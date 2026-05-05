20 jeux similaires à Fallout 4 en 2026 qui vous donneront envie de continuer à explorer

Les fans de Fallout 4 vont adorer cette liste. J’ai sélectionné 20 jeux similaires à Fallout 4 qui reprennent tout ce que vous avez apprécié : parcourir le désert, construire des colonies et faire les choix difficiles qui façonnent votre histoire.

Des ruines à explorer, des compagnons à recruter et d’immenses mondes ouverts à parcourir font partie intégrante de l’expérience. Ces jeux offrent l’artisanat, l’exploration et la liberté propre aux jeux de rôle qui rendent Fallout si addictif. Survie réaliste, sensations fortes de science-fiction et univers post-apocalyptiques teintés d’humour noir vous attendent dans ces titres, prêts à combler le vide laissé par Fallout et à vous permettre de poursuivre votre série de parties avec autant d’enthousiasme.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Fallout 4

Ces trois sélections reprennent différents éléments de la formule Fallout : des mondes immenses, des choix significatifs et un gameplay axé sur la survie. Elles capturent la liberté, les compagnons mémorables et les univers immersifs qui rendent les jeux similaires à Fallout 4 si addictifs.

1 Dragon Age: Inquisition 2014 Un RPG d'envergure, à l'histoire riche, où chaque choix façonne le monde qui vous entoure, faisant écho à la profondeur morale et aux intrigues entre factions dont les fans de Fallout ne se lassent jamais. Buy now 2 Dying Light 2015 Une aventure de survie au rythme effréné qui mêle pillage, fabrication d'objets et parkour pour rendre chaque nuit dans cette ville en ruines intense et inoubliable. Buy now 3 The Outer Worlds 2019 Un RPG de science-fiction plein d’esprit, axé sur les choix, regorgeant de personnages excentriques, de dilemmes moraux et offrant au joueur une liberté qui fait que chaque décision compte. Buy now

Continuez à faire défiler pour découvrir encore plus de jeux en monde ouvert comme Fallout 4, regorgeant d’histoires post-apocalyptiques, de systèmes de RPG approfondis et de ce sentiment de découverte addictif qui vous pousse à revenir pour « encore une quête ».

Les 20 meilleurs jeux similaires à Fallout 4 pour vous évader

Prêt à plonger dans de nouveaux univers regorgeant de choix, de dangers et d’exploration ? Cette liste met en avant 20 aventures épiques mêlant survie, artisanat et liberté en monde ouvert. Combien d’entre elles avez-vous déjà jouées ? Chacune mérite sa place parmi les meilleurs jeux similaires à Fallout 4 qui perpétuent l’esprit des terres désolées.

1. Dragon Age : Inquisition [Jeu de rôle en monde ouvert axé sur les choix, avec des factions puissantes]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC Année de sortie 2014 Développeur(s) BioWare ; Electronic Arts Note Metacritic 85/100 Durée moyenne de jeu Environ 100 à 150 heures pour terminer le jeu dans son intégralité Caractéristiques uniques Des intrigues secondaires ramifiées pour les compagnons, de vastes zones centrales en monde semi-ouvert, des choix du joueur qui influencent les factions et l’état du monde

Dans Dragon Age : Inquisition, vous incarnez l’Inquisiteur, la seule personne capable d’empêcher une immense déchirure dans le ciel d’engloutir le monde. Vous voyagerez à travers d’immenses régions conçues à la main, regorgeant de monstres à combattre, de secrets à découvrir et d’alliés à recruter.

Les graphismes sont magnifiques : des collines ondulantes, des sommets enneigés et des ruines antiques qui semblent animées par l’histoire et le danger. Skyhold, votre base principale, s’agrandit à mesure que votre influence grandit, vous procurant ce même sentiment de progression que les joueurs de Fallout 4 adorent lorsqu’ils améliorent leurs colonies.

Le gameplay s'articule autour de l'exploration, de l'artisanat et de la conduite de votre équipe de compagnons au combat. Chacun d'entre eux possède une forte personnalité, ses propres histoires et des opinions bien à lui sur vos choix. La manière dont vous gérez les factions, les relations et les embranchements narratifs peut modifier la façon dont le monde vous perçoit, et ce type de prise de décision à embranchements plaira à coup sûr à tous ceux qui apprécient la liberté et la profondeur de Fallout.

Pourquoi nous l’avons choisi Dragon Age : Inquisition se distingue par ses intrigues profondes, ses choix moraux difficiles et la construction épique de son univers, qui donnent à chaque décision l’impression d’avoir une réelle importance.

Ce qui rend ce jeu si particulier, c’est la façon dont même le choix le plus insignifiant peut entraîner des conséquences considérables. Forger des alliances, améliorer votre base et naviguer au cœur des intrigues politiques vous procure la même sensation grisante que de façonner un monde qui réagit à vos actions – un incontournable pour les fans des meilleurs jeux narratifs.

Mon verdict : Si vous avez apprécié le mélange de stratégie, d’exploration et de choix difficiles dans Fallout 4, Dragon Age : Inquisition s’impose comme un choix évident. C’est une aventure gigantesque, axée sur l’histoire, où votre leadership façonne réellement le monde, et où vos compagnons font en sorte que chaque étape du voyage en vaille la peine.

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2. Dying Light [Jeu de survie en monde ouvert avec artisanat et récupération d'objets]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2015 Développeur(s) Techland ; Warner Bros. Interactive Entertainment Note Metacritic 74/100 Durée moyenne de jeu Environ 18 heures pour l'histoire principale, environ 50 à 60 heures avec les quêtes secondaires et les bonus Caractéristiques uniques Déplacements en parkour dans un monde ouvert infesté de zombies, cycle jour/nuit dynamique influençant le comportement des ennemis, système d’artisanat complet et gameplay de survie en coopération

Dying Light vous plonge dans une ville en ruines envahie par les infectés, où la survie devient rapidement un véritable art. Comptant parmi les meilleurs jeux de zombies, il vous met au défi de récupérer des provisions, de fabriquer des armes de fortune redoutables et de vous déplacer en parkour sur les toits pour rester en vie.

Le monde semble rude et désespéré, chaque coin de rue recelant quelque chose d’utile… ou quelque chose qui n’attend que de vous dévorer. Le jeu est rythmé, tendu et incroyablement gratifiant dès lors que vous maîtrisez le rythme des déplacements et des combats.

La journée vous offre l’occasion d’explorer, de récolter des ressources et d’aider les survivants. Mais lorsque le soleil se couche, tout change : les infectés deviennent plus forts, plus rapides et bien plus terrifiants. Cette tension constante entre le jour et la nuit fait monter l’adrénaline et vous oblige à mériter chaque ressource que vous récupérez. La ville elle-même est un labyrinthe de dangers et d’opportunités, regorgeant de cachettes et d’histoires secondaires qui rendent l’exploration passionnante.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu est tout entier consacré au parkour effréné, aux combats brutaux et à cette tension constante — « vais-je survivre à la nuit ? » — qui ne vous lâche jamais.

La recherche de provisions, la fabrication d’armes et la traversée de zones mortelles sont au cœur du jeu, vous offrant ce mélange parfait d’improvisation et de survie dans une ville qui semble vivante et constamment sur le qui-vive. Les ruines urbaines et les rencontres tendues rendent chaque instant palpitant.

Mon verdict : si vous avez adoré le frisson de piller des ruines et de transformer des déchets en outils redoutables dans Fallout 4, Dying Light porte cette sensation à un niveau supérieur. C’est un jeu brutal, immersif et regorgeant de moments à couper le souffle qui vous donnent l’impression que chaque nuit pourrait être la dernière.

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3. The Outer Worlds [Un RPG de science-fiction dans la veine de Fallout, par les créateurs originaux]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) Obsidian Entertainment ; Private Division Note Metacritic 85/100 Durée moyenne de jeu Environ 25 à 40 heures pour terminer l’histoire principale et le contenu secondaire Caractéristiques uniques Quêtes à embranchements, dialogues pleins d’esprit, système de choix moraux, univers de science-fiction inspiré par les créateurs de Fallout

The Outer Worlds est un RPG dynamique, axé sur les choix, qui se déroule dans les colonies spatiales de Halcyon, gérées par des entreprises, où vos décisions déterminent le sort de colonies entières et des personnes qui y vivent. Vous incarnez un colon qui se réveille de son sommeil cryogénique pour découvrir une galaxie peuplée de sociétés louches, de factions rivales et de planètes regorgeant de secrets qui n’attendent qu’à être dévoilés.

L'exploration vous emmène à la découverte de colonies hautes en couleur, de paysages extraterrestres insolites et de recoins secrets regorgeant de butin et d'histoires, le tout présenté avec une touche satirique bien affirmée. Les combats sont variés : vous pouvez opter pour la furtivité, le piratage technologique ou des affrontements armés purs et simples, en adaptant votre approche à chaque situation.

Ce titre se distingue par son rythme soutenu et ses quêtes axées sur les choix, qui confèrent de l’importance à chaque décision. Les intrigues à embranchements vous permettent de choisir votre camp ou de couper les ponts, et vos compagnons possèdent leurs propres personnalités et intentions, qui évoluent en fonction de votre comportement.

Pourquoi nous l’avons choisi J’ai choisi ce jeu car il incarne à la perfection ce mélange à la Fallout d’humour, d’autonomie du joueur et de zones d’ombre morales – le tout dans un univers décalé et futuriste.

Les dialogues pleins d’esprit sont omniprésents, qu’il s’agisse de PNJ sarcastiques ou d’interactions surprenantes, ce qui confère à cet univers un sens de l’humour incisif et une identité bien affirmée. Les choix moraux redéfinissent les relations entre factions, les quêtes et même des colonies entières. Ce jeu incarne l’esprit des meilleurs opus de Fallout, en mêlant comédie noire à des choix qui ont véritablement de l’importance.

Mon verdict : The Outer Worlds, c’est l’ADN pur de Fallout transposé dans l’espace. Des missions axées sur les choix, des dialogues astucieux et un système de choix moraux font que chaque décision compte, tandis que le cadre dystopique décalé garantit que l’exploration, les combats et les négociations ne sont jamais ennuyeux. C’est un RPG abouti, amusant et rejouable à l’infini pour tous ceux qui recherchent liberté et impact dans leur expérience de jeu.

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4. The Elder Scrolls V : Skyrim [Jeu de fantasy en monde ouvert gigantesque de type « sandbox » offrant une grande liberté au joueur]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2011 Développeur(s) Bethesda Game Studios ; Bethesda Softworks Note Metacritic 96/100 Durée moyenne de jeu ~100 à 300 heures et plus, selon le style de jeu et les mods Caractéristiques uniques Un immense monde ouvert de type « sandbox » dans un univers fantastique, une liberté d’exploration totale, un fort potentiel de modding, des factions mémorables

Skyrim vous plonge dans la province gelée et accidentée de Tamriel, où les dragons ont fait leur retour et où les tensions politiques sont vives. Vous incarnez le Dragonborn, un héros né avec le pouvoir d’absorber les âmes de dragons et de lancer de puissants cris, mais le jeu se transforme rapidement en une exploration d’un monde gigantesque regorgeant de villages, de donjons, de montagnes et de ruines antiques.

Les joueurs peuvent fabriquer de l'équipement, développer leurs compétences et se lancer dans d'innombrables quêtes, qu'il s'agisse du scénario principal ou d'aventures secondaires nichées dans des recoins secrets. L'univers visuel et l'ambiance du jeu sont emblématiques : sommets enneigés, forêts denses et villes animées, tous ces lieux semblent vivants et regorgent d'histoires qui ne demandent qu'à être dévoilées.

Pourquoi nous l'avons choisi La liberté offerte ici est difficile à égaler : explorez les montagnes, combattez des dragons ou contentez-vous de voler des meules de fromage. L’univers semble infini et vivant, quoi que vous fassiez.

Skyrim offre cette même liberté totale qui rend Fallout 4 si addictif. Vous pouvez rejoindre des factions, nouer des relations et relever des défis comme bon vous semble, chaque choix façonnant votre expérience. La communauté des moddeurs apporte une rejouabilité quasi illimitée, permettant aux joueurs de modifier les graphismes, d’ajouter de nouvelles quêtes ou même de repenser complètement le gameplay.

Mon verdict : pour tous ceux qui rêvent d’une exploration à grande échelle et d’une aventure façonnée par le joueur, Skyrim est le jeu par excellence. Une liberté d’exploration totale, des factions mémorables et un potentiel de modding infini comblent la même soif d’aventure que Fallout 4. Cela en fait l’un des meilleurs jeux en monde ouvert, vous permettant de créer votre propre histoire épique dans un univers qui semble toujours vivant.

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5. Metro Exodus [Survie post-apocalyptique et exploration axée sur l'histoire]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) 4A Games ; Deep Silver Note Metacritic 82/100 Durée moyenne de jeu environ 20 à 30 heures Caractéristiques uniques Survie post-apocalyptique, exploration axée sur l’histoire, environnements immersifs, gestion des ressources, action furtive et équilibre des combats

Metro Exodus vous emmène dans un voyage captivant à travers une Russie post-nucléaire, mêlant survie, exploration et scénario dans un monde magnifiquement désolé. Vous incarnez Artyom, qui s'aventure au-delà des tunnels du métro de Moscou à bord d'un train à vapeur, l'Aurora, à la recherche d'un nouveau foyer pour son peuple.

Le jeu trouve un équilibre entre l’exploration en monde ouvert et des moments linéaires axés sur l’histoire, créant ainsi un fort sentiment de tension et d’objectif. Les paysages vont des terres désolées gelées aux déserts brûlés par le soleil, chacun regorgeant de dangers, de mutants et d’éléments narratifs environnementaux qui donnent à cet univers un aspect habité et dangereux.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu offre un mélange captivant de survival horror et de récit émouvant, rendant inoubliable chaque arrêt de train à travers la Russie post-apocalyptique.

Les joueurs récupèrent des ressources rares, fabriquent des armes et gèrent leurs munitions, ce qui donne de l’importance à chaque rencontre. L’histoire évolue en fonction de vos choix, et vos compagnons réagissent de manière réaliste à vos actions. Des moments de calme viennent contrebalancer la survie à haute intensité, tandis que les graphismes et la bande-son renforcent l’immersion : des tunnels inquiétants à la beauté envoûtante des villes abandonnées baignées de soleil.

Mon verdict : Metro Exodus est l’un des meilleurs jeux post-apocalyptiques, proposant une version plus sombre et plus réaliste de l’expérience Fallout 4. La rareté des ressources, les affrontements tendus et les choix déterminants rendent l’exploration, la stratégie et la survie intenses et profondément gratifiantes.

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6. Starfield [Jeu de rôle d’exploration spatiale offrant la liberté à la Bethesda]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Note Metacritic 83/100 Durée moyenne de jeu ~50 à 100 heures, selon le niveau d'exploration et les quêtes secondaires Caractéristiques uniques RPG spatial en monde ouvert, construction de bases, quêtes de factions, pillage, scénarios émergents, liberté de jeu à la Bethesda

Starfield vous permet d’explorer les immenses étendues de l’espace, en voyageant entre les planètes, les lunes et les stations spatiales animées, tout en découvrant des secrets cachés et de nouvelles civilisations. Vous incarnez un explorateur spatial personnalisable, construisez votre propre vaisseau, améliorez votre équipement et choisissez votre chemin à travers une galaxie pleine de factions, d’intrigues politiques et de mystères.

Le jeu allie l’exploration en monde ouvert à des missions scénarisées, offrant aux joueurs la liberté de tracer leur propre aventure à travers des mondes variés et visuellement époustouflants. Les mécanismes de combat et de tir à la première personne en font l’un des jeux FPS les plus captivants, tandis que l’interaction avec toute une gamme de personnages et de factions garantit le dynamisme de chaque session.

Pourquoi nous l’avons choisi Starfield capture ce sentiment d’émerveillement et de découverte, en vous permettant de tracer votre propre chemin à travers l’espace et de dévoiler des secrets dans une galaxie qui donne véritablement l’impression d’être immense.

La construction de bases et les quêtes de factions vous permettent de laisser une empreinte tangible sur la galaxie, tandis que le pillage et la recherche de ressources apportent un sentiment gratifiant de progression. Les récits émergents du monde font que l’univers réagit à vos choix, créant ainsi un univers ouvert vivant et dynamique, plein de surprises et offrant un grand potentiel de rejouabilité.

Mon verdict : Starfield est un incontournable pour tous ceux qui aiment le style caractéristique de Bethesda. La construction de bases, les quêtes de factions, le pillage et les récits émergents offrent une liberté et une profondeur infinies, vous permettant de créer votre propre aventure spatiale tout en explorant une galaxie qui semble toujours vivante et pleine d’opportunités.

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7. Cyberpunk 2077 [Jeu de rôle immersif offrant des choix au joueur et une construction du monde très aboutie]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2020 Développeur(s) CD Projekt Red ; CD Projekt Note Metacritic 86/100 Durée moyenne de jeu environ 25 à 50 heures Caractéristiques uniques Jeu de rôle basé sur les choix, scénarios à embranchements, exploration urbaine en monde ouvert, arbres de compétences et améliorations, récit immersif, améliorations cybernétiques

Cyberpunk 2077 vous plonge au cœur de Night City, une métropole tentaculaire baignée de néons, débordante de vie, de dangers et d’opportunités. Vous incarnez V, un mercenaire évoluant dans un monde dominé par les méga-entreprises, les gangs de rue et les IA rebelles.

L'exploration vous emmène à travers des gratte-ciel vertigineux, des ruelles cachées et des repaires souterrains, tous regorgeant de missions secondaires, de secrets et d'éléments d'univers qui donnent vie à la ville. Les combats mêlent tirs à distance, capacités cybernétiques, furtivité et piratage, vous permettant d'aborder chaque défi de multiples façons.

Pourquoi nous l'avons choisi Peu de jeux vous plongent aussi profondément dans leur univers : les rues baignées de néons, les choix difficiles et le chaos high-tech confèrent à chaque mission une dimension cinématographique.

Le jeu excelle dans la narration pilotée par le joueur. Les décisions morales façonnent le destin des personnages et des factions, tandis que les quêtes à embranchements offrent de multiples chemins et fins possibles. Les améliorations de personnages, les implants cybernétiques et la personnalisation des armes vous permettent d’adapter le gameplay à votre style, ajoutant ainsi de la profondeur à l’exploration et au combat.

La ville elle-même est un terrain de jeu propice à des situations de jeu émergentes, offrant des rencontres et des récits qui s’adaptent à vos choix, rendant ainsi chaque session imprévisible et captivante.

Mon verdict : Cyberpunk 2077 offre une expérience de jeu de rôle riche et vivante qui figure parmi les jeux de science-fiction les plus immersifs. Sa profondeur, fondée sur les choix, et la construction de son univers trouveront un écho particulier auprès des fans de Fallout 4. Les décisions morales, les quêtes à embranchements et l’exploration d’une ville gigantesque font de chaque partie une expérience unique et pleine de surprises.

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8. Chernobylite [Survie dans la zone de radiation et construction de base]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) The Farm 51 ; All in! Games SA Note Metacritic 75/100 Durée moyenne de jeu environ 20 à 40 heures Caractéristiques uniques Survie post-nucléaire, artisanat et construction de bases, mécanismes de furtivité, fouille de ruines, gestion d’escouade, narration immersive

Chernobylite vous plonge au cœur de la Zone d’exclusion irradiée, un monde post-nucléaire envoûtant, empreint de danger, de mystère et de défis de survie. Vous incarnez un scientifique qui retourne dans la Zone pour percer les secrets de la catastrophe et retrouver un proche disparu.

L'exploration est tendue et pleine d'ambiance : vous vous déplacez à travers des villes abandonnées, des installations en ruines et des forêts denses, tout en évitant les dangers environnementaux et les créatures hostiles. Le graphisme est brut et réaliste, avec un éclairage inquiétant et un sentiment d'isolement qui maintient la tension à son comble.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est inquiétant, tendu et profondément évocateur : un jeu de survie qui mêle le mystère de la science-fiction à la réalité obsédante de la zone d’exclusion de Tchernobyl.

Le gameplay met l’accent sur la furtivité, la récupération de ressources et l’artisanat, avec des ressources limitées et chaque rencontre comportant un risque, ce qui fait de Chernobylite l’un des meilleurs jeux de survie. Vous devrez améliorer votre base, gérer votre équipe et planifier soigneusement vos missions pour survivre.

Vos choix comptent : décider à qui faire confiance, quels chemins emprunter et comment utiliser des ressources limitées modifie le cours des événements. La combinaison des mécanismes de survie, de la planification tactique et de l’exploration narrative crée une expérience intense et immersive qui donne vie à ce monde post-nucléaire.

Mon avis : « Chernobylite » recrée l’atmosphère d’un jeu de survie dans la veine de « Fallout ». Les dangers post-nucléaires, la récupération de ressources, l’artisanat, la furtivité et la gestion d’escouade s’associent pour offrir une expérience de jeu intense et gratifiante, dans un univers qui vous tient constamment en haleine et vous captive pleinement.

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9. Mad Max [Combat en terre désolée et aventure de survie en véhicule]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur(s) Avalanche Studios ; Warner Bros. Interactive Entertainment Note Metacritic 69/100 Durée moyenne de jeu environ 30 à 50 heures Caractéristiques uniques Exploration d’un monde ouvert dans le désert, combats en véhicule, fabrication d’armes et d’améliorations, récupération de ressources, gameplay axé sur la survie, combats dynamiques et missions

Mad Max vous plonge tête la première dans un désert post-apocalyptique brûlant où règne l’anarchie et où seuls les plus résistants survivent. Vous incarnez Max, parcourant des déserts sans fin, récupérant de la ferraille et affrontant des pillards dans un mélange de chaos motorisé et de combat au corps à corps, dans l’un des jeux TPS les plus exaltants.

Le monde est brutal, chaotique et incroyablement divertissant, avec ses dunes imposantes, ses avant-postes en ruines et ses villes abandonnées qui ne demandent qu’à être explorées… ou détruites. La survie est le mot d'ordre. Vous récupérez de la ferraille pour améliorer votre voiture, fabriquer des armes et construire des avant-postes, tandis que des éliminations furtives et une planification stratégique vous permettent de rester en vie face aux attaques de gangs.

Pourquoi nous l’avons choisi Entre les moteurs rugissants, les tempêtes de sable et les combats de voitures explosifs, ce jeu incarne à la perfection cette énergie sauvage et chaotique qu’est la survie dans le désert.

Chaque rencontre est intense, que vous poursuiviez un convoi à travers le désert ou que vous vous faufiliez dans la cachette de pillards. Les intrigues sont crues et épiques, avec un scénario qui vous plonge toujours plus profondément dans le chaos d’un monde devenu fou.

Mon verdict : si vous avez toujours rêvé de vivre vos fantasmes des terres désolées de Fallout 4, mais avec des combats de voitures survolés et un chaos démesuré, Mad Max est le jeu qu’il vous faut. La récupération, l’artisanat et la survie s’entrechoquent dans un terrain de jeu post-apocalyptique à la fois hilarant et intense, où chaque choix et chaque débris comptent.

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10. Atomfall [Jeu de rôle post-apocalyptique britannique à l’humour décalé]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Année de sortie 2025 Développeur(s) Rebellion Developments ; Rebellion Developments Note Metacritic 74/100 Durée moyenne de jeu ~25 à 40 heures Caractéristiques uniques Jeu de rôle post-apocalyptique britannique, humour décalé, gestion de factions, mécanismes de survie, exploration d’un désert nucléaire, récit teinté d’humour noir

Atomfall vous propulse dans une Grande-Bretagne ravagée par une catastrophe nucléaire, où le thé, le sarcasme et l’instinct de survie s’entrechoquent dans un mélange délicieusement décalé. Vous incarnez un survivant solitaire qui parcourt des villes en ruines, des châteaux délabrés et une campagne brumeuse, tout en démêlant des mystères étranges et en évitant des créatures mutantes dotées d’un sens de l’humour tordu.

L’univers regorge de personnages décalés, de factions excentriques et de gadgets absurdes qui semblent à la fois ridicules et étrangement pratiques, faisant de chaque rencontre un mélange de danger et de rires. La survie n’est jamais simple. Vous devrez récupérer de la ferraille, fabriquer des armes de fortune et gérer vos ressources pour rester en vie, tout en jonglant avec les allégeances des factions qui évoluent en fonction de vos choix.

Pourquoi nous l'avons choisi Cette œuvre s'annonce comme une approche originale du genre post-apocalyptique, mêlant survie et narration dans un cadre typiquement britannique qui semble à la fois nouveau et familier.

Des expériences scientifiques étranges, des créatures mutantes et des intrigues teintées d’humour noir confèrent au jeu un ton imprévisible et divertissant. L’exploration récompense la curiosité par des secrets cachés, des technologies étranges et des clins d’œil imprégnés d’humour britannique. Alliant combats tactiques, narration riche et charme britannique décalé, Atomfall transforme chaque session de jeu en une aventure déjantée à la Fallout que vous n’oublierez pas.

Mon verdict : Atomfall tire sa force de l’excentricité britannique. Entre ruines nucléaires, factions excentriques et humour décalé, il offre un jeu de rôle riche en rencontres insolites et en surprises astucieuses. Il est imprévisible, immersif et véritablement divertissant à chaque instant.

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11. Project Zomboid [Jeu de survie hardcore en monde ouvert avec artisanat et construction de base]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux Année de sortie 2013 Créateur(s) The Indie Stone ; The Indie Stone Note Metacritic N/A Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus Caractéristiques uniques Jeu de survie « hardcore » en monde ouvert, construction de base, artisanat, mort définitive, gestion de la faim et des blessures, fouille de maisons, gestion approfondie des ressources, gameplay émergent

Project Zomboid vous plonge dans un monde impitoyablement dangereux et infesté de zombies, où chaque décision peut être une question de vie ou de mort. Vous commencez sans rien et devez fouiller des maisons abandonnées à la recherche de nourriture, d’armes et de matériaux, tout en gérant en permanence la faim, la soif, les blessures et les maladies.

La perspective isométrique en vue de dessus du jeu met l’accent sur la stratégie et la planification minutieuse, donnant ainsi tout son sens à chaque action. L’exploration est à la fois tendue et gratifiante, car chaque bâtiment et chaque rue peuvent receler des ressources précieuses ou des menaces mortelles.

La survie est au cœur de l’expérience. Vous construirez des abris, fortifierez des refuges et rassemblerez des provisions pour tenir sur la durée. La gestion approfondie des ressources vous oblige à évaluer les risques et à hiérarchiser vos actions, tandis que la mort définitive maintient la tension à son comble et rend chaque erreur coûteuse.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est de la survie à l’état pur, sans aucune aide : chaque décision compte, chaque erreur vous coûte cher, et c’est précisément ce qui rend ce jeu si addictif.

Les systèmes de bricolage vous permettent de cuisiner, de construire et d’entretenir vos outils et vos défenses, offrant ainsi une approche très immersive et pratique de la vie post-apocalyptique. Le mode multijoueur ajoute une dimension supplémentaire, vous permettant de vous coordonner avec vos amis pour survivre ou de vivre le chaos lorsque le travail d’équipe s’effondre.

Mon verdict : Project Zomboid offre une expérience de survie hardcore et profondément gratifiante, dans l’esprit de Fallout 4. La gestion des ressources, la construction d’abris et la tension liée à la mort définitive rendent chaque instant intense et satisfaisant pour les amateurs de gameplay post-apocalyptique réaliste.

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12. Warhammer 40 000 : Rogue Trader [Jeu de rôle sur ordinateur avec choix moraux et de faction]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2023 Développeur(s) Owlcat Games ; Owlcat Games Note Metacritic 78/100 Durée moyenne de jeu 50 à 70 heures Caractéristiques uniques Jeu de rôle sur ordinateur se déroulant dans l’univers de Warhammer 40K, loyauté des factions et des compagnons, choix moraux, combats tactiques au tour par tour, systèmes de jeu de rôle approfondis, factions spatiales, choix narratifs variés

Warhammer 40 000 : Rogue Trader vous plonge dans une galaxie sinistre et déchirée par la guerre, où chaque choix a son importance et où le danger guette dans chaque système stellaire. Vous prenez les commandes d’un vaisseau de Rogue Trader pour explorer l’espace inexploré, forger des alliances et affronter des factions hostiles.

Le jeu allie combats tactiques, systèmes de jeu de rôle approfondis et scénarios à embranchements, proposant une multitude de dilemmes stratégiques et moraux qui maintiennent l’enjeu à son comble et la tension à son maximum. Le gameplay s’articule autour de décisions difficiles qui façonnent votre équipage, votre vaisseau et la galaxie elle-même.

Vos compagnons possèdent des personnalités, des loyautés et des intentions qui leur sont propres, et vos choix influencent leur loyauté de manière surprenante. Ses choix moraux, à la manière de Fallout, s’intègrent à la gestion du vaisseau, aux combats spatiaux et à la dynamique d’équipage, ce qui lui vaut une place parmi les meilleurs jeux spatiaux destinés aux joueurs avides de stratégie.

Pourquoi nous l’avons choisi Vous bénéficiez de la profondeur classique d’un CRPG avec une touche Warhammer : des choix complexes, la politique spatiale et des combats qui récompensent la réflexion plutôt que la force brute.

Chaque mission et chaque rencontre mettent à l’épreuve votre réflexion tactique et votre boussole morale, rendant chaque partie intense et imprévisible. Les choix que vous faites ont des répercussions à travers toute la galaxie, conférant à vos décisions un impact réel et vous tenant constamment en haleine.

Mon verdict : Warhammer 40 000 : Rogue Trader offre une expérience de jeu de rôle sur ordinateur (CRPG) palpitante et à enjeux élevés, avec la complexité morale et la richesse des factions que les fans de Fallout 4 adorent. Des choix profonds, la dynamique entre compagnons et des aventures spatiales confèrent à chaque session un caractère épique et une tension stratégique intense.

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13. Avowed [Jeu de rôle à la première personne avec exploration et combats à base de sorts et d’armes]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur(s) Obsidian Entertainment ; Xbox Game Studios Note Metacritic 80/100 Durée moyenne de jeu ~50 à 80 heures Caractéristiques uniques Jeu de rôle à la première personne, univers fantastique en monde ouvert, conséquences liées aux factions, personnalisation des compétences, exploration, combats à base de sorts et d’armes, profondeur narrative caractéristique d’Obsidian

Avowed vous plonge dans un vaste univers fantastique à la première personne où la magie, le combat au corps à corps et une narration axée sur vos choix s’entremêlent dans le plus pur style Obsidian. Vous incarnez un héros personnalisable et explorez de vastes paysages regorgeant de donjons, de villes et de secrets cachés, tout en menant des combats à la fois à l’aide de sorts et d’armes.

Le univers visuel est riche et immersif, des forêts enchantées aux ruines délabrées, donnant à chaque recoin de ce monde un aspect vivant qui donne envie de l’explorer. Le gameplay met l’accent sur la possibilité de tracer votre propre chemin et d’influencer le cours des événements par vos actions, ce qui fait d’Avowed l’un des meilleurs jeux de rôle d’action.

Le choix de faction a des conséquences réelles, les interactions avec vos compagnons évoluent en fonction de vos actions, et la personnalisation des compétences vous permet d’adapter votre personnage exactement comme vous le souhaitez. L’exploration et les quêtes secondaires récompensent la curiosité, tandis que les combats allient profondeur tactique et action trépidante.

Pourquoi nous l’avons choisi Tout repose sur la liberté et la complexité morale : un monde où ce sont vos choix qui façonnent l’histoire, et non l’inverse.

Le style narratif caractéristique d’Obsidian s’impose, avec des dialogues à embranchements, des décisions moralement complexes et une narration émergente qui s’adapte à vos choix. Le monde réagit à vos actions, vous procurant un sentiment de maîtrise que les fans de Fallout 4 reconnaîtront immédiatement.

Mon verdict : Avowed incarne l’esprit de Fallout dans un univers fantastique. Le monde regorge de secrets qui n’attendent qu’à être découverts. Chaque décision compte, ce qui en fait un jeu incontournable pour les fans de la profondeur caractéristique d’Obsidian.

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14. Mutant Year Zero : Road to Eden [Jeu de rôle tactique post-apocalyptique mettant en scène des mutants]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2018 Créateur(s) The Bearded Ladies ; Funcom Note Metacritic 78/100 Durée moyenne de jeu environ 30 à 40 heures Caractéristiques uniques RPG tactique au tour par tour, univers post-apocalyptique, compagnons mutants, mécanismes de furtivité, récupération de ressources, exploration, combats stratégiques, gameplay inspiré de XCOM

Mutant Year Zero : Road to Eden vous plonge dans un monde où l’humanité a disparu et où les mutants errent désormais dans le désert. Vous dirigez une petite équipe de survivants excentriques, dont un canard qui parle et un sanglier au caractère bien trempé, à travers des ruines envahies par la végétation et des zones irradiées, à la recherche de ressources et de réponses.

Le mélange d’exploration en temps réel et de combats au tour par tour confère au jeu un rythme unique, alliant reconnaissance furtive et embuscades stratégiques à la fois tendues et gratifiantes. La récupération de ravitaillement, l’amélioration de l’équipement et la gestion des compétences de votre escouade donnent à chaque mission un sens.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce jeu allie combat tactique et humour noir d’une manière à la fois astucieuse et étrangement touchante. Un véritable joyau méconnu pour les amateurs de stratégie.

L’univers lui-même respire l’atmosphère : des villes rouillées englouties par la nature, des épaves lumineuses et de mystérieux artefacts de l’ancien monde qui laissent entrevoir ce qui a mal tourné. Chaque personnage dispose de capacités distinctes qui déterminent votre approche du combat, transformant chaque affrontement en une énigme qui récompense un positionnement et un timing judicieux.

Mon verdict : *Mutant Year Zero : Road to Eden* reprend l’esprit de *Fallout* avec son univers brut, ses compagnons mutants et l’importance accordée à la récupération et à la survie. C’est comme si *Fallout* rencontrait *XCOM*, mais en plus lent, plus tactique et plein de personnalité. Parfait pour les joueurs qui aiment la stratégie avec une bonne dose d’étrangeté post-apocalyptique.

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15. Borderlands 2 [Jeu de tir dans un monde post-apocalyptique regorgeant de butin et d’humour noir]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Android Année de sortie 2012 Développeur(s) Gearbox Software ; 2K Games Note Metacritic 89/100 Durée moyenne de jeu Environ 30 heures pour l'histoire principale, environ 50 à 60 heures ou plus avec les quêtes secondaires Caractéristiques uniques Jeu de tir se déroulant dans un monde post-apocalyptique regorgeant de butin, une immense variété d’armes, des parties en coopératif endiablées, des graphismes éclatants inspirés de la bande dessinée

Borderlands 2 reprend le chaos de la fin du monde de Fallout et le pousse à l’extrême avec des explosions au néon, un humour décalé et des montagnes de butin. Se déroulant sur la planète sauvage de Pandora, le jeu vous plonge dans un désert sans loi peuplé de bandits, de robots et de personnages étranges.

Vous incarnez un chasseur de coffres doté de compétences uniques et vous vous lancez dans des missions sans répit qui mêlent des combats explosifs à ce genre de récit décalé auquel les fans de Fallout ne peuvent résister. L’univers regorge de quêtes déjantées, allant de combats de boss épiques à des missions absurdes pour des PNJ hilarants et instables, ce qui en fait l’un des jeux de tir et de butin les plus chaotiques du moment.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est bruyant, déjanté et ridiculement amusant. Le genre de jeu où piller, tirer et rire vont de pair.

Ici, le pillage est un métier à plein temps : vous changerez d’arme toutes les quelques minutes, à la recherche de la prochaine arme d’une puissance absurde. Les graphismes inspirés de la bande dessinée et les échanges de tirs chaotiques confèrent à chaque affrontement une explosion de couleurs et d’énergie. Et si vous voulez encore plus de chaos, le mode coopératif fait monter le niveau de chaos à son maximum tandis que vous et votre escouade faites pleuvoir des balles et des blagues nulles à travers Pandora.

Mon verdict : Borderlands 2 reprend l’humour, la chasse au butin et l’esprit déjanté que les joueurs de Fallout 4 adorent. C’est bruyant, rapide et irrésistiblement amusant : un mélange parfait de pillage, de tir et de fous rires au cœur d’un cirque post-apocalyptique.

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16. Atomic Heart [Jeu de tir dystopique soviétique décalé avec des mutants et des machines]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Mundfish ; Focus Entertainment Note Metacritic 70/100 Durée moyenne de jeu Environ 25 heures pour une partie standard, environ 35 à 40 heures pour les joueurs qui souhaitent tout débloquer Caractéristiques uniques Un univers soviétique uchronique, des machines et des mutants rétrofuturistes surréalistes, la fabrication d’armes expérimentales, une atmosphère étrange où la science a mal tourné

Atomic Heart vous plonge dans une Union soviétique uchronique où la science a complètement déraillé. Les robots destinés à servir l’humanité se sont retournés contre leurs créateurs, donnant naissance à un univers surréaliste et sanglant, peuplé de cauchemars mécaniques et d’expériences mutantes.

Vous incarnez un agent soviétique envoyé pour découvrir ce qui a mal tourné, armé d’un mélange d’outils de combat au corps à corps improvisés, de pouvoirs télékinétiques et de certaines des armes les plus étranges jamais construites. Le monde semble vivant, mais d’une manière tout à fait inquiétante : des masses de polymère parlantes, des Androïdes défectueux et de la propagande retentissant depuis des usines en ruines.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu vous captive par son univers bizarre et ses ennemis imprévisibles ; un mélange déjanté d’esthétique soviétique et de folie de science-fiction.

Chaque couloir raconte une histoire grâce à un design rétro-futuriste et à des détails environnementaux tordus qui plairont à coup sûr à tous ceux qui aiment l’univers de Fallout, où la science a mal tourné. Les combats sont rapides et brutaux, encourageant des combinaisons d’armes créatives et des réflexes vifs, tandis que la bande-son et les graphismes inquiétants créent un sentiment constant de malaise et de curiosité.

Mon verdict : Atomic Heart incarne ce chaos étrange et rétro-futuriste qui fait de Fallout une franchise si emblématique. C’est un jeu élégant, dérangeant et riche d’une construction d’univers créative, parfait pour les joueurs qui aiment explorer des expériences scientifiques bizarres ayant terriblement mal tourné.

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17. The Last of Us [Aventure émouvante de survie post-apocalyptique]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2013 Développeur(s) Naughty Dog ; Sony Interactive Entertainment Note Metacritic 95/100 Durée moyenne de jeu Environ 15 à 20 heures pour l'histoire principale (plus long si vous explorez) Caractéristiques uniques Un récit émouvant, un univers post-apocalyptique sombre, la récupération et l’artisanat, un parcours fortement axé sur les personnages

The Last of Us vous touche en plein cœur : non seulement par ses mécanismes de survie brutaux, mais aussi par son histoire qui vous hante longtemps après le générique de fin. Dans un monde ravagé par l’infection et le deuil, vous incarnez Joel et guidez la jeune Ellie à travers les vestiges de la civilisation.

Chaque recoin recèle un danger, chaque ressource compte, et chaque choix pèse lourd. La fabrication d’armes et la récupération de matériaux ajoutent de la tension à chaque rencontre, tandis que la narration émouvante donne de l’importance au moindre instant.

Pourquoi nous l'avons choisi Il laisse une empreinte durable, mêlant une survie brute et à haut risque à l’une des narrations les plus mémorables du genre.

Le monde est en ruines, mais toujours vivant : la nature a repris possession des villes, les gens sont devenus désespérés et la frontière entre le bien et le mal ne cesse de s’estomper. Ce qui séduit particulièrement les fans de Fallout 4, c’est ce même mélange de survie, d’artisanat et d’humanité qui lutte pour perdurer. Le jeu est plus calme et plus cinématographique, mais l’atmosphère et l’immersion sont inégalées.

Mon verdict : The Last of Us saisit le côté humain de l’apocalypse. C’est brut, émouvant et magistralement écrit – une histoire captivante de survie et de liens humains qui touchera en plein cœur tous les fans de Fallout.

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18. Horizon Zero Dawn [Aventure en monde ouvert post-apocalyptique avec des ruines technologiques]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, PC Année de sortie 2017 Développeur(s) Guerrilla Games ; Sony Interactive Entertainment Note Metacritic 89/100 Durée moyenne de jeu Environ 30 à 40 heures pour l'histoire principale, plus de 40 heures avec les bonus Caractéristiques uniques Un monde ouvert représentant une Terre post-apocalyptique reconquise par la nature, des bêtes robotiques, des mystères technologiques, de l’exploration et des améliorations

Horizon Zero Dawn bouleverse les codes de l’apocalypse : l’humanité a disparu, mais la nature est en plein essor, et des bêtes robotiques géantes règnent désormais sur le monde. Vous incarnez Aloy, une chasseuse redoutable armée d’un arc et de gadgets high-tech, qui part en quête pour percer les secrets d’une civilisation perdue.

Le monde est à couper le souffle : des villes envahies par la végétation, des ruines enneigées et d’anciennes machines devenues incontrôlables. L’exploration s’avère enrichissante à chaque instant. Vous récupérerez des ressources, améliorerez vos armes et percerez le mystère de la chute de l’ancien monde. En chemin, vous affronterez des combats intenses qui récompensent la précision et la stratégie – notamment lorsque vous devrez venir à bout de bêtes mécaniques imposantes à l’aide de pièges élémentaires, de la furtivité et de frappes parfaitement synchronisées.

Pourquoi nous l’avons choisi Vous profiterez des sensations fortes de l’exploration et du combat dans l’un des mondes ouverts les plus époustouflants jamais créés – sans oublier les dinosaures robots.

Tout comme Fallout 4, ce jeu allie la découverte à un sentiment constant d’émerveillement, et chaque combat s’apparente à une danse mêlant stratégie et instinct. La fusion entre la survie primitive et la technologie futuriste en fait l’un des univers les plus singuliers que vous aurez l’occasion d’explorer.

Mon verdict : Horizon Zero Dawn incarne parfaitement le frisson de l’exploration et de la découverte tant apprécié des fans de Fallout. C’est une aventure époustouflante en monde ouvert, pleine de mystère, de danger et de beauté. Un voyage post-apocalyptique sans pareil.

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19. The Division 2 [Jeu de tir PvE avec butin dans une Amérique en ruines]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) Massive Entertainment ; Ubisoft Note Metacritic 82/100 Durée moyenne de jeu Environ 30 à 40 heures (campagne principale), soit 50 à plus de 100 heures en incluant le contenu secondaire et les activités de fin de jeu Caractéristiques uniques Jeu de tir tactique à la troisième personne se déroulant dans un Washington D.C. en ruines, cycles de combat axés sur les factions, pillage et progression de l'équipement, mode coopératif et zones de fin de jeu axées sur le PvE

The Division 2 vous plonge au cœur d’un Washington D.C. en ruines, où règnent le chaos, la maladie et le désespoir. En tant qu’agent de la Division, votre mission consiste à rétablir un semblant d’ordre dans un monde qui y a déjà renoncé.

La ville semble étrangement réelle. Chaque vitre brisée, chaque parc envahi par la végétation et chaque monument abandonné raconte une histoire de survie. Vous pouvez presque sentir la poussière dans l’air tandis que vous vous faufilez dans une rue silencieuse et en ruines. Ici, le combat n’est pas une simple succession de tirs aveugles : il s’agit de positionnement, de travail d’équipe et d’adaptation à chaque menace.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu excelle dans l’action en coopération et la profondeur tactique, offrant aux joueurs une vision crue et réaliste de la survie et du travail d’équipe dans un Washington D.C. en ruines.

Les factions ennemies semblent vivantes, chacune avec ses propres stratégies et ses guerres de territoire. Le pillage joue un rôle prépondérant : armes, armures, mods et ressources vous poussent sans cesse à explorer chaque ruelle et chaque toit. Et en mode coopératif, ce sentiment de tension se multiplie, transformant chaque échange de tirs en une lutte désespérée pour la survie.

Mon verdict : The Division 2 incarne à la perfection l’esprit de Fallout, celui de la survie au milieu des ruines. Mais ici, chaque combat est plus intense, chaque décision plus lourde de conséquences. C’est un jeu de tir tactique axé sur le butin qui récompense le jeu intelligent et vous donne envie de revenir pour « encore une partie ».

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20. BioShock [Jeu de tir immersif et dystopique se déroulant dans des mondes génétiquement modifiés]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X, iOS Année de sortie 2007 Développeur(s) 2K Boston / 2K Australie ; 2K Games Note Metacritic 96/100 Durée moyenne de jeu Environ 12 à 16 heures pour l'histoire principale ; environ 18 à 23 heures avec les bonus Caractéristiques uniques Une dystopie sous-marine immersive, une technologie rétro-futuriste, un récit axé sur la morale, des pouvoirs plasmides combinés à des armes conventionnelles, des thèmes philosophiques

BioShock fait partie de ces rares jeux qui donnent l’impression de pénétrer dans une œuvre d’art : un chef-d’œuvre sombre, humide et tragique. Se déroulant à Rapture, une utopie sous-marine transformée en cauchemar, il incarne ce même charme rétro-futuriste et cette même décadence morale que les fans de Fallout adorent.

La ville résonne encore des échos envoûtants de sa gloire passée : des salles ornées de dorures, des enseignes au néon vacillantes et des survivants désespérés, déformés par leur propre ambition. Son atmosphère immersive et ses sous-entendus philosophiques sur la liberté, la science et le contrôle en font l’une des meilleures expériences narratives du monde du jeu vidéo, qui reste inégalée plusieurs années après sa sortie.

Pourquoi nous l’avons choisi C’est envoûtant, élégant et inoubliable : un jeu de tir axé sur l’histoire qui transforme chaque recoin de Rapture en une œuvre d’art vivante.

Vous êtes libre d’expérimenter avec d’étranges capacités génétiques appelées « plasmides », qui apportent une touche créative aux combats. Électrocutez vos ennemis, figez-les ou dressez-les les uns contre les autres ; à vous de choisir. Chaque rencontre et chaque entrée de journal intime approfondit le mystère qui entoure la chute de Rapture, transformant l’exploration en récit.

Mon verdict : BioShock s’inspire des racines dystopiques de Fallout à travers son atmosphère, sa philosophie et la construction inoubliable de son univers. C’est un jeu inquiétant, qui donne à réfléchir et qui offre une immersion sans fin. Un incontournable pour tous ceux qui recherchent ce mélange de science-fiction rétro, de tension morale et d’émerveillement post-apocalyptique.

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Mon verdict global

Quel est le meilleur point de départ pour les joueurs à la recherche de jeux similaires à Fallout 4 aujourd’hui ? Cela dépend du type de vagabond des terres désolées que vous êtes.

Pour les explorateurs en quête d’histoires captivantes : The Last of Us offre une profondeur émotionnelle inégalée, avec un drame humain brut se déroulant dans un décor post-apocalyptique envoûtant.

Pour les puristes du RPG : Avowed s'annonce comme le prochain grand chef-d'œuvre d'Obsidian, offrant la même liberté de jeu, les mêmes intrigues entre factions et les mêmes dilemmes moraux qui ont fait de Fallout 4 un jeu emblématique.

Pour les adeptes de la survie tactique : Project Zomboid transforme chaque choix en une lutte pour la vie ou la mort, alliant réalisme, artisanat et tension liée à la mort définitive.

Pour les amateurs d’action et de chaos : Borderlands 2 regorge de butin, d’humour et de chaos. Parfait pour ceux qui apprécient le côté plus léger et déjanté de l’apocalypse.

Pour les amateurs d’ambiance : BioShock reste la référence absolue en matière de narration immersive et rétro-futuriste qui continue de vous hanter longtemps après le générique de fin.

Aucun jeu ne remplace à lui seul Fallout 4, mais ensemble, ils en capturent l’essence : la liberté, le danger et l’humour noir qui définissent l’expérience du monde post-apocalyptique. Quel que soit l’univers que vous choisirez ensuite, une chose est sûre : l’aventure ne s’achève jamais vraiment, elle change simplement de forme.

Foire aux questions