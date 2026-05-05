18 jeux similaires à « Hell Is Us » à découvrir en 2026 : mystère et terreur

Les jeux comme *Hell is Us* ne courent pas les rues, mais j’en ai trouvé beaucoup qui répondent aux mêmes attentes. Si les bandes-annonces vous ont déjà conquis, vous aurez envie de jouer à quelque chose avant la date de sortie officielle. Ces sélections partagent ce mélange de combats brutaux, de thèmes sombres et de mystères tordus dissimulés au cœur de contrées dangereuses.

Ce que j’adore, c’est la façon dont chaque titre vous plonge dans des univers inquiétants qui ne demandent qu’à être explorés. Certains misent davantage sur la tension liée à la survie, d’autres brillent par leurs ennemis surnaturels et leur horreur axée sur l’intrigue.

J’ai passé au crible d’innombrables titres et sélectionné avec soin ceux qui incarnent véritablement cet esprit. Voici la sélection complète qui vous tiendra en haleine en attendant Hell Is Us.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Hell Is Us

Avant de vous plonger dans la liste complète, je tiens à mettre en avant les cinq titres phares. Ce sont ceux que je vous recommanderais en priorité si vous recherchez précisément ce mélange de tension propre aux jeux d’action-aventure et de narration axée sur l’horreur.

1 Still Wakes the Deep 2024 Un cauchemar de survie se déroulant sur une plate-forme pétrolière condamnée. Son isolement et l'atmosphère de terreur qui y règne font que chaque instant compte, alors que vous affrontez des monstres et les secrets accablants de l'espace qui vous entoure. Buy now 2 Darksiders III 2018 Ce jeu est axé sur l'exploration et le combat, avec différentes capacités. Incarner Fury procure une sensation à la fois brutale et élégante, et l'univers du jeu s'inscrit dans une ambiance de fantasy noire en monde ouvert, avec des thèmes surnaturels très présents. Buy now 3 Black Myth: Wukong 2024 Un jeu visuellement époustouflant inspiré de la mythologie chinoise. Les combats sont intenses, les monstres sont terrifiants et la conception globale de l'univers vous plonge directement dans une aventure épique. Buy now

Ces cinq jeux capturent l’essence même de ce qui rend Hell Is Us si fascinant. Continuez à faire défiler la page, car la liste complète recèle encore davantage de pépites qui pourraient vous surprendre.

18 jeux similaires à Hell Is Us : jeux similaires dans les genres horreur et survie

Voici la liste complète des titres qui partagent l’ADN de Hell Is Us. Certains mettent l’accent sur la survie, d’autres sur des combats intenses, tandis que d’autres encore vous entraînent à travers des contrées inquiétantes peuplées d’habitants étranges.

À combien d'entre eux avez-vous joué, et quels sont, selon vous, les meilleurs jeux similaires à Hell is Us ?

1. « Still Wakes the Deep » [Un jeu similaire à Hell is Us, un survival horror atmosphérique en mer]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Créateur(s) Développeur : The Chinese Room

Éditeur : Secret Mode Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Note Metacritic 83 (Xbox)

Je me suis lancé dans « Still Wakes the Deep » et j’ai immédiatement senti mon pouls s’accélérer. Me retrouver coincé sur cette plate-forme pétrolière inquiétante, avec des ennemis qui rôdaient à chaque coin, m’a fait serrer ma manette de toutes mes forces. Le mélange de mystère et de claustrophobie qui caractérise le jeu rend chaque pas périlleux, et je ne pouvais m’empêcher d’explorer chaque couloir plongé dans l’ombre pour découvrir des secrets cachés.

Les combats ne sont pas incessants, mais lorsqu’ils surviennent, ils sont tendus et impitoyables. J’ai dû me faufiler, planifier mes mouvements et parfois courir pour sauver ma peau. Certes, il y a des passages un peu lents où il ne se passe rien, mais cela ne fait qu’accentuer la tension lorsque quelque chose finit par surgir. La gestion de mes ressources limitées m’a fait transpirer et m’a obligé à anticiper deux coups à l’avance.

Sur le plan graphique, ce jeu excelle dans l’horreur atmosphérique. Les lumières vacillantes, les couloirs métalliques et le bruit lointain des vagues qui se brisent donnent vie à la plate-forme de la manière la plus effrayante qui soit. La conception sonore ? De quoi alimenter un véritable cauchemar. Je me suis senti complètement immergé, et chaque grincement et chaque ombre me tenaient en haleine. Ce jeu place la barre très haut pour les autres jeux indépendants célèbres du marché.

Pourquoi nous l’avons choisi Il allie à la perfection tension et mystère sur une plate-forme pétrolière isolée. L’expérience est d’une intensité unique pour les amateurs d’horreur sombre et atmosphérique.

Mon verdict : « Still Wakes the Deep » m’offre à la fois cette horreur claustrophobe et les mécanismes que l’on retrouve généralement dans les meilleurs jeux de survie. C’est le choix idéal pour les joueurs en quête de sensations fortes, intenses et immersives.

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2. Darksiders III [Un jeu dans le style de Hell is Us, avec des combats apocalyptiques et de la mythologie]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur : Gunfire Games Éditeur : THQ Nordic Durée moyenne de jeu Environ 12 à 15 heures Note Metacritic 70 (PC)

Je me suis plongé dans Darksiders III et j’ai immédiatement commencé à parcourir ce monde apocalyptique dans la peau de Fury. Chaque recoin recelait des monstres et des mystères à dévoiler, et je n’ai pas pu résister à l’envie d’explorer ces paysages tortueux parsemés de ruines mythologiques. Le jeu vous pousse constamment à mettre vos compétences à l’épreuve tout en vous imprégnant de l’ambiance fantastique de ce monde ouvert.

Les combats sont une véritable aventure. Manier l’épée, lancer des sorts, esquiver les attaques : c’est chaotique, mais incroyablement gratifiant. Certes, il n’y a ni mode multijoueur ni mode coopératif, mais c’est justement ce qui en fait, à mes yeux, l’un des meilleurs jeux solo.

Certaines sections peuvent sembler un peu répétitives, et la caméra se comporte parfois de manière étrange dans les passages étroits, mais le fait d’apprendre les schémas des ennemis et d’enchaîner les combos m’a donné le sentiment que chaque combat était mérité. Je me suis vraiment surpris à sourire après chaque victoire de justesse.

Les graphismes ? Absolument dingues. Des ruines gothiques en feu sous un ciel rouge sang, des effets magiques qui illuminent le champ de bataille, et une bande-son qui me donnait des ailes à chaque affrontement. L’univers apocalyptique vous happe littéralement et ne vous lâche plus.

Pourquoi nous l'avons choisi Ses combats au rythme effréné et son univers mythologique en font un jeu d’action-aventure hors du commun. C’est une aventure palpitante pour les joueurs en quête de batailles épiques.

Mon verdict : Darksiders III allie une action « hack-and-slash » effrénée à une exploration immersive, ce qui en fait le jeu idéal pour ceux qui recherchent des combats riches en adrénaline dans un univers apocalyptique très abouti.

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3. Black Myth : Wukong [Un jeu dans la veine de Hell is Us, mêlant mythologie chinoise et action de type « soulslike »]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 (PS5 et PC), 2025 (Xbox Series X/S) Développeur(s) Game Science Durée moyenne de jeu Environ 40 heures (campagne principale), jusqu'à 70 heures (pour terminer le jeu à 100 %) Note Metacritic 81 (PC)

Je me suis retrouvé plongé dans l’univers de Black Myth : Wukong et j’ai immédiatement ressenti une montée d’adrénaline. Affronter des monstres légendaires et explorer un royaume mythologique regorgeant de mystères m’a tenu en haleine. Chaque rencontre m’a poussé à maîtriser différentes compétences et à rester vigilant.

Les combats sont brutaux et gratifiants. J’ai dû synchroniser mes attaques, esquiver à la perfection et exploiter les faiblesses de mes adversaires. Certains boss m’ont presque poussé à abandonner dans un accès de rage, mais réussir ce combo parfait ? Une pure satisfaction. Les développeurs expliquent que ce jeu exige un haut niveau de maîtrise, et j’ai adoré ce travail de perfectionnement. Je voudrais désigner ce jeu comme l’un des meilleurs jeux de rôle jamais créés.

Sur le plan graphique, ce jeu est un véritable spectacle. Des environnements somptueux, des détails minutieux et des combats cinématiques vous donnent l’impression de faire partie d’une légende épique. L’éclairage dynamique et les effets météorologiques rehaussent chaque combat, et je ne pouvais m’empêcher d’explorer chaque recoin.

Pourquoi nous l’avons choisi Son système de combat de type « Soulslike » et son univers mythologique vous offrent un gameplay à haut risque. Les amateurs de combats exigeants s’y sentiront comme chez eux.

Mon verdict : Black Myth : Wukong propose des combats de boss épiques et des affrontements cinématiques. Si vous êtes fan des meilleurs jeux de type « Soulslike » et que vous rêvez de combats exigeants, où la maîtrise est reine, dans un univers mythologique, ce jeu est fait pour vous.

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4. Dark Souls III [Un jeu dans la lignée de « Hell is Us » pour ses combats brutaux et son univers énigmatique]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur : FromSoftware Éditeur : Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 40 à 60 heures Note Metacritic 89 (Xbox 360 et PS3)

Dès que je me suis plongé dans Dark Souls III, j’ai immédiatement ressenti la tension. Chaque zone regorge d’ennemis et d’éléments d’univers énigmatiques qui m’ont obligé à inspecter minutieusement chaque recoin à la recherche de secrets. L’exploration prend tout son sens car le monde lui-même raconte une histoire, et j’ai adoré en reconstituer les pièces.

Les combats sont rudes et impitoyables. Je suis mort un nombre incalculable de fois, mais le fait d’apprendre les schémas d’attaque des ennemis et de trouver des ouvertures a rendu chaque victoire d’autant plus gratifiante. Ce jeu figure en tête de ma liste des meilleurs jeux de rôle d’action. Certaines sections peuvent paraître interminables ou injustes, mais cela n’a fait que rendre leur victoire encore plus savoureuse.

Les graphismes et la bande-son du jeu vous plongeront dans son univers. Les châteaux gothiques, les paysages en ruines et l'éclairage inquiétant créent une atmosphère menaçante. Chaque pas est empreint de tension, et les sons ambiants me permettent de rester pleinement immergé dans l'univers du jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est le défi ultime, avec un univers mystérieux et richement construit. Chaque exploration et chaque combat ont un sens.

Mon verdict : Dark Souls III vous permettra de vous livrer à des combats exigeants et de découvrir un univers riche et complexe, parfait pour les joueurs qui aiment les défis gratifiants et la découverte de mondes énigmatiques.

5. Amnesia : A Machine for Pigs [Un jeu similaire à Hell is Us sur le thème de l’horreur psychologique]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, macOS Année de sortie 2013 Créateur(s) Développeur : The Chinese Room Éditeur : Frictional Games Durée moyenne de jeu Environ 4 à 6 heures Note Metacritic 72 (PC)

Dès que j’ai lancé « Amnesia : A Machine for Pigs », j’ai compris que ce jeu dépeignait une violence intense à travers son ambiance et ses thèmes suggestifs, qui m’ont plongé dans un univers industriel cauchemardesque regorgeant de secrets à dévoiler.

En incarnant un protagoniste humain tourmenté, j’ai dû explorer des couloirs sombres et reconstituer petit à petit une histoire mêlant cupidité et passé enfoui. Certes, cela m’a parfois semblé frustrant de ne pas pouvoir riposter, mais je comprends que les développeurs décrivent cela comme un choix délibéré ; cela vous donne véritablement le sentiment d’être impuissant. Par moments, le rythme s’essouffle, mais l’angoisse reste implacable.

Visuellement, le jeu incarne à la perfection l’horreur de l’époque victorienne. Les machines sinistres, les habitants grotesques et la bande-son glaçante s’associent pour créer une ambiance étouffante. Il s’agit moins de gore que de laisser libre cours à votre imagination ; cela renforce encore davantage l’impact des thèmes abordés.

Pourquoi nous l’avons choisi Son horreur psychologique et la profondeur de son récit le distinguent des autres. Il est parfait pour les joueurs en quête de frissons intenses, portés par une histoire.

Mon verdict : Amnesia : A Machine for Pigs excelle dans la création d’une expérience d’horreur immersive et profondément dérangeante, idéale pour les joueurs qui privilégient l’atmosphère et le récit au combat.

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6. The Medium [Un jeu à l’image de Hell is Us pour l’exploration de la double réalité et le mystère surnaturel]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Amazon Luna, macOS, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Bloober Team Durée moyenne de jeu Environ 10 à 12 heures Note Metacritic 75 (PS5)

En démarrant The Medium, je me suis glissé dans la peau de Marianne, une médium capable de voyager entre le monde des vivants et celui des esprits. Le jeu tout entier s’articule autour de l’exploration de lieux inquiétants, de la résolution d’énigmes et de la découverte d’une histoire tragique, tout en passant d’une réalité à l’autre.

Le gameplay m’a semblé unique grâce à ce mécanisme de double réalité. Par moments, l’écran se divisait et je devais contrôler Marianne dans les deux mondes simultanément : il fallait la guider pour surmonter des obstacles dans une réalité afin de progresser dans l’autre. Les combats sont rares, mais ses capacités dans le monde des esprits rendaient l’exploration plus stratégique. On note quelques problèmes de rythme, mais l’atmosphère m’a tout de même captivé.

Les graphismes et la conception sonore rehaussent l’expérience. L’esthétique visuelle mêle des décors de pays post-communistes en ruine à un paysage spirituel surréaliste, ce qui m’a procuré deux niveaux d’horreur à la fois. La bande originale, composée en partie par Akira Yamaoka, légende de Silent Hill, m’a donné des frissons.

Pourquoi nous l'avons choisi La tension psychologique qui monte lentement, les environnements inquiétants et l’utilisation astucieuse du son créent une expérience terrifiante unique qui séduira les fans d’horreur qui préfèrent les histoires aux combats.

Mon verdict : si vous aimez les jeux d’horreur riches en intrigue et que vous souhaitez explorer un système de double réalité qui semble véritablement original, celui-ci est un incontournable.

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7. The Darkness II [Un jeu dans la veine de Hell is Us pour les amateurs de jeux de tir surnaturels axés sur l’histoire]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2012 Créateur(s) Développeur : Digital Extremes Éditeur : 2K Games Durée moyenne de jeu Environ 8 à 10 heures Note Metacritic 80 (Xbox 360)

The Darkness II m’a tout de suite captivé grâce à son mélange d’histoire de gangsters et de pouvoirs démoniaques. J’ai incarné Jackie Estacado, un humain hôte de la Ténèbre, jonglant entre la vie de mafieux et un véritable chaos démoniaque. Les combats sont déments : je mitraillais mes ennemis tout en les voyant se faire déchiqueter par des tentacules.

Le gameplay est fluide : il m’a permis de combiner les échanges de tirs avec des capacités surnaturelles, comme saisir des ennemis ou mettre l’environnement en pièces. Le rythme est excellent, même si certains niveaux m’ont semblé un peu trop linéaires. Je ne peux toutefois pas nier la satisfaction que procure le fait d’allier chaos et style.

Le style graphique « cel-shading » confère au jeu une ambiance de bande dessinée, qui correspond parfaitement aux thèmes du crime et des éléments surnaturels. Le décor urbain sombre et réaliste semble vivant, et le design visuel brutal est à la hauteur de la violence intense des pouvoirs démoniaques de Jackie.

Pourquoi nous l’avons choisi Le mélange unique de pouvoirs surnaturels, d’action viscérale et de graphismes inspirés de la bande dessinée lui permet de se démarquer des jeux de tir classiques.

Mon verdict : Ce jeu s’adresse aux joueurs à la recherche d’un jeu de tir doté de personnalité, mêlant drame mafieux et carnage surnaturel pour une aventure inoubliable.

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8. Painkiller : Hell & Damnation [Un jeu similaire à Hell is Us pour une action démoniaque au rythme effréné]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2012 Créateur(s) Développeur : The Farm 51 Éditeur : Nordic Games Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques Environ 10 à 12 heures Note Metacritic 64 (PC)

Painkiller : Hell & Damnation m’a replongé dans le chaos des jeux de tir à l’ancienne, mais avec une touche démoniaque. Les développeurs l’ont conçu comme un clin d’œil aux jeux de tir en arène où l’objectif est simple : se frayer un chemin à travers des hordes de monstres et accumuler le plus de points possible.

Le gameplay est un pur concentré d’adrénaline. J’ai enchaîné les armes déjantées, fauché des vagues d’adversaires et traversé des contrées infernales sans relâche, exactement comme je le fais habituellement dans certains des meilleurs jeux de hack and slash que j’adore. Certes, l’histoire est quasi inexistante, et le jeu peut sembler répétitif si vous recherchez des éléments narratifs plus approfondis, mais bon sang, quel plaisir de simplement semer la destruction !

Visuellement, le jeu s’inspire fortement de l’univers gothique : cathédrales, cimetières et îles cauchemardesques peuplées d’habitants grotesques. Associé à une bande-son heavy metal , c’est la recette parfaite pour un divertissement chaotique.

Pourquoi nous l'avons choisi Son rythme effréné et son arsenal créatif transforment chaque niveau en un terrain de jeu survolté où l'on chasse les démons.

Mon verdict : si vous recherchez un jeu de tir brut, de style arcade, sans fioritures, Painkiller : Hell & Damnation est le genre de jeu où l’action ne faiblit jamais.

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9. Condamné : Les origines du crime [Un jeu dans la veine de Hell is Us pour une horreur urbaine crue et des combats à la première personne]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Xbox 360, PC Année de sortie 2005 Créateur(s) Développeur : Monolith Productions Éditeur : Sega Durée moyenne de jeu Environ 8 à 10 heures Note Metacritic 81 (Xbox 360)

Condamné : Les origines du crime m’a captivé dès le début. Dans la peau d’un agent du FBI accusé à tort de meurtre, j’ai dû explorer des bâtiments abandonnés, rechercher des indices et repousser des habitants dérangés dans un environnement urbain en ruine. C’est un mélange brut mêlant enquête policière et horreur de survie.

Les combats sont brutaux, ce n’est pas un jeu de tir classique. J’arrachais des tuyaux des murs, je maniais des planches et j’utilisais des armes de fortune pour survivre à des bagarres au corps à corps. Les combats au corps à corps sont très réalistes, bien qu’un peu maladroits par moments, et les mécanismes d’enquête ne sont pas aussi approfondis que je l’aurais souhaité. Mais l’intensité des combats au corps à corps m’a tenu en haleine ; on a l’impression de jouer à l’un des meilleurs jeux de combat du moment.

L’ambiance ? Superbe. Les ruelles sombres et les scènes de crime contribuent à créer un sentiment troublant de réalisme. Le rendu visuel brut, associé à une conception sonore inquiétante, donne à chaque espace un caractère hostile et imprégné de danger.

Pourquoi nous l’avons choisi Le mélange de combats au corps à corps brutaux et de gameplay d’enquête crée une tension que l’on ne retrouve pas dans la plupart des jeux d’horreur.

Mon verdict : Pour les amateurs d’horreur en quête d’une expérience ancrée dans la réalité et brute, Condamné : Les origines du crime est un cauchemar urbain terrifiant qui fait encore forte impression aujourd’hui.

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10. Alan Wake 2 [Un jeu dans la lignée de « Hell is Us » pour un jeu d'horreur axé sur l'histoire et comportant des éléments surréalistes]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeur : Remedy Entertainment Éditeur : Epic Games Durée moyenne de jeu Environ 10 à 12 heures Note Metacritic 89 (PS5)

En me plongeant dans Alan Wake 2, j’ai eu l’impression d’être dans un roman sombre qui prend vie. J’incarne un écrivain tourmenté qui cherche à percer les secrets d’un monde rempli de mystères et d’horreurs surnaturelles tapies dans l’ombre. Le jeu mêle exploration diurne et terreur nocturne, si bien que chaque recoin recèle des indices ou des ennemis à découvrir.

Le gameplay mêle des combats basés sur la lumière à des phases d’enquête qui me permettent d’interagir avec l’environnement pour survivre. Certaines séquences semblent prévisibles, mais la tension me tient en haleine. C’est un jeu qui récompense la patience, même si j’aurais souhaité que certaines énigmes surnaturelles soient un peu moins obscures.

Sur le plan visuel, le jeu met en scène une violence intense dans des contrées surréalistes. Des forêts brumeuses, des villes abandonnées et des habitants surnaturels créent une ambiance cinématographique qui ne cesse de m'entraîner au plus profond de la psyché fracturée d'Alan.

Pourquoi nous l’avons choisi Une aventure psychologique sombre où les rebondissements surnaturels vous tiennent en haleine. Parfait pour les joueurs qui aiment les jeux riches en histoire et empreints d’une forte atmosphère de mystère.

Mon verdict : Les fans en quête d’une expérience d’horreur axée sur l’histoire et ponctuée de moments pleins de tension adoreront chaque rebondissement et chaque ombre d’Alan Wake 2.

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11. SOMA [Un jeu dans la veine de Hell is Us pour une horreur de science-fiction philosophique et l’isolement]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One, macOS Année de sortie 2015 Créateur(s) Développeur : Frictional Games

Éditeur : Frictional Games Durée moyenne de jeu Environ 10 à 12 heures Note Metacritic 84 (PC)

Je me suis plongé dans SOMA et j’ai été immédiatement submergé par cette atmosphère d’isolement. Piégé dans une installation sous-marine, j’ai dû explorer les lieux, découvrir des secrets et me confronter à des questions sur l’IA et la conscience. Le jeu comporte des scènes de violence intense, mais il traite davantage de l’angoisse existentielle que du combat.

Le gameplay me tient en haleine : je dois me faufiler pour échapper aux ennemis et résoudre des énigmes liées à l’environnement. Certains passages traînent en longueur, mais les sous-entendus philosophiques me poussent à continuer, en m’interrogeant sur la nature de la conscience humaine.

L’univers sous-marin est oppressant, avec ses couloirs sombres et ses lumières vacillantes. Les effets sonores imprègnent chaque couloir d’une atmosphère de terreur qui me tient en haleine tandis que je m’immerge dans ce cauchemar sous-marin.

Pourquoi nous l’avons choisi Une horreur des profondeurs mêlée à une angoisse existentielle. C’est une tension qui monte lentement et qui ravira les amateurs d’ambiance et de thèmes profonds.

Mon verdict : si vous recherchez des jeux similaires à Hell is Us, SOMA est parfait pour les joueurs qui préfèrent une horreur cérébrale et atmosphérique plutôt que bourrée d’action.

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12. Scorn [Un jeu à la « Hell is Us » proposant un univers biomécanique inspiré de Giger]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 4, Xbox One, macOS Année de sortie 2015 Créateur(s) Développeur : Ebb Software Éditeur : Kepler Interactive Durée moyenne de jeu Environ 8 à 10 heures Note Metacritic 70 (PC)

Dès la première image, Scorn m'a plongé dans un univers grotesque inspiré de Giger, peuplé d'extraterrestres. J'ai dû explorer les lieux, résoudre d'étranges énigmes générées de manière procédurale et parcourir des couloirs qui semblent prendre vie. Le jeu met en scène une violence intense dans des contrées viscérales et biomécaniques.

Le gameplay est lent et méthodique. J’ai l’impression que les énigmes sont délicates et que les combats sont parfois rares, ce qui peut frustrer les amateurs d’action. Pourtant, tout cela parvient à me captiver, me poussant sans cesse à découvrir des zones cachées et des secrets.

Le design artistique est un véritable cauchemar : des machines organiques fusionnées avec des textures d’un autre monde. Les couloirs sombres et humides ainsi que les environnements palpitants me plongent complètement dans l’univers du jeu, donnant l’impression que chaque virage est un piège.

Pourquoi nous l'avons choisi Un cauchemar biomécanique grotesque, riche en explorations dérangeantes. Idéal pour les joueurs qui aiment les univers inquiétants et l’horreur qui vous prend aux tripes.

Mon verdict : Scorn s'adresse aux joueurs en quête d'une atmosphère oppressante et de thèmes étranges et inoubliables. Je vous promets que vous ne le regretterez pas.

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13. No More Room in Hell 2 [Un jeu dans la veine de Hell is Us pour une survie coopérative hardcore face aux zombies]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows Année de sortie 2025 Créateur(s) L'équipe de No More Room in Hell Durée moyenne de jeu Environ 10 à 12 heures Note Metacritic N/A

Dès mes premiers pas dans « No More Room in Hell 2 », j’ai immédiatement ressenti la tension liée à la rareté des ressources dans un monde envahi par les zombies. J’ai dû piller et coordonner mes actions avec mes coéquipiers pour survivre aux vagues d’ennemis tout en dévoilant les secrets de cet univers.

Le gameplay est brutal et axé sur le travail d’équipe. Il est possible de jouer en solo, mais c’est une expérience impitoyable. La pénurie de munitions et les mécanismes de survie réalistes peuvent frustrer les débutants, mais la pression rend chaque évasion réussie d’autant plus satisfaisante. C’est un jeu exigeant, alors assurez-vous de disposer d’un ordinateur portable de jeu haut de gamme pour le faire tourner.

L’esthétique rend parfaitement l’atmosphère d’horreur post-apocalyptique avec des lieux urbains en ruine, des ruelles brumeuses et des bâtiments abandonnés. C’est un univers brut qui me plonge constamment dans la lutte pour la survie.

Pourquoi nous l’avons choisi Une survie en coop hardcore et des ressources limitées créent un gameplay tendu. Convient aux fans qui apprécient le travail d’équipe dans des conditions sombres.

Mon verdict : Pour les amateurs de survival horror qui ont déjà joué aux meilleurs jeux de tir à la première personne, celui-ci transforme chaque session en un cauchemar à haut risque et riche en adrénaline.

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14. Silent Hill 2 : Remake [Un jeu comparable à « Hell is Us » en termes de terreur psychologique et de profondeur émotionnelle]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5 Année de sortie 2024 Développeur(s) Bloober Team ; Éditeur : Konami Durée moyenne de jeu / Idéal pour / Caractéristiques uniques ~16 à 20 heures Note Metacritic 87 (PC)

Silent Hill 2 : Remake m’a immédiatement plongé dans l’esprit tourmenté de James Sunderland. En explorant ce monde brumeux, j’ai dû découvrir des secrets, affronter des habitants marqués par la culpabilité et faire face à des thèmes glaçants tels que le deuil et le regret.

Le gameplay mêle survie, résolution d’énigmes et combats occasionnels. L’équilibre est solide, mais certaines séquences de combat peuvent sembler un peu raides. Pourtant, la tension qui règne dans chaque couloir sombre me pousse à aller de l’avant, à la fois effrayé et irrésistiblement attiré.

Le jeu dépeint subtilement une violence intense, en utilisant le brouillard, les effets sonores et l’éclairage pour me plonger dans un univers d’horreur psychologique. À mes yeux, les graphismes modernes et les effets visuels raffinés renforcent les thèmes inquiétants tout en conservant la puissance émotionnelle de l’original. C’est véritablement l’un des meilleurs jeux d’horreur auxquels j’ai jamais joué.

Pourquoi nous l’avons choisi La profondeur psychologique et l’univers envoûtant procurent une terreur immersive. Il plaira aux fans qui apprécient l’horreur émotionnelle et la narration.

Mon verdict : Les amateurs d’horreur tendue et riche en intrigue apprécieront la profondeur psychologique et l’atmosphère envoûtante de ce remake.

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15. Alien : Isolation [Un jeu à l’image de Hell is Us pour une survie furtive face à un ennemi terrifiant]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3 et 4, Xbox 360 et One ; macOS, Nintendo Switch, iOS/Android/Luna Année de sortie 2014 Développeur(s) Creative Assembly ; Éditeur : Sega Durée moyenne de jeu environ 15 à 20 heures Note Metacritic 81 (PC)

Alien : Isolation m’a fait transpirer dès la première rencontre. J’explore la station spatiale en me faufilant derrière le xénomorphe contrôlé par l’IA tout en récupérant des ressources. Chaque couloir sombre et chaque conduit de ventilation où résonne l’écho me donnent l’impression que les ennemis sont plus intelligents que moi.

Le gameplay exige de la patience et de la stratégie. L’IA de l’Alien est implacable, et la moindre erreur est punie sans pitié. Par moments, cela peut sembler injuste, mais c’est justement cette tension qui fait tout l’intérêt du jeu : c’est de la survie dans l’horreur à l’état pur.

Les graphismes et la conception sonore sont exceptionnels : les couloirs industriels sombres, les lumières vacillantes et les bruits soudains accentuent l’angoisse. Chaque section me plonge dans l’univers terrifiant et claustrophobe de l’espace.

Pourquoi nous l’avons choisi La survie furtive face à des ennemis contrôlés par l’IA intensifie le suspense. Idéal pour les fans d’horreur intense et angoissante.

Mon verdict : si vous recherchez une expérience d’horreur claustrophobe et palpitante, ce jeu va vous faire frissonner de la tête aux pieds. L’un des meilleurs jeux de furtivité jamais créés.

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16. Amnesia : Le Bunker [Un jeu dans la veine de « Hell is Us », proposant une exploration pleine de suspense dans un environnement confiné]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (à venir) Année de sortie 2023 Développeur(s) Frictional Games / Abylight Studios sur Switch Durée moyenne de jeu environ 4 à 6 heures Note Metacritic 77 (PC)

En me plongeant dans Amnesia : Le Bunker, j’ai été submergé par un fort sentiment de claustrophobie. Confiné dans un bunker de la Première Guerre mondiale, je devais explorer les lieux, résoudre des énigmes et éviter des habitants terrifiants, ce qui rendait chaque recoin source de tension.

Le gameplay met l’accent sur la furtivité et la survie. Une visibilité réduite et des outils limités m’ont obligé à réfléchir rapidement, même si certaines sections peuvent sembler un peu lentes. Les développeurs décrivent toutefois cette tension comme le principal attrait du jeu.

Les graphismes sont bruts et détaillés : murs boueux, lumières tamisées et ombres inquiétantes me plongent pleinement dans ce cauchemar souterrain. Chaque pièce raconte une histoire à travers des indices environnementaux et des thèmes subtils.

Pourquoi nous l'avons choisi Le cadre claustrophobe d’un bunker de la Première Guerre mondiale intensifie la tension. Parfait pour les amateurs d’horreur psychologique en milieu confiné.

Mon verdict : si vous recherchez une expérience d'horreur claustrophobe et palpitante, ce jeu vous fera perdre votre temps de la meilleure façon qui soit.

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17. Remnant II [Un jeu dans la veine de Hell is Us, avec des combats à la troisième personne de type « Soulslike » et des mondes en mode coopératif]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Année de sortie 2023 Développeur(s) Gunfire Games, Gearbox Publishing (Arc Games) Durée moyenne de jeu ~15 à 20 heures Note Metacritic 85 (Xbox)

Dès mes premiers pas dans Remnant II, je me suis retrouvé plongé dans une action intense à la troisième personne, avec des monstres qui surgissaient à chaque coin de rue. Le jeu allie des combats de type « Soulslike » à une exploration en monde ouvert qui me permet de découvrir des éléments de coopération et de multiples univers.

Le gameplay est exigeant mais gratifiant. Les combats contre les boss exigent un bon timing et une bonne stratégie, et les différentes capacités me permettent d’expérimenter divers styles de jeu. Certaines zones peuvent sembler insurmontables en solo, mais en mode coopératif, c’est un vrai régal.

Le jeu dépeint une violence intense dans des contrées très détaillées, aux biomes variés et peuplées d’habitants inquiétants. Chaque espace semble vivant, et l’éclairage dynamique ainsi que les effets de particules rendent les combats spectaculaires.

Pourquoi nous l’avons choisi Jeu d’action à la troisième personne proposant des combats de type « Soulslike » et des éléments coopératifs. Il séduira les fans qui apprécient un gameplay exigeant et à l’atmosphère sombre.

Mon verdict : Les amateurs de combats de type « Soulslike » et des meilleurs jeux en mode coopératif deviendront accros à l’univers brutal mais gratifiant de Remnant II.

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18. Agony [Un jeu dans la veine de Hell is Us pour ses images dérangeantes et sa descente aux enfers]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) Développeur : Madmind Studio



Éditeur : PlayWay Durée moyenne de jeu Environ 10 à 11 heures Note Metacritic 47 (PC)

Lorsque je me suis lancé dans Agony, j’ai eu l’impression d’avoir été littéralement précipité en enfer. Les développeurs le décrivent comme un parcours mêlant survie et tourments, et oui, ils ne plaisantaient pas. L’ensemble du jeu dépeint une violence intense, avec des environnements grotesques, des monstres difformes, ainsi que du sang et de la souffrance à n’en plus finir.

En y jouant, j’ai dû me faufiler et éviter des ennemis écrasants. Honnêtement, les mécanismes de furtivité peuvent s’avérer maladroits, et certaines zones donnent davantage l’impression d’être là pour choquer que d’avoir une conception réfléchie. Néanmoins, si vous souhaitez vous plonger dans l’univers d’horreur le plus dérangeant qui soit, Agony ne fait pas dans la demi-mesure.

Visuellement, c’est un véritable cauchemar : imaginez des murs de chair déformée, des habitants hurlants et un espace rouge flamboyant qui semble vivant, surtout si vous y jouez sur un écran de jeu haut de gamme. La conception sonore ajoute au malaise, me rappelant sans cesse que j’étais piégé dans un endroit où je n’avais aucune chance de survivre.

Pourquoi nous l'avons choisi La narration immersive intense, les rencontres incessantes et le design visuel saisissant repoussent les limites de l'horreur.

Mon avis : Si vous recherchez un jeu d’horreur au rythme lent, riche en histoire et doté de l’une des mécaniques les plus géniales de cette génération, ne cherchez pas plus loin. Parfait pour les fans qui adorent résoudre des énigmes surnaturelles.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Hell Is Us ?

Le meilleur jeu similaire à Hell Is Us est « Still Wakes the Deep », car il offre une expérience de survival horror atmosphérique, marquée par l’isolement et une forte dimension narrative. Parmi les autres prétendants de choix, on peut citer Dark Souls III pour ses combats exigeants et son univers énigmatique, ainsi que Scorn pour son atmosphère biomécanique inquiétante.

De quel type de jeu s’agit-il avec Hell Is Us ?

Hell Is Us est un jeu d’action-aventure à la troisième personne proposant des combats de type « Soulslike » et des éléments d’horreur psychologique. Il mêle des combats axés sur le corps à corps à de l’exploration, des énigmes, tout en mettant fortement l’accent sur l’ambiance et la narration.

« Hell Is Us » est-il un jeu en monde ouvert ?

Non, Hell Is Us n'est pas un jeu en monde entièrement ouvert. Il propose des environnements semi-ouverts qui encouragent l'exploration, mais au lieu de points de passage ou de cartes traditionnels, les joueurs s'appuient sur l'observation et la narration environnementale pour s'orienter.