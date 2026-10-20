I 20 migliori giochi gacha: la tua guida ai migliori gacha del 2026

I migliori giochi gacha sono quelli con personaggi fantastici e una trama che non sembra una seccatura. Da GRANDE appassionato di gacha, sono felice di dire che, nel 2026 , abbiamo già tantissimi giochi che soddisfano questi criteri.

Tuttavia, il genere è piuttosto saturo al giorno d’oggi e può sembrare un po’ opprimente. Ma non preoccuparti, ci penso io.

Qui ti elencherò i migliori giochi gacha in cui potrai vivere avventure epiche, meccaniche di gioco uniche, trame incredibili e collezionare personaggi fichi, carini, tosti o dal design davvero ben curato, che potrebbero proprio invogliarti a tentare la fortuna.

Le nostre scelte migliori per i giochi gacha

Prima di passare alla lista completa, diamo un’occhiata a quelli che il nostro team definirebbe i “punti di riferimento” dei giochi gacha di quest’anno. Questi tre titoli rappresentano il massimo del genere in termini di qualità di produzione, innovazione nel gameplay e feedback della community. Se hai tempo solo per provare un nuovo gioco, dovrebbe essere uno di questi:

Genshin Impact (2020) – Questo gioco ha alzato tantissimo l’asticella per il genere gacha open-world, offrendoti esplorazioni infinite in un mondo enorme che è fantastico da giocare sia da solo che con altri giocatori, sia su cellulare che su PC. Onde impetuose (2024) – Un’incredibile uscita di Kuro Games che offre meccaniche fluide di combattimento ed esplorazione, oltre a un sistema gacha appagante che è probabilmente più indulgente rispetto alla maggior parte dei gacha del genere, grazie al suo banner “Armi” garantito. Arknights (2020) – Una versione unica e arricchita dal sistema gacha del genere strategico, che ti permette di schierare una potente squadra di unità collezionabili con abilità uniche in un sistema di combattimento tower defense altamente tattico.

Sei ancora con me? Se le nostre scelte non ti convincono, ho in serbo altri 17 titoli gacha di altissimo livello che potrebbero adattarsi meglio alle tue preferenze in fatto di tema, genere o gameplay. Continua a scorrere per vedere la mia lista completa dei giochi gacha che dovresti provare al più presto.

I 20 migliori giochi gacha che meritano il tuo impegno quotidiano e le tue delusioni da gacha

Di seguito trovi i 20 migliori giochi gacha che ho scovato nel corso dei miei lunghi anni di ossessione quasi malsana per il genere – valutati e classificati in base alla qualità del gameplay di base, alle meccaniche uniche, alla trama, ai personaggi, alla facilità d’uso in modalità F2P e al feedback della community.

1. Genshin Impact [Il migliore per il suo vasto mondo aperto e la trama ricca di contenuti]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione open-world, combattimento elementale Piattaforme Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Genshin Impact è IL gioco gacha free-to-play di grande successo, uno dei primi in assoluto a offrirci una splendida estetica anime in un enorme mondo aperto fantasy.

È anche uno dei giochi gacha più popolari in circolazione ed è disponibile su diverse piattaforme, quindi non importa se giochi su cellulare o sei comodamente seduto al PC: sarà facilissimo per te tuffarti nel continente di Teyvat.

Perché l’abbiamo scelto Genshin Impact è un mondo aperto enorme e visivamente mozzafiato, perfetto per giocare a lungo, vista la quantità di contenuti già disponibili. Pochi giochi in questa lista possono eguagliare la sua rifinitura e la sua base di giocatori attiva, rendendolo uno dei migliori gacha con cui iniziare per chi è nuovo al genere.

Questo è il gioco che fa per te se cerchi un gacha AAA con un’esplorazione fantastica. Puoi arrampicarti praticamente su qualsiasi superficie, planare per lunghe distanze e scoprire tantissimi segreti, enigmi, NPC interessanti e tesori nascosti in ogni angolo del mondo.

Un altro aspetto in cui questo gioco eccelle è il sistema di combattimento. Controlli una squadra di quattro personaggi, ognuno legato a un elemento diverso, e il divertimento sta proprio nel combinare le loro abilità per innescare potenti reazioni elementali. Questa profondità di combattimento tiene incollati i giocatori di lunga data, ma il gioco è abbastanza accessibile anche per i principianti.

E c’è di più: c’è una modalità cooperativa che ti permette di unirti agli amici per sconfiggere i boss e superare i dungeon, aggiungendo un elemento di condivisione al gameplay.

Il mio verdetto: Genshin Impact ti regalerà centinaia di ore di avventure davvero divertenti, indipendentemente dalle tue preferenze. Dopotutto, è di gran lunga uno dei gacha più ricchi di contenuti e con più eventi in circolazione, quindi puoi star certo che ce n’è per tutti i gusti.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

2. Onde impetuose [Il migliore per un mondo aperto con combattimenti ricchi di azione]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione open world, combattimenti ad alta velocità Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Kuro Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Proprio quando le speranze della community dei gacha di vedere un vero concorrente di Genshin Impact stavano iniziando a svanire dopo il suo fenomenale lancio nel 2020, Kuro Games è tornata alla grande nel 2024 con Onde impetuose. Si tratta di un gacha open-world altrettanto splendido, con una grafica e una fisica eccellenti, grazie all’Unreal Engine 4.

Perché l’abbiamo scelto Onde impetuose si distingue per il suo esaltante sistema di combattimento ad alta velocità, che offre un’alternativa più energica, frenetica e basata sull’abilità rispetto ad altri giochi (in particolare Genshin Impact) nel genere dei gacha open-world.

Anche se in termini di base di giocatori potrebbe non essere popolare quanto Genshin Impact, soprattutto perché quest’ultimo ha già conquistato il dominio del mercato dei titoli gacha open-world, direi comunque che Onde impetuose batte il colosso dei gacha sotto alcuni aspetti.

È un’opinione un po’ azzardata che potrebbe farmi etichettare come un “Kurobot”, ma penso che il gioco abbia semplicemente una grafica migliore, un design dei personaggi più curato, animazioni di combattimento più fluide, meccaniche di esplorazione più interessanti e un sistema gacha più generoso (niente 50/50 sui banner delle armi) rispetto al suo principale concorrente.

Secondo me ha un sacco di potenziale, ma deve ancora dimostrare qualcosa in più prima che io possa metterlo tranquillamente al primo posto nella mia classifica, visto che Genshin ha fissato uno standard di eccellenza davvero alto per i giochi gacha in generale.

Il mio verdetto: avendo giocato a entrambi i titoli, posso dire con certezza che Onde impetuose è di gran lunga il gioco più simile a Genshin Impact in termini di qualità complessiva. Ha praticamente tutto quello che ha Genshin: eventi divertenti, tantissimi contenuti secondari, enigmi a non finire, mappe enormi e dettagliate, un sacco di personaggi fantastici e una trama principale avvincente che apprezzerai di più se ti piacciono i temi più cupi e maturi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

3. Arknights [Il migliore per profondità strategica e gameplay tower defense]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense, Strategia tattica Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Hypergryph, Yostar Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, Skin

Arknights è senza dubbio uno dei giochi di ruolo tattici più divertenti nel panorama dei gacha, che si distingue per la sua grafica accattivante e le meccaniche di tower defense incredibilmente profonde. Prendi il controllo di un’organizzazione farmaceutica chiamata Rhodes Island, guidando un gruppo di unità sovrumane chiamate Operatori nella lotta contro un’infezione che minaccia di distruggere il mondo.

Il gameplay ruota attorno a una strategia molto articolata, in cui il posizionamento della tua squadra di Operatori determina il tuo successo. Qui, ogni singola mappa è un rompicapo in cui devi schierare la tua squadra di Operatori, ognuno con abilità e classi uniche, nel punto giusto della mappa per bloccare i nemici e sferrare attacchi devastanti.

Perché l’abbiamo scelto Arknights ha uno stile incredibile e un mondo così ben costruito che va ben oltre il tipico gioco gacha. La sua ambientazione fantascientifica, cupa e industriale, insieme alla trama avvincente, ti fa affezionare davvero alle tue unità e alla ricca storia del mondo di gioco.

Credimi, vedere quella perfetta schermata di completamento a tre stelle in un livello difficile dopo tanti tentativi è una delle sensazioni più soddisfacenti che si possano provare. Tu e i tuoi amici vi divertirete sicuramente a confrontarvi per vedere chi riesce a risolvere le mappe più difficili con le combinazioni di squadra più ottimizzate (o più improbabili).

Il mio verdetto: Essendo uno dei migliori giochi gacha per dispositivi mobili, Arknights offre un livello di profondità strategica insolitamente alto. Se ti piace pianificare con diverse mosse di anticipo, lo troverai profondamente appagante, specialmente quando affronterai i suoi impegnativi livelli finali.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

4. Umamusume: Pretty Derby [Ideale per i fanatici dell’RNG e gli appassionati di gacha sportivi/idol]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di corse con idoli, Gestione Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Cygames Gacha/Modello di monetizzazione Carte di supporto, Personaggi

Da quando è uscito in Giappone nel lontano 2021 ed è diventato un successo pazzesco nel suo paese d’origine, il lancio globale da Umamusume: Pretty Derby è stato uno dei più attesi nella storia dei giochi gacha. E, da giocatore che ci gioca ogni giorno fin dalla prima settimana, devo dire che Cygames non ha certo deluso con questa versione globale.

Perché l’abbiamo scelto Umamusume: Pretty Derby offre un’esperienza di gacha completamente diversa rispetto ad altri titoli di punta, grazie alle sue protagoniste ben progettate ispirate a cavalli reali e alle trame "Umazing" basate su corse reali.

La maggior parte dei giochi gacha in questa lista ti permette di esplorare enormi mondi fantasy e combattere ogni sorta di mostri minacciosi. Sì, è tutto molto bello, ma qui? Puoi collezionare, addestrare, interagire e far gareggiare ragazze-cavallo.

Ora, ti chiederai: cosa rende così speciale un gioco di corse con ragazze-cavallo antropomorfe o idol? È semplice, in realtà. Questo gioco è, di gran lunga, uno dei gacha più basati sulla fortuna che ci siano in giro. Non solo vivrai gli alti e bassi del caso mentre apri i banner, ma anche mentre alleni e fai gareggiare le tue Uma.

Qui, le statistiche, le abilità, l’attivazione delle abilità e le prestazioni complessive della tua Uma in gara dipendono soprattutto dalla tua fortuna, e il resto dalla tua conoscenza delle meccaniche di gioco come allenatore (dopotutto, Umamusume è anche un gioco di intelligenza).

Il mio verdetto: Umamusume: Pretty Derby è il titolo perfetto per gli appassionati di gacha come me, ossessionati dalla scarica di dopamina del “gioco d’azzardo pixelato”. Le meccaniche gacha qui sono portate all’assurdo livello undici, il che significa che nemmeno i più grandi “whales” possono semplicemente schiacciarti nelle modalità PvP se ti prendi la briga di imparare a ottimizzare il tuo account – o se sei fortunato.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

GAMES LIKE UMAMUSUME: PRETTY DERBY – PARTY DASH GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Guardian Tales [Il migliore per la trama e l’estetica anime 2D pixel art]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione-avventura, Puzzle Piattaforme Android, iOS, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Kong Studios, Kakao Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, Armi, Skin

Guardian Tales è l’ennesimo gioco gacha che mi è piaciuto molto più di quanto mi aspettassi prima di provarlo, soprattutto per via della sua trama avvincente e di grande impatto. Mi spingerei persino a dire che se dovessi stilare una classifica dei giochi gacha basandomi esclusivamente sulla trama, questo entrerebbe tranquillamente nella mia top tre.

Questo gioco avrà anche uno stile grafico pixelato piacevolmente carino, ma non farti ingannare: ha una delle trame principali meglio scritte, più profonde e spesso ingannevolmente cupe che io abbia mai visto in un gioco gacha, e questo la dice lunga perché ne ho giocati davvero tanti.

Perché l’abbiamo scelto Oltre alla sua storia brillante, si percepisce chiaramente la passione degli sviluppatori per il gioco grazie a quanto sia ottimizzata la giocabilità. Raccogliere equipaggiamento e risorse e completare le missioni giornaliere richiede solo pochi minuti al giorno, quindi non devi preoccuparti del grinding se hai poco tempo.

Ovviamente, non sarebbe qui se la sua eccellente trama fosse l’unica cosa che ha da offrire. Guardian Tales vanta anche alcuni dei migliori enigmi, design dei livelli, worldbuilding e combattimenti (gli scontri nei capitoli successivi diventano eccezionalmente brutali) che tu abbia mai provato in un gioco gacha. È un’esperienza davvero completa dal punto di vista dei contenuti: il tipo di gioco che molti giocatori abbinano addirittura a una delle VPN più veloci per il gaming, per garantire che le loro sessioni procedano senza intoppi.

Il mio verdetto: Guardian Tales è di gran lunga uno dei migliori giochi del genere gacha con una trama molto curata, ed è il titolo numero uno che consiglio se cerchi un gioco FANTASTICO che funzioni alla grande sia su Switch che su cellulare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

6. Nikke: Goddess of Victory [Il migliore per il design dei personaggi e le animazioni mozzafiato]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in terza persona, RPG idle Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Cambio su, Livello infinito Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, skin

Se stai cercando un altro gioco gacha che stravolga completamente gli schemi dei tradizionali RPG per dispositivi mobili, devi assolutamente dare un’occhiata a Goddess of Victory: Nikke. Pubblicato da Shift Up (le stesse menti geniali dietro a Stellar Blade, un altro titolo ricco di fanservice), questo gioco abbandona il tradizionale combattimento a turni per passare a un'azione adrenalinica in terza persona con meccaniche di copertura.

La premessa è semplice, ma cupa: comandi una squadra di androidi da combattimento chiamati Nikke in una lotta disperata per riconquistare il mondo in superficie dalle unità meccaniche aliene.

Perché l'abbiamo scelto La caratteristica più brillante di Nikke (oltre alle animazioni dei personaggi davvero fantastiche) è la trama inaspettatamente profonda che dà davvero vita a ogni unità. Inoltre, il gameplay base da sparatutto è super intuitivo, il che lo rende un titolo perfetto per chi preferisce l’azione ai menu infiniti.

Il gameplay è incredibilmente appagante. Metti insieme una squadra di cinque Nikke, ognuna con abilità e armi uniche, e ti metti al riparo dietro gli ostacoli mentre prendi la mira per far saltare in aria i nemici.

Dato che ci giochi principalmente su dispositivi mobili come Android e iOS, i comandi sono sorprendentemente fluidi per uno sparatutto. Puoi concentrarti sulla strategia e sul tempismo delle tue raffiche speciali per far fuori i boss nemici. Ma onestamente? Penso che dovresti scaricarlo anche solo per il gusto di guardare quelle animazioni delle raffiche. Non chiedermi perché.

Il mio verdetto: se sei ossessionato dal collezionare personaggi dal design stupendo (eufemismo dell’anno) e desideri davvero un’azione sparatutto divertente e frenetica piuttosto che una strategia complicata, questo gioco è perfetto da scaricare sul tuo telefono. È davvero il gioco sparatutto a schermo verticale più divertente a cui abbia giocato negli ultimi anni.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

7. Zenless Zone Zero [Ideale per combattimenti frenetici e personaggi memorabili]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, fantasy urbano Piattaforme Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Zenless Zone Zero è il prossimo gioco di miHoYo (attenzione, spoiler: non sarà l’ultimo) a entrare nella mia lista – con alcune delle migliori scene cinematografiche, un doppiaggio fantastico e una direzione artistica davvero elegante, tra le migliori che abbia mai visto in un gioco, punto. Questo titolo riprende la classica formula dell’action-RPG e la rivisita in un’ambientazione fantasy urbana e vivace.

Il sistema di combattimento è veloce e spettacolare. Comandi una squadra di agenti in intense schermaglie contro strane creature chiamate Ethereals. Il meccanica di gioco principale consiste nel padroneggiare schivate, parate e rapidi cambi tra i membri della squadra per sferrare potenti attacchi coordinati.

Perché l’abbiamo scelto Zenless Zone Zero non è solo un gioco fantastico e ricco di azione. Ciò che mi ha attirato verso questo gioco, e che penso piacerà anche alla maggior parte di voi, sono le sue funzionalità social che ti permettono di parlare, interagire e passare il tempo con i personaggi giocabili al di fuori della trama.

A dire il vero, la cura che gli sviluppatori hanno dedicato a questo gioco con aggiornamenti costanti, nonostante il lancio deludente, è ciò che mi ha convinto che MiHoYo continuerà a regalarci giochi che danno sempre la priorità alla qualità rispetto alla quantità. Il modo in cui gestiscono i servizi live garantisce la salute a lungo termine del gioco e della sua community.

Il mio verdetto: Zenless Zone Zero è un gioco da non perdere per chiunque voglia un’esperienza di altissima qualità sotto ogni punto di vista, proprio come ci si aspetta da tutti i giochi di HoYoverse. È un fantastico gioco hack-and-slash con tantissimi personaggi memorabili, a cui viene dato modo di brillare non solo nella trama principale, ma anche attraverso gli incredibili contenuti secondari del gioco.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

8. Punizione: Corvo Grigio [Il migliore per combattimenti eleganti e impegnativi]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, Hack and Slash Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Kuro Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Se cerchi una vera sfida tra i migliori giochi di ruolo d’azione del genere gacha, Punizione: Corvo Grigio fa proprio al caso tuo.

Colpire i nemici fa apparire delle sfere colorate, e se ne combini tre dello stesso colore ottieni un attacco speciale potentissimo, specifico per il tuo personaggio. Io? Mi sono divertito un sacco a fare una schivata perfetta che attiva la Matrix: un breve, glorioso momento di bullet time che potenzia all’istante il tuo prossimo lancio di sfere, trasformandolo in una potenza da 3 lanci.

Il gameplay ruota attorno a una fantastica sinergia tra il tempismo nelle abilità e la gestione delle sfere al volo, che ti costringe a rimanere costantemente immerso nel combattimento.

Perché l'abbiamo scelto La caratteristica distintiva di PGR è il suo sistema Signal Orb, che reinventa davvero il combattimento su dispositivi mobili, trasformando il semplice hack-and-slash in qualcosa di elettrizzante, sexy ed elegante. È il tipo di gioco che rispetta l’abilità del giocatore sopra ogni altra cosa, il che è sempre un grande vantaggio per qualsiasi fan dei gacha.

Inoltre, questo gioco è abbastanza a misura di free-to-play, grazie a un sistema gacha molto generoso e a tirate di pietà garantite, il che significa che puoi tranquillamente andare a caccia del tuo Construct preferito. In più, la storia fantascientifica cupa e intensa sulla lotta contro il Punishing Virus, che non ha affatto paura di diventare davvero oscura, fa da sfondo perfetto a tutta l’azione.

Il mio verdetto: Punire il Corvo Grigio riesce a essere molto accessibile per i giocatori free-to-play, pur offrendo i combattimenti contro i boss più impegnativi su mobile, in stile Devil May Cry. È senza dubbio uno dei titoli gacha più impegnativi che mi sia mai capitato di provare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

9. Honkai: Star Rail [Ideale per combattimenti a turni frenetici e una trama corposa]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG strategico a turni, avventura interstellare Piattaforme Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Se pensavi che i giochi di ruolo a turni non potessero essere avvincenti, Honkai: Star Rail è qui per farti cambiare idea e dimostrarti che ti sbagliavi. Questo titolo di miHoYo, in cima alle classifiche, sostituisce le esplorazioni open-world di Genshin con un’avventura ricca di trama e combattimenti a turni mozzafiato attraverso la galassia a bordo dell’Astral Express.

Simile a un gacha a turni che adoravo (ora purtroppo EOS), Exos Heroes, il combattimento qui ruota attorno al sistema Weakness Break: scopri quali elementi i tuoi nemici detestano e colpisci con forza finché la loro resistente barra bianca non si frantuma.

Rompere una barra di un nemico ritarda il suo turno e gli infligge un effetto di stato, preparandolo a subire danni ingenti. Ogni personaggio segue inoltre un “Percorso” – come “Preservazione” per gli scudi o “Distruzione” per il danno puro – che ne definisce il ruolo e rende la composizione della squadra una parte cruciale del gameplay. Ottimizzare questi ruoli diventa molto più facile una volta che capisci come si comportano le unità specifiche nella pratica, ed è qui che questa guida HSR alle migliori configurazioni di Sparxie ti torna utile per perfezionare le tue formazioni di squadra.

Ottenere la valuta premium necessaria per ottenere queste unità specializzate è spesso il passo logico successivo, il che porta molti giocatori a cercare i migliori siti web dove acquistare online i Frammenti Onirici per potenziare il proprio account.

Perché l’abbiamo scelto Honkai: Star Rail è riuscito a unire la raffinatezza di una produzione su larga scala alla praticità di un gioco mobile casual, dimostrando che il combattimento a turni può essere incredibilmente frenetico. Non è il tipico gacha a turni, per dirla in parole povere. Dopotutto, è un gioco di miHoYo.

Ma ciò che rende il gioco davvero divertente sono le abilità Ultimate. Puoi scatenare ogni sorta di Ultimate spettacolari e sfarzose in qualsiasi momento, persino durante l’animazione di attacco del nemico, per cambiare all’istante l’intero andamento della battaglia. Personaggi come la potentissima Acheron di Nihility incarnano perfettamente questo concetto grazie a meccaniche di accumulo uniche. Dato che il suo danno aumenta in modo impressionante con l’equipaggiamento e i compagni di squadra giusti, molti giocatori cercano una build HSR ottimale per Acheron per assicurarsi di massimizzare il suo potenziale in questi momenti cruciali.

Non solo è un classico fantascientifico/fantastico con animazioni bellissime e una trama ben scritta, ma rispetta anche appieno il tuo tempo (grazie al cielo per la funzione di salto dei dialoghi implementata di recente), poiché ti permette di entrare nel gioco, portare a termine i tuoi compiti con la battaglia automatica e uscirne in un batter d’occhio.

Il mio verdetto: Honkai: Star Rail offre una ventata di freschezza rispetto ai classici JRPG a turni, il tutto racchiuso in uno splendido universo fantascientifico e in una trama lunga e brillante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

10. Fire Emblem Heroes [Il migliore per i combattimenti strategici a griglia]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico-strategico, mappe in miniatura Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Intelligent Systems, Nintendo Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi

Fire Emblem Heroes è senza dubbio uno dei migliori giochi di strategia nel panorama dei gacha. Questo titolo prende il divertente combattimento tattico dell’iconica serie per console e lo concentra tutto sul tuo telefono. La profondità di gioco deriva dal sistema di abilità ben strutturato, che ti permette di trasformare anche le unità di livello più basso in veri e propri mostri.

​Una volta che la tua squadra è pronta, ti lancerai in battaglie PvP ad alto rischio, dove quelle fantastiche configurazioni fanno davvero la differenza. E c’è di più: gli sviluppatori hanno aggiunto tantissime funzionalità che semplificano la vita, come i menu rapidi e le routine automatiche. Questo riduce il tempo che passi davanti allo schermo, dandoti al contempo quella dolce, dolcissima sensazione di progresso quotidiano.

Perché l’abbiamo scelto Fire Emblem Heroes ha dimostrato che è possibile avere giochi di strategia di livello da console su un telefono. In sostanza, è una fonte inesauribile di battaglie tattiche brevi e appaganti che ti terranno impegnato per anni.

Anche se la storia in modalità giocatore singolo è davvero divertente, sono le modalità PvP ad alta tensione come gli Aether Raids che probabilmente ti conquisteranno di più.

Il mio verdetto: Fire Emblem Heroes è perfetto per gli appassionati di RPG tattici che amano creare squadre ben strutturate senza dover macinare ore e ore di gioco, o per chiunque abbia voglia di una dose veloce di strategia nel tempo libero.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

11. Infinity Nikki [Il migliore per le meccaniche di cambio d’abito con oggetti di moda rari]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Vestiti, Avventura in mondo aperto, RPG Piattaforme Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Anno di uscita 2024 Autore/i Paper Games Gacha/Modello di monetizzazione Abiti (set e singoli capi)

Dimentica quei giochi flash di moda lineari e ormai superati. Questo è IL fantastico gioco open-world che probabilmente stavi aspettando se sei un appassionato di moda e ti piace vestirti per fare colpo.

Infinity Nikki è diverso dalla maggior parte dei titoli precedenti del suo genere perché qui sei libero di esplorare un mondo enorme e mozzafiato, ricco di contenuti da scoprire. Puoi persino fluttuare e planare per la mappa indossando diversi outfit, dando spettacolo mentre sfoggi il tuo fisico.

Perché l’abbiamo scelto Nonostante un lancio un po’ traballante, continuo a credere che Infinity Nikki meriti di far parte di questa lista perché rappresenta un passo avanti audace e fantasioso per il suo genere. È un gioco di moda con personalizzazioni approfondite, enigmi e combattimenti in un mondo aperto. Cosa si può volere di più?

Oltre a sfoggiare i tuoi abiti, questo gioco ti invita a scoprire e padroneggiare i poteri elementali nascosti nei vestiti. Ti verrà voglia di collezionare ogni pezzo di tessuto e ogni accessorio che vedi, non solo per l’estetica, ma anche per le abilità di platform e di risoluzione di enigmi. Poter vestire i tuoi personaggi preferiti in un mondo così vasto cambia completamente le carte in tavola.

Il mio verdetto: Infinity Nikki è un titolo fantastico per chi ama le esplorazioni tranquille ma vorrebbe avere un guardaroba enorme e tante opzioni di personalizzazione dei personaggi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

12. Another Eden [Ideale per gli appassionati dei JRPG classici]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG classico, avventura con viaggi nel tempo Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Wright Flyer Studios, WFS Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi

Stufo delle solite attività quotidiane e dei timer di energia tipici dei giochi gacha? Another Eden è una boccata d’aria fresca in questo senso, offrendoti una vera e propria esperienza JRPG direttamente sul tuo telefono. Non si basa sull’energia o sulle missioni giornaliere per tenerti incollato allo schermo: non ne ha bisogno.

Dopotutto, la vera protagonista qui è questa avventura sui viaggi nel tempo, presentata in modo brillante e scritta da Masato Kato – lo stesso genio narrativo che sta dietro a Chrono Trigger.

Perché l’abbiamo scelto Another Eden si distingue dagli altri gacha di alto livello perché è essenzialmente un JRPG da console di alta qualità travestito da gioco mobile free-to-play. Puoi tranquillamente ignorare completamente gli elementi gacha e immergerti semplicemente nella narrazione epica senza alcun limite di tempo.

Il mondo è enorme e vorrai esplorarne ogni angolo. Incontrerai anche un cast gigantesco di personaggi ben sviluppati che non esistono solo per essere estratti da un banner, dato che sembrano tutti essenziali per la trama.

Il combattimento a turni è molto divertente e fluido, ma onestamente sono soprattutto la trama e il viaggio attraverso i mondi a farti tornare a giocare. È un’esperienza JRPG classica in tutto e per tutto.

Il mio verdetto: provalo. È perfetto per chi ha nostalgia dell'epoca d'oro dei JRPG degli anni '90, specialmente per i fan da Chrono Trigger alla ricerca di un nuovo titolo di cui innamorarsi. È un vero gioiellino in stile old-school, dove la trama e i personaggi sono al centro dell'attenzione invece delle meccaniche gacha che, pur essendo spesso divertenti, a volte possono essere un po' predatorie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

13. Fate/Grand Order [Ideale per la straordinaria profondità della trama]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG strategico a turni, Visual Novel Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Lasengle (ex Delightworks), Aniplex Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi

Questo gioco non è per i deboli di cuore né per chi vuole un pulsante per saltare le parti. Fate/Grand Order è una visual novel a tutti gli effetti e un epico JRPG racchiusi in un unico, enorme pacchetto.

L’impegno dedicato alla trama principale è francamente assurdo: abbraccia diversi periodi storici e realtà alternative, e ti terrà facilmente incollato allo schermo, proprio come ha fatto con me fino a quando non ho perso il mio vecchio telefono e, con esso, il mio account. Ecco perché bisogna sempre fare il backup di tutto ciò che è digitale, gente…

Perché l'abbiamo scelto Nessun altro gioco per dispositivi mobili eguaglia la dedizione assoluta da Fate/Grand Order a una trama ben costruita e ricca di colpi di scena. È un impegno colossale e coinvolgente che ti ricompensa con una mitologia incredibile e un vasto cast di Servant unici, che si estende persino ai suoi adattamenti in manga, anime e romanzi.

​Passerai ore a far salire di livello i tuoi Servant, personaggi leggendari tratti dalla storia e dalla mitologia. È questo che rende il grinding davvero gratificante.

Sì, non stai semplicemente cercando di ottenere qualche personaggio anime a caso: stai collezionando Re Artù, Cleopatra e Gilgamesh, tutti con storie incredibili alle spalle. Certo, il combattimento a turni è semplice, ma l’aspetto della creazione della squadra ha una certa profondità.

Preparati, però, perché le probabilità di ottenere i Servant sono notoriamente basse. Anche adesso con il sistema di "pietà" (sì, prima non c’era proprio nulla), ottenere un Servant raro sembrerà un miracolo divino, viste le probabilità brutali per i Servant a 5★.

Il mio verdetto: Fate/Grand Order è un download OBBLIGATORIO per gli appassionati di JRPG che danno la priorità alla trama e ai personaggi sopra ogni altra cosa. Se non ti dispiace macinare livelli e riesci a sopportare le probabilità di gacha brutali, ti aspettano centinaia di ore di contenuti di alta qualità. Buona fortuna con i tuoi tentativi, però.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

14. Epic Seven [Il migliore per la grafica in stile anime e i combattimenti a turni da e-sport]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG strategico, anime cinematografico Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Smilegate Megaport Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, artefatti, skin

Epic Seven è il paradiso dei min-maxer, nel senso che non è un gioco in cui puoi semplicemente andare avanti all’infinito con le battaglie automatiche. Richiede una dedizione seria, dato che è uno dei migliori RPG a turni del genere gacha in termini di profondità tecnica.

Qui, ottimizzare l’equipaggiamento dei tuoi eroi è importante tanto quanto leggere attentamente le loro caratteristiche e usare correttamente le loro abilità. La ricerca dell’equipaggiamento è intensa e ruota attorno alla ricerca delle armi e delle armature perfette con statistiche secondarie casuali.

Perché l’abbiamo scelto Epic Seven integra perfettamente la sua brutale profondità strategica con una grafica anime accattivante e una narrazione fantastica. Certo, il gioco è piuttosto impegnativo, ma ne vale la pena considerando che i personaggi e i capitoli della storia sono tutti ben progettati, e i contenuti PVE sono coinvolgenti tanto quanto quelli competitivi.

In sostanza, ogni vittoria nei contenuti più avanzati dipende da una composizione della squadra ben ponderata e dalla tua disponibilità a macinare risorse solo per ottenere quell’unità perfetta.

Personalmente, ho apprezzato tantissimo il fatto che il PvP sia così ben strutturato dal punto di vista meccanico che esiste persino un circuito e-sportivo attivo organizzato ogni anno dallo stesso editore, il che dimostra anche quanta passione ci mettano nel loro gioco e nella loro community, nonostante il gioco non sia più nuovissimo.

Il mio verdetto: Epic Seven è un gioco davvero bello per chi ama i giochi di ruolo tattici in stile anime, con sistemi profondi e non ha paura di un grinding impegnativo. Se ti piace elaborare composizioni di squadra e ossessionarti con i valori delle statistiche, congratulazioni: hai appena trovato il tuo prossimo grande passatempo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

15. Persona 5: Il Fantasma X [Il miglior simulatore di vita scolastica in stile Persona con combattimenti a turni]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, fantasy urbano Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Black Wings Game Studio, Perfect World Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, Persona, Armi

Persona 5: Il Fantasma X è un adattamento gacha per dispositivi mobili su larga scala di uno dei migliori JRPG mai realizzati. Ci ho giocato appena è uscito e, fin dal primo momento in cui ho sentito quella colonna sonora elegante e dal ritmo jazz, ho capito subito che mi aspettava un gioco davvero fantastico.

Anche se questo spin-off non è esattamente all’altezza dell’originale in ogni singolo dettaglio (a dire il vero, credo che pochissimi JRPG lo siano), riesce comunque a catturare lo stesso stile, lo stesso spirito e lo stesso fascino visivo di Persona 5, portando il ciclo di vita simulato e l’esplorazione dei Palazzi direttamente nella tua tasca.

Perché l’abbiamo scelto P5X si è guadagnato un posto in classifica perché gli sviluppatori non l’hanno trattato come un semplice prodotto mobile realizzato in fretta e furia solo per fare soldi. Si sono impegnati davvero a ricreare la presentazione iconica del gioco, rendendo i menu, le transizioni e le animazioni dei personaggi indistinguibili da un titolo per console di alto livello.

Di giorno gestirai la tua vita scolastica e le tue statistiche sociali, mentre di notte ti tufferai nel Metaverso per rubare cuori. Il combattimento è un ottimo sistema a turni tipico di Persona: è veloce, spettacolare e ruota attorno allo sfruttamento dei punti deboli per sferrare attacchi totali.

È incredibilmente curato per essere un titolo per dispositivi mobili e sembra proprio un'esperienza da console di alta qualità che puoi giocare ovunque. E se hai amato l’originale, ti sentirai subito a tuo agio con il nuovo cast dei Ladri Fantasma.

Il mio verdetto: se sei un fan del gioco originale o dei simulatori di vita da liceale abbinati a un sistema di combattimento JRPG approfondito, smetti subito di fare quello che stai facendo e scarica subito Persona 5: Il Fantasma X. È l’esperienza più vicina a quella di Persona 5 che potrai provare senza sborsare un centesimo – a patto che tu rimanga in modalità F2P, ovviamente.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

16. Honkai Impact 3rd [Ideale per combattimenti 3D intensi e una trama in stile HoYo]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, Hack and Slash Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, stigmate, skin

Entra nel campo di battaglia futuristico e fantascientifico di Honkai Impact 3rd e ti renderai subito conto che questo non è il solito gioco gacha per mobile (anche se, in fondo, è il solito titolo miHoYo).

Si tratta di un’esperienza di gioco dedicata al genere action-RPG, pensata esclusivamente per i fan sfegatati dei combattimenti in tempo reale e delle simulazioni sociali. Il punto forte è senza dubbio il combattimento hack-and-slash: frenetico, spettacolare e incredibilmente appagante.

​Ti ritrovi a schivare, parare e concatenare combo con le Valchirie, che ti danno davvero la sensazione di essere potenti. La qualità grafica, soprattutto nelle animazioni delle mosse definitive, è alle stelle.

Perché l’abbiamo scelto Honkai Impact 3rd abbandona la comoda funzione di combattimento automatico e richiede vera abilità da parte del giocatore. La velocità e la precisione meccanica necessarie per i livelli più avanzati non hanno eguali. È uno dei primi titoli ad aver dimostrato che i giochi per dispositivi mobili possono offrire un’esperienza d’azione in tempo reale intensa e basata sull’abilità, che pochissimi altri titoli del genere gacha provano nemmeno a replicare.

Al di là dell’apparenza, la trama che abbraccia il mondo intero è più cupa e profonda rispetto a quella della maggior parte dei giochi AAA, completa di splendidi cortometraggi animati a lungometraggio. È un pacchetto completo di azione adrenalinica e narrazione emozionante.

Il mio verdetto: secondo me, Honkai Impact 3rd ha aperto la strada affinché Zenless Zone Zero potesse emergere. Se sei stufo dei gacha con combattimenti statici e vuoi qualcosa che ti faccia davvero muovere le dita, questo è quello che fa per te. È un gioco imperdibile per i veterani dei giochi d’azione che apprezzano una trama approfondita e non temono le sfide.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Il migliore per i fan di Final Fantasy]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, narrazione a episodi Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2023 Sviluppatori Applibot, Square Enix Gacha/Modello di monetizzazione Armi, equipaggiamento/skin dei personaggi

Final Fantasy VII: Ever Crisis mi è sembrato un vero e proprio viaggio nella nostalgia. Sono riusciti a condensare l’intera saga di Final Fantasy VII, compresi Crisis Core e l’originale, in un unico splendido pacchetto a episodi. La grafica è davvero mozzafiato e mi è piaciuto vedere i classici personaggi “a blocchi” ricostruiti con un rendering moderno.

Il combattimento è una versione modernizzata del sistema Active Time Battle (ATB) e offre quel perfetto equilibrio tra azione in tempo reale e comandi strategici dal menu.

Perché l’abbiamo scelto Final Fantasy VII: Ever Crisis è entrato nella mia lista perché è l’unico gioco in cui puoi rivivere tutti i momenti salienti della cronologia di FF7 in un’unica avventura continua. È un omaggio ben fatto alla storia della serie ed è un archivio imperdibile per i fan di lunga data che vogliono la storia completa e definitiva senza dover cambiare console.

Il modo in cui fai progredire i tuoi personaggi in questo gioco dipende interamente dalle armi che trovi e equipaggi (tutti i personaggi sono sbloccabili gratuitamente). Ottenere una nuova arma non significa solo aumentare le statistiche; spesso è legato a una nuova potente abilità per il tuo eroe.

Questo vasto mondo fatto di magia e macchine è uno degli scenari più amati nella storia del fantasy, e la sua resa così dettagliata lo rende senza dubbio uno dei giochi di ruolo più impressionanti che puoi scaricare quest'anno.

Il mio verdetto: se hai mai amato anche solo un singolo momento dell’universo di Final Fantasy VII, devi assolutamente scaricarlo. È una scelta da 10/10 sia per i veterani dei JRPG che apprezzano la classica strategia ATB, sia per i neofiti che cercano il punto di partenza definitivo per le avventure di molti dei personaggi principali di Final Fantasy.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

18. Limbus Company [Il migliore per temi cupi e mitologia]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, deckbuilder Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2023 Creatori Project Moon Gacha/Modello di monetizzazione Identità (varianti dei personaggi/skin), E.G.O (abilità)

Come avrai probabilmente capito dai miei post precedenti, non sono nuovo ai titoli gacha con tematiche o trame più cupe.

Limbus Company, però, è davvero un caso a sé stante. Non è una spensierata avventura anime; è un'immersione brutale e profondamente coinvolgente nell'ambiguità morale e nella caccia ai mostri.

Qui controllerai un gruppo di 12 “Peccatori” che stanno letteralmente cercando di recuperare i frammenti della loro identità distrutta in un desolato paesaggio urbano distopico noto come The City.

Perché l’abbiamo scelto Limbus Company è un brillante esempio di gioco di qualità incentrato sulla narrazione che non ricorre a meccaniche predatorie. Dimostra che un eccellente design gacha può essere generoso pur rimanendo immensamente redditizio, offrendo un’alternativa fresca e unica rispetto all’atmosfera e ai temi tipicamente spensierati del genere, raramente simili a quelli di Weenie Hut Jr.

Il combattimento utilizza un sistema unico basato sul lancio di una moneta, combinato con meccaniche di squadra. La strategia è fondamentale, ma la fortuna può sempre ribaltare le sorti. È un’esperienza suggestiva in cui la trama cupa è la vera protagonista, costringendoti a mettere costantemente in discussione l’umanità dei personaggi.

Gli sviluppatori sono riusciti a rendere il gioco sorprendentemente accessibile, considerando la sua profondità. Il sistema gacha è incredibilmente equo e permette ai giocatori più appassionati di ottenere in modo affidabile nuove versioni dei Sinners senza bisogno di investimenti enormi.

Il mio verdetto: se apprezzi i giochi di nicchia con una trama fitta, temi maturi e un gameplay che premia l’allocazione intelligente delle risorse piuttosto che la pura forza bruta, Limbus Company è il gioco che fa per te. In poche parole, è per i giocatori che preferiscono leggere lunghi file di trama e immergersi in contenuti impegnativi e non superficiali, non per chi cerca solo un divertimento veloce e casuale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

19. One Piece Treasure Cruise [Ideale per i fan di One Piece e dei gacha vecchio stile]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, battaglie con tocchi Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i KLab Games, Bandai Namco Entertainment Gacha/Modello di monetizzazione Personaggio (Membro dell’equipaggio)

One Piece Treasure Cruise occupa un posto davvero speciale nel mio cuore perché è il primo gacha a cui abbia mai giocato, e il gioco che mi ha fatto appassionare per anni (senza certo farmi diventare dipendente) a questo genere.

Si tratta di un fantastico gioco tratto dall’anime, in circolazione da molto tempo, che adatta brillantemente l’enorme cast e la trama epica della serie, con avvincenti battaglie a turni basate sul tempismo dei tocchi, in cui ritmo e precisione sono fondamentali.

Perché l'abbiamo scelto OPTC merita di essere in questa lista perché ha, probabilmente, il miglior rapporto tra contenuti e longevità rispetto a qualsiasi altro gioco qui presente. È in attività da anni, aggiungendo costantemente nuovi archi narrativi e personaggi, rendendolo uno dei modi migliori per vivere il mondo di One Piece in formato videogioco.

Ottenere personaggi potenti qui è facile (soprattutto grazie a tutti gli omaggi che di solito si ricevono con i gacha più vecchi), ma è quando ottimizzi la tua ciurma per affrontare le incursioni più difficili che inizia il vero divertimento. Dovrai elaborare strategie basate sulla sinergia di squadra e sulle abilità speciali dei membri della ciurma che hai scelto.

​Ripeto, il gioco è incredibilmente generoso . Non è necessario spendere soldi veri per un pacchetto a pagamento tramite acquisti in-app se vuoi goderti i contenuti principali o collezionare un vasto roster di unità di alto livello. Infatti, l’ho provato di nuovo di recente e gli sviluppatori hanno reso così facile ottenere eroi gratis rispetto a quando ho iniziato che sono davvero invidioso di chiunque stia creando il proprio account solo adesso.

Il mio verdetto: se sei un fan di One Piece (chi non lo è ormai?) e ami le strategie approfondite di formazione della squadra, dai un’occhiata a questo gioco. Penso anche che sia il modo perfetto per rivivere l’intera saga di One Piece, se preferisci giocare piuttosto che guardare centinaia di episodi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE Shop on Eneba

20. Le lacrime di Themis [Il migliore per le meccaniche dei simulatori di appuntamenti otome]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Otome, gioco di carte incentrato sulla trama Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Vision (Carte/Abilità), Abiti, Contenuti narrativi limitati

Presentato ancora una volta da miHoYo, Le lacrime di Themis è un eccellente gioco romantico e giallo legale per te, se sei un’appassionata di otome.

Simile a Love & Deepspace, che per poco non è entrato in questa classifica, è senza dubbio uno dei migliori giochi del momento per le fan degli otome, perché gli affascinanti avvocati, amministratori delegati e detective che incontrerai hanno una vera profondità caratteriale e sono al centro dei casi sorprendentemente complessi che dovrai risolvere.

Perché l’abbiamo scelto Le lacrime di Themis presenta un sistema di combattimento unico in stile dibattito (alla Ace Attorney, ma più semplice), che mette alla prova la tua collezione di carte, e segmenti di visual novel mozzafiato che approfondiscono le tue relazioni. A differenza della maggior parte degli otome unidimensionali, qui non ti sentirai mai bloccato da un gameplay noioso.

La trama è sorprendentemente intensa e cupa, quindi non dimenticherai facilmente le accese battaglie legali. La gestione delle risorse è quella tipica dei giochi gacha, ma i segmenti di visual novel rendono il gioco più scorrevole. Le parti dedicate alle indagini sono davvero impegnative e ti costringeranno a prestare attenzione ai dialoghi e alle prove.

Il mio verdetto: se preferisci la narrazione e il romanticismo all’azione frenetica che è fin troppo comune nel genere gacha, e non ti dispiace leggere molto, adorerai al 100% Le lacrime di Themis. In poche parole, questo gioco è per i giocatori che apprezzano una trama approfondita e relazioni avvincenti che si evolvono nel tempo.

★ Looking for more? Games, Gift Cards & Top Ups Cheaper Fai acquisti su Eneba

Il mio verdetto complessivo

Per i giocatori che si stanno avvicinando al mondo dei gacha solo ora, sarebbe un eufemismo dire che avrai una quantità assurda di opzioni tra cui scegliere, considerando quanto sia redditizio e saturo il mercato di questi giochi.

Ora, se hai bisogno di una breve carrellata dei miei consigli, ecco alcuni dei migliori giochi gacha che devi provare, in base a diverse preferenze:

Per l’esperienza gacha definitiva → Genshin Impact. Questo gioco ha definito lo standard per l’intero genere, combinando un mondo aperto enorme e bellissimo con un sistema di combattimento elementale profondo e una qualità di produzione senza pari.

Questo gioco ha definito lo standard per l’intero genere, combinando un mondo aperto enorme e bellissimo con un sistema di combattimento elementale profondo e una qualità di produzione senza pari. Per i principianti del gacha → Zenless Zone Zero. I livelli eleganti e chiusi e i combattimenti frenetici lo rendono il punto di ingresso perfetto e meno opprimente per un gacha di alta qualità.

I livelli eleganti e chiusi e i combattimenti frenetici lo rendono il punto di ingresso perfetto e meno opprimente per un gacha di alta qualità. Per un’azione hardcore in un mondo aperto → Onde impetuose. Kuro Games ha creato un sistema di combattimento impegnativo, che richiede grande abilità, e una meccanica di raccolta degli Echo all’interno del suo vasto mondo, da conquistare sia dai fan di Genshin in cerca di novità che dai neofiti del genere gacha.

Kuro Games ha creato un sistema di combattimento impegnativo, che richiede grande abilità, e una meccanica di raccolta degli Echo all’interno del suo vasto mondo, da conquistare sia dai fan di Genshin in cerca di novità che dai neofiti del genere gacha. Per gli appassionati di JRPG a turni → Epic Seven. Le sue bellissime animazioni cinematografiche e il sistema di combattimento strategico e profondo danno l’impressione che un classico JRPG si sia rinnovato con le moderne meccaniche gacha.

Le sue bellissime animazioni cinematografiche e il sistema di combattimento strategico e profondo danno l’impressione che un classico JRPG si sia rinnovato con le moderne meccaniche gacha. Per gli amanti della trama → Fate/Grand Order. Ti ritroverai immerso in una storia enorme, articolata in più parti, in stile visual novel, famosa per la sua incredibile profondità e per la caratterizzazione dei personaggi, che rendono il grinding davvero gratificante.

Ti ritroverai immerso in una storia enorme, articolata in più parti, in stile visual novel, famosa per la sua incredibile profondità e per la caratterizzazione dei personaggi, che rendono il grinding davvero gratificante. Per gli appassionati di otome → Le lacrime di Themis. Questo gioco unisce il romanticismo al mistero legale, offrendo un gameplay investigativo avvincente insieme a relazioni descritte in modo approfondito che vorrai esplorare.

Questo gioco unisce il romanticismo al mistero legale, offrendo un gameplay investigativo avvincente insieme a relazioni descritte in modo approfondito che vorrai esplorare. Per i veri fanatici del gioco d’azzardo e i fan del genere idol → Umamusume: Pretty Derby. Il ciclo avvincente di allenamenti basati sull’RNG, eredità di abilità e gare PvP ad alto rischio è una vera scarica di adrenalina, soprattutto se sei disposto a cercare la combinazione perfetta.

Domande frequenti