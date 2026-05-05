¿Se puede usar una VPN en la PS5? Guía completa de configuración y métodos antes de intentarlo en 2026

Aviso legal: El uso de VPN o Smart DNS para eludir las restricciones regionales puede infringir las condiciones de uso de la plataforma. No recomendamos incumplir las normas relativas a las licencias, los pagos o los servicios. Cualquier limitación o interrupción en tu cuenta será responsabilidad tuya. Esta guía titulada «¿Se puede usar una VPN en la PS5?» tiene únicamente fines informativos.

¿Se puede usar una VPN en PS5¿Sí? Sí, se puede, pero no es tan sencillo como en un ordenador. No hay ninguna aplicación de VPN que se pueda descargar directamente en la consola, por lo que la configuración se realiza de forma indirecta, normalmente a través del router o compartiendo una conexión VPN desde otro dispositivo.

Aprender a usar una VPN en PS5 ofrece una mayor privacidad y un mejor acceso. A PS5 Una VPN oculta tu dirección IP real, añade una capa adicional de privacidad e incluso puede protegerte de los ataques DDoS si juegas en línea o ves contenidos en streaming.

En esta guía, responderé a la pregunta «¿se puede usar una VPN en PS5», explicaremos cómo funciona cada configuración y te mostraremos qué método es el más adecuado en función de lo que estés utilizando y del esfuerzo que estés dispuesto a dedicar.

¿Se puede usar una VPN en la PS5 de forma sencilla? Comparativa de cuatro métodos probados

Entonces, ¿se puede usar una VPN en PS5¿Sí? Sí, y hay varias formas de hacerlo. Los cuatro métodos que se describen a continuación abarcan las configuraciones más habituales, desde la protección completa mediante VPN hasta el cambio de región de forma sencilla. Aprenderás a utilizar una VPN en PS5 y muchas otras cosas útiles, como por ejemplo cómo configurar una VPN en PS5.

Método Cuando tiene sentido Para qué es bueno Inconvenientes Configuración de la VPN en el router Quieres una configuración permanente Cubre todos los dispositivos de tu red y está siempre activo Se necesita un router compatible con VPN; la configuración lleva tiempo y el hardware del router afecta a la velocidad Smart DNS Solo quieres acceso regional para el streaming Configuración rápida, sin pérdida de velocidad apreciable Sin cifrado, sin ocultación de IP, sin protección contra ataques DDoS Compartir la conexión de un PC o un Mac Quieres disfrutar de todas las funciones de una VPN sin tener que cambiar de router Cifrado completo, cambio sencillo de servidor El ordenador tiene que permanecer encendido Punto de acceso móvil con VPN Quieres probar las cosas rápidamente La forma más fácil de empezar Más lento, menos estable y con un mayor consumo de datos

A partir de aquí, iremos más despacio y analizaremos cada método por separado con instrucciones claras sobre Cómo configurar una VPN PS5, para que puedas conectarte sin ningún tipo de problema.

¿Cómo usar una VPN en la PS5? Instrucciones paso a paso para cada método de configuración

¿Se puede usar una VPN en PS5 ¿De forma flexible? Sí: hay varias configuraciones posibles, y la más adecuada depende de si prefieres una VPN siempre activa o una opción que se pueda activar rápidamente en determinadas situaciones.

Aquí tienes una guía práctica sobre cómo configurar una VPN PS5, cómo usar una VPN en PS5, e incluso cómo usar una VPN en PS5 sin ordenador. Y si quieres tener una visión general antes de empezar, también tengo una guía completa sobre Cómo configurar una VPN.

Método 1: Configurar una VPN en la PlayStation 5 a través del router

Si estás buscando cómo instalar una VPN en PS5 Si buscas una configuración «siempre activa», esta es la tuya. Configuraste la VPN en tu router, y tu PS5 (además de todo lo demás que tengas conectado a tu red Wi-Fi) queda cubierto automáticamente. También resulta útil si tienes más dispositivos de los que permite tu plan, a menos que ya utilices uno de mis Las mejores VPN para varios dispositivos.

Una VPN a nivel de router en PlayStation 5 cubre todos los dispositivos de tu red. Solo ten en cuenta que tu router debe ser compatible con conexiones VPN y que la configuración lleva un poco de tiempo. Si no estás seguro de qué se considera un router compatible para tu PS5 VPN, consulta mi guía sobre ¿Qué es un router VPN?.

A continuación te explicamos cómo configurar una VPN en PS5 a través de tu router:

Comprueba tu router. Asegúrate de que admita conexiones de clientes VPN. Abre la configuración del router. Inicia sesión en el panel de administración de tu router utilizando su dirección IP local y las credenciales de administrador. Busca la sección de VPN. Busca la configuración de VPN o del cliente VPN. El menú exacto depende del firmware del router. Introduce los datos de tu VPN. Introduce la dirección del servidor y los datos de inicio de sesión que te ha facilitado tu proveedor de VPN. Conéctate y envía tu solicitud. Elige una ubicación de servidor y activa la conexión VPN en el router. Comprueba la conexión. Realiza una prueba de red en tu PS5 para comprobar que todo funciona correctamente (Ajustes > Red > Probar conexión a Internet).

Así es como se utiliza una VPN en PS5 a través de tu router: configúralo y ya no tendrás que volver a preocuparte.

Para más información Si elPS5 Si no te conectas, reinicia el router. Si eso no funciona, prueba con otro servidor o comprueba si hay alguna actualización del firmware del router.

Método 2: Configurar una VPN en la PlayStation 5 mediante Smart DNS

¿Se puede usar una VPN en PS5 ¿Para ver contenidos en streaming sin cifrado completo? El Smart DNS es una de las formas más rápidas de conseguir tu PS5 Una VPN activa para ver contenidos en streaming y una de las formas más sencillas de aprender a usar una VPN en PS5, sobre todo si te preocupa más la accesibilidad que la seguridad.

Dado que no es fácil cambia tuPS5 región En comparación con el uso de una VPN, el Smart DNS es una solución más sencilla para acceder a más películas y series de diferentes regiones. Además, es otra opción para saber cómo usar una VPN en PS5 sin ordenador.

También esrápido porque no cifra nada. Eso significa que no hay ventajas en cuanto a la privacidad, pero tampoco se producen tantos ralentizaciones. Y, a diferencia de la configuración de los routers, puedes aprender a cambiar el DNS en PS5en cuestión de minutos.

A continuación te explicamos cómo configurar una VPN en PS5 utilizando Smart DNS:

Activa el Smart DNS en tu cuenta. Abre la página web de tu proveedor de VPN e inicia sesión en tu panel de control. Busca «Smart DNS» y actívalo. Copia las direcciones DNS. Tu proveedor te indicará un DNS principal y un DNS secundario. Copia ambos. Abre los ajustes de red en tu PS5. Ve a Ajustes > Red > Ajustes > Configurar conexión a Internet. Selecciona tu conexión actual. Elige tu tipo de conexión. Selecciona «Wi-Fi» si tu PS5 está conectado por wifi. Selecciona «LAN» si utilizas un cable Ethernet. Cambia la configuración del DNS a «Manual». Cuando veas «Configuración de DNS», selecciona «Manual». Introduce las direcciones de Smart DNS. Pega el DNS principal en el primer campo. Pega el DNS secundario en el segundo campo. Guarda y prueba.Finaliza la configuración y realiza la prueba de conexión. Si el servicio de streaming sigue mostrando una región incorrecta, reinicia el PS5 e inténtalo de nuevo.

Así es como se cambia el DNS en PS5 – Solo tienes que rellenar dos campos y ya está. Ahora ya sabes cómo usar una VPN en PS5 con Smart DNS.

Para más información Un DNS inteligente puede revelar tu dirección IP, por lo que no te ofrece ninguna protección frente a los ataques DDoS. Ten esto en cuenta mientras aprendes a cambiar el DNS en la PS5, sobre todo si retransmites tus partidas o juegas a nivel competitivo.

Método 3: Configurar una VPN en la PlayStation 5 a través de un PC o un Mac (compartir conexión)

¿Se puede usar una VPN en PS5 ¿a través de tu ordenador? Piensa en este método como si estuvieras utilizando la VPN de tu ordenador. Activa la VPN en tu PC o Mac, comparte esa conexión a Internet y el PS5 obtiene protección VPN sin necesidad de modificar la configuración del router. Así que, si te estás preguntando cómo usar una VPN en PS5 Sin ordenador, así no se hace.

Esta es una forma flexible de aprender a usar una VPN en PS5 sin tener que tocar el router. Es muy sencillo para sesiones rápidas, sobre todo con un cable de Ethernet. La desventaja es que el ordenador no puede entrar en modo de suspensión, por lo que no es la forma más cómoda de usar un PS5 Usa una VPN si juegas todos los días. A continuación, te explicamos cómo configurar una VPN en PS5 a través de tu ordenador.

Para Windows:

Abre la aplicación de VPN en el ordenador y conéctate al servidor que quieras utilizar. Enchufa elPS5al ordenador con un cable Ethernet, o prepárate para compartir la conexión a través de Wi-Fi. PrensaTecla Windows + R, tipoAgencia Nacional de Planificación de la Capital, y pulsaIntroducir. Busca la conexión VPN en la lista, haz clic con el botón derecho del ratón y ábrela Características. Ve a la pestaña «Compartir» y activa la función de compartir conexión. Selecciona el adaptador de redtuPS5 utilizará, ya sea Ethernet o Wi-Fi. En elPS5, ve aAjustes > Red > Configurar conexión a Internet y selecciona LAN o Wi-Fi. Realizar una prueba de reden elPS5 para asegurarme de que todo quede bien conectado.

Para macOS:

Abre la aplicación de VPN en tu Mac y conéctate a un servidor. Ir aAjustes del sistema > General > Compartir (o Preferencias del Sistema > Compartir en versiones anteriores). Activar el uso compartido de Internet, elige tu conexión VPN como origen y selecciona Ethernet o Wi-Fi como salida. Enchufa elPS5en tu Mac mediante un cable Ethernet o conectándote al punto de acceso del Mac. Realizar una prueba de reden elPS5 para comprobar que el tráfico pasa por la VPN.

Una vez que sepas la respuesta a «¿se puede instalar una VPN en…?» PS5?» y ya estás listo para elegir un proveedor, echa un vistazo a mi guía completa sobre el Las mejores VPN para Mac para encontrar opciones de alta calidad. Con un proveedor de confianza, podrás disfrutar de tu VPN PlayStation 5 con solo unos clics.

Método 4: Configurar una VPN en la PlayStation 5 a través de un punto de acceso con VPN (opcional)

¿Se puede usar una VPN en PS5 ¿Solo con tu teléfono? Sí, es la forma más fácil de aprender a usar una VPN en PS5 sin ordenador, aunque se trate más bien de una solución provisional que de la más elegante. Ejecuta la VPN en tu teléfono, activa el punto de acceso y, a continuación, conecta el PS5 a eso. Sin configuración del router, no se puede compartir el PC.

Este método sirve para probar cómo usar una VPN en PS5 o para sesiones cortas, pero yo no lo recomendaría a largo plazo. La velocidad depende de la cobertura móvil, la conexión puede ser menos estable y los datos se pueden agotar rápidamente, sobre todo si ves vídeos en streaming o descargas archivos.

Así que, si te estás preguntando cómo usar una VPN en PS5 Si no tienes ordenador, aquí te explicamos cómo configurar una VPN en PS5 utilizando el punto de acceso de tu teléfono:

Instala una VPN en tu teléfono. Descarga la aplicación de VPN en iOS o Android e inicia sesión. Te recomiendo que elijas NordVPN ya que obtuvo los mejores resultados en todas mis pruebas para dispositivos móviles. Conéctate a un servidor VPN. Elige una ubicación y asegúrate de que la VPN esté activa. Activa tu punto de acceso móvil. En tu teléfono, activa «Punto de acceso personal» (iOS) o «Punto de acceso y conexión compartida» (Android). Comprueba el nombre y la contraseña del punto de acceso. Necesitarás ambos para conectarte desde el PS5. ConectarsePS5al punto de acceso. En elPS5, ve a Ajustes > Red > Ajustes > Configurar conexión a Internet, elige «Wi-Fi» y selecciona el punto de acceso de tu teléfono. Introduce la contraseña. Introduce la contraseña del punto de acceso y completa la configuración. Comprueba la conexión. Realiza una prueba de red para confirmar que PS5 está conectado a través de la VPN.

Así es como se activa la VPN PS5 utilizando únicamente tu teléfono. Una vez que tu punto de acceso esté funcionando a través de una VPN, tu PS5 conexión es la siguiente. Aunque no es ideal para el uso diario, esta PS5 La configuración de la VPN funciona en un santiamén.

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¿Por qué usar una VPN en la PlayStation 5? Ventajas clave para los videojuegos, el streaming y la privacidad

¿Se puede usar una VPN en PS5?Sí¿Pero de verdad lo necesitas?

Cómo utilizar una VPN en PS5 empieza por entender por qué es importante. Si juegas en línea, haces streaming o simplemente no te gusta la idea de que tu dirección IP esté a la vista de cualquiera, aprender a configurar una VPN en PS5 Realmente merece la pena. A PS5 Una VPN es, básicamente, un túnel privado para tu conexión: oculta tu dirección IP real y encripta tu tráfico, de modo que a cualquier persona ajena y a tu proveedor de servicios de Internet les resulte más difícil interferir en lo que estás haciendo.

¿Se puede instalar una VPN en PS5 ¿De verdad se nota la diferencia? Por supuesto. Esto es lo que se consigue al usar un VPN en PlayStation 5 en realidad ayuda a:

1. Protección contra ataques DDoS

En primer lugar, lo más molesto: los ataques DDoS. Es cuando alguien inunda tu conexión con tráfico basura para desconectarte en plena partida. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿se puede usar una VPN en PS5 ¿Para seguir estando protegido? Sí. A una buena VPN para la protección contra ataques DDoS Esto ayuda porque los demás jugadores no pueden ver tu IP real, por lo que es mucho más difícil que te localicen.

2. Menos ralentizaciones debidas a la limitación de ancho de banda por parte del proveedor de servicios de Internet

Algunos proveedores de Internet ralentizan el tráfico de videojuegos en las horas punta, aunque tu tarifa sea supuestamente «rápida». Así que es lógico preguntarse: ¿se puede usar una VPN en PS5 ¿Hay alguna forma de evitarlo? Sí, con un PS5 Con una VPN, tu tráfico está cifrado, por lo que tu proveedor de Internet no puede detectar fácilmente que estás jugando y limitar la velocidad de forma selectiva.

3. Más opciones de streaming

¿Se puede usar una VPN en PS5 ¿Hay mejores plataformas de streaming? Sí, si eliges el proveedor adecuado. A VPN con transmisión estable puede ayudarte a acceder a diferentes bibliotecas regionales en plataformas como Netflix, Disney+ o Crunchyroll. Un aviso: las plataformas de streaming harán todo lo posible por bloquear las VPN, por lo que los resultados pueden variar, y no todas PS5 Las VPN son muy útiles para eludir esos bloqueos.

4. Mayor privacidad y seguridad

Cuando la gente pregunta «¿se puede usar una VPN en PS5», esta suele ser su principal preocupación. Sin un PS5 VPN: tu IP real es, básicamente, la «dirección postal» en línea de tu conexión. No te conviene que esté a la vista de cualquiera. La Las mejores VPN para juegos mantén tu IP oculta y añade una capa de seguridad, lo cual resulta especialmente útil si juegas con desconocidos o te unes a partidas aleatorias.

¿Se puede usar una VPN en la PS5 de forma eficaz? Cómo elegir la mejor VPN para la PS5

No todas las VPN de PlayStation 5 ofrece la misma experiencia. He probado un montón, y la diferencia es notable. La adecuada se nota como si fuera invisible, en el buen sentido, mientras que la inadecuada convierte cada partida en un simulador de lag. Así que pasemos de «¿se puede usar una VPN en PS5» a «cómo elegir el adecuado».

¿Te preguntas cómo configurar una VPN? PS5 ¿sin equivocarte de servicio? Esto es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir un PS5 Red privada virtual

1. Busca servidores rápidos con baja latencia

En el ámbito de los videojuegos, el dato clave es el ping, también conocido como latencia. Aprender a configurar una VPN en PS5 no sirve de nada si la velocidad es pésima. Intenta menos de 50 msen general para la mayoría de los juegos en línea, y si juegas a shooters competitivos, menos de 30 mses el punto óptimo. Una VPN aportará un pequeño plus, pero las buenas suelen añadir alrededor de de 10 a 20 ms, lo cual apenas se nota.

¿Te preguntas cómo configurar una VPN? PS5 ¿sin perder velocidad? Busca PS5 Proveedores de VPN con servidores rápidos, protocolos modernos como WireGuard y hardware de alta capacidad, que suelen aparecer como servidores de 10 Gbps. Si quieres una lista de los mejores, echa un vistazo a mi guía sobre los Las VPN más rápidas para jugar.

2. Elige unPS5 VPN con muchos servidores

A la hora de averiguar cómo configurar una VPN PS5, no pases por alto el número de servidores y la cobertura del proveedor. Una red más amplia te ofrece más servidores cercanos y menos saturados en las horas punta. Como punto de referencia, cualquier PS5 Una VPN debería ofrecer más de 3.000 servidores repartidos por más de 50 países. Que haya más no significa necesariamente que sea mejor, pero una «red pequeña» es una señal de alerta en cuanto a velocidad y estabilidad.

3. Elige una VPN con Smart DNS para una configuración sencilla

¿Se puede usar una VPN en PlayStation 5Una búsqueda rápida te mostrará que no se puede hacer directamente. Por lo tanto, configurar un PS5 Las VPN pueden resultar molestas enseguida. El Smart DNS es el atajo ideal para el streaming, ya que solo tienes que aprender a cambiar el DNS en PS5, y ya está.

Sin embargo, no se trata de un sistema de cifrado, así que considéralo una herramienta de streaming, no un paquete de seguridad.

4. Busca funciones de seguridad sólidas

«¿Se puede usar una VPN en PS5«¿…?» es una pregunta estupenda que vale la pena plantearse y analizar, pero también debes tener en cuenta tu privacidad y tu seguridad en Internet. No te limites a elegir un PS5 Una VPN que diga «segura» y ya está. Busca estas características:

Cifrado: Normalmente se utilizan los algoritmos de cifrado AES 256 o ChaCha20. Ambos son muy seguros.

Normalmente se utilizan los algoritmos de cifrado AES 256 o ChaCha20. Ambos son muy seguros. Interruptor de emergencia: Desconecta la conexión a Internet si se interrumpe la VPN, para que no se filtre tu IP.

Desconecta la conexión a Internet si se interrumpe la VPN, para que no se filtre tu IP. Protección contra fugas: La protección contra fugas de DNS e IPv6 evita que se filtre tu información de red real.

La protección contra fugas de DNS e IPv6 evita que se filtre tu información de red real. Política de no registro de datos: Significa que tuPS5 La VPN no almacena ni comparte lo que haces en Internet.

Si quieres una explicación más detallada, esto es precisamente lo que se trata en Cómo elegir la mejor VPN para proteger tu privacidad. No te limites a preguntar «¿se puede usar una VPN en PS5?» También deberías aprender a usar una VPN en PS5 de forma segura.

5. Opta por guías de instalación y configuración sencillas

Dado quePS5 Si necesitas configurar el router o compartir la conexión, tu VPN debería ofrecer guías paso a paso para routers y PlayStation, además de un chat en vivo que realmente te ayuda. Las buenas guías te enseñan a configurar una VPN en PS5 mucho más rápido. APS5 Una VPN con una documentación clara te ahorra horas de resolución de problemas. Es un plus si es compatible con los firmwares de router más habituales y ofrece archivos de configuración sencillos.

Averiguar si se puede usar una VPN en PS5 será mucho más rápido y fácil con la ayuda y las instrucciones adecuadas.

6. Evita las VPN gratuitas

¿Se puede usar una VPN en PS5 ¿Con un servicio gratuito? Técnicamente sí, pero no merece la pena. Aprender a configurar una VPN en PS5 El uso de VPN gratuitas te garantizará una experiencia lenta, saturada y limitada. Los límites de datos y las redes de servidores poco potentes no son la mejor opción para jugar en línea, y algunos servicios gratuitos obtienen beneficios recopilando y vendiendo datos de uso.

Entonces, ¿se puede usar una VPN en PS5 ¿De forma gratuita y aún así esperas funciones premium? La respuesta sincera es no. Con PS5, lo «gratis» suele ir acompañado de velocidades más lentas y más frustraciones.

7. Elige una VPN para PS5 de primera categoría para disfrutar de una experiencia de juego fluida

Cómo configurar una VPN PS5 puede resultar innecesariamente complicado con las VPN de baja calidad. Otras, en cambio, ya cuentan con las funciones adecuadas, buenas velocidades y guías claras, por lo que no tendrás que ir a ciegas por los menús.

Si quieres una VPN fiable en PlayStation 5 con las que casi nunca te equivocas, estas dos opciones son ideales para la mayoría de la gente:

NordVPN es uno de los más fáciles de recomendar para PS5. La velocidad sigue siendo excelente, la red de servidores es enorme y la compatibilidad con Smart DNS hace que la configuración de la consola resulte mucho más sencilla que tener que trastear con el router.

Surfshark es una opción segura si te has estado preguntando: «¿Se puede usar una VPN en PS5 «¿sin gastar mucho?» Seguirás disfrutando de un rendimiento rápido y de Smart DNS, además de conexiones ilimitadas: perfecto si quieres proteger algo más que tu PS5.

Ambos proveedores facilitan el aprendizaje del uso de una VPN en PS5.

Si no necesitas ninguna protección y solo te estás preguntando cómo cambiar el DNS en PS5, NordVPN and Surfshark te llevará hasta allí en unos pocos clics. Pero también te recomiendo que aprendas a configurar una VPN en PS5 porque, en general, es una opción mucho más ventajosa y ofrece mayor seguridad.

¿Se puede usar una VPN en la PS5? Reflexiones finales sobre la configuración, la velocidad y los mejores proveedores

¿Se puede usar una VPN en PS5¿De verdad? Por supuesto. Y ahora que ya sabes cómo configurar una VPN en PS5, elige el método que mejor se adapte a tu configuración. Configuración del router, Smart DNS, uso compartido de la conexión o punto de acceso – Caminos diferentes, mismo resultado.

Una vez que aprendas a usar una VPN en PS5, las ventajas hablan por sí solas. Tu IP real permanece oculta, y es mucho más difícil que alguien pueda atacar tu conexión durante las partidas. Por último, ¿se puede usar una VPN en PS5 a veces no importa tanto como si realmente lo necesitas. Si es así, asegúrate de elegir una empresa de confianza PS5Red privada virtual

Una bien elegidaPS5 Una VPN facilita todo el proceso. Elige servidores rápidos, baja latencia, compatibilidad con Smart DNS y guías que no parezcan un rompecabezas. Una VPN gratuita en PlayStation 5 suele desmoronarse, así que opta por opciones que ya hayan dado buenos resultados, como NordVPN or Surfshark si quieres que todo salga bien.

Entonces, tu «¿se puede usar una VPN en PS5La pregunta «¿…?» queda respondida: una VPN en PlayStation 5 es una de las mejoras más inteligentes que puedes hacer en tu configuración. Elige la configuración que tu red (y tu paciencia) puedan soportar, sigue los pasos y tu PS5estará en ununa VPN estupenda sin convertir tu casa en un laboratorio de redes.

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