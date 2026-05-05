I migliori giochi hack-and-slash per soddisfare la tua voglia di azione nel 2026

I migliori giochi hack-and-slash soddisfano quella voglia di sentirti inarrestabile contro orde travolgenti di avversari pericolosi. Questi videogiochi sono disponibili in diverse varianti e attraggono i giocatori grazie al loro gameplay ricco di azione, agli stili di gioco personalizzabili, ai combattimenti contro i boss impegnativi, alla grafica epica, alle trame avvincenti e molto altro ancora. Che tu stia cercando un’azione frenetica per mettere alla prova i tuoi riflessi o qualcosa di più tattico per affinare la tua mente strategica, i giochi hack-and-slash fanno proprio al caso tuo.

In questo articolo ti presenterò alcuni dei migliori giochi hack-and-slash, che sfidano i confini del genere, che ogni giocatore che si rispetti dovrebbe provare. Esplorerò anche alcune perle nascoste che potrebbero esserti sfuggite. Infine, condividerò alcuni dei miei giochi hack-and-slash preferiti, a cui torno spesso per sperimentare strategie o stili di gioco nuovi e interessanti.

Qualunque sia il tuo livello di esperienza, questo articolo ti farà scoprire alcuni giochi hack-and-slash entusiasmanti che stuzzicheranno il tuo interesse. Quindi, continua a leggere per scoprire il tuo prossimo campo di battaglia epico.

Selezione top: i migliori giochi hack-and-slash

Che tu stia combattendo ondate di nemici, intraprendendo missioni epiche o mettendo in mostra la tua maestria in combattimento, questi giochi offrono puro divertimento adrenalinico. Ecco la nostra lista dei migliori giochi hack-and-slash che ti terranno le dita in movimento e il cuore a mille!

1 Warhammer 40,000: Space Marine 2 2024 Azione in stile gotico, cupo e sanguinario. Buy now 2 Sifu 2023 Un gioco d’azione e avventura impegnativo, dove il tempo è un’arma e ogni errore è una lezione. Buy now 3 Devil May Cry 5 2019 Azione elegante e adrenalinica con combattimenti esagerati e poteri demoniaci. Buy now

Vuoi saperne di più su ciascuno di questi titoli epici e vedere la nostra lista completa dei migliori giochi hack-and-slash? Continua a scorrere, ti daremo una breve panoramica.

Cosa rende grande un gioco hack-and-slash?

Come suggerisce il nome, i giochi hack-and-slash si caratterizzano per un gameplay incentrato sull’abbattimento di eserciti di avversari in combattimenti dal ritmo serrato.

All’inizio, il personaggio del giocatore è relativamente debole e ha a disposizione solo poche abilità e armi per affrontare le sfide del gioco. Ma, man mano che il gioco va avanti, il personaggio diventa più potente e deve affrontare sfide sempre più difficili, che richiedono abilità sempre più raffinate per essere superate. Questo significa che anche il giocatore deve migliorare nella padronanza delle meccaniche di gioco per andare avanti.

Alcuni giochi hack-and-slash permettono al giocatore di creare un personaggio completamente personalizzato scegliendo una classe, costruendo un albero delle abilità, modificando l’aspetto del personaggio, ecc. Tuttavia, altri giochi, come le serie The Witcher e Devil May Cry, danno al giocatore il controllo su un personaggio già definito, fondamentale per la trama generale. Per fortuna, questi giochi lasciano comunque un buon margine di personalizzazione per quanto riguarda l’aspetto, le scelte narrative e, soprattutto, il gameplay.

A mio parere, un ottimo gioco hack-and-slash dovrebbe offrire al giocatore un’immensa varietà nella creazione del proprio arsenale di distruzione. Il gioco dovrebbe fornire opzioni accattivanti per il combattimento corpo a corpo e a distanza, abilità magiche e tutto ciò che sta in mezzo. Dopotutto, visto che i giochi hack-and-slash sono incentrati sull’azione senza sosta, dovrebbero darti quella sensazione di soddisfazione a modo tuo.

I migliori giochi hack-and-slash

La seguente lista di 20 giochi hack-and-slash include titoli di vari generi, che possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

Azione

Avventura

RPG

Sparatutto in prima persona

Sparatutto in terza persona

Mondo aperto

Piattaforma

Sopravvivenza

Come puoi immaginare, la selezione dei giochi è influenzata principalmente dalle mie preferenze personali. Tuttavia, ho considerato anche altri fattori, come i punteggi delle recensioni, l’accoglienza da parte dei giocatori e ciò che mi è sembrato più divertente. In ogni caso, sono sicuro che la lista offrirà opzioni per giocatori con gusti e preferenze diversi.

Tieni presente che alcune di queste serie hanno più capitoli. Per questo ho cercato di scegliere titoli che fossero sia eccellenti sia accessibili ai principianti. Comunque, vale la pena dare un’occhiata anche agli altri capitoli se la mia raccomandazione iniziale ha attirato la tua attenzione.

1. Warhammer 40.000: Space Marine 2

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2024 Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Warhammer 40.000: Space Marine

È uno dei giochi più emozionanti e ricchi di azione usciti quest'anno. Questo gioco riceve recensioni eccellenti sia dai fan sfegatati di Warhammer che da chi conosce a malapena la serie. Per me, è il segno di un gioco davvero di alta qualità.

I giocatori apprezzano l’azione sanguinosa e senza sosta, le armi soddisfacenti (da mischia e a distanza) e la costruzione del mondo davvero eccezionale. Puoi personalizzare le armi, le abilità e l’aspetto del tuo Space Marine per trovare l’equilibrio perfetto per il combattimento interstellare. E anche se la trama principale è relativamente breve (circa 10 ore), la campagna ha pochissimi momenti di stallo, dato che sarai impegnato a sbaragliare enormi orde di Tiranidi.

Dato che il gioco è appena uscito, la scena multiplayer PvP è molto attiva e divertente una volta terminata la trama per giocatore singolo.

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2. Sifu

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2022 Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S N/A

È un picchiaduro in terza persona con una trama avvincente e combattimenti fantastici. Vesti i panni di uno studente di arti marziali in missione per vendicare il maestro della tua scuola, noto come sifu. Ogni volta che muori, un talismano magico ti fa risorgere, ma a costo di farti invecchiare notevolmente. Dal punto di vista del gameplay, invecchiare significa infliggere più danni ma avere meno salute. A una certa età puoi morire definitivamente, il che significa che dovrai ricominciare proprio da capo.

Il combattimento è senza dubbio il punto forte del gioco, poiché permette ai giocatori di utilizzare una serie apparentemente infinita di attacchi, combo e pericoli ambientali per affrontare l’assalto costante degli avversari. E anche se il combattimento sembra semplice, dovrai padroneggiarlo per arrivare alla fine del gioco.

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3. Devil May Cry 5

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2019 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Devil May Cry 1-4

È senza dubbio una delle serie hack-and-slash più iconiche in circolazione. Nel quinto capitolo, puoi giocare nei panni del cacciatore di demoni protagonista della serie, Dante, ma anche di Nero e V. Ogni personaggio ha uno stile di gioco unico, armi e abilità tra cui alternare, permettendo ai giocatori di trovare la combinazione perfetta per sconfiggere orde di demoni.

Una delle caratteristiche più particolari di Devil May Cry è la sua elegante meccanica d’azione. Ti assegna un punteggio in tempo reale durante il combattimento e dopo ogni missione, in base alle tue prestazioni. Dipende da fattori come la varietà degli attacchi, la lunghezza delle combo e la capacità di schivare gli attacchi, il che rende il gioco più emozionante offrendo una sfida che scoraggia un gameplay ripetitivo.

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4. Diablo 2

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2000 Windows, macOS Diablo, Diablo 3, Diablo 4

Diablo 2 è senza dubbio uno dei migliori e più iconici giochi di ruolo d'azione di tutti i tempi. Puoi scegliere tra cinque (o sette con l'espansione Lord of Destruction) classi di personaggi distinte e personalizzarle secondo i tuoi gusti usando gli alberi delle abilità e gli oggetti che trovi durante le tue epiche avventure.

Il gioco ti porterà attraverso vari paesaggi e dungeon dove dovrai affrontare eserciti schiaccianti di demoni e creature mitiche prima di raggiungere l’Inferno per sconfiggere Diablo, il Signore del Terrore. Dovrai assicurarti che le tue abilità e i tuoi oggetti siano ben coordinati per portare a termine l’arduo viaggio del gioco.

Se non ti va di giocare a un titolo così vecchio, nel 2021 è uscita una versione rimasterizzata di Diablo 2, con una grafica aggiornata e disponibile su console come PlayStation 4, Switch e Xbox One.

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5. Dark Souls

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2018 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Dark Souls 2, Dark Souls 3

Il famoso genere "souls-like" è nato da Dark Souls, una versione impegnativa ma appagante del genere hack-and-slash. Il primo gioco della serie è un RPG d'azione dall'atmosfera suggestiva e dal ritmo lento, che richiede maggiore cautela e strategia, dato che i tuoi avversari colpiscono duro mentre le tue opzioni di difesa e recupero sono limitate. Inoltre, morire significa perdere tutte le tue Anime, la valuta essenziale per far progredire il tuo personaggio. Riapparirai presso un falò nelle vicinanze, così come tutti i nemici che hai sconfitto.

In Dark Souls vesti i panni di un non-morto maledetto alla ricerca del destino della tua specie. Puoi personalizzare il tuo stile di gioco scegliendo tra varie classi, potenziando diverse statistiche ed equipaggiando vari oggetti magici che trovi nel vasto mondo aperto.

Ti consiglio di scegliere la versione rimasterizzata perché offre eccellenti miglioramenti rispetto all’originale, che presentava alcuni problemi tecnici. È ottimizzata meglio per le piattaforme moderne, garantendo un FPS e prestazioni migliori, cosa fondamentale quando ogni secondo fa la differenza tra la vita e la morte.

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6. Elden Ring

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2022 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S DLC L’ombra dell’Erdtree

Dai creatori dell’iconico Dark Souls arriva Elden Ring: un RPG open-world in stile Souls ambientato in un mondo in parte ideato da George R. R. Martin. Il gioco, acclamato dalla critica, è molto simile a Dark Souls dal punto di vista del gameplay, con scontri impegnativi e un sistema di personalizzazione basato sulle classi che ti permette di potenziare determinate statistiche.

La cosa fondamentale è che il gioco presenta un mondo da esplorare molto più vasto, che richiede una cavalcatura e punti di viaggio rapido per spostarti in modo efficiente. Troverai dungeon nascosti con mostri potenti che rilasciano incantesimi eccezionali e oggetti necessari per sconfiggere i boss principali del gioco, notoriamente difficili. E se il vasto gioco base non bastasse, Elden Ring è stato recentemente aggiornato con il DLC "Shadow of the Erdtree".

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7. Hades

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2020 Windows, macOS, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Xbox One, Xbox Series X/S Hades 2

Hades è un gioco hack-and-slash rogue-lite ispirato alla mitologia greca, con una rigiocabilità praticamente infinita. Vesti i panni di Zagreus, il figlio di Ade, che deve fuggire dagli Inferi per incontrare gli dei dell’Olimpo. Gli dei ti concederanno potenti doni che potenzieranno in modo unico le tue abilità di combattimento. Hai anche a disposizione un impressionante arsenale di armi leggendarie con cui creare migliaia di combinazioni diverse per trovare il tuo stile di gioco preferito.

Durante i tuoi numerosi tentativi di fuga, diventerai progressivamente più potente fino a sconfiggere i boss degli Inferi e superare i livelli generati proceduralmente. Capirai presto che una sola fuga riuscita non basta per finire il gioco. Inoltre, i personaggi coloriti e affascinanti della storia commenteranno spesso le tue numerose morti mentre cerchi di scappare.

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8. The Witcher 3: Wild Hunt

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2015 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch The Witcher, The Witcher 2: L’assassino dei re

La serie di The Witcher si è evoluta da una serie di libri cult a un fenomenale gioco di ruolo open-world, prima di diventare una serie TV su Netflix. Secondo me, The The Witcher 3: Wild Hunt è il miglior capitolo della serie ed è un ottimo punto di partenza per chi ama i giochi single-player incentrati sulla trama.

Vesti i panni di Geralt, un cacciatore di mostri a pagamento alla ricerca di Ciri, la figlia scomparsa dell’imperatore. Le abilità di The Witcher includono la maestria con la spada, la capacità di rintracciare mostri, un po’ di magia e l’alchimia. Potrai personalizzare questi aspetti a tuo piacimento mentre dai la caccia a mostri mitici e ad altri nemici che ti ostacolano. Anche la trama è eccellente e ti porterà a prendere decisioni difficili ma di grande impatto durante tutto il gioco.

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9. Hollow Knight

Anno di uscita Piattaforme Altri titoli della serie 2017 Windows, Linux, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight è diventato subito un classico quando è uscito nel 2017. È un platform in stile Metroidvania con un'atmosfera alla Souls, il tutto racchiuso in un bellissimo mondo 2D dipinto a mano.

Qui vesti i panni di Knight, un silenzioso guerriero insettoide che deve esplorare Hallownest con tutti i suoi incredibili paesaggi sotterranei. I nemici sconfitti lasciano cadere dei Geo, che ti permettono di sbloccare nuovi attacchi, incantesimi e abilità di movimento per muoverti meglio in questo mondo enorme.

Essendo un gioco in stile Metroidvania, Hollow Knight è non lineare e ti permette di esplorare il mondo interconnesso come preferisci. Tieni però presente che alcune aree saranno bloccate da ostacoli che potrai superare solo con abilità specifiche.

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10. Monster Hunter: World

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2018 Windows, Xbox One, PS4 Monster Hunter Rise, Monster Hunter Wilds

A differenza di molti altri giochi hack-and-slash presenti in questa lista, Monster Hunter: World punta su lunghi scontri contro singoli nemici giganteschi piuttosto che su orde travolgenti. Come suggerisce il nome, ti dedichi principalmente alla caccia ai mostri, ognuno con schemi di attacco, punti di forza e punti deboli unici.

Le battute di caccia si svolgono in biomi specifici dove vagano determinati mostri, e devi rintracciarli da solo. Questi mostri non si arrendono facilmente e possono scappare se non sei abbastanza veloce. Sconfiggere i mostri ti garantisce risorse preziose che puoi usare per creare equipaggiamento più potente, tra cui armi e armature.

A proposito di armi, puoi equipaggiare 14 diversi archetipi di armi con stili di combattimento e meccaniche di gioco unici. Inoltre, puoi avere animali da compagnia e creare equipaggiamento per loro, in modo che ti tengano compagnia in battaglia.

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11. Grim Dawn

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2016 Windows, Xbox One DLC “Ashes of Malmouth”, DLC “Forgotten Gods”

Grim Dawn è uno dei miei RPG d'azione preferiti grazie al suo sistema di personalizzazione dei personaggi davvero unico. Offre nove classi distinte, ognuna con uno stile di gioco, incantesimi e alberi delle abilità unici. Tuttavia, invece di scegliere una sola classe, puoi sceglierne due per crearne una completamente nuova (o “Mastery”, come viene chiamata nel gioco). Questo ti permette un livello incredibile di personalizzazione del gameplay, già solo per quanto riguarda le abilità e le competenze.

Un altro aspetto del gioco che puoi personalizzare a fondo è il tuo equipaggiamento. Durante le tue avventure, i nemici lasceranno cadere bottini con varie statistiche e poteri elementali. Questi possono creare ulteriori sinergie con i poteri che hai scelto per sbarazzarti rapidamente delle orde di nemici che ti daranno la caccia. Mi piacciono anche l’atmosfera suggestiva e lo stile steampunk del gioco, visto che puoi persino equipaggiare delle pistole come arma principale, cosa rara tra i giochi di ruolo d’azione.

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12. Samurai Warriors 5

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2021 Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Samurai Warriors 1-4

Scegli Samurai Warriors 5 se vuoi diventare un generale superpotente su un campo di battaglia frenetico con migliaia di avversari. Ambientato nel Giappone feudale durante il periodo Sengoku, è un gioco hack-and-slash in stile Musou che ti farà vestire i panni di personaggi storici come Nobunaga Oda e Hanzo Hattori in epici campi di battaglia contro orde di soldati deboli e, a volte, potenti generali come te.

Sebbene sia il quinto capitolo della serie S amurai Warriors, si tratta di un leggero reboot e non di un sequel dei titoli precedenti. Sono state apportate alcune modifiche allo stile grafico e al gameplay, ma l’esperienza complessiva rimane fedele ai titoli precedenti. È quindi un ottimo punto di partenza per chi si avvicina alla serie per la prima volta. Per me, una delle cose più interessanti dei giochi di Samurai Warriors è la modalità multigiocatore a schermo diviso.

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13. For Honor

Anno di uscita Piattaforme Altri titoli della serie 2017 Windows, PS4, Xbox One N/A

For Honor è un gioco hack-and-slash incentrato sul PVP che ti catapulterà nel bel mezzo di un caotico campo di battaglia con centinaia di NPC e personaggi eroici controllati da altri giocatori. Puoi scegliere eroi ispirati alla storia tra cinque fazioni, ulteriormente suddivise in quattro classi uniche, ciascuna con i propri punti di forza e di debolezza.

Il punto forte del gioco è la sua meccanica di combattimento unica quando affronti altri giocatori. Entrerai in una modalità duello chiamata Art of Battle, dove dovrai osservare il tuo avversario e decidere da quale direzione attaccare o parare. Avrai anche abilità speciali di classe per sorprendere i tuoi avversari e potrai modificare la potenza dei tuoi attacchi per adattarli meglio alla situazione. Ci sono anche modalità cinematografiche per giocatore singolo e in cooperativa, se vuoi allenarti o prenderti una pausa dall’intensa azione PVP.

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14. Darksiders

Anno di uscita Piattaforme Altri titoli della serie 2016 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch Darksiders 2, Darksiders 3, Darksiders Genesis

Darksiders è un gioco hack-and-slash in terza persona in cui controlli War, uno dei Quattro Cavalieri dell’Apocalisse. Vieni mandato su una Terra post-apocalittica per scoprire perché angeli e demoni stanno combattendo sul pianeta natale dell’umanità. Lo stile grafico colorato del gioco, creato dal fumettista Joe Madureira, conferisce al titolo un aspetto iconico e senza tempo.

Questo gioco prende forte ispirazione da altri titoli di azione e avventura e presenta un mondo intricato che richiede di sbloccare abilità speciali e risolvere enigmi per poterlo attraversare. Per quanto riguarda il combattimento, hai la tua fidata spada Chaoseater con le sue mosse uniche e i poteri che puoi potenziare col tempo. Potrai anche aggiungere altre armi al tuo arsenale sconfiggendo i boss demoniaci e angelici della storia o esplorando le aree secondarie della mappa.

Il gioco è uscito inizialmente nel 2010, ma ti consiglio l’edizione rimasterizzata, che migliora la grafica e risolve i problemi tecnici.

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15. Warhammer: Vermintide 2

Anno di uscita Piattaforme Altri titoli della serie 2018 Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Warhammer: End Times – Vermintide, Warhammer 40.000: Darktide

Warhammer: Vermintide 2 è un gioco di sopravvivenza cooperativo in prima persona ambientato nell’era fantasy dell’universo di Warhammer 40K. Dal punto di vista del gameplay, si ispira molto a Left 4 Dead, ma Vermintide punta di più sul combattimento corpo a corpo, rendendolo così un eccellente gioco hack-and-slash. Mi piace poter entrare in una partita quando voglio per godermi il combattimento viscerale del gioco.

Con un gruppo di amici o di bot, affronterai eserciti schiaccianti di Skaven in vari ambienti visivamente impressionanti. Puoi scegliere tra cinque diverse classi di personaggi, che sono ulteriormente suddivise in carriere con abilità e capacità diverse. Puoi personalizzare ogni personaggio con varie armi e oggetti che scoprirai completando le missioni, con diverse mosse e punti di forza contro determinati avversari.

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16. Chivalry 2

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2021 Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Chivalry: Guerra medievale

È perfetto per i giocatori che vogliono partecipare a epiche ma caotiche battaglie PVP medievali con fino a 64 giocatori. Il gioco offre modalità a squadre in cui i giocatori devono assaltare o difendere un castello con i suoi vari obiettivi. In alternativa, puoi scegliere i deathmatch tutti contro tutti per mettere alla prova il tuo coraggio contro chiunque ti si pari davanti.

Il combattimento è più semplice rispetto a For Honor, dato che puoi attaccare con fendenti, fendenti dall’alto e colpi di punta usando una vasta gamma di armi medievali. Come ci si aspetta, puoi difenderti usando scudi, parate e schivate, il che ha il vantaggio di sbilanciare il tuo avversario. Tuttavia, ciò che distingue Chivalry 2 è l’introduzione del combattimento a cavallo. Inoltre, puoi collaborare con i tuoi compagni di squadra e utilizzare varie armi da assedio sul campo di battaglia per ottenere un vantaggio. Nel complesso, i giocatori apprezzano l’atmosfera caotica ma anche esilarante del gioco.

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17. Bayonetta

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2009 Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Bayonetta 2, Bayonetta 3

Prova Bayonetta se cerchi un gioco d’azione esagerato simile a Devil May Cry, con una strega femme fatale come protagonista. Avrai a disposizione un'immensa varietà di armi da mischia, armi da fuoco e abilità speciali per farti strada a colpi di spada tra orde di nemici demoniaci. Alla fine di ogni scontro riceverai una valutazione di combattimento basata sulla tua prestazione, che verrà sommata alla fine del capitolo per darti un punteggio finale.

Una delle mosse più spettacolari del gioco è “Attacchi di tortura”, in cui Bayonetta evoca vari strumenti di tortura come le vergini di ferro e le ghigliottine per far fuori i suoi avversari. Inoltre, una schivata al momento giusto attiverà il “Witch Time”, che rallenta i tuoi nemici, permettendoti di infliggere un sacco di danni prima che possano reagire.

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18. Titan Quest Anniversary Edition

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2016 Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PS4, Xbox One DLC Ragnarok, Atlantis ed Eternal Embers

Titan Quest è un RPG d’azione creato dagli stessi sviluppatori di Grim Dawn e ne condivide molte delle eccellenti qualità. Il gioco è ambientato nell’epoca preromana, con il giocatore che viaggia attraverso l’antica Grecia, l’Egitto e la Via della Seta per dare la caccia ai Titani che minacciano il mondo.

Il gioco offre otto diverse specializzazioni con abilità e capacità uniche. Come in Grim Dawn, puoi scegliere due specializzazioni per creare una combinazione unica che si adatti al tuo stile di gioco. Durante le tue avventure, incontrerai creature mitiche e visiterai luoghi storici come le Grandi Piramidi e il Partenone. Come ci si aspetta, durante le tue avventure troverai anche equipaggiamento epico per completare il tuo arsenale.

L'edizione anniversario include una serie di miglioramenti che rendono il gioco più piacevole, sia nel titolo base che nel DLC "Immortal Throne", per un'esperienza hack-and-slash davvero completa.

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19. Dead Rising 3 Apocalypse Edition

Anno di uscita Piattaforme Altri capitoli 2013 Windows, Xbox One Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 4

È il punto di forza della serie in termini di dimensioni, varietà di combattimento e divertimento in generale. È un gioco di sopravvivenza agli zombie in mondo aperto in cui vesti i panni di Nick Ramos, che deve cercare provviste per sopravvivere in una città invasa dai non morti. Lungo il percorso, incontrerai NPC amichevoli e boss memorabili che cercheranno di fermarti.

Il punto forte del gioco è che puoi combattere gli zombie praticamente con qualsiasi oggetto trovi. Se un oggetto non basta, puoi combinarlo con un altro per ottenere un’arma ancora più potente con abilità speciali pazzesche. Non sorprende che anche i veicoli siano considerati armi che puoi combinare per farti strada con stile nella città infestata.

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20. God Eater 3

Anno di uscita Piattaforme Altri titoli della serie 2018 Windows, PS4, Nintendo Switch God Eater, God Eater 2

Si tratta di un gioco hack-and-slash in stile anime ambientato in un mondo post-apocalittico, dove devi dare la caccia a mostri simili a divinità chiamati Aragami. Alcuni giocatori considerano God Eater un’alternativa più veloce e intensa a Monster Hunter, e secondo me è una valutazione giusta.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di armi God Arc, che si potenziano divorando i nemici sconfitti, sbloccando abilità speciali chiamate Burst Arts. Se personalizzare il tuo personaggio non ti basta, puoi anche portare con te dei compagni nelle tue avventure, alcuni dei quali riconoscerai se hai visto l’anime tratto da questo gioco.

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Scegliere il gioco hack-and-slash giusto per te

Non c’è bisogno di pensarci troppo, perché le preferenze di gioco variano da persona a persona. La cosa più importante è verificare se il gioco è supportato dalla tua piattaforma, che sia un PC o una console.

In secondo luogo, leggi alcune delle recensioni più recenti del gioco, sia dei giocatori che dei critici. Alcuni titoli, come No Man’s Sky, all’uscita sono piuttosto deludenti ma vengono poi migliorati con delle patch. Le recensioni più recenti ti daranno un’idea dello stato attuale del gioco.

E, infine, dai un’occhiata a qualche filmato di gameplay o ai trailer per farti un’idea dell’atmosfera generale del gioco. Alcuni giochi sono accattivanti semplicemente per come sono fatti, e non c’è niente di male nello scegliere i giochi hack-and-slash in questo modo. Dopotutto, lo scopo di questi giochi d’azione è farti sentire un vero duro, e quella sensazione viene evocata in modo diverso per ognuno.

Domande frequenti

Cosa distingue i giochi hack-and-slash dagli altri generi d’azione?

Puoi riconoscere i giochi hack-and-slash dall’enfasi sul combattimento e dalla possibilità di personalizzare il tuo stile di gioco in mille modi diversi.

Quale gioco hack-and-slash ha la trama migliore?

Secondo me, The The Witcher 3: Wild Hunt ha la trama migliore tra tutti i giochi hack-and-slash a cui ho giocato. Però, ti colpisce di più se hai giocato ai titoli precedenti.

Si possono giocare i giochi hack-and-slash con gli amici?

Sì, ci sono molti giochi hack-and-slash che supportano la modalità multigiocatore. I miei preferiti da giocare con gli amici sono Grim Dawn, Diablo 2 e Monster Hunter: World.

Ci sono giochi hack-and-slash sottovalutati che vale la pena provare?

Secondo me, Hades è uno dei giochi hack-and-slash più sottovalutati che valga la pena provare. Ha un’ottima rigiocabilità e una trama interessante che si evolve continuamente.