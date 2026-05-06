20 jeux similaires à Cuphead pour vivre des aventures encore plus trépidantes en 2026

Cuphead a été l’un des plus grands succès de 2017 grâce à son gameplay précis, ses graphismes époustouflants, sa bande-son fantastique et sa difficulté légendaire, mais il existe également de nombreux jeux similaires à Cuphead qui offrent la même expérience.

Si vous venez tout juste de récupérer votre âme, de libérer les habitants d’Inkwell Isle et que vous en redemandez encore, vous n’êtes pas seul. C’est pourquoi j’ai préparé cette liste de 20 excellents jeux similaires à Cuphead, issus de différents genres. J’espère que l’un de ces jeux saura combler votre envie.

Nos coups de cœur parmi les jeux similaires à Cuphead

Tous les jeux de cette liste méritent sans aucun doute le détour, certes, mais certains d’entre eux se démarquent nettement des autres :

1 Hollow Knight 2017 Ce jeu de type Metroidvania est un chef-d'œuvre qui réussit tout à la perfection, du combat à la présentation. Buy now 2 Mega Man 11 2018 Le Blue Bomber est de retour, plus en forme que jamais, dans ce titre qui allie un gameplay classique à des graphismes modernes. Buy now 3 Enter the Gungeon 2016 Un jeu de type « bullet hell » roguelite en vue de dessus qui mettra vos réflexes à l'épreuve encore plus que Cuphead. Buy now

Mais même s’il s’agit là de la crème de la crème, vous recherchez peut-être autre chose. Dans ce cas, pas d’inquiétude : vous trouverez largement de quoi vous plaire parmi les autres titres ci-dessous.

20 jeux similaires à Cuphead

Je l’admets, l’expression « jeux similaires à Cuphead » recouvre un champ très vaste. Mais pour aller à l’essentiel, Cuphead se caractérise par un gameplay de type « run and gun », des phases de plate-forme et un style graphique immédiatement reconnaissable. C’est à l’aune de ces trois critères que j’ai filtré l’immense catalogue de jeux pour ne retenir que 20 titres.

Bon, passons aux choses sérieuses.

1. Hollow Knight [Meilleur jeu Metroidvania dessiné à la main et offrant un véritable défi]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2017 Créateur(s) Team Cherry Durée moyenne de jeu environ 45 heures Note Metacritic 90

Commençons en beauté avec Hollow Knight, l’un des meilleurs jeux de type Metroidvania sortis dans les années 2010, voire l’un des meilleurs jeux de tous les temps.

Je n’exagère pas en affirmant que Hollow Knight est le Metroidvania moderne par excellence, avec un monde immense et magnifique à explorer, des combats difficiles, des graphismes époustouflants et une bande-son exceptionnelle, le tout présenté sous la forme d’un petit personnage ressemblant à un insecte.

Pourquoi nous l'avons choisi Hollow Knight a su trouver le juste équilibre entre une multitude d’éléments, et les a parfaitement harmonisés pour en faire un Metroidvania par excellence. C’est tout simplement un excellent jeu.

Dans ce jeu, vous incarnez le Chevalier, un guerrier errant qui se retrouve face au royaume en ruines d’Hallownest. Pour découvrir exactement quelle est votre mission, vous devrez vous enfoncer profondément dans les ruines, parler à ceux qui y subsistent et reconstituer l’histoire d’Hallownest… tout en repoussant des monstres féroces et des insectes déchaînés lors de combats de type « hack-and-slash » en 2D.

Cela peut sembler simple, mais je vous assure que c’est tout sauf cela : les combats de Hollow Knight sont d’une difficulté presque comparable à celle des jeux de la série Souls. Chaque combat de boss exige une compréhension approfondie de l’attaque et de la défense avant de pouvoir l’emporter. Mais chaque victoire durement acquise ouvre la voie à de nouveaux outils de mobilité, d’armes et de chemins, et lentement mais sûrement, Hallownest vous dévoilera ses secrets.

Mon verdict : Hollow Knight est un jeu fantastique à tous points de vue, grâce à son savant mélange de gameplay, de défis et d’esthétique. Un titre formidable non seulement pour les fans de Cuphead, mais aussi pour pratiquement tout le monde.

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Que disent les joueurs ?

Fa_Ri_Do_La ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un véritable chef-d'œuvre moderne.

2. Mega Man 11 [Jeu classique de type « run-and-gun » dans la veine de Cuphead]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu environ 10 heures Note Metacritic 82

Vient ensuite Mega Man 11, le jeu le plus vendu de cette série qui perdure depuis longtemps. Après neuf ans d’absence, le « Blue Bomber » est de retour pour nous rappeler pourquoi cette franchise est tant appréciée.

Dans la peau de Mega Man, vous devrez, comme toujours , courir et tirer pour venir à bout de défis classiques contre des boss, niveau après niveau, afin de vaincre le méchant récurrent, le Dr Wily. La conception des niveaux de ce jeu rappelle les anciens titres sur NES : attendez-vous donc à de nombreuses phases de plateforme délicates, à des mécanismes amusants et, bien sûr, à une certaine difficulté.

Pourquoi nous l'avons choisi Je l’avoue, j’ai un faible pour les remakes de vieilles franchises, mais Mega Man 11 réunit toutes les qualités d’un jeu de tir à défilement horizontal moderne tout en conservant son identité.

Une nouveauté dans cette série est le système Double Gear, qui s’avère également être la cause de la brouille entre Light et Wily. Naturellement, Wily équipera ses nouveaux Robot Masters de cette technologie. Heureusement, le Dr Light dispose toujours du prototype de Wily, qui confère à Mega Man de nouvelles capacités grâce au système Double Gear : des boosts de vitesse ou des tirs supplémentaires, au prix d’une surchauffe.

Mais si Mega Man 11 revient aux sources de la série, il a également été adapté pour le public d’aujourd’hui. Non seulement il propose des graphismes 2,5D impressionnants, mais il dispose également d’options de difficulté, ce qui le rend particulièrement adapté aux nouveaux venus dans la série.

Mon verdict : Mega Man 11 est, si vous me permettez l’expression, un retour en force. Il allie avec brio le gameplay classique de la série à des touches modernes, et ravira à coup sûr aussi bien les nouveaux joueurs que les habitués.

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Que disent les joueurs ?

FightingFor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est exactement comme dans les jeux Mega Man sur NES. Oui, y compris en termes de difficulté.

3. Enter the Gungeon [Jeu de type « bullet hell » et « roguelike », similaire à Cuphead]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2016 Développeur(s) Dodge Roll, Devolver Digital Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic 82

Vient ensuite Enter the Gungeon, un incroyable jeu de type « bullet hell » dans lequel vous (et jusqu’à un ami) vous aventurez dans le Gungeon éponyme à la recherche de l’arme capable de tuer le passé. C’est tout aussi déjanté que cela en a l’air.

Le principe d’Enter the Gungeon est assez simple : choisissez un « Gungeoneer », parcourez chaque niveau du Gungeon grâce à un gameplay de type « run and gun » en vue de dessus, combattez tous les boss, récupérez l’arme et éliminez votre passé. En pratique, c’est bien plus difficile, car les ennemis n’hésiteront pas à vous cribler de balles, les boss ont des schémas d’attaque très complexes, et même les dangers du niveau peuvent vous faire perdre un ou deux cœurs. Attendez-vous à mourir souvent.

Pourquoi nous l'avons choisi Il est très difficile de faire mieux que le gameplay rapide, effréné et amusant d’Enter the Gungeon. Vous essuierez certes de nombreuses défaites, mais le rythme effréné du jeu vous donnera envie de retenter votre chance dès que vous aurez été éliminé.

Heureusement, tout n’est pas noir. Chacun de vos « Gungeoneers » dispose de ses propres capacités passives et de son équipement, ce qui est appréciable. Mais l’essentiel du jeu réside dans son immense variété d’armes excentriques, parmi lesquelles on trouve notamment un appareil photo et un « R » minuscule. Oh, et vous pouvez aussi faire des roulades d’esquive et renverser des tables ; vous n’avez donc vraiment aucune excuse pour vous faire tirer dessus.

Et comme Enter the Gungeon est un jeu de type roguelike, il offre une rejouabilité infinie et exigeante. Aucune partie ne se ressemblera jamais, qu’il s’agisse des armes et des objets passifs que vous trouverez, de la disposition des pièces que vous rencontrerez ou même des difficultés techniques auxquelles vous serez confronté.

Mon verdict : Enter the Gungeon brille par son gameplay précis et dynamique, son humour plein d’esprit et sa rejouabilité infinie.

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Que disent les joueurs ?

needamedicbag ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il figure sans aucun doute parmi mes meilleurs roguelikes de ces dernières années.

4. Ori et la forêt aveugle [Jeu de plateforme de précision, alternative à Cuphead]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur(s) Moon Studios, Microsoft Studios Durée moyenne de jeu environ 12 heures Note Metacritic 88

Vient ensuite Ori et la forêt aveugle, un jeu de plates-formes atmosphérique de type Metroidvania qui illustre à merveille à quel point les jeux vidéo peuvent être une forme d’art.

La première chose que vous remarquerez sans doute dans Ori et la forêt aveugle, c’est son univers graphique absolument époustouflant, entièrement peint à la main. Mais ce n’est pas tout ce qui fait la force d’Ori, car le jeu propose également un gameplay à la fois simple dans son principe et exigeant, une bande-son évocatrice et une intensité émotionnelle incroyable.

Pourquoi nous l'avons choisi Ori et la forêt aveugle se distingue non seulement par son style graphique exceptionnel, mais aussi par la fluidité incroyable de ses mouvements ; aucun autre jeu de plateforme ou « Metroidvania » n’atteint un tel niveau de fluidité.

Vous incarnez Ori, un esprit de la forêt séparé de sa famille par une tempête et adopté par Naru, une créature affectueuse et maternelle. Ce paradis ne dure toutefois pas, et Naru succombe bientôt à la faim. N'ayant plus rien à perdre, Ori doit apprendre à explorer la forêt et à trouver la source de ses problèmes, et peut-être en apprendre davantage sur lui-même au passage.

Mon verdict : Ori et la forêt aveugle offre une combinaison exceptionnelle entre une aventure cinématographique et l’une des meilleures fluidités de mouvement que j’aie jamais vues dans un jeu de plateforme.

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Que disent les joueurs ?

asbroitic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est tout simplement un jeu fantastique à tous les égards.

5. Shovel Knight : Treasure Trove [Jeu rétro de type « run-and-gun » dans la veine de Cuphead]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 3/4, PlayStation Vita, Xbox One Année de sortie 2014 Développeur(s) Jeux du Yacht Club Durée moyenne de jeu environ 25 heures Note Metacritic 91



Beaucoup ont fait l’éloge de Shovel Knight, et je suis ici pour vous dire que, oui, ils ont raison. Cette expérience rétro parfaitement maîtrisée est l’adaptation idéale d’un genre ancien aux sensibilités modernes, ce qui en fait sans conteste l’un des meilleurs jeux de plateforme actuels.

Dans la peau de Shovel Knight, vous serez contraint de sortir de votre retraite en raison d’événements maléfiques (et, pour être honnête, il y a VRAIMENT beaucoup de mal), et vous devrez donc résoudre ces problèmes grâce à un gameplay de plateforme en 2D précis et fluide. Vous courrez, creuserez et utiliserez le « Shovel Drop » à la manière de DuckTales pour sauver votre partenaire et le royaume. Des tâches de chevalier tout à fait classiques, n’est-ce pas ?

Pourquoi nous l’avons choisi Shovel Knight ne se distingue pas seulement par son excellent gameplay, mais aussi par son esthétique 8 bits classique, qui contribue grandement à faire revivre les mêmes sensations que les jeux de plateforme d’antan.

Vous serez également ravis d’apprendre que « « Trésor caché » n’est pas un nouveau jeu, mais une compilation. Celle-ci regroupe 4 campagnes de Shovel Knight : La pelle de l’espoir (le jeu original, sorti en 2014), Le Fléau des Ombres, Le spectre du tourment, King of Cards, ainsi que le spin-off sous forme de jeu de combat, Shovel Knight : Le Face-à-face.

Mon verdict : Shovel Knight est un classique rétro-moderne, à la fois simple et gratifiant, qui ravira à coup sûr les joueurs, que vous veniez de Cuphead ou non.

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Que disent les joueurs ?

TKB423 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Idéal, que vous soyez novice en matière de jeux de plateforme ou que vous souhaitiez vous replonger dans le passé.

6. Katana ZERO [Jeu de plates-formes d'action au rythme effréné, similaire à Cuphead]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo Switch, Xbox, Android, iOS Année de sortie 2019 Développeur(s) Askiisoft, Devolver Digital Durée moyenne de jeu environ 6 heures Note Metacritic 83

Fluide, brutal, mortel. Tous ces adjectifs s’appliquent à Katana ZERO, une incroyable aventure Cyberpunk de type hack and slash (au point que l’on pourrait même affirmer qu’il s’agit d’un excellent jeu de rôle d’action) qui offre un gameplay survolté, similaire à celui du jeu en 2D Hotline Miami.

Dans Katana ZERO, vous incarnez le Dragon, un assassin et épéiste amnésique qui accepte des contrats tout en essayant de découvrir qui vous êtes. La mauvaise nouvelle, c’est que vous n’êtes pas plus résistant que ceux que vous éliminez : si vous êtes touché, vous mourez. Heureusement, le Dragon n’est pas un simple humain : il dispose à la fois de super-pouvoirs de parade et de la capacité de ralentir le temps.

Pourquoi nous l’avons choisi Même si mourir d’un seul coup peut sembler frustrant au premier abord, ce n’est étonnamment pas le cas. Grâce à la fluidité de Katana ZERO, recommencer un essai est à la fois très facile et étrangement addictif.

Ce qui me séduit vraiment dans Katana ZERO, ce sont les images de vidéosurveillance diffusées après avoir terminé un niveau. Tout comme dans Superhot, vous pourrez visionner en temps réel la rediffusion de la manière dont vous avez terminé une étape. Cela ne vous semblera peut-être pas évident lorsque vous serez en pleine élaboration de votre stratégie, mais une fois que vous aurez visionné la vidéo, vous vous sentirez comme un véritable as. Vous aviez tout prévu, n’est-ce pas ?

Mon avis : Le gameplay rapide et mortel de Katana Zero en fait un succès assuré pour tous ceux qui recherchent encore le niveau de difficulté de Cuphead.

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Lord-Conair ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un gameplay phénoménal, soutenu par une histoire formidable.

7. Dead Cells [Jeu de type « run-and-gun » de style Metroidvania et roguelike, alternative à Cuphead]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2018 Développeur(s) Motion Twin Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic 89

Je dois avouer que j’étais sceptique à l’égard de Dead Cells lors de sa sortie. Après quelques parties, je me suis rendu compte que le soleil s’était couché alors que j’étais absorbé par ce jeu roguelite exceptionnel.

Si Dead Cells peut ressembler à première vue à un Metroidvania, il s’agit en réalité d’un « roguevania » : un mélange de roguelike et de Metroidvania qui combine la génération aléatoire du premier avec le gameplay de plateforme en 2D et l’action « hack-and-slash » du second. Le résultat final ? Un roguelite tactique fluide et d’une rapidité irréprochable, doté d’une boucle de jeu extrêmement satisfaisante.

Pourquoi nous l’avons choisi Dead Cells n’est peut-être pas le premier « roguevania » (c’est Rogue Legacy), mais son gameplay fantastique et innovant a connu un immense succès qui a inspiré d’autres développeurs indépendants et propulsé le genre sur le devant de la scène.

Dans la peau du Prisonnier, vous devrez vous frayer un chemin à coups d’épée pour vous échapper d’un château en constante évolution. Cela ne sera pas facile, et vous mourrez souvent. Mais tout n’est pas perdu, car vous pouvez obtenir des bonus permanents sous forme de runes, et le système de progression complexe basé sur les armes et les techniques de combat garantit que chaque partie est aussi rapide et mortelle que la précédente.

Mon verdict : Dead Cells combine avec brio deux genres a priori incompatibles pour former un ensemble incroyablement addictif. Les fans de roguelike qui n’ont pas encore essayé ce jeu passent vraiment à côté de quelque chose.

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COAL4_Eyes ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est difficile à maîtriser, mais c'est addictif et amusant.

8. Furi [Jeu de combat intense, exclusivement axé sur les boss, dans la veine de Cuphead]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur(s) The Game Bakers Durée moyenne de jeu environ 8 heures Note Metacritic 77

À première vue, Furi pourrait sembler être un jeu facile. Dix îles, dix combats de boss, et si vous les éliminez tous, vous êtes libre. Cependant, rien de tout cela ne rend compte à quel point Furi est déjanté et génial.

Commençons par les combats. Je vais le dire sans détour : les combats de Furi sont excellents , avec leurs mouvements ultra-fluides et leur style incroyable qui rappelle fortement Devil May Cry, où vous frappez, parez et tirez en temps réel. Oui, cela signifie que les combats de Furi sont difficiles à maîtriser, alors attendez-vous à vous faire battre souvent.

Pourquoi nous l'avons choisi Furi fait partie de ces jeux qui vous mettent au défi de vous améliorer ou de mourir en essayant, et le sentiment très concret de vous voir progresser en temps réel constitue l’un de ses principaux atouts.

Furi ne manque de rien non plus sur le plan visuel. Doté d’une esthétique néon fantastique, chaque coup, tir et parade est mis en valeur par des couleurs vives, ce qui vous aide vraiment à vous habituer au rythme à la fois mesuré et frénétique de Furi. Tout cela est soutenu par une bande-son synthwave absolument géniale (Carpenter Brut, ça vous dit quelque chose ?) qui vous propulse en avant et vous pousse vers la victoire.

Mon verdict : les fans qui n’en avaient pas assez de la difficulté impitoyable de Cuphead trouveront sans doute leur bonheur dans les combats pleins d’adrénaline de Furi.

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Binbinate ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Le summum du « hack and slash ».

9. Fantômes et gobelins : Resurrection [Une alternative à Cuphead, un jeu de tir à l’arcade brutal de type « run-and-gun »]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2021 Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu environ 10 heures Note Metacritic 74

Si vous vous interrogez sur le titre, laissez-moi clarifier les choses. Oui, il s’agit bien d’une réédition de *ce* Fantômes et gobelins, l’un des jeux vidéo les plus difficiles jamais créés, réalisée pour célébrer le 35e anniversaire de la série. Vous pourriez penser que cela signifie que les développeurs ont allégé la difficulté, mais non : ce jeu reste l’une des épreuves ultimes en matière d’habileté et de mémorisation.

Vous incarnez à nouveau Arthur, un brave chevalier parti en quête pour sauver la princesse. Le gameplay est très similaire à celui de l’original : vous devez courir et tirer (enfin, vous dandiner et tirer) à travers les niveaux pour atteindre la fin. Avec 8 armes différentes au choix ainsi qu’une multitude de bonus, cela pourrait sembler une tâche facile. Comme vous allez vite vous en rendre compte, ce n’est absolument pas le cas.

Pourquoi nous l’avons choisi Heureusement, cette version de Fantômes et gobelins propose des options de difficulté, ce qui en fait un excellent point d’entrée pour les nouveaux joueurs. Elle reste toutefois suffisamment exigeante pour satisfaire les joueurs chevronnés.

Ce qui ressort vraiment ici, c’est la présentation visuelle. Fantômes et gobelins a toujours donné l’impression d’être un peu farfelu, et c’est pour cette raison que Capcom a opté cette fois-ci pour une esthétique inspirée des livres d’histoires en pop-up. L’effet d’ensemble est tout à fait charmant et contribue grandement à vous plonger dans l’univers de Fantômes et gobelins.

Mon verdict : si vous vous êtes déjà demandé à quel point la franchise Fantômes et gobelins était difficile, ou si vous souhaitez vous lancer dans une aventure à la fois caricaturale et effrayante, Fantômes et gobelins : Resurrection devrait vous plaire à coup sûr.

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macspazatron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pour une fois dans ma vie, je suis content qu'ils aient ajouté des options de difficulté à un jeu.

10. Blasphemous [Meilleur jeu de plates-formes gothique à la difficulté brutale]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) The Game Kitchen, Team17 Durée moyenne de jeu environ 16 heures Note Metacritic 77

Blasphemous est… une expérience. Certes, c’est un excellent jeu de type Metroidvania et de plates-formes, mais lorsque les gens parlent de Blasphemous, ils font généralement référence à son style pixel art sombre, riche et religieusement grotesque.

Vous incarnez le Pénitent, membre de la Confrérie du Chagrin Silencieux, dans une quête visant à mettre fin aux causes profondes du destin cauchemardesque de Cvstodia. Pour cela, vous courrez, glisserez et vous frayerez un chemin à coups d’épée à travers Cvstodia, en terrassant des monstres et en affrontant votre propre foi, pour finalement décider comment votre pénitence doit prendre fin.

Pourquoi nous l’avons choisi Blasphemous ne se résume pas à un simple spectacle. Son principal atout réside certes dans l’horreur religieuse et le thème gothique, mais Blasphemous propose également un gameplay très solide qui s’apparente à un hybride entre Hollow Knight et Dark Souls.

Ce ne sera pas facile, car non seulement les habitants de Cvstodia sont ancrés dans leur foi, mais ils ont également été pervertis (au sens propre) par le Miracle qu’ils vénèrent. Chaque prière façonne la chair comme de l’argile, chaque prière est exaucée de la manière la plus perverse qui soit, et chaque ennemi que vous terrassez connaît une fin brutale et sanglante dans ce Metroidvania de type Souls.

Mon verdict : Blasphemous est un fantastique Metroidvania, parfait pour les joueurs à la recherche d’une expérience plus mature et plus terrifiante.

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Que disent les joueurs ?

oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un moment vraiment génial, au sens propre du terme.

11. A Hat in Time [Un jeu de plateforme mignon mais exigeant, dans la veine de Cuphead]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur(s) Gears for Breakfast, Humble Bundle Durée moyenne de jeu environ 15 heures Note Metacritic 79

Tout comme Cuphead, A Hat in Time est un jeu immédiatement reconnaissable, tant par son style graphique que par ses personnages. Contrairement à Cuphead, qui s'apparente davantage à Metal Slug, A Hat in Time est un jeu de plateforme en 3D amusant, débordant d'un charme fantaisiste.

Vous incarnez ici Hat Kid, une petite extraterrestre qui a besoin des « Time Pieces » disparus pour rentrer chez elle. En termes de gameplay, A Hat in Time s’inspire de titres tels que Super Mario 64, tout en proposant un monde ouvert. Il convient également de noter que la conception des niveaux est ici très bien réalisée, ce qui devrait satisfaire même les joueurs chevronnés.

Pourquoi nous l'avons choisi L’aspect visuel d’A Hat in Time ne laisse pas présager son gameplay de plateforme exceptionnel, qui s’est révélé si réussi qu’il a redynamisé le monde des jeux de plateforme indépendants après une longue période de disette.

Si le jeu de base propose déjà une multitude de contenus à découvrir, ceux qui recherchent des défis encore plus grands seront ravis d’apprendre que les développeurs ont ajouté un mode encore plus difficile, « Death Wish », disponible avec le DLC « Seal the Deal ». Ces niveaux redoutables mettront votre précision et votre habileté à rude épreuve ; si vous cherchez à vous mettre encore plus à l’épreuve après Cuphead, vous avez trouvé ce qu’il vous faut.

Mon verdict : A Hat in Time est mignon et charmant, mais regorge néanmoins d’un excellent gameplay de plateforme, parfait pour combler votre envie de Cuphead.

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Que disent les joueurs ?

Karmelitas_Rear ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Une conception de niveaux exceptionnelle, des personnages inoubliables, un gameplay divertissant. Comment ne pas l'adorer ?

12. Ender Lilies : Quietus of the Knights [Meilleur jeu de plates-formes « run-and-gun » de fantasy noire]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Créateur(s) Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Durée moyenne de jeu environ 14 heures Note Metacritic 86

De nombreux jeux de type « Metroidvania » offrent des expériences riches et immersives, mais aucun n’atteint le niveau de mélancolie d’Ender Lilies.

Commençons par les bases. Vous incarnez Lily, la dernière prêtresse survivante d’un royaume dévasté par la Pluie de la Mort, un phénomène surnaturel qui transforme les gens en monstres morts-vivants. Mais si Lily ne peut pas se battre, elle peut faire appel aux esprits d’anciens guerriers et aux fantômes de ses ennemis vaincus pour qu’ils lui servent d’épée et de bouclier.

Pourquoi nous l’avons choisi Ender Lilies propose un gameplay de qualité, mais c’est sa mise en scène qui le propulse à un tout autre niveau. L’univers tout entier est imprégné d’une mélancolie omniprésente, comme pour vous rappeler qu’il fut autrefois magnifique, mais que cette beauté a disparu à jamais, et c’est ce sentiment qui rend ce jeu particulièrement remarquable.

Ce concept serait déjà suffisamment convaincant en soi, mais comme je l’ai mentionné, c’est surtout grâce à son esthétique qu’Ender Lilies se démarque véritablement. Avec son univers de conte de fées sombre et sa bande-son exceptionnelle (« Harmonious » est mon morceau préféré), Ender Lilies est un jeu de rôle immersif à ne pas manquer.

Mon avis : Ender Lilies reproduit à la perfection l'ambiance sombre typique des jeux de type « Souls » grâce à son univers lugubre et immersif, tout en apportant sa propre touche à la formule « Metroidvania ».

Que disent les joueurs ?

nani-stando ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un jeu de type Metroidvania d'une beauté envoûtante.

13. Undertale [RPG indépendant proposant un système de combat unique, similaire à celui de Cuphead]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2015 Créateur(s) Toby Fox Durée moyenne de jeu environ 10 heures Note Metacritic 92

Bien qu’il soit sorti il y a déjà une bonne décennie (voire plus), Undertale reste l’un des jeux indépendants les plus originaux auxquels j’aie jamais joué, grâce à sa déconstruction du genre RPG et à ses mécanismes innovants.

À première vue, Undertale se joue comme un RPG au tour par tour traditionnel. Vous incarnez un enfant qui s’est retrouvé piégé dans l’immense monde souterrain et devez trouver un moyen de vous en échapper. Un scénario classique, certes, mais vous vous rendrez vite compte de ce qui vous attend dès que vous vous plongerez dans le système de combat. En effet, au lieu de simplement lancer les dés pour attaquer, vous devrez jouer à un mini-jeu d’esquive pour éviter les attaques de l’ennemi.

Pourquoi nous l’avons choisi Undertale a bouleversé le monde du jeu vidéo lors de sa sortie, et il reste un exemple brillant de ce à quoi les jeux indépendants devraient aspirer, grâce à la façon dont il a bouleversé les codes de son genre.

De plus, les monstres d’Undertale ne sont pas de simples punching-balls sans cervelle. Chacun d’entre eux a une histoire, une personnalité et une raison de se battre. Tout cela signifie que bon nombre d’entre eux peuvent être amenés à déposer les armes, et oui, même les combats contre les boss peuvent être remportés sans recourir à la violence.

Mon verdict : Undertale mérite pleinement son statut de chouchou de la scène indépendante, tant il bouleverse les attentes et le style de jeu des RPG au tour par tour.

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Que disent les joueurs ?

WHYGAMECRASH ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ne lisez rien sur ce jeu. Contentez-vous d'y jouer. Une expérience à 10/10.

14. Contra Anniversary Collection [Anthologie des jeux d'arcade classiques de type « run-and-gun »]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur(s) Konami Durée moyenne de jeu environ 12 heures Note Metacritic 74

On ne peut pas parler de jeux de type « run and gun » sans évoquer cette légende intemporelle et d’une difficulté redoutable qu’est Contra. Aux côtés de Metal Slug et de Gunstar Heroes (dont nous parlerons dans un instant), Contra fait partie du trio sacré des jeux classiques de type « run and gun ».

Comme pour de nombreux jeux de l’époque de la NES et de la SNES, Konami a décidé de rééditer d’anciens titres Contra dans la Contra Anniversary Collection. Celle-ci comprend 5 jeux uniques : Contra, Super Contra, Contra III : The Alien Wars, Contra : Hard Corps et Operation C.

Pourquoi nous l'avons choisi Contra Anniversary Collection ne se contente pas de vous proposer 5 jeux rétro de type « run and gun », mais vous offre également un aperçu de la philosophie de conception des premiers jeux du genre.

Les jeux Contra sont réputés pour leur difficulté, et ce à juste titre. Avec des soldats extraterrestres qui surgissent et disparaissent de l’écran, des balles qu’il faut esquiver en une fraction de seconde, des phases de plateforme délicates et des combats de boss épiques, Collection anniversaire « La Contra » reste aussi glorieusement difficile qu’auparavant, et tout aussi satisfaisante à terminer aux niveaux de difficulté les plus élevés.

Mon verdict : si vous souhaitez prouver que vos talents de tir et de course sont hors pair, il n’y a pas de meilleur champ de bataille pour le démontrer que la Contra Anniversary Collection.

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Que disent les joueurs ?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Je suis ravi que ce film ait enfin fait l'objet d'une réédition.

15. Gunstar Heroes [Jeu de tir à défilement horizontal dans le style de Cuphead]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 1993 Développeur(s) Treasure, Sega Durée moyenne de jeu environ 3 heures Note Metacritic 89

J’avais bien dit que nous aborderions Gunstar Heroes dans un instant, et nous y voilà. Tout comme Contra, il s’agit là d’un autre fantastique jeu de tir à défilement horizontal qui ne demande qu’à être refait, ou du moins réédité.

L’intrigue générale est assez simple : le grand méchant veut conquérir le monde, et pour l’en empêcher, vous devrez trouver et récupérer les gemmes avant lui. Mais en réalité, ce n’est qu’un prétexte pour courir et tirer à travers différents mondes, au milieu d’explosions et d’une multitude de combinaisons d’armes.

Pourquoi nous l’avons choisi Malgré son âge, ce jeu n’a rien perdu de son attrait aujourd’hui grâce à son gameplay rapide et endiablé.

Les jeux modernes regorgent de fioritures, mais à l’époque, les jeux pouvaient se concentrer uniquement sur le gameplay, ce que Gunstar Heroes réussit parfaitement. Ce jeu est entièrement axé sur l’action, et il enchaîne les écrans à un rythme effréné, chaque instant étant ponctué par une action à grande vitesse qui exige de votre part une réactivité et une précision sans faille.



Une dernière chose que je tiens à mentionner, c’est que Treasure a développé de nombreux jeux suite au succès de celui-ci, comme Alien Soldier ; si vous êtes à la recherche d’autres grands classiques, c’est donc un bon point de départ.

Mon verdict : Un classique indémodable. Même aujourd’hui, Gunstar Heroes continue de ravir les joueurs grâce à son gameplay « run-and-gun » simple mais exceptionnel.

Que disent les joueurs ?

Licensed_Charlatan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'attends toujours patiemment un remake. Au moins, vous pouvez jouer au jeu classique sur Sega Megadrive ou sur la boutique Switch.

16. Bendy et la machine à encre [Jeu de plateforme d’horreur dessiné à la main, alternative à Cuphead]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Année de sortie 2017 Créateur(s) Joey Drew Studios Durée moyenne de jeu environ 6 heures Note Metacritic 71

Bon, d’accord, le gameplay de Bendy et la machine à encre n’a rien à voir avec celui de Cuphead (d’autant plus qu’il s’agit ici d’un jeu d’horreur et de survie assez effrayant), mais écoutez-moi bien : si vous recherchez une expérience stylisée à la manière de Cuphead, Bendy est un excellent choix.

Henry Stein est un ancien animateur qui a définitivement tourné la page. Du moins, jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre qui le ramène sur son ancien lieu de travail, prétendant révéler « le secret de Joey ». Ce secret prend la forme de la machine à encre éponyme. Et dès qu’elle reprend vie en rugissant, les choses tournent vraiment mal.

Pourquoi nous l’avons choisi Bendy et la machine à encre est parfait à bien des égards : ni trop long, avec juste ce qu’il faut de frayeurs, et une histoire captivante qui vous tiendra en haleine jusqu’à la fin.

Ce

qui fait toute la différence chez Bendy, c’est son style graphique caractéristique. Certes, n’importe qui pourrait tirer profit d’une ambiance sombre, effrayante et réaliste, mais Bendy va bien au-delà grâce à sa réinterprétation sombre et tordue de l’animation « rubber hose » des années 1930. Cela rend Bendy immédiatement reconnaissable, et lorsqu’un jeu est d’emblée associé à un certain style, c’est qu’il a forcément quelque chose de particulier.

Mon avis : Même s’il ne ressemble pas tout à fait à Cuphead, « « Bendy et la machine à encre » n’en reste pas moins un jeu d’horreur et de survie extrêmement immersif, idéal pour ceux qui recherchent des jeux aux graphismes stylisés.

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Que disent les joueurs ?

Double0Harmony ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 C'est un peu brouillon, mais c'est tout de même un jeu que je recommanderais sans hésiter.

17. Momodora : Rêverie au clair de lune [Jeu de plateforme d'action en pixel art exigeant, dans la veine de Cuphead]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur(s) Bombservice, PLAYISM Durée moyenne de jeu environ 5 heures Note Metacritic 76



La série Momodora existe depuis un certain temps déjà, mais l’idée selon laquelle les trois premiers opus étaient quelque peu rudimentaires est largement répandue. Je partage cet avis, mais j’y oppose ceci : c’est avec *Rêverie au clair de lune* que Momodora a enfin déployé ses ailes et pris son envol.

Dans « Momodora : Rêverie au clair de lune », vous incarnez Kaho, une prêtresse à la recherche d’un moyen de briser une malédiction, ce qui vous obligera à tuer la reine. Comme on pouvait s’y attendre, cela ne sera pas facile : « Reverie » est un jeu difficile, doté d’un système de combat en 2D très précis, inspiré de la série « Dark Souls ». La mort survient rapidement ; vous devrez donc faire preuve de rapidité et de stratégie dans vos esquives et vos attaques au corps à corps pour survivre.

Pourquoi nous l’avons choisi Rêverie au clair de lune est, à mes yeux, le meilleur opus de la franchise. La combinaison de combats simples mais aux mécanismes bien rodés, d’une histoire de bonne tenue et de superbes graphismes en fait un titre qui mérite le détour.

Ceux qui choisiront de relever le défi de Momodora découvriront un jeu simple mais amusant, présenté avec soin dans un style anime en pixel art. Il n’apporte certes rien de nouveau, c’est vrai, mais il reste très satisfaisant à jouer, surtout une fois que vous aurez surmonté la courbe d’apprentissage initiale.

Mon verdict : Momodora : Rêverie au clair de lune est parfait pour les joueurs qui ont apprécié la difficulté de Cuphead et qui recherchent un Metroidvania sur lequel se jeter.

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Qu’en disent les joueurs ?

sMinuet ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ne vous fiez pas aux graphismes de style anime : celui-ci est difficile.

18. Axiom Verge [Jeu d’aventure de science-fiction de type Metroidvania, alternative à Cuphead]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2015 Créateur(s) Thomas Happ Games Durée moyenne de jeu environ 12 heures Note Metacritic 84

Si vous pensiez « Axiom Verge » datait des années 90, je ne vous en veux pas. Cette véritable déclaration d'amour aux Metroidvanias classiques a été réalisée pratiquement par un seul développeur (Thomas Happ), mais malgré cela, c'est un jeu qui vaut vraiment le détour.

Vous incarnez Trace, le seul survivant d’un accident de laboratoire insolite, qui se réveille dans un monde extraterrestre inconnu et très hostile. Pour vous extraire de cet environnement et comprendre comment vous êtes arrivé là, vous devrez vous fier à une voix mystérieuse qui vous guidera à travers ce monde et vous aidera à trouver des armes et des outils de déplacement uniques, indispensables à votre exploration et à vos combats non linéaires.

Pourquoi nous l'avons choisi Axiom Verge s'inspire certes largement des grands classiques, mais il va bien au-delà de ses redoutables prédécesseurs et les combine pour créer quelque chose de tout à fait unique.

Et bien qu’Axiom Verge soit bien plus qu’un simple hommage aux anciens jeux, il réserve plus d’une surprise originale aux vétérans du genre Metroidvania. C’est précisément cette qualité qui permet à Axiom Verge de se démarquer véritablement de ses concurrents.

Mon verdict : Axiom Verge est un Metroidvania qui, bien que simple en apparence, est bien plus que ce que l’on voit au premier abord

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Que disent les joueurs ?

NNpatentguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il s'inspire fortement des anciens jeux de type « Metroidvania », sans pour autant les copier à 100 %.

19. Broforce [Un jeu d’action déjanté de type « run-and-gun » à la Cuphead]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, OS X, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2015 Développeur(s) Free Lives, Devolver Digital Durée moyenne de jeu environ 8 heures Note Metacritic 83

La plupart des jeux de cette liste sont des « run-and-gun » frénétiques, mais aucun d’entre eux ne se rapproche du chaos bourré de testostérone qu’est Broforce.

Dans Broforce, vous choisirez l’un des nombreux « Bros » exubérants incarnant chacun un hommage aux héros des films d’action des années 80 et 90. Incarnez le « Bro » de votre choix et parcourez des environnements entièrement destructibles en tirant à tout va, tout en criblant de balles des méchants stéréotypés, en mettant le feu à tout, en provoquant d’énormes explosions en chaîne et en lançant des jeux de mots ringards.

Pourquoi nous l’avons choisi Si semer le chaos en solo est déjà amusant, Broforce vous permet de jouer avec jusqu’à 3 autres joueurs. Je tiens également à préciser que c’est l’un de ces jeux qui sont bien meilleurs entre amis.

Malgré son postulat ridicule et ses pectoraux saillants, Broforce est un jeu très bien conçu. Il est difficile juste comme il faut (ce qui signifie que si vous ne voyez plus rien à cause des explosions, c’est surtout de votre faute) et la conception des niveaux ne vous permet pas de les parcourir sans réfléchir, même si vous pouvez tout simplement tout détruire au nom de la liberté.

Mon avis : Avec son action déjantée, son humour sans tabou et ses situations complètement loufoques, Broforce est le genre de jeu auquel on se met quand on veut se détendre.

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Que disent les joueurs ?

Bicep.Sorcerer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Contra, mais encore plus viril, si vous pouvez le croire.

20. Acecraft [Défi de combat rythmique similaire à Cuphead]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android, iOS Année de sortie 2025 Créateur(s) Vizta Games Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic N/A

Ne tournons pas autour du pot : Acecraft est… euh, « inspiré » de Cuphead, de son style graphique et de ses animations jusqu’à son interface utilisateur, et c’est un fait que personne ne peut nier. Mais pour être tout à fait honnête, la création de ces éléments graphiques à la manière de Cuphead a dû demander un certain effort, et le jeu est plutôt agréable, même s’il est un peu trop facile.

Acecraft est, et c'est le seul cas de cette liste, un jeu mobile « free-to-play », où « free-to-play » signifie les éléments habituels des jeux mobiles : des arbres de compétences, de l'équipement (amusez-vous bien à tirer au hasard les statistiques) et, oui, des gachas de personnages. Le « gacha à la Cuphead » ne figurait pas sur ma liste de bingo pour 2025, mais nous y voilà.

Pourquoi nous l’avons choisi Mis à part les accusations de copie de Cuphead, Acecraft est plutôt amusant, même s’il est un peu simple. Les éléments propres aux jeux de gacha prolongent certes la durée de vie du jeu, mais peuvent s’avérer être une arme à double tranchant.

Cela dit, Acecraft offre un gameplay étonnamment solide grâce à des combats aériens intenses dans le plus pur style arcade classique, ce qui procure une expérience agréable, presque zen. Certes, ce n’est pas aussi difficile ni aussi complexe que Cuphead, mais cela s’en rapproche suffisamment en attendant un véritable portage.

Mon verdict : Acecraft est ce qui se rapproche le plus de Cuphead sur mobile à l’heure actuelle. Si vous recherchez des jeux mobiles « bullet hell » gratuits pour assouvir une envie bien précise, celui-ci pourrait bien faire l’affaire.

Que disent les joueurs ?

AngeMoreaux ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 C'est amusant, mais on devine déjà les mécanismes de monétisation. C'est un jeu facile à prendre en main, mais ne vous y attachez pas trop.

Mon avis général sur les meilleurs jeux similaires à Cuphead

Comme je l’ai dit au début, la catégorie « jeux similaires à Cuphead » est très vaste, et avec 20 choix, il peut s’avérer difficile de faire un tri en fonction de vos envies. Passons donc en revue quelques suggestions en une ligne qui vous aideront à vous décider.

Quel est aujourd’hui le meilleur point de départ pour découvrir des jeux similaires à Cuphead ?

FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Cuphead ?

Le meilleur jeu similaire à Cuphead dépendra de l'aspect précis du jeu que vous souhaitez retrouver. Les amateurs de jeux de plateforme apprécieront sans doute Hollow Knight et Ori et la forêt aveugle, tandis que ceux qui aiment l'action trépidante des jeux de type « run-and-gun » apprécieront des titres tels que Enter the Gungeon, Furi, ainsi que les séries Contra et Metal Slug.

De quel type de jeu s’agit-il avec Cuphead ?

Cuphead est un jeu de tir en 2D. C’est également en partie un jeu de plateforme, grâce à ses niveaux, ainsi qu’un « boss rush », car la plupart des niveaux consistent uniquement en un seul boss que vous devez vaincre.

Cuphead convient-il aux enfants ?

Oui, Cuphead devrait convenir aux enfants. Cela dit, Cuphead est un jeu extrêmement difficile ; gardez donc cela à l’esprit si vous l’achetez pour vos enfants.

Quelle est la durée de Cuphead ?

Cuphead dure environ 11 heures, mais cette durée peut varier considérablement en fonction de votre style de jeu et de la manière dont vous affrontez les boss difficiles et originaux du jeu.

Quel est le boss le plus difficile de Cuphead ?

Le boss le plus difficile de Cuphead dépend de votre style de jeu, mais pour moi, c’est King Dice. Le niveau de King Dice s’apparente davantage à un marathon qu’à un sprint, et les nombreux mini-boss risquent de vous épuiser avant même d’affronter le boss proprement dit.

Combien y a-t-il de mondes dans Cuphead ?

Il y a 4 mondes dans Cuphead : les Îles Inkwell comportent 3 sections, et Inkwell Hell est la zone finale où vous affrontez à la fois King Dice et le Diable.