lista completa che ti terrà incollato allo schermo mentre aspetti “Hell Is Us”. 

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Hell Is Us

Prima di tuffarti nella lista completa, voglio mettere in evidenza i cinque titoli che spiccano di più. Sono quelli che ti consiglierei per primi se stai cercando proprio quel mix di tensione tipica dei giochi d’azione-avventura e di narrazione incentrata sull’horror.

  1. Still Wakes the Deep 2024
    HORROR
    Un incubo di sopravvivenza ambientato su una piattaforma petrolifera condannata. La sua posizione isolata e l’atmosfera di terrore rendono ogni momento cruciale mentre affronti mostri e i segreti schiaccianti dello spazio che ti circonda.
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  2. Darksiders III 2018
    ACTION-ADVENTURE
    Questo gioco è incentrato sull’esplorazione e sul combattimento con diverse abilità. Giocare nei panni di Fury è un’esperienza brutale ma elegante, e il mondo di gioco è immerso in un’atmosfera dark fantasy open-world con forti elementi soprannaturali.
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  3. Black Myth: Wukong 2024
    ACTION RPG
    Un gioco visivamente mozzafiato ispirato alla mitologia cinese. I combattimenti sono impegnativi, i mostri sono terrificanti e il design complessivo del mondo ti trascina dritto in un viaggio epico.
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Questi cinque giochi catturano l’essenza di ciò che rende Hell Is Us così intrigante. Continua a scorrere, perché la lista completa contiene altre perle che potrebbero sorprenderti. 

18 giochi simili a Hell Is Us: giochi simili nei generi horror e sopravvivenza

Ecco la lista completa dei titoli che condividono il DNA di Hell Is Us. Alcuni puntano sulla sopravvivenza, altri mettono in risalto combattimenti intensi, mentre altri ancora ti trascinano in terre inquietanti piene di strani abitanti.

A quanti di questi hai giocato e quali pensi siano i migliori giochi simili a Hell is Us?

1. “Still Wakes the Deep” [Un gioco simile a Hell is Us per un survival horror d'atmosfera in mare]

Il nostro punteggio
9.8
PiattaformePlayStation 5, PC, Xbox Series X/S
Anno di uscita2024
Autore/iSviluppatore: The Chinese Room
Editore: Secret Mode
Durata media del gioco4–6 ore
Punteggio Metacritic83 (Xbox)

Mi sono tuffato in “Still Wakes the Deep” e ho sentito subito il battito accelerare. Ritrovarmi bloccato su questa inquietante piattaforma petrolifera con nemici in agguato dietro ogni angolo mi ha fatto stringere forte il controller. Il mix di mistero e claustrofobia del gioco fa sembrare ogni passo pericoloso, e non riuscivo a smettere di esplorare ogni corridoio in ombra per scoprire segreti nascosti.

I combattimenti non sono continui, ma quando ci sono sono intensi e spietati. Ho dovuto muovermi di soppiatto, pianificare le mie mosse e a volte correre per salvarmi la vita. Sì, ci sono momenti un po’ lenti in cui non succede nulla, ma questo non fa che aumentare la tensione quando finalmente salta fuori qualcosa. Gestire le scorte limitate mi ha tenuto con il fiato sospeso e mi ha costretto a pensare sempre due mosse avanti.

Dal punto di vista grafico, questo gioco eccelle nell’horror d’atmosfera. Le luci tremolanti, i corridoi metallici e il rumore lontano delle onde che si infrangono fanno sembrare l’impianto vivo, nel modo più spaventoso possibile. Il sound design? Puro incubo. Mi sono sentito completamente immerso nella storia, e ogni scricchiolio e ogni ombra mi tenevano con il fiato sospeso. Questo gioco alza l’asticella per gli altri famosi giochi indie in circolazione.

Perché l’abbiamo scelto

Unisce perfettamente tensione e mistero su una piattaforma petrolifera isolata. L’esperienza è incredibilmente intensa per gli appassionati dell’horror cupo e d’atmosfera.

Il mio verdetto: “Still Wakes the Deep” mi regala quell’horror claustrofobico unito alle meccaniche che di solito trovi nei migliori giochi di sopravvivenza. È l’ideale per i giocatori alla ricerca di emozioni intense e coinvolgenti.

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2. Darksiders III [Un gioco simile a Hell is Us con combattimenti apocalittici e mitologia]

Darksiders III - Un gioco che è proprio “Hell is Us”, con combattimenti apocalittici e mitologia
Il nostro punteggio
9.6
PiattaformePlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch
Anno di uscita2018
Creatore/iSviluppatore: Gunfire Games Editore: THQ Nordic
Durata media di giocoCirca 12–15 ore
Punteggio Metacritic70 (PC)

Mi sono tuffato in Darksiders III e ho subito iniziato a sfrecciare in questo mondo apocalittico nei panni di Fury. Ogni angolo nascondeva mostri e misteri da svelare, e non ho potuto resistere alla tentazione di esplorare quei paesaggi contorti disseminati di rovine mitologiche. Il gioco mi spinge costantemente a mettere alla prova le mie abilità mentre mi immergo nell’atmosfera fantasy di questo mondo aperto.

Il combattimento è una corsa sfrenata. Brandire spade, lanciare incantesimi, schivare attacchi: è caotico ma dà una soddisfazione pazzesca. Certo, non ha opzioni multiplayer o cooperative, ma è proprio questo che lo rende uno dei migliori giochi per giocatore singolo secondo me. 

Alcune sezioni possono sembrare un po’ ripetitive, e la telecamera a volte si comporta in modo strano nei passaggi stretti, ma imparare gli schemi dei nemici e concatenare le combo ha reso ogni combattimento una vittoria meritata. Mi sono ritrovato davvero a sorridere dopo ogni vittoria all’ultimo respiro.

La grafica? Assolutamente pazzesca. Rovine gotiche in fiamme sotto un cielo rosso sangue, effetti magici che illuminano il campo di battaglia e una colonna sonora che mi ha caricato per ogni scontro. L’ambientazione apocalittica ti trascina dentro e non ti lascia più andare. 

Perché l'abbiamo scelto

I suoi combattimenti frenetici e il mondo mitologico lo rendono un gioco d’azione e avventura davvero unico. È un’esperienza adrenalinica per chi ama le battaglie epiche.

Il mio verdetto: Darksiders III unisce un’azione hack-and-slash senza tregua a un’esplorazione coinvolgente, perfetto per chi cerca combattimenti adrenalinici in un ricco scenario apocalittico.

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3. Black Myth: Wukong [Un gioco simile a Hell is Us con mitologia cinese e azione in stile Souls]

Black Myth: Wukong - Un gioco simile a *Hell is Us*, con la mitologia cinese e un&apos;azione in stile *Soulslike*
Il nostro punteggio
9.5
PiattaformePlayStation 5, PC, Xbox Series X/S
Anno di uscita2024 (PS5 e PC), 2025 (Xbox Series X/S)
Sviluppatore/iGame Science
Durata mediaCirca 40 ore (trama principale), fino a 70 ore (completamento al 100%)
Punteggio Metacritic81 (PC)

Sono stato catapultato nel mondo di Black Myth: Wukong e ho sentito subito l’adrenalina. Combattere contro mostri leggendari ed esplorare un regno mitologico pieno di misteri mi ha tenuto incollato allo schermo. Ogni scontro mi ha spinto a padroneggiare abilità diverse e a rimanere sempre all’erta.

Il combattimento è brutale e gratificante. Ho dovuto calcolare bene i miei attacchi, schivare alla perfezione e sfruttare i punti deboli dei nemici. Alcuni boss mi hanno quasi fatto mollare per la rabbia, ma riuscire a mettere a segno quella combo perfetta? Pura soddisfazione. Gli sviluppatori dicono che questo gioco richiede un alto livello di abilità, e io ho adorato quella sfida. Vorrei nominare questo gioco come uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati.

Dal punto di vista grafico, questo gioco è uno spettacolo. Ambienti meravigliosi, dettagli intricati e scontri cinematografici ti fanno sentire parte di una leggenda epica. L’illuminazione dinamica e gli effetti meteorologici esaltano ogni battaglia, e non riuscivo a smettere di esplorare ogni angolo. 

Perché l’abbiamo scelto

Il suo combattimento in stile Soulslike e l’ambientazione mitologica ti offrono un’esperienza di gioco ad alta tensione. Gli appassionati di scontri impegnativi si sentiranno proprio a loro agio.

Il mio verdetto: Black Myth: Wukong offre epiche battaglie contro i boss e combattimenti cinematografici. Se sei un fan dei migliori giochi in stile Soulslike e desideri scontri impegnativi e basati sull’abilità in un mondo mitologico, questo è il gioco che fa per te. 

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4. Dark Souls III [Un gioco simile a “Hell is Us” per i combattimenti brutali e la creazione di un mondo misterioso]

Dark Souls III - Un gioco da incubo che ci coinvolge con combattimenti brutali e un mondo misterioso
Il nostro voto
9.3
PiattaformePlayStation 4, Xbox One, PC
Anno di uscita2016
Creatore/iSviluppatore: FromSoftware Editore: Bandai Namco Entertainment
Durata media di giocoCirca 40–60 ore
Punteggio Metacritic89 (Xbox 360 e PS3)

Sono entrato in Dark Souls III e ho sentito subito la tensione. Ogni zona è piena zeppa di nemici e di una trama misteriosa che mi ha costretto a controllare ogni angolo alla ricerca di segreti. Esplorare è davvero gratificante perché il mondo stesso racconta una storia, e mi è piaciuto tantissimo metterne insieme i pezzi.

Il combattimento è duro e spietato. Sono morto più volte di quante ne possa contare, ma imparare gli schemi dei nemici e trovare i punti deboli ha reso ogni vittoria davvero epica. È in cima alla mia lista dei migliori giochi di ruolo d’azione. Alcune sezioni possono risultare un po’ lunghe o sembrare ingiuste, ma questo ha reso il superarle ancora più gratificante

La grafica e la colonna sonora del gioco ti conquisteranno. Castelli gotici, paesaggi in rovina e luci inquietanti creano un’atmosfera minacciosa. Ogni passo è carico di tensione e i suoni ambientali mi tengono completamente immerso nel gioco.

Perché l’abbiamo scelto

È la sfida definitiva con un mondo costruito in modo enigmatico. Ogni esplorazione e ogni combattimento sembrano avere un senso.

Il mio verdetto: Dark Souls III ti offrirà combattimenti impegnativi e una trama ricca e articolata, perfetta per chi ama le sfide gratificanti e scoprire mondi misteriosi. 

5. Amnesia: A Machine for Pigs [Un gioco simile a Hell is Us per il tema dell’horror psicologico]

Amnesia: A Machine for Pigs - Un gioco simile a "Hell is Us" per il genere horror psicologico
Il nostro punteggio
9.2
PiattaformeWindows, PlayStation 4, macOS
Anno di uscita2013
Autore/iSviluppatore: The Chinese Room Editore: Frictional Games
Durata media del giocoCirca 4–6 ore
Punteggio Metacritic72 (PC)

Dal momento in cui ho avviato Amnesia: A Machine for Pigs, ho capito subito che questo gioco trasmette una forte violenza attraverso l’atmosfera e i temi suggestivi che mi hanno catapultato in un mondo industriale da incubo, pieno di segreti da svelare.

Nei panni di un protagonista umano tormentato, ho dovuto esplorare corridoi bui e ricostruire pian piano una storia di avidità e storia perduta. Certo, a volte era frustrante non poter reagire, ma capisco che gli sviluppatori lo descrivano come una scelta deliberata; ti fa sentire davvero impotente. A volte il ritmo cala, ma l’angoscia è inesorabile.

Dal punto di vista visivo, il gioco coglie perfettamente l’essenza dell’horror dell’epoca vittoriana. I macchinari cupi, gli abitanti grotteschi e la colonna sonora agghiacciante si fondono per creare un’atmosfera soffocante. Non si tratta tanto di scene cruente, quanto piuttosto di lasciare libera corsa alla tua immaginazione; questo rende i temi ancora più incisivi. 

Perché l’abbiamo scelto

Il suo horror psicologico e la profondità narrativa lo rendono unico. È perfetto per i giocatori che cercano spaventi intensi e incentrati sulla trama.

Il mio verdetto: Amnesia: A Machine for Pigs eccelle nel creare un’esperienza horror profondamente inquietante e coinvolgente, ideale per chi preferisce l’atmosfera e la trama al combattimento.

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6. The Medium [Un gioco simile a Hell is Us per l’esplorazione della doppia realtà e i misteri soprannaturali]

The Medium - Un gioco simile a "Hell is Us" all&apos;insegna dell&apos;esplorazione in doppia realtà e del mistero soprannaturale
Il nostro punteggio
9
PiattaformeWindows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Amazon Luna, macOS, Nintendo Switch
Anno di uscita2021
Sviluppatore/iBloober Team
Durata media del giocoCirca 10–12 ore
Punteggio Metacritic75 (PS5)

All’inizio di The Medium, mi sono calato nei panni di Marianne, una medium in grado di viaggiare tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti. L’intero gioco ruota attorno all’esplorazione di luoghi inquietanti, alla risoluzione di enigmi e allo svelamento di una storia tragica, il tutto saltando da una realtà all’altra contemporaneamente.

Il gameplay mi è sembrato unico grazie alla meccanica della doppia realtà. A volte lo schermo si divideva e dovevo controllare Marianne in entrambi i mondi contemporaneamente: guidandola oltre gli ostacoli in una realtà per progredire nell’altra. I combattimenti sono minimi, ma le sue abilità nel mondo degli spiriti hanno reso l’esplorazione più strategica. Ci sono alcuni problemi di ritmo, ma l’atmosfera mi ha trascinato avanti.

La grafica e il sound design lo rendono ancora più speciale. L’estetica visiva fonde gli sfondi fatiscenti dei paesi post-comunisti con un paesaggio spirituale surreale che mi ha regalato due livelli di orrore allo stesso tempo. La colonna sonora, composta in parte dalla leggenda di Silent Hill Akira Yamaoka, mi ha fatto venire i brividi. 

Perché l'abbiamo scelto

La tensione psicologica che cresce lentamente, gli ambienti inquietanti e l’uso intelligente del suono creano un’esperienza terrificante e unica, che cattura gli appassionati di horror che preferiscono le storie ai combattimenti.

Il mio verdetto: se ti piacciono gli horror con una trama avvincente e vuoi esplorare un sistema a doppia realtà davvero originale, questo gioco è imperdibile.

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7. The Darkness II [Un gioco simile a Hell is Us per gli appassionati di sparatutto soprannaturali incentrati sulla trama]

The Darkness II - Un gioco da urlo per gli appassionati di sparatutto soprannaturali incentrati sulla trama
Il nostro punteggio
8.8
PiattaformeWindows, PlayStation 3, Xbox 360
Anno di uscita2012
CreatoriSviluppatore: Digital Extremes Editore: 2K Games
Durata media del giocoCirca 8–10 ore
Punteggio Metacritic80 (Xbox 360)

The Darkness II mi ha conquistato subito con il suo mix di storia mafiosa e poteri demoniaci. Ho giocato nei panni di Jackie Estacado, un essere umano che ospita The Darkness, destreggiandomi tra la vita da mafioso e il caos demoniaco vero e proprio. Il combattimento è pazzesco; sparavo ai nemici con le pistole mentre, contemporaneamente, dei tentacoli li squarciavano.

Il gameplay è fluido: mi ha permesso di combinare le sparatorie con abilità soprannaturali come afferrare i nemici o distruggere l’ambiente circostante. Il ritmo è ottimo, anche se alcuni livelli mi sono sembrati un po’ troppo lineari. Comunque, non posso negare la soddisfazione di combinare il caos con lo stile.

Lo stile grafico cel-shaded conferisce al gioco un’atmosfera da fumetto, che si adatta perfettamente ai temi del crimine e degli elementi soprannaturali. L’ambientazione urbana grintosa sembra viva, e il design visivo brutale si abbina alla forte violenza dei poteri demoniaci di Jackie. 

Perché l’abbiamo scelto

Il mix unico di abilità soprannaturali, azione viscerale e grafica ispirata ai fumetti lo distingue dai tipici sparatutto.

Il mio verdetto: Questo è per i giocatori che vogliono uno sparatutto con personalità, che mescoli dramma mafioso e carneficina soprannaturale in un’esperienza indimenticabile.

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8. Painkiller: Hell & Damnation [Un gioco simile a Hell is Us per un’azione demoniaca frenetica]

Painkiller: Hell & Damnation - Un gioco simile a Hell is Us, per un&apos;azione demoniaca dal ritmo frenetico
Il nostro punteggio
8.7
PiattaformeWindows, PlayStation 4, Xbox One
Anno di uscita2012
CreatoriSviluppatore: The Farm 51 Editore: Nordic Games
Durata media/Ideale per/Caratteristiche unicheCirca 10–12 ore
Punteggio Metacritic64 (PC)

Painkiller: Hell & Damnation mi ha riportato al caos degli sparatutto old-school, ma con un tocco demoniaco. Gli sviluppatori l’hanno creato come un ritorno agli sparatutto in arena, dove l’obiettivo è semplice: sbaragliare orde di mostri e totalizzare il punteggio più alto possibile.

Il gameplay è pura adrenalina. Passavo da un’arma pazzesca all’altra, falciando ondate di nemici e sfrecciando senza sosta attraverso terre infernali, proprio come faccio di solito in alcuni dei migliori giochi hack and slash che adoro. Certo, la trama è quasi inesistente e può sembrare ripetitivo se cerchi elementi narrativi più profondi, ma cavolo se è divertente scatenare la distruzione.

Visivamente, il gioco punta molto su un’atmosfera gotica: cattedrali, cimiteri e isole da incubo piene di abitanti grotteschi. Insieme a una colonna sonora heavy metal , è la ricetta perfetta per un divertimento caotico

Perché l'abbiamo scelto

Il suo ritmo incalzante e l'arsenale creativo trasformano ogni livello in un campo da gioco adrenalinico dove dare la caccia ai demoni.

Il mio verdetto: se cerchi uno sparatutto puro in stile arcade senza fronzoli, Painkiller: Hell & Damnation è il tipo di gioco in cui l’azione non si ferma mai.

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9. Condemned: Criminal Origins [Un gioco simile a Hell is Us per un horror urbano crudo e combattimenti in prima persona]

Condemned: Criminal Origins - Un gioco simile a Hell is Us per chi ama l&apos;horror urbano crudo e i combattimenti in prima persona
Il nostro punteggio
8.5
PiattaformeXbox 360, PC
Anno di uscita2005
Creatore/iSviluppatore: Monolith Productions Editore: Sega
Durata media di giocoCirca 8–10 ore
Punteggio Metacritic81 (Xbox 360)

Condemned: Criminal Origins mi ha conquistato fin dall’inizio. Nei panni di un agente dell’FBI incastrato per omicidio, ho dovuto esplorare edifici abbandonati, seguire indizi e difendermi da abitanti squilibrati in un contesto urbano in rovina. È un mix crudo di lavoro investigativo e survival horror.

I combattimenti sono brutali, non è il tipico sparatutto. Strappavo tubi dal muro, brandivo assi di legno e usavo armi improvvisate per sopravvivere alle risse corpo a corpo. Il combattimento corpo a corpo è crudo, anche se a volte un po’ goffo, e le meccaniche investigative non sono così approfondite come avrei voluto. Ma l’intensità degli scontri faccia a faccia mi ha tenuto con il fiato sospeso: sembra quasi di giocare a uno dei migliori picchiaduro in circolazione.

L’atmosfera? Superba. Vicoli bui e scene del crimine contribuiscono a creare un inquietante senso di realismo. La crudezza visiva, unita a un sound design inquietante, fa sì che ogni spazio sembri ostile e pieno di pericoli.

Perché l’abbiamo scelto

Il mix di combattimenti corpo a corpo crudi e gameplay investigativo crea una tensione diversa dalla maggior parte dei titoli horror.

Il mio verdetto: Per gli appassionati di horror che cercano qualcosa di realistico e crudo, Condemned: Criminal Origins è un terrificante incubo urbano che ancora oggi colpisce nel segno.

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10. Alan Wake 2 [Un gioco simile a “Hell is Us” per un horror incentrato sulla trama con elementi surreali]

Alan Wake 2 - Un gioco che è proprio il nostro "Hell is Us" per l&apos;horror incentrato sulla trama con elementi surreali
Il nostro punteggio
8.4
PiattaformePlayStation 5, Xbox Series X/S, PC
Anno di uscita2023
CreatoriSviluppatore: Remedy Entertainment Editore: Epic Games
Durata media del giocoCirca 10–12 ore
Punteggio Metacritic89 (PS5)

Quando mi sono tuffato in Alan Wake 2, mi è sembrato di essere in un romanzo dark che ha preso vita. Vesto i panni dello scrittore tormentato che vuole svelare un mondo pieno di misteri e orrori soprannaturali in agguato nell’ombra. Il gioco mescola l’esplorazione diurna con il terrore notturno, quindi ogni angolo nasconde indizi o nemici da scoprire.

Il gameplay mescola combattimenti basati sulla luce con azioni investigative che ti permettono di interagire con l’ambiente per sopravvivere. Alcune sezioni sembrano un po’ prevedibili, ma la tensione ti tiene incollato allo schermo. È un gioco che premia la pazienza, anche se avrei preferito che alcuni degli enigmi soprannaturali fossero meno oscuri.

Dal punto di vista visivo, il gioco mostra scene di forte violenza in luoghi surreali. Foreste avvolte dalla nebbia, città abbandonate e abitanti soprannaturali creano un’atmosfera cinematografica che continua a trascinarmi sempre più in profondità nella psiche frammentata di Alan.

Perché l’abbiamo scelto

Un viaggio psicologico cupo in cui i colpi di scena soprannaturali ti tengono sempre sulle spine. Perfetto per chi ama i giochi ricchi di trama con una forte atmosfera misteriosa.

Il mio verdetto: i fan che desiderano un’esperienza horror incentrata sulla trama e ricca di momenti di tensione adoreranno ogni colpo di scena e ogni ombra di Alan Wake 2.

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11. SOMA [Un gioco simile a Hell is Us per l’horror fantascientifico filosofico e l’isolamento]

SOMA - Un gioco che è l’incarnazione stessa dell’inferno, tra horror fantascientifico filosofico e isolamento
Il nostro punteggio
8.3
PiattaformeWindows, PlayStation 4, Xbox One, macOS
Anno di uscita2015
Creatore/iSviluppatore: Frictional Games
Editore: Frictional Games
Durata media del giocoCirca 10–12 ore
Punteggio Metacritic84 (PC)

Mi sono tuffato in SOMA e sono stato immediatamente travolto da un'atmosfera di isolamento. Intrappolato in una struttura sottomarina, ho dovuto esplorare, scoprire segreti e confrontarmi con questioni relative all'intelligenza artificiale e alla coscienza. Il gioco mostra scene di forte violenza, ma si concentra più sull'angoscia esistenziale che sul combattimento.

Il gameplay mi tiene sempre sulle spine: devo sgattaiolare tra i nemici e risolvere enigmi ambientali. Alcuni momenti sono un po’ lenti, ma i sottintesi filosofici mi spingono ad andare avanti, riflettendo sulla natura della coscienza umana.

Il mondo sottomarino è claustrofobico, con corridoi bui e luci tremolanti. Gli effetti sonori fanno vibrare ogni corridoio di paura, tenendomi con il fiato sospeso mentre mi immergo in questo incubo sommerso. 

Perché l’abbiamo scelto

Horror degli abissi misto a angoscia esistenziale. È una tensione che cresce lentamente e che ripaga chi ama l’atmosfera e i temi profondi.

Il mio verdetto: se cerchi giochi simili a Hell is Us, SOMA è perfetto per chi preferisce un horror cerebrale e d’atmosfera piuttosto che pieno di azione.

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12. Scorn [Un gioco simile a Hell is Us per un mondo biomeccanico ispirato a Giger]

Scorn - Un gioco simile a "Hell is Us" per un design del mondo biomeccanico ispirato a Giger
Il nostro punteggio
8.2
PiattaformeWindows, PlayStation 4, Xbox One, macOS
Anno di uscita2015
Autore/iSviluppatore: Ebb Software Editore: Kepler Interactive
Durata media di giocoCirca 8–10 ore
Punteggio Metacritic70 (PC)

Fin dal primo fotogramma, Scorn mi ha catapultato in un mondo grottesco, ispirato a Giger e pieno di alieni. Ho dovuto esplorare, risolvere strani enigmi procedurali e muovermi in corridoi che sembrano quasi vivi. Il gioco mostra scene di violenza estrema in ambientazioni viscerali e biomeccaniche.

Il gameplay è lento e metodico. Trovo che gli enigmi siano complicati e che i combattimenti a volte siano scarsi, il che potrebbe frustrare chi cerca l’azione. Tuttavia, tutto riesce a tenermi coinvolto, spingendomi costantemente a scoprire aree nascoste e segreti.

Il design artistico è un vero e proprio incubo: macchinari organici fusi con texture ultraterrene. Corridoi bui e umidi e ambienti pulsanti mi immergono completamente, facendo sembrare ogni svolta una trappola. 

Perché l'abbiamo scelto

Un grottesco incubo biomeccanico pieno di esplorazioni inquietanti. Ideale per chi ama i mondi inquietanti e l’horror che ti entra sotto pelle.

Il mio verdetto: Scorn è per chi è alla ricerca di un’atmosfera opprimente e di temi bizzarri e indimenticabili. Ti prometto che non te ne pentirai.

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13. No More Room in Hell 2 [Un gioco simile a Hell is Us per una sopravvivenza cooperativa hardcore contro gli zombie]

No More Room in Hell 2 - Un gioco simile a Hell is Us per una sopravvivenza zombie in modalità cooperativa hardcore
Il nostro punteggio
8
PiattaformeWindows
Anno di uscita2025
Autore/iIl team di No More Room in Hell
Durata media di giocoCirca 10–12 ore
Punteggio MetacriticN/A

Appena ho iniziato a giocare a No More Room in Hell 2, ho subito percepito la tensione causata dalle risorse limitate in una terra infestata dagli zombie. Ho dovuto saccheggiare e coordinarmi con i compagni di squadra per sopravvivere alle ondate di nemici, scoprendo al contempo i segreti di quel mondo.

Il gameplay è brutale e incentrato sul lavoro di squadra. Giocare da solo è possibile, ma è davvero spietato. La scarsità di munizioni e le meccaniche di sopravvivenza realistiche possono frustrare i principianti, ma la pressione rende ogni fuga riuscita davvero soddisfacente. È un gioco impegnativo, quindi assicurati di avere un portatile da gaming con specifiche elevate per farlo girare.

L’estetica rende perfettamente l’atmosfera dell’horror post-apocalittico con luoghi urbani in rovina, vicoli nebbiosi ed edifici abbandonati. È crudo e mi tiene costantemente immerso nella lotta per la sopravvivenza.

Perché l’abbiamo scelto

La sopravvivenza cooperativa hardcore e le risorse limitate creano un gameplay carico di tensione. Perfetto per chi ama il lavoro di squadra in contesti cupi.

Il mio verdetto: Per gli appassionati di survival horror che hanno giocato ai migliori FPS, questo titolo trasforma ogni sessione in un incubo ad alta tensione e adrenalinico.

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14. Silent Hill 2 Remake [Un gioco che, come "Hell is Us", ti terrorizza psicologicamente e ti coinvolge emotivamente]

Silent Hill 2 Remake - Un gioco che, in termini di terrore psicologico e profondità emotiva, è proprio come “Hell is Us”
Il nostro voto
7.8
PiattaformePC, PlayStation 5
Anno di uscita 2024
Sviluppatore/iBloober Team; Editore: Konami
Durata media/Ideale per/Caratteristiche uniche~16–20 ore
Punteggio Metacritic87 (PC)

Silent Hill 2 Remake mi ha subito trascinato nella mente tormentata di James Sunderland. Esplorando quel mondo avvolto dalla nebbia, ho dovuto scoprire segreti, affrontare abitanti segnati dal senso di colpa e confrontarmi con temi agghiaccianti come il dolore e il rimpianto.

Il gameplay mescola sopravvivenza, risoluzione di enigmi e combattimenti occasionali. L’equilibrio è solido, ma alcune sezioni di combattimento possono sembrare un po’ rigide. Comunque, la tensione che si respira in ogni corridoio buio mi spinge ad andare avanti, spaventato ma allo stesso tempo irresistibilmente attratto.

Il gioco descrive la violenza estrema in modo sottile, usando la nebbia, i suoni e le luci per immergermi in un mondo di horror psicologico. Per me, la grafica moderna e le immagini raffinate esaltano i temi inquietanti, mantenendo al contempo l’impatto emotivo dell’originale. È davvero uno dei migliori giochi horror a cui abbia mai giocato in vita mia.

Perché l’abbiamo scelto

La profondità psicologica e l’ambientazione inquietante regalano un terrore coinvolgente. È perfetto per chi ama l’horror emotivo e una trama avvincente.

Il mio verdetto: chi ama l’horror teso e ricco di trama apprezzerà la profondità psicologica e l’atmosfera inquietante di questo remake.

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15. Alien: Isolation [Un gioco simile a Hell is Us per una sopravvivenza furtiva contro un nemico terrificante]

Alien: Isolation - Un gioco da urlo che ti mette alla prova con una sopravvivenza furtiva contro un nemico terrificante
Il nostro punteggio
7.7
PiattaformePC, PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One; macOS, Nintendo Switch, iOS/Android/Luna
Anno di uscita2014
Sviluppatore/iCreative Assembly; Editore: Sega
Durata media di giococirca 15–20 ore
Punteggio Metacritic81 (PC)

Alien: Isolation mi ha fatto sudare fin dal primo incontro. Esploro la stazione spaziale, sgattaiolando oltre lo xenomorfo controllato dall’IA mentre raccolgo risorse. Ogni corridoio buio e ogni condotto di ventilazione che riecheggia mi fa sentire come se i nemici fossero più intelligenti di me.

Il gameplay richiede pazienza e strategia. L’IA dell’alieno è implacabile e gli errori vengono puniti senza pietà. A volte può sembrare ingiusto, ma è proprio quella tensione il punto: è puro survival horror.

La grafica e il design audio sono fantastici: corridoi industriali bui, luci tremolanti e rumori improvvisi aumentano il senso di terrore. Ogni sezione mi fa immergere nel mondo terrificante e claustrofobico dello spazio.

Perché l’abbiamo scelto

La sopravvivenza furtiva contro nemici controllati dall’IA aumenta la suspense. Perfetto per chi ama l’horror intenso e da brivido.

Il mio verdetto: se cerchi un’esperienza horror claustrofobica e da cardiopalma, questo gioco ti colpirà dritto al cuore. Uno dei migliori giochi stealth mai realizzati.

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16. Amnesia: Il Bunker [Un gioco simile a Hell is Us, per un’esplorazione ricca di tensione in un ambiente ristretto]

Amnesia: Il Bunker - Un gioco simile a Hell is Us, per un&apos;esplorazione ricca di tensione in un ambiente ristretto
Il nostro voto
7.6
PiattaformePC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (in arrivo)
Anno di uscita2023
SviluppatoriFrictional Games / Abylight Studios per Switch
Durata media di gioco~4–6 ore
Punteggio Metacritic77 (PC)

Quando mi sono tuffato in Amnesia: Il Bunker, ho sentito la claustrofobia colpirmi in pieno. Rinchiuso in un bunker della Prima Guerra Mondiale, dovevo esplorare, risolvere enigmi ed evitare gli abitanti terrificanti, il che rendeva ogni angolo un momento di tensione.

Il gameplay punta tutto sulla furtività e sulla sopravvivenza. La visibilità limitata e gli strumenti scarsi mi hanno costretto a pensare in fretta, anche se alcune sezioni possono sembrare un po’ lente. Comunque, gli sviluppatori descrivono la tensione come l’elemento chiave del brivido.

La grafica è cruda e dettagliata: pareti infangate, luci fioche e ombre inquietanti mi immergono completamente in questo incubo sotterraneo. Ogni stanza racconta una storia attraverso indizi ambientali e temi sottili.

Perché l'abbiamo scelto

L'ambientazione in un bunker claustrofobico della Prima Guerra Mondiale aumenta la tensione. Perfetto per chi ama l'horror psicologico ambientato in spazi ristretti.

Il mio verdetto: se vuoi un’esperienza horror claustrofobica e da brivido, questo gioco ti farà perdere tempo nel modo migliore possibile.

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17. Remnant II [Un gioco simile a Hell is Us per i combattimenti in terza persona in stile Souls e i mondi cooperativi]

Remnant II - Un gioco simile a Hell is Us per combattimenti in terza persona in stile Soulslike e mondi cooperativi
Il nostro punteggio
7.5
PiattaformePC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Anno di uscita2023
Sviluppatore/iGunfire Games, Gearbox Publishing (Arc Games)
Durata media di giococirca 15–20 ore
Punteggio Metacritic85 (Xbox)

Appena ho iniziato a giocare a Remnant II, mi sono ritrovato catapultato in un’intensa azione in terza persona con mostri dietro ogni angolo. Il gioco unisce il combattimento in stile Soulslike all’esplorazione di un mondo aperto che mi permette di scoprire elementi cooperativi e mondi diversi.

Il gameplay è impegnativo ma gratificante. Gli scontri con i boss richiedono tempismo e strategia, e le diverse abilità mi permettono di sperimentare diversi stili di gioco. Alcune aree sembrano insormontabili da affrontare da solo, ma in co-op sono un vero spasso.

Il gioco mostra scene di forte violenza in terre ricche di dettagli, con biomi diversi e abitanti inquietanti. Ogni spazio sembra vivo, e l’illuminazione dinamica insieme agli effetti particellari rendono le battaglie spettacolari.

Perché l’abbiamo scelto

Un gioco d’azione in terza persona con combattimenti in stile Soulslike ed elementi cooperativi. Ideale per chi ama un gameplay impegnativo e dall’atmosfera cupa.

Il mio verdetto: chi ama i combattimenti in stile Souls e i migliori giochi in co-op rimarrà affascinato dal mondo brutale ma appagante di Remnant II.

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18. Agony [Un gioco simile a Hell is Us per le immagini inquietanti e la discesa all’inferno]

Agony - Un gioco simile a "Hell is Us" per le immagini inquietanti e la discesa all’inferno
Il nostro punteggio
7
PiattaformePlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch
Anno di uscita2018
Autore/iSviluppatore: Madmind Studio

Editore: PlayWay
Durata media del giocoCirca 10-11 ore
Punteggio Metacritic47 (PC)

Quando mi sono tuffato in Agony, mi sono sentito come se fossi stato letteralmente catapultato nell’inferno. Gli sviluppatori lo descrivono come un viaggio all’insegna della sopravvivenza e del tormento, e sì, non stavano scherzando. L’intero gioco è caratterizzato da una violenza estrema, con ambientazioni grottesche, mostri contorti e sangue e sofferenza a non finire.

Giocandoci, ho dovuto muovermi di soppiatto ed evitare nemici schiaccianti. Onestamente, le meccaniche di furtività possono risultare un po’ goffe, e alcune aree sembrano pensate solo per scioccare piuttosto che per un design significativo. Comunque, se vuoi immergerti nei contenuti horror più inquietanti in circolazione, Agony non si tira indietro.

Visivamente, è roba da incubi: pensa a pareti di carne contorta, abitanti urlanti e uno spazio rosso infuocato che sembra vivo, soprattutto se ci giochi con un monitor da gaming di fascia alta. Il sound design aumenta il disagio, ricordandomi costantemente che ero intrappolato in un posto in cui non avrei dovuto sopravvivere

Perché l'abbiamo scelto

La narrazione ambientale intensa, gli incontri senza tregua e il design visivo scioccante spingono i confini dell’horror oltre ogni limite.

Il mio verdetto: se cerchi un gioco horror dal ritmo lento e ricco di trama, con una delle meccaniche più fighe di questa generazione, eccolo qui. Perfetto per chi ama risolvere enigmi soprannaturali.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Hell Is Us? 

Il miglior gioco simile a Hell Is Us è “Still Wakes the Deep”, poiché offre un’esperienza di survival horror d’atmosfera, caratterizzata dall’isolamento e da una forte attenzione alla narrazione. Altri validi contendenti sono Dark Souls III, per i suoi combattimenti impegnativi e la sua trama enigmatica, e Scorn, per la sua inquietante atmosfera biomeccanica.

Che tipo di gioco è Hell Is Us?

Hell Is Us è un gioco d’azione-avventura in terza persona con combattimenti in stile Soulslike ed elementi di horror psicologico. Mescola battaglie incentrate sul corpo a corpo con esplorazione, enigmi e una forte enfasi sull’atmosfera e sulla narrazione.

"Hell Is Us" è un gioco open-world?

No, Hell Is Us non è un gioco completamente open-world. Utilizza ambienti semi-aperti in cui l’esplorazione è incoraggiata, ma invece dei tradizionali waypoint o mappe, i giocatori si affidano all’osservazione e alla narrazione ambientale per orientarsi.

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Nate Kencana

Tech Writer | Your Go-To for Gaming Reads and More

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