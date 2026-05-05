20 jogos parecidos com o Fallout 4 em 2026 que te vão manter a explorar

Os fãs do Fallout 4 vão adorar esta lista. Reuni 20 jogos parecidos com o Fallout 4 que capturam tudo o que gostaste: vaguear pelo deserto, construir povoações e tomar as decisões difíceis que moldam a tua história.

Ruínas para explorar, companheiros para recrutar e mundos abertos enormes para percorrer fazem todos parte da experiência. Estes jogos oferecem a criação de itens, a exploração e a liberdade de RPG que tornam o Fallout tão viciante. Sobrevivência crua, emoções de ficção científica e definições pós-apocalípticas com humor negro esperam-te nestes títulos, prontos para preencher a lacuna deixada por Fallout e manter a tua maratona de jogos a todo o vapor.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Fallout 4

Estas três escolhas abordam diferentes aspetos da fórmula do Fallout: mundos vastos, escolhas significativas e jogabilidade centrada na sobrevivência. Captam a liberdade, os companheiros memoráveis e os mundos imersivos que tornam os jogos semelhantes ao Fallout 4 tão viciantes.

1 Dragon Age: Inquisition 2014 Um RPG enorme e repleto de história, onde cada escolha molda o mundo à tua volta, refletindo a profundidade moral e o drama entre facções de que os fãs de Fallout tanto gostam. Buy now 2 Dying Light 2015 Uma aventura de sobrevivência a um ritmo alucinante que mistura a recolha de itens, a criação de objetos e movimentos de parkour para tornar cada noite nesta cidade em ruínas tensa e inesquecível. Buy now 3 The Outer Worlds 2019 Um RPG de ficção científica cheio de humor e baseado nas escolhas do jogador, repleto de personagens excêntricas, dilemas morais e aquele tipo de liberdade que faz com que cada decisão conte. Buy now

Continua a ler para explorar ainda mais jogos de mundo aberto como o Fallout 4, repletos de histórias pós-apocalípticas, sistemas de RPG profundos e aquela sensação viciante de descoberta que te faz voltar sempre para «só mais uma missão».

Os 20 melhores jogos semelhantes ao Fallout 4 para te perderes

Pronto para mergulhar em mundos novos, cheios de escolhas, perigo e exploração? Esta lista destaca 20 aventuras épicas repletas de sobrevivência, criação de itens e liberdade de mundo aberto. Quantos destes já jogaste? Cada um deles merece o seu lugar entre os melhores jogos semelhantes ao Fallout 4 que mantêm vivo o espírito do deserto.

1. Dragon Age: Inquisition [RPG de mundo aberto baseado em escolhas, com facções fortes]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC Ano de lançamento 2014 Criador(es) BioWare; Electronic Arts Pontuação no Metacritic 85/100 Tempo médio de jogo ~100–150 horas para completar o jogo na totalidade Características únicas Enredos ramificados dos companheiros, grandes centros num mundo semiaberto, escolhas do jogador que afetam as facções e o estado do mundo

Em Dragon Age: Inquisition, metes-te na pele do Inquisidor, a única pessoa capaz de impedir que uma enorme fenda no céu engula o mundo. Vais viajar por regiões enormes e criadas à mão, cheias de monstros para combater, segredos para descobrir e aliados para recrutar.

Os gráficos são deslumbrantes: colinas ondulantes, picos nevados e ruínas antigas que parecem ganhar vida com a história e o perigo. Skyhold, a tua base principal, cresce à medida que a tua influência aumenta, dando-te aquela mesma sensação gratificante de progresso que os jogadores de Fallout 4 adoram quando melhoram os seus assentamentos.

A jogabilidade gira em torno da exploração, da criação de itens e de liderares a tua equipa de companheiros na batalha. Cada um deles tem uma personalidade forte, as suas próprias histórias e opiniões únicas sobre as tuas escolhas. A forma como lidas com as facções, as relações e os cruzamentos narrativos pode mudar a forma como o mundo te vê, e esse tipo de tomada de decisões ramificadas vai cair muito bem a quem adora a liberdade e a profundidade do Fallout.

Por que é que o escolhemos O Dragon Age: Inquisition destaca-se pelas suas histórias profundas, escolhas morais difíceis e construção épica do mundo, que fazem com que cada decisão pareça realmente importante.

O que torna este jogo especial é o facto de até a escolha mais pequena poder desencadear grandes consequências. Construir alianças, melhorar a tua base e lidar com o drama político dá-te a mesma adrenalina de moldar um mundo que reage às tuas ações – um jogo imperdível para os fãs dos melhores jogos com enredo.

O meu veredicto: Se gostaste da mistura de estratégia, exploração e escolhas difíceis em Fallout 4, o Dragon Age: Inquisition é uma escolha óbvia. É uma aventura enorme e centrada na história, onde a tua liderança molda realmente o mundo e os teus companheiros fazem com que cada passo da jornada valha a pena.

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2. Dying Light [Jogo de sobrevivência em mundo aberto com criação e recolha de itens]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S — informa Ano de lançamento 2015 Criador(es) Techland; Warner Bros. Interactive Entertainment eu Pontuação no Metacritic 74/100 Tempo médio de jogo ~18 horas na história principal, ~50–60 horas com missões secundárias/extras Características únicas Deslocamento em parkour num mundo aberto infestado de zombies, ciclo dinâmico de dia/noite que afeta o comportamento dos inimigos, sistema de criação abrangente e jogabilidade cooperativa de sobrevivência

O Dying Light leva-te para uma cidade em ruínas, invadida pelos infectados, e a sobrevivência rapidamente se torna uma forma de arte. Como um dos melhores jogos de zombies, desafia-te a procurar suprimentos, a criar armas improvisadas brutais e a fazer parkour pelos telhados para te manteres vivo.

O mundo parece sombrio e desesperado, com cada esquina a esconder algo útil – ou algo à espera para te devorar. É um jogo rápido, tenso e incrivelmente gratificante assim que apanhares o jeito aos movimentos e ao combate.

Durante o dia, tens a oportunidade de explorar, recolher materiais e ajudar os sobreviventes. Mas quando o sol se põe, tudo muda: os infetados ficam mais fortes, mais rápidos e muito mais assustadores. Essa tensão constante entre o dia e a noite mantém a adrenalina a fluir e faz com que tenhas de te esforçar para ganhar cada recurso que recolhes. A própria cidade é um labirinto de perigo e oportunidades, com imensos esconderijos e histórias paralelas que fazem com que valha a pena explorá-la.

Porque é que o escolhemos? Este jogo gira à volta do parkour em ritmo acelerado, do combate brutal e daquela tensão constante do tipo «será que vou sobreviver à noite?», que nunca dá tréguas.

Procurar suprimentos, fabricar armas e atravessar zonas mortíferas estão no cerne do jogo, oferecendo-te aquela mistura perfeita de improvisação e sobrevivência numa cidade que parece viva e constantemente no limite. As ruínas urbanas e os encontros tensos mantêm cada momento emocionante.

O meu veredicto: Se adoraste a emoção de saquear ruínas e transformar sucata em ferramentas mortíferas no Fallout 4, o Dying Light leva essa sensação a um novo nível. É brutal, envolvente e repleto de momentos de cortar a respiração que fazem com que cada noite pareça a tua última.

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3. The Outer Worlds [RPG de ficção científica ao estilo Fallout dos criadores originais]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criador(es) Obsidian Entertainment; Private Division Pontuação no Metacritic 85/100 Tempo médio de jogo ~25–40 horas para completar a história principal + conteúdo secundário Características únicas Missões ramificadas, diálogos espirituosos, sistema de escolhas morais, cenário de ficção científica inspirado nos criadores de Fallout

The Outer Worlds é um RPG vibrante e baseado em escolhas, que se passa nas colónias espaciais de Halcyon, geridas por grandes corporações, onde as tuas decisões determinam o destino de comunidades inteiras e das pessoas que nelas vivem. Assumes o papel de um colono que acorda do sono criogénico para descobrir uma galáxia cheia de corporações duvidosas, facções rivais e planetas repletos de segredos à espera de serem desvendados.

A exploração abrange povoações coloridas, paisagens alienígenas estranhas e recantos escondidos repletos de tesouros e histórias, tudo apresentado com um toque satírico e perspicaz. O combate é versátil: podes optar pela furtividade, por hackear sistemas ou por tiroteios diretos, adaptando a tua abordagem à situação.

Este título destaca-se pelo seu ritmo cativante e pelas missões orientadas por escolhas, dando peso a cada decisão. As histórias ramificadas permitem-te escolher um lado ou queimar pontes, e os companheiros têm as suas próprias personalidades e objetivos, que mudam consoante o teu comportamento.

Porque é que o escolhemos? Escolhi este porque capta na perfeição aquela mistura ao estilo Fallout de humor, liberdade de ação do jogador e zonas cinzentas morais – só que num universo excêntrico e futurista.

Há diálogos espirituosos por todo o lado, desde NPCs sarcásticos a interações surpreendentes, o que dá ao mundo um sentido de humor e uma identidade bem marcantes. As escolhas morais redefinem as relações entre facções, as missões e até colónias inteiras. Capta o espírito dos melhores jogos Fallout, misturando comédia negra com escolhas que realmente importam.

O meu veredicto: The Outer Worlds é puro ADN de Fallout no espaço. Missões baseadas em escolhas, diálogos inteligentes e um sistema de escolhas morais fazem com que cada decisão conte, enquanto o cenário distópico e peculiar garante que explorar, lutar e negociar nunca se tornem monótonos. É um RPG bem estruturado, divertido e com infinitas possibilidades de ser jogado de novo para quem anseia por liberdade e impacto na jogabilidade.

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4. The Elder Scrolls V: Skyrim [Um enorme mundo aberto de fantasia tipo sandbox com liberdade para o jogador]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2011 Criador(es) Bethesda Game Studios; Bethesda Softworks Pontuação no Metacritic 96/100 Tempo médio de jogo ~100–300+ horas, dependendo do estilo de jogo e dos mods Características únicas Um enorme mundo aberto de fantasia do tipo «sandbox», liberdade total de exploração, potencial para mods, facções memoráveis

O Skyrim leva-te à província gelada e acidentada de Tamriel, onde os dragões regressaram e as tensões políticas estão ao rubro. Jogas na pele do Dragonborn, um herói que nasceu com o poder de absorver almas de dragão e lançar gritos poderosos, mas o jogo rapidamente se transforma numa exploração de um mundo enorme repleto de aldeias, masmorras, montanhas e ruínas antigas.

Podes criar equipamento, desenvolver habilidades e seguir inúmeras missões, desde o enredo principal até aventuras secundárias escondidas em recantos secretos. O design visual e atmosférico é icónico: picos cobertos de neve, florestas densas e cidades agitadas parecem todas vivas e cheias de histórias à espera de serem contadas.

Porque é que o escolhemos É difícil superar a liberdade que se vive aqui: explora montanhas, luta contra dragões ou simplesmente rouba rodas de queijo. O mundo parece infinito e cheio de vida, faças o que fizeres.

O Skyrim oferece a mesma liberdade aberta que torna o Fallout 4 tão viciante. Podes juntar-te a facções, construir relações e enfrentar desafios como quiseres, com cada escolha a moldar a tua experiência. A comunidade de modding acrescenta uma rejogabilidade quase ilimitada, permitindo aos jogadores ajustar os gráficos, adicionar novas missões ou até mesmo reformular completamente a jogabilidade.

O meu veredicto: Para quem anseia por uma exploração vasta e uma aventura orientada pelo jogador, o Skyrim é excelente. Liberdade total para explorar, facções memoráveis e um potencial infinito de modding satisfazem o mesmo desejo de aventura que o Fallout 4. Isto torna-o um dos melhores jogos de mundo aberto, que te permite criar a tua própria história épica num mundo que parece sempre vivo.

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5. Metro Exodus [Sobrevivência pós-apocalíptica com exploração orientada pela história]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2019 Criador(es) 4A Games; Deep Silver Pontuação no Metacritic 82/100 Tempo médio de jogo ~20–30 horas Características únicas Sobrevivência pós-apocalíptica, exploração centrada na história, ambientes atmosféricos, gestão de recursos, ação furtiva e equilíbrio de combate

O Metro Exodus leva-te numa viagem emocionante por uma Rússia pós-nuclear, combinando sobrevivência, exploração e história num mundo lindamente desolado. Encaras o papel de Artyom, aventurando-te para além dos túneis do Metro de Moscovo num comboio a Steam, o Aurora, à procura de um novo lar para o teu povo.

O jogo equilibra a exploração em níveis abertos com momentos lineares e orientados pela história, criando uma forte sensação de tensão e propósito. As paisagens vão desde terras devastadas e geladas até desertos queimados pelo sol, cada uma repleta de perigos, mutantes e narrativas ambientais que fazem com que o mundo pareça habitado e perigoso.

Por que é que o escolhemos Este jogo oferece uma mistura cativante de terror de sobrevivência e narrativa emocional, tornando cada paragem de comboio pela Rússia pós-apocalíptica inesquecível.

Os jogadores procuram recursos escassos, fabricam armas e gerem a munição, o que faz com que cada confronto seja decisivo. A história muda consoante as tuas escolhas, e os companheiros reagem de forma realista às tuas ações. Os momentos tranquilos equilibram a sobrevivência de alta intensidade, enquanto os gráficos e o som aumentam a imersão: desde túneis sinistros até à beleza assombrosa de cidades abandonadas banhadas pela luz do sol.

O meu veredicto: O Metro Exodus é um dos melhores jogos pós-apocalípticos, oferecendo uma visão mais sombria e realista da experiência do Fallout 4. Recursos escassos, encontros tensos e escolhas significativas fazem com que a exploração, a estratégia e a sobrevivência sejam intensas e profundamente gratificantes.

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6. Starfield [RPG de exploração espacial com a liberdade ao estilo Bethesda]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Criador(es) Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Pontuação no Metacritic 83/100 Tempo médio de jogo ~50–100 horas, dependendo da exploração e das missões secundárias Características únicas RPG espacial de mundo aberto, construção de bases, missões de facções, saque, enredos emergentes, liberdade de RPG ao estilo Bethesda

O Starfield permite-te explorar as vastas extensões do espaço, saltando entre planetas, luas e estações espaciais movimentadas, enquanto descobres segredos escondidos e novas civilizações. Encaras o papel de um viajante espacial personalizável, construindo a tua própria nave, melhorando o equipamento e escolhendo o teu caminho por uma galáxia repleta de facções, política e mistérios.

O jogo combina a exploração de mundo aberto com missões baseadas numa história, dando aos jogadores a liberdade de traçar a sua própria aventura por mundos diversos e visualmente deslumbrantes. A mecânica de combate e de tiro na primeira pessoa coloca-o entre os jogos FPS mais envolventes, enquanto a interação com uma variedade de personagens e facções mantém cada sessão dinâmica.

Porque é que o escolhemos? O Starfield capta aquela sensação de admiração e descoberta, permitindo-te traçar o teu próprio caminho pelo espaço e desvendar segredos numa galáxia que realmente parece imensa.

A construção de bases e as missões das facções permitem-te deixar uma marca tangível na galáxia, enquanto a recolha e a procura de recursos acrescentam uma sensação gratificante de progressão. As histórias emergentes do mundo significam que o universo reage às tuas escolhas, criando um mundo aberto vivo e dinâmico, cheio de surpresas e potencial para jogar várias vezes.

O meu veredicto: O Starfield é obrigatório para quem adora o estilo característico da Bethesda. A construção de bases, as missões das facções, a pilhagem e as histórias emergentes do mundo proporcionam liberdade e profundidade infinitas, permitindo-te criar a tua própria aventura espacial enquanto exploras uma galáxia que parece sempre viva e cheia de oportunidades.

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7. Cyberpunk 2077 [RPG imersivo com escolhas do jogador e uma construção de mundo sólida]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2020 Criador(es) CD Projekt Red; CD Projekt Pontuação no Metacritic 86/100 Tempo médio de jogo ~25–50 horas Características únicas RPG baseado em escolhas, enredos ramificados, exploração urbana num mundo aberto, árvores de habilidades e melhorias, narrativa envolvente, melhorias cibernéticas

O Cyberpunk 2077 leva-te até Night City, uma metrópole enorme e iluminada por néons, repleta de vida, perigo e oportunidades. Jogas na pele de V, um mercenário que navega por um mundo dominado por megacorporações, gangues de rua e IA rebelde.

A exploração abrange arranha-céus imponentes, becos escondidos e esconderijos subterrâneos, todos repletos de missões secundárias, segredos e detalhes de mundo que dão vida à cidade. O combate mistura tiroteios à distância, habilidades cibernéticas, furtividade e pirataria informática, permitindo -te abordar cada desafio de várias maneiras.

Porque é que o escolhemos Poucos jogos te transportam para o seu mundo como este: as ruas cheias de néon, as escolhas difíceis e o caos high-tech fazem com que cada missão pareça um filme.

O jogo destaca-se pela narrativa orientada pelo jogador. As decisões morais moldam os resultados tanto para as personagens como para as facções, enquanto as missões ramificadas oferecem vários caminhos e finais. As melhorias nas personagens, os implantes cibernéticos e a personalização das armas permitem-te adaptar a jogabilidade ao teu estilo, acrescentando profundidade à exploração e ao combate.

A própria cidade é um terreno fértil para uma jogabilidade emergente, oferecendo encontros e narrativas que se adaptam às tuas escolhas, mantendo cada sessão imprevisível e envolvente.

O meu veredicto: O Cyberpunk 2077 oferece uma experiência de RPG densa e viva que se conta entre os jogos de ficção científica mais imersivos. A sua profundidade baseada nas escolhas e a construção do mundo vão agradar muito aos fãs do Fallout 4. As decisões morais, as missões ramificadas e a exploração da cidade em grande escala tornam cada jogada única e cheia de surpresas.

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8. Chernobylite [Sobrevivência na Zona de Radiação e Construção de Bases]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) The Farm 51; All in! Games SA Pontuação no Metacritic 75/100 Tempo médio de jogo ~20–40 horas Características únicas Sobrevivência pós-nuclear, criação de itens e construção de bases, mecânicas de furtividade, exploração de ruínas, gestão de equipas, narrativa envolvente

O Chernobylite leva-te para a Zona de Exclusão irradiada, um mundo pós-nuclear assustador, cheio de perigo, mistério e desafios de sobrevivência. Assumes o papel de um cientista que regressa à Zona para desvendar segredos sobre o desastre e encontrar um ente querido desaparecido.

A exploração é tensa e envolvente, levando-te por cidades abandonadas, instalações em ruínas e florestas densas, tudo isto enquanto evitas perigos ambientais e criaturas hostis. O design visual é cru e realista, com uma iluminação sinistra e uma sensação de isolamento que mantém a tensão no máximo.

Por que é que o escolhemos É assustador, tenso e profundamente envolvente: um jogo de sobrevivência que mistura o mistério da ficção científica com a realidade assustadora da Zona de Exclusão de Chernobyl.

A jogabilidade centra-se na discrição, na procura de recursos e na criação de itens, com recursos limitados e cada encontro a acarretar riscos, o que faz do Chernobylite um dos melhores jogos de sobrevivência. Vais melhorar a tua base, gerir o teu esquadrão e planear as missões com cuidado para sobreviver.

As escolhas são importantes: decidir em quem confiar, que caminhos seguir e como usar os escassos recursos muda os resultados. A combinação de mecânicas de sobrevivência, planeamento tático e exploração narrativa cria uma experiência tensa e envolvente que dá vida ao mundo pós-nuclear.

O meu veredicto: o Chernobylite capta a atmosfera de um jogo de sobrevivência ao estilo do Fallout. O perigo pós-nuclear, a recolha de itens, a criação de objetos, a furtividade e a gestão do esquadrão combinam-se para proporcionar uma jogabilidade tensa e gratificante num mundo que te mantém constantemente em suspense e totalmente envolvido.

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9. Mad Max [Combate em terras devastadas e aventura de sobrevivência com veículos]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Avalanche Studios; Warner Bros. Interactive Entertainment eu Pontuação no Metacritic 69/100 Tempo médio de jogo ~30–50 horas Características únicas Exploração de um mundo aberto no deserto, combate com veículos, criação de armas e melhorias, recolha de recursos, jogabilidade centrada na sobrevivência, combate dinâmico e missões

O Mad Max atira-te de cabeça para um deserto escaldante e pós-apocalíptico, onde reina a anarquia e só os mais resistentes sobrevivem. Jogas na pele do Max, percorrendo desertos intermináveis, recolhendo sucata e lutando contra saqueadores com uma mistura de caos com veículos e combate corpo a corpo num dos jogos TPS mais emocionantes.

O mundo é brutal, caótico e ridiculamente divertido, com dunas imponentes, postos avançados em ruínas e cidades abandonadas à espera de serem exploradas — ou explodidas. A sobrevivência é o que importa. Recolhes sucata para melhorar o teu carro, fabricar armas e construir postos avançados, enquanto derrubas furtivas e planeamento estratégico te mantêm vivo contra os ataques de gangues.

Porque é que escolhemos isto Entre os motores a rugir, as tempestades de areia e as batalhas explosivas de carros, este jogo transmite na perfeição aquela energia selvagem e caótica de sobreviver no deserto.

Cada encontro é intenso, quer estejas a perseguir um comboio pelo deserto ou a esgueirar-te por um esconderijo de saqueadores. As linhas narrativas são cruas e épicas, com uma história que te leva cada vez mais fundo no caos de um mundo enlouquecido.

O meu veredicto: Se alguma vez quiseste viver as tuas fantasias das terras devastadas do Fallout 4, mas com combates de carros a toda a velocidade e caos exagerado, o Mad Max é o jogo que procuras. A procura de recursos, a criação de itens e a sobrevivência cruzam-se num cenário pós-apocalíptico hilariante e intenso, onde cada escolha e cada pedaço de sucata contam.

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10. Atomfall [RPG pós-apocalíptico britânico com humor excêntrico]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2025 Criador(es) Rebellion Developments; Rebellion Developments Pontuação no Metacritic 74/100 Tempo médio de jogo ~25–40 horas Características únicas RPG pós-apocalíptico britânico, humor excêntrico, gestão de facções, mecânicas de sobrevivência, exploração de um deserto nuclear, narrativa com humor negro

O Atomfall lança-te numa Grã-Bretanha devastada por uma guerra nuclear, onde o chá, o sarcasmo e os instintos de sobrevivência se misturam numa combinação deliciosamente excêntrica. Encaras o papel de um sobrevivente solitário que percorre cidades em ruínas, castelos a desmoronar-se e campos enevoados, tudo isto enquanto desvendas mistérios bizarros e fugas de criaturas mutantes com um sentido de humor distorcido.

O mundo está repleto de personagens peculiares, facções excêntricas e engenhocas absurdas que parecem ao mesmo tempo ridículas e estranhamente práticas, tornando cada encontro uma mistura de perigo e risos. A sobrevivência nunca é fácil. Vais recolher sucata, fabricar armas improvisadas e gerir recursos para te manteres vivo, tudo isto enquanto lidas com lealdades a facções que mudam consoante as tuas escolhas.

Por que é que o escolhemos Este jogo promete ser uma abordagem nova ao género pós-apocalíptico, misturando sobrevivência e narrativa num cenário distintamente britânico que parece novo, mas familiar.

Experiências científicas estranhas, criaturas mutantes e enredos com humor negro mantêm o tom imprevisível e divertido. A exploração recompensa a curiosidade com segredos escondidos, tecnologia bizarra e easter eggs repletos de humor britânico. Combinando combate tático, uma narrativa rica e o charme britânico excêntrico, o Atomfall transforma cada sessão de jogo numa aventura exagerada ao estilo do Fallout que não vais esquecer.

O meu veredicto: O Atomfall vive da excentricidade britânica. Entre ruínas nucleares, facções excêntricas e humor excêntrico, oferece um RPG cheio de encontros estranhos e surpresas engenhosas. É imprevisível, atmosférico e genuinamente divertido a cada momento.

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11. Project Zomboid [Jogo de sobrevivência hardcore tipo sandbox com criação de itens e construção de bases]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux Ano de lançamento 2013 Criador(es) The Indie Stone; The Indie Stone eu informo; eu informo Pontuação no Metacritic N/A Tempo médio de jogo 40–100+ horas Características únicas Jogo de sobrevivência hardcore em mundo aberto, construção de bases, criação de itens, morte permanente, gestão da fome e dos ferimentos, pilhagem de casas, gestão aprofundada de recursos, jogabilidade emergente

O Project Zomboid lança-te num mundo implacavelmente perigoso e infestado de zombies, onde cada decisão pode significar a vida ou a morte. Começas sem nada, vasculhando casas abandonadas à procura de comida, armas e materiais, enquanto geres constantemente a fome, a sede, os ferimentos e as doenças.

A perspetiva isométrica de cima para baixo do jogo dá ênfase à estratégia e ao planeamento cuidadoso, fazendo com que cada ação pareça significativa. A exploração é tensa e gratificante, já que cada edifício e cada rua podem esconder recursos valiosos ou ameaças mortais.

A sobrevivência está no centro da experiência. Vais construir abrigos, fortificar refúgios e reunir provisões para o longo prazo. A gestão aprofundada dos recursos obriga-te a ponderar os riscos e a priorizar as ações, enquanto a morte permanente mantém a tensão alta e faz com que cada erro tenha um custo elevado.

Por que é que o escolhemos É sobrevivência pura, sem mimos: cada decisão conta, cada erro custa-te caro, e é exatamente isso que o torna tão viciante.

Os sistemas DIY permitem-te cozinhar, construir e manter ferramentas e defesas, criando uma abordagem altamente imersiva e prática à vida pós-apocalíptica. O modo multijogador acrescenta outra dimensão, permitindo-te coordenar-te com amigos para sobreviver ou vivenciar o caos quando o trabalho em equipa falha.

O meu veredicto: O Project Zomboid oferece uma experiência de sobrevivência hardcore e profundamente gratificante, com um toque de Fallout 4. Gerir recursos, construir abrigos e enfrentar a tensão da morte permanente tornam cada momento intenso e satisfatório para os fãs de jogabilidade pós-apocalíptica realista.

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12. Warhammer 40,000: Rogue Trader [CRPG com escolhas morais e de facção]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Owlcat Games; Owlcat Games Pontuação no Metacritic 78/100 Tempo médio de jogo 50–70 horas Características únicas Jogo de RPG de computador ambientado no universo Warhammer 40K, lealdade de facções e companheiros, decisões morais, combate tático por turnos, sistemas de RPG profundos, facções espaciais, opções narrativas variadas

O Warhammer 40,000: Rogue Trader lança-te numa galáxia sombria e devastada pela guerra, onde cada escolha tem o seu peso e o perigo espreita em todos os sistemas estelares. Assumes o comando de uma nave Rogue Trader, explorando o espaço inexplorado, forjando alianças e enfrentando facções hostis.

O jogo combina combate tático, sistemas de RPG complexos e narrativas ramificadas, oferecendo dilemas estratégicos e morais infinitos que mantêm a aposta alta e a tensão viva. A jogabilidade gira em torno de tomar decisões difíceis que moldam a tua tripulação, a tua nave e a própria galáxia.

Os companheiros têm personalidades, lealdades e objetivos únicos, e as tuas escolhas moldam a lealdade deles de formas surpreendentes. As suas decisões morais ao estilo de «Fallout» combinam-se com a gestão da nave, as batalhas espaciais e a dinâmica da tripulação, garantindo-lhe um lugar entre os melhores jogos espaciais para jogadores que gostam de estratégia.

Porque é que o escolhemos? Tens aquela profundidade clássica dos CRPG com um toque de Warhammer: escolhas profundas, política espacial e combate que valoriza o raciocínio inteligente em vez da força bruta.

Cada missão e cada encontro desafiam o teu raciocínio tático e a tua bússola moral, tornando cada jogada intensa e imprevisível. As escolhas que fazes têm repercussões por toda a galáxia, dando às tuas decisões um impacto real e mantendo-te sempre em alerta.

O meu veredicto: Warhammer 40,000: Rogue Trader oferece uma experiência de CRPG emocionante e de alto risco, com a complexidade moral e a profundidade das facções que os fãs de Fallout 4 adoram. Decisões profundas, dinâmicas entre companheiros e aventuras espaciais fazem com que cada sessão pareça épica e cheia de tensão estratégica.

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13. Avowed [RPG na primeira pessoa com exploração e combate com feitiços/armas]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2025 Criador(es) Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios Pontuação no Metacritic 80/100 Tempo médio de jogo ~50–80 horas Características únicas RPG na primeira pessoa, mundo aberto de fantasia, consequências das facções, combinações de habilidades, exploração, combate com feitiços e armas, a profundidade narrativa característica da Obsidian

O Avowed leva-te a um mundo de fantasia em primeira pessoa, onde a magia, o combate corpo a corpo e uma narrativa orientada pelas tuas escolhas se cruzam ao verdadeiro estilo da Obsidian. Assumes o papel de um herói personalizável, explorando vastas paisagens repletas de masmorras, vilas e segredos escondidos, enquanto travas combates tanto com feitiços como com armas.

O design visual é rico e envolvente, desde florestas encantadas a ruínas em desmoronamento, fazendo com que cada recanto do mundo pareça vivo e valha a pena explorar. A jogabilidade centra-se em deixar-te traçar o teu próprio caminho e moldar os resultados através das tuas ações, consolidando o Avowed como um dos melhores jogos de RPG de ação.

As facções têm consequências reais, as interações com os companheiros mudam consoante as tuas ações e as combinações de habilidades permitem-te personalizar a tua personagem exatamente como quiseres. A exploração e as missões secundárias recompensam a curiosidade, enquanto o combate equilibra a profundidade tática com ação em ritmo acelerado.

Porque é que o escolhemos? Tem tudo a ver com liberdade e complexidade moral: um mundo onde são as tuas escolhas que moldam a história, e não o contrário.

O estilo narrativo característico da Obsidian brilha, com diálogos ramificados, decisões moralmente complexas e uma narrativa emergente que se adapta às tuas escolhas. O mundo reage às tuas ações, dando-te uma sensação de autonomia que os fãs de Fallout 4 vão reconhecer imediatamente.

O meu veredicto: «Avowed» capta o espírito de «Fallout» num cenário de fantasia. O mundo está repleto de segredos à espera de serem descobertos. Cada decisão conta, tornando-o um jogo imperdível para os fãs da profundidade característica da Obsidian.

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14. Mutant Year Zero: Road to Eden [RPG tático pós-apocalíptico com mutantes]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) The Bearded Ladies; Funcom Pontuação no Metacritic 78/100 Tempo médio de jogo ~30–40 horas Características únicas RPG tático por turnos, cenário pós-apocalíptico, companheiros mutantes, mecânicas de furtividade, recolha de itens, exploração, combate estratégico, jogabilidade inspirada no XCOM

O «Mutant Year Zero: Road to Eden» leva-te para um mundo onde a humanidade se extinguiu e os mutantes agora vagueiam pelo deserto. Lideras uma pequena equipa de sobreviventes excêntricos, incluindo um pato falante e um javali com atitude, por entre ruínas cobertas de vegetação e zonas irradiadas, em busca de recursos e respostas.

A mistura de exploração em tempo real e combate por turnos confere-lhe um ritmo único, combinando reconhecimento furtivo com emboscadas estratégicas que são tensas e gratificantes. Recolher mantimentos, melhorar o equipamento e gerir as habilidades do teu esquadrão fazem com que cada missão pareça ter um propósito.

Por que é que o escolhemos Este jogo combina combate tático e humor negro de uma forma que parece ao mesmo tempo inteligente e estranhamente comovente. Uma joia escondida para os fãs de estratégia.

O próprio mundo transborda atmosfera: cidades enferrujadas engolidas pela natureza, destroços brilhantes e artefactos misteriosos do mundo antigo que dão pistas sobre o que correu mal. Cada personagem tem habilidades distintas que moldam a forma como abordas o combate, transformando cada luta num quebra-cabeças que recompensa o posicionamento e o timing inteligentes.

O meu veredicto: O «Mutant Year Zero: Road to Eden» capta bem a essência do «Fallout» com o seu mundo sombrio, os companheiros mutantes e a ênfase na procura de recursos e na sobrevivência. É como se o «Fallout» se cruzasse com o «XCOM», mas mais lento, mais tático e cheio de personalidade. Perfeito para jogadores que adoram estratégia com uma boa dose de excentricidade pós-apocalíptica.

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15. Borderlands 2 [Jogo de tiros num deserto cheio de saques com humor negro]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Android Ano de lançamento 2012 Criador(es) Gearbox Software; 2K Games eu Pontuação no Metacritic 89/100 Tempo médio de jogo ~30 horas para a história principal, ~50–60+ com missões secundárias Características únicas Jogo de tiro num deserto cheio de saques, enorme variedade de armas, caos em modo cooperativo, visuais vibrantes ao estilo de banda desenhada num cenário pós-apocalíptico

O Borderlands 2 pega no caos do fim do mundo do Fallout e intensifica-o com explosões de néon, humor distorcido e montanhas de saques. Passado no planeta selvagem de Pandora, o jogo leva-te a um deserto sem lei, cheio de bandidos, robôs e personagens bizarras.

Escolhes um Vault Hunter com habilidades únicas e mergulhas em missões sem parar que combinam combate explosivo com aquele tipo de narrativa excêntrica a que os fãs de Fallout não conseguem resistir. O mundo está repleto de missões exageradas, que vão desde batalhas épicas contra chefes até tarefas absurdas para NPCs hilariante e instáveis, tornando-o um dos jogos de looter shooter mais caóticos que há.

Porque é que o escolhemos É barulhento, exagerado e ridiculamente divertido. É o tipo de jogo em que saquear, disparar e rir andam de mãos dadas.

Saquear é um trabalho a tempo inteiro aqui: vais estar a trocar de armas a cada poucos minutos, à procura da próxima arma absurdamente poderosa. Os gráficos ao estilo de banda desenhada e os tiroteios caóticos fazem com que cada encontro transborde de cor e energia. E se quiseres ainda mais confusão, o modo cooperativo eleva o caos ao máximo enquanto tu e o teu esquadrão lançam uma chuva de balas e piadas más por toda a Pandora.

O meu veredicto: O Borderlands 2 capta o humor, a caça ao saque e o espírito selvagem que os jogadores do Fallout 4 adoram. É barulhento, rápido e irresistivelmente divertido: uma mistura perfeita de saques, tiroteios e risadas enquanto percorres um circo pós-apocalíptico.

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16. Atomic Heart [Um jogo de tiros distópico e estranho, ao estilo soviético, com mutantes e máquinas]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Mundfish; Focus Entertainment Pontuação no Metacritic 70/100 Tempo médio de jogo ~25 horas para a jogada normal, ~35–40 horas para quem quer completar tudo Características únicas Um cenário soviético de história alternativa, máquinas e mutantes retrofuturistas e surreais, criação de armas experimentais, uma atmosfera bizarra de ciência que deu para o torto

O Atomic Heart atira-te para uma União Soviética de história alternativa, onde a ciência descarrilou completamente. Os robôs que deviam servir a humanidade viraram-se contra os seus criadores, e o resultado é um cenário surreal e ensanguentado de pesadelos mecânicos e experiências mutantes.

Jogas na pele de um agente soviético enviado para descobrir o que correu mal, armado com uma mistura de ferramentas de combate corpo a corpo improvisadas, poderes telecinéticos e algumas das armas mais estranhas alguma vez construídas. O mundo parece vivo, mas de todas as formas erradas: bolhas de polímero falantes, andróides com avarias e propaganda a ressoar de fábricas em ruínas.

Por que é que o escolhemos Este jogo cativa-te com o seu mundo bizarro e inimigos imprevisíveis; uma mistura louca de estética soviética e loucura de ficção científica.

Cada corredor conta uma história através de um design retrofuturista e de detalhes ambientais excêntricos que vão fazer as delícias de quem adora aquele estilo de ciência que deu para o torto, típico do Fallout. O combate é rápido e brutal, incentivando combinações criativas de armas e reflexos rápidos, enquanto a banda sonora e os visuais sinistros criam uma sensação constante de inquietação e curiosidade.

O meu veredicto: O Atomic Heart capta aquele caos estranho e retrofuturista que torna o Fallout tão icónico. É elegante, inquietante e repleto de uma construção de mundo criativa, perfeito para jogadores que gostam de explorar experiências científicas bizarras que correram terrivelmente mal.

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17. The Last of Us [Aventura emocional de sobrevivência pós-apocalíptica]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2013 Criador(es) Naughty Dog; Sony Interactive Entertainment Pontuação no Metacritic 95/100 Tempo médio de jogo ~15–20 horas na história principal (mais tempo se explorares) Características únicas Narrativa emocionante, cenário pós-apocalíptico realista, recolha de itens e criação de objetos, uma jornada fortemente centrada nas personagens

The Last of Us marca fundo: não só com as suas mecânicas brutais de sobrevivência, mas também com a sua história que fica na memória muito depois dos créditos finais. Num mundo dominado pela infeção e pela perda, jogas na pele de Joel, guiando a jovem Ellie pelos vestígios da civilização.

Cada recanto esconde perigo, cada recurso conta e cada escolha parece pesada. Fabricar armas e procurar materiais acrescenta tensão a cada encontro, enquanto a narrativa emotiva dá importância até aos momentos mais pequenos.

Porque é que o escolhemos? Deixa uma marca duradoura, combinando uma sobrevivência crua e de alto risco com uma das narrativas mais memoráveis do género.

O mundo está em decadência, mas continua vivo: a natureza recuperou as cidades, as pessoas ficaram desesperadas e a linha entre o bem e o mal continua a esbater-se. O que o torna especial para os fãs de Fallout 4 é essa mesma mistura de sobrevivência, criação de itens e humanidade a lutar para resistir. É mais tranquilo e mais cinematográfico, mas a atmosfera e a imersão são inigualáveis.

O meu veredicto: The Last of Us capta o lado humano do apocalipse. É cru, emotivo e magistralmente escrito – uma história cativante de sobrevivência e ligação que vai tocar cada fã de Fallout bem no coração.

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18. Horizon Zero Dawn [Aventura em mundo aberto num cenário pós-apocalíptico com ruínas tecnológicas]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2017 Criador(es) Guerrilla Games; Sony Interactive Entertainment EU Pontuação no Metacritic 89/100 Tempo médio de jogo ~30–40 horas na história principal, mais de 40 horas com os extras Características únicas Um mundo aberto na Terra pós-apocalíptica, reconquistada pela natureza, com feras robóticas, mistérios tecnológicos, exploração e melhorias

Sobre o Horizon Zero Dawn vira o pós-apocalipse de cabeça para baixo: a humanidade caiu, mas a natureza prospera, e gigantescas feras robóticas dominam agora a terra. Entra na pele da Aloy, uma caçadora destemida armada com um arco e dispositivos de alta tecnologia, numa missão para desvendar os segredos de uma civilização perdida.

O mundo é de tirar o fôlego: cidades cobertas de vegetação, ruínas cobertas de neve e máquinas antigas que se tornaram incontroláveis. A exploração é gratificante a cada passo. Vais recolher recursos, melhorar as tuas armas e desvendar o mistério da queda do mundo antigo. Ao longo do caminho, vais enfrentar combates intensos que premiam a precisão e o planeamento – especialmente quando tiveres de derrotar gigantescas feras mecânicas com armadilhas elementais, discrição e golpes na hora certa.

Por que é que o escolhemos Tens a emoção da exploração e do combate num dos mundos abertos mais deslumbrantes de sempre – e ainda dinossauros robóticos.

Tal como o Fallout 4, mistura a descoberta com uma sensação constante de admiração, e cada batalha parece uma dança de estratégia e instinto. A fusão entre a sobrevivência primitiva e a tecnologia futurista torna-o num dos mundos mais únicos que alguma vez irás explorar.

O meu veredicto: Horizon Zero Dawn capta a emoção da exploração e da descoberta que os fãs de Fallout adoram. É uma aventura de mundo aberto deslumbrante, cheia de mistério, perigo e beleza. Uma viagem pós-apocalíptica diferente de qualquer outra.

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19. The Division 2 [Jogo de tiro com saque PvE numa América em ruínas]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criador(es) Massive Entertainment; Ubisoft Pontuação no Metacritic 82/100 Tempo médio de jogo ~30–40 horas (história principal), com 50–100+ horas se incluíres o conteúdo secundário e as atividades do final do jogo Características únicas Jogo de tiro tático na terceira pessoa numa Washington D.C. em ruínas, ciclos de combate entre facções, pilhagem e evolução do equipamento, modo cooperativo e zonas de fim de jogo focadas no PvE

The Division 2 leva-te ao coração decadente de Washington D.C., onde o caos, a doença e o desespero tomaram conta de tudo. Como agente da Divisão, a tua missão é restaurar algum sentido de ordem num mundo que já desistiu dela.

A cidade parece assustadoramente real. Cada janela partida, cada parque coberto de vegetação e cada monumento abandonado conta uma história de sobrevivência. Quase consegues sentir o cheiro do pó no ar enquanto te esgueiras por uma rua silenciosa e em ruínas. Aqui, o combate não é apenas disparar sem pensar: tem a ver com posicionamento, trabalho de equipa e adaptação a cada ameaça.

Por que é que o escolhemos Acertou em cheio na ação cooperativa e na profundidade tática, oferecendo aos jogadores uma visão crua e realista da sobrevivência e do trabalho em equipa numa Washington D.C. em ruínas.

As facções inimigas parecem bem reais, cada uma com as suas próprias estratégias e disputas territoriais. A recolha de itens tem um papel fundamental: armas, armaduras, mods e recursos levam-te constantemente a explorar cada beco e cada telhado. E no modo cooperativo, essa sensação de tensão multiplica-se, transformando cada tiroteio numa luta desesperada pela sobrevivência.

O meu veredicto: O The Division 2 capta na perfeição o espírito do Fallout de sobreviver no meio da ruína. Só que aqui, cada batalha parece mais intensa, cada decisão mais pesada. É um jogo de tiros tático e centrado na pilhagem que recompensa o jogo inteligente e faz com que queiras voltar para «só mais uma jogada».

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20. BioShock [Jogo de tiros distópico e imersivo com mundos geneticamente mutantes]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X, iOS Ano de lançamento 2007 Criador(es) 2K Boston / 2K Austrália; 2K Games Pontuação no Metacritic 96/100 Tempo médio de jogo ~12–16 horas para a história principal; ~18–23 horas com os extras Características únicas Uma distopia subaquática envolvente, tecnologia retrofuturista, narrativa centrada na moral, poderes de plasmídeos combinados com armas convencionais e temas filosóficos na história

O BioShock é um daqueles jogos raros em que te sentes como se estivesses a entrar numa obra de arte: uma obra-prima sombria, húmida e trágica. Passado em Rapture, uma utopia subaquática que se transformou num pesadelo, capta o mesmo encanto retrofuturista e a mesma decadência moral que os fãs do Fallout adoram.

A cidade está repleta de ecos assombrosos da sua antiga glória: salões com acabamentos dourados, letreiros de néon cintilantes e sobreviventes desesperados, distorcidos pela sua própria ambição. A sua atmosfera envolvente e as suas conotações filosóficas sobre liberdade, ciência e controlo fazem dele uma das melhores experiências centradas na história dos videojogos, ainda inigualável anos depois do lançamento.

Por que é que o escolhemos É assombroso, elegante e inesquecível: um jogo de tiro centrado na história que transforma cada recanto de Rapture numa obra de arte viva.

Tens liberdade para experimentar habilidades genéticas bizarras chamadas Plasmids, o que dá ao combate um toque criativo. Ataca os inimigos com eletricidade, congela-os ou vira-os uns contra os outros; a escolha é tua. Cada encontro e cada entrada no diário aprofunda o mistério por trás da queda de Rapture, transformando a exploração numa narrativa.

O meu veredicto: O BioShock canaliza as raízes distópicas do Fallout através da sua atmosfera, filosofia e construção de mundo inesquecível. É arrepiante, instigante e infinitamente envolvente. Um jogo imperdível para quem anseia por essa mistura de ficção científica retro, tensão moral e maravilha pós-apocalíptica.

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O meu veredicto geral

Qual é o melhor ponto de partida para quem procura jogos parecidos com o Fallout 4 hoje em dia? Depende do tipo de viajante das terras devastadas que és.

Para os exploradores que dão prioridade à história: The Last of Us oferece uma profundidade emocional inigualável, com um drama humano cru num cenário pós-apocalíptico assombroso.

Para os puristas dos RPG: o Avowed está a revelar-se a próxima grande obra-prima da Obsidian, oferecendo a mesma liberdade ao jogador, política de facções e dilemas morais que tornaram o Fallout 4 icónico.

Para os sobreviventes táticos: o Project Zomboid transforma cada escolha numa luta de vida ou morte, combinando realismo, criação de itens e a tensão da morte permanente.

Para os amantes de ação e caos: Borderlands 2 transborda de saques, humor e confusão. Perfeito para quem gosta do lado mais leve e louco do apocalipse.

Para quem procura atmosfera: o BioShock continua a ser a referência em narrativas imersivas e retrofuturistas que ficam na memória muito depois dos créditos acabarem.

Nenhum jogo, por si só, substitui o Fallout 4, mas, juntos, captam a sua essência: a liberdade, o perigo e o humor negro que definem a experiência no deserto. Seja qual for o mundo que escolheres a seguir, uma coisa é certa: a aventura nunca acaba de verdade, apenas muda de forma.

Perguntas frequentes