20 giochi simili a Fallout 4 del 2026 che ti faranno continuare a esplorare

I fan di Fallout 4 adoreranno questa lista. Ho raccolto 20 giochi simili a Fallout 4 che racchiudono tutto ciò che ti è piaciuto: vagare per la terra desolata, costruire insediamenti e prendere le decisioni difficili che danno forma alla tua storia.

Rovine da esplorare, compagni da reclutare e immensi mondi aperti da attraversare fanno tutti parte dell’esperienza. Questi giochi offrono la creazione di oggetti, l’esplorazione e la libertà tipica dei giochi di ruolo che rendono Fallout così avvincente. In questi titoli ti aspettano sopravvivenza cruda, emozioni fantascientifiche e ambientazioni post-apocalittiche dall’umorismo nero, pronte a colmare il vuoto lasciato da Fallout e a mantenere viva la tua voglia di giocare.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Fallout 4

Queste tre scelte colgono diversi aspetti della formula di Fallout: mondi vasti, scelte significative e un gameplay incentrato sulla sopravvivenza. Catturano la libertà, i compagni memorabili e i mondi coinvolgenti che rendono i giochi simili a Fallout 4 così avvincenti.

1 Dragon Age: Inquisition 2014 Un RPG imponente e ricco di trama, in cui ogni scelta plasma il mondo che ti circonda, richiamando la profondità morale e i drammi tra fazioni di cui i fan di Fallout non ne hanno mai abbastanza. Buy now 2 Dying Light 2015 Un'avventura di sopravvivenza dal ritmo serrato che unisce saccheggi, creazione di oggetti e movimenti di parkour per rendere ogni notte in questa città in rovina piena di tensione e indimenticabile. Buy now 3 The Outer Worlds 2019 Un RPG fantascientifico spiritoso e basato sulle scelte, pieno di personaggi stravaganti, dilemmi morali e quel tipo di libertà di gioco che fa sì che ogni decisione conti davvero. Buy now

Continua a scorrere per scoprire altri giochi open-world simili a Fallout 4, ricchi di storie post-apocalittiche, sistemi RPG approfonditi e quel senso di scoperta che ti spinge a tornare per “ancora una missione”.

I 20 migliori giochi simili a Fallout 4 in cui perderti

Pronto a tuffarti in nuovi mondi pieni di scelte, pericoli ed esplorazione? Questa lista mette in evidenza 20 avventure epiche ricche di sopravvivenza, crafting e libertà open-world. Quanti di questi hai già giocato? Ognuno di essi si guadagna un posto tra i migliori giochi simili a Fallout 4 che mantengono vivo lo spirito delle terre desolate.

1. Dragon Age: Inquisition [RPG open world basato sulle scelte, con fazioni ben definite]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i BioWare; Electronic Arts Punteggio Metacritic 85/100 Durata media di gioco circa 100–150 ore per completare il gioco Caratteristiche uniche Trame secondarie ramificate dei compagni, grandi hub in un mondo semi-aperto, scelte del giocatore che influenzano le fazioni e lo stato del mondo

In Dragon Age: Inquisition, ti calerai nei panni dell’Inquisitore, l’unica persona in grado di impedire che un’enorme lacerazione nel cielo inghiottisca il mondo. Viaggerai attraverso vaste regioni create a mano, piene di mostri da combattere, segreti da svelare e alleati da reclutare.

La grafica è stupenda: colline ondulate, cime innevate e antiche rovine che sembrano animate dalla storia e dal pericolo. Skyhold, la tua base principale, cresce man mano che aumenta la tua influenza, regalandoti quella stessa soddisfacente sensazione di progresso che i giocatori di Fallout 4 adorano quando potenziano i propri insediamenti.

Il gameplay ruota attorno all’esplorazione, alla creazione di oggetti e alla guida della tua squadra di compagni in battaglia. Ognuno di loro ha una personalità forte, una storia tutta sua e opinioni uniche sulle tue scelte. Il modo in cui gestisci le fazioni, le relazioni e i bivi narrativi può cambiare il modo in cui il mondo ti vede, e questo tipo di processo decisionale ramificato è perfetto per chiunque ami la libertà e la profondità di Fallout.

Perché l’abbiamo scelto Dragon Age: Inquisition si distingue per le sue trame profonde, le difficili scelte morali e la creazione di un mondo epico che fa sì che ogni decisione sembri davvero importante.

Ciò che rende speciale questo gioco è come anche la scelta più piccola possa innescare conseguenze enormi. Stringere alleanze, potenziare la tua base e destreggiarti tra i drammi politici ti regala la stessa emozione di plasmare un mondo che reagisce alle tue azioni: un titolo imperdibile per gli appassionati dei migliori giochi narrativi.

Il mio verdetto: se ti è piaciuto il mix di strategia, esplorazione e scelte difficili di Fallout 4, Dragon Age: Inquisition è una scelta ovvia. È un’avventura imponente e incentrata sulla trama, in cui la tua leadership plasma davvero il mondo e i tuoi compagni rendono ogni passo del viaggio davvero speciale.

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2. Dying Light [Gioco di sopravvivenza in mondo aperto con crafting e raccolta di oggetti]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Techland; Warner Bros. Interactive Entertainment Punteggio Metacritic 74/100 Durata media circa 18 ore per la trama principale, circa 50–60 ore con missioni secondarie ed extra Caratteristiche uniche Spostamenti in parkour in un mondo aperto infestato dagli zombie, ciclo dinamico giorno/notte che influenza il comportamento dei nemici, sistema di crafting esteso e gameplay cooperativo incentrato sulla sopravvivenza

Dying Light ti catapulta in una città fatiscente invasa dagli infetti, e la sopravvivenza diventa subito una vera e propria arte. Considerato uno dei migliori giochi di zombie, ti sfida a razzolare in cerca di provviste, a costruire armi improvvisate e brutali e a muoverti con il parkour sui tetti per restare in vita.

Il mondo appare crudo e disperato, ogni angolo di strada nasconde qualcosa di utile… o qualcosa che non vede l’ora di divorarti. È un gioco frenetico, teso e incredibilmente appagante una volta che hai preso il ritmo dei movimenti e dei combattimenti.

Durante il giorno hai la possibilità di esplorare, raccogliere risorse e aiutare i sopravvissuti. Ma quando il sole tramonta, tutto cambia: gli infetti diventano più forti, più veloci e molto più terrificanti. Questa tensione costante tra giorno e notte ti tiene con l’adrenalina a mille e ti fa guadagnare ogni risorsa che raccogli. La città stessa è un labirinto di pericoli e opportunità, con tantissimi nascondigli segreti e storie secondarie che rendono l’esplorazione davvero interessante.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco è tutto incentrato sul parkour frenetico, sui combattimenti brutali e su quella tensione costante del tipo “riuscirò a sopravvivere alla notte?” che non ti dà mai tregua.

Cercare provviste, costruire armi e attraversare zone letali sono il cuore del gioco, offrendoti quel mix perfetto di improvvisazione e sopravvivenza in una città che sembra viva e costantemente sul filo del rasoio. Le rovine urbane e gli scontri carichi di tensione rendono ogni momento emozionante.

Il mio verdetto: se ti è piaciuto il brivido di saccheggiare le rovine e trasformare la spazzatura in strumenti letali in Fallout 4, Dying Light porta quella sensazione a un livello superiore. È brutale, coinvolgente e pieno di momenti da cardiopalma che ti fanno sentire ogni notte come se fosse l’ultima.

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3. The Outer Worlds [RPG fantascientifico in stile Fallout dagli autori originali]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Obsidian Entertainment; Private Division Punteggio Metacritic 85/100 Durata media ~25–40 ore per completare la storia principale + i contenuti secondari Caratteristiche uniche Missioni ramificate, dialoghi spiritosi, sistema di scelte morali, ambientazione fantascientifica ispirata ai creatori di Fallout

The Outer Worlds è un RPG vivace e basato sulle scelte, ambientato nelle colonie spaziali di Halcyon gestite dalle grandi corporazioni, dove le tue decisioni determinano il destino di interi insediamenti e delle persone che li abitano. Vesti i panni di un colono che si risveglia dal criosonno e si ritrova in una galassia piena di corporazioni losche, fazioni rivali e pianeti ricchi di segreti tutti da scoprire.

L’esplorazione ti porterà in insediamenti colorati, strani paesaggi alieni e angoli nascosti pieni di bottino e storia, il tutto raccontato con un tocco tagliente e satirico. Il combattimento è versatile: puoi usare la furtività, hackerare i sistemi o semplicemente sparare, adattando il tuo approccio alla situazione.

Questo titolo si distingue per il ritmo serrato e le missioni basate sulle scelte, che danno peso a ogni decisione. Le trame ramificate ti permettono di schierarti da una parte o di bruciare i ponti, e i compagni hanno personalità e obiettivi propri che cambiano in base al tuo comportamento.

Perché l'abbiamo scelto L’ho scelto perché coglie alla perfezione quel mix in stile Fallout di umorismo, libertà d’azione del giocatore e zone d’ombra morali – il tutto ambientato in un universo stravagante e futuristico.

I dialoghi spiritosi sono ovunque, dai personaggi non giocanti sarcastici alle interazioni a sorpresa, e conferiscono al mondo un senso dell’umorismo tagliente e una forte identità. Le scelte morali ridefiniscono i rapporti tra le fazioni, le missioni e persino intere colonie. Il gioco cattura lo spirito dei migliori titoli di Fallout, mescolando commedia nera con scelte che contano davvero.

Il mio verdetto: The Outer Worlds è puro DNA di Fallout nello spazio. Missioni basate sulle scelte, dialoghi intelligenti e un sistema di scelte morali rendono ogni decisione importante, mentre l’eccentrica ambientazione distopica fa sì che esplorare, combattere e negoziare non sia mai noioso. È un RPG ben strutturato, divertente e rigiocabile all’infinito per chiunque desideri libertà e impatto nel proprio gameplay.

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4. The Elder Scrolls V: Skyrim [Enorme sandbox fantasy open-world con massima libertà per il giocatore]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Bethesda Game Studios; Bethesda Softworks Punteggio Metacritic 96/100 Durata media di gioco ~100–300+ ore a seconda dello stile di gioco e delle mod Caratteristiche uniche Enorme mondo aperto fantasy in stile sandbox, libertà totale di esplorazione, potenziale di modding, fazioni memorabili

Skyrim ti catapulta nella provincia ghiacciata e selvaggia di Tamriel, dove i draghi sono tornati e le tensioni politiche sono alle stelle. Vesti i panni del Dragonborn, un eroe nato con il potere di assorbire le anime dei draghi e scagliare potenti grida, ma il gioco si trasforma presto in un’esplorazione di un mondo enorme pieno di villaggi, dungeon, montagne e rovine antiche.

Puoi creare equipaggiamento, sviluppare abilità e seguire innumerevoli missioni, dalle trame principali alle avventure secondarie nascoste in angoli segreti. Il design visivo e l’atmosfera sono iconici: cime innevate, fitte foreste e città vivaci sembrano tutte piene di vita e di storie che aspettano solo di essere raccontate.

Perché l'abbiamo scelto È difficile trovare qualcosa di meglio della libertà che offre questo gioco: esplora le montagne, combatti i draghi o semplicemente ruba delle forme di formaggio. Il mondo sembra infinito e vivo, qualunque cosa tu faccia.

Skyrim offre la stessa libertà senza limiti che rende Fallout 4 così avvincente. Puoi unirti alle fazioni, costruire relazioni e affrontare le sfide come preferisci, con ogni scelta che plasma la tua esperienza. La comunità dei modder aggiunge una rigiocabilità quasi illimitata, permettendo ai giocatori di modificare la grafica, aggiungere nuove missioni o persino rivoluzionare completamente il gameplay.

Il mio verdetto: per chiunque desideri una vasta esplorazione e un’avventura guidata dal giocatore, Skyrim è il massimo. La totale libertà di esplorare, le fazioni memorabili e il potenziale infinito del modding soddisfano la stessa voglia di avventura di Fallout 4. Questo lo rende uno dei migliori giochi open-world che ti permette di creare la tua storia epica in un mondo che sembra sempre vivo.

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5. Metro Exodus [Sopravvivenza post-apocalittica con esplorazione guidata dalla trama]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i 4A Games; Deep Silver Punteggio Metacritic 82/100 Durata media di gioco circa 20–30 ore Caratteristiche uniche Sopravvivenza post-apocalittica, esplorazione guidata dalla trama, ambientazioni suggestive, gestione delle risorse, azione furtiva e combattimenti ben bilanciati

Metro Exodus ti accompagna in un viaggio avvincente attraverso una Russia post-nucleare, fondendo sopravvivenza, esplorazione e trama in un mondo splendidamente desolato. Vesti i panni di Artyom, avventurandoti oltre i tunnel della metropolitana di Mosca a bordo di un treno a vapore, l’Aurora, alla ricerca di una nuova casa per la tua gente.

Il gioco bilancia l’esplorazione in livelli aperti con momenti lineari guidati dalla trama, creando un forte senso di tensione e determinazione. I paesaggi spaziano da lande ghiacciate a deserti bruciati dal sole, ognuno brulicante di pericoli, mutanti e elementi narrativi ambientali che rendono il mondo realistico e pericoloso.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco offre un mix avvincente di survival horror e narrazione emozionante, rendendo indimenticabile ogni fermata del treno nella Russia post-apocalittica.

I giocatori raccolgono risorse scarse, costruiscono armi e gestiscono le munizioni, rendendo ogni scontro decisivo. La storia cambia in base alle tue scelte e i compagni reagiscono in modo realistico alle tue azioni. I momenti di calma bilanciano la sopravvivenza ad alta tensione, mentre la grafica e il sonoro aumentano l’immersione: dai tunnel inquietanti alla bellezza struggente delle città abbandonate illuminate dal sole.

Il mio verdetto: Metro Exodus è uno dei migliori giochi post-apocalittici, che offre una versione più cupa e realistica dell’esperienza di Fallout 4. Risorse scarse, scontri concitati e scelte significative rendono l’esplorazione, la strategia e la sopravvivenza intense e profondamente gratificanti.

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6. Starfield [RPG di esplorazione spaziale con la libertà in stile Bethesda]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Punteggio Metacritic 83/100 Durata media di gioco ~50–100 ore, a seconda dell'esplorazione e delle missioni secondarie Caratteristiche uniche RPG spaziale open-world, costruzione di basi, missioni di fazione, saccheggi, trame emergenti, libertà in stile Bethesda

Starfield ti permette di esplorare le vaste distese dello spazio, saltando da un pianeta all’altro, tra lune e vivaci stazioni spaziali, mentre scopri segreti nascosti e nuove civiltà. Vesti i panni di un viaggiatore spaziale personalizzabile, costruendo la tua nave, potenziando l’equipaggiamento e scegliendo il tuo percorso attraverso una galassia piena di fazioni, intrighi politici e misteri.

Il gioco unisce l’esplorazione open-world a missioni guidate dalla trama, offrendo ai giocatori la libertà di tracciare la propria avventura attraverso mondi diversi e visivamente mozzafiato. Le meccaniche di combattimento e di tiro in prima persona lo collocano tra i giochi FPS più coinvolgenti, mentre l’interazione con una vasta gamma di personaggi e fazioni rende ogni sessione dinamica.

Perché l’abbiamo scelto Starfield cattura quel senso di stupore e scoperta, permettendoti di tracciare il tuo percorso nello spazio e svelare segreti in una galassia che sembra davvero immensa.

La costruzione di basi e le missioni delle fazioni ti permettono di lasciare un segno tangibile nella galassia, mentre il saccheggio e la ricerca di risorse aggiungono un gratificante senso di progressione. Le storie emergenti del mondo fanno sì che l’universo reagisca alle tue scelte, creando un sandbox vivo e pulsante, pieno di sorprese e con un grande potenziale di rigiocabilità.

Il mio verdetto: Starfield è un must per chiunque ami lo stile caratteristico di Bethesda. La costruzione delle basi, le missioni delle fazioni, il saccheggio e le storie del mondo emergente offrono libertà e profondità infinite, permettendoti di creare la tua avventura spaziale personale mentre esplori una galassia che sembra sempre viva e piena di opportunità.

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7. Cyberpunk 2077 [RPG coinvolgente con scelte del giocatore e un mondo ben costruito]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i CD Projekt Red; CD Projekt Punteggio Metacritic 86/100 Durata media di gioco ~25–50 ore Caratteristiche uniche RPG basato sulle scelte, trame ramificate, esplorazione urbana in mondo aperto, alberi delle abilità e potenziamenti, narrazione coinvolgente, potenziamenti cibernetici

Cyberpunk 2077 ti catapulta a Night City, una metropoli tentacolare illuminata dai neon, piena di vita, pericoli e opportunità. Vesti i panni di V, un mercenario che si muove in un mondo dominato da megacorporazioni, bande di strada e intelligenza artificiale fuori controllo.

L'esplorazione spazia tra grattacieli torreggianti, vicoli nascosti e covi sotterranei, tutti ricchi di missioni secondarie, segreti e dettagli che rendono la città davvero viva. Il combattimento mescola scontri a distanza, abilità cibernetiche, furtività e hacking, permettendoti di affrontare ogni sfida in tanti modi diversi.

Perché l’abbiamo scelto Pochi giochi ti trascinano nel loro mondo come questo: le strade illuminate dai neon, le scelte difficili e il caos high-tech rendono ogni missione un’esperienza cinematografica.

Il gioco eccelle nella narrazione guidata dal giocatore. Le decisioni morali influenzano il destino sia dei personaggi che delle fazioni, mentre le missioni ramificate offrono percorsi e finali multipli. I potenziamenti dei personaggi, gli impianti cibernetici e la personalizzazione delle armi ti permettono di adattare il gameplay al tuo stile, aggiungendo profondità all’esplorazione e al combattimento.

La città stessa è un parco giochi per un gameplay emergente, che offre incontri e narrazioni che si adattano alle tue scelte, rendendo ogni sessione imprevedibile e coinvolgente.

Il mio verdetto: Cyberpunk 2077 offre un’esperienza RPG ricca e vivace, che si colloca tra i giochi di fantascienza più coinvolgenti. La sua profondità, basata sulle scelte, e la costruzione del mondo piaceranno tantissimo ai fan di Fallout 4. Le decisioni morali, le missioni ramificate e l’esplorazione di una città vastissima rendono ogni partita unica e piena di sorprese.

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8. Chernobylite [Sopravvivenza nella zona contaminata e costruzione di basi]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i The Farm 51; All in! Games SA Punteggio Metacritic 75/100 Durata media di gioco ~20–40 ore Caratteristiche uniche Sopravvivenza post-nucleare, crafting e costruzione di basi, meccaniche stealth, saccheggio delle rovine, gestione della squadra, narrazione coinvolgente

Chernobylite ti catapulta nella Zona di Esclusione irradiata, un inquietante mondo post-nucleare pieno di pericoli, misteri e sfide per la sopravvivenza. Vestirai i panni di uno scienziato che torna nella Zona per svelare i segreti del disastro e ritrovare una persona cara scomparsa.

L'esplorazione è tesa e ricca di atmosfera: ti muoverai tra città abbandonate, strutture fatiscenti e fitte foreste, il tutto evitando pericoli ambientali e creature ostili. La grafica è cruda e realistica, con un'illuminazione inquietante e un senso di isolamento che mantiene alta la tensione.

Perché l’abbiamo scelto È inquietante, teso e profondamente suggestivo: un gioco di sopravvivenza che fonde il mistero fantascientifico con la realtà inquietante della Zona di Esclusione di Chernobyl.

Il gameplay si concentra sulla furtività, la ricerca di risorse e la creazione di oggetti, con risorse limitate e ogni incontro che comporta un rischio, rendendo Chernobylite uno dei migliori giochi di sopravvivenza. Potrai potenziare la tua base, gestire la tua squadra e pianificare attentamente le missioni per sopravvivere.

Le scelte contano: decidere di chi fidarti, quali percorsi seguire e come usare le scarse risorse cambia l’esito degli eventi. La combinazione di meccaniche di sopravvivenza, pianificazione tattica ed esplorazione narrativa crea un’esperienza tesa e coinvolgente che fa sentire vivo il mondo post-nucleare.

Il mio verdetto: Chernobylite ricrea l’atmosfera di un gioco di sopravvivenza in stile Fallout. Pericoli post-nucleari, ricerca di risorse, creazione di oggetti, azione furtiva e gestione della squadra si combinano per offrire un’esperienza di gioco intensa e appagante in un mondo che ti tiene costantemente con il fiato sospeso e ti coinvolge completamente.

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9. Mad Max [Avventura di sopravvivenza con combattimenti in terre desolate e veicoli]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, MacOS, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Avalanche Studios; Warner Bros. Interactive Entertainment Punteggio Metacritic 69/100 Durata media di gioco ~30–50 ore Caratteristiche uniche Esplorazione di un mondo aperto nel deserto, combattimenti con veicoli, creazione di armi e potenziamenti, raccolta di risorse, gameplay incentrato sulla sopravvivenza, combattimenti dinamici e missioni

Mad Max ti catapulta in una landa desolata e rovente, in un mondo post-apocalittico dove regna l’anarchia e sopravvivono solo i più forti. Vesti i panni di Max, vagando per deserti infiniti, raccogliendo rottami e combattendo contro i predoni con un mix di caos su ruote e combattimenti corpo a corpo in uno dei giochi TPS più adrenalinici di sempre.

Il mondo è brutale, caotico e incredibilmente divertente, con dune imponenti, avamposti in rovina e città abbandonate che non vedono l’ora di essere esplorate… o fatte saltare in aria. La sopravvivenza è la parola d’ordine. Raccogli rottami per potenziare la tua auto, fabbricare armi e costruire avamposti, mentre le eliminazioni furtive e la pianificazione strategica ti tengono in vita contro gli attacchi delle bande.

Perché l’abbiamo scelto Tra motori rombanti, tempeste di sabbia e battaglie automobilistiche esplosive, questo gioco trasmette perfettamente quell’energia selvaggia e caotica che serve per sopravvivere nella terra desolata.

Ogni incontro è intenso, che tu stia inseguendo un convoglio attraverso la landa desolata o ti intrufoli in un covo di predoni. Le trame narrative sono crude ed epiche, con una storia che ti trascina sempre più nel caos di un mondo impazzito.

Il mio verdetto: se hai sempre desiderato vivere le tue fantasie sulle terre desolate di Fallout 4, ma con combattimenti automobilistici da urlo e un caos esagerato, Mad Max è il gioco che stai cercando. Raccolta di oggetti, creazione e sopravvivenza si fondono in un parco giochi post-apocalittico esilarante e intenso, dove ogni scelta e ogni rottame contano.

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10. Atomfall [RPG post-apocalittico britannico con umorismo eccentrico]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Rebellion Developments; Rebellion Developments Punteggio Metacritic 74/100 Durata media di gioco ~25–40 ore Caratteristiche uniche RPG post-apocalittico britannico, umorismo eccentrico, gestione delle fazioni, meccaniche di sopravvivenza, esplorazione di una landa desolata post-nucleare, narrazione dall’umorismo nero

Atomfall ti catapulta in una Gran Bretagna devastata dal nucleare, dove tè, sarcasmo e istinto di sopravvivenza si scontrano in un mix deliziosamente stravagante. Vesti i panni di un sopravvissuto solitario che si fa strada tra città in rovina, castelli fatiscenti e campagne avvolte dalla nebbia, il tutto mentre sveli misteri bizzarri ed eviti creature mutanti dotate di un senso dell’umorismo contorto.

Il mondo è pieno di personaggi stravaganti, fazioni eccentriche e gadget assurdi che sembrano allo stesso tempo ridicoli e stranamente pratici, rendendo ogni incontro un mix di pericolo e risate. Sopravvivere non è mai semplice. Dovrai raccogliere rottami, costruire armi improvvisate e gestire le risorse per restare in vita, il tutto mentre ti destreggi tra le alleanze con le fazioni, che cambiano a seconda delle tue scelte.

Perché l'abbiamo scelto Questo titolo si preannuncia come una ventata di freschezza nel genere post-apocalittico, mescolando sopravvivenza e narrazione in un’ambientazione tipicamente britannica che sembra nuova ma allo stesso tempo familiare.

Strani esperimenti scientifici, creature mutanti e trame dall’umorismo nero mantengono il tono imprevedibile e divertente. L’esplorazione premia la curiosità con segreti nascosti, tecnologie bizzarre e easter egg intrisi di umorismo britannico. Combinando combattimenti tattici, una trama ricca e il fascino eccentrico britannico, Atomfall trasforma ogni sessione di gioco in un’avventura esagerata in stile Fallout che non dimenticherai.

Il mio verdetto: Atomfall vive di eccentricità britannica. Tra rovine nucleari, fazioni stravaganti e umorismo anticonformista, offre un gioco di ruolo pieno di incontri bizzarri e sorprese ingegnose. È imprevedibile, suggestivo e davvero divertente in ogni momento.

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11. Project Zomboid [Sandbox di sopravvivenza hardcore con crafting e costruzione di basi]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux Anno di uscita 2013 Autore/i The Indie Stone; The Indie Stone Punteggio Metacritic N/A Durata media di gioco 40–100+ ore Caratteristiche uniche Sandbox di sopravvivenza hardcore, costruzione di basi, crafting, permadeath, gestione della fame e delle ferite, saccheggio di case, gestione approfondita delle risorse, gameplay emergente

Project Zomboid ti catapulta in un mondo spietatamente pericoloso e infestato dagli zombie, dove ogni decisione può significare la vita o la morte. Parti da zero, saccheggiando case abbandonate alla ricerca di cibo, armi e materiali, mentre devi gestire costantemente fame, sete, ferite e malattie.

La prospettiva isometrica dall’alto del gioco mette in risalto la strategia e la pianificazione accurata, rendendo ogni azione significativa. L’esplorazione è tesa e gratificante, poiché ogni edificio e ogni strada potrebbero nascondere risorse preziose o minacce mortali.

La sopravvivenza è al centro dell’esperienza. Costruirai rifugi, fortificherai i tuoi nascondigli e raccoglierai provviste per il lungo periodo. La gestione approfondita delle risorse ti costringe a valutare i rischi e a stabilire le priorità, mentre la morte permanente mantiene alta la tensione e rende ogni errore molto costoso.

Perché l’abbiamo scelto È sopravvivenza allo stato puro, senza pietà: ogni decisione conta, ogni errore ti costa caro, ed è proprio questo che lo rende così avvincente.

I sistemi fai-da-te ti permettono di cucinare, costruire e riparare attrezzi e difese, creando un approccio pratico e super coinvolgente alla vita post-apocalittica. La modalità multigiocatore aggiunge un altro livello, permettendoti di coordinarti con gli amici per sopravvivere o di vivere il caos quando il lavoro di squadra va a rotoli.

Il mio verdetto: Project Zomboid offre un’esperienza di sopravvivenza hardcore e profondamente appagante, con un’atmosfera che ricorda Fallout 4. Gestire le risorse, costruire rifugi e affrontare la tensione della morte permanente rendono ogni momento intenso e soddisfacente per gli appassionati di un gameplay post-apocalittico realistico.

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12. Warhammer 40.000: Rogue Trader [CRPG con scelte morali e di fazione]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Owlcat Games; Owlcat Games Punteggio Metacritic 78/100 Durata media di gioco 50–70 ore Caratteristiche uniche CRPG ambientato nell’universo di Warhammer 40K, fedeltà alle fazioni e ai compagni, scelte morali, combattimenti tattici a turni, sistemi RPG approfonditi, fazioni spaziali, ricche scelte narrative

Warhammer 40.000: Rogue Trader ti catapulta in una galassia cupa e devastata dalla guerra, dove ogni scelta ha un peso e il pericolo si nasconde in ogni sistema stellare. Prenderai il comando di una nave da Rogue Trader, esplorando lo spazio inesplorato, stringendo alleanze e affrontando fazioni ostili.

Il gioco unisce combattimenti tattici, sistemi RPG approfonditi e trame ramificate, offrendo infiniti dilemmi strategici e morali che mantengono alta la posta in gioco e viva la tensione. Il gameplay ruota attorno a decisioni difficili che plasmano il tuo equipaggio, la tua nave e la galassia stessa.

I compagni hanno personalità, lealtà e obiettivi unici, e le tue scelte influenzano la loro fedeltà in modi sorprendenti. Le decisioni morali in stile Fallout si fondono con la gestione della nave, le battaglie spaziali e le dinamiche dell’equipaggio, guadagnandosi un posto tra i migliori giochi spaziali per i giocatori che amano la strategia.

Perché l’abbiamo scelto Trovi la classica profondità dei CRPG con un tocco in stile Warhammer: scelte profonde, politica spaziale e combattimenti che premiano il pensiero strategico piuttosto che la forza bruta.

Ogni missione e ogni incontro mettono alla prova il tuo pensiero tattico e la tua bussola morale, rendendo ogni partita intensa e imprevedibile. Le scelte che fai si ripercuotono in tutta la galassia, dando alle tue decisioni un impatto reale e tenendoti costantemente all’erta.

Il mio verdetto: Warhammer 40.000: Rogue Trader offre un’esperienza CRPG emozionante e ad alto rischio, con quella complessità morale e quella profondità delle fazioni che i fan di Fallout 4 adorano. Decisioni profonde, dinamiche tra compagni e avventure spaziali rendono ogni sessione epica e piena di tensione strategica.

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13. Avowed [RPG in prima persona con esplorazione e combattimenti con incantesimi e armi]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios Punteggio Metacritic 80/100 Durata media ~50–80 ore Caratteristiche uniche RPG in prima persona, mondo fantasy aperto, conseguenze delle fazioni, personalizzazione delle abilità, esplorazione, combattimenti con incantesimi e armi, la profondità narrativa tipica di Obsidian

Avowed ti catapulta in un vasto mondo fantasy in prima persona dove magia, combattimenti corpo a corpo e una narrazione guidata dalle tue scelte si intrecciano nel vero stile di Obsidian. Ti calerai nei panni di un eroe personalizzabile, esplorando vasti paesaggi pieni di dungeon, città e segreti nascosti, mentre ti cimenterai in combattimenti sia con incantesimi che con le armi.

La grafica è ricca e coinvolgente, dalle foreste incantate alle rovine fatiscenti, e fa sì che ogni angolo di questo mondo sembri vivo e meriti di essere esplorato. Il gameplay punta a farti tracciare il tuo percorso e a determinare gli esiti attraverso le tue azioni, consolidando Avowed come uno dei migliori giochi di ruolo d’azione.

Le fazioni hanno conseguenze concrete, le interazioni con i compagni cambiano in base alle tue azioni e le configurazioni delle abilità ti permettono di personalizzare il tuo personaggio esattamente come vuoi. L’esplorazione e le missioni secondarie premiano la curiosità, mentre il combattimento bilancia la profondità tattica con un’azione frenetica.

Perché l’abbiamo scelto È tutta una questione di libertà e complessità morale: un mondo in cui sono le tue scelte a plasmare la storia, non il contrario.

Lo stile narrativo tipico di Obsidian risalta in tutto il suo splendore, con dialoghi ramificati, decisioni moralmente complesse e una narrazione emergente che si adatta alle tue scelte. Il mondo reagisce alle tue azioni, dandoti quel senso di autonomia che i fan di Fallout 4 riconosceranno immediatamente.

Il mio verdetto: Avowed cattura lo spirito di Fallout in un’ambientazione fantasy. Il mondo è pieno di segreti che aspettano solo di essere scoperti. Ogni decisione conta, rendendolo un gioco imperdibile per chi ama la profondità tipica di Obsidian.

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14. Mutant Year Zero: Road to Eden [RPG tattico post-apocalittico con mutanti]

Il nostro voto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Autori The Bearded Ladies; Funcom Punteggio Metacritic 78/100 Durata media di gioco circa 30–40 ore Caratteristiche uniche RPG tattico a turni, ambientazione post-apocalittica, compagni mutanti, meccaniche stealth, raccolta di risorse, esplorazione, combattimenti strategici, gameplay ispirato a XCOM

Mutant Year Zero: Road to Eden ti catapulta in un mondo in cui l’umanità si è estinta e i mutanti vagano per la terra desolata. Guiderai una piccola squadra di eccentrici sopravvissuti, tra cui un’anatra parlante e un cinghiale dal carattere difficile, attraverso rovine ricoperte dalla vegetazione e zone irradiate alla ricerca di risorse e risposte.

Il mix di esplorazione in tempo reale e combattimenti a turni conferisce al gioco un ritmo unico, fondendo ricognizioni furtive con imboscate strategiche che regalano momenti di tensione e grandi soddisfazioni. Raccogliere provviste, potenziare l’equipaggiamento e gestire le abilità della tua squadra rendono ogni missione davvero significativa.

Perché l'abbiamo scelto Questo gioco unisce combattimenti tattici e umorismo nero in un modo che risulta allo stesso tempo ingegnoso e stranamente toccante. Una perla nascosta per gli appassionati di strategia.

Il mondo stesso trasuda atmosfera: città arrugginite inghiottite dalla natura, relitti luminosi e misteriosi manufatti del vecchio mondo che lasciano intuire cosa sia andato storto. Ogni personaggio ha abilità distinte che influenzano il tuo approccio al combattimento, trasformando ogni scontro in un rompicapo che premia il posizionamento intelligente e il tempismo.

Il mio verdetto: Mutant Year Zero: Road to Eden ricrea l’atmosfera di Fallout con il suo mondo crudo, i compagni mutanti e l’enfasi sulla ricerca di risorse e sulla sopravvivenza. È come se Fallout incontrasse XCOM, ma più lento, più tattico e pieno di personalità. Perfetto per i giocatori che amano la strategia con una forte dose di stranezza post-apocalittica.

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15. Borderlands 2 [Sparatutto ambientato in una landa desolata piena di bottino e con umorismo nero]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Android Anno di uscita 2012 Sviluppatore/i Gearbox Software; 2K Games Punteggio Metacritic 89/100 Durata media circa 30 ore per la trama principale, circa 50–60+ con le missioni secondarie Caratteristiche uniche Sparatutto ambientato in una landa desolata piena di bottino, enorme varietà di armi, caos in modalità cooperativa, grafica vivace in stile fumetto in un’ambientazione post-apocalittica

Borderlands 2 prende il caos da fine del mondo di Fallout e lo potenzia con esplosioni al neon, umorismo contorto e montagne di bottino. Ambientato sul selvaggio pianeta Pandora, il gioco ti catapulta in una landa desolata senza legge piena di banditi, robot e personaggi bizzarri.

Scegli un Vault Hunter con abilità uniche e tuffati in missioni senza sosta che uniscono combattimenti esplosivi a quel tipo di narrazione stravagante a cui i fan di Fallout non possono resistere. Il mondo è pieno zeppo di missioni esagerate, che vanno da epiche battaglie contro i boss a commissioni assurde per NPC esilaranti e instabili, rendendolo uno degli sparatutto looter più caotici in circolazione.

Perché l’abbiamo scelto È chiassoso, esagerato e ridicolmente divertente. Il tipo di gioco in cui saccheggiare, sparare e ridere vanno di pari passo.

Qui saccheggiare è un lavoro a tempo pieno: cambierai arma ogni pochi minuti, sempre alla ricerca di quella prossima arma incredibilmente potente. La grafica in stile fumetto e gli scontri a fuoco caotici rendono ogni incontro un’esplosione di colori ed energia. E se vuoi ancora più caos, la modalità cooperativa porta il livello di follia alle stelle mentre tu e la tua squadra fate piovere proiettili e battute di cattivo gusto su tutta Pandora.

Il mio verdetto: Borderlands 2 cattura l’umorismo, la caccia al bottino e lo spirito selvaggio che i giocatori di Fallout 4 adorano. È chiassoso, veloce e irresistibilmente divertente: un mix perfetto di saccheggi, sparatorie e risate mentre ti fai strada in un circo post-apocalittico.

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16. Atomic Heart [Strano sparatutto distopico sovietico con mutanti e macchine]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Mundfish; Focus Entertainment Punteggio Metacritic 70/100 Durata media circa 25 ore per la modalità standard, circa 35–40 ore per chi vuole completare tutto Caratteristiche uniche Ambientazione sovietica in una storia alternativa, macchine e mutanti surreali in stile retro-futuristico, creazione di armi sperimentali, atmosfera bizzarra da “scienza andata storta”

Atomic Heart ti catapulta in un’Unione Sovietica di storia alternativa dove la scienza è completamente fuori controllo. I robot, creati per servire l’umanità, si sono rivoltati contro i loro creatori, e il risultato è un surreale e sanguinoso terreno di gioco popolato da incubi meccanici ed esperimenti mutanti.

Vesti i panni di un agente sovietico inviato a scoprire cosa è andato storto, armato di un mix di strumenti da mischia improvvisati, poteri telecinetici e alcune delle armi più strane mai costruite. Il mondo sembra vivo, ma nel modo più assurdo: masse di polimero parlanti, androidi malfunzionanti e propaganda che risuona a tutto volume dalle fabbriche in rovina.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco ti cattura con il suo mondo bizzarro e i nemici imprevedibili; un mix sfrenato di estetica sovietica e follia fantascientifica.

Ogni corridoio racconta una storia attraverso un design retro-futuristico e dettagli ambientali contorti che sembrano fatti apposta per chiunque ami lo stile di Fallout, dove la scienza ha preso una brutta piega. Il combattimento è veloce e brutale, incoraggiando combinazioni creative di armi e riflessi rapidi, mentre la colonna sonora inquietante e la grafica creano un costante senso di disagio e curiosità.

Il mio verdetto: Atomic Heart riprende quel caos bizzarro e retro-futuristico che rende Fallout così iconico. È elegante, inquietante e ricco di una costruzione del mondo davvero creativa, perfetto per i giocatori che amano esplorare strani esperimenti scientifici finiti terribilmente male.

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17. The Last of Us [Avventura emozionante di sopravvivenza post-apocalittica]

Il nostro voto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Naughty Dog; Sony Interactive Entertainment Punteggio Metacritic 95/100 Durata media ~15–20 ore per la storia principale (di più se esplori) Caratteristiche uniche Una narrazione emozionante, un’ambientazione post-apocalittica cruda, raccolta di risorse e creazione di oggetti, un viaggio guidato dai personaggi

The Last of Us ti colpisce nel profondo: non solo con le sue brutali meccaniche di sopravvivenza, ma anche con una storia che ti rimane impressa a lungo dopo i titoli di coda. In un mondo invaso dall’infezione e dalla perdita, vesti i panni di Joel e guidi la giovane Ellie attraverso ciò che resta della civiltà.

Ogni angolo nasconde un pericolo, ogni provvista è fondamentale e ogni scelta pesa sul cuore. Creare armi e cercare materiali aggiunge tensione a ogni incontro, mentre la narrazione emozionante dà importanza anche ai momenti più piccoli.

Perché l'abbiamo scelto Lascia un segno indelebile, mescolando una sopravvivenza cruda e ad alto rischio con una delle narrazioni più memorabili del genere.

Il mondo è in rovina ma ancora vivo: la natura si è riappropriata delle città, le persone sono ormai disperate e il confine tra bene e male continua a sfumarsi. Ciò che lo rende speciale per i fan di Fallout 4 è proprio quel mix di sopravvivenza, crafting e umanità che lotta per resistere. È più tranquillo e più cinematografico, ma l’atmosfera e l’immersione sono impareggiabili.

Il mio verdetto: The Last of Us coglie il lato umano dell’apocalisse. È crudo, emozionante e scritto magistralmente: una storia avvincente di sopravvivenza e legami che colpirà dritto al cuore ogni fan di Fallout.

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18. Horizon Zero Dawn [Avventura open-world post-apocalittica tra rovine tecnologiche]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Guerrilla Games; Sony Interactive Entertainment Punteggio Metacritic 89/100 Durata media ~30–40 ore per la storia principale, oltre 40 ore con i contenuti extra Caratteristiche uniche Mondo aperto su una Terra post-apocalittica riconquistata dalla natura, bestie robotiche, misteri tecnologici, esplorazione e potenziamenti

Horizon Zero Dawn ribalta completamente il concetto di post-apocalisse: l’umanità è caduta, ma la natura prospera e gigantesche bestie robotiche ora dominano la terra. Ti calerai nei panni di Aloy, una feroce cacciatrice armata di arco e gadget high-tech, in una missione per svelare i segreti di una civiltà perduta.

Il mondo è mozzafiato: città ricoperte dalla vegetazione, rovine innevate e antiche macchine fuori controllo. Esplorare è gratificante ad ogni angolo. Raccoglierai risorse, potenzierai le armi e svelerai il mistero della caduta del mondo antico. Lungo il percorso, affronterai combattimenti intensi che premiano la precisione e la pianificazione, specialmente quando dovrai abbattere imponenti bestie meccaniche con trappole elementali, mosse furtive e colpi perfettamente a tempo.

Perché l’abbiamo scelto Proverai il brivido dell’esplorazione e del combattimento in uno dei mondi aperti più spettacolari mai realizzati – con in più i dinosauri robotici.

Proprio come Fallout 4, unisce la scoperta a un costante senso di meraviglia, e ogni battaglia sembra una danza tra strategia e istinto. La fusione tra sopravvivenza primitiva e tecnologia futuristica lo rende uno dei mondi più unici che tu abbia mai esplorato.

Il mio verdetto: Horizon Zero Dawn cattura il brivido dell’esplorazione e della scoperta che i fan di Fallout adorano. È una straordinaria avventura in un mondo aperto, piena di mistero, pericolo e bellezza. Un viaggio post-apocalittico diverso da qualsiasi altro.

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19. The Division 2 [Sparatutto PvE con bottino in un’America in rovina]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Massive Entertainment; Ubisoft Punteggio Metacritic 82/100 Durata media ~30–40 ore (trama principale) con 50–100+ ore includendo i contenuti secondari e le attività di fine gioco Caratteristiche uniche Sparatutto tattico in terza persona ambientato in una Washington D.C. in rovina, cicli di combattimento basati sulle fazioni, saccheggio e progressione dell’equipaggiamento, modalità cooperativa e zone di fine gioco incentrate sul PvE

The Division 2 ti catapulta nel cuore in rovina di Washington D.C., dove il caos, le malattie e la disperazione hanno preso il sopravvento. Nei panni di un agente della Division, la tua missione è riportare un po’ di ordine in un mondo che ormai ci ha rinunciato.

La città sembra stranamente reale. Ogni finestra in frantumi, ogni parco invaso dalla vegetazione e ogni monumento abbandonato racconta una storia di sopravvivenza. Riesci quasi a sentire l’odore della polvere nell’aria mentre ti muovi furtivamente lungo una strada silenziosa e in rovina. Qui il combattimento non è solo sparare a casaccio: si tratta di posizionamento, lavoro di squadra e adattamento a ogni minaccia.

Perché l’abbiamo scelto È perfetto per l’azione cooperativa e la profondità tattica, offrendo ai giocatori una visione cruda e realistica della sopravvivenza e del lavoro di squadra in una Washington D.C. in rovina.

Le fazioni nemiche sembrano vive, ognuna con le proprie strategie e le proprie guerre territoriali. Il saccheggio gioca un ruolo fondamentale: armi, armature, mod e risorse ti spingono costantemente a esplorare ogni vicolo e ogni tetto. E in modalità cooperativa, quella sensazione di tensione si moltiplica, trasformando ogni scontro a fuoco in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Il mio verdetto: The Division 2 cattura perfettamente lo spirito di Fallout, ovvero sopravvivere tra le rovine. Solo che qui ogni battaglia è più intensa, ogni decisione più pesante. È uno sparatutto tattico incentrato sul bottino che premia il gioco intelligente e ti fa tornare a giocare per «ancora una partita».

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20. BioShock [Sparatutto distopico immersivo con mondi geneticamente mutati]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X, iOS Anno di uscita 2007 Sviluppatori 2K Boston / 2K Australia; 2K Games Punteggio Metacritic 96/100 Durata media circa 12–16 ore per la trama principale; circa 18–23 ore con i contenuti extra Caratteristiche uniche Una distopia sottomarina davvero coinvolgente, tecnologia retro-futuristica, una trama incentrata sulla morale, poteri plasmidici abbinati ad armi convenzionali, temi filosofici

BioShock è uno di quei rari giochi che ti fanno sentire come se stessi entrando in un’opera d’arte: un capolavoro cupo, angosciante e tragico. Ambientato a Rapture, un’utopia sottomarina trasformata in incubo, cattura lo stesso fascino retro-futuristico e lo stesso decadimento morale che i fan di Fallout adorano.

La città è piena di echi inquietanti del suo antico splendore: sale con rifiniture dorate, insegne al neon tremolanti e sopravvissuti disperati, distorti dalla loro stessa ambizione. La sua atmosfera coinvolgente e i sottintesi filosofici su libertà, scienza e controllo lo rendono una delle migliori esperienze narrative nel mondo dei videogiochi, ancora senza pari a distanza di anni dall’uscita.

Perché l’abbiamo scelto È inquietante, elegante e indimenticabile: uno sparatutto incentrato sulla trama che trasforma ogni angolo di Rapture in un’opera d’arte vivente.

Sei libero di sperimentare bizzarre abilità genetiche chiamate Plasmidi, che danno al combattimento un tocco creativo. Colpisci i nemici con l’elettricità, congelali o mettili l’uno contro l’altro; la scelta è tua. Ogni incontro e ogni annotazione nel diario approfondisce il mistero dietro la caduta di Rapture, trasformando l’esplorazione in una narrazione.

Il mio verdetto: BioShock riprende le radici distopiche di Fallout attraverso la sua atmosfera, la sua filosofia e la creazione di un mondo indimenticabile. È inquietante, stimola la riflessione ed è incredibilmente coinvolgente. Un gioco imperdibile per chiunque desideri quel mix di fantascienza retrò, tensione morale e meraviglia post-apocalittica.

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Il mio verdetto finale

Il miglior punto di partenza per chi oggi cerca giochi simili a Fallout 4? Dipende da che tipo di vagabondo delle terre desolate sei.

Per chi ama le avventure incentrate sulla trama: The Last of Us offre una profondità emotiva senza pari, con un dramma umano crudo ambientato in uno scenario post-apocalittico che ti rimane impresso nella mente.

Per i puristi dei giochi di ruolo: Avowed si preannuncia come il prossimo grande capolavoro di Obsidian, offrendo la stessa libertà di gioco, le dinamiche politiche tra fazioni e i dilemmi morali che hanno reso Fallout 4 un’icona.

Per chi ama la sopravvivenza tattica: Project Zomboid trasforma ogni scelta in una lotta per la vita o la morte, unendo realismo, crafting e la tensione del permadeath.

Per gli amanti dell’azione e del caos: Borderlands 2 è un’esplosione di bottino, umorismo e caos. Perfetto per chi ama il lato più leggero e folle dell’apocalisse.

Per chi cerca l’atmosfera: BioShock rimane ancora oggi il punto di riferimento per una narrazione coinvolgente e retro-futuristica che ti rimane dentro a lungo dopo i titoli di coda.

Nessun gioco da solo può sostituire Fallout 4, ma tutti insieme ne catturano l’anima: la libertà, il pericolo e l’umorismo nero che definiscono l’esperienza nella terra desolata. Qualunque mondo tu scelga dopo, una cosa è certa: l’avventura non finisce mai davvero, cambia solo forma.

Domande frequenti