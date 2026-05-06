I 25 migliori giochi di ruolo con cui iniziare la tua collezione nel 2026

Eccoci qui, giocatori: ecco la lista dei migliori giochi di ruolo in circolazione. Infatti, se nel 2026 sei alla ricerca di un’esperienza di gioco coinvolgente e incentrata sulla trama, sei nel genere giusto e nel posto giusto, dato che sul marketplace di Eneba trovi la maggior parte di questi titoli.

Creare giochi di ruolo è una vera e propria opera d’arte. Molti sviluppatori dedicano le loro ore di lavoro a plasmare un mondo virtuale pieno di personaggi straordinari, mostri minacciosi e una mitologia senza tempo. Una volta avviato un gioco di ruolo, inizi un viaggio straordinario in un mondo nuovo.

Tuttavia, creare un grande gioco di ruolo (degno di questa lista) richiede un mix delicato. Molti team di sviluppo condividono il loro lavoro, ma solo pochi superano gli altri. Non devi preoccuparti, però, perché ti presenterò solo il meglio del meglio.

Quindi, preparati a passare ore e ore a personalizzare il tuo personaggio, esplorare terre inesplorate e salvare principesse da mostri spaventosi.

Le nostre scelte migliori per i giochi di ruolo

Ok, cominciamo con l’argomento in questione. Ecco i nostri titoli migliori che catturano perfettamente lo spirito dei giochi di ruolo:

1 Cyberpunk 2077 2020 Un gioco di ruolo futuristico in mondo aperto. Buy now 2 Baldur's Gate 3 2023 Un classico gioco di ruolo con combattimenti tattici. Buy now 3 Elden Ring 2022 Un gioco di ruolo d'azione open world davvero impegnativo. Buy now

E questo è solo un assaggio di ciò che c’è in giro. Ti aspettano tantissime altre perle del genere RPG. Quindi, continua a scorrere e dai un’occhiata alla lista completa che non vorrai perderti!

I 25 migliori giochi di ruolo di tutti i tempi

I giochi di ruolo sono sempre stati la mia prima scelta quando voglio immergermi in una storia avvincente, esplorare mondi immensi e creare un personaggio che mi sembri davvero mio.

Che si tratti di combattimenti ricchi di azione, battaglie strategiche a turni o semplicemente del brivido di fare scelte che contano davvero, c’è un gioco di ruolo per ogni tipo di giocatore. Ho messo insieme una lista di alcuni dei migliori giochi di ruolo che regalano avventure indimenticabili, e se non ne hai ancora provati alcuni, ti stai davvero perdendo qualcosa di speciale.

1. Cyberpunk 2077

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Inizio il conto alla rovescia con un capolavoro degli sviluppatori di CD Projekt Red. In Cyberpunk 2077, ti ritrovi nei panni del mercenario “V”. Mentre esplori Night City, incontrerai presto tanti personaggi con secondi fini. Attraverso le tue azioni, V cercherà di muoversi con cautela in questa società insidiosa.

Oltre alla trama travolgente, troverai un sistema di combattimento in continua evoluzione e meccaniche di gioco coinvolgenti. Ad esempio, puoi giocare nei panni di un hacker furtivo o di un killer spietato del tipo “chiedi le spiegazioni dopo”.

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2. Baldur's Gate 3

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Seguendo le orme di Divinity Original Sin e Pillars of Eternity, in Baldur's Gate 3 scoprirai un CRPG. BG3 riprende molti elementi dal gioco da tavolo Dungeons & Dragons. In altre parole, troverai tantissime classi e abilità diverse in un unico gioco di ruolo.

Inoltre, questo titolo offre numerose meccaniche tattiche, dialoghi eccezionali e una trama avvincente. Ogni partita presenta eventi unici e colpi di scena inaspettati.

Se ti sono piaciuti Divinity Original Sin e Pillars of Eternity, dovresti dare una possibilità a Baldur's Gate 3. Non cercare oltre e prova uno dei migliori giochi di ruolo sul mercato.

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3. Elden Ring

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2022 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Parti per un viaggio alla scoperta dei misteri di Elden Ring. Usa le tue armi e le tue schivate per sconfiggere le numerose minacce che popolano la zona. Elden Ring è disponibile su PlayStation Store, Xbox Store e PC. Insomma, puoi procurarti il videogioco e iniziare subito la tua avventura.

In generale, il fatto che Elden Ring sia un gioco in stile Souls lo inserisce in una categoria ben precisa. Ogni passo che fai nasconde un pericolo. Inoltre, gli sviluppatori hanno adottato un approccio “spietato” che rende il gioco ancora più difficile.

Consigliamo Elden Ring ai giocatori esperti che amano padroneggiare le meccaniche di gioco.

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4. The Witcher 3: Wild Hunt

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un altro capolavoro di CD Projekt Red è The Witcher 3. In The Witcher 3, continui la storia di Geralt di Rivia. È un Witcher eccezionale e ha iniziato una nuova ricerca per ritrovare sua figlia. Man mano che avanzi nella storia, affronterai numerose missioni che ti metteranno di fronte a creature mitiche davvero impegnative.

Inoltre, raccoglierai materiali e punti esperienza che ti aiuteranno a migliorare le tue abilità da The Witcher. Usa tutti gli strumenti a tua disposizione e impara tecniche più potenti mentre giochi.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2011 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Immergiti in uno dei migliori videogiochi del pianeta con Skyrim di Bethesda. Tutto è iniziato nel 2011, ma ogni anno puoi scoprire una versione “rimasterizzata”. Grazie all’impegno della community di modder, ogni volta che inizi una nuova partita trovi ancora contenuti simili ai DLC. Inoltre, le innumerevoli patch della community contribuiscono a migliorare la stabilità e le prestazioni del gioco.

Tuttavia, la storia originale offre già contenuti sufficienti da richiedere ore per essere completata. Consigliamo vivamente questo videogioco a tutti i giocatori del mondo.

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6. Diablo 2: Resurrected

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Molti giocatori discutono su quale sia il momento d’oro della serie Diablo. E grazie ai miglioramenti apportati ai personaggi e all’atmosfera, Diablo 2 rimane il numero uno.

Preparati a combattere orde di demoni mentre liberi queste terre dal male. Scegli la tua classe e potenzia le tue abilità man mano che acquisisci esperienza durante il tuo viaggio. Man mano che vai avanti, noterai un’atmosfera “cupa” che ti accompagnerà fino al tuo ultimo scontro.

Gioca con altri giocatori e vai a caccia del miglior equipaggiamento in Diablo 2. Se ti interessa la trama, potresti anche provare i capitoli successivi della serie (Diablo 3, Diablo 4).

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7. God of War

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Segui le gesta di Kratos mentre annienti creature minacciose e divinità. Molti giocatori erano scettici riguardo all’approccio “diverso” adottato in questo videogioco della saga di Kratos. A differenza del titolo precedente, qui ti ritrovi nella mitologia norrena invece che nella consueta mitologia greca.

Tuttavia, grazie al folklore nordico (vero e proprio mondo di guerrieri), sembra che Kratos si inserisca perfettamente in questo contesto. Inoltre, incontrerai presto il figlio di Kratos e scoprirai le sue abilità in battaglia.

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8. World of Warcraft

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2004 PC, macOS

WoW (World of Warcraft) è uno dei videogiochi più vecchi della lista. Tuttavia, a differenza del titolo di BioWare KOTOR, WoW continua a migliorare ancora oggi. Infatti, ogni espansione aggiunge nuovi retroscena e colpi di scena alla trama.

Crea un personaggio e combatti per l’Alleanza o per l’Orda. Il sistema delle fazioni ti assegna automaticamente al tuo gruppo principale (Alleanza o Orda) e ti rende nemico della fazione opposta.

Questo MMORPG sembra mantenere il suo fascino e ti consigliamo vivamente di provare WoW almeno una volta. Unisciti a giocatori da tutto il mondo e conquista tanti raid con la tua gilda.

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9. Monster Hunter: World

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Come avrai già capito, ci siamo presi qualche libertà aggiungendo Monster Hunter: World a questa lista. Innanzitutto, la trama (che di solito è un punto di forza nel genere RPG) è un po’ deludente. In secondo luogo, non sali di livello né hai modi per potenziare le abilità nel gioco.

Tuttavia, puoi modificare l’andamento di una battaglia con l’equipaggiamento e diversi buff (miglioramenti). Inoltre, dare la caccia a creature gigantesche è sempre divertente. Ad esempio, potresti realizzare combo incredibili con Spada e Scudo, oppure abbattere i tuoi bersagli da lontano con un Arco.

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10. Fallout 4

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Preparati a intraprendere un viaggio indimenticabile nell’universo di Fallout. “È un gioco Bethesda.” Senza dubbio, Fallout 4 segue il famoso motto che ormai è entrato a far parte del nostro quotidiano da giocatori. In altre parole, puoi migliorare l’esperienza (e ridurre i bug) con le mod.

Allo stesso tempo, in ogni partita puoi sempre scoprire qualcosa di nuovo. Allo stesso modo, Fallout New Vegas può diventare ancora più interessante con l’aggiunta di diverse mod. Ti consiglio di passare a Fallout New Vegas dopo aver completato Fallout 4.

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11. Assassin’s Creed Odyssey

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Le cose hanno preso una nuova piega quando la serie di Assassin's Creed ha iniziato a mescolare elementi del genere RPG. È iniziato tutto con Origins (2017), è proseguito con Odyssey (2018) e continua con Mirage (2023).

Gli sviluppatori hanno aggiunto quel tocco di profondità in più introducendo diversi modi per potenziare il tuo personaggio. Inoltre, puoi migliorare le tue avventure modificando le abilità del personaggio.

In Assassin's Creed Odyssey, vesti i panni di Kassandra o Alexios e viaggi per l’antica Grecia. Inoltre, puoi partecipare alle guerre tra Sparta e Atene.

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12. Hogwarts Legacy

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2023 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Grazie alle meccaniche di gioco tipiche del genere RPG, potrai immergerti nell’universo di Harry Potter. In Hogwarts Legacy vesti i panni di un mago alle prime armi. Ma, una volta acquisite tutte le conoscenze e le abilità, diventerai una leggenda di Hogwarts.

Sfrutta il mondo aperto per esplorare il castello e i numerosi luoghi circostanti. Raccogli le tue bacchette e le tue scope e padroneggia tutte le forme di magia. Diventa un incantatore più potente grazie a pozioni potenzianti e mantelli magici.

Metti alla prova la tua conoscenza di questa straordinaria saga mentre viaggi sulla tua scopa e sconfiggi i tuoi avversari con incantesimi astuti. Diventa il prossimo mago leggendario in Hogwarts Legacy!

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13. Final Fantasy XV

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

È uno dei capolavori di Square Enix e un modo fantastico per passare il tempo. Anche se accanto al titolo c’è il numero XV (15), non serve aver giocato alle versioni precedenti di Final Fantasy.

In questo “episodio” segui le avventure di Noctis insieme ai suoi amici più cari. In XV puoi esplorare il mondo aperto e sfidare tantissimi mostri senza esitazioni. A proposito di combattimenti contro i mostri, il sistema di combattimento ora è più veloce e spettacolare.

Dopo aver finito XV, ti consigliamo di provare Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5 e PC.

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14. La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2014 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One

Segui l'epico viaggio di Talon in Shadow of Mordor. In Shadow of Mordor scoprirai un modo unico di interpretare il tuo personaggio. In questo videogioco, hai un mix tra un umano (Talon) e un Elfo (Celebrimbor) in un unico corpo. In qualsiasi momento, puoi usare le abilità di entrambe le entità per sconfiggere le forze di Sauron.

Consigliamo questo RPG d’azione ai giocatori che amano i combattimenti frenetici e le sfide impegnative. Man mano che affronti il sistema Nemesis, otterrai punti esperienza per potenziare le tue abilità.

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15. Borderlands: The Handsome Collection

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2017 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Parti alla caccia dei Vault attraverso i numerosi paesaggi caotici di Pandora. The Handsome Collection include Borderlands 2 e The Pre-Sequel (DLC inclusi).

Uno dei punti forti di Borderlands 2 (e di The Pre-Sequel) è il cattivo principale. Mentre viaggi per il pianeta, sentirai diverse battute di Handsome Jack che ti prende in giro.

Nel complesso, il tono di Borderlands è comico e ti capiterà di farti qualche risata durante la tua avventura. Un altro buon motivo per giocare a questa serie è la possibilità di giocare con tre amici durante la storia principale.

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16. Valheim

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

In Valheim vesti i panni di un vichingo in un mondo pericoloso. Affronta tanti pericoli mentre cerchi di sopravvivere il più a lungo possibile.

Infatti, il team di sviluppo ha aggiunto quel tocco di “sopravvivenza” al videogioco per renderlo ancora più avvincente. Giocando a Valheim, troverai una modalità fortezza che ti permette di costruire una base. Scegliere il miglior servizio di hosting per Valheim ti garantisce l’affidabilità necessaria per mantenere queste strutture senza interruzioni.

Esplora i tanti segreti e raduna i tuoi amici in questo viaggio impegnativo. Consigliamo Valheim soprattutto ai giocatori che amano costruire basi e gestire le risorse.

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17. Dragon Age: Origins

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2009 PC, PlayStation 3, Xbox 360

Molti giocatori hanno vestito i panni di un Guardiano Grigio nel 2009, quando è uscito il primo Dragon Age, e non si sono più guardati indietro.

Uno dei punti di forza di questo videogioco è proprio la creazione del personaggio. Gli sviluppatori ti offrono diversi prologhi. Ad esempio, se giochi nei panni di un Elfo, inizierai in una fitta foresta.

Anche se Vanguard (l’ultimo titolo della serie) ha i suoi alti e bassi, il gameplay è comunque di altissimo livello. Ti consigliamo di iniziare da Origin e di concludere il tuo viaggio con Vanguard.

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18. Mass Effect Legendary Edition

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Raccogli tutti i contenuti straordinari della trilogia originale di Mass Effect in un unico pacchetto. Il gioco Mass Effect ti permette di vivere le avventure del comandante Shepard. Man mano che vai avanti, scoprirai un universo ricco e ben costruito, scelte decisive e legami profondi con i tuoi compagni. Aiuta Shepard a superare gli ostacoli provenienti dallo spazio e a salvare tutto da una minaccia potentissima. Spostati da un pianeta all’altro ed esplora territori inesplorati.

Consigliamo questa opzione agli amanti della fantascienza e ai giocatori alla ricerca di una trama avvincente. In questa trilogia troverai tantissimi contenuti di gioco.

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19. Deus Ex: Mankind Divided

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Dopo l’originale Deus Ex, in Mankind Divided vesti i panni di un cyborg dotato di potenziamenti futuristici. Usa le tue conoscenze Cyberpunk per potenziare le abilità di Adam Jensen (il protagonista) e superare qualsiasi ostacolo.

Questo ottimo sequel mantiene la caratteristica dei “risultati multipli”, che ti permette di portare a termine le missioni in tanti modi diversi. Ad esempio, puoi usare la furtività per passare inosservato oppure usare i tuoi strumenti per eliminare le minacce. Inoltre, puoi scegliere le opzioni di dialogo giuste per evitare esiti pericolosi.

Consigliamo questo titolo ai giocatori che amano le narrazioni distopiche e i temi fantascientifici.

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20. Dying Light

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Dying Light ti permette di esplorare un mondo aperto pieno di zombie. Troverai questo gioco di ruolo d'azione nei principali negozi di videogiochi.

Una delle meccaniche più interessanti è il ciclo giorno/notte. Quando c’è il sole, gli zombie sembrano un po’ goffi e sono facili da evitare. Però, quando cala la notte, devi correre per salvarti la vita. Per fortuna hai tante abilità di parkour che ti aiutano a muoverti tra gli edifici.

Consigliamo questo titolo a quei giocatori che non fanno distinzioni tra sparatutto in prima persona (FPS) e giochi di ruolo (RPG). Usa i tuoi riflessi per evitare il pericolo e superare in astuzia i morti viventi.

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21. Persona 4 Golden

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2012 PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Molti appassionati di JRPG ricordano Persona 4 del 2008. Persona 4 Golden, la versione migliorata, è uscita nel 2012. Puoi trovare Persona 4 Golden sulle console di ultima generazione.

Il punto di forza di Persona 4 Golden è la trama. Seguirai il viaggio del protagonista in un’altra città piena di fenomeni paranormali. Ogni giorno è importante e dovrai usare saggiamente il tempo che ti resta. Migliora le tue statistiche o trascorri momenti preziosi con i tuoi amici.

Grazie alla portabilità di Nintendo Switch, puoi giocare a questo fantastico JRPG in qualsiasi momento. Consigliamo questo gioiellino a tutti i giocatori che amano le trame avvincenti e i combattimenti a turni.

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22. Pathfinder: L’ira dei giusti

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Immergiti nell’universo di Pathfinder con Wrath of the Righteous. Trattandosi di un CRPG (gioco di ruolo classico), ti consigliamo di provarlo sul PC.

In questo videogioco, prendi il controllo del “protagonista” dotato di poteri divini. Inoltre, la creazione del personaggio offre quasi tutte le classi e gli attributi del gioco da tavolo originale Pathfinder. Di conseguenza, hai tantissimi modi per esplorare abilità e risultati unici ogni volta che inizi una nuova partita.

Man mano che avanzi nella storia, incontrerai compagni indimenticabili e supererai ostacoli impegnativi. Consigliamo questa opzione ai giocatori che dedicano tantissime ore alla creazione del personaggio e alla pianificazione delle strategie.

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23. Scarlet Nexus

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Negli ultimi anni non troverai nulla di così particolare come Scarlet Nexus. Questo RPG d’azione del 2021 ci ha lasciati a bocca aperta con la sua indimenticabile grafica in stile anime e le sue meccaniche di combattimento.

Nel gioco seguirai due storie parallele. Ogni protagonista ti racconterà il proprio passato e ti mostrerà le sfide che dovrà affrontare. Soprattutto, userai i tuoi poteri psichici e le armi tradizionali per sconfiggere gli “Altri” (i mutanti).

Se vuoi giocare a un titolo in stile anime con un gameplay frenetico e storie travolgenti, non cercare oltre. Scarlet Nexus ti terrà impegnato per circa 25 ore nella storia principale o 61 ore se vuoi sbloccare tutti gli obiettivi.

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24. Disco Elysium

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Uscito nel 2019 e disponibile in quasi tutti i negozi di videogiochi online (PC, Xbox, PlayStation). In altre parole, puoi vivere la fantastica storia di Disco Elysium (DS) su tutte le console di ultima generazione.

Un RPG unico e ricco di trama che ti terrà incollato allo schermo. In DS vesti i panni di un detective con molti difetti che risolve i misteri della città di Revachol. Ti aspetta un mix di esplorazione open-world, prove di abilità e uno stile grafico unico. Troverai solo ottime opzioni di dialogo e scelte che lasciano il segno.

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25. Star Wars: Knights of the Old Republic

Anno di uscita Piattaforme disponibili 2003 PC, macOS, Xbox, Nintendo Switch

Knights of the Old Republic (KOTOR) è uno dei videogiochi più memorabili della serie. Anche se è uno dei più vecchi di questa lista, KOTOR ha ancora quella scintilla narrativa che lo fa risaltare rispetto agli altri.

Vesti i panni di un apprendista Jedi nel bel mezzo della guerra contro i Sith. Esplorando mondi classici (come Tatooine), scoprirai i segreti della Forza. Infatti, in KOTOR puoi usare i diversi percorsi della Forza e plasmare il tuo viaggio.

KOTOR è l’ideale per i giocatori che amano questa saga. Il sistema di combattimento di questo fantastico gioco ti permette di sperimentare i poteri della “Forza” e di vedere il loro impatto in battaglia.

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Il nostro processo di selezione: criteri per scegliere i migliori titoli RPG

Vediamo perché consideriamo un determinato gioco uno dei migliori RPG. Innanzitutto, uno dei punti chiave del genere RPG è la sceneggiatura o la narrazione in continua evoluzione. Abbiamo scelto videogiochi che si distinguono per la migliore ambientazione, i colpi di scena e i dialoghi coinvolgenti.

In secondo luogo, mettiamo in evidenza i videogiochi con meccaniche di gioco uniche. Molti titoli di questa lista hanno plasmato l’industria dei videogiochi e reso più piacevole il nostro tempo libero. Ad esempio, i giochi della serie Dark Souls hanno introdotto combattimenti intensi e sfide travolgenti.

In terzo luogo, il genere RPG non sarebbe nulla senza mondi fantasy coinvolgenti e una grafica mozzafiato. In questa lista troverai alcuni dei migliori videogiochi con luoghi da esplorare e segreti da scoprire.

Infine, diamo un riconoscimento speciale anche a quei videogiochi di ruolo che ti tengono incollato allo schermo per centinaia di ore. Anche dopo aver completato la trama principale, ci sono ancora tantissimi modi per esplorare il mondo virtuale.

Alla scoperta del mondo dei giochi di ruolo: cosa caratterizza un gioco di ruolo

All’interno del genere RPG, puoi trovare meccaniche di gioco distintive che danno forma all’avventura. Ad esempio:

Giochi di ruolo d’azione: come suggerisce il nome, questa sottocategoria di giochi di ruolo aggiunge più movimento al gameplay. Noterai la differenza quando combatterai contro i mostri nel mondo fantasy. Devi schivare gli attacchi in arrivo e pianificare i tuoi colpi di conseguenza.

come suggerisce il nome, questa sottocategoria di giochi di ruolo aggiunge più movimento al gameplay. RPG a turni: se non sei un fan degli RPG d’azione, questa è la tua opzione migliore in questo genere. Invece di premere pulsanti per attaccare o schivare, selezioni le opzioni da un menu. Ogni scelta avrà un esito diverso in battaglia.

se non sei un fan degli RPG d’azione, questa è la tua opzione migliore in questo genere. Invece di premere pulsanti per attaccare o schivare, selezioni le opzioni da un menu. Ogni scelta avrà un esito diverso in battaglia. MMORPG: i giochi di ruolo online multigiocatore di massa (MMORPG) riempiono il mondo virtuale di giocatori reali. Mentre esplori l’area, vedrai altre persone combattere contro i mostri e portare a termine le missioni. Raduna i tuoi amici e preparati a un’esperienza da dio.

i giochi di ruolo online multigiocatore di massa (MMORPG) riempiono il mondo virtuale di giocatori reali. Mentre esplori l’area, vedrai altre persone combattere contro i mostri e portare a termine le missioni. Raduna i tuoi amici e preparati a un’esperienza da dio. RPG tattici: se vuoi un mix tra RPG e scacchi, dovresti cercare questi videogiochi. Durante i combattimenti, muovi i tuoi personaggi (come le pedine degli scacchi) e metti a punto una strategia eccezionale.

L’evoluzione delle meccaniche dei giochi di ruolo

Molti dei migliori giochi di ruolo incorporano le meccaniche di gioco più recenti del settore. Ad esempio, gli ultimi giochi di ruolo della serie Zelda presentano caratteristiche tipiche di Skyrim e The Witcher 3.

In effetti, col passare degli anni, scopriamo come un singolo videogioco possa cambiare il modo in cui ci divertiamo con questo genere. Ad esempio, quando un videogioco ti offre una scelta importante, non vedi l’ora di vedere quali saranno i risultati.

In tutto questo, ti ritroverai presto a seguire quelle scelte morali che rispecchiano la tua personalità. Quando un videogioco ci regala una trama così avvincente, ci ritroviamo immersi nella storia del gioco di ruolo. Infatti, il protagonista diventa parte di noi mentre gli diciamo come comportarsi.

Allo stesso modo, i combattimenti nella storia si stanno evolvendo verso uno stile “orientato all’azione”. Ogni secondo conta e devi agire in fretta prima di perdere tutta la tua salute. Giochi come The Witcher 3 hanno mosso i primi passi verso i sistemi di combattimento più recenti, ma Cyberpunk 2077 ha perfezionato tutto.

La magia dei giochi di ruolo: perché amiamo i giochi di ruolo

Nel settore dei videogiochi, ci sono diversi “modi” o approcci per creare un buon gioco. Ad esempio, con Star Wars o Il Signore degli Anelli, ogni regista vuole condividere una bella storia con il proprio pubblico. Allo stesso modo, i videogiochi seguono lo stesso “schema”.

Da un lato, ci sono gli sparatutto “senza cervello” che ti tengono l’adrenalina alle stelle con orde di nemici. Dall’altro lato dello spettro, invece, ci sono i giochi di ruolo che ti permettono di prendere fiato e ti aiutano a decidere la tua prossima mossa.

Molti giocatori di giochi di ruolo tendono a vedere la strategia in ogni decisione che prendono nel gioco. Per prima cosa, plasmano i propri personaggi per trasformarli nel prossimo glorioso campione. Dopodiché, interagiscono con il mondo virtuale e danno forma al proprio percorso con ogni scelta. Quando crei i personaggi, dovresti dare un’occhiata ai giochi con alberi delle abilità per trovare esempi in vari generi.

Infine, molti giocatori di giochi di ruolo si prendono una piccola pausa dalla modalità avventura per esplorare il mondo virtuale. Questi preziosi aspetti del genere RPG ti aiutano a immergerti nella storia e a creare un’esperienza unica.

Sviluppo del personaggio: crea il tuo eroe

Nel mondo dei giochi di ruolo non esiste una regola “perfetta” per la personalizzazione dei personaggi. Da un lato, molti giocatori adorano plasmare i propri personaggi e iniziare un nuovo viaggio con i propri avatar. Al contrario, The Witcher 3 ci offre già il nostro eroe con tantissime opzioni per modificarne l’aspetto.

Tuttavia, le cose si fanno più interessanti quando scopriamo modi per potenziare il nostro eroe. In God of War, scopriamo nuovi strumenti e abilità. Inoltre, in Skyrim, troviamo “bottino” migliore e incantesimi devastanti.

Nel complesso, è l’aspetto a dare quella prima impressione. Le classi e gli alberi delle abilità aggiungono più profondità al gameplay e ci danno più motivi per restare. Grazie a queste meccaniche di gioco, vediamo il nostro personaggio evolversi e diventare più forte.

Ad esempio, in Cyberpunk 2077, all’inizio del viaggio ti senti “debole”. Ma dopo aver investito i tuoi punti abilità, ti trasformi in una macchina da guerra.

La narrazione nei giochi di ruolo: storie che catturano il giocatore

Come dice il proverbio: non si giudica mai un libro dalla copertina. In effetti, Baldur's Gate 3 ha superato molte aspettative nel nostro settore dei videogiochi in continua evoluzione. All’inizio il gioco sembrava “semplice”, ma BG3 aveva un asso nella manica.

Soprattutto, la forza delle narrazioni offre un motore potente che attira giocatori di ogni tipo. Attraverso l’arte dei videogiochi, viviamo vite diverse con eventi unici e di grande impatto. Ecco perché molti giocatori ricordano il viaggio dei Vault Hunters in Borderlands o del Dovakin in Skyrim.

Inoltre, la possibilità di influenzare la trama aggiunge una caratteristica che supera la semplice lettura di un libro. Ad esempio, in Disco Elysium possiamo cambiare l’esito della storia (il finale), a seconda delle nostre scelte.

I migliori giochi di ruolo hanno quell’elemento in più che ti dà il potere di cambiare l’ambiente circostante. Allo stesso tempo, le scelte del giocatore garantiscono la rigiocabilità. Puoi ricominciare da zero e vedere i diversi esiti in un’altra partita.

Esplorare mondi vasti: gli ambienti dei giochi di ruolo

Oltre alla trama, i migliori giochi di ruolo offrono altre caratteristiche interessanti per i giocatori. Molti elementi di questo genere tendono a spostarsi verso il fantasy. In altre parole, viviamo in luoghi virtuali pieni di magia e razze mitologiche.

Inoltre, possiamo esplorare queste terre inesplorate e scoprire tanti dungeon impegnativi o città tranquille. Ad esempio, Skyrim ti permette di esplorare e indagare su tutte le icone presenti sulla mappa. Inoltre, puoi esplorare queste terre inesplorate e scoprire tanti dungeon impegnativi o cittadine tranquille. Ad esempio, Skyrim ti permette di esplorare e indagare su tutte le icone presenti sulla mappa. Allo stesso modo, giochi come Fable offrono mondi ricchi in cui le scelte, l’esplorazione e lo sviluppo del personaggio plasmano il tuo viaggio.

Infatti, ci addentriamo nei dungeon per affrontare diverse minacce e raccogliere un po’ di bottino. Inoltre, ci rechiamo nelle città per scoprire missioni o scambiare oggetti con i mercanti. Molti dei migliori giochi di ruolo seguono e si attengono a questo principio. Per fortuna, non stanca mai.

Di conseguenza, giochi come Assassin's Creed Odyssey o Diablo 2 permettono al giocatore di esplorare e progredire grazie al sistema di bottino.

Esperienze RPG multigiocatore e cooperative

Come in qualsiasi altro videogioco, ogni esperienza diventa più divertente con dei compagni reali. In Monster Hunter World, puoi invitare tre persone e dare la caccia alle creature più potenti. Allo stesso modo, Borderlands condivide l’esperienza della “Vault Hunting” con più giocatori.

A volte, i migliori giochi di ruolo usano meccaniche multigiocatore per ampliare la tua cerchia di amici. Ad esempio, World of Warcraft e Destiny 2 richiedono tanti giocatori se vuoi provare tutti i contenuti del gioco.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco di ruolo in assoluto?

Il candidato al primo posto varia a seconda della community di gioco. Tuttavia, crediamo che Cyberpunk 2077 abbia tutte le carte in regola per conquistare il primo posto in questo genere.

Cosa significa CRPG?

Giochi di ruolo classici. Questi giochi di ruolo presentano molte meccaniche di gioco che risalgono ai primi anni di sviluppo. Ad esempio, il combattimento a turni e una trama ricca.

Qual è considerato il miglior gioco di ruolo di tutti i tempi?

Grazie alla trama travolgente e al magnifico sistema di combattimento, Cyberpunk 2077 si aggiudica il primo posto. Puoi iniziare il tuo viaggio nei panni del mercenario “V” e potenziare le tue abilità con il cyberware.

Quale gioco di ruolo ha la trama migliore?

Anche se Cyberpunk 2077 ha tutti gli elementi per una storia epica, World of Warcraft continua a evolversi. Puoi trovare tantissimi libri e contenuti sulla storia di ogni evento ad Azeroth.

Ci sono giochi di ruolo con opzioni multigiocatore?

Sì. Gli MMORPG come World of Warcraft ti aiutano a trovare nuovi giocatori e a condividere nuove avventure. Inoltre, puoi giocare a Borderlands o Monster Hunter World con i tuoi amici.