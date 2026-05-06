20 giochi simili a Cuphead per altre avventure frenetiche nel 2026

Cuphead è stato uno dei più grandi successi del 2017 grazie al suo gameplay ben strutturato, alla grafica sbalorditiva, alla fantastica colonna sonora e alla difficoltà leggendaria, ma ci sono anche un sacco di giochi simili a Cuphead che offrono la stessa esperienza.

Se hai appena recuperato la tua anima, liberato gli abitanti di Inkwell Isle e ne vuoi ancora, non sei il solo. Ecco perché ho preparato questa lista di 20 fantastici giochi simili a Cuphead, di generi diversi. Speriamo che uno di questi giochi riesca a soddisfare la tua voglia di gioco.

Le nostre scelte migliori tra i giochi simili a Cuphead

Ogni gioco in questa lista merita sicuramente un’occhiata, è vero, ma alcuni di essi sono di gran lunga superiori agli altri:

1 Hollow Knight 2017 Questo Metroidvania è un capolavoro che riesce a fare tutto alla perfezione, dal combattimento alla presentazione. Buy now 2 Mega Man 11 2018 Il Blue Bomber è tornato più in forma che mai in questo titolo che unisce un gameplay classico a una grafica moderna. Buy now 3 Enter the Gungeon 2016 Un roguelite bullet hell con visuale dall'alto che metterà alla prova i tuoi riflessi ancora più di Cuphead. Buy now

Ma anche se questi sono il meglio del meglio, forse stai cercando qualcos’altro. In tal caso, non preoccuparti: ci sono tantissimi titoli da amare anche tra quelli elencati qui sotto.

20 giochi simili a Cuphead

Lo ammetto, “giochi simili a Cuphead” è un concetto molto ampio. Ma in sostanza, Cuphead si basa su un gameplay “run and gun”, platform e uno stile grafico immediatamente riconoscibile. Ed è proprio con questi tre criteri che ho filtrato l’enorme catalogo di giochi per arrivare a soli 20 titoli.

Bene, allora cominciamo.

1. Hollow Knight [La migliore sfida Metroidvania disegnata a mano]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Team Cherry Durata media di gioco circa 45 ore Punteggio Metacritic 90

Partiamo alla grande con Hollow Knight, uno dei migliori giochi Metroidvania usciti negli anni 2010, se non addirittura uno dei migliori giochi di sempre.

Non sto esagerando quando dico che Hollow Knight è il Metroidvania moderno per eccellenza, con un mondo enorme e bellissimo da esplorare, combattimenti impegnativi, una grafica incredibile e una colonna sonora superba, il tutto racchiuso in un piccolo personaggio che sembra un insetto.

Perché l'abbiamo scelto Hollow Knight ha saputo trovare il giusto equilibrio tra l’interazione di tanti elementi diversi, riuscendo a fonderli alla perfezione in un Metroidvania per eccellenza. È davvero un gioco fantastico.

In questo gioco vesti i panni del Cavaliere, un guerriero errante che si ritrova davanti al regno in rovina di Hallownest. Per scoprire esattamente qual è il tuo scopo, dovrai addentrarti nelle rovine, parlare con chiunque sia rimasto e ricostruire la storia di Hallownest… il tutto mentre respingi mostri feroci e insetti impazziti in combattimenti hack-and-slash in 2D.

Potrebbe sembrare semplice, ma ti assicuro che non lo è affatto: il combattimento di Hollow Knight è difficile quasi quanto quello dei giochi della serie Souls. Ogni battaglia contro un boss richiede una comprensione approfondita di attacco e difesa prima di poter vincere. Ma ogni vittoria conquistata a fatica apre la strada con strumenti di movimento, armi e nuovi percorsi, e lentamente ma inesorabilmente, Hallownest svelerà i suoi segreti.

Il mio verdetto: Hollow Knight è un gioco fantastico sotto ogni punto di vista, grazie al suo mix perfetto di gameplay, sfida ed estetica. Ottimo non solo per i fan di Cuphead, ma praticamente per tutti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Fa_Ri_Do_La ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un vero capolavoro moderno.

2. Mega Man 11 [Un classico gioco run-and-gun simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Capcom Durata media di gioco circa 10 ore Punteggio Metacritic 82

Il prossimo è Mega Man 11, il gioco più venduto di questa serie di lunga data. Dopo nove anni di silenzio, il Blue Bomber è tornato per ricordarci perché questa serie è così amata.

Nei panni di Mega Man, dovrai ancora correre e sparare per farti strada attraverso le classiche sfide con i boss, livello dopo livello, per sconfiggere il cattivo di sempre, il Dr. Wily. Il design dei livelli in questo gioco richiama i vecchi titoli per NES, quindi aspettati un sacco di piattaforme insidiose, espedienti divertenti e, sì, difficoltà.

Perché l’abbiamo scelto Lo ammetto, ho un debole per i nuovi capitoli delle vecchie serie, ma Mega Man 11 ha tutte le carte in regola per essere un ottimo sparatutto in stile "run-and-gun" moderno, pur mantenendo la sua identità.

Una novità di questa serie è il Double Gear System, che si rivela anche essere la causa della rottura tra Light e Wily. Ovviamente, Wily doterà i suoi nuovi Robot Master di questa tecnologia. Per fortuna, il dottor Light ha ancora il prototipo di Wily, che conferisce a Mega Man nuove abilità tramite il sistema Double Gear: aumenti di velocità o colpi extra a costo di surriscaldarsi.

Ma anche se Mega Man 11 torna alle radici della serie, è stato aggiornato per il pubblico di oggi. Non solo ha una grafica 2.5D davvero impressionante, ma offre anche diverse opzioni di difficoltà, rendendolo particolarmente adatto a chi si avvicina alla serie per la prima volta.

Il mio verdetto: Mega Man 11 è, se mi permetti l’espressione, un trionfale ritorno alle origini. Combina sapientemente il gameplay classico della serie con tocchi moderni, e sarà sicuramente una delizia sia per i nuovi giocatori che per quelli di vecchia data.

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Cosa ne pensano i giocatori?

FightingFor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È proprio come nei giochi di Mega Man per NES. Sì, difficoltà compresa.

3. Entra nel Gungeon [Un gioco roguelike in stile “bullet hell” simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Dodge Roll, Devolver Digital Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic 82

Il prossimo è Entra nel Gungeon, un fantastico gioco bullet hell in cui tu (e al massimo un amico) vi addentrerete nell’omonimo Gungeon alla ricerca della pistola in grado di uccidere il passato. È pazzesco proprio come sembra.

Entra nel Gungeon è piuttosto semplice: scegli un Gungeoneer, attraversa ogni livello del Gungeon con un gameplay run-and-gun dall’alto verso il basso, sconfiggi tutti i boss, prendi la pistola e uccidi il tuo passato. In pratica, è molto più difficile, perché i nemici non esiteranno a riempirti di buchi, i boss hanno schemi di attacco complicati e persino i pericoli del livello possono portarti via un cuore o due. Preparati a morire un sacco di volte.

Perché l'abbiamo scelto È davvero difficile battere il gameplay veloce, frenetico e divertente di Entra nel Gungeon. Le sconfitte saranno tante, è vero, ma lo stile di gioco così rapido fa sì che, appena vieni eliminato, non vedrai l’ora di riprovarci.

Per fortuna, non è poi così male. Ognuno dei tuoi Gungeoneers ha le proprie abilità passive e il proprio equipaggiamento, il che è fantastico. Il vero punto forte del gioco, però, sta nell’enorme varietà di armi stravaganti, tra cui cose come una macchina fotografica e una “R” minuscola. Ah, e puoi anche schivare con una capriola e ribaltare i tavoli, quindi non ci sono davvero scuse per farti sparare.

E dato che Entra nel Gungeon è un gioco roguelike, offre una quantità infinita di rigiocabilità impegnativa. Non ci saranno mai due partite uguali, dalle armi e dagli oggetti passivi che troverai alla disposizione delle stanze che incontrerai e persino alle difficoltà che dovrai affrontare.

Il mio verdetto: Entra nel Gungeon brilla per il suo gameplay serrato e dinamico, l’umorismo arguto e la rigiocabilità infinita.

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Cosa ne pensano i giocatori?

needamedicbag ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È senza dubbio nella mia lista dei migliori roguelike degli ultimi anni.

4. Ori e la foresta cieca [Platform di precisione, alternativa a Cuphead]

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Moon Studios, Microsoft Studios Durata media di gioco circa 12 ore Punteggio Metacritic 88

Il prossimo è Ori e la foresta cieca, un platform d’atmosfera in stile Metroidvania che è un esempio lampante di come i videogiochi possano essere arte.

La prima cosa che probabilmente noterai di Ori e la foresta cieca è la grafica assolutamente mozzafiato, interamente dipinta a mano. Ma non è tutto: Ori offre anche un gameplay fondamentalmente semplice ma impegnativo, una colonna sonora suggestiva e un impatto emotivo davvero incredibile.

Perché l'abbiamo scelto Ori e la foresta cieca si distingue non solo per il suo stile grafico unico, ma anche per la fluidità incredibile dei movimenti; nessun altro platform o Metroidvania si avvicina nemmeno lontanamente a questa fluidità.

Vorrai controllare Ori, uno spirito della foresta separato dalla sua famiglia da una tempesta e adottato dall’affettuosa e materna Naru. Questo paradiso però non dura a lungo, e Naru soccombe presto alla fame. Non avendo più nulla da perdere, Ori deve imparare a muoversi nella foresta e trovare la causa dei suoi problemi, e magari scoprire qualcosa in più su se stesso lungo il percorso.

Il mio verdetto: Ori e la foresta cieca offre una fantastica combinazione tra un’avventura cinematografica e alcuni dei movimenti più belli che abbia mai visto in un platform.

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Cosa ne pensano i giocatori?

asbroitic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È stata proprio una partita fantastica sotto tutti i punti di vista.

5. Shovel Knight: Un vero tesoro [Gioco retrò run-and-gun simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3/4, PlayStation Vita, Xbox One Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Giochi dello Yacht Club Durata media di gioco circa 25 ore Punteggio Metacritic 91

In

tanti hanno cantato le lodi di Shovel Knight, e sono qui per dirti che, sì, hanno proprio ragione. Questa esperienza retrò davvero azzeccata è la trasposizione perfetta di un genere classico per i gusti moderni, rendendolo senza dubbio uno dei migliori platform di oggi.

Nei panni di Shovel Knight, sarai costretto a tornare dall’pensione a causa di eventi malvagi (e, a dire il vero, ce n’è davvero MOLTO), quindi dovrai risolvere questi problemi attraverso un platform 2D serrato e preciso. Correrai, scaverai e userai lo “Shovel Drop” in stile DuckTales per salvare la tua compagna e il regno. Roba da cavaliere, insomma.

Perché l’abbiamo scelto Shovel Knight non è straordinario solo per il suo fantastico gameplay, ma anche per la sua estetica classica in stile 8-bit, che riesce davvero a farti provare le stesse emozioni dei classici platform.

Ti farà anche piacere sapere che Un vero tesoro non è un gioco a sé stante, ma una raccolta. Questa raccolta include 4 campagne di Shovel Knight: La pala della speranza (l’originale, uscito nel 2014), La piaga delle ombre, Lo spettro del tormento, King of Cards, oltre allo spin-off in stile picchiaduro, Shovel Knight Showdown.

Il mio verdetto: Shovel Knight è un classico retro-moderno, semplice ma appagante, che piacerà sicuramente a tutti i giocatori, che tu provenga da Cuphead o meno.

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TKB423 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ottimo sia che tu sia alle prime armi con i platform, sia che tu voglia rivivere i bei vecchi tempi.

6. Katana ZERO [Platform d’azione frenetico simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, Xbox, Android, iOS Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Askiisoft, Devolver Digital Durata media di gioco circa 6 ore Punteggio Metacritic 83

Fluido, brutale, letale. Sono tutte parole che descrivono alla perfezione Katana ZERO, un’incredibile avventura Cyberpunk hack-and-slash (al punto che si potrebbe addirittura dire che sia un fantastico gioco di ruolo d’azione) che offre un gameplay adrenalinico simile a quello di Hotline Miami in 2D.

In Katana ZERO vesti i panni del Drago, un assassino e spadaccino affetto da amnesia che accetta incarichi mentre cerca di scoprire chi sei. La brutta notizia è che non sei più resistente dei tizi che abbatti, quindi se vieni colpito, muori. Per fortuna, il Dragon non è un semplice umano, e ha sia superpoteri di parata che la capacità di rallentare il tempo.

Perché l’abbiamo scelto Anche se all’inizio morire con un solo colpo potrebbe sembrare frustrante, in realtà non lo è affatto. Grazie alla fluidità di Katana ZERO, riprovare è facilissimo e stranamente coinvolgente.

Ciò che mi ha davvero conquistato di Katana ZERO sono i filmati delle telecamere di sicurezza dopo aver superato un livello. Proprio come in Superhot, potrai vedere un replay in tempo reale di come hai completato un livello. Potrebbe non sembrare così mentre sei nel bel mezzo della pianificazione, ma una volta visto il video, ti sentirai un vero duro. L’avevi pianificato alla perfezione, vero?

Il mio verdetto: il gameplay veloce e letale di Katana Zero lo rende un successo assicurato per chiunque sia ancora alla ricerca della difficoltà di Cuphead.

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Lord-Conair ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un gameplay fenomenale, supportato da una trama fantastica.

7. Dead Cells [Roguelike Run-and-Gun Metroidvania, alternativa a Cuphead]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Motion Twin Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic 89

Devo ammettere che ero un po’ scettico su Dead Cells quando è uscito. Dopo un paio di partite, mi sono reso conto che il sole era già tramontato mentre ero completamente immerso in questo fantastico gioco roguelite.

Anche se a prima vista Dead Cells può sembrare un Metroidvania, in realtà è un roguevania: un mix tra un roguelike e un Metroidvania che unisce la generazione casuale del primo con il platform 2D e l’azione hack-and-slash del secondo. Il risultato finale? Un roguelite tattico, elegante e incredibilmente veloce, con un gameplay davvero appagante.

Perché l’abbiamo scelto Dead Cells non sarà il primo roguevania (quello è Rogue Legacy), ma il suo gameplay fantastico e innovativo ha riscosso un enorme successo, ispirando altri sviluppatori indie e portando il genere alla ribalta.

Nei panni del Prigioniero, dovrai farti strada combattendo per uscire da un castello in continua evoluzione. Non sarà facile e morirai un sacco di volte. Non è però tutto negativo, dato che puoi ottenere potenziamenti permanenti sotto forma di Rune, e il sistema di progressione meta basato sui colpi d’arma da taglio garantisce che ogni partita sia veloce e letale come la precedente.

Il mio verdetto: Dead Cells combina magistralmente due generi apparentemente incompatibili in un insieme incredibilmente avvincente. Gli appassionati di roguelike che non l’hanno ancora provato si stanno davvero perdendo qualcosa.

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COAL4_Eyes ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È difficile da padroneggiare, ma crea dipendenza ed è divertente.

8. Furi [Un gioco con combattimenti intensi solo contro i boss, simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i The Game Bakers Durata media di gioco circa 8 ore Punteggio Metacritic 77

A prima vista, Furi potrebbe sembrare un gioco facile. Dieci isole, dieci scontri con i boss e, se li uccidi tutti, sei libero. Ma niente di tutto questo rende l’idea di quanto Furi sia pazzesco e fantastico.

Innanzitutto, il combattimento. Te lo dico subito: il combattimento in Furi è eccellente , con movimenti super fluidi e uno stile incredibile che ricorda molto Devil May Cry, dove colpisci, parate e spari in tempo reale. Sì, questo significa che le battaglie di Furi sono difficili da padroneggiare, quindi preparati a morire un bel po’.

Perché l'abbiamo scelto Furi è uno di quei giochi che ti sfida a diventare bravo o a morire provandoci, e la sensazione davvero tangibile di vederti migliorare in tempo reale è uno dei suoi punti di forza.

Furi non ha nulla da invidiare nemmeno dal punto di vista visivo. Con una fantastica estetica al neon, ogni colpo, tiro e parata è messo in risalto da colori vivaci, e questo ti aiuta davvero ad abituarti al ritmo misurato ma frenetico di Furi. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora synthwave assolutamente strepitosa (qualcuno conosce Carpenter Brut?) che ti spinge avanti e ti incita verso la vittoria.

Il mio verdetto: i fan che non ne avevano mai abbastanza della difficoltà spietata di Cuphead troveranno probabilmente una nuova casa nei combattimenti adrenalinici di Furi.

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Binbinate ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il massimo del genere hack and slash.

9. Fantasmi e diavoletti Resurrection [Brutale alternativa a Cuphead in stile arcade "run-and-gun"]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Capcom Durata media di gioco circa 10 ore Punteggio Metacritic 74

Se ti stai chiedendo cosa significhi il titolo, lascia che ti chiarisca le cose. Sì, si tratta proprio di una riedizione di *quel* Fantasmi e diavoletti, uno dei videogiochi più difficili mai realizzati, creato per celebrare il 35° anniversario della serie. Potresti pensare che questo significhi che abbiano allentato un po’ la difficoltà, ma no: questa è una delle prove più impegnative in assoluto di abilità e memoria.

Vestirai ancora una volta i panni di Arthur, un coraggioso cavaliere in missione per salvare la principessa. Il gameplay è molto simile all’originale: dovrai correre e sparare (beh, dondolarti e sparare) attraverso i livelli per arrivare alla fine. Con 8 armi diverse tra cui scegliere e una serie di potenziamenti, potrebbe sembrare un compito banale. Ma come scoprirai presto, non è affatto così.

Perché l’abbiamo scelto Fortunatamente, questa versione di Fantasmi e diavoletti offre diverse opzioni di difficoltà, rendendola un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori. Ma è comunque abbastanza impegnativa anche per i veterani.

Ciò che spicca davvero qui è la presentazione visiva. Fantasmi e diavoletti ha sempre dato l’impressione di essere un po’ stravagante e, proprio per questo, questa volta Capcom ha optato per un’estetica da libro di fiabe pop-up. L’effetto complessivo è davvero affascinante e contribuisce a farti immergere nel mondo di Fantasmi e diavoletti.

Il mio verdetto: se ti sei mai chiesto quanto sia difficile la serie di Fantasmi e diavoletti, o se vuoi lanciarti in un’avventura cartoonesca e spettrale, Fantasmi e diavoletti Resurrection fa proprio al caso tuo.

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Cosa ne pensano i giocatori?

macspazatron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Per una volta nella mia vita sono contento che abbiano aggiunto delle opzioni di difficoltà a un gioco.

10. Blasphemous [Il miglior platform d’azione gotico con difficoltà brutale]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i The Game Kitchen, Team17 Durata media di gioco circa 16 ore Punteggio Metacritic 77

Blasphemous è… un’esperienza. Sì, è un fantastico gioco in stile Metroidvania e platform, ma quando la gente parla di Blasphemous, di solito si riferisce al suo stile pixel art cupo, ricco e religiosamente grottesco.

Vesti i panni del Penitente, un membro della Confraternita del Dolore Silenzioso, in una missione per sradicare le cause del destino da incubo di Cvstodia. Per farlo, correrai, scivolerai e ti farai strada a colpi di spada attraverso Cvstodia, uccidendo mostri e confrontandoti con la tua stessa fede, per poi decidere, alla fine, come dovrà concludersi la tua penitenza.

Perché l’abbiamo scelto Blasphemous non è solo una questione di spettacolarità. Il punto di forza principale è sicuramente l’horror religioso e il tema gotico, ma Blasphemous ha anche un gameplay molto solido che sembra un ibrido tra Hollow Knight e Dark Souls.

Non sarà facile, perché non solo gli abitanti di Cvstodia sono radicati nella loro fede, ma sono stati anche distorti (in senso letterale) dal Miracolo che adorano. Ogni preghiera modella la carne come argilla, ogni preghiera riceve risposta nel modo più contorto possibile, e ogni nemico che uccidi va incontro a una fine brutale e sanguinosa in questo Metroidvania in stile Souls.

Il mio verdetto: Blasphemous è un fantastico Metroidvania perfetto per chi cerca qualcosa di più maturo e terrificante.

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oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Una serata davvero da urlo.

11. A Hat in Time [Un platform carino ma impegnativo, simile a Cuphead]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Gears for Breakfast, Humble Bundle Durata media di gioco circa 15 ore Punteggio Metacritic 79

Proprio come Cuphead, A Hat in Time è un gioco che si riconosce subito sia per lo stile grafico che per i personaggi. A differenza di Cuphead, che ha più cose in comune con Metal Slug, A Hat in Time è un divertente platform 3D pieno di fascino stravagante.

Qui vestirai i panni di Hat Kid, una ragazzina aliena che ha bisogno dei Time Pieces scomparsi per tornare a casa. Dal punto di vista del gameplay, A Hat in Time prende spunto da titoli come Super Mario 64, pur vantando un design open world. Vale anche la pena notare che il design dei livelli è davvero ben realizzato, il che dovrebbe soddisfare anche i giocatori più esperti.

Perché l'abbiamo scelto L'aspetto di A Hat in Time nasconde un gameplay platform davvero fantastico, talmente ben fatto da aver ridato vita al panorama dei platform indie dopo un lungo periodo di stasi.

Anche se il gioco base offre già tantissimi contenuti da scoprire, chi è alla ricerca di sfide ancora più impegnative sarà felice di sapere che gli sviluppatori hanno aggiunto una modalità ancora più difficile, Death Wish, inclusa nel DLC Seal the Deal. Questi livelli brutali metteranno alla prova la tua precisione e abilità al massimo, quindi se vuoi metterti ancora più alla prova dopo Cuphead, ecco qui.

Il mio verdetto: A Hat in Time è carino e affascinante, ma comunque ricco di un ottimo gameplay platform perfetto per soddisfare quella voglia di Cuphead.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Karmelitas_Rear ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ottimo design dei livelli, personaggi indimenticabili, gameplay divertente. Cosa c’è da non amare?

12. Ender Lilies: Quietus of the Knights [Il miglior platform run-and-gun dark fantasy]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Creatori Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Durata media di gioco circa 14 ore Punteggio Metacritic 86

Molti giochi in stile Metroidvania offrono esperienze profonde e coinvolgenti, ma nessuno si avvicina alla malinconia di Ender Lilies.

Partiamo dalle basi. Vesti i panni di Lily, l’ultima sacerdotessa sopravvissuta in un regno devastato dalla Pioggia della Morte, un fenomeno soprannaturale che trasforma le persone in mostri non morti. Ma anche se Lily non può combattere, può invocare gli spiriti di antichi guerrieri e i fantasmi dei nemici sconfitti affinché fungano da spada e scudo.

Perché l’abbiamo scelto Ender Lilies ha un buon gameplay, ma è la presentazione a portarlo a un livello completamente diverso. L’intero mondo è pervaso da questa malinconia, come se ti ricordasse che un tempo era bellissimo, ma ora è sparito per sempre, ed è proprio questa sensazione a renderlo davvero speciale.

Sarebbe già un’idea abbastanza valida di per sé, ma come ho detto, è proprio l’estetica a far decollare davvero Ender Lilies. Con la sua atmosfera da fiaba cupa e la colonna sonora eccezionale (“Harmonious” è la mia preferita), Ender Lilies è un gioco di ruolo coinvolgente che non vorrai perderti.

Il mio verdetto: Ender Lilies coglie alla perfezione l’atmosfera cupa tipica dei giochi in stile Souls con il suo mondo desolato e coinvolgente, offrendo al contempo una sua interpretazione originale della formula Metroidvania.

Cosa ne pensano i giocatori?

nani-stando ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un Metroidvania di una bellezza struggente.

13. Undertale [RPG indie con un sistema di combattimento unico simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Autore/i Toby Fox Durata media di gioco circa 10 ore Punteggio Metacritic 92

Nonostante sia uscito ormai un decennio fa (e anche di più), Undertale rimane uno dei giochi indie più originali a cui abbia mai giocato, con la sua decostruzione del genere RPG e le sue meccaniche innovative.

A prima vista, Undertale sembra un classico RPG a turni. Sei un ragazzino caduto nell’enorme Mondo Sotterraneo e devi trovare una via d’uscita. Niente di nuovo, direi, ma capirai subito cosa ti aspetta non appena ti immergerai nel sistema di combattimento. Vedi, invece di limitarti a tirare i dadi per colpire, dovrai giocare a un minigioco di schivata per evitare gli attacchi del nemico.

Perché l’abbiamo scelto Undertale ha sconvolto il mondo dei videogiochi quando è uscito per la prima volta, ed è ancora un brillante esempio di ciò a cui i giochi indie dovrebbero aspirare, grazie al modo in cui ha stravolto gli schemi del suo genere.

In più, i mostri in Undertale non sono solo dei sacchi da boxe senza cervello. Ognuno di loro ha una storia, una personalità e un motivo per combattere. Tutto questo significa che molti di loro possono essere convinti a deporre le armi, e sì, anche le battaglie contro i boss possono essere vinte senza ricorrere alla violenza.

Il mio verdetto: Undertale merita il titolo di “beniamino indie” per come sovverte le aspettative e lo stile di gioco dei giochi di ruolo a turni.

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Cosa ne pensano i giocatori?

WHYGAMECRASH ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Non leggere niente sul gioco. Giocaci e basta. Un’esperienza da 10/10.

14. Contra Anniversary Collection [Antologia di classici giochi arcade run-and-gun]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Konami Durata media di gioco ~12 ore Punteggio Metacritic 74

Non si può parlare di giochi run-and-gun senza menzionare quella leggenda intramontabile e diabolicamente difficile che è Contra. Insieme a Metal Slug e Gunstar Heroes (di cui parleremo tra poco), Contra fa parte della sacra triade dei classici giochi run-and-gun.

Come per molti giochi dell’era NES e SNES, Konami ha deciso di ripubblicare i vecchi titoli di Contra nella Contra Anniversary Collection. Questa raccolta include 5 giochi unici: Contra, Super Contra, Contra III: The Alien Wars, Contra: Hard Corps e Operation C.

Perché l'abbiamo scelto Contra Anniversary Collection non ti offre solo 5 giochi retrò in cui correre e sparare, ma ti fa anche scoprire la filosofia di progettazione dei primi titoli del genere.

I giochi della serie Contra sono famosi per la loro difficoltà, e a ragione. Con soldati alieni che sfrecciano dentro e fuori dallo schermo, proiettili che richiedono schivate in una frazione di secondo, piattaforme insidiose e epici combattimenti contro i boss, Contra Anniversary Collection è ancora incredibilmente difficile come un tempo, e altrettanto soddisfacente da superare ai livelli di difficoltà più alti.

Il mio verdetto: se vuoi dimostrare che le tue abilità nei giochi "run-and-gun" sono al top, non c’è campo di battaglia migliore della Contra Anniversary Collection per metterle alla prova.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sono contento che questo sia stato finalmente ripubblicato.

15. Gunstar Heroes [Sparatutto a scorrimento laterale simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 1993 Sviluppatore/i Treasure, Sega Durata media di gioco circa 3 ore Punteggio Metacritic 89

Ti avevo detto che avremmo parlato di Gunstar Heroes tra poco, ed eccoci qui. Proprio come Contra, anche questo è un fantastico gioco run and gun che non vede l’ora di essere rifatto, o almeno ripubblicato.

C’è una trama generale piuttosto semplice: il cattivo per eccellenza vuole conquistare il mondo e, per fermarlo, dovrai cercare e recuperare le gemme prima che lo faccia lui. Ma in realtà è solo una scusa per correre e sparare in mondi diversi, con esplosioni e combinazioni di armi a non finire.

Perché l’abbiamo scelto Nonostante gli anni, questo gioco riesce ancora oggi a tenere testa ai tempi grazie al suo gameplay veloce e frenetico.

I giochi moderni sono pieni di fronzoli, ma all’epoca i giochi potevano concentrarsi esclusivamente sul gameplay, e Gunstar Heroes lo fa alla grande. Questo gioco è tutto incentrato sull’azione e ti fa saltare da una schermata all’altra, con ogni momento scandito da un’azione ad alta velocità che richiede da parte tua decisioni rapide e precisione.



Un’ultima cosa che vorrei sottolineare è che Treasure ha realizzato un sacco di giochi sulla scia del successo di questo titolo, come ad esempio Alien Soldier, quindi se sei alla ricerca di altri classici del passato, questo è un ottimo punto di partenza.

Il mio verdetto: vecchio ma sempre un capolavoro. Ancora oggi, Gunstar Heroes continua a entusiasmare con il suo gameplay semplice ma eccezionale, in cui si corre e si spara.

Cosa ne pensano i giocatori?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sto ancora aspettando pazientemente un remake. Per fortuna puoi giocare al classico su Sega Megadrive o sullo Store di Switch.

16. Bendy e la macchina dell’inchiostro [Platform horror disegnato a mano, alternativa a Cuphead]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Anno di uscita 2017 Autore/i Joey Drew Studios Durata media di gioco circa 6 ore Punteggio Metacritic 71

Ok, il gameplay di Bendy e la macchina dell’inchiostro non è neanche lontanamente paragonabile a quello di Cuphead (soprattutto perché questo è un inquietante survival horror), ma ascoltami bene: se cerchi un’esperienza stilizzata come quella di Cuphead, Bendy è una scelta fantastica.

Henry Stein è un ex animatore che ha lasciato il settore una volta per tutte. O almeno così sembrava, finché non riceve una lettera che lo attira di nuovo nel suo vecchio posto di lavoro, promettendo di svelare “il segreto di Joey”. Detto segreto si presenta sotto forma della macchina dell’inchiostro del titolo. E una volta che questa torna a ruggire, le cose si mettono davvero male.

Perché l’abbiamo scelto Bendy e la macchina dell’inchiostro è perfetto sotto molti aspetti: non troppo lungo, con il giusto dosaggio di paura e una storia avvincente che ti terrà incollato fino alla fine.

Ma

ciò che rende Bendy davvero speciale è il suo stile grafico inconfondibile. Certo, chiunque potrebbe sfruttare un’atmosfera cupa e inquietante in chiave realistica, ma Bendy va ben oltre con la sua interpretazione oscura e contorta dell’animazione con i tubi di gomma degli anni ’30. Questo rende Bendy immediatamente riconoscibile, e quando un gioco viene subito associato a un certo stile, significa che hanno fatto davvero un ottimo lavoro.

Il mio verdetto: anche se non è proprio come Cuphead, Bendy e la macchina dell’inchiostro è comunque un gioco survival horror estremamente coinvolgente, perfetto per chi cerca titoli con una grafica stilizzata.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Double0Harmony ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un po’ disordinato, ma è comunque un gioco che consiglierei senza esitare.

17. Momodora: Sogno al chiaro di luna [Platform d’azione in pixel art impegnativo, simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Bombservice, PLAYISM Durata media di gioco circa 5 ore Punteggio Metacritic 76



La serie Momodora è in giro da un po’, ma c’è l’idea diffusa che i primi tre capitoli fossero un po’ sempliciotti. Sono d’accordo, ma aggiungo questo: è con “Sognando al chiaro di luna” che Momodora ha finalmente spiccato il volo.

In Momodora: Sogno al chiaro di luna vesti i panni di Kaho, una sacerdotessa alla ricerca di un modo per spezzare una maledizione, il che ti costringerà a uccidere la regina. Come ci si può aspettare, non sarà facile: Reverie è un gioco difficile con un sistema di combattimento 2D molto preciso, ispirato alla serie Souls. La morte arriva in un attimo, quindi dovrai essere veloce e strategico con le tue schivate e i tuoi attacchi in mischia per sopravvivere.

Perché l’abbiamo scelto Sognare ad occhi aperti al chiaro di luna è, secondo me, il migliore della serie. La combinazione di combattimenti semplici ma meccanicamente ben strutturati con una trama decente, oltre a una grafica fantastica, lo rendono un titolo che vale la pena provare.

Chi decide di accettare la sfida di Momodora troverà un gioco semplice ma divertente, avvolto con cura in un’estetica anime in pixel art. Non introduce nulla di nuovo, questo è vero, ma rimane un gioco molto appagante da giocare, soprattutto una volta superata la curva di apprendimento iniziale.

Il mio verdetto: Momodora: Sogno al chiaro di luna è perfetto per i giocatori che hanno apprezzato la difficoltà di Cuphead e sono alla ricerca di un Metroidvania su cui buttarsi a capofitto.

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sMinuet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Non farti ingannare dalla grafica in stile anime: questo è tosto.

18. Axiom Verge [Avventura fantascientifica in stile Metroidvania, alternativa a Cuphead]

Il nostro voto 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2015 Autore/i Thomas Happ Games Durata media di gioco circa 12 ore Punteggio Metacritic 84

Se pensavi che Axiom Verge fosse un gioco degli anni '90, non ti biasimo. Questa vera e propria dichiarazione d'amore ai classici Metroidvania è stata realizzata praticamente da un solo sviluppatore (Thomas Happ), ma nonostante ciò è un gioco che merita davvero di essere provato.

Qui vestirai i panni di Trace, l’unico sopravvissuto a uno strano incidente di laboratorio, che si risveglia in un mondo alieno nuovo e molto ostile. Per uscire da questo ambiente e capire come ci sei finito, dovrai fidarti di una voce misteriosa che ti guiderà attraverso il mondo e ti aiuterà a trovare armi uniche e strumenti di movimento che faciliteranno la tua esplorazione non lineare e i tuoi combattimenti.

Perché l'abbiamo scelto Axiom Verge attinge molto dai vecchi classici, ma va ben oltre i suoi formidabili predecessori e li fonde in qualcosa di assolutamente unico.

E anche se Axiom Verge è ben più di un semplice omaggio ai vecchi giochi, riserva un bel po’ di sorprese originali ai veterani del genere Metroidvania. È proprio questa caratteristica specifica che fa davvero risaltare Axiom Verge rispetto agli altri titoli del genere.

Il mio verdetto: Axiom Verge è un Metroidvania che, pur sembrando semplice a prima vista, è molto più di quello che sembra

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NNpatentguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Si ispira fortemente ai vecchi giochi in stile Metroidvania, senza però copiarli al 100%.

19. Broforce [Caos d’azione esagerato in stile “corri e spara” alla Cuphead]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i Free Lives, Devolver Digital Durata media di gioco circa 8 ore Punteggio Metacritic 83

Molti dei giochi in questa lista sono frenetici sparatutto in cui si corre e si spara, ma nessuno di loro si avvicina al caos adrenalinico di Broforce.

In Broforce, sceglierai uno dei tanti "Bros" esagerati con cui giocare, ognuno dei quali è un omaggio ai protagonisti dei film d'azione degli anni '80 e '90. Nei panni del "Bro" che hai scelto, correrai e sparerai in ambienti completamente distruttibili, riempiendo di piombo i soliti cattivi, dando fuoco a tutto, provocando enormi esplosioni a catena e lanciando battute di cattivo gusto.

Perché l’abbiamo scelto Se scatenare il caos da solo è divertente, Broforce ti permette di giocare con fino a 3 altri giocatori. Devo anche dire che questo è uno di quei giochi che è decisamente più bello con gli amici.

Nonostante la premessa ridicola e i pettorali gonfi, Broforce è un gioco davvero ben concepito. È difficile nei modi giusti (con questo intendo dire che se non riesci a vedere nulla a causa delle esplosioni, è soprattutto colpa tua) e il design dei livelli non è qualcosa che puoi superare senza pensarci, anche se puoi semplicemente fare il “bro” a più non posso per la libertà.

Il mio verdetto: con la sua azione sfrenata, lo stile senza peli sulla lingua e l’umorismo esagerato, Broforce è proprio il tipo di gioco che ci vuole quando vuoi rilassarti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Bicep.Sorcerer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Come Contra, ma ancora più virile, se riesci a crederci.

20. Acecraft [Sfida di combattimento ritmico simile a Cuphead]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2025 Autore/i Vizta Games Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic N/A

Non giriamoci intorno: Acecraft è… ehm, “ispirato” a Cuphead, dallo stile grafico alle animazioni fino all’interfaccia utente, ed è un fatto che nessuno può negare. Ma, per essere del tutto onesti, ci sarà voluto un bel po’ di impegno per creare elementi grafici in stile Cuphead, ed è un gioco piuttosto divertente, anche se forse un po’ troppo facile.

Acecraft è, unico in questa lista, un gioco per cellulare free-to-play, dove “free-to-play” significa le solite caratteristiche dei giochi per cellulare: alberi delle abilità, equipaggiamento (divertiti a tirare i dadi per le statistiche) e, sì, il gacha dei personaggi. Il “gacha alla Cuphead” non era nella mia lista del bingo del 2025, ma eccoci qui.

Perché l’abbiamo scelto A parte le accuse di essere una copia di Cuphead, Acecraft è piuttosto divertente, anche se un po’ semplice. Gli elementi tipici dei giochi gacha aggiungono un po’ di longevità, ma possono essere un’arma a doppio taglio.

Detto questo, Acecraft offre un gameplay sorprendentemente solido grazie a intensi combattimenti aerei in stile arcade classico, che regalano un’esperienza piacevole, quasi zen. Non è difficile o complesso come Cuphead, questo è certo, ma ci si avvicina abbastanza finché non avremo un vero e proprio porting.

Il mio verdetto: Acecraft è quanto di più simile a Cuphead tu possa trovare oggi su cellulare. Se cerchi giochi bullet hell gratuiti per cellulare che soddisfino una tua voglia specifica, questo potrebbe fare al caso tuo.

Cosa ne pensano i giocatori?

AngeMoreaux ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 È divertente, ma si intravedono già i meccanismi di monetizzazione. È un gioco facile da prendere in mano, ma non lasciarti coinvolgere troppo.

Il mio giudizio finale sui migliori giochi simili a Cuphead

Come ho detto all’inizio, “giochi simili a Cuphead” è un concetto molto ampio, e con ben 20 opzioni tra cui scegliere, restringere la selezione in base a ciò che desideri può comunque risultare difficile. Quindi, diamo un’occhiata ad alcuni suggerimenti in poche righe che ti aiuteranno a deciderti.

Qual è oggi il miglior punto di partenza per i giochi simili a Cuphead?

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Cuphead?

Il gioco migliore simile a Cuphead dipenderà da quale aspetto del gioco vuoi rivivere. Se ti piacciono i platform, potresti apprezzare Hollow Knight e Ori e la foresta cieca, mentre se ti piacciono i giochi d’azione frenetici in stile “run-and-gun”, ti piaceranno titoli come Entra nel Gungeon, Furi e le serie Contra e Metal Slug.

Che tipo di gioco è Cuphead?

Cuphead è un gioco 2D di tipo "run and gun". È anche in parte un platform, grazie ai livelli, oltre che una serie di scontri con i boss, dato che la maggior parte dei livelli consiste esclusivamente in un singolo boss che devi sconfiggere.

Cuphead va bene per i bambini?

Sì, Cuphead dovrebbe andare bene per i bambini. Detto questo, Cuphead è un gioco estremamente difficile, quindi tienilo a mente se lo compri per i tuoi figli.

Quanto dura Cuphead?

Cuphead dura circa 11 ore, ma questa durata può variare notevolmente a seconda del tuo stile di gioco e di come affronti i boss difficili e particolari del gioco.

Qual è il boss più difficile di Cuphead?

Il boss più difficile di Cuphead dipende dal tuo stile di gioco, ma per me è King Dice. Il livello di King Dice è più una maratona che uno sprint, e i tanti mini-boss ti fanno perdere facilmente le energie prima ancora di arrivare al boss vero e proprio.

Quanti mondi ci sono in Cuphead?

Ci sono 4 mondi in Cuphead: Inkwell Isles ha 3 sezioni, mentre Inkwell Hell è l'area finale dove si affrontano sia King Dice che il Diavolo.