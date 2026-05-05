18 gier podobnych do „Hell Is Us”, w które warto zagrać w 2026 roku: tajemnica i groza

Gry takie jak „Hell is Us” nie trafiają się często, ale znalazłem sporo tytułów, które zaspokajają tę samą potrzebę. Jeśli zwiastuny już was wciągnęły, na pewno będziecie chcieli zagrać w coś jeszcze przed oficjalną premierą. Te propozycje łączą w sobie brutalną walkę, mroczną tematykę i pokręcone tajemnice ukryte w niebezpiecznych krainach.

Najbardziej podoba mi się to, jak każda z tych gier przenosi cię do niesamowitych światów, które aż proszą się o odkrycie. Niektóre bardziej skupiają się na napięciu związanym z walką o przetrwanie, inne wyróżniają się nadprzyrodzonymi przeciwnikami i horrorem opartym na fabule.

Przejrzałem niezliczoną liczbę tytułów i starannie wybrałem te, które naprawdę oddają ten klimat. Oto pełna lista gier, które zapewnią ci rozrywkę w oczekiwaniu na „Hell Is Us”.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Hell Is Us”

Zanim przejdziemy do pełnej listy, chcę wyróżnić pięć najlepszych pozycji. To właśnie te gry poleciłbym w pierwszej kolejności, jeśli szukasz właśnie tej mieszanki napięcia charakterystycznego dla gier akcji-przygodowych oraz fabuły opartej na horrorze.

1 Still Wakes the Deep 2024 Koszmarna gra o przetrwaniu, której akcja rozgrywa się na skazanej na zagładę platformie wiertniczej. Jej odizolowane położenie i atmosfera grozy sprawiają, że każda chwila ma znaczenie, gdy zmagasz się z potworami i przytłaczającymi tajemnicami otaczającej cię przestrzeni. Buy now 2 Darksiders III 2018 W tej grze chodzi przede wszystkim o eksplorację i walkę z wykorzystaniem różnych umiejętności. Gra jako Fury jest brutalna, ale jednocześnie stylowa, a świat gry opiera się na klimacie mrocznej fantastyki z otwartym światem i silnymi motywami nadprzyrodzonymi. Buy now 3 Black Myth: Wukong 2024 Gra zachwyca wizualnie i czerpie inspirację z chińskiej mitologii. Walka jest wymagająca, potwory budzą grozę, a ogólna oprawa świata wciąga gracza w epicką przygodę. Buy now

Te pięć gier oddaje istotę tego, co sprawia, że „Hell Is Us” jest tak intrygująca. Przewiń dalej, ponieważ pełna lista zawiera jeszcze więcej perełek, które mogą cię zaskoczyć.

18 gier podobnych do „Hell Is Us”: podobne tytuły z gatunku horroru i survivalu

Oto pełny przegląd tytułów, które mają w sobie to samo DNA co „Hell Is Us”. Niektóre skupiają się na przetrwaniu, inne kładą nacisk na intensywną walkę, a jeszcze inne przenoszą cię do niesamowitych krain pełnych dziwnych mieszkańców.

W ile z tych gier grałeś i które z nich uważasz za najlepsze gry podobne do „Hell is Us”?

1. „Still Wakes the Deep” [Gra podobna do Hell is Us – klimatyczny survival horror rozgrywający się na morzu]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Twórca: The Chinese Room

Wydawca: Secret Mode Średni czas rozgrywki 4–6 godzin Ocena na Metacritic 83 (Xbox)

Zacząłem grać w „Still Wakes the Deep” i od razu poczułem, jak przyspiesza mi puls. Znalezienie się na tej przerażającej platformie wiertniczej, gdzie za każdym rogiem czai się wróg, sprawiło, że zacisnąłem dłoń na kontrolerze. Połączenie tajemnicy i klaustrofobii sprawia, że każdy krok wydaje się niebezpieczny, a ja nie mogłem się powstrzymać przed zbadaniem każdego zacienionego korytarza w poszukiwaniu ukrytych sekretów.

Walki nie są częste, ale kiedy już do nich dochodzi, są pełne napięcia i bezlitosne. Musiałem się skradać, planować ruchy, a czasem uciekać, by ratować życie. Tak, zdarzają się powolne fragmenty, w których nic się nie dzieje, ale to tylko potęguje napięcie, gdy w końcu coś wyskakuje. Zarządzanie ograniczonymi zapasami sprawiało, że się pociłem i musiałem myśleć dwa kroki naprzód.

Pod względem graficznym ta gra wyróżnia się klimatycznym horrorem. Migoczące światła, metalowe korytarze i odgłosy rozbijających się w oddali fal sprawiają, że statek wydaje się żywy w najbardziej przerażający sposób. A oprawa dźwiękowa? Czysty koszmar. Czułem się całkowicie zanurzony w tej grze, a każdy skrzyp i cień trzymały mnie w napięciu. Ta gra wyznacza standardy dla innych znanych gier niezależnych.

Dlaczego to wybraliśmy Gra doskonale łączy napięcie i tajemnicę na odizolowanej platformie wiertniczej. To wyjątkowo intensywne doświadczenie dla fanów mrocznego, klimatycznego horroru.

Nasza ocena: „Wciąż budzi głębinę”” zapewnia mi ten klaustrofobiczny horror w połączeniu z mechaniką, którą zazwyczaj spotyka się w najlepszych grach typu survival. Jest idealna dla graczy poszukujących napięcia i wciągających emocji.

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2. Darksiders III [Gra podobna do Hell is Us z apokaliptyczną walką i mitologią]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Producent: Gunfire Games Wydawca: THQ Nordic Średni czas rozgrywki Około 12–15 godzin Ocena na Metacritic 70 (PC)

Zanurzyłem się w świecie Darksiders III i od razu zacząłem przemierzać ten apokaliptyczny świat jako Fury. Za każdym rogiem czaiły się potwory i tajemnice do odkrycia, a ja nie mogłem się powstrzymać przed eksploracją pokręconych krajobrazów usianych mitologicznymi ruinami. Gra nieustannie zmusza mnie do sprawdzania swoich umiejętności, pozwalając jednocześnie zanurzyć się w atmosferze fantasy w otwartym świecie.

Walka to prawdziwa jazda. Machanie mieczami, rzucanie zaklęć, unikanie ataków – jest chaotycznie, ale daje niesamowitą satysfakcję. Jasne, nie ma trybu wieloosobowego ani opcji współpracy, ale właśnie to sprawia, że dla mnie jest to jedna z najlepszych gier dla jednego gracza.

Niektóre fragmenty mogą wydawać się nieco powtarzalne, a kamera czasami zachowuje się dziwnie w ciasnych miejscach, ale poznanie schematów działania wrogów i łączenie kombinacji ciosów sprawiało, że każda walka wydawała się zasłużona. Naprawdę uśmiechałem się po każdym zwycięstwie w ostatniej chwili.

A grafika? Absolutnie niesamowita. Gotyckie ruiny płonące pod krwistoczerwonym niebem, magiczne efekty rozświetlające pole bitwy oraz ścieżka dźwiękowa, która dodawała mi energii przed każdą potyczką. Apokaliptyczna sceneria po prostu wciąga i nie pozwala się oderwać.

Dlaczego to wybraliśmy Szybka akcja i mitologiczny świat sprawiają, że jest to wyjątkowa gra akcji z elementami przygody. To prawdziwa gratka dla graczy spragnionych epickich bitew.

Nasza ocena: „Darksiders III” łączy w sobie nieustanną akcję typu hack-and-slash z wciągającą eksploracją, co idealnie pasuje do tych, którzy szukają pełnych adrenaliny walk w bogatej, apokaliptycznej scenerii.

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3. Black Myth: Wukong [Gra podobna do Hell is Us, z chińską mitologią i akcją w stylu Souls]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Rok premiery 2024 (PS5 i PC), 2025 (Xbox Series X/S) Twórca/twórcy Game Science Średni czas gry Około 40 godzin (fabuła główna), do 70 godzin (100% ukończenia) Ocena na Metacritic 81 (PC)

Zostałem wrzucony do świata „„Black Myth: Wukong” i od razu poczułem przypływ adrenaliny. Walka z legendarnymi potworami i przemierzanie mitycznego świata pełnego tajemnic sprawiły, że nie mogłem oderwać wzroku od ekranu. Każde starcie zmuszało mnie do opanowania nowych umiejętności i zachowania czujności.

Walka jest brutalna i satysfakcjonująca. Musiałem precyzyjnie wyczuwać momenty ataku, perfekcyjnie unikać ciosów i wykorzystywać słabości przeciwników. Niektórzy bossowie niemal doprowadzili mnie do rzucenia gry w gniewie, ale kiedy udało mi się wykonać idealną kombinację ciosów? To była czysta satysfakcja. Twórcy opisują tę grę jako wymagającą wysokiego poziomu umiejętności, a ja uwielbiałem tę żmudną pracę nad poprawą umiejętności. Chciałbym uznać tę grę za jedną z najlepszych gier RPG, jakie kiedykolwiek powstały.

Pod względem graficznym ta gra to prawdziwy spektakl. Wspaniałe lokacje, misternie dopracowane detale i kinowe sceny sprawiają, że czujesz się jak część epickiej legendy. Dynamiczne oświetlenie i efekty pogodowe dodają blasku każdej bitwie, a ja nie mogłem przestać odkrywać każdego zakamarka.

Dlaczego to wybraliśmy Jej walka w stylu Soulslike i mitologiczna sceneria zapewniają rozgrywkę o wysoką stawkę. Fani wymagających starć poczują się tu jak w domu.

Nasza ocena: Black Myth: Wukong oferuje epickie walki z bossami i kinową rozgrywkę. Jeśli jesteś fanem najleps zych gier w stylu Soulslike i pragniesz wymagających, opartych na umiejętnościach starć w mitologicznym świecie, to jest to gra dla Ciebie.

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4. Dark Souls III [Gra podobna do „Hell is Us” pod względem brutalnej walki i tajemniczej fabuły]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Producent: FromSoftware Wydawca: Bandai Namco Entertainment Średni czas rozgrywki Około 40–60 godzin Ocena na Metacritic 89 (Xbox 360 i PS3)

Gdy tylko wszedłem do świata Dark Souls III, od razu poczułem napięcie. Każdy obszar jest pełen wrogów i tajemniczych legend, co zmusiło mnie do dokładnego przeszukiwania każdego zakamarka w poszukiwaniu sekretów. Eksploracja ma sens, bo sam świat opowiada historię, a ja uwielbiałem ją układać w całość.

Walka jest brutalna i wymagająca. Zginąłem więcej razy, niż jestem w stanie zliczyć, ale poznanie schematów zachowań przeciwników i znalezienie słabych punktów sprawiało, że każde zwycięstwo było ogromnym osiągnięciem. Ta gra znajduje się na szczycie mojej listy najlepszych gier RPG akcji. Niektóre fragmenty mogą się dłużyć lub wydawać niesprawiedliwe, ale dzięki temu pokonanie ich sprawiało jeszcze większą satysfakcję.

Grafika i ścieżka dźwiękowa tej gry wciągną cię bez reszty. Gotyckie zamki, zrujnowane krajobrazy i niesamowite oświetlenie tworzą atmosferę pełną złowrogich przeczuć. Każdy krok budzi napięcie, a dźwięki otoczenia sprawiają, że jestem całkowicie pochłonięty grą.

Dlaczego to wybraliśmy To największe wyzwanie połączone z tajemniczą fabułą. Każda eksploracja i walka wydaje się mieć znaczenie.

Nasza ocena: „Dark Souls III” oferuje wymagającą walkę i bogatą, wielowarstwową fabułę – idealną dla graczy, którzy kochają satysfakcjonujące wyzwania i odkrywanie tajemniczych światów.

5. Amnesia: A Machine for Pigs [Gra podobna do Hell is Us pod względem motywu horroru psychologicznego]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, macOS Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Twórca: The Chinese Room Wydawca: Frictional Games Średni czas rozgrywki Około 4–6 godzin Ocena na Metacritic 72 (PC)

Od momentu, gdy uruchomiłem grę „Amnesia: A Machine for Pigs”, wiedziałem, że przedstawia ona intensywną przemoc poprzez atmosferę i sugestywne motywy, które przeniosły mnie do koszmarnej, industrialnej krainy pełnej tajemnic do odkrycia.

Wcielając się w rolę zmagającego się z problemami bohatera, musiałem eksplorować mroczne korytarze i powoli układać w całość opowieść o chciwości i zapomnianej historii. Oczywiście, czasami frustrujące było to, że nie mogłem się bronić, ale rozumiem, że twórcy opisują to jako świadomy wybór; sprawia to, że czujesz się naprawdę bezsilny. Czasami tempo gry nieco spada, ale uczucie grozy jest nieustanne.

Pod względem wizualnym gra doskonale oddaje klimat horroru z epoki wiktoriańskiej. Ponure maszyny, groteskowe postacie i mrożąca krew w żyłach ścieżka dźwiękowa współtworzą duszną atmosferę. Nie chodzi tu tyle o krwawe sceny, co o to, by dać upust wyobraźni; dzięki temu motywy fabularne wywierają jeszcze większe wrażenie.

Dlaczego to wybraliśmy Wyróżnia ją psychologiczny horror i głębia narracji. Jest idealna dla graczy spragnionych napięcia i przerażenia opartego na fabule.

Nasza ocena: „Amnesia: A Machine for Pigs” doskonale radzi sobie z tworzeniem głęboko niepokojącego, wciągającego horroru, idealnego dla graczy, którzy przedkładają atmosferę i fabułę nad walkę.

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6. The Medium [Gra podobna do Hell is Us, oferująca eksplorację dwóch rzeczywistości i tajemnicę o charakterze nadprzyrodzonym]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Amazon Luna, macOS, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Bloober Team Średni czas rozgrywki Około 10–12 godzin Ocena na Metacritic 75 (PS5)

Rozpoczynając grę „The Medium”, wcieliłem się w rolę Marianne, medium potrafiącego przemieszczać się między światem żywych a krainą duchów. Cała rozgrywka opiera się na eksploracji przerażających lokacji, rozwiązywaniu zagadek i odkrywaniu tragicznej historii, a wszystko to przy jednoczesnym przemieszczaniu się między dwiema rzeczywistościami.

Rozgrywka wydawała się wyjątkowa dzięki mechanice podwójnej rzeczywistości. Czasami ekran dzielił się na dwie części i musiałam sterować Marianne w obu światach jednocześnie: pomagając jej pokonywać przeszkody w jednej rzeczywistości, aby posuwać się naprzód w drugiej. Walka jest ograniczona do minimum, ale jej zdolności w świecie duchów sprawiały, że eksploracja miała bardziej strategiczny charakter. Występują pewne problemy z tempem rozgrywki, ale atmosfera pozwoliła mi to przełknąć.

Grafika i oprawa dźwiękowa podnoszą jakość gry. Estetyka wizualna łączy zniszczone tła postkomunistycznych krajów z surrealistycznym, duchowym krajobrazem, co wywołało u mnie podwójny horror. Ścieżka dźwiękowa, częściowo skomponowana przez legendę serii Silent Hill, Akirę Yamaokę, przyprawiała mnie o dreszcze.

Dlaczego to wybraliśmy Powoli narastające napięcie psychologiczne, niesamowite otoczenie i sprytne wykorzystanie dźwięku tworzą wyjątkowo przerażające doświadczenie, które wciąga fanów horrorów, którzy przedkładają fabułę nad walkę.

Nasza ocena: Jeśli lubisz horrory z bogatą fabułą i chcesz zgłębić system podwójnej rzeczywistości, który wydaje się naprawdę oryginalny, ta gra jest dla Ciebie obowiązkowa.

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7. The Darkness II [Gra podobna do Hell is Us dla fanów strzelanek o tematyce nadprzyrodzonej z naciskiem na fabułę]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Producent: Digital Extremes Wydawca: 2K Games Średni czas rozgrywki Około 8–10 godzin Ocena na Metacritic 80 (Xbox 360)

Gra „The Darkness II” od razu mnie wciągnęła dzięki połączeniu mafijnej fabuły z demonicznymi mocami. Wcieliłem się w postać Jackiego Estacado, ludzkiego nosiciela Mroku, który musiał godzić życie mafijne z dosłownym demonicznym chaosem. Walka jest niesamowita – ostrzeliwałem wrogów z broni palnej, podczas gdy macki dosłownie rozrywały ich na strzępy.

Rozgrywka jest płynna: pozwalała mi łączyć strzelaniny z nadprzyrodzonymi zdolnościami, takimi jak chwytanie wrogów czy niszczenie otoczenia. Tempo jest świetne, choć niektóre poziomy wydawały się nieco zbyt linearne. Mimo to nie mogłem zaprzeczyć, że łączenie chaosu ze stylem dawało mi ogromną satysfakcję.

Styl graficzny cel-shading nadaje grze komiksowy charakter, co idealnie pasuje do tematyki przestępczości i elementów nadprzyrodzonych. Surowa sceneria miasta wydaje się żywa, a brutalna oprawa wizualna współgra z ogromną przemocą demonicznych mocy Jackiego.

Dlaczego to wybraliśmy Unikalne połączenie nadprzyrodzonych zdolności, porywającej akcji i grafiki inspirowanej komiksami sprawia, że gra wyróżnia się na tle typowych strzelanek.

Nasza ocena: To gra dla graczy, którzy szukają strzelanki z charakterem, łączącej mafijny dramat i nadprzyrodzoną rzeź w jedną niezapomnianą przygodę.

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8. Painkiller: Piekło i potępienie [Gra podobna do Hell is Us, oferująca szybką, demoniczną akcję]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Twórca: The Farm 51 Wydawca: Nordic Games Średni czas rozgrywki/Dla kogo/Unikalne cechy Około 10–12 godzin Ocena na Metacritic 64 (PC)

Gra „Painkiller: Hell & Damnation” przeniosła mnie z powrotem do chaosu strzelanek starej szkoły, ale z demonicznym akcentem. Twórcy stworzyli ją jako nawiązanie do strzelanek arenowych, w których cel jest prosty: przedrzeć się przez hordy potworów i zdobyć jak najwięcej punktów.

Rozgrywka to czysta adrenalina. Zmieniałem szalone bronie, kosząc fale przeciwników i przedzierając się przez piekielne krainy bez przerwy, tak jak to zwykle robię w najlepszych grach typu hack and slash, które uwielbiam. Jasne, fabuła jest praktycznie nieobecna i gra może wydawać się monotonna, jeśli pragniesz głębszych elementów narracyjnych, ale, cholera, jakże fajnie jest po prostu siać zniszczenie.

Pod względem wizualnym gra mocno opiera się na klimatach gotyckich: katedry, cmentarze i koszmarne wyspy pełne groteskowych mieszkańców. W połączeniu z heavy metalową ścieżką dźwiękową to idealna recepta na chaotyczną zabawę.

Dlaczego to wybraliśmy Nieustanne tempo i bogaty arsenał kreatywnych rozwiązań sprawiają, że każdy poziom zamienia się w pełen adrenaliny plac zabaw, na którym można polować na demony.

Nasza ocena: Jeśli szukasz surowej strzelanki w stylu arcade bez zbędnych wypełniaczy, „Painkiller: Piekło i potępienie” to gra, w której akcja nigdy nie zwalnia tempa.

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9. Condemned: Początki zbrodni [Gra podobna do Hell is Us, oferująca mroczny miejski horror i walkę z perspektywy pierwszej osoby]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Xbox 360, PC Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Producent: Monolith Productions Wydawca: Sega Średni czas rozgrywki Około 8–10 godzin Ocena na Metacritic 81 (Xbox 360)

Gra „Condemned: Początki zbrodni” wciągnęła mnie od samego początku. Wcielając się w rolę agenta FBI wrobionego w morderstwo, musiałem eksplorować opuszczone budynki, tropić wskazówki i odpierać ataki obłąkanych mieszkańców w podupadającej miejskiej scenerii. To surowa mieszanka pracy detektywistycznej i survival horroru.

Walka jest brutalna – to nie jest typowa strzelanka. Wyrywałem rury ze ścian, wymachiwałem deskami i używałem prowizorycznej broni, by przetrwać walki wręcz. Walka wręcz jest surowa, choć momentami nieco niezgrabna, a mechanika śledztwa nie jest tak rozbudowana, jak bym sobie tego życzył. Jednak intensywność walk twarzą w twarz trzymała mnie w napięciu – czułem się, jakbym grał w jedną z najlepszych gier walki na rynku.

A atmosfera? Znakomita. Mroczne zaułki i miejsca zbrodni budują niepokojące poczucie realizmu. Surowa oprawa wizualna w połączeniu z niesamowitą oprawą dźwiękową sprawia, że każda przestrzeń wydaje się wroga i tętni niebezpieczeństwem.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie surowej walki wręcz i rozgrywki śledczej tworzy napięcie inne niż w większości horrorów.

Nasza ocena: Dla fanów horrorów, którzy szukają czegoś realistycznego i surowego, „Condemned: Początki zbrodni” to przerażający miejski koszmar, który do dziś robi ogromne wrażenie.

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10. Alan Wake 2 [Gra podobna do „Hell is Us” – horror oparty na fabule z elementami surrealizmu]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Producent: Remedy Entertainment Wydawca: Epic Games Średni czas rozgrywki Około 10–12 godzin Ocena na Metacritic 89 (PS5)

Zanurzając się w świecie Alan Wake 2, poczułem się jak w mrocznej powieści, która ożyła. Wcielam się w rolę udręczonego pisarza, pragnącego rozwikłać świat pełen tajemnic i nadprzyrodzonych horrorów czających się w cieniu. Gra łączy eksplorację w świetle dziennym z nocnym terrorem, więc za każdym rogiem kryją się wskazówki lub wrogowie do odkrycia.

Rozgrywka łączy walkę opartą na świetle z akcją śledczą, która pozwala mi wchodzić w interakcję z otoczeniem, aby przetrwać. Niektóre fragmenty wydają się przewidywalne, ale napięcie sprawia, że nie mogę się oderwać od gry. To tytuł, który nagradza cierpliwość, choć żałuję, że niektóre z nadprzyrodzonych zagadek nie byłyby mniej zagadkowe.

Pod względem wizualnym gra przedstawia sceny silnej przemocy rozgrywające się w surrealistycznych krainach. Zamglone lasy, opuszczone miasteczka i nadprzyrodzeni mieszkańcy tworzą kinową atmosferę, która nieustannie wciąga mnie w głąb rozdartej psychiki Alana.

Dlaczego to wybraliśmy Mroczna, psychologiczna przygoda, w której nadprzyrodzone zwroty akcji nie pozwalają się nudzić. Idealna dla graczy, którzy uwielbiają gry z bogatą fabułą i mocnym klimatem tajemnicy.

Nasza ocena: Fani, którzy pragną horroru opartego na fabule i pełnego napięcia, pokochają każdy zwrot akcji i każdy cień w grze „Alan Wake 2”.

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11. SOMA [Gra podobna do Hell is Us, jeśli chodzi o filozoficzny horror science fiction i izolację]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One, macOS Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Twórca: Frictional Games

Wydawca: Frictional Games Średni czas rozgrywki Około 10–12 godzin Ocena na Metacritic 84 (PC)

Zanurzyłem się w świecie SOMA i od razu uderzyła mnie atmosfera izolacji. Uwięziony w podwodnym obiekcie musiałem eksplorować otoczenie, odkrywać sekrety i zmagać się z pytaniami dotyczącymi sztucznej inteligencji i świadomości. Gra zawiera sceny przemocy, ale bardziej skupia się na egzystencjalnym strachu niż na walce.

Rozgrywka trzyma mnie w napięciu: muszę skradać się obok wrogów i rozwiązywać zagadki środowiskowe. Niektóre momenty się dłużą, ale filozoficzne podteksty motywują mnie do dalszej gry, skłaniając do rozważań nad naturą ludzkiej świadomości.

Podwodny świat wywołuje klaustrofobię dzięki ciemnym korytarzom i migoczącym światłom. Efekty dźwiękowe sprawiają, że każdy korytarz tętni strachem, który trzyma mnie w napięciu, gdy zanurzam się w tym zatopionym koszmarze.

Dlaczego to wybraliśmy Horror z głębin morskich połączony z egzystencjalnym strachem. To powoli narastające napięcie, które zadowoli fanów ceniących atmosferę i głębokie tematy.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gier podobnych do „Hell is Us”, „SOMA” jest idealna dla graczy, którzy wolą horrory intelektualne i klimatyczne od tych pełnych akcji.

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12. Scorn [Gra podobna do „Hell is Us”, charakteryzująca się inspirowanym twórczością Gigera projektem biomechanicznego świata]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 4, Xbox One, macOS Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Producent: Ebb Software Wydawca: Kepler Interactive Średni czas rozgrywki Około 8–10 godzin Ocena na Metacritic 70 (PC)

Od pierwszej klatki Scorn wrzucił mnie do groteskowego, inspirowanego twórczością Gigera świata pełnego obcych. Musiałem eksplorować, rozwiązywać dziwne, generowane proceduralnie łamigłówki i poruszać się po korytarzach, które wydają się żywe. Gra przedstawia intensywną przemoc w brutalnych, biomechanicznych krainach.

Rozgrywka jest powolna i metodyczna. Uważam, że łamigłówki są podchwytliwe, a walka bywa sporadyczna, co może frustrować miłośników akcji. Mimo to wszystko skutecznie utrzymuje moje zaangażowanie, nieustannie motywując mnie do odkrywania ukrytych obszarów i tajemnic.

Oprawa graficzna to czysty koszmar: organiczne maszynerie połączone z nieziemskimi teksturami. Mroczne, wilgotne korytarze i pulsujące otoczenie całkowicie mnie pochłaniają, sprawiając, że każdy zakręt wydaje się pułapką.

Dlaczego to wybraliśmy Groteskowy, biomechaniczny koszmar pełen niepokojących odkryć. Idealna propozycja dla graczy, którzy lubią mroczne światy i horror, który wbija się pod skórę.

Nasza opinia: „Scorn” jest dla graczy spragnionych przytłaczającej atmosfery oraz dziwacznych, niezapomnianych motywów. Obiecuję, że nie pożałujecie.

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13. W piekle nie ma już miejsca 2 [Gra podobna do Hell is Us, oferująca hardkorową kooperacyjną rozgrywkę typu survival z zombie]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Zespół No More Room in Hell Średni czas rozgrywki Około 10–12 godzin Ocena na Metacritic brak danych

Gdy zacząłem grać w „W piekle już nie ma miejsca 2”, od razu poczułem napięcie związane z ograniczonymi zasobami w krainie opanowanej przez zombie. Musiałem zbierać łupy i współpracować z kolegami z drużyny, aby przetrwać fale wrogów, jednocześnie odkrywając tajemnice tego świata.

Rozgrywka jest brutalna i opiera się na pracy zespołowej. Gra w pojedynkę jest możliwa, ale bardzo wymagająca. Niedobór amunicji i realistyczna mechanika przetrwania mogą frustrować nowicjuszy, ale presja sprawia, że każda udana ucieczka daje ogromną satysfakcję. To wymagająca gra, więc upewnij się, że masz laptop do gier o wysokiej specyfikacji, aby ją uruchomić.

Estetyka doskonale oddaje klimat postapokaliptycznego horroru dzięki niszczejącym miejskim lokacjom, zamglonym zaułkom i opuszczonym budynkom. Jest surowa i sprawia, że nieustannie jestem zanurzony w walce o przetrwanie.

Dlaczego to wybraliśmy Hardkorowy tryb kooperacji survivalowej i ograniczone zasoby tworzą pełną napięcia rozgrywkę. Gra jest idealna dla fanów, którzy cenią sobie pracę zespołową w mrocznych warunkach.

Nasza ocena: Dla fanów survival horrorów, którzy grali w najlepsze gry FPS, ta pozycja zamienia każdą sesję w koszmar o wysoką stawkę, podnoszący poziom adrenaliny.

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14. Silent Hill 2: Remake [Gra podobna do „Hell is Us” pod względem psychologicznego horroru i głębi emocjonalnej]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5 Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Bloober Team; Wydawca: Konami Średni czas rozgrywki/Dla kogo/Unikalne cechy ~16–20 godzin Ocena na Metacritic 87 (PC)

Remake gry „Silent Hill 2” od razu wciągnął mnie w udręczony umysł Jamesa Sunderlanda. Eksplorując zamglony świat, musiałem odkrywać tajemnice, stawiać czoła mieszkańcom ukształtowanym przez poczucie winy oraz zmagać się z mrożącymi krew w żyłach motywami żalu i wyrzutów sumienia.

Rozgrywka łączy w sobie elementy survivalu, rozwiązywania zagadek i sporadycznych walk. Równowaga jest solidna, ale niektóre sekcje walki mogą wydawać się nieco sztywne. Mimo to napięcie panujące w każdym mrocznym korytarzu sprawia, że idę naprzód – przerażony, ale jednocześnie zmuszony do działania.

Gra w subtelny sposób przedstawia sceny silnej przemocy, wykorzystując mgłę, dźwięk i oświetlenie, by zanurzyć mnie w świecie horroru psychologicznego. Moim zdaniem nowoczesna grafika i dopracowana oprawa wizualna potęgują niepokojący klimat, zachowując jednocześnie emocjonalną siłę oryginału. To naprawdę jedna z najlepszych gier horrorowych, w jakie grałem w życiu.

Dlaczego to wybraliśmy Głębia psychologiczna i niesamowita kraina zapewniają wciągający horror. Gra spodoba się fanom, którzy cenią sobie emocjonalny horror i fabułę.

Nasza ocena: Fani pełnych napięcia horrorów z bogatą fabułą docenią głębię psychologiczną i niesamowitą atmosferę tego remake’u.

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15. Obcy: Izolacja [Gra podobna do Hell is Us, polegająca na skradaniu się i przetrwaniu w starciu z przerażającym wrogiem]

Nasz wynik 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3 i 4, Xbox 360 i One; macOS, Nintendo Switch, iOS/Android/Luna Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Creative Assembly; Wydawca: Sega Średni czas rozgrywki ~15–20 godzin Ocena na Metacritic 81 (PC)

Gra „Obcy: Izolacja” sprawiła, że od pierwszego spotkania pocąłem się ze strachu. Eksploruję stację kosmiczną, skradając się obok sterowanego przez sztuczną inteligencję ksenomorfa i zbierając zasoby. Każdy ciemny korytarz i rozbrzmiewający echem kanał wentylacyjny sprawiają, że wrogowie wydają się mądrzejsi ode mnie.

Rozgrywka wymaga cierpliwości i strategii. Sztuczna inteligencja obcych jest bezlitosna, a błędy są brutalnie karane. Czasami może się to wydawać niesprawiedliwe, ale o to właśnie chodzi – to czysty horror survivalowy.

Grafika i oprawa dźwiękowa są rewelacyjne: ciemne, industrialne korytarze, migoczące światła i nagłe odgłosy potęgują strach. Każdy fragment gry pozwala mi zanurzyć się w przerażającym, klaustrofobicznym świecie kosmosu.

Dlaczego to wybraliśmy Survival w trybie skradanki przeciwko przeciwnikom sterowanym przez sztuczną inteligencję potęguje napięcie. Idealna propozycja dla fanów napiętych, wyczerpujących nerwy horrorów.

Nasza ocena: Jeśli szukasz klaustrofobicznej, przyspieszającej tętno przygody z gatunku horroru, ta gra poruszy wszystkie twoje nerwy. Jedna z najlepszych gier typu stealth, jakie kiedykolwiek powstały.

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16. Amnesia: Bunkier [Gra podobna do „Hell is Us”, oferująca pełną napięcia eksplorację w zamkniętej przestrzeni]

Nasza ocena 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (wkrótce) Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Frictional Games / Abylight Studios (wersja na Switch) Średni czas rozgrywki ~4–6 godzin Ocena na Metacritic 77 (PC)

Zanurzając się w świecie Amnesia: Bunkier, poczułem silny atak klaustrofobii. Uwięziony w bunkrze z czasów I wojny światowej musiałem eksplorować otoczenie, rozwiązywać zagadki i unikać przerażających mieszkańców, co sprawiało, że każdy zakątek budził napięcie.

Rozgrywka skupia się na skradaniu się i przetrwaniu. Ograniczona widoczność i skąpe narzędzia wymagały ode mnie szybkiego myślenia, choć niektóre fragmenty mogą wydawać się nieco powolne. Niemniej jednak twórcy opisują napięcie jako kluczowy element emocji.

Grafika jest surowa i szczegółowa: zabłocone ściany, przyćmione światła i nawiedzające cienie w pełni zanurzają mnie w tym podziemnym koszmarze. Każde pomieszczenie opowiada historię poprzez elementy otoczenia i subtelne motywy.

Dlaczego to wybraliśmy Klaustrofobiczna sceneria bunkra z czasów I wojny światowej potęguje napięcie. Idealna propozycja dla fanów, którzy pragną horroru psychologicznego rozgrywającego się w zamkniętej przestrzeni.

Nasza ocena: Jeśli chcesz przeżyć klaustrofobiczną, przyprawiającą o przyspieszone bicie serca przygodę z gatunku horroru, ta gra pozwoli ci zmarnować czas w najlepszy możliwy sposób.

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17. Remnant II [Gra podobna do Hell is Us pod względem walki z perspektywy trzeciej osoby w stylu Soulslike oraz światów kooperacyjnych]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Gunfire Games, Gearbox Publishing (Arc Games) Średni czas rozgrywki ~15–20 godzin Ocena na Metacritic 85 (Xbox)

Gdy zacząłem grać w „Remnant II”, wciągnęła mnie intensywna akcja z perspektywy trzeciej osoby, w której potwory czają się za każdym rogiem. Gra łączy walkę w stylu „Soulslike” z eksploracją otwartego świata, co pozwala mi odkrywać elementy trybu kooperacyjnego i różne światy.

Rozgrywka jest wymagająca, ale satysfakcjonująca. Walki z bossami wymagają wyczucia czasu i strategii, a różne umiejętności pozwalają mi eksperymentować ze stylami gry. Niektóre obszary mogą wydawać się przytłaczające w trybie solo, ale tryb kooperacji sprawia, że gra staje się świetną zabawą.

Gra przedstawia sceny silnej przemocy w niezwykle szczegółowych krainach o zróżnicowanych biomach i nawiedzających je mieszkańcach. Każda przestrzeń wydaje się żywa, a dynamiczne oświetlenie oraz efekty cząsteczkowe sprawiają, że bitwy są spektakularne.

Dlaczego to wybraliśmy Gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, łącząca walkę w stylu „Soulslike” z elementami trybu kooperacyjnego. Spodoba się fanom wymagającej rozgrywki o mrocznej atmosferze.

Nasza ocena: Fani walki w stylu Soulslike i najlepszych gier kooperacyjnych z pewnością wpadną w nałóg brutalnego, ale satysfakcjonującego świata Remnant II.

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18. Agony [Gra podobna do Hell is Us pod względem niepokojącej grafiki i zejścia do piekła]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Producent: Madmind Studio



Wydawca: PlayWay Średni czas rozgrywki Około 10–11 godzin Ocena na Metacritic 47 (PC)

Kiedy zacząłem grać w „Agony”, poczułem się, jakbym dosłownie wpadł do samego piekła. Twórcy opisują tę grę jako podróż pełną walki o przetrwanie i udręki – i rzeczywiście, nie żartowali. Cała gra jest przepełniona brutalną przemocą, groteskowymi lokacjami, pokręconymi potworami oraz niekończącą się krwią i cierpieniem.

Grając, musiałem skradać się i unikać przytłaczających przeciwników. Szczerze mówiąc, mechanika skradania się bywa niezgrabna, a niektóre obszary sprawiają wrażenie, jakby miały na celu wyłącznie wywołanie szoku, a nie stanowiły przemyślany element projektu. Jeśli jednak chcesz zmierzyć się z najbardziej niepokojącą grą horrorową na rynku, „Agony” nie zawiedzie twoich oczekiwań.

Pod względem wizualnym to prawdziwy koszmar: wyobraź sobie ściany z zniekształconego mięsa, krzyczących mieszkańców i płonącą czerwoną przestrzeń, która wydaje się żywa, zwłaszcza jeśli grasz na wysokiej klasy monitorze gamingowym. Oprawa dźwiękowa potęguje ten dyskomfort, nieustannie przypominając mi, że utknąłem w miejscu, w którym nie mam szans na przetrwanie.

Dlaczego to wybraliśmy Intensywna narracja osadzona w realiach świata gry, nieustanne starcia i szokująca oprawa wizualna przesuwają granice gatunku horroru.

Nasza opinia: Jeśli szukasz powolnej, bogatej fabularnie gry horrorowej z jedną z najfajniejszych mechanik tej generacji, to właśnie to. Idealna dla fanów, którzy uwielbiają rozwiązywać nadprzyrodzone zagadki.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do „Hell Is Us”?

Najlepszą grą podobną do „Hell Is Us” jest „Wciąż budzi głębinę””, ponieważ zapewnia klimatyczną rozgrywkę z gatunku survival horroru, w której dominuje izolacja i silny nacisk na fabułę. Inni silni konkurenci to „Dark Souls III” ze względu na wymagającą walkę i tajemniczą fabułę oraz „Scorn” ze względu na niepokojącą biomechaniczną atmosferę.

Jakiego rodzaju grą jest „Hell Is Us”?

„Hell Is Us” to gra akcji-przygodowa z perspektywy trzeciej osoby, łącząca walkę w stylu „Soulslike” z elementami horroru psychologicznego. Łączy ona walkę wręcz z eksploracją, łamigłówkami oraz kładzie duży nacisk na atmosferę i fabułę.

Czy „Hell Is Us” to gra z otwartym światem?

Nie, „Hell Is Us” nie jest grą z całkowicie otwartym światem. Wykorzystuje ona półotwarte środowiska, w których zachęca się do eksploracji, ale zamiast tradycyjnych punktów orientacyjnych czy map gracze polegają na obserwacji i narracji opartej na otoczeniu, aby się poruszać.