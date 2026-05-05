20 jogos parecidos com o Fallout 4 em 2026 que te vão manter a explorar
Os fãs do Fallout 4 vão adorar esta lista. Reuni 20 jogos parecidos com o Fallout 4 que capturam tudo o que gostaste: vaguear pelo deserto, construir povoações e tomar as decisões difíceis que moldam a tua história.
Ruínas para explorar, companheiros para recrutar e mundos abertos enormes para percorrer fazem todos parte da experiência. Estes jogos oferecem a criação de itens, a exploração e a liberdade de RPG que tornam o Fallout tão viciante. Sobrevivência crua, emoções de ficção científica e definições pós-apocalípticas com humor negro esperam-te nestes títulos, prontos para preencher a lacuna deixada por Fallout e manter a tua maratona de jogos a todo o vapor.
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As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Fallout 4
Estas três escolhas abordam diferentes aspetos da fórmula do Fallout: mundos vastos, escolhas significativas e jogabilidade centrada na sobrevivência. Captam a liberdade, os companheiros memoráveis e os mundos imersivos que tornam os jogos semelhantes ao Fallout 4 tão viciantes.
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Dragon Age: Inquisition 2014Um RPG enorme e repleto de história, onde cada escolha molda o mundo à tua volta, refletindo a profundidade moral e o drama entre facções de que os fãs de Fallout tanto gostam.
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Dying Light 2015Uma aventura de sobrevivência a um ritmo alucinante que mistura a recolha de itens, a criação de objetos e movimentos de parkour para tornar cada noite nesta cidade em ruínas tensa e inesquecível.
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The Outer Worlds 2019Um RPG de ficção científica cheio de humor e baseado nas escolhas do jogador, repleto de personagens excêntricas, dilemas morais e aquele tipo de liberdade que faz com que cada decisão conte.
Continua a ler para explorar ainda mais jogos de mundo aberto como o Fallout 4, repletos de histórias pós-apocalípticas, sistemas de RPG profundos e aquela sensação viciante de descoberta que te faz voltar sempre para «só mais uma missão».
Os 20 melhores jogos semelhantes ao Fallout 4 para te perderes
Pronto para mergulhar em mundos novos, cheios de escolhas, perigo e exploração? Esta lista destaca 20 aventuras épicas repletas de sobrevivência, criação de itens e liberdade de mundo aberto. Quantos destes já jogaste? Cada um deles merece o seu lugar entre os melhores jogos semelhantes ao Fallout 4 que mantêm vivo o espírito do deserto.
1. Dragon Age: Inquisition [RPG de mundo aberto baseado em escolhas, com facções fortes]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC
|Ano de lançamento
|2014
|Criador(es)
|BioWare; Electronic Arts
|Pontuação no Metacritic
|85/100
|Tempo médio de jogo
|~100–150 horas para completar o jogo na totalidade
|Características únicas
|Enredos ramificados dos companheiros, grandes centros num mundo semiaberto, escolhas do jogador que afetam as facções e o estado do mundo
Em Dragon Age: Inquisition, metes-te na pele do Inquisidor, a única pessoa capaz de impedir que uma enorme fenda no céu engula o mundo. Vais viajar por regiões enormes e criadas à mão, cheias de monstros para combater, segredos para descobrir e aliados para recrutar.
Os gráficos são deslumbrantes: colinas ondulantes, picos nevados e ruínas antigas que parecem ganhar vida com a história e o perigo. Skyhold, a tua base principal, cresce à medida que a tua influência aumenta, dando-te aquela mesma sensação gratificante de progresso que os jogadores de Fallout 4 adoram quando melhoram os seus assentamentos.
A jogabilidade gira em torno da exploração, da criação de itens e de liderares a tua equipa de companheiros na batalha. Cada um deles tem uma personalidade forte, as suas próprias histórias e opiniões únicas sobre as tuas escolhas. A forma como lidas com as facções, as relações e os cruzamentos narrativos pode mudar a forma como o mundo te vê, e esse tipo de tomada de decisões ramificadas vai cair muito bem a quem adora a liberdade e a profundidade do Fallout.
O Dragon Age: Inquisition destaca-se pelas suas histórias profundas, escolhas morais difíceis e construção épica do mundo, que fazem com que cada decisão pareça realmente importante.
O que torna este jogo especial é o facto de até a escolha mais pequena poder desencadear grandes consequências. Construir alianças, melhorar a tua base e lidar com o drama político dá-te a mesma adrenalina de moldar um mundo que reage às tuas ações – um jogo imperdível para os fãs dos melhores jogos com enredo.
O meu veredicto: Se gostaste da mistura de estratégia, exploração e escolhas difíceis em Fallout 4, o Dragon Age: Inquisition é uma escolha óbvia. É uma aventura enorme e centrada na história, onde a tua liderança molda realmente o mundo e os teus companheiros fazem com que cada passo da jornada valha a pena.
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2. Dying Light [Jogo de sobrevivência em mundo aberto com criação e recolha de itens]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S — informa
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|Techland; Warner Bros. Interactive Entertainment eu
|Pontuação no Metacritic
|74/100
|Tempo médio de jogo
|~18 horas na história principal, ~50–60 horas com missões secundárias/extras
|Características únicas
|Deslocamento em parkour num mundo aberto infestado de zombies, ciclo dinâmico de dia/noite que afeta o comportamento dos inimigos, sistema de criação abrangente e jogabilidade cooperativa de sobrevivência
O Dying Light leva-te para uma cidade em ruínas, invadida pelos infectados, e a sobrevivência rapidamente se torna uma forma de arte. Como um dos melhores jogos de zombies, desafia-te a procurar suprimentos, a criar armas improvisadas brutais e a fazer parkour pelos telhados para te manteres vivo.
O mundo parece sombrio e desesperado, com cada esquina a esconder algo útil – ou algo à espera para te devorar. É um jogo rápido, tenso e incrivelmente gratificante assim que apanhares o jeito aos movimentos e ao combate.
Durante o dia, tens a oportunidade de explorar, recolher materiais e ajudar os sobreviventes. Mas quando o sol se põe, tudo muda: os infetados ficam mais fortes, mais rápidos e muito mais assustadores. Essa tensão constante entre o dia e a noite mantém a adrenalina a fluir e faz com que tenhas de te esforçar para ganhar cada recurso que recolhes. A própria cidade é um labirinto de perigo e oportunidades, com imensos esconderijos e histórias paralelas que fazem com que valha a pena explorá-la.
Este jogo gira à volta do parkour em ritmo acelerado, do combate brutal e daquela tensão constante do tipo «será que vou sobreviver à noite?», que nunca dá tréguas.
Procurar suprimentos, fabricar armas e atravessar zonas mortíferas estão no cerne do jogo, oferecendo-te aquela mistura perfeita de improvisação e sobrevivência numa cidade que parece viva e constantemente no limite. As ruínas urbanas e os encontros tensos mantêm cada momento emocionante.
O meu veredicto: Se adoraste a emoção de saquear ruínas e transformar sucata em ferramentas mortíferas no Fallout 4, o Dying Light leva essa sensação a um novo nível. É brutal, envolvente e repleto de momentos de cortar a respiração que fazem com que cada noite pareça a tua última.
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3. The Outer Worlds [RPG de ficção científica ao estilo Fallout dos criadores originais]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Obsidian Entertainment; Private Division
|Pontuação no Metacritic
|85/100
|Tempo médio de jogo
|~25–40 horas para completar a história principal + conteúdo secundário
|Características únicas
|Missões ramificadas, diálogos espirituosos, sistema de escolhas morais, cenário de ficção científica inspirado nos criadores de Fallout
The Outer Worlds é um RPG vibrante e baseado em escolhas, que se passa nas colónias espaciais de Halcyon, geridas por grandes corporações, onde as tuas decisões determinam o destino de comunidades inteiras e das pessoas que nelas vivem. Assumes o papel de um colono que acorda do sono criogénico para descobrir uma galáxia cheia de corporações duvidosas, facções rivais e planetas repletos de segredos à espera de serem desvendados.
A exploração abrange povoações coloridas, paisagens alienígenas estranhas e recantos escondidos repletos de tesouros e histórias, tudo apresentado com um toque satírico e perspicaz. O combate é versátil: podes optar pela furtividade, por hackear sistemas ou por tiroteios diretos, adaptando a tua abordagem à situação.
Este título destaca-se pelo seu ritmo cativante e pelas missões orientadas por escolhas, dando peso a cada decisão. As histórias ramificadas permitem-te escolher um lado ou queimar pontes, e os companheiros têm as suas próprias personalidades e objetivos, que mudam consoante o teu comportamento.
Escolhi este porque capta na perfeição aquela mistura ao estilo Fallout de humor, liberdade de ação do jogador e zonas cinzentas morais – só que num universo excêntrico e futurista.
Há diálogos espirituosos por todo o lado, desde NPCs sarcásticos a interações surpreendentes, o que dá ao mundo um sentido de humor e uma identidade bem marcantes. As escolhas morais redefinem as relações entre facções, as missões e até colónias inteiras. Capta o espírito dos melhores jogos Fallout, misturando comédia negra com escolhas que realmente importam.
O meu veredicto: The Outer Worlds é puro ADN de Fallout no espaço. Missões baseadas em escolhas, diálogos inteligentes e um sistema de escolhas morais fazem com que cada decisão conte, enquanto o cenário distópico e peculiar garante que explorar, lutar e negociar nunca se tornem monótonos. É um RPG bem estruturado, divertido e com infinitas possibilidades de ser jogado de novo para quem anseia por liberdade e impacto na jogabilidade.
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4. The Elder Scrolls V: Skyrim [Um enorme mundo aberto de fantasia tipo sandbox com liberdade para o jogador]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2011
|Criador(es)
|Bethesda Game Studios; Bethesda Softworks
|Pontuação no Metacritic
|96/100
|Tempo médio de jogo
|~100–300+ horas, dependendo do estilo de jogo e dos mods
|Características únicas
|Um enorme mundo aberto de fantasia do tipo «sandbox», liberdade total de exploração, potencial para mods, facções memoráveis
O Skyrim leva-te à província gelada e acidentada de Tamriel, onde os dragões regressaram e as tensões políticas estão ao rubro. Jogas na pele do Dragonborn, um herói que nasceu com o poder de absorver almas de dragão e lançar gritos poderosos, mas o jogo rapidamente se transforma numa exploração de um mundo enorme repleto de aldeias, masmorras, montanhas e ruínas antigas.
Podes criar equipamento, desenvolver habilidades e seguir inúmeras missões, desde o enredo principal até aventuras secundárias escondidas em recantos secretos. O design visual e atmosférico é icónico: picos cobertos de neve, florestas densas e cidades agitadas parecem todas vivas e cheias de histórias à espera de serem contadas.
É difícil superar a liberdade que se vive aqui: explora montanhas, luta contra dragões ou simplesmente rouba rodas de queijo. O mundo parece infinito e cheio de vida, faças o que fizeres.
O Skyrim oferece a mesma liberdade aberta que torna o Fallout 4 tão viciante. Podes juntar-te a facções, construir relações e enfrentar desafios como quiseres, com cada escolha a moldar a tua experiência. A comunidade de modding acrescenta uma rejogabilidade quase ilimitada, permitindo aos jogadores ajustar os gráficos, adicionar novas missões ou até mesmo reformular completamente a jogabilidade.
O meu veredicto: Para quem anseia por uma exploração vasta e uma aventura orientada pelo jogador, o Skyrim é excelente. Liberdade total para explorar, facções memoráveis e um potencial infinito de modding satisfazem o mesmo desejo de aventura que o Fallout 4. Isto torna-o um dos melhores jogos de mundo aberto, que te permite criar a tua própria história épica num mundo que parece sempre vivo.
GAMES LIKE THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM
5. Metro Exodus [Sobrevivência pós-apocalíptica com exploração orientada pela história]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S não
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|4A Games; Deep Silver
|Pontuação no Metacritic
|82/100
|Tempo médio de jogo
|~20–30 horas
|Características únicas
|Sobrevivência pós-apocalíptica, exploração centrada na história, ambientes atmosféricos, gestão de recursos, ação furtiva e equilíbrio de combate
O Metro Exodus leva-te numa viagem emocionante por uma Rússia pós-nuclear, combinando sobrevivência, exploração e história num mundo lindamente desolado. Encaras o papel de Artyom, aventurando-te para além dos túneis do Metro de Moscovo num comboio a Steam, o Aurora, à procura de um novo lar para o teu povo.
O jogo equilibra a exploração em níveis abertos com momentos lineares e orientados pela história, criando uma forte sensação de tensão e propósito. As paisagens vão desde terras devastadas e geladas até desertos queimados pelo sol, cada uma repleta de perigos, mutantes e narrativas ambientais que fazem com que o mundo pareça habitado e perigoso.
Este jogo oferece uma mistura cativante de terror de sobrevivência e narrativa emocional, tornando cada paragem de comboio pela Rússia pós-apocalíptica inesquecível.
Os jogadores procuram recursos escassos, fabricam armas e gerem a munição, o que faz com que cada confronto seja decisivo. A história muda consoante as tuas escolhas, e os companheiros reagem de forma realista às tuas ações. Os momentos tranquilos equilibram a sobrevivência de alta intensidade, enquanto os gráficos e o som aumentam a imersão: desde túneis sinistros até à beleza assombrosa de cidades abandonadas banhadas pela luz do sol.
O meu veredicto: O Metro Exodus é um dos melhores jogos pós-apocalípticos, oferecendo uma visão mais sombria e realista da experiência do Fallout 4. Recursos escassos, encontros tensos e escolhas significativas fazem com que a exploração, a estratégia e a sobrevivência sejam intensas e profundamente gratificantes.
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6. Starfield [RPG de exploração espacial com a liberdade ao estilo Bethesda]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Xbox Series X/S informo
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks
|Pontuação no Metacritic
|83/100
|Tempo médio de jogo
|~50–100 horas, dependendo da exploração e das missões secundárias
|Características únicas
|RPG espacial de mundo aberto, construção de bases, missões de facções, saque, enredos emergentes, liberdade de RPG ao estilo Bethesda
O Starfield permite-te explorar as vastas extensões do espaço, saltando entre planetas, luas e estações espaciais movimentadas, enquanto descobres segredos escondidos e novas civilizações. Encaras o papel de um viajante espacial personalizável, construindo a tua própria nave, melhorando o equipamento e escolhendo o teu caminho por uma galáxia repleta de facções, política e mistérios.
O jogo combina a exploração de mundo aberto com missões baseadas numa história, dando aos jogadores a liberdade de traçar a sua própria aventura por mundos diversos e visualmente deslumbrantes. A mecânica de combate e de tiro na primeira pessoa coloca-o entre os jogos FPS mais envolventes, enquanto a interação com uma variedade de personagens e facções mantém cada sessão dinâmica.
O Starfield capta aquela sensação de admiração e descoberta, permitindo-te traçar o teu próprio caminho pelo espaço e desvendar segredos numa galáxia que realmente parece imensa.
A construção de bases e as missões das facções permitem-te deixar uma marca tangível na galáxia, enquanto a recolha e a procura de recursos acrescentam uma sensação gratificante de progressão. As histórias emergentes do mundo significam que o universo reage às tuas escolhas, criando um mundo aberto vivo e dinâmico, cheio de surpresas e potencial para jogar várias vezes.
O meu veredicto: O Starfield é obrigatório para quem adora o estilo característico da Bethesda. A construção de bases, as missões das facções, a pilhagem e as histórias emergentes do mundo proporcionam liberdade e profundidade infinitas, permitindo-te criar a tua própria aventura espacial enquanto exploras uma galáxia que parece sempre viva e cheia de oportunidades.
GAMES LIKE STARFIELD
7. Cyberpunk 2077 [RPG imersivo com escolhas do jogador e uma construção de mundo sólida]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|CD Projekt Red; CD Projekt
|Pontuação no Metacritic
|86/100
|Tempo médio de jogo
|~25–50 horas
|Características únicas
|RPG baseado em escolhas, enredos ramificados, exploração urbana num mundo aberto, árvores de habilidades e melhorias, narrativa envolvente, melhorias cibernéticas
O Cyberpunk 2077 leva-te até Night City, uma metrópole enorme e iluminada por néons, repleta de vida, perigo e oportunidades. Jogas na pele de V, um mercenário que navega por um mundo dominado por megacorporações, gangues de rua e IA rebelde.
A exploração abrange arranha-céus imponentes, becos escondidos e esconderijos subterrâneos, todos repletos de missões secundárias, segredos e detalhes de mundo que dão vida à cidade. O combate mistura tiroteios à distância, habilidades cibernéticas, furtividade e pirataria informática, permitindo -te abordar cada desafio de várias maneiras.
Poucos jogos te transportam para o seu mundo como este: as ruas cheias de néon, as escolhas difíceis e o caos high-tech fazem com que cada missão pareça um filme.
O jogo destaca-se pela narrativa orientada pelo jogador. As decisões morais moldam os resultados tanto para as personagens como para as facções, enquanto as missões ramificadas oferecem vários caminhos e finais. As melhorias nas personagens, os implantes cibernéticos e a personalização das armas permitem-te adaptar a jogabilidade ao teu estilo, acrescentando profundidade à exploração e ao combate.
A própria cidade é um terreno fértil para uma jogabilidade emergente, oferecendo encontros e narrativas que se adaptam às tuas escolhas, mantendo cada sessão imprevisível e envolvente.
O meu veredicto: O Cyberpunk 2077 oferece uma experiência de RPG densa e viva que se conta entre os jogos de ficção científica mais imersivos. A sua profundidade baseada nas escolhas e a construção do mundo vão agradar muito aos fãs do Fallout 4. As decisões morais, as missões ramificadas e a exploração da cidade em grande escala tornam cada jogada única e cheia de surpresas.
GAMES LIKE CYBERPUNK 2077
8. Chernobylite [Sobrevivência na Zona de Radiação e Construção de Bases]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|The Farm 51; All in! Games SA
|Pontuação no Metacritic
|75/100
|Tempo médio de jogo
|~20–40 horas
|Características únicas
|Sobrevivência pós-nuclear, criação de itens e construção de bases, mecânicas de furtividade, exploração de ruínas, gestão de equipas, narrativa envolvente
O Chernobylite leva-te para a Zona de Exclusão irradiada, um mundo pós-nuclear assustador, cheio de perigo, mistério e desafios de sobrevivência. Assumes o papel de um cientista que regressa à Zona para desvendar segredos sobre o desastre e encontrar um ente querido desaparecido.
A exploração é tensa e envolvente, levando-te por cidades abandonadas, instalações em ruínas e florestas densas, tudo isto enquanto evitas perigos ambientais e criaturas hostis. O design visual é cru e realista, com uma iluminação sinistra e uma sensação de isolamento que mantém a tensão no máximo.
É assustador, tenso e profundamente envolvente: um jogo de sobrevivência que mistura o mistério da ficção científica com a realidade assustadora da Zona de Exclusão de Chernobyl.
A jogabilidade centra-se na discrição, na procura de recursos e na criação de itens, com recursos limitados e cada encontro a acarretar riscos, o que faz do Chernobylite um dos melhores jogos de sobrevivência. Vais melhorar a tua base, gerir o teu esquadrão e planear as missões com cuidado para sobreviver.
As escolhas são importantes: decidir em quem confiar, que caminhos seguir e como usar os escassos recursos muda os resultados. A combinação de mecânicas de sobrevivência, planeamento tático e exploração narrativa cria uma experiência tensa e envolvente que dá vida ao mundo pós-nuclear.
O meu veredicto: o Chernobylite capta a atmosfera de um jogo de sobrevivência ao estilo do Fallout. O perigo pós-nuclear, a recolha de itens, a criação de objetos, a furtividade e a gestão do esquadrão combinam-se para proporcionar uma jogabilidade tensa e gratificante num mundo que te mantém constantemente em suspense e totalmente envolvido.
9. Mad Max [Combate em terras devastadas e aventura de sobrevivência com veículos]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|Avalanche Studios; Warner Bros. Interactive Entertainment eu
|Pontuação no Metacritic
|69/100
|Tempo médio de jogo
|~30–50 horas
|Características únicas
|Exploração de um mundo aberto no deserto, combate com veículos, criação de armas e melhorias, recolha de recursos, jogabilidade centrada na sobrevivência, combate dinâmico e missões
O Mad Max atira-te de cabeça para um deserto escaldante e pós-apocalíptico, onde reina a anarquia e só os mais resistentes sobrevivem. Jogas na pele do Max, percorrendo desertos intermináveis, recolhendo sucata e lutando contra saqueadores com uma mistura de caos com veículos e combate corpo a corpo num dos jogos TPS mais emocionantes.
O mundo é brutal, caótico e ridiculamente divertido, com dunas imponentes, postos avançados em ruínas e cidades abandonadas à espera de serem exploradas — ou explodidas. A sobrevivência é o que importa. Recolhes sucata para melhorar o teu carro, fabricar armas e construir postos avançados, enquanto derrubas furtivas e planeamento estratégico te mantêm vivo contra os ataques de gangues.
Entre os motores a rugir, as tempestades de areia e as batalhas explosivas de carros, este jogo transmite na perfeição aquela energia selvagem e caótica de sobreviver no deserto.
Cada encontro é intenso, quer estejas a perseguir um comboio pelo deserto ou a esgueirar-te por um esconderijo de saqueadores. As linhas narrativas são cruas e épicas, com uma história que te leva cada vez mais fundo no caos de um mundo enlouquecido.
O meu veredicto: Se alguma vez quiseste viver as tuas fantasias das terras devastadas do Fallout 4, mas com combates de carros a toda a velocidade e caos exagerado, o Mad Max é o jogo que procuras. A procura de recursos, a criação de itens e a sobrevivência cruzam-se num cenário pós-apocalíptico hilariante e intenso, onde cada escolha e cada pedaço de sucata contam.
GAMES LIKE MAD MAX
10. Atomfall [RPG pós-apocalíptico britânico com humor excêntrico]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
|Ano de lançamento
|2025
|Criador(es)
|Rebellion Developments; Rebellion Developments
|Pontuação no Metacritic
|74/100
|Tempo médio de jogo
|~25–40 horas
|Características únicas
|RPG pós-apocalíptico britânico, humor excêntrico, gestão de facções, mecânicas de sobrevivência, exploração de um deserto nuclear, narrativa com humor negro
O Atomfall lança-te numa Grã-Bretanha devastada por uma guerra nuclear, onde o chá, o sarcasmo e os instintos de sobrevivência se misturam numa combinação deliciosamente excêntrica. Encaras o papel de um sobrevivente solitário que percorre cidades em ruínas, castelos a desmoronar-se e campos enevoados, tudo isto enquanto desvendas mistérios bizarros e fugas de criaturas mutantes com um sentido de humor distorcido.
O mundo está repleto de personagens peculiares, facções excêntricas e engenhocas absurdas que parecem ao mesmo tempo ridículas e estranhamente práticas, tornando cada encontro uma mistura de perigo e risos. A sobrevivência nunca é fácil. Vais recolher sucata, fabricar armas improvisadas e gerir recursos para te manteres vivo, tudo isto enquanto lidas com lealdades a facções que mudam consoante as tuas escolhas.
Este jogo promete ser uma abordagem nova ao género pós-apocalíptico, misturando sobrevivência e narrativa num cenário distintamente britânico que parece novo, mas familiar.
Experiências científicas estranhas, criaturas mutantes e enredos com humor negro mantêm o tom imprevisível e divertido. A exploração recompensa a curiosidade com segredos escondidos, tecnologia bizarra e easter eggs repletos de humor britânico. Combinando combate tático, uma narrativa rica e o charme britânico excêntrico, o Atomfall transforma cada sessão de jogo numa aventura exagerada ao estilo do Fallout que não vais esquecer.
O meu veredicto: O Atomfall vive da excentricidade britânica. Entre ruínas nucleares, facções excêntricas e humor excêntrico, oferece um RPG cheio de encontros estranhos e surpresas engenhosas. É imprevisível, atmosférico e genuinamente divertido a cada momento.
GAMES LIKE ATOMFALL
11. Project Zomboid [Jogo de sobrevivência hardcore tipo sandbox com criação de itens e construção de bases]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, macOS, Linux
|Ano de lançamento
|2013
|Criador(es)
|The Indie Stone; The Indie Stone eu informo; eu informo
|Pontuação no Metacritic
|N/A
|Tempo médio de jogo
|40–100+ horas
|Características únicas
|Jogo de sobrevivência hardcore em mundo aberto, construção de bases, criação de itens, morte permanente, gestão da fome e dos ferimentos, pilhagem de casas, gestão aprofundada de recursos, jogabilidade emergente
O Project Zomboid lança-te num mundo implacavelmente perigoso e infestado de zombies, onde cada decisão pode significar a vida ou a morte. Começas sem nada, vasculhando casas abandonadas à procura de comida, armas e materiais, enquanto geres constantemente a fome, a sede, os ferimentos e as doenças.
A perspetiva isométrica de cima para baixo do jogo dá ênfase à estratégia e ao planeamento cuidadoso, fazendo com que cada ação pareça significativa. A exploração é tensa e gratificante, já que cada edifício e cada rua podem esconder recursos valiosos ou ameaças mortais.
A sobrevivência está no centro da experiência. Vais construir abrigos, fortificar refúgios e reunir provisões para o longo prazo. A gestão aprofundada dos recursos obriga-te a ponderar os riscos e a priorizar as ações, enquanto a morte permanente mantém a tensão alta e faz com que cada erro tenha um custo elevado.
É sobrevivência pura, sem mimos: cada decisão conta, cada erro custa-te caro, e é exatamente isso que o torna tão viciante.
Os sistemas DIY permitem-te cozinhar, construir e manter ferramentas e defesas, criando uma abordagem altamente imersiva e prática à vida pós-apocalíptica. O modo multijogador acrescenta outra dimensão, permitindo-te coordenar-te com amigos para sobreviver ou vivenciar o caos quando o trabalho em equipa falha.
O meu veredicto: O Project Zomboid oferece uma experiência de sobrevivência hardcore e profundamente gratificante, com um toque de Fallout 4. Gerir recursos, construir abrigos e enfrentar a tensão da morte permanente tornam cada momento intenso e satisfatório para os fãs de jogabilidade pós-apocalíptica realista.
GAMES LIKE PROJECT ZOMBOID
12. Warhammer 40,000: Rogue Trader [CRPG com escolhas morais e de facção]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Owlcat Games; Owlcat Games
|Pontuação no Metacritic
|78/100
|Tempo médio de jogo
|50–70 horas
|Características únicas
|Jogo de RPG de computador ambientado no universo Warhammer 40K, lealdade de facções e companheiros, decisões morais, combate tático por turnos, sistemas de RPG profundos, facções espaciais, opções narrativas variadas
O Warhammer 40,000: Rogue Trader lança-te numa galáxia sombria e devastada pela guerra, onde cada escolha tem o seu peso e o perigo espreita em todos os sistemas estelares. Assumes o comando de uma nave Rogue Trader, explorando o espaço inexplorado, forjando alianças e enfrentando facções hostis.
O jogo combina combate tático, sistemas de RPG complexos e narrativas ramificadas, oferecendo dilemas estratégicos e morais infinitos que mantêm a aposta alta e a tensão viva. A jogabilidade gira em torno de tomar decisões difíceis que moldam a tua tripulação, a tua nave e a própria galáxia.
Os companheiros têm personalidades, lealdades e objetivos únicos, e as tuas escolhas moldam a lealdade deles de formas surpreendentes. As suas decisões morais ao estilo de «Fallout» combinam-se com a gestão da nave, as batalhas espaciais e a dinâmica da tripulação, garantindo-lhe um lugar entre os melhores jogos espaciais para jogadores que gostam de estratégia.
Tens aquela profundidade clássica dos CRPG com um toque de Warhammer: escolhas profundas, política espacial e combate que valoriza o raciocínio inteligente em vez da força bruta.
Cada missão e cada encontro desafiam o teu raciocínio tático e a tua bússola moral, tornando cada jogada intensa e imprevisível. As escolhas que fazes têm repercussões por toda a galáxia, dando às tuas decisões um impacto real e mantendo-te sempre em alerta.
O meu veredicto: Warhammer 40,000: Rogue Trader oferece uma experiência de CRPG emocionante e de alto risco, com a complexidade moral e a profundidade das facções que os fãs de Fallout 4 adoram. Decisões profundas, dinâmicas entre companheiros e aventuras espaciais fazem com que cada sessão pareça épica e cheia de tensão estratégica.
GAMES LIKE WARHAMMER 40,000: ROGUE TRADER
13. Avowed [RPG na primeira pessoa com exploração e combate com feitiços/armas]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, Xbox Series X/S informo
|Ano de lançamento
|2025
|Criador(es)
|Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios
|Pontuação no Metacritic
|80/100
|Tempo médio de jogo
|~50–80 horas
|Características únicas
|RPG na primeira pessoa, mundo aberto de fantasia, consequências das facções, combinações de habilidades, exploração, combate com feitiços e armas, a profundidade narrativa característica da Obsidian
O Avowed leva-te a um mundo de fantasia em primeira pessoa, onde a magia, o combate corpo a corpo e uma narrativa orientada pelas tuas escolhas se cruzam ao verdadeiro estilo da Obsidian. Assumes o papel de um herói personalizável, explorando vastas paisagens repletas de masmorras, vilas e segredos escondidos, enquanto travas combates tanto com feitiços como com armas.
O design visual é rico e envolvente, desde florestas encantadas a ruínas em desmoronamento, fazendo com que cada recanto do mundo pareça vivo e valha a pena explorar. A jogabilidade centra-se em deixar-te traçar o teu próprio caminho e moldar os resultados através das tuas ações, consolidando o Avowed como um dos melhores jogos de RPG de ação.
As facções têm consequências reais, as interações com os companheiros mudam consoante as tuas ações e as combinações de habilidades permitem-te personalizar a tua personagem exatamente como quiseres. A exploração e as missões secundárias recompensam a curiosidade, enquanto o combate equilibra a profundidade tática com ação em ritmo acelerado.
Tem tudo a ver com liberdade e complexidade moral: um mundo onde são as tuas escolhas que moldam a história, e não o contrário.
O estilo narrativo característico da Obsidian brilha, com diálogos ramificados, decisões moralmente complexas e uma narrativa emergente que se adapta às tuas escolhas. O mundo reage às tuas ações, dando-te uma sensação de autonomia que os fãs de Fallout 4 vão reconhecer imediatamente.
O meu veredicto: «Avowed» capta o espírito de «Fallout» num cenário de fantasia. O mundo está repleto de segredos à espera de serem descobertos. Cada decisão conta, tornando-o um jogo imperdível para os fãs da profundidade característica da Obsidian.
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14. Mutant Year Zero: Road to Eden [RPG tático pós-apocalíptico com mutantes]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2018
|Criador(es)
|The Bearded Ladies; Funcom
|Pontuação no Metacritic
|78/100
|Tempo médio de jogo
|~30–40 horas
|Características únicas
|RPG tático por turnos, cenário pós-apocalíptico, companheiros mutantes, mecânicas de furtividade, recolha de itens, exploração, combate estratégico, jogabilidade inspirada no XCOM
O «Mutant Year Zero: Road to Eden» leva-te para um mundo onde a humanidade se extinguiu e os mutantes agora vagueiam pelo deserto. Lideras uma pequena equipa de sobreviventes excêntricos, incluindo um pato falante e um javali com atitude, por entre ruínas cobertas de vegetação e zonas irradiadas, em busca de recursos e respostas.
A mistura de exploração em tempo real e combate por turnos confere-lhe um ritmo único, combinando reconhecimento furtivo com emboscadas estratégicas que são tensas e gratificantes. Recolher mantimentos, melhorar o equipamento e gerir as habilidades do teu esquadrão fazem com que cada missão pareça ter um propósito.
Este jogo combina combate tático e humor negro de uma forma que parece ao mesmo tempo inteligente e estranhamente comovente. Uma joia escondida para os fãs de estratégia.
O próprio mundo transborda atmosfera: cidades enferrujadas engolidas pela natureza, destroços brilhantes e artefactos misteriosos do mundo antigo que dão pistas sobre o que correu mal. Cada personagem tem habilidades distintas que moldam a forma como abordas o combate, transformando cada luta num quebra-cabeças que recompensa o posicionamento e o timing inteligentes.
O meu veredicto: O «Mutant Year Zero: Road to Eden» capta bem a essência do «Fallout» com o seu mundo sombrio, os companheiros mutantes e a ênfase na procura de recursos e na sobrevivência. É como se o «Fallout» se cruzasse com o «XCOM», mas mais lento, mais tático e cheio de personalidade. Perfeito para jogadores que adoram estratégia com uma boa dose de excentricidade pós-apocalíptica.
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15. Borderlands 2 [Jogo de tiros num deserto cheio de saques com humor negro]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Android
|Ano de lançamento
|2012
|Criador(es)
|Gearbox Software; 2K Games eu
|Pontuação no Metacritic
|89/100
|Tempo médio de jogo
|~30 horas para a história principal, ~50–60+ com missões secundárias
|Características únicas
|Jogo de tiro num deserto cheio de saques, enorme variedade de armas, caos em modo cooperativo, visuais vibrantes ao estilo de banda desenhada num cenário pós-apocalíptico
O Borderlands 2 pega no caos do fim do mundo do Fallout e intensifica-o com explosões de néon, humor distorcido e montanhas de saques. Passado no planeta selvagem de Pandora, o jogo leva-te a um deserto sem lei, cheio de bandidos, robôs e personagens bizarras.
Escolhes um Vault Hunter com habilidades únicas e mergulhas em missões sem parar que combinam combate explosivo com aquele tipo de narrativa excêntrica a que os fãs de Fallout não conseguem resistir. O mundo está repleto de missões exageradas, que vão desde batalhas épicas contra chefes até tarefas absurdas para NPCs hilariante e instáveis, tornando-o um dos jogos de looter shooter mais caóticos que há.
É barulhento, exagerado e ridiculamente divertido. É o tipo de jogo em que saquear, disparar e rir andam de mãos dadas.
Saquear é um trabalho a tempo inteiro aqui: vais estar a trocar de armas a cada poucos minutos, à procura da próxima arma absurdamente poderosa. Os gráficos ao estilo de banda desenhada e os tiroteios caóticos fazem com que cada encontro transborde de cor e energia. E se quiseres ainda mais confusão, o modo cooperativo eleva o caos ao máximo enquanto tu e o teu esquadrão lançam uma chuva de balas e piadas más por toda a Pandora.
O meu veredicto: O Borderlands 2 capta o humor, a caça ao saque e o espírito selvagem que os jogadores do Fallout 4 adoram. É barulhento, rápido e irresistivelmente divertido: uma mistura perfeita de saques, tiroteios e risadas enquanto percorres um circo pós-apocalíptico.
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16. Atomic Heart [Um jogo de tiros distópico e estranho, ao estilo soviético, com mutantes e máquinas]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Mundfish; Focus Entertainment
|Pontuação no Metacritic
|70/100
|Tempo médio de jogo
|~25 horas para a jogada normal, ~35–40 horas para quem quer completar tudo
|Características únicas
|Um cenário soviético de história alternativa, máquinas e mutantes retrofuturistas e surreais, criação de armas experimentais, uma atmosfera bizarra de ciência que deu para o torto
O Atomic Heart atira-te para uma União Soviética de história alternativa, onde a ciência descarrilou completamente. Os robôs que deviam servir a humanidade viraram-se contra os seus criadores, e o resultado é um cenário surreal e ensanguentado de pesadelos mecânicos e experiências mutantes.
Jogas na pele de um agente soviético enviado para descobrir o que correu mal, armado com uma mistura de ferramentas de combate corpo a corpo improvisadas, poderes telecinéticos e algumas das armas mais estranhas alguma vez construídas. O mundo parece vivo, mas de todas as formas erradas: bolhas de polímero falantes, andróides com avarias e propaganda a ressoar de fábricas em ruínas.
Este jogo cativa-te com o seu mundo bizarro e inimigos imprevisíveis; uma mistura louca de estética soviética e loucura de ficção científica.
Cada corredor conta uma história através de um design retrofuturista e de detalhes ambientais excêntricos que vão fazer as delícias de quem adora aquele estilo de ciência que deu para o torto, típico do Fallout. O combate é rápido e brutal, incentivando combinações criativas de armas e reflexos rápidos, enquanto a banda sonora e os visuais sinistros criam uma sensação constante de inquietação e curiosidade.
O meu veredicto: O Atomic Heart capta aquele caos estranho e retrofuturista que torna o Fallout tão icónico. É elegante, inquietante e repleto de uma construção de mundo criativa, perfeito para jogadores que gostam de explorar experiências científicas bizarras que correram terrivelmente mal.
17. The Last of Us [Aventura emocional de sobrevivência pós-apocalíptica]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC
|Ano de lançamento
|2013
|Criador(es)
|Naughty Dog; Sony Interactive Entertainment
|Pontuação no Metacritic
|95/100
|Tempo médio de jogo
|~15–20 horas na história principal (mais tempo se explorares)
|Características únicas
|Narrativa emocionante, cenário pós-apocalíptico realista, recolha de itens e criação de objetos, uma jornada fortemente centrada nas personagens
The Last of Us marca fundo: não só com as suas mecânicas brutais de sobrevivência, mas também com a sua história que fica na memória muito depois dos créditos finais. Num mundo dominado pela infeção e pela perda, jogas na pele de Joel, guiando a jovem Ellie pelos vestígios da civilização.
Cada recanto esconde perigo, cada recurso conta e cada escolha parece pesada. Fabricar armas e procurar materiais acrescenta tensão a cada encontro, enquanto a narrativa emotiva dá importância até aos momentos mais pequenos.
Deixa uma marca duradoura, combinando uma sobrevivência crua e de alto risco com uma das narrativas mais memoráveis do género.
O mundo está em decadência, mas continua vivo: a natureza recuperou as cidades, as pessoas ficaram desesperadas e a linha entre o bem e o mal continua a esbater-se. O que o torna especial para os fãs de Fallout 4 é essa mesma mistura de sobrevivência, criação de itens e humanidade a lutar para resistir. É mais tranquilo e mais cinematográfico, mas a atmosfera e a imersão são inigualáveis.
O meu veredicto: The Last of Us capta o lado humano do apocalipse. É cru, emotivo e magistralmente escrito – uma história cativante de sobrevivência e ligação que vai tocar cada fã de Fallout bem no coração.
GAMES LIKE THE LAST OF US
18. Horizon Zero Dawn [Aventura em mundo aberto num cenário pós-apocalíptico com ruínas tecnológicas]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PlayStation 4, PlayStation 5, PC
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|Guerrilla Games; Sony Interactive Entertainment EU
|Pontuação no Metacritic
|89/100
|Tempo médio de jogo
|~30–40 horas na história principal, mais de 40 horas com os extras
|Características únicas
|Um mundo aberto na Terra pós-apocalíptica, reconquistada pela natureza, com feras robóticas, mistérios tecnológicos, exploração e melhorias
Sobre o Horizon Zero Dawn vira o pós-apocalipse de cabeça para baixo: a humanidade caiu, mas a natureza prospera, e gigantescas feras robóticas dominam agora a terra. Entra na pele da Aloy, uma caçadora destemida armada com um arco e dispositivos de alta tecnologia, numa missão para desvendar os segredos de uma civilização perdida.
O mundo é de tirar o fôlego: cidades cobertas de vegetação, ruínas cobertas de neve e máquinas antigas que se tornaram incontroláveis. A exploração é gratificante a cada passo. Vais recolher recursos, melhorar as tuas armas e desvendar o mistério da queda do mundo antigo. Ao longo do caminho, vais enfrentar combates intensos que premiam a precisão e o planeamento – especialmente quando tiveres de derrotar gigantescas feras mecânicas com armadilhas elementais, discrição e golpes na hora certa.
Tens a emoção da exploração e do combate num dos mundos abertos mais deslumbrantes de sempre – e ainda dinossauros robóticos.
Tal como o Fallout 4, mistura a descoberta com uma sensação constante de admiração, e cada batalha parece uma dança de estratégia e instinto. A fusão entre a sobrevivência primitiva e a tecnologia futurista torna-o num dos mundos mais únicos que alguma vez irás explorar.
O meu veredicto: Horizon Zero Dawn capta a emoção da exploração e da descoberta que os fãs de Fallout adoram. É uma aventura de mundo aberto deslumbrante, cheia de mistério, perigo e beleza. Uma viagem pós-apocalíptica diferente de qualquer outra.
GAMES LIKE HORIZON ZERO DAWN
19. The Division 2 [Jogo de tiro com saque PvE numa América em ruínas]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Massive Entertainment; Ubisoft
|Pontuação no Metacritic
|82/100
|Tempo médio de jogo
|~30–40 horas (história principal), com 50–100+ horas se incluíres o conteúdo secundário e as atividades do final do jogo
|Características únicas
|Jogo de tiro tático na terceira pessoa numa Washington D.C. em ruínas, ciclos de combate entre facções, pilhagem e evolução do equipamento, modo cooperativo e zonas de fim de jogo focadas no PvE
The Division 2 leva-te ao coração decadente de Washington D.C., onde o caos, a doença e o desespero tomaram conta de tudo. Como agente da Divisão, a tua missão é restaurar algum sentido de ordem num mundo que já desistiu dela.
A cidade parece assustadoramente real. Cada janela partida, cada parque coberto de vegetação e cada monumento abandonado conta uma história de sobrevivência. Quase consegues sentir o cheiro do pó no ar enquanto te esgueiras por uma rua silenciosa e em ruínas. Aqui, o combate não é apenas disparar sem pensar: tem a ver com posicionamento, trabalho de equipa e adaptação a cada ameaça.
Acertou em cheio na ação cooperativa e na profundidade tática, oferecendo aos jogadores uma visão crua e realista da sobrevivência e do trabalho em equipa numa Washington D.C. em ruínas.
As facções inimigas parecem bem reais, cada uma com as suas próprias estratégias e disputas territoriais. A recolha de itens tem um papel fundamental: armas, armaduras, mods e recursos levam-te constantemente a explorar cada beco e cada telhado. E no modo cooperativo, essa sensação de tensão multiplica-se, transformando cada tiroteio numa luta desesperada pela sobrevivência.
O meu veredicto: O The Division 2 capta na perfeição o espírito do Fallout de sobreviver no meio da ruína. Só que aqui, cada batalha parece mais intensa, cada decisão mais pesada. É um jogo de tiros tático e centrado na pilhagem que recompensa o jogo inteligente e faz com que queiras voltar para «só mais uma jogada».
GAMES LIKE TOM CLANCY’S THE DIVISION
20. BioShock [Jogo de tiros distópico e imersivo com mundos geneticamente mutantes]
|A nossa pontuação
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Plataformas
|PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X, iOS
|Ano de lançamento
|2007
|Criador(es)
|2K Boston / 2K Austrália; 2K Games
|Pontuação no Metacritic
|96/100
|Tempo médio de jogo
|~12–16 horas para a história principal; ~18–23 horas com os extras
|Características únicas
|Uma distopia subaquática envolvente, tecnologia retrofuturista, narrativa centrada na moral, poderes de plasmídeos combinados com armas convencionais e temas filosóficos na história
O BioShock é um daqueles jogos raros em que te sentes como se estivesses a entrar numa obra de arte: uma obra-prima sombria, húmida e trágica. Passado em Rapture, uma utopia subaquática que se transformou num pesadelo, capta o mesmo encanto retrofuturista e a mesma decadência moral que os fãs do Fallout adoram.
A cidade está repleta de ecos assombrosos da sua antiga glória: salões com acabamentos dourados, letreiros de néon cintilantes e sobreviventes desesperados, distorcidos pela sua própria ambição. A sua atmosfera envolvente e as suas conotações filosóficas sobre liberdade, ciência e controlo fazem dele uma das melhores experiências centradas na história dos videojogos, ainda inigualável anos depois do lançamento.
É assombroso, elegante e inesquecível: um jogo de tiro centrado na história que transforma cada recanto de Rapture numa obra de arte viva.
Tens liberdade para experimentar habilidades genéticas bizarras chamadas Plasmids, o que dá ao combate um toque criativo. Ataca os inimigos com eletricidade, congela-os ou vira-os uns contra os outros; a escolha é tua. Cada encontro e cada entrada no diário aprofunda o mistério por trás da queda de Rapture, transformando a exploração numa narrativa.
O meu veredicto: O BioShock canaliza as raízes distópicas do Fallout através da sua atmosfera, filosofia e construção de mundo inesquecível. É arrepiante, instigante e infinitamente envolvente. Um jogo imperdível para quem anseia por essa mistura de ficção científica retro, tensão moral e maravilha pós-apocalíptica.
GAMES LIKE BIOSHOCK
O meu veredicto geral
Qual é o melhor ponto de partida para quem procura jogos parecidos com o Fallout 4 hoje em dia? Depende do tipo de viajante das terras devastadas que és.
Para os exploradores que dão prioridade à história: The Last of Us oferece uma profundidade emocional inigualável, com um drama humano cru num cenário pós-apocalíptico assombroso.
Para os puristas dos RPG: o Avowed está a revelar-se a próxima grande obra-prima da Obsidian, oferecendo a mesma liberdade ao jogador, política de facções e dilemas morais que tornaram o Fallout 4 icónico.
Para os sobreviventes táticos: o Project Zomboid transforma cada escolha numa luta de vida ou morte, combinando realismo, criação de itens e a tensão da morte permanente.
Para os amantes de ação e caos: Borderlands 2 transborda de saques, humor e confusão. Perfeito para quem gosta do lado mais leve e louco do apocalipse.
Para quem procura atmosfera: o BioShock continua a ser a referência em narrativas imersivas e retrofuturistas que ficam na memória muito depois dos créditos acabarem.
Nenhum jogo, por si só, substitui o Fallout 4, mas, juntos, captam a sua essência: a liberdade, o perigo e o humor negro que definem a experiência no deserto. Seja qual for o mundo que escolheres a seguir, uma coisa é certa: a aventura nunca acaba de verdade, apenas muda de forma.
Perguntas frequentes
Se tivesses de escolher só um, o The Outer Worlds é o que mais se aproxima. Ele capta a mistura do Fallout entre liberdade do jogador, diálogos espirituosos e drama entre facções, tudo envolto num universo de ficção científica colorido que parece familiar, mas que é refrescantemente diferente.
O Fallout 4 é um RPG de ação em mundo aberto que se passa num deserto pós-apocalíptico. Combina exploração, criação de itens, mecânicas de sobrevivência e uma narrativa orientada pelas escolhas do jogador. Os jogadores gerem companheiros, facções, povoações e decisões morais enquanto completam missões, procuram recursos e personalizam personagens num ambiente imersivo e ricamente detalhado.
A série principal de Fallout inclui Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 76, num total de seis títulos. Existem spin-offs e jogos para telemóvel como o Fallout Shelter, mas a série principal segue a fórmula tradicional dos RPG pós-apocalípticos com exploração, missões e jogabilidade baseada nas escolhas.
Sim. Desenvolvido pela Obsidian, que conta com alguns dos criadores originais do Fallout, The Outer Worlds apresenta missões ramificadas, facções, enredos orientados pelos companheiros e um humor espirituoso e negro. Capta grande parte do ADN de RPG do Fallout 4, com a exploração de mundo aberto substituída por um cenário espacial de ficção científica, mas mantém a escolha do jogador, as consequências morais e a narrativa satírica.
O Starfield oferece uma experiência de mundo aberto semelhante ao estilo da Bethesda num cenário espacial. Dá ênfase à construção de bases, missões de facções e exploração. Se é «melhor» ou não, depende da preferência de cada jogador: os fãs que procuram um deserto pós-apocalíptico vão preferir o Fallout 4, enquanto quem quer liberdade de ficção científica e uma narrativa emergente vai gostar do Starfield.
Sim, de certa forma. Ambos são RPGs baseados em escolhas, com diálogos ramificados, personalização de personagens e mundos pós-apocalípticos ou distópicos. O Fallout 4 centra-se na sobrevivência no deserto e na criação de itens, enquanto o Cyberpunk 2077 dá ênfase a melhorias cibernéticas, exploração urbana e enredos de alta tecnologia, mas ambos oferecem a liberdade imersiva dos RPGs.