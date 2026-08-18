I 20 migliori giochi gacha: la tua guida ai migliori giochi gacha del 2026

I migliori giochi gacha sono quelli con personaggi fantastici e una trama che non sembra un peso. Da GRANDE appassionato di gacha, sono felice di poter dire che, ad oggi2026, abbiamo già tantissimi giochi che soddisfano questi criteri.

Tuttavia, al giorno d’oggi il genere è piuttosto saturo e può risultare un po’ opprimente. Ma non preoccuparti, ci penso io.

Qui vi elencherò i migliori giochi gacha in cui potrete vivere avventure epiche, meccaniche di gioco uniche, trame incredibili e collezionare personaggi fantastici, carini, tosti o dal design estremamente curato che potrebbero proprio invogliarvi a tentare la fortuna.

Le nostre scelte migliori per i giochi gacha

Prima di passare all’elenco completo, diamo un’occhiata a quelli che il nostro team definirebbe i “punti di riferimento” dei giochi gacha di quest’anno. Questi tre titoli rappresentano l’apice del genere in termini di qualità della produzione, innovazione nel gameplay e riscontro da parte della community. Se avete tempo solo per provare un nuovo gioco, dovrebbe essere uno di questi:

Genshin Impact (2020) – Questo gioco ha alzato notevolmente l’asticella per il genere gacha open-world, offrendo un’esplorazione senza fine in un mondo immenso, perfetto sia per giocare in solitaria che con altri giocatori su dispositivi mobili e PC. Onde impetuose (2024) – Un'incredibile uscita di Kuro Games caratterizzata da meccaniche fluide di combattimento ed esplorazione, oltre che da un sistema gacha appagante, probabilmente più indulgente rispetto alla maggior parte dei gacha del genere, grazie al suo banner "Armi" garantito. Arknights (2020) – Una versione unica e arricchita dal sistema gacha del genere strategico, che ti permette di schierare una potente squadra di unità collezionabili con abilità uniche in un sistema di combattimento tower defense altamente tattico.

Sei ancora con me? Nel caso in cui non fossi soddisfatto delle nostre scelte migliori, ho in serbo altri 17 titoli gacha di altissimo livello che potrebbero adattarsi meglio alle tue preferenze in termini di tema, genere o gameplay. Continua a scorrere per vedere la mia lista completa di giochi gacha che dovresti provare al più presto.

I 20 migliori giochi gacha che valgono la pena di essere giocati ogni giorno, nonostante le delusioni del gacha

Di seguito sono elencati i 20 migliori giochi gacha che ho scoperto nel corso dei miei lunghi anni di ossessione quasi malsana per il genere – valutati e classificati in base alla qualità del gameplay di base, alle meccaniche uniche, alla trama, ai personaggi, all’accessibilità F2P e al feedback della community.

1. Genshin Impact [Il migliore per il suo vasto mondo aperto e la trama ricca di contenuti]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione open world, combattimento elementale Piattaforme Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Genshin Impact è IL fenomeno gacha free-to-play per eccellenza, tra i primi in assoluto a offrirci una splendida estetica anime in un immenso mondo aperto fantasy.

È anche uno dei giochi gacha più popolari in circolazione ed è disponibile su diverse piattaforme, quindi non importa se giochi su dispositivo mobile o sei comodamente seduto davanti al PC: sarà facilissimo per te tuffarti nel continente di Teyvat.

Why we chose it Genshin Impact è un mondo aperto enorme e visivamente mozzafiato, perfetto per un'esperienza di gioco a lungo termine, vista la mole di contenuti già disponibili. Pochi giochi in questa lista possono eguagliare la sua rifinitura e la sua base di giocatori attiva, rendendolo uno dei migliori gacha con cui i neofiti del genere possano iniziare.

Questo è il gioco che fa per te se cerchi un gacha di livello AAA con un'esplorazione straordinaria. Puoi arrampicarti praticamente su qualsiasi superficie, planare per lunghe distanze e scoprire tantissimi segreti, enigmi, NPC interessanti e tesori nascosti in ogni angolo del mondo.

Un altro aspetto in cui questo gioco eccelle è il sistema di combattimento. Si controlla un gruppo di quattro personaggi, ciascuno legato a un elemento diverso, e il divertimento sta nel combinare le loro abilità per innescare potenti reazioni elementali. Questa profondità di combattimento tiene incollati i giocatori di lunga data, ma il gioco è abbastanza accessibile anche per i neofiti.

E, cosa ancora migliore, c’è una modalità cooperativa che ti permette di unirti agli amici per sconfiggere i boss e superare i dungeon, aggiungendo un elemento di condivisione al gameplay.

Il mio verdetto: Genshin Impact vi regalerà centinaia di ore di avventure davvero divertenti, indipendentemente dalle vostre preferenze. Dopotutto, è di gran lunga uno dei gacha più ricchi di contenuti e con il maggior numero di eventi in circolazione, quindi potete star certi che ha qualcosa da offrire a tutti.

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2. Onde impetuose [Ideale per un mondo aperto con combattimenti ricchi di azione]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione open world, combattimenti ad alta velocità Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Kuro Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Proprio quando le speranze della comunità gacha di vedere un vero concorrente di Genshin Impact stavano iniziando a svanire dopo il suo fenomenale lancio nel 2020, Kuro Games è entrata in scena con grande slancio nel 2024 con Onde impetuose. Si tratta di un gacha open-world altrettanto splendido, con una grafica e una fisica eccellenti, grazie all’Unreal Engine 4.

Why we chose it Onde impetuose si distingue per un sistema di combattimento ad alta velocità davvero esaltante, che offre un'alternativa più energica, frenetica e basata sull'abilità rispetto ad altri giochi (in particolare Genshin Impact) del genere gacha open-world.

Sebbene non possa vantare una base di giocatori così ampia come quella di Genshin Impact, soprattutto perché quest’ultimo ha già consolidato il proprio dominio sul mercato dei titoli gacha open-world, ritengo comunque che Onde impetuose superi il colosso del genere sotto alcuni aspetti.

È un’opinione un po’ azzardata che potrebbe farmi etichettare come un “Kurobot”, ma penso che il gioco abbia una grafica migliore, un design dei personaggi più curato , animazioni di combattimento più fluide, meccaniche di esplorazione più avvincenti e un sistema gacha più generoso (niente 50/50 sui banner delle armi) rispetto al suo principale concorrente.

A mio parere ha un grande potenziale, ma deve ancora dimostrare qualcosa in più prima che io possa tranquillamente metterlo al primo posto nella mia classifica attuale, considerando che Genshin ha fissato uno standard di eccellenza davvero elevato per i giochi gacha in generale.

Il mio verdetto: avendo giocato a entrambi i titoli, posso affermare con sicurezza che Onde impetuose è di gran lunga il gioco più simile a Genshin Impact in termini di qualità complessiva. Ha praticamente tutto ciò che ha Genshin: eventi divertenti, tantissimi contenuti secondari, enigmi a non finire, mappe enormi e dettagliate, un sacco di personaggi fantastici e una trama principale avvincente che apprezzerete di più se vi piacciono i temi più cupi e maturi.

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3. Arknights [Il migliore per profondità strategica e gameplay tower defense]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Tower Defense, Strategia tattica Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Hypergryph, Yostar Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, Skin

Arknights è senza dubbio uno dei giochi di ruolo tattici più divertenti nel panorama dei gacha, che si distingue per la sua presentazione raffinata e per le meccaniche di tower defense incredibilmente articolate. Il giocatore assume il controllo di un’organizzazione farmaceutica nota come Rhodes Island, guidando un gruppo di unità sovrumane chiamate “Operatori” nella lotta contro un’infezione in grado di distruggere il mondo.

Il gameplay ruota attorno a una strategia altamente complessa, in cui il posizionamento della tua squadra di Operatori determina il tuo successo. Qui, ogni singola mappa è un rompicapo in cui devi schierare la tua squadra di Operatori, ciascuno con abilità e classi uniche, nel punto giusto della mappa per bloccare i nemici e sferrare attacchi devastanti.

Why we chose it Arknights presenta uno stile e una costruzione del mondo incredibili, che vanno ben oltre il tipico gioco gacha. La sua ambientazione fantascientifica, cupa e industriale, unita a una narrazione avvincente, ti fa affezionare sinceramente alle tue unità e alla ricca mitologia del mondo di gioco.

Credimi, vedere quella perfetta schermata di completamento a tre stelle in un livello difficile dopo numerosi tentativi è una delle sensazioni più appaganti che si possano provare. Tu e i tuoi amici vi divertirete sicuramente a confrontarvi per vedere chi riesce a risolvere le mappe più difficili con le combinazioni di squadra più ottimizzate (o più improbabili).

Il mio verdetto: Essendo uno dei migliori giochi gacha per dispositivi mobili, Arknights offre un livello di profondità strategica insolitamente elevato. Se ti piace pianificare con diverse mosse di anticipo, lo troverai profondamente appagante, specialmente quando affronterai i suoi impegnativi livelli finali.

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4. Umamusume: Pretty Derby [Ideale per gli appassionati di RNG e gli amanti dei gacha sportivi e dedicati alle idol]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di corse con idol, gestione Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Cygames Gacha/Modello di monetizzazione Carte di supporto, Personaggi

Sin dal suo lancio in Giappone nel lontano 2021, quando ha riscosso un enorme successo nel proprio paese d’origine, l’uscita globale da Umamusume: Pretty Derby è stata una delle più attese nella storia dei giochi gacha. E, da giocatore che ci gioca quotidianamente sin dalla prima settimana, devo dire che Cygames non ha certo deluso con la sua versione globale.

Why we chose it Umamusume: Pretty Derby offre un'esperienza di gacha completamente diversa rispetto ad altri titoli di punta, grazie alle sue protagoniste ben progettate ispirate a cavalli reali e alle trame "Umazing" basate su corse reali.

La maggior parte dei giochi gacha presenti in questa lista ti permette di esplorare immensi mondi fantasy e combattere contro ogni sorta di mostri minacciosi. Sì, è tutto molto bello, ma qui? Qui puoi collezionare, addestrare, interagire e far gareggiare ragazze-cavallo.

Ora, ti chiederai: cosa rende così speciale un gioco di corse con ragazze-cavallo antropomorfe o idol? È semplice, in realtà. Questo gioco è, di gran lunga, uno dei gacha più basati sul caso che ci siano in circolazione. Non solo vivrai gli alti e bassi della fortuna mentre apri i banner, ma anche mentre alleni e fai gareggiare le tue Uma.

Qui, le statistiche, le abilità, l’attivazione delle abilità e le prestazioni complessive delle tue Uma nelle gare dipendono principalmente dalla tua fortuna, mentre il resto dipende dalla tua conoscenza delle meccaniche di gioco come allenatore (dopotutto, Umamusume è anche un gioco di intelligenza).

Il mio verdetto: Umamusume: Pretty Derby è il titolo perfetto per gli appassionati di gacha come me, ossessionati dalla scarica di dopamina del “gioco d’azzardo in pixel”. Le meccaniche gacha qui sono portate all’assurdo livello undici, il che significa che nemmeno i più grandi “whales” possono semplicemente schiacciarti nelle modalità PvP se ti preoccupi abbastanza da imparare come ottimizzare il tuo account – o se sei fortunato.

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5. Guardian Tales [Il migliore per la trama e l’estetica anime in pixel 2D]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione e avventura, Puzzle Piattaforme Android, iOS, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Kong Studios, Kakao Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, Armi, Skin

Guardian Tales è l’ennesimo gioco gacha che personalmente ho apprezzato molto più di quanto mi aspettassi prima di giocarci, soprattutto grazie alla sua trama avvincente e di grande impatto. Mi spingerei persino a dire che, se dovessi stilare una classifica dei giochi gacha basandomi esclusivamente sulla trama, questo entrerebbe tranquillamente nella mia top tre.

Questo gioco avrà anche uno stile grafico pixel art piacevolmente carino, ma non fatevi ingannare: presenta una delle trame generali meglio scritte, più profonde e spesso ingannevolmente cupe che io abbia mai visto in un gioco gacha, e questo la dice lunga , dato che ne ho provati davvero tanti.

Why we chose it Oltre alla sua storia brillante, si percepisce chiaramente la passione degli sviluppatori per il gioco grazie a quanto sia ottimizzata la qualità di vita del gioco. Raccogliere equipaggiamento, risorse e completare le missioni giornaliere richiede solo pochi minuti al giorno, quindi non dovrete preoccuparvi del grinding se avete poco tempo a disposizione.

Ovviamente, questo titolo non sarebbe qui se la sua eccellente trama fosse l’unica cosa che ha da offrire. Guardian Tales vanta anche alcuni dei migliori enigmi, design dei livelli, worldbuilding e combattimenti (gli scontri nei capitoli successivi diventano eccezionalmente brutali) che potrete mai sperimentare in un gioco gacha. È un'esperienza davvero completa dal punto di vista dei contenuti: il tipo di gioco che molti giocatori abbinano addirittura a una delle VPN più veloci per il gaming, per garantire che le loro sessioni procedano senza intoppi.

Il mio verdetto: Guardian Tales è di gran lunga uno dei migliori giochi del genere gacha con una trama avvincente, ed è il titolo n. 1 che consiglio se cercate un gioco GOATED che funzioni eccezionalmente bene su Switch proprio come su uno smartphone.

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6. Nikke: Goddess of Victory [Il migliore per il design dei personaggi e le animazioni eccezionali]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in terza persona, RPG idle Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Cambio su, Livello infinito Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, skin

Se stai cercando un altro gioco gacha che ribalti completamente gli schemi dei tradizionali RPG per dispositivi mobili, devi assolutamente provare Goddess of Victory: Nikke. Pubblicato da Shift Up (le stesse menti geniali dietro a Stellar Blade, un altro titolo ricco di fanservice), questo gioco abbandona il tradizionale sistema di combattimento a turni per passare a un'azione adrenalinica in terza persona con meccaniche di copertura.

La premessa è semplice, ma cupa: comandi una squadra di androidi da combattimento chiamati Nikke in una lotta disperata per riconquistare il mondo in superficie dalle unità meccaniche aliene.

Why we chose it La caratteristica di punta di Nikke (oltre alle animazioni dei personaggi davvero eccezionali) è la trama inaspettatamente profonda che dà davvero vita a ogni unità. Inoltre, il gameplay incentrato sullo sparatutto è estremamente intuitivo, il che lo rende un titolo perfetto per chi preferisce l’azione ai menu infiniti.

Il ciclo di gioco è incredibilmente appagante. Si crea una squadra di cinque Nikkes, ciascuno con abilità e armi uniche, mettendosi al riparo dietro ostacoli mentre si prende la mira per far saltare in aria i nemici.

Dato che questo gioco si gioca principalmente su dispositivi mobili come Android e iOS, i comandi sono sorprendentemente fluidi per uno sparatutto. Puoi concentrarti sulla tua strategia e sul tempismo delle tue raffiche speciali per annientare i boss nemici. Ma onestamente? Penso che dovresti scaricarlo anche solo per il gusto di guardare quelle animazioni delle raffiche. Non chiedermi perché.

Il mio verdetto: se siete ossessionati dal collezionare personaggi dal design accattivante (eufemismo dell’anno) e desiderate davvero un’azione sparatutto divertente e frenetica piuttosto che una strategia complicata, questo gioco è perfetto da scaricare sul vostro telefono. È davvero il gioco sparatutto a schermo verticale più divertente a cui abbia giocato da anni.

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7. Zenless Zone Zero [Ideale per combattimenti frenetici e personaggi memorabili]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, fantasy urbano Piattaforme Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Zenless Zone Zero è il prossimo gioco di miHoYo (attenzione, spoiler: non sarà l’ultimo) a figurare nella mia lista – si presenta con alcune delle migliori scene cinematografiche, un doppiaggio eccellente e una direzione artistica davvero elegante, tra le migliori che abbia mai visto in un gioco, punto. Questo titolo riprende la formula classica dei giochi di ruolo d’azione e la rivisita in un’ambientazione fantasy urbana e vivace.

Il sistema di combattimento è veloce e spettacolare. Il giocatore controlla una squadra di agenti impegnati in intense scaramucce contro strane creature chiamate “Ethereals”. Il meccanismo di gioco principale consiste nel padroneggiare schivate, parate e rapidi cambi tra i membri della squadra per sferrare potenti attacchi coordinati.

Why we chose it Zenless Zone Zero non è solo un fantastico gioco ricco di azione. Ciò che mi ha attirato verso questo titolo, e che credo piacerà anche alla maggior parte di voi, sono le sue funzionalità social che consentono di parlare, interagire e passare del tempo con i personaggi giocabili al di fuori della trama.

A dire il vero, la cura dimostrata dagli sviluppatori attraverso aggiornamenti costanti da quando il gioco è stato lanciato con risultati deludenti è ciò che mi ha convinto che MiHoYo continuerà a offrirci altri giochi che danno costantemente la priorità alla qualità rispetto alla quantità. Il modo in cui gestiscono i servizi live garantisce la salute a lungo termine del gioco e della sua community.

Il mio verdetto: Zenless Zone Zero è un titolo assolutamente da non perdere per chiunque desideri un’esperienza di altissima qualità sotto ogni aspetto, proprio come ci si aspetta da tutti i giochi di HoYoverse. È un fantastico gioco hack-and-slash con tantissimi personaggi memorabili, a cui viene dato modo di brillare non solo nella trama principale, ma anche attraverso gli straordinari contenuti secondari del gioco.

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8. Punizione: Corvo Grigio [Ideale per combattimenti eleganti e impegnativi]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, Hack and Slash Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Kuro Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Se state cercando una vera sfida tra i migliori giochi di ruolo d'azione del genere gacha, Punizione: Corvo Grigio è proprio quello che fa per voi.

Colpire i nemici fa apparire delle sfere colorate e, se ne combini tre dello stesso colore, sblocchi un potente attacco speciale specifico per il tuo personaggio. Io? Mi sono divertito un mondo a eseguire una schivata perfetta che attiva il Matrix: un breve, glorioso momento di bullet time che potenzia istantaneamente il tuo prossimo lancio di sfere trasformandolo in una potenza da 3 lanci.

Il gameplay ruota attorno a una straordinaria sinergia tra tempismo nelle abilità e gestione delle sfere al volo, che ti costringe a rimanere costantemente immerso nel combattimento.

Why we chose it La caratteristica distintiva di PGR è il suo sistema Signal Orb, che reinventa davvero il combattimento su dispositivi mobili, trasformando il semplice hack-and-slash in qualcosa di mozzafiato, affascinante ed elegante. È il tipo di gioco che rispetta l’abilità del giocatore sopra ogni altra cosa, il che rappresenta sempre un enorme vantaggio per qualsiasi appassionato di gacha.

Inoltre, questo gioco è abbastanza adatto ai giocatori free-to-play, grazie a un sistema gacha molto generoso e a estrazioni di consolazione garantite, il che significa che puoi davvero cercare di ottenere il tuo Construct preferito. Inoltre, la storia fantascientifica cupa e intensa sulla lotta contro il Punishing Virus, che non ha affatto paura di diventare davvero oscura, fa da sfondo perfetto a tutta l’azione.

Il mio verdetto: Punire il Corvo Grigio riesce a essere altamente accessibile per i giocatori free-to-play, pur offrendo i combattimenti contro i boss più impegnativi, in stile Devil May Cry, disponibili su dispositivi mobili. È senza dubbio uno dei titoli gacha più impegnativi che mi sia mai capitato di provare.

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9. Honkai: Star Rail [Ideale per combattimenti a turni dal ritmo serrato e una trama corposa]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG strategico a turni, avventura interstellare Piattaforme Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, skin

Se pensavi che i giochi di ruolo a turni non potessero essere dinamici, Honkai: Star Rail è qui per teletrasportarti e dimostrarti che ti sbagliavi. Questo titolo di miHoYo, in cima alle classifiche, sostituisce le escursioni nel mondo aperto di Genshin con un'avventura ricca di trama e con combattimenti a turni mozzafiato attraverso la galassia a bordo dell’Astral Express.

Simile a un gacha a turni che un tempo adoravo (ora purtroppo EOS), Exos Heroes, il combattimento qui ruota attorno al sistema Weakness Break: scopri quali elementi i tuoi nemici detestano e colpisci con forza finché la loro resistente barra bianca non si frantuma.

Rompere la barra di un nemico ritarda il suo turno e gli infligge un effetto di stato, preparandolo a subire danni ingenti. Ogni personaggio segue inoltre un "Percorso" – come "Preservazione" per gli scudi o "Distruzione" per il danno puro – che ne definisce il ruolo e rende la composizione della squadra una parte cruciale del gameplay. Ottimizzare questi ruoli diventa molto più facile una volta compreso come si comportano le unità specifiche nella pratica, ed è qui che questa guida HSR alle migliori configurazioni di Sparxie torna utile per perfezionare le tue composizioni di squadra.

Acquisire la valuta premium necessaria per ottenere queste unità specializzate è spesso il passo logico successivo, il che porta molti giocatori a cercare i migliori siti web per acquistare online i Frammenti Onirici e potenziare il proprio account.

Why we chose it Honkai: Star Rail è riuscito a coniugare la raffinatezza di una produzione su larga scala con la praticità di un gioco mobile casual, dimostrando che i combattimenti a turni possono essere incredibilmente frenetici. Non è certo il tipico gacha a turni, per usare un eufemismo. Dopotutto, è un gioco di miHoYo.

Ma ciò che rende il gioco davvero avvincente sono le abilità Ultimate. È possibile scatenare ogni sorta di Ultimate spettacolari e appariscenti in qualsiasi momento, persino durante l’animazione di attacco del nemico, per cambiare all’istante l’intero andamento della battaglia. Personaggi come la potentissima Acheron di Nihility incarnano perfettamente questo concetto grazie all’utilizzo di meccaniche di accumulo uniche. Poiché il suo danno aumenta in modo impressionante con l’equipaggiamento e i compagni di squadra giusti, molti giocatori cercano una build HSR ottimale per Acheron per assicurarsi di massimizzare il suo potenziale in questi momenti cruciali.

Non solo è un classico di fantascienza/fantasy splendidamente animato e ben scritto, ma rispetta anche pienamente il tuo tempo (grazie al cielo per la funzione di salto dei dialoghi implementata di recente), poiché ti permette di entrare nel gioco, portare a termine i tuoi compiti con la battaglia automatica e uscirne in un batter d’occhio.

Il mio verdetto: Honkai: Star Rail offre una rivisitazione originale dei classici JRPG a turni, il tutto racchiuso in uno splendido universo fantascientifico e in una narrazione lunga e brillante.

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10. Fire Emblem Heroes [Il migliore per i combattimenti strategici su griglia]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico-strategico, mappe in miniatura Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Sistemi intelligenti, Nintendo Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi

Fire Emblem Heroes è senza dubbio uno dei migliori giochi di strategia nel panorama dei gacha. Questo titolo riprende i divertenti combattimenti tattici dell’iconica serie per console e li concentra sul tuo smartphone. La sua profondità deriva dal complesso sistema di abilità, che ti permette di trasformare anche le unità di livello inferiore in veri e propri mostri.

Una volta che la tua squadra è pronta, ti lancerai in battaglie PvP ad alto rischio, dove quelle incredibili configurazioni fanno davvero la differenza. Ancora meglio, gli sviluppatori hanno arricchito il gioco con fantastiche funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco, come i menu rapidi e le routine automatiche. Questo riduce il tempo trascorso davanti allo schermo, dandoti al contempo quella dolce, dolcissima sensazione di progresso quotidiano.

Why we chose it Fire Emblem Heroes ha dimostrato che è possibile avere giochi di strategia di livello da console su uno smartphone. In sostanza, è una fonte inesauribile di brevi e appaganti battaglie tattiche che ti terranno impegnato per anni.

Sebbene la campagna per giocatore singolo sia molto divertente, sono le modalità PvP ad alta tensione, come gli Aether Raids, quelle che probabilmente ti conquisteranno di più.

Il mio verdetto: Fire Emblem Heroes è perfetto per gli appassionati di RPG tattici che amano la creazione di squadre articolate senza dover macinare punti in modo intensivo, o per chiunque abbia voglia di una dose veloce di strategia nel tempo libero.

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11. Infinity Nikki [Ideale per le meccaniche di cambio d’abito con oggetti di moda rari]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Vestiti, Avventura in mondo aperto, RPG Piattaforme Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Anno di uscita 2024 Creatore/i Paper Games Gacha/Modello di monetizzazione Abiti (set e capi singoli)

Dimentica quei giochi flash di moda lineari e ormai superati. Questo è IL gioco open-world mozzafiato che probabilmente stavi aspettando, se sei un appassionato di moda che ama vestirsi per fare colpo.

Infinity Nikki si distingue dalla maggior parte dei titoli precedenti del suo genere perché qui sei libero di esplorare un mondo immenso e mozzafiato, ricco di contenuti con cui divertirti. Puoi persino fluttuare e planare sulla mappa indossando diversi abiti, sconfiggendo i nemici mentre sfoggi il tuo look.

Why we chose it Nonostante un lancio un po’ travagliato, continuo a credere che Infinity Nikki meriti di far parte di questa lista perché rappresenta un passo avanti audace e fantasioso per il suo genere. È un gioco di moda con un sistema di personalizzazione approfondito, enigmi e combattimenti in un mondo aperto. Cosa si può volere di più?

Oltre a sfoggiare i tuoi abiti, questo gioco verte interamente sulla ricerca e la padronanza dei poteri elementali nascosti nei vestiti. Ti verrà voglia di collezionare ogni pezzo di tessuto e accessorio che vedi, non solo per l’aspetto estetico, ma anche per le abilità di platform e di risoluzione di enigmi. Poter vestire i tuoi personaggi preferiti in un mondo così vasto è una vera rivoluzione.

Il mio verdetto: Infinity Nikki è un titolo straordinario per i giocatori che amano l’esplorazione tranquilla ma desiderano avere a disposizione un guardaroba vastissimo e opzioni di personalizzazione dei personaggi all’altezza.

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12. Another Eden [Ideale per gli appassionati dei JRPG classici]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG classico, avventura con viaggi nel tempo Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Wright Flyer Studios, WFS Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi

Stufi delle solite attività quotidiane e dei timer di energia tipici dei giochi gacha? Another Eden è una boccata d’aria fresca in questo senso, offrendovi una vera e propria esperienza JRPG direttamente sul vostro telefono. Non si affida all’energia o alle attività quotidiane per tenervi incollati allo schermo: non ne ha bisogno.

Dopotutto, la vera protagonista qui è l’avventura di viaggio nel tempo, brillantemente presentata e scritta da Masato Kato – lo stesso genio narrativo che ha creato Chrono Trigger.

Why we chose it Another Eden si distingue dagli altri gacha di alto livello perché è essenzialmente un JRPG da console di alta qualità travestito da gioco mobile free-to-play. Puoi tranquillamente ignorare completamente gli elementi gacha e immergerti semplicemente nella narrazione epica senza alcun limite di tempo.

Il mondo è immenso e vorrai esplorarne ogni angolo. Incontrerai anche un vastissimo cast di personaggi ben sviluppati che non esistono solo per essere estratti da un banner, poiché tutti risultano essenziali per la trama.

Il combattimento a turni è molto divertente e fluido, ma, onestamente, sono soprattutto la trama e il viaggio tra i mondi a farti tornare a giocare. È un’esperienza JRPG classica in tutto e per tutto.

Il mio verdetto: giocatelo. È perfetto per i giocatori che rimpiangono l’epoca d’oro dei JRPG degli anni ’90, specialmente per i fan da Chrono Trigger alla ricerca di un nuovo titolo di cui innamorarsi. Si tratta di un vero gioiello in stile old-school, in cui la trama e i personaggi sono al centro della scena, anziché le meccaniche gacha che, sebbene spesso divertenti, a volte possono risultare predatorie.

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13. Fate/Grand Order [Ideale per la straordinaria profondità della trama]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG strategico a turni, Visual Novel Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Lasengle (precedentemente Delightworks), Aniplex Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi

Questo gioco non è adatto ai deboli di cuore né a chi desidera un pulsante per saltare rapidamente le scene. Fate/Grand Order è una visual novel a tutti gli effetti e un epico JRPG racchiusi in un unico, imponente pacchetto.

L’impegno profuso nella trama principale è francamente assurdo, abbraccia diversi periodi storici e realtà alternative, e ti terrà facilmente incollato allo schermo, proprio come ha fatto con me fino a quando non ho perso il mio vecchio telefono e, con esso, il mio account. Ecco perché bisogna sempre fare il backup di tutto ciò che è digitale, gente…

Why we chose it Nessun altro titolo per dispositivi mobili eguaglia la dedizione assoluta di Fate/Grand Order a una narrazione ben costruita e ricca di colpi di scena. Si tratta di un impegno colossale e coinvolgente che vi ricompensa con un’incredibile ambientazione e un vasto cast di Servant unici, che si estende persino ai suoi adattamenti a manga, anime e romanzi.

​Trascorrerete ore a far salire di livello i vostri Servitori, personaggi leggendari tratti dalla storia e dalla mitologia. È questo che rende la routine di gioco davvero gratificante.

Sì, non state semplicemente cercando di ottenere qualche personaggio anime a caso: state collezionando Re Artù, Cleopatra e Gilgamesh, tutti con storie personali incredibili. Certo, il combattimento a turni è semplice, ma l’aspetto della creazione della squadra ha una certa profondità.

Preparati, però, perché le probabilità di ottenimento sono notoriamente basse. Anche ora con il sistema di "pietà" (sì, prima non c’era affatto), ottenere personaggi rari sembrerà un miracolo divino, date le probabilità brutali di ottenere Servitori a 5★.

Il mio verdetto: Fate/Grand Order è un download OBBLIGATORIO per gli appassionati di JRPG che danno la priorità alla trama e ai personaggi sopra ogni altra cosa. Se non ti dispiace macinare ore di gioco e riesci a sopportare le probabilità di estrazione del gacha, ti aspettano centinaia di ore di contenuti di alta qualità. Buona fortuna con le tue estrazioni, però.

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14. Epic Seven [Il migliore per la grafica in stile anime e i combattimenti a turni di livello e-sport]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG strategico, grafica in stile anime Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Smilegate Megaport Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, artefatti, skin

Epic Seven è il paradiso degli appassionati di min-max, nel senso che non è un gioco in cui ci si può semplicemente affidare all’auto-battle all’infinito. Richiede una dedizione seria, poiché è uno dei migliori RPG a turni nel genere gacha in termini di profondità tecnica.

Qui, ottimizzare l’equipaggiamento dei propri eroi è importante tanto quanto leggere attentamente le loro caratteristiche e utilizzare correttamente le loro abilità. La ricerca dell’equipaggiamento è intensa e ruota attorno alla ricerca delle armi e delle armature perfette con statistiche secondarie casuali.

Why we chose it Epic Seven coniuga perfettamente la sua incredibile profondità strategica con una grafica anime accattivante e una narrazione fantastica. Certo, il gioco richiede un bel po’ di impegno, ma ne vale davvero la pena considerando che i personaggi e i capitoli della storia sono tutti ben progettati, e i contenuti PVE sono coinvolgenti tanto quanto quelli competitivi.

In sostanza, ogni vittoria nei contenuti più avanzati dipende da una composizione della squadra accurata e dalla tua disponibilità a dedicarti al grinding per ottenere le risorse necessarie a creare l’unità perfetta.

Personalmente, ho apprezzato moltissimo il fatto che il PvP sia così ben strutturato dal punto di vista meccanico da avere persino una scena e-sportiva attiva, organizzata ogni anno dallo stesso editore, il che dimostra anche quanta passione ci sia per il gioco e la community, nonostante l’età del titolo.

Il mio verdetto: Epic Seven è un gioco davvero bello per gli appassionati di RPG tattici in stile anime che amano i sistemi complessi e non temono un grinding impegnativo. Se ti piace elaborare composizioni di squadra teoriche e ossessionarti con i valori delle statistiche, congratulazioni: hai appena trovato il tuo prossimo grande passatempo.

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15. Persona 5: Il Fantasma X [Il miglior simulatore di vita scolastica in stile Persona con combattimenti a turni]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, Urban Fantasy Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Black Wings Game Studio, Perfect World Games Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, Persona, Armi

Persona 5: Il Fantasma X è un adattamento gacha per dispositivi mobili su larga scala di uno dei migliori JRPG mai realizzati. Ci ho giocato sin dal suo lancio e, fin dal primo momento in cui ho sentito quella colonna sonora elegante e jazzata, ho capito subito che mi aspettava un vero e proprio capolavoro.

Sebbene questo spin-off non sia esattamente all’altezza dell’originale in ogni singolo aspetto (a onor del vero, credo che pochissimi JRPG lo siano), cattura comunque lo stesso stile, lo stesso spirito e lo stesso fascino visivo di Persona 5, portando nella tua tasca il ciclo di vita simulata e l’esplorazione dei Palazzi.

Why we chose it P5X si è guadagnato un posto in classifica perché gli sviluppatori non l’hanno trattato come un semplice prodotto per dispositivi mobili realizzato con il minimo sforzo e finalizzato al guadagno. Si sono impegnati sinceramente a mantenere la presentazione iconica, rendendo i menu, le transizioni e le animazioni dei personaggi indistinguibili da quelle di un titolo per console di alto livello.

Di giorno gestirai la tua vita scolastica e le tue statistiche sociali, mentre di notte ti immergerai nel Metaverso per conquistare i cuori. Il combattimento è un sistema a turni tipico di Persona, davvero ben fatto: è veloce, spettacolare e ruota attorno allo sfruttamento dei punti deboli per sferrare attacchi devastanti.

È incredibilmente curato per essere un titolo per dispositivi mobili e offre un'esperienza di gioco di alto livello, simile a quella delle console, che puoi goderti ovunque. E se hai amato l’originale, ti sentirai subito a tuo agio con il nuovo cast dei Ladri Fantasma.

Il mio verdetto: se sei un fan del gioco originale o dei simulatori di vita liceale abbinati a un combattimento JRPG profondo, smetti subito di fare quello che stai facendo e scarica subito Persona 5: Il Fantasma X. È quanto di più simile a un’esperienza di Persona 5 potrete provare senza sborsare un centesimo – a patto di rimanere in modalità F2P, ovviamente.

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16. Honkai Impact 3rd [Ideale per combattimenti 3D intensi e una trama di qualità HoYo]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, Hack and Slash Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi, armi, stigmate, skin

Entra nel futuristico campo di battaglia fantascientifico di Honkai Impact 3rd e ti renderai subito conto che non si tratta del solito gioco gacha per dispositivi mobili (anche in questo caso, è semplicemente il tipico titolo miHoYo).

Si tratta di un'esperienza RPG d'azione pensata esclusivamente per gli appassionati sfegatati dei combattimenti in tempo reale e delle simulazioni sociali. Il fascino principale è senza dubbio il combattimento hack-and-slash. È frenetico, spettacolare e incredibilmente appagante.

Ti ritroverai a schivare, parare e concatenare combo con le Valchirie, che sembrano davvero potenti. La qualità della produzione, specialmente le animazioni delle mosse definitive, è fuori dal comune.

Why we chose it Honkai Impact 3rd abbandona il supporto della battaglia automatica e richiede una vera abilità da parte del giocatore. La velocità e la precisione meccanica richieste per i livelli più avanzati non hanno eguali. È tra i primi titoli che hanno dimostrato come i giochi per dispositivi mobili possano offrire un’esperienza d’azione in tempo reale intensa e basata sull’abilità, che pochissimi altri nel genere gacha tentano nemmeno di replicare.

Al di là dell’apparenza, la narrazione che abbraccia il mondo è più cupa e profonda rispetto alla maggior parte dei giochi AAA, completa di splendidi cortometraggi animati a lungometraggio. È un pacchetto completo di azione adrenalinica e narrazione emozionante.

Il mio verdetto: A mio avviso, Honkai Impact 3rd ha aperto la strada affinché Zenless Zone Zero potesse affermarsi. Se siete stufi dei gacha con combattimenti statici e volete qualcosa che vi faccia davvero muovere le dita, questo è il gioco che fa per voi. È un titolo imperdibile per i veterani dei giochi d’azione che apprezzano una trama articolata e non temono le sfide.

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17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Ideale per gli appassionati di Final Fantasy]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, narrazione a episodi Piattaforme Android, iOS, Microsoft Windows Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Applibot, Square Enix Gacha/Modello di monetizzazione Armi, equipaggiamento/skin dei personaggi

Final Fantasy VII: Ever Crisis mi è sembrato un vero e proprio viaggio nella nostalgia. Sono riusciti a condensare l’intera saga di Final Fantasy VII, compresi Crisis Core e l’originale, in un unico splendido pacchetto a episodi. La grafica è davvero mozzafiato e ho apprezzato molto vedere i classici personaggi squadrati ricostruiti con un rendering moderno.

Il combattimento è una versione modernizzata del sistema Active Time Battle (ATB) e offre quel perfetto equilibrio tra azione in tempo reale e comandi strategici dal menu.

Why we chose it Final Fantasy VII: Ever Crisis è entrato nella mia lista perché è l’unico titolo in cui è possibile rivivere tutti i momenti salienti della cronologia di FF7 in un’unica avventura continua. Si tratta di un omaggio ben realizzato alla saga ed è un archivio imperdibile per i fan di lunga data che desiderano la storia completa e definitiva senza dover cambiare console.

Il modo in cui fai progredire i tuoi personaggi in questo gioco dipende interamente dalle armi che raccogli ed equipaggi (tutti i personaggi sono sbloccabili gratuitamente). Ottenere una nuova arma non significa solo aumentare le statistiche; spesso comporta anche una nuova e potente abilità per il tuo eroe.

Questo vasto mondo di magia e macchine è una delle ambientazioni più amate nella storia del fantasy, e la sua presentazione dettagliata lo colloca senza dubbio tra i giochi di ruolo più impressionanti che potete scaricare quest’anno.

Il mio verdetto: se avete mai amato anche solo un singolo momento dell’universo di Final Fantasy VII, dovete assolutamente scaricarlo. È una scelta da 10/10 sia per i veterani dei JRPG che apprezzano la classica strategia ATB, sia per i neofiti che cercano il punto di partenza definitivo per i viaggi di molti dei personaggi principali di Final Fantasy.

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18. Limbus Company [Ideale per temi cupi e mitologia]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, Deckbuilder Piattaforme Microsoft Windows, Android, iOS Anno di uscita 2023 Creatore/i Project Moon Gacha/Modello di monetizzazione Identità (variante del personaggio/skin), E.G.O (abilità)

Come avrete probabilmente intuito dai miei precedenti articoli, non sono nuovo ai titoli gacha dal tema o dalla narrazione più cupi.

Limbus Company, tuttavia, è in una categoria a sé stante. Non si tratta di un'allegra avventura anime; è un'immersione brutale e profondamente coinvolgente nell'ambiguità morale e nella caccia ai mostri.

Qui controllerete un gruppo di 12 “Peccatori” che stanno letteralmente cercando di recuperare i frammenti della loro identità in frantumi in un desolato paesaggio urbano distopico noto come “La Città”.

Why we chose it Limbus Company è un brillante esempio di gioco di qualità incentrato sulla narrazione che non ricorre a meccaniche predatorie. Dimostra che un eccellente design gacha può essere generoso pur rimanendo immensamente redditizio, offrendo un’alternativa fresca e unica rispetto all’atmosfera e ai temi tipicamente spensierati del genere, raramente simili a quelli di Weenie Hut Jr.

Il combattimento utilizza un sistema unico basato sul lancio della moneta, combinato con meccaniche di squadra. La strategia è fondamentale, ma la fortuna può sempre ribaltare le sorti della battaglia. È un’esperienza ricca di atmosfera in cui la trama cupa è la vera protagonista, costringendoti a mettere costantemente in discussione l’umanità dei personaggi.

Gli sviluppatori sono riusciti a rendere il gioco sorprendentemente accessibile, considerando la sua profondità. Il sistema gacha è incredibilmente equo e permette ai giocatori più appassionati di ottenere in modo affidabile nuove versioni dei Sinners senza dover effettuare investimenti ingenti.

Il mio verdetto: se apprezzi i giochi di nicchia con una trama complessa, temi maturi e un gameplay che premia l’allocazione intelligente delle risorse piuttosto che la pura forza bruta, Limbus Company è il gioco che fa per te. In poche parole, è per i giocatori che preferiscono leggere lunghi file di background e immergersi in contenuti impegnativi e non superficiali, non per chi cerca solo un divertimento veloce e casuale.

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19. One Piece Treasure Cruise [Ideale per i fan di One Piece e dei gacha vecchio stile]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG a turni, combattimenti con tocchi Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i KLab Games, Bandai Namco Entertainment Gacha/Modello di monetizzazione Personaggi (membri dell'equipaggio)

One Piece Treasure Cruise occupa un posto davvero speciale nel mio cuore perché è stato il primo gioco gacha a cui abbia mai giocato, nonché il titolo che ha suscitato in me un’ammirazione durata anni (e sicuramente non una dipendenza devastante) per questo genere.

Si tratta di un fantastico gioco tratto da un anime di lunga durata che adatta brillantemente l’enorme cast e la trama epica della serie, caratterizzato da avvincenti battaglie a turni basate sul tempismo dei tocchi, in cui ritmo e precisione sono fondamentali.

Why we chose it OPTC merita di essere in questa lista perché ha, probabilmente, il miglior rapporto tra contenuti e longevità rispetto a qualsiasi altro gioco qui presente. È in attività da anni, aggiungendo costantemente nuovi archi narrativi e personaggi, rendendolo uno dei modi migliori per vivere il mondo di One Piece in formato videogioco.

Ottenere personaggi potenti è facile (soprattutto grazie a tutti gli omaggi che di solito si ricevono con i gacha più vecchi), ma è nell’ottimizzazione della tua ciurma per affrontare le incursioni più difficili che inizia il vero divertimento. Dovrai elaborare strategie basate sulla sinergia di squadra e sulle abilità speciali dei membri della ciurma che hai scelto.

​Ancora una volta, il gioco è incredibilmente generoso . Non è necessario spendere denaro reale per un pacchetto a pagamento tramite acquisti in-app se vuoi goderti i contenuti principali o collezionare un vasto roster di unità di alto livello. Infatti, l’ho provato di nuovo di recente e gli sviluppatori hanno reso così facile ottenere eroi gratuiti rispetto a quando ho iniziato che provo addirittura invidia per chiunque stia creando il proprio account solo ora.

Il mio verdetto: se sei un fan di One Piece (chi non lo è ormai?) e ami le strategie approfondite di formazione della squadra, dai un’occhiata a questo gioco. Penso anche che sia il modo perfetto per rivivere l’intera saga di One Piece, se preferisci giocare piuttosto che guardare centinaia di episodi.

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20. Le lacrime di Themis [Ideale per le meccaniche dei simulatori di appuntamenti otome]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Otome, gioco di carte basato sulla trama Piattaforme Android, iOS Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i miHoYo (HoYoverse) Gacha/Modello di monetizzazione Vision (Carte/Abilità), Abiti, Contenuti narrativi in edizione limitata

Presentato ancora una volta da miHoYo, Le lacrime di Themis è un eccellente gioco romantico e giallo legale per tutte le appassionate di otome.

Simile a Love & Deepspace, che per poco non è entrato in questa classifica, è senza dubbio uno dei migliori giochi del momento per le fan degli otome, perché gli affascinanti avvocati, amministratori delegati e detective che incontrerete hanno una vera profondità caratteriale e sono al centro dei casi sorprendentemente complessi che dovrete risolvere.

Why we chose it Le lacrime di Themis presenta un sistema di combattimento unico in stile dibattito (alla Ace Attorney, ma più semplice), che mette alla prova la tua collezione di carte, e segmenti di visual novel mozzafiato che approfondiscono le tue relazioni. A differenza della maggior parte degli otome unidimensionali, qui non ti sentirai mai bloccato da un gameplay noioso.

La trama è sorprendentemente intensa e cupa, quindi non dimenticherai facilmente le accese battaglie legali. La gestione delle risorse è quella tipica dei giochi gacha, ma i segmenti di visual novel rendono più facile andare avanti. Le parti investigative sono davvero complesse e ti costringeranno a prestare attenzione ai dialoghi e alle prove.

Il mio verdetto: se apprezzi la narrativa e il romanticismo più dell’azione frenetica che è fin troppo comune nel genere gacha, e non ti dispiace leggere molto, adorerai al 100% Le lacrime di Themis. In poche parole, questo gioco è per i giocatori che apprezzano una trama profonda e relazioni avvincenti che si evolvono nel tempo.

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Il mio verdetto complessivo

Per i giocatori che si stanno avvicinando al mondo dei gacha solo ora, sarebbe riduttivo dire che avrete una quantità assurda di opzioni tra cui scegliere, considerando quanto sia redditizio e saturo il mercato di questi giochi.

Ora, nel caso avessi bisogno di una breve panoramica dei miei consigli, ecco alcuni dei migliori giochi gacha che devi assolutamente provare, in base a diverse preferenze:

Per l'esperienza gacha definitiva → Genshin Impact. Questo gioco ha definito lo standard per l'intero genere, combinando un mondo aperto vastissimo e meraviglioso con un sistema di combattimento elementale articolato e una qualità di produzione senza pari.

Questo gioco ha definito lo standard per l'intero genere, combinando un mondo aperto vastissimo e meraviglioso con un sistema di combattimento elementale articolato e una qualità di produzione senza pari. Per i principianti del genere gacha → Zenless Zone Zero. I livelli eleganti e circoscritti e i combattimenti dal ritmo serrato lo rendono il punto di ingresso perfetto e meno opprimente per un gacha di alta qualità.

I livelli eleganti e circoscritti e i combattimenti dal ritmo serrato lo rendono il punto di ingresso perfetto e meno opprimente per un gacha di alta qualità. Per un'azione hardcore in un mondo aperto → Onde impetuose. Kuro Games ha integrato nel suo vasto mondo un sistema di combattimento impegnativo che richiede grande abilità e una meccanica di raccolta degli Echo, pensata per essere conquistata sia dai fan di Genshin in cerca di nuove sfide che dai neofiti del genere gacha.

Kuro Games ha integrato nel suo vasto mondo un sistema di combattimento impegnativo che richiede grande abilità e una meccanica di raccolta degli Echo, pensata per essere conquistata sia dai fan di Genshin in cerca di nuove sfide che dai neofiti del genere gacha. Per gli appassionati di JRPG a turni → Epic Seven. Le sue bellissime animazioni cinematografiche e il sistema di combattimento strategico e profondo danno l’impressione che un classico JRPG sia stato rinnovato con le moderne meccaniche dei gacha.

Le sue bellissime animazioni cinematografiche e il sistema di combattimento strategico e profondo danno l’impressione che un classico JRPG sia stato rinnovato con le moderne meccaniche dei gacha. Per gli amanti della trama → Fate/Grand Order. Ti immergerai in una storia enorme, articolata in più parti, in stile visual novel, famosa per la sua incredibile profondità e per la caratterizzazione dei personaggi, che rendono il grinding davvero gratificante.

Ti immergerai in una storia enorme, articolata in più parti, in stile visual novel, famosa per la sua incredibile profondità e per la caratterizzazione dei personaggi, che rendono il grinding davvero gratificante. Per gli appassionati di otome → Le lacrime di Themis. Questo gioco unisce il romanticismo al mistero legale, offrendo un gameplay investigativo avvincente insieme a relazioni profondamente sviluppate che vorrai esplorare.

Questo gioco unisce il romanticismo al mistero legale, offrendo un gameplay investigativo avvincente insieme a relazioni profondamente sviluppate che vorrai esplorare. Per i veri appassionati di gioco d’azzardo e i fan del genere idol → Umamusume: Pretty Derby. Il ciclo avvincente di allenamenti basati in gran parte sulla casualità, l’ereditarietà delle abilità e le gare PvP ad alto rischio è una vera scarica di adrenalina, specialmente se sei disposto a cercare la configurazione perfetta.

Domande frequenti