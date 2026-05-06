20 gier podobnych do „Cuphead”, które zapewnią jeszcze bardziej szalone przygody w 2026 roku

Cuphead był jednym z największych hitów 2017 roku dzięki dopracowanej rozgrywce, oszałamiającej grafice, fantastycznej ścieżce dźwiękowej i legendarnej trudności, ale istnieje też wiele gier podobnych do Cuphead, które oferują takie same wrażenia.

Jeśli właśnie odzyskałeś swoją duszę, uwolniłeś mieszkańców Inkwell Isle i wciąż masz ochotę na więcej, nie jesteś sam. Dlatego przygotowałem tę listę 20 świetnych gier podobnych do Cuphead z różnych gatunków. Mam nadzieję, że któraś z nich zaspokoi Twoje pragnienie.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Cuphead

Każda gra z tej listy jest zdecydowanie warta uwagi, to prawda, ale niektóre z nich zdecydowanie przewyższają pozostałe:

1 Hollow Knight 2017 Ta gra z gatunku Metroidvania to arcydzieło, w którym wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach – od walki po oprawę graficzną. Buy now 2 Mega Man 11 2018 Niebieski Bombardier powraca w lepszej formie niż kiedykolwiek w tej grze, która łączy klasyczną rozgrywkę z nowoczesną oprawą graficzną. Buy now 3 Enter the Gungeon 2016 Roguelite typu bullet hell z widokiem z góry, który sprawdzi twój refleks jeszcze bardziej niż Cuphead. Buy now

Chociaż są to najlepsze z najlepszych, być może szukasz czegoś innego. W takim przypadku nie martw się – wśród pozostałych tytułów poniżej z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

20 gier podobnych do Cuphead

Przyznaję, że określenie „gry podobne do Cuphead” to bardzo szerokie pole do wyboru. Jednak jeśli sprowadzić to do podstaw, w Cuphead chodzi przede wszystkim o rozgrywkę typu „run and gun”, platformówkę oraz natychmiast rozpoznawalny styl graficzny. I właśnie na podstawie tych trzech kryteriów przefiltrowałem ogromną bibliotekę gier, aby wybrać zaledwie 20 tytułów.

A teraz przejdźmy do rzeczy.

1. Hollow Knight [Najlepsza ręcznie rysowana gra typu metroidvania z wyzwaniami]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Team Cherry Średni czas gry ~45 godzin Ocena na Metacritic 90

Zacznijmy mocnym akcentem od Hollow Knight, jednej z najlepszych gier typu Metroidvania, jakie pojawiły się w latach 2010., a może nawet jednej z najlepszych gier wszech czasów.

Nie przesadzam, mówiąc, że Hollow Knight to kwintesencja współczesnej gry typu Metroidvania – oferuje ogromny, piękny świat do odkrycia, wymagającą walkę, niesamowitą oprawę wizualną i znakomitą ścieżkę dźwiękową, a wszystko to zamknięte w niewielkiej, przypominającej owada postaci.

Dlaczego to wybraliśmy Hollow Knight balansował na granicy, łącząc ze sobą tak wiele elementów, ale udało mu się idealnie zharmonizować je wszystkie, tworząc grę typu Metroidvania par excellence. Jest po prostu naprawdę dobra.

W tej grze wcielisz się w postać Rycerza – wędrownego wojownika, który trafia do podupadającego królestwa Hallownest. Aby dowiedzieć się, jaki dokładnie jest twój cel, musisz zagłębić się w ruiny, rozmawiać z tymi, którzy tam pozostali, i poskładać historię Hallownestu… a wszystko to, odpierając ataki okrutnych potworów i oszalałych robali w dwuwymiarowych walkach typu hack-and-slash.

Może to brzmieć prosto, ale zapewniam cię, że wcale tak nie jest: walka w Hollow Knight jest pod względem trudności niemal jak w grach z serii Souls. Każda walka z bossem wymaga dogłębnego zrozumienia zasad ataku i obrony, zanim uda ci się zwyciężyć. Jednak każde ciężko wywalczone zwycięstwo toruje drogę do dalszych postępów, zapewniając narzędzia zwiększające mobilność, broń i nowe ścieżki, a Hallownest powoli, ale pewnie, zacznie ujawniać swoje sekrety.

Nasza ocena: Hollow Knight to fantastyczna gra pod każdym względem, charakteryzująca się doskonałym połączeniem rozgrywki, wyzwań i estetyki. Świetna nie tylko dla fanów Cuphead, ale praktycznie dla każdego.

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Co mówią gracze?

Fa_Ri_Do_La ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Prawdziwe, współczesne arcydzieło.

2. Mega Man 11 [Klasyczna gra typu „run-and-gun” w stylu Cuphead]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Capcom Średni czas rozgrywki ~10 godzin Ocena Metacritic 82

Kolejna pozycja to „Mega Man 11”, najlepiej sprzedająca się gra z tej długoletniej serii. Po dziewięciu latach ciszy Niebieski Bombardier powraca, by przypomnieć nam, dlaczego ta seria jest tak uwielbiana.

Wcielając się w Mega Mana, nadal będziesz przebiegać i strzelać, pokonując klasyczne, etapowe wyzwania z bossami, aby pokonać powracającego złoczyńcę, dr. Wily'ego. Projekt poziomów w tej grze nawiązuje do starych gier na NES, więc spodziewaj się wielu skomplikowanych sekwencji platformowych, zabawnych mechanizmów i, tak, wysokiego poziomu trudności.

Dlaczego to wybraliśmy Przyznaję, że mam słabość do nowych odsłon starych serii, ale „Mega Man 11” spełnia wszystkie oczekiwania stawiane współczesnej grze typu run-and-gun, zachowując jednocześnie swoją tożsamość.

Nowością w tej serii jest system Double Gear, który, jak się okazuje, jest również przyczyną konfliktu między Lightem a Wilym. Oczywiście Wily wyposaży w tę technologię swoich nowych Robot Masters. Na szczęście dr Light wciąż ma prototyp Wily’ego, który dzięki systemowi Double Gear zapewnia Mega Manowi nowe możliwości: zwiększenie prędkości lub mocy strzałów kosztem przegrzania.

Jednak choć „Mega Man 11” powraca do korzeni serii, został również zaktualizowany z myślą o współczesnych graczach. Gra oferuje nie tylko imponującą grafikę 2,5D, ale także opcje dostosowania poziomu trudności, co czyni ją szczególnie atrakcyjną dla osób dopiero zaczynających przygodę z serią.

Nasza ocena: „Mega Man 11” to, jeśli wybaczycie mi to określenie, triumfalny powrót do formy. Gra umiejętnie łączy klasyczną rozgrywkę serii z nowoczesnymi akcentami i z pewnością będzie gratką zarówno dla nowych, jak i powracających graczy.

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Co mówią gracze?

FightingFor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To znowu gry z serii „Mega Man” na konsolę NES. Tak, łącznie z poziomem trudności.

3. Wejdź do Gungeon [gra typu „bullet hell” i roguelike, podobna do Cuphead]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Dodge Roll, Devolver Digital Średni czas gry Zmienny Ocena na Metacritic 82

Następna w kolejności jest gra Wejdź do Gungeon – niesamowita strzelanka typu bullet hell, w której gracz (wraz z maksymalnie jednym znajomym) zagłębia się w tytułowy Gungeon w poszukiwaniu broni, która może zabić przeszłość. Jest to tak samo szalone, jak się wydaje.

Zasada gry w „Wejdź do Gungeon” jest dość prosta: wybierz postać Gungeoneera, przebiegnij każdy poziom Gungeon w trybie run-and-gun z widokiem z góry, pokonaj wszystkich bossów, zdobądź broń i zabij swoją przeszłość. W praktyce jest to o wiele trudniejsze, ponieważ wrogowie nie zawahają się przed podziurawieniem cię na wylot, bossowie mają mnóstwo podstępnych schematów ataku, a nawet zagrożenia na poziomach mogą odebrać ci jedno lub dwa serca. Przygotuj się na częste śmierci.

Dlaczego to wybraliśmy Trudno jest przebić szybką, szaloną i zabawną rozgrywkę w Wejdź do Gungeon. Co prawda poniesiesz wiele porażek, ale dynamiczny styl gry sprawia, że po wyeliminowaniu z gry od razu będziesz miał ochotę na kolejną rundę.

Na szczęście nie wszystko jest takie złe. Każdy z twoich Gungeoneerów ma własne umiejętności pasywne i wyposażenie, co jest miłym akcentem. Istotą gry jest jednak ogromna różnorodność ekscentrycznej broni, w tym takich przedmiotów jak aparat fotograficzny czy mała litera „R”. Aha, możesz też robić uniki z przewrotem i przewracać stoły, więc naprawdę nie ma wymówki, żeby dać się trafić.

A ponieważ Wejdź do Gungeon to gra typu roguelike, oferuje niekończącą się, wymagającą rozgrywkę, do której chce się wracać. Żadna rozgrywka nie będzie taka sama – od broni i przedmiotów pasywnych, które znajdziesz, po układy pomieszczeń, na które natrafisz, a nawet problemy z umiejętnościami, z którymi będziesz musiał się zmierzyć.

Nasza ocena: Wejdź do Gungeon wyróżnia się dopracowaną i dynamiczną rozgrywką, dowcipnym humorem oraz niekończącą się wartością powtórnego grania.

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Co mówią gracze?

needamedicbag ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Zdecydowanie plasuje się na mojej liście najlepszych gier typu roguelike ostatnich lat.

4. Ori i Ślepa Puszcza [precyzyjna gra platformowa, alternatywa dla Cuphead]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Moon Studios, Microsoft Studios Średni czas gry ~12 godzin Ocena na Metacritic 88

Kolejną pozycją jest „Ori i Ślepa Puszcza”” – klimatyczna platformówka typu Metroidvania, która stanowi doskonały przykład tego, jak gry wideo mogą być sztuką.

Pierwszą rzeczą, która prawdopodobnie zwróci twoją uwagę w „Ori i ślepa puszcza”, jest absolutnie zapierająca dech w piersiach grafika, w całości ręcznie malowana. To jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania Ori, ponieważ gra oferuje również zasadniczo prostą, ale wymagającą rozgrywkę, sugestywną ścieżkę dźwiękową i niesamowity ładunek emocjonalny.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Ori i ślepa puszcza” wyróżnia się nie tylko wyjątkową oprawą graficzną, ale także niezwykle płynnymi ruchami postaci; żadna inna platformówka ani gra typu Metroidvania nie dorównuje jej płynnością.

Wcielisz się w rolę Ori, leśnego ducha, który w wyniku burzy został oddzielony od swojej rodziny i adoptowany przez czułą i opiekuńczą Naru. Ten raj nie trwa jednak długo, a Naru wkrótce umiera z głodu. Nie mając już nic do stracenia, Ori musi nauczyć się poruszać po lesie i znaleźć źródło problemów, a być może przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej o sobie samym.

Nasza ocena: „Ori i ślepa puszcza” to świetne połączenie kinowej przygody z jedną z najlepszych mechanik poruszania się, jakie widziałem w grach platformowych.

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Co mówią gracze?

asbroitic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Po prostu fantastyczna gra pod każdym względem.

5. Shovel Knight: Skarbnica [Retro strzelanka typu „run-and-gun” w stylu Cuphead]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3/4, PlayStation Vita, Xbox One Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Igrzyska Klubu Jachtowego Średni czas gry ~25 godzin Ocena na Metacritic 91



Wiele osób wychwalało grę Shovel Knight, a ja jestem tu po to, by powiedzieć, że tak, mają rację. To idealnie dopracowane doświadczenie w stylu retro stanowi doskonałe przeniesienie starego gatunku na współczesne realia, co sprawia, że jest to bez wątpienia jedna z najlepszych gier platformowych dostępnych obecnie na rynku.

Wcielając się w Shovel Knighta, zostaniesz zmuszony do powrotu z emerytury przez złe wydarzenia (i szczerze mówiąc, jest tego naprawdę DUŻO), więc będziesz musiał rozwiązać te problemy poprzez zgrabną i precyzyjną rozgrywkę platformową w 2D. Będziesz biegać, kopać i wykonywać „Shovel Drop” w stylu DuckTales, by uratować swojego partnera i ocalić królestwo. Standardowe zajęcia rycerza, no jasne.

Dlaczego to wybraliśmy Shovel Knight wyróżnia się nie tylko świetną rozgrywką, ale także klasyczną estetyką 8-bitową, która w znacznym stopniu przywołuje te same emocje, co klasyczne platformówki.

Z pewnością ucieszy was również wiadomość, że „Skarbnica” to nie osobna gra, a zbiór. Zawiera ona 4 kampanie Shovel Knight: Łopata nadziei (oryginalną wersję, która ukazała się w 2014 roku), Plaga Cieni, Widmo męki, King of Cards, a także spin-off w postaci gry walki – Shovel Knight: Showdown.

Nasza ocena: Shovel Knight to prosta, ale satysfakcjonująca gra w stylu retro-modern, która z pewnością zachwyci graczy, niezależnie od tego, czy znają już Cuphead, czy nie.

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Co mówią gracze?

TKB423 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetna gra zarówno dla początkujących graczy platformówek, jak i dla tych, którzy chcą powrócić do dawnych czasów.

6. Katana ZERO [Dynamiczna platformówka akcji podobna do Cuphead]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, Xbox, Android, iOS Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Askiisoft, Devolver Digital Średni czas gry ~6 godzin Ocena na Metacritic 83

Płynna, brutalna, zabójcza. Wszystkie te słowa pasują do Katana ZERO, niesamowitej Cyberpunkowej przygody typu hack and slash (do tego stopnia, że można by nawet powiedzieć, że to świetna gra RPG akcji), która oferuje dynamiczną rozgrywkę podobną do 2D Hotline Miami.

W Katana ZERO wcielisz się w postać Smoka, cierpiącego na amnezję zabójcy i szermierza, który przyjmuje zlecenia, próbując jednocześnie dowiedzieć się, kim naprawdę jest. Zła wiadomość jest taka, że nie jesteś bardziej wytrzymały niż przeciwnicy, których pokonujesz, więc jeśli zostaniesz trafiony, giniesz. Na szczęście Dragon nie jest zwykłym człowiekiem i dysponuje zarówno supermocami pozwalającymi na parowanie ciosów, jak i zdolnością do spowalniania czasu.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż śmierć po jednym trafieniu może początkowo wydawać się frustrująca, w rzeczywistości tak nie jest. Dzięki płynnej rozgrywce w Katana ZERO kolejna próba jest zarówno niezwykle łatwa, jak i dziwnie wciągająca.

To, co naprawdę przekonuje mnie do Katana ZERO, to nagrania z kamer monitoringu po ukończeniu poziomu. Podobnie jak w grze „Superhot”, będziesz mógł obejrzeć w czasie rzeczywistym powtórkę tego, jak ukończyłeś etap. Może się to nie wydawać oczywiste, gdy jesteś w trakcie planowania, ale gdy już obejrzysz nagranie, poczujesz się jak prawdziwy twardziel. To było świetnie zaplanowane, prawda?

Nasza opinia: Szybka i zabójcza rozgrywka w „Katana Zero” sprawia, że jest to pewny hit dla każdego, kto wciąż poszukuje wyzwań na miarę „Cuphead”.

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Co mówią gracze?

Lord-Conair ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Fenomenalna rozgrywka poparta świetną fabułą.

7. Dead Cells [roguelike typu „run-and-gun” w stylu Metroidvania, alternatywa dla Cuphead]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Motion Twin Średni czas gry Zmienny Ocena na Metacritic 89

Przyznaję, że kiedy gra „Dead Cells” pojawiła się po raz pierwszy, podchodziłem do niej sceptycznie. Po kilku rozgrywkach zdałem sobie sprawę, że słońce już zaszło, a ja byłem całkowicie pochłonięty tą znakomitą grą typu roguelite.

Choć na pierwszy rzut oka „Dead Cells” może wyglądać jak gra typu Metroidvania, w rzeczywistości jest to roguevania: połączenie elementów roguelike’a i roguelike’a, łączące losowe generowanie poziomów charakterystyczne dla tego pierwszego z platformówką 2D i akcją typu hack-and-slash typową dla tego drugiego. Efekt końcowy? Zgrabna i niesamowicie dynamiczna taktyczna gra typu roguelite z niezwykle satysfakcjonującą pętlą rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy Dead Cells może nie jest pierwszą grą typu „roguevania” (tym tytułem jest Rogue Legacy), ale jej fantastyczna i nowatorska rozgrywka odniosła ogromny sukces, który zainspirował innych niezależnych twórców i wyniósł ten gatunek na pierwszy plan.

Wcielając się w postać Więźnia, będziesz musiał przedrzeć się przez nieustannie zmieniający się zamek. Nie będzie to łatwe i będziesz często ginąć. Nie wszystko jest jednak takie złe, ponieważ możesz zdobywać trwałe ulepszenia w postaci run, a rozbudowany system progresji oparty na ciosach bronią gwarantuje, że każda rozgrywka będzie równie szybka i zabójcza jak poprzednia.

Nasza ocena: Dead Cells w mistrzowski sposób łączy dwa nieoczekiwane gatunki w niesamowicie wciągającą całość. Fani gier typu roguelike, którzy jeszcze nie wypróbowali tej gry, naprawdę wiele tracą.

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Co mówią gracze?

COAL4_Eyes ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Trudno to opanować, ale gra wciąga i sprawia frajdę.

8. Furi [Intensywna gra polegająca wyłącznie na walkach z bossami, podobna do Cuphead]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy The Game Bakers Średni czas rozgrywki ~8 godzin Ocena na Metacritic 77

Na pierwszy rzut oka Furi może wydawać się łatwą grą. Dziesięć wysp, dziesięć walk z bossami, a jeśli wszystkich pokonasz, zyskasz wolność. Jednak nic z tego nie oddaje tego, jak szalona i niesamowita jest gra Furi.

Po pierwsze – walka. Powiem wprost: system walki w Furi jest znakomity , z niezwykle płynnymi ruchami i niesamowitym stylem, który bardzo przypomina Devil May Cry, gdzie atakujesz, parujesz i strzelasz w czasie rzeczywistym. Tak, oznacza to, że walki w Furi są trudne do opanowania, więc przygotuj się na częste porażki.

Dlaczego to wybraliśmy Furi to jedna z tych gier, które rzucają ci wyzwanie: albo staniesz się lepszy, albo zginiesz próbując, a bardzo namacalne uczucie obserwowania, jak z każdą chwilą stajesz się w niej coraz lepszy, jest jedną z jej największych zalet.

Furi nie ma też żadnych braków pod względem wizualnym. Dzięki fantastycznej neonowej estetyce każde uderzenie, strzał i parowanie jest podkreślone jaskrawymi kolorami, co naprawdę pomaga przyzwyczaić się do wyważonego, a jednocześnie szalonego tempa Furi. Wszystko to uzupełnia absolutnie zabójcza ścieżka dźwiękowa w stylu synthwave (ktoś zna Carpenter Brut?), która popycha cię do przodu i motywuje do zwycięstwa.

Nasza ocena: Fani, którym nie wystarczył bezlitosny poziom trudności w Cuphead, prawdopodobnie odnajdą nową przystań w pełnej adrenaliny walce w Furi.

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Co mówią gracze?

Binbinate ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Najlepsza gra typu hack and slash.

9. Duchy i gobliny: Odrodzenie [Brutalna gra typu „run-and-gun” w stylu arcade – alternatywa dla Cuphead]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Capcom Średni czas gry ~10 godzin Ocena na Metacritic 74

Jeśli zastanawiasz się nad tytułem, pozwól, że wyjaśnię. Tak, to reedycja *tej* gry Duchy i gobliny, jednej z najtrudniejszych gier wideo w historii, wydanej z okazji 35. rocznicy serii. Możesz pomyśleć, że oznacza to, iż twórcy nieco złagodzili poziom trudności, ale nie: to jedna z najtrudniejszych gier sprawdzających umiejętności i pamięć.

Po raz kolejny wcielisz się w rolę Arthura, dzielnego rycerza, który wyrusza na misję ratowania księżniczki. Rozgrywka jest bardzo podobna do oryginału – biegacie i strzelacie (no cóż, raczej kołyszecie się i strzelacie) przez kolejne poziomy, by dotrzeć do końca. Mając do wyboru 8 różnych rodzajów broni oraz szereg ulepszeń, może się to wydawać banalnym zadaniem. Jak szybko się przekonacie, wcale tak nie jest.

Dlaczego to wybraliśmy Na szczęście ta wersja Duchy i gobliny oferuje opcje trudności, co czyni ją świetnym punktem wyjścia dla nowych graczy. Dla weteranów gra nadal stanowi jednak spore wyzwanie.

To, co naprawdę się tu wyróżnia, to oprawa wizualna. Seria „Duchy i gobliny”” zawsze sprawiała wrażenie nieco zwariowanej, dlatego tym razem firma Capcom postawiła na estetykę przypominającą wyskakujące obrazki z bajkowej książeczki. Ogólny efekt jest naprawdę uroczy i świetnie pomaga zanurzyć się w świecie „Duchy i gobliny””.

Nasza ocena: Jeśli kiedykolwiek ciekawiło cię, jak trudna jest seria Duchy i gobliny, lub chcesz wyruszyć w kreskówkowo-upiorną przygodę, Duchy i gobliny: Odrodzenie powinno być w sam raz dla ciebie.

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Co mówią gracze?

macspazatron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Po raz pierwszy w życiu cieszę się, że w tej grze dodano opcje poziomu trudności.

10. Blasphemous [Najlepsza gotycka platformówka akcji o brutalnym poziomie trudności]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy The Game Kitchen, Team17 Średni czas gry ~16 godzin Ocena na Metacritic 77

„Blasphemous” to… prawdziwe przeżycie. Tak, to świetna gra z gatunku metroidvania i platformówka, ale kiedy ludzie mówią o „Blasphemous”, zazwyczaj mają na myśli jej mroczny, bogaty i religijnie groteskowy styl grafiki pikselowej.

Wcielisz się w rolę Pokutnika, członka Bractwa Cichego Smutku, którego misją jest położenie kresu koszmarnej przyszłości Cvstodii. Aby to osiągnąć, będziesz biegać, ślizgać się i przedzierać się przez Cvstodię, pokonując potwory i zmagając się z własną wiarą, by w końcu zdecydować, jak powinna zakończyć się twoja pokuta.

Dlaczego to wybraliśmy W grze „Blasphemous” nie chodzi tylko o widowiskowość. Głównym atutem są tu wprawdzie horror religijny i motywy gotyckie, ale „Blasphemous” oferuje również bardzo solidną rozgrywkę, która przypomina połączenie gier „Hollow Knight” i „Dark Souls”.

Nie będzie to łatwe, ponieważ mieszkańcy Cvstodii są nie tylko głęboko zakorzenieni w swojej wierze, ale zostali również (dosłownie) wypaczeni przez Cud, którego czczą. Każda modlitwa kształtuje ciało niczym glinę, każda modlitwa zostaje wysłuchana w najbardziej pokręcony z możliwych sposobów, a każdy pokonany przez ciebie przeciwnik spotyka brutalny, krwawy koniec w tej grze typu metroidvania w stylu serii Souls.

Nasza ocena: „Blasphemous” to fantastyczna gra typu metroidvania, idealna dla graczy poszukujących czegoś bardziej dojrzałego i przerażającego.

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Co mówią gracze?

oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To była naprawdę krwawa zabawa.

11. A Hat in Time [Urocza, ale wymagająca platformówka w stylu Cuphead]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Gears for Breakfast, Humble Bundle Średni czas gry ~15 godzin Ocena na Metacritic 79

Podobnie jak „Cuphead”, „A Hat in Time” to gra, którą od razu można rozpoznać zarówno po stylu graficznym, jak i postaciach. W przeciwieństwie do „Cuphead”, który ma więcej wspólnego z „Metal Slug”, „A Hat in Time” to zabawna platformówka 3D pełna fantazyjnego uroku.

Wcielisz się w nią w rolę Hat Kid, kosmicznej dziewczynki, która potrzebuje zaginionych fragmentów czasu, by wrócić do domu. Pod względem rozgrywki „A Hat in Time” czerpie inspirację z takich tytułów jak „Super Mario 64”, choć oferuje również otwarty świat. Warto również zauważyć, że projekt poziomów jest tu bardzo dobrze zrealizowany, co powinno zadowolić nawet doświadczonych graczy.

Dlaczego to wybraliśmy Wygląd gry „A Hat in Time” nie oddaje w pełni jej wspaniałej rozgrywki platformowej, która była tak dobra, że ożywiła scenę niezależnych gier platformowych po długim okresie zastoju.

Chociaż podstawowa wersja gry oferuje już mnóstwo treści do przejścia, osoby poszukujące jeszcze większych wyzwań z radością dowiedzą się, że twórcy dodali jeszcze trudniejszy tryb – „Death Wish” – dostępny w ramach dodatku „Seal the Deal”. Te brutalne poziomy wystawią twoją precyzję i umiejętności na najtrudniejszą próbę, więc jeśli po przejściu „Cuphead” chcesz jeszcze bardziej się zmęczyć, to właśnie to, czego szukasz.

Nasza ocena: „A Hat in Time” jest urocza i pełna wdzięku, ale jednocześnie oferuje świetną rozgrywkę platformową, idealną do zaspokojenia głodu po „Cuphead”.

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Co mówią gracze?

Karmelitas_Rear ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetny projekt poziomów, zapadające w pamięć postacie, wciągająca rozgrywka. Czego tu nie lubić?

12. Ender Lilies: Quietus of the Knights [Najlepsza platformówka typu „run-and-gun” w klimacie mrocznego fantasy]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórcy Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Średni czas rozgrywki ~14 godzin Ocena na Metacritic 86

Wiele gier z gatunku Metroidvania oferuje głębokie i wciągające doświadczenia, ale żadna z nich nie dorównuje melancholijności Ender Lilies.

Zacznijmy od podstaw. Wcielisz się w rolę Lily, ostatniej ocalałej kapłanki w królestwie spustoszonym przez Deszcz Śmierci – nadprzyrodzone zjawisko, które przemienia ludzi w nieumarłe potwory. Chociaż Lily nie potrafi walczyć, może przywoływać duchy starożytnych wojowników i pokonanych wrogów, by służyli jej jako miecz i tarcza.

Dlaczego to wybraliśmy „Ender Lilies” ma dobrą rozgrywkę, ale to oprawa wizualna przenosi tę grę na zupełnie inny poziom. Cały świat przepełniony jest wszechogarniającą melancholią, jakby przypominając, że kiedyś było tu pięknie, ale to już minęło na zawsze – i właśnie to uczucie sprawia, że gra jest wyjątkowa.

Sama koncepcja byłaby wystarczająco dobra, ale jak już wspomniałem, prawdziwą siłą „Ender Lilies” jest jej estetyka. Dzięki mrocznej, bajkowej oprawie wizualnej i znakomitej ścieżce dźwiękowej (moim ulubionym utworem jest „Harmonious”) „Ender Lilies” to wciągająca gra RPG, której nie chcesz przegapić.

Nasza ocena: Gra „Ender Lilies” doskonale oddaje mroczny klimat gier z serii „Souls” dzięki ponuremu, wciągającemu światu, oferując jednocześnie własne podejście do formuły gier typu „Metroidvania”.

Co mówią gracze?

nani-stando ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Niezwykle piękna gra z gatunku Metroidvania.

13. Undertale [niezależna gra RPG z unikalnym systemem walki podobnym do Cuphead]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Toby Fox Średni czas rozgrywki ~10 godzin Ocena na Metacritic 92

Mimo że od premiery minęła już cała dekada (a nawet nieco więcej), Undertale pozostaje jedną z najbardziej wyjątkowych gier niezależnych, w jakie kiedykolwiek grałem, dzięki dekonstrukcji gatunku RPG i nowatorskiej mechanice rozgrywki.

Na pierwszy rzut oka Undertale przypomina tradycyjną turową grę RPG. Wcielasz się w dziecko, które wpadło do ogromnego Podziemia i musi znaleźć drogę ucieczki. Brzmi standardowo, prawda? Jednak wkrótce, gdy zagłębisz się w system walki, zdasz sobie sprawę, co cię czeka. Zamiast po prostu rzucać kostką, aby trafić, musisz rozegrać minigrę polegającą na unikaniu ataków wroga.

Dlaczego to wybraliśmy Undertale wstrząsnęło światem gier, gdy pojawiło się po raz pierwszy, i nadal jest doskonałym przykładem tego, do czego powinny dążyć gry niezależne, dzięki temu, jak wywróciło do góry nogami schematy swojego gatunku.

Co więcej, potwory w Undertale nie są tylko bezmyślnymi workami treningowymi. Każdy z nich ma swoją historię, osobowość i powód do walki. To wszystko oznacza, że wielu z nich można skłonić do złożenia broni, a tak, nawet walki z bossami można wygrać bez użycia przemocy.

Nasza ocena: Undertale zasługuje na miano ulubieńca sceny niezależnej dzięki temu, jak podważa oczekiwania i styl rozgrywki typowy dla turowych gier RPG.

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Co mówią gracze?

WHYGAMECRASH ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Nie czytaj niczego o tej grze. Po prostu w nią zagraj. Doświadczenie na 10/10.

14. Kolekcja z okazji rocznicy gry Contra [Antologia klasycznych gier zręcznościowych typu „run-and-gun”]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Konami Średni czas gry ~12 godzin Ocena Metacritic 74

Nie można mówić o grach typu „run and gun” bez wspomnienia o ponadczasowej, diabelsko trudnej legendzie, jaką jest Contra. Obok Metal Slug i Gunstar Heroes (do których przejdziemy za chwilę), Contra stanowi część świętej trójcy klasycznych gier typu „run and gun”.

Podobnie jak w przypadku wielu gier z epoki NES i SNES, firma Konami postanowiła ponownie wydać stare tytuły z serii Contra w ramach Kolekcja z okazji rocznicy gry Contra. Ta kolekcja zawiera 5 unikalnych gier: Contra, Super Contra, Contra III: The Alien Wars, Contra: Hard Corps oraz Operation C.

Dlaczego to wybraliśmy Kolekcja z okazji rocznicy gry Contra to nie tylko 5 gier retro z gatunku „run and gun”, ale także wgląd w filozofię projektowania wczesnych gier tego gatunku.

Gry z serii Contra słyną ze swojego poziomu trudności i jest to w pełni zasłużone. Dzięki obcym żołnierzom pojawiającym się i znikającym z ekranu, pociskom wymagającym uników w ułamku sekundy, skomplikowanym sekwencjom platformowym i epickim walkom z bossami, Kolekcja z okazji rocznicy gry Contra jest nadal tak samo niesamowicie trudna jak dawniej, a pokonanie jej na najwyższych poziomach trudności daje taką samą satysfakcję jak kiedyś.

Nasza ocena: Jeśli chcesz udowodnić, że Twoje umiejętności w grach typu „run-and-gun” są na najwyższym poziomie, nie ma lepszego pola bitwy do tego niż Kolekcja z okazji rocznicy gry Contra.

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Co mówią gracze?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Cieszę się, że ten tytuł w końcu doczekał się ponownego wydania.

15. Gunstar Heroes [strzelanka side-scrollingowa w stylu Cuphead]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 1993 Twórca/twórcy Treasure, Sega Średni czas rozgrywki ~3 godziny Ocena Metacritic 89

Mówiłem, że za chwilę przejdziemy do Gunstar Heroes, i oto jesteśmy. Podobnie jak Contra, jest to kolejna fantastyczna strzelanka typu „run and gun”, która aż prosi się o remake lub przynajmniej ponowne wydanie.

Fabuła jest dość prosta: wielki, potężny złoczyńca chce przejąć władzę nad światem, a żeby go powstrzymać, musisz znaleźć i zdobyć klejnoty, zanim on to zrobi. Ale tak naprawdę to tylko pretekst, by biegać i strzelać w różnych światach, z mnóstwem eksplozji i kombinacji broni.

Dlaczego to wybraliśmy Pomimo upływu czasu gra ta nadal nie ustępuje współczesnym tytułom dzięki szybkiej i dynamicznej rozgrywce.

Współczesne gry są pełne różnych dodatków i bajerów, ale w tamtych czasach twórcy mogli skupić się wyłącznie na rozgrywce, co w przypadku Gunstar Heroes zdecydowanie się sprawdziło. W tej grze chodzi wyłącznie o akcję, która toczy się z ekranu na ekran, a każdą chwilę wypełniają dynamiczne sceny wymagające od gracza zdecydowanych działań i precyzji.

Na koniec warto

jeszcze wspomnieć, że firma Treasure, korzystając z sukcesu tej gry, stworzyła wiele innych tytułów, takich jak np. „Obcy żołnierz”, więc jeśli szukasz kolejnych starych klasyków, to jest to dobry punkt wyjścia.

Nasza ocena: Stara, ale świetna. Nawet dzisiaj „Gunstar Heroes” nadal zachwyca prostą, ale znakomitą rozgrywką typu „run-and-gun”.

Co mówią gracze?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wciąż cierpliwie czekam na remake. Przynajmniej tę klasykę można zagrać na konsoli Sega Megadrive lub w sklepie Switch.

16. Bendy i maszyna do atramentu [Ręcznie rysowana platformówka horrorowa, alternatywa dla Cuphead]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Joey Drew Studios Średni czas rozgrywki ~6 godzin Ocena na Metacritic 71

No dobrze, rozgrywka w „Bendy i maszyna do atramentu” nie przypomina nawet w najmniejszym stopniu „Cuphead” (zwłaszcza że ta gra to przerażający survival horror), ale posłuchajcie mnie: jeśli szukacie stylizowanej rozgrywki podobnej do „Cuphead”, „Bendy” to świetny wybór.

Henry Stein to były animator, który na dobre wycofał się z branży. Przynajmniej do momentu, gdy otrzymuje list, który zwabia go z powrotem do dawnego miejsca pracy, obiecując ujawnienie „tajemnicy Joey’ego”. Tajemnica ta przybiera postać tytułowej maszyny do atramentu. A kiedy ta z rykiem wraca do życia, sprawy naprawdę się komplikują.

Dlaczego to wybraliśmy „Bendy i maszyna do atramentu” jest idealna pod wieloma względami: nie jest zbyt długa, ma odpowiednią dawkę strachu i wciągającą fabułę, która przykuje cię do ekranu aż do samego końca.

Tym,

co decyduje o sukcesie Bendy’ego, jest jego charakterystyczny styl graficzny. Oczywiście, każdy mógłby zarobić na mrocznym i przerażającym, realistycznym klimacie, ale „Bendy” wykracza poza to dzięki mrocznemu i pokręconemu podejściu do animacji z gumowymi rurkami z lat 30. Dzięki temu „Bendy” jest natychmiast rozpoznawalny, a kiedy gra od razu kojarzy się z określonym stylem, to znaczy, że twórcy zrobili coś dobrze.

Nasza opinia: Chociaż nie jest to dokładnie taka sama gra jak „Cuphead”, „Bendy i maszyna do atramentu” to mimo wszystko niezwykle wciągająca gra z gatunku survival horroru, idealna dla osób poszukujących tytułów o stylizowanej grafice.

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Co mówią gracze?

Double0Harmony ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Trochę chaotyczna, ale mimo to gra, którą bez wahania poleciłbym innym.

17. Momodora: Marzenia w blasku księżyca [Wymagająca platformówka akcji w stylu pixel art, podobna do Cuphead]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Bombservice, PLAYISM Średni czas rozgrywki ~5 godzin Ocena na Metacritic 76



Seria „Momodora” istnieje już od jakiegoś czasu, ale panuje powszechne przekonanie, że pierwsze trzy części były dość proste. Zgadzam się z tym, ale dodam też, że to właśnie w grze „Marzenia pod blaskiem księżyca” z serii „Momodora” w końcu rozwinęła skrzydła i wzbiła się w powietrze.

W grze „Momodora: Marzenia w blasku księżyca” wcielasz się w Kaho, kapłankę poszukującą sposobu na złamanie klątwy, co będzie wymagało od ciebie zabicia królowej. Jak można się spodziewać, nie będzie to łatwe: „Reverie” to trudna gra z niezwykle precyzyjną walką 2D inspirowaną serią „Souls”. Śmierć nadchodzi szybko, więc aby przetrwać, musisz działać szybko i strategicznie, wykonując uniki i zadając ciosy w walce wręcz.

Dlaczego to wybraliśmy Marzenia w blasku księżyca to dla mnie najlepsza część serii. Połączenie prostej, ale dopracowanej mechanicznie walki z przyzwoitą fabułą oraz świetną grafiką sprawia, że jest to tytuł, któremu warto się przyjrzeć.

Ci, którzy zdecydują się podjąć wyzwanie Momodory, znajdą prostą, ale zabawną grę, pięknie oprawioną w estetykę anime w stylu pixel art. Nie wnosi ona nic nowego, to prawda, ale pozostaje bardzo satysfakcjonującą grą, zwłaszcza gdy już pokonasz początkową krzywą nauki.

Nasza ocena: „Momodora: Marzenia w blasku księżyca” jest idealna dla graczy, którym podobał się poziom trudności w „Cuphead” i którzy szukają gry typu Metroidvania, w którą mogliby się zagłębić.

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Co mówią gracze?

sMinuet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nie daj się zwieść anime’owej grafice – ta gra jest trudna.

18. Axiom Verge [przygodowa gra science fiction w stylu Metroidvania, alternatywa dla Cuphead]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Thomas Happ Games Średni czas gry ~12 godzin Ocena na Metacritic 84

Jeśli myślałeś, że Axiom Verge to gra z lat 90., nie mam ci tego za złe. Ten hołd dla klasycznych gier typu Metroidvania został stworzony praktycznie przez jednego dewelopera (Thomasa Happ), ale mimo to jest to gra, w którą naprawdę warto zagrać.

Wcielisz się w Trace'a, jedynego ocalałego z dziwnego wypadku w laboratorium, który budzi się w nowym i bardzo wrogim obcym świecie. Aby wydostać się z tego środowiska i dowiedzieć się, jak się tu znalazłeś, będziesz musiał zaufać tajemniczemu głosowi, który poprowadzi cię przez ten świat i pomoże ci znaleźć unikalną broń oraz narzędzia ułatwiające poruszanie się, które ułatwią ci nieliniową eksplorację i walkę.

Dlaczego to wybraliśmy Axiom Verge czerpie wprawdzie wiele z dawnych klasyków, ale wykracza poza ramy swoich znakomitych poprzedników i łączy je w coś całkowicie wyjątkowego.

I choć Axiom Verge to coś więcej niż tylko hołd dla starych gier, oferuje on mnóstwo świeżych niespodzianek dla weteranów gatunku Metroidvania. To właśnie ta konkretna cecha sprawia, że Axiom Verge naprawdę wyróżnia się na tle innych gier tego typu.

Nasza ocena: Axiom Verge to gra typu Metroidvania, która choć na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, kryje w sobie o wiele więcej, niż się wydaje

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Co mówią gracze?

NNpatentguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 W znacznym stopniu czerpie z klasycznych gier typu Metroidvania, choć nie jest ich stuprocentową kopią.

19. Broforce [Przesadzona, chaotyczna strzelanka typu „run-and-gun” w stylu Cuphead]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Free Lives, Devolver Digital Średni czas rozgrywki ~8 godzin Ocena na Metacritic 83

Wiele gier z tej listy to szalone strzelanki typu „run-and-gun”, ale żadna z nich nie dorównuje pełnemu testosteronu chaosowi, jakim jest Broforce.

W Broforce wybierzesz jednego z wielu przesadzonych „Brosów”, z których każdy jest hołdem dla bohaterów filmów akcji z lat 80. i 90. Wcielając się w wybranego „Bro”, będziesz biegać i strzelać w całkowicie zniszczalnych lokacjach, nasypując ołowiu typowym złoczyńcom, podpalając wszystko dookoła, wywołując ogromne łańcuchowe eksplozje i rzucając tandetnymi kalamburami.

Dlaczego to wybraliśmy Jeśli samodzielne sianie chaosu sprawia ci frajdę, Broforce pozwala grać nawet z trzema innymi graczami. Warto też wspomnieć, że jest to jedna z tych gier, w które o wiele lepiej gra się z przyjaciółmi.

Pomimo absurdalnej fabuły i wypukłych mięśni klatki piersiowej, Broforce to bardzo dobrze przemyślana gra. Jest trudna we wszystkich właściwych aspektach (co oznacza, że jeśli nic nie widzisz z powodu eksplozji, to w większości jest to twoja wina), a projekt poziomów nie pozwala na bezmyślne przebieganie ich, nawet jeśli po prostu „broujesz” wszystko w imię wolności.

Nasza opinia: Dzięki szalonej akcji, niemal całkowitemu brakowi cenzury i przesadnemu humorowi „Broforce” to gra, w którą warto zagrać, gdy chcesz się odprężyć.

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Co mówią gracze?

Bicep.Sorcerer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 „Contra”, ale jeszcze bardziej męskie – jeśli można w to uwierzyć.

20. Acecraft [rytmiczna gra walki podobna do Cuphead]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android, iOS Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Vizta Games Średni czas gry Zmienny Ocena Metacritic brak

Nie owijajmy w bawełnę: Acecraft jest… hm, „inspirowany” grą Cuphead – od stylu graficznego i animacji po interfejs użytkownika – i nikt nie może temu zaprzeczyć. Ale żeby być całkowicie uczciwym, stworzenie elementów graficznych w stylu Cuphead musiało wymagać sporego wysiłku, a gra jest całkiem przyjemna, choć może nieco zbyt łatwa.

Acecraft to jedyna na tej liście darmowa gra mobilna, w której „darmowość” wiąże się ze standardowymi elementami gier mobilnych: drzewkami umiejętności, ekwipunkiem (miłej zabawy przy losowaniu statystyk) oraz, no cóż, gacha z postaciami. „Gacha w stylu Cuphead” nie znalazła się na mojej liście do bingo na rok 2025, ale oto jesteśmy.

Dlaczego to wybraliśmy Pomijając zarzuty o naśladowanie Cuphead, Acecraft jest całkiem fajną grą, choć nieco prostą. Elementy typowe dla gier typu gacha przedłużają nieco żywotność gry, ale mogą być mieczem obosiecznym.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Acecraft oferuje zaskakująco solidną rozgrywkę opartą na intensywnych, klasycznych arkadowych walkach powietrznych, co prowadzi do przyjemnego, niemal zenowego doświadczenia. Z pewnością nie jest tak trudna ani złożona jak Cuphead, ale jest wystarczająco zbliżona, dopóki nie otrzymamy prawdziwego portu.

Nasza ocena: Acecraft to obecnie najbliższa mobilna wersja „Cuphead”, jaką można znaleźć. Jeśli szukasz darmowych mobilnych gier typu bullet hell, które zaspokoją konkretną potrzebę, ta gra może się sprawdzić.

Co mówią gracze?

AngeMoreaux ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Fajna gra, ale już widać, jak twórcy chcą na niej zarabiać. Można po prostu zagrać, ale nie warto się w to zbytnio angażować.

Moja ogólna ocena najlepszych gier podobnych do „Cuphead”

Jak wspomniałem na początku, kategoria „gier podobnych do Cuphead” jest bardzo szeroka, a przy 20 propozycjach zawężenie wyboru do tego, co naprawdę chcesz, nadal może być trudne. Przyjrzyjmy się więc krótkim sugestiom, które pomogą Ci podjąć decyzję.

Najlepszy punkt wyjścia dla gier podobnych do Cuphead w dzisiejszych czasach?

Jeśli chodzi o rozgrywkę typu „run and gun” → „Mega Man 11”

udaje się zarówno dobrze oddać klasykę, jak i dostosować się do współczesnego sprzętu oraz gustów graczy dzięki nowemu stylowi graficznemu 2,5D.



udaje się zarówno dobrze oddać klasykę, jak i dostosować się do współczesnego sprzętu oraz gustów graczy dzięki nowemu stylowi graficznemu 2,5D. W kategorii gier typu Metroidvania → Hollow Knight

– od walki, przez eksplorację, aż po klimat – to jedna z najlepszych gier typu Metroidvania, która we wszystkim radzi sobie wyjątkowo dobrze.



– od walki, przez eksplorację, aż po klimat – to jedna z najlepszych gier typu Metroidvania, która we wszystkim radzi sobie wyjątkowo dobrze. W kategorii gier typu roguelike → Wejdź do Gungeon

. Ta ekscentryczna i zabawna, a jednocześnie nieskończenie dynamiczna gra typu „bullet hell” z pewnością zapewni ci rozrywkę na długi czas.



. Ta ekscentryczna i zabawna, a jednocześnie nieskończenie dynamiczna gra typu „bullet hell” z pewnością zapewni ci rozrywkę na długi czas. W kategorii gier wieloosobowych → „Broforce”

– świetna, bezmyślna zabawa w najlepszym tego słowa znaczeniu, a z przyjaciółmi jest jeszcze lepsza.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do „Cuphead”?

Wybór najlepszej gry podobnej do „Cuphead” zależy od tego, którą konkretnie część tej gry chcesz ponownie przeżyć. Miłośnikom platformówek mogą spodobać się „Hollow Knight” i „Ori i Ślepa Puszcza””, natomiast osoby lubiące dynamiczną akcję typu „run-and-gun” z pewnością docenią takie tytuły jak „Wejdź do Gungeon”, „Furi” oraz serie „Contra” i „Metal Slug”.

Jakim rodzajem gry jest „Cuphead”?

Cuphead to gra 2D typu „run and gun”. Jest to również po części platformówka, ze względu na poszczególne etapy, a także gra typu „boss rush”, ponieważ większość poziomów składa się wyłącznie z jednego bossa, którego musisz pokonać.

Czy „Cuphead” jest odpowiedni dla dzieci?

Tak, „Cuphead” powinien być odpowiedni dla dzieci. Należy jednak pamiętać, że jest to gra niezwykle trudna, więc warto wziąć to pod uwagę, kupując ją dla swoich dzieci.

Jak długo trwa rozgrywka w Cuphead?

Rozgrywka w Cuphead trwa około 11 godzin, ale czas ten może się znacznie różnić w zależności od stylu gry oraz tego, jak radzisz sobie z trudnymi i wyjątkowymi bossami.

Który boss w Cuphead jest najtrudniejszy?

Najtrudniejszy boss w „Cuphead” zależy od stylu gry, ale dla mnie jest to King Dice. Poziom z King Dice’em przypomina bardziej maraton niż sprint, a liczne minibossy sprawiają, że łatwo stracić siły jeszcze przed starciem z właściwym bossem.

Ile światów jest w grze „Cuphead”?

W grze Cuphead są 4 światy: Inkwell Isles składa się z 3 sekcji, a Inkwell Hell to ostatni obszar, w którym toczą się walki zarówno z King Dice, jak i z Diabłem.