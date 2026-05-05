20 gier podobnych do „Fallout 4” z 2026 roku, które sprawią, że nie przestaniesz odkrywać świata

Fani Fallouta 4 z pewnością pokochają tę listę. Zebrałem 20 gier podobnych do Fallouta 4, które zawierają wszystko, co tak bardzo wam się podobało: wędrówki po pustkowiach, budowanie osad oraz podejmowanie trudnych decyzji, które kształtują waszą historię.

Ruiny do odkrycia, towarzysze do rekrutacji i ogromne otwarte światy do przemierzania – to wszystko stanowi część tej przygody. Te gry oferują rzemiosło, eksplorację i swobodę charakterystyczną dla gier RPG, które sprawiają, że Fallout jest tak wciągający. W tych tytułach czekają na was surowa walka o przetrwanie, emocje rodem z science fiction oraz postapokaliptyczne scenerie z czarnym humorem – gotowe, by wypełnić lukę po Falloucie i podtrzymać waszą passę w graniu.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Fallout 4

Te trzy propozycje odzwierciedlają różne elementy recepty na sukces serii Fallout: rozległe światy, znaczące wybory i rozgrywkę opartą na przetrwaniu. Oddają one swobodę, niezapomnianych towarzyszy i wciągające światy, które sprawiają, że gry podobne do Fallout 4 są tak wciągające.

1 Dragon Age: Inquisition 2014 To rozbudowana gra RPG z bogatą fabułą, w której każdy wybór kształtuje otaczający cię świat, odzwierciedlając głębię moralną i dramaty frakcyjne, których fani serii Fallout nie mają dość. Buy now 2 Dying Light 2015 Dynamiczna przygoda survivalowa, łącząca zbieranie łupów, rzemiosło i parkour, dzięki czemu każda noc w tym rozpadającym się mieście jest pełna napięcia i pozostaje w pamięci na długo. Buy now 3 The Outer Worlds 2019 Pełna dowcipu gra RPG z gatunku science fiction, w której gracz podejmuje decyzje, pełna ekscentrycznych postaci, dylematów moralnych i takiej swobody, dzięki której każda decyzja ma znaczenie. Buy now

Przewiń dalej, aby odkryć jeszcze więcej gier z otwartym światem, podobnych do Fallout 4, pełnych postapokaliptycznych historii, rozbudowanych systemów RPG oraz tego wciągającego poczucia odkrywania, które sprawia, że wracasz po „jeszcze jedno zadanie”.

20 najlepszych gier podobnych do Fallout 4, w których można się zatracić

Gotowy, by zanurzyć się w nowych światach pełnych wyborów, niebezpieczeństw i eksploracji? Ta lista przedstawia 20 epickich przygód pełnych walki o przetrwanie, rzemiosła i swobody otwartego świata. W ile z nich grałeś? Każda z nich zasługuje na swoje miejsce wśród najlepszych gier podobnych do Fallout 4, które podtrzymują ducha pustkowi.

1. Dragon Age: Inkwizycja [RPG z otwartym światem, oparte na wyborach gracza, z silnymi frakcjami]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC Rok wydania 2014 Twórca/twórcy BioWare; Electronic Arts Ocena na Metacritic 85/100 Średni czas gry ~100–150 godzin na ukończenie gry Unikalne cechy Rozgałęzione historie towarzyszy, rozległe, półotwarte obszary, wybory gracza wpływające na frakcje i stan świata

W grze Dragon Age: Inkwizycja wcielasz się w rolę Inkwizytora – jedynej osoby, która może powstrzymać ogromną szczelinę w niebie przed pochłonięciem świata. Będziesz podróżować po ogromnych, ręcznie tworzonych regionach pełnych potworów do pokonania, tajemnic do odkrycia i sojuszników do rekrutacji.

Grafika jest oszałamiająca: faliste wzgórza, ośnieżone szczyty i starożytne ruiny, które tętnią historią i niebezpieczeństwem. Skyhold, twoja główna baza, rozrasta się wraz z twoimi wpływami, dając ci to samo satysfakcjonujące poczucie postępu, które gracze Fallout 4 uwielbiają podczas rozbudowywania swoich osad.

Rozgrywka opiera się na eksploracji, rzemiośle oraz dowodzeniu drużyną towarzyszy w walce. Każdy z nich ma silną osobowość, własną historię i unikalne poglądy na temat twoich wyborów. Sposób, w jaki radzisz sobie z frakcjami, relacjami i rozgałęzieniami fabularnymi, może wpłynąć na to, jak postrzega cię świat, a tego rodzaju rozgałęzione podejmowanie decyzji przypadnie do gustu każdemu, kto ceni sobie swobodę i głębię serii Fallout.

Dlaczego to wybraliśmy Dragon Age: Inkwizycja wyróżnia się głębokimi wątkami fabularnymi, trudnymi wyborami moralnymi oraz epickim światem, dzięki czemu każda decyzja wydaje się naprawdę ważna.

To, co czyni tę grę wyjątkową, to fakt, że nawet najmniejszy wybór może pociągać za sobą ogromne konsekwencje. Tworzenie sojuszy, ulepszanie bazy i poruszanie się po politycznych intrygach daje ten sam dreszczyk emocji, co kształtowanie świata, który reaguje na twoje działania – pozycja obowiązkowa dla fanów najlepszych gier fabularnych.

Nasza ocena: Jeśli podobało ci się połączenie strategii, eksploracji i trudnych wyborów w Fallout 4, Dragon Age: Inkwizycja to oczywisty wybór. To ogromna, fabularna przygoda, w której twoje przywództwo faktycznie kształtuje świat, a twoi towarzysze sprawiają, że każdy krok tej podróży jest tego wart.

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2. Dying Light [Gra survivalowa z otwartym światem, rzemiosłem i zbieractwem]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Techland; Warner Bros. Interactive Entertainment Ocena na Metacritic 74/100 Średni czas gry ~18 godzin fabuły głównej, ~50–60 godzin z zadaniami pobocznymi i dodatkami Unikalne cechy Poruszanie się metodą parkour w otwartym świecie opanowanym przez zombie, dynamiczny cykl dnia i nocy wpływający na zachowanie przeciwników, rozbudowany system rzemiosła oraz rozgrywka kooperacyjna oparta na przetrwaniu

Dying Light przenosi cię do rozpadającego się miasta opanowanego przez zarażonych, a przetrwanie szybko staje się prawdziwą sztuką. Jako jedna z najlepszych gier o zombie, gra stawia przed tobą wyzwanie zbierania zapasów, tworzenia brutalnej, prowizorycznej broni oraz poruszania się po dachach w stylu parkour, aby pozostać przy życiu.

Świat wydaje się surowy i pełen desperacji, a za każdym rogiem kryje się coś przydatnego – albo coś, co tylko czeka, by cię pożreć. Gra jest dynamiczna, pełna napięcia i daje niesamowitą satysfakcję, gdy już opanujesz rytm poruszania się i walki.

W ciągu dnia masz okazję zwiedzać miasto, zbierać surowce i pomagać ocalałym. Ale gdy zachodzi słońce, wszystko się zmienia: zarażeni stają się silniejsi, szybsi i o wiele bardziej przerażający. To ciągłe napięcie między dniem a nocą podtrzymuje poziom adrenaliny i sprawia, że na każdy zebrany zasób trzeba zasłużyć. Samo miasto to labirynt pełen niebezpieczeństw i możliwości, z mnóstwem ukrytych skarbów i pobocznych wątków fabularnych, dzięki którym eksploracja jest warta zachodu.

Dlaczego to wybraliśmy W tej grze chodzi przede wszystkim o dynamiczny parkour, brutalną walkę i nieustanne napięcie związane z pytaniem „czy przetrwam tę noc?”, które nigdy nie słabnie.

Poszukiwanie zapasów, tworzenie broni i poruszanie się po śmiertelnie niebezpiecznych strefach stanowią sedno gry, zapewniając idealne połączenie improwizacji i walki o przetrwanie w mieście, które wydaje się żywe i nieustannie znajduje się na krawędzi. Miejskie ruiny i pełne napięcia starcia sprawiają, że każda chwila jest ekscytująca.

Nasza opinia: Jeśli uwielbiałeś dreszczyk emocji związany z plądrowaniem ruin i przekształcaniem śmieci w śmiercionośne narzędzia w Fallout 4, Dying Light przenosi to uczucie na zupełnie nowy poziom. Gra jest brutalna, wciągająca i pełna momentów, które przyspieszają bicie serca, sprawiając, że każda noc wydaje się ostatnią.

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3. The Outer Worlds [RPG science fiction w stylu Fallouta od oryginalnych twórców]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Obsidian Entertainment; Private Division Ocena na Metacritic 85/100 Średni czas gry ~25–40 godzin na ukończenie głównej fabuły + zawartość poboczna Unikalne cechy Rozgałęzione zadania, dowcipne dialogi, system wyborów moralnych, sceneria science fiction inspirowana twórcami Fallouta

The Outer Worlds to tętniąca życiem gra RPG oparta na wyborach, której akcja toczy się w zarządzanych przez korporacje koloniach kosmicznych Halcyon, gdzie twoje decyzje kształtują losy całych osad i mieszkających w nich ludzi. Wcielasz się w rolę kolonisty, który budzi się z hibernacji i odkrywa galaktykę pełną podejrzanych korporacji, rywalizujących frakcji oraz planet skrywających tajemnice, które tylko czekają na odkrycie.

Eksploracja obejmuje barwne osady, dziwne obce krajobrazy i ukryte zakątki pełne łupów i historii, a wszystko to podane z ostrym, satyrycznym akcentem. Walka jest wszechstronna: możesz działać w trybie skradania się, hakować urządzenia lub po prostu strzelać, dostosowując swoje podejście do sytuacji.

Tytuł ten wyróżnia się dynamicznym tempem i zadaniami opartymi na wyborach, dzięki czemu każda decyzja ma znaczenie. Rozgałęzione wątki fabularne pozwalają ci opowiedzieć się po jednej ze stron lub zerwać więzi, a towarzysze mają własne osobowości i cele, które zmieniają się w zależności od twojego zachowania.

Dlaczego to wybraliśmy Wybrałem tę grę, ponieważ doskonale oddaje ona charakterystyczną dla serii Fallout mieszankę humoru, swobody działania gracza i moralnych szarych stref – a wszystko to osadzone w ekscentrycznym, kosmicznym uniwersum.

Dowcipne dialogi są tu na każdym kroku – od sarkastycznych postaci niezależnych po zaskakujące interakcje – nadając światu gry wyraziste poczucie humoru i tożsamość. Wybory moralne zmieniają relacje między frakcjami, przebieg zadań, a nawet losy całych kolonii. Gra oddaje ducha najlepszych gier z serii „Fallout”, łącząc czarną komedię z wyborami, które naprawdę mają znaczenie.

Nasza ocena: The Outer Worlds to czyste DNA serii Fallout w kosmosie. Misje oparte na wyborach, błyskotliwe dialogi i system wyborów moralnych sprawiają, że każda decyzja ma znaczenie, a ekscentryczna, dystopijna sceneria gwarantuje, że eksploracja, walka i negocjacje nigdy nie stają się nudne. To dopracowana, zabawna i dająca nieograniczone możliwości ponownego grania gra RPG dla każdego, kto pragnie swobody i wpływu na przebieg rozgrywki.

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4. The Elder Scrolls V: Skyrim [Ogromna gra fantasy typu sandbox z otwartym światem i swobodą gracza]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Bethesda Game Studios; Bethesda Softworks Ocena na Metacritic 96/100 Średni czas gry ~100–300+ godzin w zależności od stylu gry i modów Unikalne cechy Ogromny, otwarty świat fantasy typu sandbox, całkowita swoboda eksploracji, możliwości modyfikacji, niezapomniane frakcje

Skyrim przenosi cię do zamarzniętej, surowej prowincji Tamriel, gdzie powróciły smoki, a napięcia polityczne sięgają zenitu. Wcielasz się w rolę Smoczego Potomka – bohatera obdarzonego od urodzenia mocą pochłaniania smoczych dusz i wypuszczania potężnych okrzyków, ale gra szybko staje się przede wszystkim eksploracją ogromnego świata pełnego wiosek, lochów, gór i starożytnych ruin.

Gracze mogą wytwarzać wyposażenie, rozwijać umiejętności i wykonywać niezliczone zadania, od głównych wątków fabularnych po poboczne przygody ukryte w zakamarkach świata. Oprawa wizualna i atmosfera są kultowe: ośnieżone szczyty, gęste lasy i tętniące życiem miasta sprawiają wrażenie ożywionych i pełnych historii, które tylko czekają, by je odkryć.

Dlaczego to wybraliśmy Trudno przebić tę swobodę: eksploruj góry, walcz ze smokami lub po prostu kradnij kręgi sera. Świat wydaje się nieskończony i pełen życia, bez względu na to, co robisz.

Skyrim oferuje tę samą nieograniczoną swobodę, która sprawia, że Fallout 4 jest tak wciągający. Możesz dołączać do frakcji, budować relacje i podejmować wyzwania tak, jak chcesz, a każdy wybór kształtuje twoje doświadczenie. Społeczność modderów zapewnia niemal nieograniczoną powtarzalność rozgrywki, pozwalając graczom dostosowywać grafikę, dodawać nowe zadania, a nawet całkowicie zmieniać mechanikę gry.

Nasza ocena: Dla każdego, kto pragnie rozległych eksploracji i przygody kształtowanej przez gracza, Skyrim jest doskonałym wyborem. Całkowita swoboda eksploracji, zapadające w pamięć frakcje i nieograniczony potencjał modyfikacji zaspokajają tę samą żądzę przygody, co Fallout 4. To sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier z otwartym światem, która pozwala stworzyć własną epicką historię w świecie, który zawsze wydaje się żywy.

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5. Metro Exodus [Postapokaliptyczna gra survivalowa z eksploracją opartą na fabule]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy 4A Games; Deep Silver Ocena na Metacritic 82/100 Średni czas rozgrywki ~20–30 godzin Unikalne cechy Postapokaliptyczna gra o przetrwaniu, eksploracja oparta na fabule, klimatyczne otoczenie, zarządzanie zasobami, skradanie się i zrównoważona walka

Metro Exodus zabiera cię w porywającą podróż przez postnuklearną Rosję, łącząc przetrwanie, eksplorację i fabułę w pięknym, opustoszałym świecie. Wcielasz się w postać Artyoma, który wyrusza poza tunele moskiewskiego metra parowozem „Aurora”, szukając nowego domu dla swojego ludu.

Gra łączy eksplorację otwartych lokacji z liniowymi fragmentami fabularnymi, tworząc silne poczucie napięcia i celu. Krajobrazy sięgają od zamarzniętych pustkowi po spalone słońcem pustynie – każda z nich tętni niebezpieczeństwami, mutantami i elementami opowiadanymi przez otoczenie, dzięki czemu świat wydaje się prawdziwy i groźny.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra oferuje wciągające połączenie survival horroru i emocjonującej fabuły, dzięki czemu każdy przystanek pociągu w postapokaliptycznej Rosji staje się niezapomnianym przeżyciem.

Gracze zbierają rzadkie zasoby, wytwarzają broń i zarządzają amunicją, dzięki czemu każde starcie ma znaczenie. Fabuła zmienia się w zależności od twoich wyborów, a towarzysze realistycznie reagują na twoje działania. Spokojne chwile równoważą intensywną walkę o przetrwanie, a grafika i dźwięk potęgują wrażenie zanurzenia się w świecie gry: od niesamowitych tuneli po przejmujące piękno opuszczonych, skąpanych w słońcu miast.

Nasza ocena: „Metro Exodus” to jedna z najlepszych gier postapokaliptycznych, oferująca mroczniejsze i bardziej realistyczne podejście do doświadczenia znanego z „Fallout 4”. Ograniczone zasoby, pełne napięcia starcia i znaczące wybory sprawiają, że eksploracja, strategia i walka o przetrwanie są intensywne i dają ogromną satysfakcję.

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6. Starfield [RPG o eksploracji kosmosu z wolnością w stylu Bethesdy]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks Ocena na Metacritic 83/100 Średni czas gry ~50–100 godzin, w zależności od eksploracji i zadań pobocznych Unikalne cechy Kosmiczna gra RPG z otwartym światem, budowanie baz, zadania frakcyjne, zbieranie łupów, spontanicznie rozwijające się wątki fabularne, swoboda typowa dla gier RPG studia Bethesda

Starfield pozwala odkrywać rozległe przestrzenie kosmosu, przemieszczając się między planetami, księżycami i tętniącymi życiem stacjami kosmicznymi, a jednocześnie odkrywając ukryte tajemnice i nowe cywilizacje. Wcielasz się w rolę kosmicznego podróżnika, którego postać możesz dostosować do włas nych upodobań, budując własny statek, ulepszając wyposażenie i wybierając swoją ścieżkę przez galaktykę pełną frakcji, intryg politycznych i tajemnic.

Gra łączy eksplorację otwartego świata z misjami fabularnymi, dając graczom swobodę wytyczania własnej przygody w różnorodnych, oszałamiających wizualnie światach. Mechanika walki i strzelania z perspektywy pierwszej osoby plasuje tę grę wśród najbardziej wciągających tytułów FPS, a interakcja z szeroką gamą postaci i frakcji sprawia, że każda sesja jest dynamiczna.

Dlaczego to wybraliśmy Starfield oddaje to poczucie podziwu i odkrywania, pozwalając ci wytyczać własną ścieżkę przez kosmos i odkrywać sekrety w galaktyce, która naprawdę wydaje się ogromna.

Budowanie baz i zadania frakcyjne pozwalają ci pozostawić namacalny ślad w galaktyce, a zbieranie łupów i poszukiwanie zasobów dodaje satysfakcjonującego poczucia postępu. Emergentne historie świata oznaczają, że wszechświat reaguje na twoje wybory, tworząc żywą, tętniącą życiem piaskownicę pełną niespodzianek i potencjału do ponownego grania.

Nasza ocena: Starfield to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto ceni charakterystyczny styl Bethesdy. Budowanie baz, zadania frakcyjne, zbieranie łupów i spontanicznie rozwijające się historie zapewniają nieograniczoną swobodę i głębię, pozwalając ci tworzyć własną kosmiczną przygodę podczas eksploracji galaktyki, która zawsze wydaje się żywa i pełna możliwości.

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7. Cyberpunk 2077 [Wciągająca gra RPG z możliwością dokonywania wyborów przez gracza i bogatym światem]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy CD Projekt Red; CD Projekt Ocena na Metacritic 86/100 Średni czas gry ~25–50 godzin Unikalne cechy RPG oparte na wyborach, rozgałęzione wątki fabularne, eksploracja miejskiego świata otwartego, drzewka umiejętności i ulepszenia, wciągająca narracja, cybernetyczne ulepszenia

Cyberpunk 2077 przenosi cię do Night City – rozległej, rozświetlonej neonami metropolii tętniącej życiem, pełnej niebezpieczeństw i możliwości. Wcielasz się w postać V, najemnika poruszającego się po świecie zdominowanym przez megakorporacje, uliczne gangi i zbuntowaną sztuczną inteligencję.

Eksploracja obejmuje strzeliste drapacze chmur, ukryte zaułki i podziemne kryjówki, a wszystko to pełne jest misji pobocznych, sekretów i detali budujących świat, dzięki którym miasto wydaje się żywe. Walka łączy strzelaniny na odległość, zdolności cybernetyczne, skradanie się i hakowanie, pozwalając ci podejść do każdego wyzwania na wiele sposobów.

Dlaczego to wybraliśmy Niewiele gier wciąga gracza w swój świat tak jak ta: neonowe ulice, trudne wybory i zaawansowany technologicznie chaos sprawiają, że każda misja przypomina scenę z filmu.

Gra wyróżnia się fabułą kształtowaną przez gracza. Decyzje moralne wpływają na losy zarówno postaci, jak i frakcji, a rozgałęzione zadania oferują wiele ścieżek i zakończeń. Ulepszenia postaci, implanty cybernetyczne i personalizacja broni pozwalają dostosować rozgrywkę do własnego stylu, dodając głębi eksploracji i walce.

Samo miasto jest placem zabaw dla spontanicznej rozgrywki, oferującym spotkania i historie, które dostosowują się do twoich wyborów, dzięki czemu każda sesja jest nieprzewidywalna i wciągająca.

Nasza ocena: Cyberpunk 2077 zapewnia bogate, tętniące życiem doświadczenie RPG, które plasuje się wśród najbardziej wciągających gier science fiction. Jego głębia oparta na wyborach oraz budowanie świata silnie przemówią do fanów Fallouta 4. Decyzje moralne, rozgałęzione zadania i rozległa eksploracja miasta sprawiają, że każda rozgrywka jest wyjątkowa i pełna niespodzianek.

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8. Chernobylite [Przetrwanie w strefie promieniowania i budowa bazy]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy The Farm 51; All in! Games SA Ocena na Metacritic 75/100 Średni czas rozgrywki ~20–40 godzin Unikalne cechy Przetrwanie w świecie po katastrofie nuklearnej, rzemiosło i budowa bazy, mechanika skradania się, przeszukiwanie ruin, zarządzanie oddziałem, klimatyczna fabuła

Gra „Chernobylite” przenosi cię do napromieniowanej Strefy Wykluczenia – nawiedzonego, postapokaliptycznego świata pełnego niebezpieczeństw, tajemnic i wyzwań związanych z przetrwaniem. Wcielasz się w rolę naukowca powracającego do Strefy, aby odkryć tajemnice związane z katastrofą i odnaleźć zaginioną bliską osobę.

Eksploracja jest pełna napięcia i klimatu – przemierzasz opuszczone miasta, rozpadające się obiekty i gęste lasy, unikając jednocześnie zagrożeń środowiskowych i wrogich stworzeń. Oprawa wizualna jest surowa i realistyczna, a niesamowite oświetlenie oraz poczucie izolacji podtrzymują wysokie napięcie.

Dlaczego to wybraliśmy Jest to gra niesamowita, pełna napięcia i głęboko klimatyczna: gra o przetrwaniu, która łączy tajemnicę science fiction z przejmującą rzeczywistością Strefy Wykluczenia w Czarnobylu.

Rozgrywka skupia się na skradaniu się, zbieraniu zasobów i rzemiośle, a ograniczone zasoby oraz ryzyko związane z każdym spotkaniem sprawiają, że „Chernobylite” jest jedną z najlepszych gier survivalowych. Aby przetrwać, będziesz ulepszać swoją bazę, zarządzać oddziałem i starannie planować misje.

Wybory mają znaczenie: decyzje o tym, komu zaufać, którą ścieżką podążać i jak wykorzystać skąpe zapasy, wpływają na wynik wydarzeń. Połączenie mechaniki survivalowej, planowania taktycznego i eksploracji fabularnej tworzy pełne napięcia, wciągające doświadczenie, które sprawia, że postapokaliptyczny świat wydaje się żywy.

Nasza ocena: „Chernobylite” oddaje atmosferę gier survivalowych w stylu „Fallouta”. Zagrożenia w świecie po katastrofie nuklearnej, zbieractwo, rzemiosło, skradanie się i zarządzanie oddziałem łączą się, zapewniając pełną napięcia i satysfakcjonującą rozgrywkę w świecie, który nieustannie trzyma cię w napięciu i w pełni angażuje.

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9. Mad Max [Walka na pustkowiach i przygoda z przetrwaniem w pojazdach]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Avalanche Studios; Warner Bros. Interactive Entertainment Ocena na Metacritic 69/100 Średni czas gry ~30–50 godzin Unikalne cechy Eksploracja pustyni w otwartym świecie, walka pojazdami, tworzenie broni i ulepszeń, zbieranie zasobów, rozgrywka skupiona na przetrwaniu, dynamiczna walka i misje

Mad Max rzuca cię prosto w palące, postapokaliptyczne pustkowie, gdzie panuje bezprawie, a przetrwają tylko najtwardsi. Wcielasz się w postać Maxa, przemierzającego niekończące się pustynie, zbierającego złom i walczącego z bandytami, łącząc chaotyczne pościgi pojazdami z walką wręcz w jednej z najbardziej ekscytujących gier TPS.

Świat jest brutalny, chaotyczny i niesamowicie zabawny, z wysokimi wydmami, zrujnowanymi placówkami i opuszczonymi miastami, które aż proszą się o eksplorację lub wysadzenie w powietrze. W tej grze chodzi przede wszystkim o przetrwanie. Zbierasz złom, by ulepszać swój samochód, wytwarzać broń i budować posterunki, a potajemne likwidacje przeciwników i strategiczne planowanie pozwalają ci przetrwać ataki gangów.

Dlaczego to wybraliśmy Ryczące silniki, burze piaskowe i wybuchowe bitwy samochodowe doskonale oddają tę dziką, chaotyczną energię przetrwania na pustkowiach.

Każda potyczka jest pełna napięcia – niezależnie od tego, czy ścigasz konwój przez pustkowie, czy skradasz się po kryjówce raiderów. Wątek fabularny jest surowy i epicki, a historia wciąga cię coraz głębiej w chaos świata, który oszalał.

Nasza opinia: Jeśli kiedykolwiek chciałeś zrealizować swoje fantazje o pustkowiach z Fallouta 4, ale z dodaną dawką dynamicznych walk samochodowych i przesadnego chaosu, to Mad Max jest grą, której szukasz. Zbieractwo, rzemiosło i walka o przetrwanie łączą się w przezabawnie intensywnym, postapokaliptycznym świecie, w którym liczy się każdy wybór i każdy skrawek złomu.

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10. Atomfall [brytyjska postapokaliptyczna gra RPG z niecodziennym humorem]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Rebellion Developments; Rebellion Developments Ocena na Metacritic 74/100 Średni czas rozgrywki ~25–40 godzin Cechy charakterystyczne Brytyjska postapokaliptyczna gra RPG, niecodzienny humor, zarządzanie frakcjami, mechanika przetrwania, eksploracja nuklearnego pustkowia, fabuła z czarnym humorem

Atomfall przenosi cię do zniszczonej przez katastrofę nuklearną Wielkiej Brytanii, gdzie herbata, sarkazm i instynkt przetrwania łączą się w uroczo dziwacznej mieszance. Wcielasz się w rolę samotnego ocalałego, przemierzającego zrujnowane miasta, rozpadające się zamki i zamglone tereny wiejskie, jednocześnie rozwikłując dziwaczne tajemnice i unikając zmutowanych stworzeń o pokręconym poczuciu humoru.

Świat gry jest pełen dziwacznych postaci, ekscentrycznych frakcji i absurdalnych gadżetów, które wydają się zarówno śmieszne, jak i dziwnie praktyczne, dzięki czemu każde spotkanie to mieszanka niebezpieczeństwa i śmiechu. Przetrwanie nigdy nie jest proste. Będziesz zbierać złom, tworzyć improwizowaną broń i zarządzać zasobami, by pozostać przy życiu, a wszystko to przy jednoczesnym balansowaniu między lojalnościami wobec frakcji, które zmieniają się w zależności od twoich wyborów.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra zapowiada się jako świeże spojrzenie na gatunek postapokaliptyczny, łączące przetrwanie i fabułę w charakterystycznej brytyjskiej scenerii, która wydaje się nowa, ale jednocześnie znajoma.

Dziwaczne eksperymenty naukowe, zmutowane stworzenia i fabuła z elementami czarnego humoru sprawiają, że ton gry jest nieprzewidywalny i zabawny. Eksploracja nagradza ciekawość ukrytymi sekretami, dziwaczną technologią i easter eggami przepełnionymi brytyjskim humorem. Łącząc taktyczną walkę, bogatą fabułę i niecodzienny brytyjski urok, Atomfall zamienia każdą sesję gry w przesadzoną przygodę w stylu Fallouta, której nie zapomnisz.

Nasza ocena: Atomfall czerpie siłę z brytyjskiej dziwaczności. Dzięki nuklearnym ruinom, ekscentrycznym frakcjom i niecodziennemu humorowi oferuje grę RPG pełną dziwnych spotkań i sprytnych niespodzianek. Jest nieprzewidywalna, klimatyczna i naprawdę zabawna w każdej chwili.

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11. Project Zomboid [Hardcore’owa gra typu survival sandbox z rzemiosłem i budowaniem baz]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux Rok wydania 2013 Twórca/twórcy The Indie Stone; The Indie Stone Ocena Metacritic brak danych Średni czas gry 40–100+ godzin Unikalne cechy Hardkorowa gra typu survival sandbox, budowanie bazy, rzemiosło, permadeath, zarządzanie głodem i obrażeniami, przeszukiwanie domów, zaawansowane zarządzanie zasobami, dynamiczna rozgrywka

Project Zomboid przenosi cię do nieustannie niebezpiecznego, opanowanego przez zombie świata, w którym każda decyzja może oznaczać życie lub śmierć. Zaczynasz od zera, przeszukując opuszczone domy w poszukiwaniu jedzenia, broni i materiałów, jednocześnie nieustannie radząc sobie z głodem, pragnieniem, obrażeniami i chorobami.

Izometryczna perspektywa z góry kładzie nacisk na strategię i staranne planowanie, dzięki czemu każde działanie ma znaczenie. Eksploracja jest pełna napięcia i satysfakcjonująca, ponieważ każdy budynek i każda ulica mogą skrywać cenne zasoby lub śmiertelne zagrożenia.

Przetrwanie stanowi sedno tej gry. Będziesz budować schronienia, wzmacniać kryjówki i gromadzić zapasy na dłuższą metę. Zaawansowane zarządzanie zasobami zmusza cię do rozważania ryzyka i ustalania priorytetów działań, a mechanizm „permadeath” utrzymuje wysokie napięcie i sprawia, że każdy błąd jest kosztowny.

Dlaczego to wybraliśmy To czysty survival, bez prowadzenia za rękę: każda decyzja ma znaczenie, każdy błąd kosztuje, i właśnie to sprawia, że gra jest tak wciągająca.

Systemy „zrób to sam” pozwalają gotować, budować oraz konserwować narzędzia i umocnienia, tworząc niezwykle wciągające, praktyczne podejście do życia w świecie po apokalipsie. Tryb wieloosobowy dodaje kolejną warstwę, umożliwiając koordynację działań z przyjaciółmi w celu przetrwania lub doświadczanie chaosu, gdy praca zespołowa się załamuje.

Nasza ocena: Project Zomboid zapewnia hardkorowe, niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie survivalowe w klimacie Fallout 4. Zarządzanie zasobami, budowanie schronień i zmaganie się z napięciem związanym z permadeath sprawiają, że każda chwila jest pełna napięcia i satysfakcji dla fanów realistycznej, postapokaliptycznej rozgrywki.

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12. Warhammer 40,000: Rogue Trader [CRPG z wyborami moralnymi i frakcyjnymi]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Owlcat Games; Owlcat Games Ocena na Metacritic 78/100 Średni czas gry 50–70 godzin Unikalne cechy Gra RPG osadzona w uniwersum Warhammer 40K, lojalność frakcji i towarzyszy, decyzje moralne, taktyczna walka turowa, rozbudowane systemy RPG, frakcje podróżujące w kosmosie, bogaty wybór fabularny

Warhammer 40,000: Rogue Trader przenosi cię do ponurej, rozdartej wojną galaktyki, gdzie każdy wybór ma znaczenie, a niebezpieczeństwo czai się w każdym układzie gwiezdnym. Przejmujesz dowództwo nad statkiem Rogue Trader, eksplorując nieznaną przestrzeń kosmiczną, zawierając sojusze i stawiając czoła wrogim frakcjom.

Gra łączy taktyczną walkę, rozbudowane systemy RPG oraz rozgałęzioną fabułę, oferując niekończące się dylematy strategiczne i moralne, które podtrzymują wysoką stawkę i napięcie. Rozgrywka opiera się na podejmowaniu trudnych decyzji, które kształtują twoją załogę, statek i samą galaktykę.

Towarzysze mają unikalne osobowości, lojalności i własne cele, a twoje wybory wpływają na ich lojalność w zaskakujący sposób. Decyzje moralne w stylu serii „Fallout” łączą się z zarządzaniem statkiem, bitwami kosmicznymi i dynamiką załogi, co zapewnia tej grze miejsce wśród najlepszych gier kosmicznych dla graczy ceniących strategię.

Dlaczego to wybraliśmy Otrzymujesz klasyczną głębię gier CRPG z akcentem Warhammera: trudne wybory, politykę kosmiczną oraz walkę, w której mądre myślenie przeważa nad brutalną siłą.

Każda misja i każde spotkanie stanowią wyzwanie dla twojego myślenia taktycznego i kompasu moralnego, dzięki czemu każda rozgrywka jest intensywna i nieprzewidywalna. Twoje wybory wywołują falę zmian w całej galaktyce, nadając twoim decyzjom realny wpływ i sprawiając, że musisz być nieustannie czujny.

Nasza ocena: Warhammer 40,000: Rogue Trader zapewnia ekscytujące, pełne stawek doświadczenie CRPG z moralną złożonością i głębią frakcji, które uwielbiają fani Fallouta 4. Trudne decyzje, dynamika relacji z towarzyszami oraz kosmiczne przygody sprawiają, że każda sesja jest epicka i pełna strategicznego napięcia.

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13. Avowed [RPG z perspektywy pierwszej osoby, łączące eksplorację z walką przy użyciu zaklęć i broni]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios Ocena na Metacritic 80/100 Średni czas rozgrywki ~50–80 godzin Unikalne cechy RPG z perspektywy pierwszej osoby, otwarty świat fantasy, konsekwencje wyborów frakcji, budowanie umiejętności, eksploracja, walka zaklęciami i bronią, charakterystyczna dla Obsidian głębia narracji

Avowed przenosi cię do rozległego, fantastycznego świata z perspektywy pierwszej osoby, gdzie magia, walka wręcz i fabuła oparta na wyborach gracza łączą się w prawdziwym stylu Obsidian. Wcielasz się w postać bohatera, którego możesz dostosować do własnych upodobań, i eksplorujesz rozległe krajobrazy pełne lochów, miast i ukrytych tajemnic, jednocześnie tocząc walki zarówno za pomocą zaklęć, jak i broni.

Oprawa wizualna jest bogata i wciągająca – od zaczarowanych lasów po rozpadające się ruiny – dzięki czemu każdy zakątek świata wydaje się żywy i wart odkrycia. Rozgrywka skupia się na umożliwieniu graczowi wytyczania własnej ścieżki i kształtowania wyników poprzez swoje działania, co umacnia pozycję Avowed jako jednej z najlepszych gier RPG akcji.

Wybór frakcji ma realne konsekwencje, interakcje z towarzyszami zmieniają się w zależności od twoich działań, a konfiguracja umiejętności pozwala dostosować postać dokładnie tak, jak chcesz. Eksploracja i zadania poboczne nagradzają ciekawość, a walka łączy taktyczną głębię z dynamiczną akcją.

Dlaczego to wybraliśmy Chodzi przede wszystkim o wolność i złożoność moralną: świat, w którym to twoje wybory kształtują fabułę, a nie na odwrót.

Charakterystyczny dla Obsidianu styl narracji jest tu wyraźnie widoczny dzięki rozgałęzionym dialogom, moralnie złożonym decyzjom oraz dynamicznej fabule, która dostosowuje się do twoich wyborów. Świat reaguje na twoje działania, dając ci poczucie sprawczości, które fani Fallouta 4 natychmiast rozpoznają.

Nasza ocena: Avowed oddaje ducha Fallouta w fantastycznej scenerii. Świat jest pełen tajemnic czekających na odkrycie. Każda decyzja ma znaczenie, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów charakterystycznej dla Obsidian głębi.

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14. Mutant Year Zero: Droga do Edenu [Taktyczna postapokaliptyczna gra RPG z mutantami]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy „The Bearded Ladies”; Funcom Ocena na Metacritic 78/100 Średni czas rozgrywki ~30–40 godzin Unikalne cechy Taktyczna turowa gra RPG, postapokaliptyczna sceneria, mutanci jako towarzysze, mechanika skradania się, zbieractwo, eksploracja, strategiczna walka, rozgrywka inspirowana serią XCOM

Mutant Year Zero: Droga do Edenu przenosi cię do świata, w którym ludzkość wyginęła, a po pustkowiach grasują mutanci. Prowadzisz niewielką drużynę ekscentrycznych ocalałych, w tym gadającą kaczkę i zarozumiałego dzika, przez zarośnięte ruiny i skażone strefy w poszukiwaniu zasobów i odpowiedzi.

Połączenie eksploracji w czasie rzeczywistym i turowych walk nadaje grze wyjątkowy rytm, łącząc skradanie się z strategicznymi zasadzkami, które zapewniają napięcie i satysfakcję. Zbieranie zapasów, ulepszanie wyposażenia i zarządzanie umiejętnościami drużyny sprawiają, że każda misja ma sens.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra łączy walkę taktyczną z czarnym humorem w sposób, który wydaje się zarówno sprytny, jak i dziwnie wzruszający. Ukryty klejnot dla fanów strategii.

Sam świat emanuje atmosferą: zardzewiałe miasta pochłonięte przez naturę, świecące wraki i tajemnicze artefakty starego świata, które wskazują, co poszło nie tak. Każda postać posiada unikalne umiejętności, które kształtują sposób podejścia do walki, zamieniając każdą potyczkę w zagadkę, w której liczy się sprytne ustawienie i wyczucie czasu.

Nasza ocena: „Mutant Year Zero: Droga do Edenu” oddaje klimat serii „Fallout” dzięki surowemu światu, zmutowanym towarzyszom oraz naciskowi na zbieractwo i przetrwanie. To jakby połączenie „Fallouta” z „XCOM-em”, ale w wolniejszym tempie, bardziej taktyczne i pełne charakteru. Idealna gra dla graczy, którzy kochają strategię z dużą dawką postapokaliptycznej dziwaczności.

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15. Borderlands 2 [Strzelanka osadzona na pustkowiach pełnych łupów, z czarnym humorem]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Android Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Gearbox Software; 2K Games Ocena na Metacritic 89/100 Średni czas gry ~30 godzin na fabułę główną, ~50–60+ z zadaniami pobocznymi Unikalne cechy Strzelanka osadzona na pustkowiach pełnych łupów, ogromna różnorodność broni, szaleństwo w trybie kooperacyjnym, żywa grafika w stylu komiksowym w postapokaliptycznej scenerii

Borderlands 2 czerpie z chaosu końca świata znanego z Fallouta i potęguje go neonowymi eksplozjami, pokręconym humorem oraz górami łupów. Akcja gry toczy się na dzikiej planecie Pandora, gdzie gracz trafia na bezprawne pustkowie pełne bandytów, robotów i dziwacznych postaci.

Wybierasz Łowcę Skarbów z unikalnymi umiejętnościami i rzucasz się w wir niekończących się misji, które łączą dynamiczne walki z niecodzienną fabułą, której fani serii „Fallout” nie mogą się oprzeć. Świat gry jest pełen przesadzonych zadań – od epickich walk z bossami po absurdalne zlecenia dla przezabawnie niestabilnych postaci niezależnych – co czyni ją jedną z najbardziej chaotycznych strzelanek typu looter shooter na rynku.

Dlaczego to wybraliśmy Jest głośna, przesadzona i absurdalnie zabawna. To gra, w której zbieranie łupów, strzelanie i śmiech idą w parze.

Zbieranie łupów to tu praca na pełen etat: co kilka minut będziesz zmieniać broń, ścigając kolejną absurdalnie potężną broń. Grafika rodem z komiksów i chaotyczne strzelaniny sprawiają, że każde starcie tętni kolorami i energią. A jeśli chcesz jeszcze więcej chaosu, tryb kooperacji podkręca poziom chaosu do maksimum, gdy wraz z drużyną zasypujecie Pandorę gradem kul i kiepskich żartów.

Nasza ocena: Borderlands 2 oddaje humor, zbieractwo i dzikiego ducha, które uwielbiają gracze Fallouta 4. Jest głośna, szybka i nieodparcie zabawna: idealne połączenie zbierania łupów, strzelania i śmiechu w postapokaliptycznym cyrku.

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16. Atomic Heart [Dziwna radziecka strzelanka dystopijna z mutantami i maszynami]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Mundfish; Focus Entertainment Ocena na Metacritic 70/100 Średni czas gry ~25 godzin w trybie standardowym, ~35–40 godzin dla graczy dążących do pełnego ukończenia gry Unikalne cechy Alternatywna historia Związku Radzieckiego, surrealistyczne, retrofuturystyczne maszyny i mutanci, tworzenie eksperymentalnej broni, dziwaczna atmosfera, w której nauka wymknęła się spod kontroli

Atomic Heart przenosi cię do alternatywnej historii Związku Radzieckiego, gdzie nauka całkowicie zboczyła z toru. Roboty, które miały służyć ludzkości, zwróciły się przeciwko swoim twórcom, a rezultatem jest surrealistyczny, przesiąknięty krwią plac zabaw pełen mechanicznych koszmarów i zmutowanych eksperymentów.

Wcielasz się w rolę radzieckiego agenta wysłanego, by odkryć, co poszło nie tak, uzbrojonego w mieszankę improwizowanych narzędzi do walki wręcz, mocy telekinetycznych oraz jednych z najdziwniejszych broni, jakie kiedykolwiek skonstruowano. Świat wydaje się żywy w najgorszym tego słowa znaczeniu: gadające plamy polimeru, niesprawne Androidy i propaganda rozbrzmiewająca z zrujnowanych fabryk.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra wciąga dziwacznym światem i nieprzewidywalnymi przeciwnikami; to szalona mieszanka radzieckiej estetyki i science-fictionowego szaleństwa.

Każdy korytarz opowiada swoją historię dzięki retrofuturystycznemu projektowi i pokręconym detalom otoczenia, które idealnie przypadną do gustu każdemu, kto uwielbia charakterystyczną dla serii „Fallout” atmosferę nauki, która wymknęła się spod kontroli. Walka jest szybka i brutalna, zachęcając do kreatywnego łączenia broni i szybkiego refleksu, a niesamowita ścieżka dźwiękowa i grafika budują nieustanne poczucie niepokoju i ciekawości.

Nasza ocena: „Atomic Heart” oddaje ten dziwaczny, retrofuturystyczny chaos, który sprawia, że seria „Fallout” jest tak kultowa. Gra jest stylowa, niepokojąca i pełna kreatywnych elementów budujących świat – idealna dla graczy, którzy lubią odkrywać dziwaczne eksperymenty naukowe, które poszły strasznie źle.

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17. The Last of Us [Emocjonująca postapokaliptyczna przygoda survivalowa]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Naughty Dog; Sony Interactive Entertainment Ocena na Metacritic 95/100 Średni czas gry ~15–20 godzin głównej fabuły (dłużej, jeśli poświęcisz czas na eksplorację) Unikalne cechy Wzruszająca fabuła, surowa postapokaliptyczna sceneria, zbieractwo i rzemiosło, poruszająca podróż skupiona na postaciach

Gra „The Last of Us” robi ogromne wrażenie: nie tylko dzięki brutalnej mechanice przetrwania, ale także dzięki fabule, która pozostaje w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych. Akcja rozgrywa się w świecie ogarniętym epidemią i stratą, a gracz wciela się w postać Joela, który prowadzi młodą Ellie przez ruiny cywilizacji.

Za każdym rogiem czai się niebezpieczeństwo, każda zapas ma znaczenie, a każdy wybór wydaje się mieć ogromną wagę. Tworzenie broni i zbieranie materiałów dodaje napięcia do każdego starcia, a emocjonalna narracja nadaje znaczenie nawet najmniejszym chwilom.

Dlaczego to wybraliśmy Gra pozostawia trwały ślad, łącząc surową walkę o przetrwanie o wysoką stawkę z jedną z najbardziej zapadających w pamięć opowieści w tym gatunku.

Świat jest zniszczony, ale wciąż żywy: natura odzyskała miasta, ludzie popadli w desperację, a granica między dobrem a złem coraz bardziej się zaciera. To, co sprawia, że gra ta zachwyca fanów „Fallout 4”, to właśnie ta sama mieszanka walki o przetrwanie, rzemiosła i ludzkości walczącej o przetrwanie. Jest spokojniejsza i bardziej filmowa, ale atmosfera i poczucie zanurzenia się w świecie są niezrównane.

Nasza ocena: „The Last of Us” oddaje ludzką stronę apokalipsy. Jest surowa, emocjonalna i mistrzowsko napisana – to porywająca opowieść o przetrwaniu i więziach międzyludzkich, która trafi prosto w serce każdego fana „Fallouta”.

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18. Horizon Zero Dawn [Przygodówka z otwartym światem osadzona w świecie po katastrofie, pełna ruin technologicznych]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, PC Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Guerrilla Games; Sony Interactive Entertainment Ocena na Metacritic 89/100 Średni czas rozgrywki ~30–40 godzin fabuły głównej, ponad 40 godzin z dodatkami Unikalne cechy Otwarty świat po katastrofie, w którym natura odzyskała kontrolę nad Ziemią, robotyczne bestie, technologiczne tajemnice, eksploracja i ulepszenia

Gra „Horizon Zero Dawn” wywraca postapokaliptyczną wizję do góry nogami: ludzkość upadła, ale natura kwitnie, a ziemią rządzą teraz gigantyczne robotyczne bestie. Wcielasz się w rolę Aloy, nieustraszonej łowczyni uzbrojonej w łuk i zaawansowane technologicznie gadżety, która wyrusza na wyprawę, by odkryć sekrety zaginionej cywilizacji.

Ten świat zapiera dech w piersiach: porośnięte roślinnością miasta, pokryte śniegiem ruiny i starożytne maszyny, które wymknęły się spod kontroli. Odkrywanie tego świata przynosi satysfakcję na każdym kroku. Będziesz zbierać surowce, ulepszać broń i odkrywać tajemnicę upadku starego świata. Po drodze czeka cię intensywna walka, w której liczy się precyzja i planowanie – zwłaszcza podczas pokonywania potężnych mechanicznych bestii za pomocą pułapek żywiołowych, skradania się i idealnie wyczutych ataków.

Dlaczego to wybraliśmy Otrzymasz dreszczyk emocji związany z eksploracją i walką w jednym z najpiękniejszych otwartych światów, jakie kiedykolwiek stworzono – a do tego robotyczne dinozaury.

Podobnie jak w Fallout 4, gra łączy odkrywanie świata z nieustannym poczuciem zachwytu, a każda bitwa przypomina taniec strategii i instynktu. Połączenie prymitywnej walki o przetrwanie z futurystyczną technologią sprawia, że jest to jeden z najbardziej wyjątkowych światów, jakie kiedykolwiek będziesz eksplorować.

Nasza ocena: Horizon Zero Dawn oddaje emocje związane z eksploracją i odkrywaniem, które tak uwielbiają fani Fallouta. To oszałamiająca przygoda w otwartym świecie, pełna tajemnic, niebezpieczeństw i piękna. Postapokaliptyczna podróż niepodobna do żadnej innej.

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19. The Division 2 [strzelanka PvE z łupami w zrujnowanej Ameryce]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Massive Entertainment; Ubisoft Ocena na Metacritic 82/100 Średni czas gry ~30–40 godzin (fabularna) oraz 50–100+ godzin z uwzględnieniem treści pobocznych i aktywności po ukończeniu gry Unikalne cechy Taktyczna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby osadzona w zrujnowanym Waszyngtonie, cykle walk między frakcjami, zbieranie łupów i rozbudowa ekwipunku, tryb kooperacji oraz strefy końcowe skupione na rozgrywce PvE

The Division 2 przenosi cię do niszczejącego serca Waszyngtonu, gdzie zapanowały chaos, choroby i desperacja. Jako agent Division masz za zadanie przywrócić choć odrobinę porządku w świecie, który już dawno stracił nadzieję na jego powrót.

Miasto wydaje się niesamowicie realistyczne. Każda rozbita szyba, zarośnięty park i opuszczony pomnik opowiadają historię walki o przetrwanie. Przemykając się po cichej, zrujnowanej ulicy, niemal czujesz zapach kurzu unoszącego się w powietrzu. Walka tutaj to nie bezmyślna strzelanina: chodzi o pozycjonowanie, pracę zespołową i dostosowywanie się do każdego zagrożenia.

Dlaczego to wybraliśmy Gra doskonale łączy akcję w trybie kooperacyjnym z taktyczną głębią, oferując graczom surowe, realistyczne spojrzenie na przetrwanie i pracę zespołową w upadłym Waszyngtonie.

Frakcje wroga wydają się niezwykle realistyczne – każda z nich ma własne strategie i toczy walki o terytorium. Zdobywanie łupów odgrywa ogromną rolę: broń, zbroje, modyfikacje i zasoby nieustannie motywują cię do eksplorowania każdej uliczki i każdego dachu. A w trybie kooperacyjnym to poczucie napięcia wzrasta wielokrotnie, zamieniając każdą strzelaninę w desperacką walkę o przetrwanie.

Nasza ocena: The Division 2 doskonale oddaje ducha Fallouta – walki o przetrwanie pośród ruin. Tylko że tutaj każda bitwa jest bardziej zacięta, a każda decyzja ma większą wagę. To taktyczna strzelanka oparta na zbieraniu łupów, która nagradza mądrą grę i sprawia, że chcesz wracać do niej, by rozegrać „jeszcze tylko jedną rundę”.

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20. BioShock [Wciągająca strzelanka dystopijna z genetycznie zmutowanymi światami]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X, iOS Rok wydania 2007 Twórca/twórcy 2K Boston / 2K Australia; 2K Games Ocena Metacritic 96/100 Średni czas rozgrywki ~12–16 godzin na fabułę główną; ~18–23 godzin z dodatkami Unikalne cechy Wciągająca podwodna dystopia, technologia w stylu retrofuturystycznym, fabuła oparta na dylematach moralnych, moce plazmidowe połączone z konwencjonalną bronią, filozoficzne motywy fabularne

BioShock to jedna z tych rzadkich gier, w których gracz ma wrażenie, jakby wkraczał do dzieła sztuki: mrocznego, przesiąkniętego atmosferą, tragicznego arcydzieła. Akcja rozgrywa się w Rapture – podwodnej utopii, która przerodziła się w koszmar – i oddaje ten sam retrofuturystyczny urok oraz moralną zgniliznę, które tak uwielbiają fani Fallouta.

Miasto jest pełne nawiedzających echa dawnej świetności: sal z złotymi wykończeniami, migoczących neonów i zdesperowanych ocalałych, wypaczonych przez własną ambicję. Wciągająca atmosfera i filozoficzne podteksty dotyczące wolności, nauki i kontroli sprawiają, że jest to jedno z najlepszych doświadczeń fabularnych w świecie gier, wciąż nie mające sobie równych nawet wiele lat po premierze.

Dlaczego to wybraliśmy Jest to gra poruszająca, stylowa i niezapomniana: strzelanka oparta na fabule, która zamienia każdy zakątek Rapture w dzieło sztuki ożywione.

Możesz swobodnie eksperymentować z dziwacznymi zdolnościami genetycznymi zwanymi plazmidami, co nadaje walce kreatywny charakter. Porażaj wrogów prądem, zamrażaj ich na kamień lub nastawiaj ich przeciwko sobie – wybór należy do ciebie. Każde spotkanie i wpis w dzienniku pogłębia tajemnicę upadku Rapture, zamieniając eksplorację w opowiadanie historii.

Nasza ocena: BioShock nawiązuje do dystopijnych korzeni Fallouta poprzez swoją atmosferę, filozofię i niezapomnianą kreację świata. Jest przerażająca, skłania do refleksji i zapewnia niekończącą się immersję. Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto pragnie połączenia retro science fiction, napięcia moralnego i postapokaliptycznego zachwytu.

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Moja ogólna ocena

Jaki jest obecnie najlepszy punkt wyjścia dla graczy poszukujących gier podobnych do „Fallout 4”? To zależy od tego, jakim typem wędrowca po pustkowiach jesteś.

Dla poszukiwaczy przygód skupionych na fabule: The Last of Us zapewnia niezrównaną głębię emocjonalną, oferując surowy, ludzki dramat osadzony w przejmującej, postapokaliptycznej scenerii.

Dla purystów RPG: Avowed zapowiada się na kolejne wielkie arcydzieło studia Obsidian, oferujące tę samą swobodę gracza, politykę frakcji i dylematy moralne, które uczyniły Fallout 4 kultowym tytułem.

Dla taktycznych survivalowców: Project Zomboid zamienia każdy wybór w walkę o życie lub śmierć, łącząc realizm, rzemiosło i napięcie związane z permadeath.

Dla miłośników akcji i chaosu: „Borderlands 2” to eksplozja łupów, humoru i chaosu. Idealna gra dla tych, którzy cenią sobie lżejszą, bardziej szaloną stronę apokalipsy.

Dla poszukiwaczy atmosfery: BioShock nadal pozostaje złotym standardem w zakresie wciągającej, retrofuturystycznej narracji, która pozostaje w pamięci długo po wyświetleniu napisów końcowych.

Żadna gra nie zastąpi „Fallouta 4”, ale wszystkie razem oddają jego ducha: wolność, niebezpieczeństwo i czarny humor, które definiują doświadczenie życia na pustkowiach. Niezależnie od tego, jaki świat wybierzesz jako następny, jedno jest pewne: przygoda tak naprawdę nigdy się nie kończy, po prostu przybiera inną formę.

Często zadawane pytania