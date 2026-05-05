18 jogos parecidos com o «Hell Is Us» para jogares em 2026: mistério e terror

Jogos como o «Hell is Us» não são fáceis de encontrar, mas encontrei muitos que satisfazem o mesmo desejo. Se os trailers já te deixaram viciado, vais querer algo para jogar antes da data oficial de lançamento. Estas sugestões têm aquela mistura de combate brutal, temas sombrios e mistérios sinuosos escondidos por terras perigosas.

O que adoro é como cada título te transporta para mundos sinistros que pedem para serem explorados. Alguns apostam mais na tensão da sobrevivência, outros destacam-se com inimigos sobrenaturais e um terror centrado na história.

Pesquisei entre inúmeros títulos e selecionei a dedo aqueles que realmente captam esse espírito. Aqui está a lista completa que te vai manter viciado enquanto esperas pelo «Hell Is Us».

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes a Hell Is Us

Antes de mergulharmos na lista completa, quero destacar os cinco que mais se destacam. São estes que eu recomendaria em primeiro lugar se estiveres à procura dessa mistura exata de tensão de jogos de ação e aventura com uma narrativa centrada no terror.

1 Still Wakes the Deep 2024 Um pesadelo de sobrevivência que se passa numa plataforma petrolífera condenada. A sua localização isolada e a sensação de pavor fazem com que cada momento conte, enquanto enfrentas monstros e os segredos avassaladores do espaço à tua volta. Buy now 2 Darksiders III 2018 Este jogo gira à volta da exploração e do combate com diferentes habilidades. Jogar na pele da Fury é brutal, mas com estilo, e o mundo do jogo baseia-se numa atmosfera de fantasia sombria em mundo aberto, com fortes temas sobrenaturais. Buy now 3 Black Myth: Wukong 2024 Um jogo visualmente deslumbrante, inspirado na mitologia chinesa. O combate é difícil, os monstros são assustadores e o design geral do mundo leva-te diretamente para uma viagem épica. Buy now

Estes cinco jogos captam a essência do que torna o «Hell Is Us» tão intrigante. Continua a ler, porque a lista completa tem ainda mais pérolas que podem surpreender-te.

18 jogos semelhantes a Hell Is Us: jogos semelhantes nos géneros de terror e sobrevivência

Aqui está a lista completa de títulos que partilham o ADN de Hell Is Us. Alguns centram-se na sobrevivência, outros destacam o combate intenso, enquanto outros arrastam-te por terras sinistras cheias de habitantes estranhos.

Quantos destes já jogaste e quais achas que são os melhores jogos parecidos com o «Hell is Us»?

1. Ainda Desperta as Profundezas [Um jogo semelhante ao Hell is Us, com um survival horror atmosférico no mar]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Criador(es) Desenvolvedor: The Chinese Room

Editora: Secret Mode Duração média do jogo 4–6 horas Pontuação no Metacritic 83 (Xbox)

Comecei a jogar Ainda Desperta as Profundezas e senti logo o meu coração a acelerar. Estar preso nesta plataforma petrolífera assustadora, com inimigos à espreita em cada esquina, fez-me agarrar o comando com força. A mistura de mistério e claustrofobia do jogo faz com que cada passo pareça perigoso, e não consegui evitar explorar todos os corredores sombrios para descobrir segredos escondidos.

O combate não é constante, mas quando acontece, é tenso e implacável. Tive de me esgueirar, planear os meus movimentos e, às vezes, correr para salvar a vida. Sim, há momentos mais lentos em que nada acontece, mas isso só aumenta a tensão quando algo finalmente aparece de repente. Gerir os recursos limitados deixou-me suado e a pensar dois passos à frente.

Em termos gráficos, este jogo destaca-se pelo horror atmosférico. As luzes a piscar, os corredores metálicos e o som distante das ondas a rebentar fazem com que o local pareça vivo da forma mais assustadora possível. E o design de som? É puro combustível para pesadelos. Senti-me completamente imerso, e cada rangido e cada sombra mantiveram-me em suspense. Este jogo define o padrão para outros jogos indie famosos que existem por aí.

Por que é que o escolhemos Combina na perfeição tensão e mistério numa plataforma petrolífera isolada. A experiência é excepcionalmente intensa para os fãs de terror sombrio e atmosférico.

O meu veredicto: «Ainda Desperta as Profundezas» dá-me aquele horror claustrofóbico, além das mecânicas que costumas encontrar nos melhores jogos de sobrevivência. É ideal para jogadores que procuram emoções tensas e imersivas.

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2. Darksiders III [Um jogo tipo «Hell is Us» com combate apocalíptico e mitologia]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedora: Gunfire GamesEditora: THQ Nordic Duração média do jogo Aproximadamente 12–15 horas Pontuação no Metacritic 70 (PC)

Mergulhei no Darksiders III e comecei logo a percorrer este mundo apocalíptico na pele da Fury. Em cada recanto havia monstros e mistérios por desvendar, e não consegui resistir a explorar as paisagens distorcidas, repletas de ruínas mitológicas. O jogo desafia-me constantemente a testar as minhas habilidades, enquanto me deixo envolver pela atmosfera de mundo aberto de fantasia.

O combate é uma aventura alucinante. Balançar espadas, lançar feitiços, esquivar-me de ataques… é caótico, mas dá uma sensação incrivelmente gratificante. Claro, não tem opções multijogador nem cooperativas, mas é isso que o torna, para mim, um dos melhores jogos para um jogador.

Algumas secções podem parecer um pouco repetitivas, e a câmara às vezes comporta-se de forma estranha em espaços apertados, mas aprender os padrões dos inimigos e encadear combos fez com que cada luta parecesse merecida. Eu até me apanhei a sorrir depois de cada vitória renhida.

Os gráficos? Absolutamente incríveis. Ruínas góticas a arder sob um céu vermelho-sangue, efeitos mágicos a iluminar o campo de batalha e uma banda sonora que me deixava empolgado para cada confronto. O cenário apocalíptico simplesmente arrasta-te para dentro e recusa-se a largar-te.

Porque é que o escolhemos O seu combate acelerado e o seu mundo mitológico fazem dele um jogo de ação e aventura que se destaca. É uma aventura emocionante para jogadores que anseiam por batalhas épicas.

O meu veredicto: O Darksiders III combina ação «hack-and-slash» implacável com exploração envolvente, perfeito para quem procura combate cheio de adrenalina num cenário apocalíptico rico.

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3. Black Myth: Wukong [Um jogo tipo Hell is Us com mitologia chinesa e ação ao estilo Souls]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 (PS5 e PC), 2025 (Xbox Series X/S) Criador(es) Game Science Tempo médio de jogo Cerca de 40 horas (história principal), até 70 horas (100% de conclusão) Pontuação no Metacritic 81 (PC)

Fui atirado para o mundo do Black Myth: Wukong e senti logo a adrenalina. Lutar contra monstros lendários e explorar um reino mitológico cheio de mistérios deixou-me colado ao ecrã. Cada confronto levou-me a dominar diferentes habilidades e a manter-me alerta.

O combate é brutal e gratificante. Tive de sincronizar os meus ataques, esquivar-me na perfeição e explorar os pontos fracos dos inimigos. Alguns chefes quase me fizeram desistir de raiva, mas conseguir aquele combo perfeito? Pura satisfação. Os criadores dizem que este jogo exige muita habilidade, e adorei esse desafio. Gostava de nomear este jogo como um dos melhores RPG de sempre.

A nível gráfico, este jogo é um espetáculo. Ambientes deslumbrantes, detalhes intricados e encontros cinematográficos fazem-te sentir como se fizesses parte de uma lenda épica. A iluminação dinâmica e os efeitos meteorológicos elevam cada batalha, e eu não conseguia parar de explorar cada recanto.

Por que é que o escolhemos? O seu combate ao estilo «Soulslike» e o cenário mitológico proporcionam-te uma jogabilidade de alto risco. Os fãs de confrontos desafiantes vão sentir-se em casa.

O meu veredicto: O Black Myth: Wukong oferece batalhas épicas contra chefes e combate cinematográfico. Se és fã dos melhores jogos do estilo «Soulslike» e anseias por confrontos desafiantes e baseados na habilidade num mundo mitológico, este é o jogo certo para ti.

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4. Dark Souls III [Um jogo tipo «Hell is Us» com combate brutal e um mundo enigmático]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedora: FromSoftwareEditora: Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo Aproximadamente 40–60 horas Pontuação no Metacritic 89 (Xbox 360 e PS3)

Entrei no Dark Souls III e senti logo a tensão. Cada área está cheia de inimigos e de uma história enigmática que me obrigou a vasculhar cada canto à procura de segredos. A exploração parece significativa porque o próprio mundo está a contar uma história, e adorei ir juntando as peças.

O combate é duro e exigente. Morri mais vezes do que consigo contar, mas aprender os padrões dos inimigos e encontrar brechas fez com que cada vitória parecesse enorme. Está no topo da minha lista dos melhores jogos de RPG de ação. Algumas secções podem arrastar-se ou parecer injustas, mas isso só tornou a vitória ainda mais gratificante

Os gráficos e a banda sonora do jogo vão cativar-te. Castelos góticos, paisagens em ruínas e uma iluminação sinistra criam uma atmosfera ameaçadora. Cada passo é tenso, e os sons ambientais mantêm-me totalmente imerso.

Por que é que o escolhemos É o desafio definitivo com uma construção de mundo enigmática. Cada exploração e cada combate parecem ter significado.

O meu veredicto: O Dark Souls III vai permitir-te desfrutar de combates exigentes e de uma história rica e complexa, perfeito para jogadores que adoram desafios gratificantes e descobrir mundos enigmáticos.

5. Amnesia: A Machine for Pigs [Um jogo semelhante a Hell is Us no que diz respeito ao tema do terror psicológico]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, macOS Ano de lançamento 2013 Criador(es) Desenvolvedor: The Chinese RoomEditora: Frictional Games Duração média Aproximadamente 4 a 6 horas Pontuação no Metacritic 72 (PC)

Desde o momento em que iniciei o Amnesia: A Machine for Pigs, percebi que este jogo retrata violência intensa através da atmosfera e de temas sugestivos que me transportaram para uma terra industrial de pesadelo, cheia de segredos por desvendar.

No papel de um protagonista humano atormentado, tive de explorar corredores escuros e, aos poucos, juntar as peças de uma história sobre ganância e história perdida. Claro, às vezes era frustrante não poder ripostar, mas percebo que os criadores descrevem isso como uma escolha deliberada; faz-te sentir verdadeiramente impotente. Por vezes, o ritmo abranda, mas o medo é implacável.

Visualmente, o jogo capta na perfeição o horror da era vitoriana. A maquinaria sombria, os habitantes grotescos e a banda sonora arrepiante combinam-se para criar uma atmosfera sufocante. Não se trata tanto de sangue e violência, mas sim de deixar a tua imaginação voar; isso faz com que os temas tenham um impacto ainda maior.

Por que é que o escolhemos O seu horror psicológico e a profundidade narrativa fazem com que se destaque. É perfeito para jogadores que anseiam por sustos tensos e centrados na história.

O meu veredicto: O «Amnesia: A Machine for Pigs» destaca-se por criar uma experiência de terror imersiva e profundamente inquietante, ideal para jogadores que dão mais importância à atmosfera e à narrativa do que ao combate.

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6. The Medium [Um jogo tipo «Hell is Us» para a exploração da realidade dupla e do mistério sobrenatural]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Amazon Luna, macOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Bloober Team Tempo médio de jogo Aproximadamente 10–12 horas Pontuação no Metacritic 75 (PS5)

Ao começar a jogar The Medium, meti-me na pele da Marianne, uma médium capaz de viajar entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos. O jogo gira à volta de explorar locais assustadores, resolver quebra-cabeças e desvendar uma história trágica, enquanto saltas entre duas realidades ao mesmo tempo.

A jogabilidade pareceu-me única graças à mecânica de realidade dupla. Às vezes, o ecrã dividia-se e eu tinha de controlar a Marianne nos dois mundos ao mesmo tempo: guiá-la para ultrapassar obstáculos numa realidade para avançar na outra. O combate é mínimo, mas as capacidades dela no mundo espiritual tornaram a exploração mais estratégica. Existem alguns problemas de ritmo, mas a atmosfera levou-me a seguir em frente.

Os gráficos e o design de som elevam o jogo. A estética visual mistura cenários decadentes de países pós-comunistas com uma paisagem espiritual surreal, o que me proporcionou duas camadas de horror ao mesmo tempo. A banda sonora, composta em parte pela lenda de Silent Hill, Akira Yamaoka, deu-me arrepios.

Por que é que o escolhemos A tensão psicológica que vai crescendo lentamente, os ambientes sinistros e o uso inteligente do som criam uma experiência assustadora única que cativa os fãs de terror que preferem as histórias ao combate.

O meu veredicto: Se adoras jogos de terror com uma história forte e queres explorar um sistema de realidade dupla que parece verdadeiramente original, este é um jogo que não podes perder.

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7. The Darkness II [Um jogo tipo «Hell is Us» para fãs de jogos de tiro sobrenaturais com enredo forte]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2012 Criador(es) Desenvolvedora: Digital ExtremesEditora: 2K Games Duração média do jogo Aproximadamente 8–10 horas Pontuação no Metacritic 80 (Xbox 360)

O The Darkness II cativou-me logo à primeira vista com a sua mistura de história de mafiosos e poderes demoníacos. Joguei na pele de Jackie Estacado, um humano que serve de hospedeiro à escuridão, a tentar conciliar a vida na máfia com o caos demoníaco literal. O combate é de loucos; eu estava a dar cabo dos inimigos com armas enquanto tentáculos os dilaceravam ao mesmo tempo.

A jogabilidade é fluida: permitiu-me combinar tiroteios com habilidades sobrenaturais, como agarrar inimigos ou destruir o ambiente. O ritmo é ótimo, embora alguns níveis parecessem um pouco demasiado lineares. Ainda assim, não pude negar a satisfação de combinar o caos com estilo.

O estilo artístico «cel-shaded» dá-lhe um toque de banda desenhada, o que se encaixa na perfeição nos temas do crime e dos elementos sobrenaturais. O cenário urbano sombrio parece vivo, e o design visual brutal combina com a violência intensa dos poderes demoníacos do Jackie.

Porque é que o escolhemos A mistura única de habilidades sobrenaturais, ação intensa e visuais inspirados em banda desenhada faz com que se destaque dos jogos de tiro típicos.

O meu veredicto: Este jogo é para quem procura um jogo de tiros com personalidade, que mistura o drama do submundo com carnificina sobrenatural numa aventura inesquecível.

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8. Painkiller: Inferno e Condenação [Um jogo parecido com o Hell is Us para ação demoníaca em ritmo acelerado]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2012 Criador(es) Desenvolvedor: The Farm 51 Editore: Nordic Games Duração média/Ideal para/Características únicas Aproximadamente 10–12 horas Pontuação no Metacritic 64 (PC)

O «Painkiller: Inferno e Condenação» levou-me de volta ao caos dos jogos de tiro à moda antiga, mas com um toque demoníaco. Os criadores conceberam-no como uma homenagem aos jogos de tiro em arena, onde o objetivo é simples: arrasar hordas de monstros e bater o recorde.

A jogabilidade é pura adrenalina. Estava a trocar de armas loucas, a arrasar ondas de adversários e a avançar por terras infernais sem parar, tal como costumo fazer em alguns dos melhores jogos de hack and slash de que adoro. Claro, a história é quase inexistente e pode parecer repetitiva se anseias por elementos narrativos mais profundos, mas caramba, é tão divertido simplesmente semear a destruição.

Visualmente, aposta forte num ambiente gótico: catedrais, cemitérios e ilhas de pesadelo cheias de habitantes grotescos. Combinado com uma banda sonora de heavy metal , é a receita perfeita para diversão caótica.

Por que é que o escolhemos? O seu ritmo implacável e o seu arsenal criativo transformam cada nível num parque de diversões de alta octanagem para matar demónios.

O meu veredicto: Se procuras um jogo de tiros cru, ao estilo arcade e sem enrolação, o «Painkiller: Inferno e Condenação» é o tipo de jogo que nunca deixa a ação arrefecer.

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9. Condemned: Criminal Origins [Um jogo tipo «Hell is Us», com um horror urbano sombrio e combate na primeira pessoa]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360, PC Ano de lançamento 2005 Criador(es) Desenvolvedora: Monolith ProductionsEditora: Sega Tempo médio de jogo Aproximadamente 8–10 horas Pontuação no Metacritic 81 (Xbox 360)

O Condemned: Criminal Origins prendeu-me logo desde o início. No papel de um agente do FBI incriminado por homicídio, tive de explorar edifícios abandonados, seguir pistas e lutar contra habitantes enlouquecidos num cenário urbano em decadência. É uma mistura crua de trabalho de detetive e terror de sobrevivência.

O combate é brutal, isto não é um jogo de tiroteio típico. Estava a arrancar tubos da parede, a brandir tábuas e a usar armas improvisadas para sobreviver a lutas corpo a corpo. O combate corpo a corpo parece cru, embora por vezes um pouco desajeitado, e a mecânica de investigação não é tão aprofundada como eu gostaria. Mas a intensidade das lutas cara a cara manteve-me em suspense; parece que estás a jogar um dos melhores jogos de luta que há por aí.

A atmosfera? Fantástica. Becos escuros e cenas de crime criam uma sensação perturbadora de realismo. O aspeto visual cru, combinado com um design de som assustador, faz com que cada espaço pareça hostil e cheio de perigo.

Porque é que escolhemos isto A mistura de combate corpo a corpo cru com uma jogabilidade investigativa cria uma tensão diferente da maioria dos jogos de terror.

O meu veredicto: Para os fãs de terror que procuram algo realista e cru, o «Condemned: Criminal Origins» é um pesadelo urbano aterrador que ainda hoje causa um grande impacto.

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10. Alan Wake 2 [Um jogo tipo «Hell is Us» para um horror centrado na narrativa com elementos surreais]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora: Remedy EntertainmentEditora: Epic Games Duração média do jogo Aproximadamente 10–12 horas Pontuação no Metacritic 89 (PS5)

Ao mergulhar no Alan Wake 2, senti-me como se estivesse num romance sombrio que ganhou vida. Encaras o papel de um escritor atormentado que quer desvendar um mundo cheio de mistérios e horrores sobrenaturais à espreita nas sombras. O jogo mistura exploração à luz do dia com terror noturno, por isso cada recanto esconde pistas ou inimigos para descobrir.

A jogabilidade mistura combate baseado na luz com ação investigativa que me permite interagir com o ambiente para sobreviver. Algumas secções parecem previsíveis, mas a tensão mantém-me colado ao ecrã. É um jogo que recompensa a paciência, embora eu preferisse que alguns dos quebra-cabeças sobrenaturais fossem menos obscuros.

Visualmente, o jogo retrata violência intensa em paisagens surreais. Florestas enevoadas, cidades abandonadas e habitantes sobrenaturais criam uma atmosfera cinematográfica que não para de me puxar cada vez mais para dentro da psique fragmentada do Alan.

Por que é que o escolhemos? Uma viagem psicológica sombria onde as reviravoltas sobrenaturais te mantêm sempre na expectativa. Perfeito para jogadores que adoram jogos com uma história forte e um ambiente de mistério intenso.

O meu veredicto: Os fãs que anseiam por uma experiência de terror centrada na história, com momentos cheios de tensão, vão adorar cada reviravolta e cada sombra em Alan Wake 2.

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11. SOMA [Um jogo ao estilo de «Hell is Us», que combina terror filosófico de ficção científica e isolamento]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One, macOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedor: Frictional Games

Editora: Frictional Games Duração média do jogo Aproximadamente 10–12 horas Pontuação no Metacritic 84 (PC)

Mergulhei no SOMA e fui imediatamente atingido por aquela sensação de isolamento. Preso numa instalação subaquática, tive de explorar, descobrir segredos e debater-me com questões sobre IA e consciência. O jogo apresenta violência intensa, mas trata-se mais de um medo existencial do que de combate.

A jogabilidade mantém-me em suspense: tenho de passar despercebido pelos inimigos e resolver quebra-cabeças ambientais. Há momentos em que o jogo se arrasta um pouco, mas as reflexões filosóficas levam-me a continuar, a ponderar sobre a natureza da consciência humana.

O mundo subaquático é claustrofóbico, com corredores escuros e luzes tremeluzentes. Os efeitos sonoros fazem com que cada corredor vibre de medo, o que me mantém no limite enquanto me mergulho neste pesadelo submerso.

Porque é que o escolhemos Horror nas profundezas do mar misturado com angústia existencial. É uma tensão que vai crescendo aos poucos e que compensa para quem gosta de atmosfera e temas pesados.

O meu veredicto: Se estás à procura de jogos parecidos com o Hell is Us, o SOMA é perfeito para quem gosta de um horror mais cerebral e atmosférico, em vez de cheio de ação.

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12. Scorn [Um jogo semelhante a Hell is Us pelo design biomecânico do mundo inspirado em Giger]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One, macOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedor: Ebb Software | Editora: Kepler Interactive Duração média do jogo Aproximadamente 8–10 horas Pontuação no Metacritic 70 (PC)

Desde o primeiro fotograma, o Scorn atirou-me para um mundo grotesco, inspirado em Giger, cheio de alienígenas. Tive de explorar, resolver enigmas procedimentais estranhos e percorrer corredores que parecem ter vida própria. O jogo retrata violência intensa em cenários viscerais e biomecânicos.

A jogabilidade é lenta e metódica. Acho que os quebra-cabeças são complicados e o combate às vezes é escasso, o que pode frustrar quem procura ação. Ainda assim, tudo consegue manter-me envolvido, levando-me constantemente a descobrir áreas escondidas e segredos.

O design artístico é puro combustível para pesadelos: maquinaria orgânica fundida com texturas de outro mundo. Corredores escuros e húmidos e ambientes pulsantes envolvem-me completamente, fazendo com que cada curva pareça uma armadilha.

Por que é que o escolhemos? Um pesadelo biomecânico grotesco, repleto de explorações inquietantes. Ideal para jogadores que gostam de mundos perturbadores e de um horror que te penetra até aos ossos.

O meu veredicto: O Scorn é para jogadores ávidos por uma atmosfera opressiva e temas bizarros e inesquecíveis. Prometo que não te vais arrepender.

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13. Não Há Mais Lugar no Inferno 2 [Um jogo tipo Hell is Us para sobrevivência cooperativa hardcore contra zombies]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2025 Criador(es) Equipa do No More Room in Hell Duração média do jogo Aproximadamente 10–12 horas Pontuação no Metacritic N/A

Ao começar a jogar o Não Há Mais Lugar no Inferno 2, senti logo a tensão dos recursos limitados numa terra infestada de zombies. Tive de saquear e coordenar-me com os colegas de equipa para sobreviver a ondas de inimigos enquanto descobria os segredos do mundo.

A jogabilidade é brutal e centrada no trabalho de equipa. É possível jogar sozinho, mas é implacável. A escassez de munições e as mecânicas de sobrevivência realistas podem frustrar os novatos, mas a pressão faz com que cada fuga bem-sucedida seja gratificante. Este é um jogo exigente, por isso certifica-te de que tens um portátil de jogos com especificações elevadas para o rodar.

A estética capta na perfeição o horror pós-apocalíptico com locais urbanos em decadência, becos enevoados e edifícios abandonados. É crua e mantém-me constantemente imerso na luta pela sobrevivência.

Porque é que o escolhemos A sobrevivência cooperativa hardcore e os recursos limitados criam uma jogabilidade cheia de tensão. É ideal para fãs que gostam de trabalhar em equipa em condições sombrias.

O meu veredicto: Para os fãs de survival horror que já jogaram os melhores jogos de FPS, este transforma cada sessão num pesadelo de alto risco e cheio de adrenalina.

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14. Silent Hill 2: Remake [Um jogo parecido com o «Hell is Us» em termos de terror psicológico e profundidade emocional]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Criador(es) Bloober Team; Editora: Konami Duração média/Ideal para/Características únicas ~16–20 horas Pontuação no Metacritic 87 (PC)

O remake de Silent Hill 2 levou-me logo a mergulhar na mente atormentada de James Sunderland. Ao explorar aquele mundo enevoado, tive de desvendar segredos, enfrentar habitantes marcados pela culpa e lidar com temas arrepiante de luto e arrependimento.

A jogabilidade mistura sobrevivência, resolução de quebra-cabeças e combate ocasional. O equilíbrio é bom, mas algumas secções de combate podem parecer um pouco rígidas. Ainda assim, a tensão de cada corredor escuro faz-me seguir em frente, com medo, mas compelido a avançar.

O jogo retrata violência intensa de forma subtil, usando nevoeiro, som e iluminação para me mergulhar no mundo do terror psicológico. Para mim, os gráficos modernos e o visual refinado realçam os temas inquietantes, mantendo ao mesmo tempo o impacto emocional do original. É mesmo um dos melhores jogos de terror que já joguei na minha vida.

Por que é que o escolhemos A profundidade psicológica e o cenário assustador proporcionam um terror envolvente. É ideal para fãs que valorizam o terror emocional e a narrativa.

O meu veredicto: Os fãs de terror tenso e rico em história vão apreciar a profundidade psicológica e a atmosfera assustadora deste remake.

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15. Alien: Isolation [Um jogo tipo «Hell is Us» de sobrevivência furtiva contra um inimigo aterrorizante]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One; macOS, Nintendo Switch, iOS/Android/Luna Ano de lançamento 2014 Criador(es) Creative Assembly; Editora: Sega Tempo médio de jogo ~15–20 horas Pontuação no Metacritic 81 (PC)

O Alien: Isolation deixou-me a suar logo desde o primeiro encontro. Exploro a estação espacial, passando sorrateiramente pelo xenomorfo controlado por IA enquanto recolho recursos. Cada corredor escuro e cada conduta de ventilação ecoante fazem com que os inimigos pareçam mais espertos do que eu.

A jogabilidade exige paciência e estratégia. A IA do alienígena é implacável e os erros são punidos brutalmente. Às vezes, pode parecer injusto, mas essa tensão é o objetivo; é puro horror de sobrevivência.

Os visuais e o design de áudio são fantásticos: corredores industriais escuros, luzes a piscar e sons repentinos aumentam o medo. Cada secção faz-me mergulhar no mundo aterrorizante e claustrofóbico do espaço.

Por que é que o escolhemos A sobrevivência furtiva contra inimigos controlados pela IA aumenta o suspense. É perfeito para fãs que adoram terror intenso e de cortar a respiração.

O meu veredicto: Se queres uma experiência de terror claustrofóbica e de cortar a respiração, este jogo vai tocar-te em todos os sentidos. Um dos melhores jogos de furtividade de sempre.

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16. Amnesia: O Bunker [Um jogo semelhante a Hell is Us, com exploração repleta de tensão num ambiente confinado]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (em breve) Ano de lançamento 2023 Criador(es) Frictional Games / Abylight Studios para a Switch Tempo médio de jogo ~4–6 horas Pontuação no Metacritic 77 (PC)

Ao mergulhar no Amnesia: O Bunker, senti a claustrofobia a atingir-me com força. Confinado num bunker da Primeira Guerra Mundial, tive de explorar, resolver quebra-cabeças e evitar habitantes assustadores, o que tornou cada canto um momento de tensão.

A jogabilidade centra-se na furtividade e na sobrevivência. A visibilidade limitada e as ferramentas escassas obrigavam-me a pensar rápido, embora algumas secções possam parecer um pouco lentas. Ainda assim, os criadores descrevem a tensão como a principal emoção do jogo.

Os visuais são crues e detalhados: paredes enlameadas, luzes fracas e sombras assustadoras mergulham-me completamente neste pesadelo subterrâneo. Cada sala conta uma história através de pistas ambientais e temas subtis.

Por que é que o escolhemos O cenário claustrofóbico de um bunker da Primeira Guerra Mundial aumenta a tensão. Perfeito para fãs que procuram um horror psicológico em espaços confinados.

O meu veredicto: Se queres uma experiência de terror claustrofóbica e de cortar a respiração, este jogo vai fazer-te perder tempo da melhor maneira possível.

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17. Remnant II [Um jogo semelhante a Hell is Us, com combate em terceira pessoa ao estilo Souls e mundos cooperativos]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Gunfire Games, Gearbox Publishing (Arc Games) Tempo médio de jogo ~15–20 horas Pontuação no Metacritic 85 (Xbox)

Ao começar a jogar o Remnant II, fui arrastado para uma ação intensa na terceira pessoa, com monstros a espreitar em cada esquina. O jogo combina combate ao estilo Souls com exploração num mundo aberto, o que me permite descobrir elementos cooperativos e vários mundos.

A jogabilidade é desafiante, mas gratificante. As lutas contra chefes exigem timing e estratégia, e as diferentes habilidades permitem-me experimentar vários estilos de jogo. Algumas áreas parecem difíceis de ultrapassar sozinho, mas o modo cooperativo torna tudo muito divertido.

O jogo retrata violência intensa em cenários altamente detalhados, com biomas diversos e habitantes assustadores. Cada espaço parece vivo, e a iluminação dinâmica, juntamente com os efeitos de partículas, tornam as batalhas espetaculares.

Por que é que o escolhemos Ação na terceira pessoa com combate ao estilo Souls e elementos cooperativos. Agrada aos fãs que gostam de uma jogabilidade desafiante e com uma atmosfera sombria.

O meu veredicto: Quem gosta de combate ao estilo Soulslike e dos melhores jogos cooperativos vai ficar viciado no mundo brutal, mas gratificante, do Remnant II.

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18. Agony [Um jogo tipo «Hell is Us», pelas imagens perturbadoras e pela descida ao inferno]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor: Madmind Studio



Editora: PlayWay Tempo médio de jogo Cerca de 10 a 11 horas Pontuação no Metacritic 47 (PC)

Quando comecei a jogar o Agony, senti que tinha sido literalmente atirado para o próprio inferno. Os criadores descrevem-no como uma jornada de sobrevivência e tormento, e sim, não estavam a brincar. O jogo todo mostra violência extrema com cenários grotescos, monstros retorcidos e sangue e sofrimento sem fim.

Ao jogar, tive de andar às escondidas e evitar inimigos que me sobrepunham. Sinceramente, a mecânica de furtividade pode ser um pouco desajeitada, e algumas áreas parecem ter sido criadas só para chocar, em vez de terem um design com sentido. Ainda assim, se quiseres mergulhar no conteúdo de terror mais inquietante que há por aí, o Agony não poupa nada.

Visualmente, é material para pesadelos: imagina paredes de carne retorcida, habitantes a gritar e um espaço vermelho ardente que parece vivo, especialmente se estiveres a jogar num monitor de topo. O design de som aumenta o desconforto, lembrando-me constantemente que estava preso num lugar onde não tinha hipótese de sobreviver.

Por que é que o escolhemos A narrativa ambiental intensa, os encontros implacáveis e o design visual chocante ultrapassam os limites do terror.

O meu veredicto: Se queres um jogo de terror lento e rico em história, com uma das mecânicas mais fixes desta geração, é este mesmo. Perfeito para fãs que adoram desvendar enigmas sobrenaturais.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o «Hell Is Us»?

O melhor jogo parecido com o «Hell Is Us» continua a ser o «Wakes the Deep», já que oferece uma experiência de terror de sobrevivência muito envolvente, com isolamento e um forte enfoque narrativo. Outros fortes candidatos incluem o «Dark Souls III», pelo seu combate exigente e pelo seu universo enigmático, e o «Scorn», pela sua atmosfera biomecânica inquietante.

Que tipo de jogo é o Hell Is Us?

O Hell Is Us é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa, com combate ao estilo «Soulslike» e elementos de terror psicológico. Combina batalhas centradas no combate corpo a corpo com exploração, quebra-cabeças e uma forte ênfase na atmosfera e na narrativa.

O Hell Is Us é um jogo de mundo aberto?

Não, o Hell Is Us não é um jogo totalmente de mundo aberto. Usa ambientes semiabertos onde a exploração é incentivada, mas, em vez dos tradicionais pontos de referência ou mapas, os jogadores contam com a observação e a narrativa ambiental para se orientarem.