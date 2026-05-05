La VPN más rápida para jugar: mis 6 recomendaciones de velocidad para una experiencia de juego más fluida y ágil

Encontrar la VPN más rápida para jugar es fundamental cuando tu configuración se basa en parches de 100 GB, transmisiones en 4K y una docena de dispositivos que compiten por el ancho de banda.

La mayoría de las VPN se colapsan en cuanto pulsas «descargar». Algunas no, y esas son las que he puesto a prueba a fondo. He sometido a docenas de servicios a pruebas con instalaciones de juegos de gran tamaño, sesiones prolongadas y servidores en horas punta para ver cuáles eran capaces de mantener velocidades de gigabit.

Estos son los que elegiría para garantizar la velocidad cuando realmente importa.

Mis tres mejores opciones de VPN más rápidas para jugar

Probé estas VPN con una conexión de 1 Gbps, sometiéndolas a un uso intensivo con descargas de videojuegos de gran tamaño y sesiones prolongadas. Para encontrar la VPN más rápida para jugar, probé todos los servicios con una conexión de 1 Gbps y los sometí a todas las pruebas que se me ocurrieron. Estas tres fueron las que más se acercaron a mi referencia.

NordVPN – En mis pruebas, NordLynx resultó increíblemente rápido, con una media de unos 970 Mbps en servidores cercanos. Apenas afectó a mi velocidad de referencia y en ningún momento dio la sensación de ralentizar la conexión. ExpressVPN – Si buscas una VPN para juegos que sea rápida, estable y tremendamente difícil de desconectar, esta es la tuya. No fue la más rápida en mis pruebas, pero sí, sin duda, la más estable. Proton VPN – Funcionó especialmente bien en conexiones de larga duración. Accelerator le dio un buen empujón, y la caída de velocidad se notó mucho menos que con la mayoría de las VPN que probé.

Estos son los que yo elegiría para disfrutar de descargas rápidas, partidas más fluidas y menos esperas a que la conexión se estabilice.

La VPN más rápida para jugar: 6 opciones probadas en velocidad

Probé las velocidades reales en diferentes regiones, comprobé la estabilidad durante sesiones prolongadas, evalué la calidad de los servidores y me aseguré de que cada servicio utilizara el protocolo VPN más rápido disponible para jugar.

Dicho esto, la clasificación no se basa únicamente en la velocidad bruta en Mbps. El precio, las limitaciones de los dispositivos y el rendimiento de cada VPN en condiciones de uso prolongado también han influido en el orden final. Si buscas la mejor VPN para jugar con la máxima velocidad, aquí es donde empiezan a destacar los auténticos candidatos.

1. NordVPN [La VPN más rápida para jugar]

Característica Detalles Servidores Más de 9.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 970 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (entre 600 y 870 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra amenazas, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en juegos Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN quedó en primer lugar porque es el la mejor VPN para jugar, sin lugar a dudas. Con mi conexión de 1 Gbps, NordLynx alcanzó una velocidad media de unos 970 Mbps en servidores cercanos, lo cual es una cifra increíble para una VPN y tan cercana a la velocidad de referencia que apenas noté la diferencia. Las descargas de gran tamaño se realizaban rápidamente y cambiar de región era muy fácil, y nunca convirtió el día de las actualizaciones en una tarea pesada.

NordLynx es la razón por la que este se ha situado en cabeza. Fue el el protocolo VPN más rápido para jugar Lo probé y me dio NordVPN the la combinación más equilibrada de velocidad y bajo consumo del grupo. Si quieres la VPN más rápida para jugar online, necesitas un protocolo que cumpla con su función y no entorpezca. Eso es exactamente lo que ha pasado aquí.

Para más información No te conformes con el primer servidor cercano que parezca adecuado. Prueba varios de la misma región. Me ha pasado que servidores «un poco más lejanos» han funcionado mejor que el más cercano porque el enrutamiento hacia el servidor del juego era más fluido.

Yo también malgastémenos tiempo buscando un servidor que funcione with NordVPN que con la mayoría de los demás. Un servidor cercano no funcionaba bien, cambié de servidor y problema resuelto. Puede parecer una tontería hasta que pruebas varias VPN una tras otra y te das cuenta de cuántas de ellas dan unos resultados excelentes en las pruebas de velocidad iniciales, pero luego empiezan a fallar cuando la ruta se satura.

Ventajas Contras ✅ Las velocidades más altas en mis pruebas ✅ NordLynx ofrece un rendimiento excelente para jugar ✅ Gestiona fácilmente descargas de juegos de gran tamaño ✅ Excelente rendimiento de los servidores cercanos ✅ Velocidades uniformes en todas las regiones ❌ La interfaz de usuario parece anticuada

Veredicto final: Si estás comparando las mejores VPN para jugar con la máxima velocidad o intentando averiguar cuál ofrece los servidores más rápidos para jugar, esta es la que marcó la pauta en mis pruebas. Fue la más rápida, la más fácil de usar y la que menos me dio problemas una vez que empecé a descargar o a jugar.

★ La VPN más rápida para jugar NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [La VPN más rápida para jugar en diferentes regiones]

Característica Detalles Servidores Más de 3.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, función de desconexión automática «Network Lock», gestor de amenazas, túnel dividido Privacidad Política de no registro auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento en juegos Excelente con el protocolo Lightway, con tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPNno vencióNordVPN en cuanto a velocidad pura, pero se acercó más que la mayoría, y sigue siendo mi VPN favorita para PS5. En mis pruebas, superó Entre 800 y 900 Mbps en servidores cercanos, lo que permitió que las descargas de gran tamaño se realizaran con rapidez y sin provocar ningún retraso.

Donde realmente destacó fue en la consistencia. Las velocidades se percibían como fiables y predecibles incluso tras horas de uso, y el cambio de región no provocó las caídas repentinas que observé con servicios de menor calidad.

Para más información Al realizar pruebasExpressVPN servidores para juegos, comprueba tu ping dentro del juego en lugar de fijarte en el indicador de latencia de la VPN. La ruta más rápida hacia el servidor del juego no siempre es la que aparece como la de menor carga en la aplicación.

Lightway desempeña un papel fundamental en este sentido. Es uno de los protocolos VPN más rápidos para jugar que he probado y se conecta casi al instante (en menos de dos segundos), lo que facilita el cambio de servidor cuando se comprueban las rutas o se intenta mejorar el ping. Esa capacidad de respuesta es justo lo que busco en una VPN rápida para jugar online.

La otra ventaja se hizo evidente en cuanto empecé a probar rutas más largas. ExpressVPN mantiene una velocidad mucho mayor de lo esperado, lo que lo convierte en una buena opción si juegas en servidores internacionales o cambias de región con frecuencia.

Ventajas Contras ✅ Velocidades muy altas en mis pruebas ✅ Lightway es uno de los protocolos VPN más rápidos para jugar ✅ Excelente rendimiento en largas distancias ✅ Conexión estable ✅ Reconexiones rápidas ❌ No apto para usuarios con un presupuesto ajustado

Veredicto final: Si estás buscando la mejor VPN para configuraciones de gaming de alta velocidad y quieres una que se mantenga estable bajo carga, ExpressVPN es una opción muy segura. Es rápido, estable y rara vez da problemas cuando se le exige al máximo.

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3. Proton VPN [Ideal para jugar en privado sin que el juego se ralentice]

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento en juegos Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización Acelerador VPN Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPN ha entrado en esta selección porque logró algo que muchos VPN centradas en la privacidad me cuesta mantener una velocidad lo suficientemente alta para jugar. En mis pruebas con una línea de fibra de 1 Gbps, los servidores cercanos suelen ofrecer una velocidad de entre 700 y 850 Mbps, lo que ofrece un margen más que suficiente para descargas de gran tamaño y sesiones prolongadas.

Proton se desenvolvió de maravilla en los trayectos largos, lo que lo convierte en uno de los Las mejores VPN para jugar con un ping bajo. Muchos servicios pierden mucha velocidad en cuanto empiezas a cruzar continentes, pero Protonocupó mucho más ancho de banda de lo que esperaba.

Para más información Si juegas en servidores lejanos, asegúrate de que la función «Acelerador VPN» esté activada. En mis pruebas, mejoró notablemente el rendimiento en conexiones de larga distancia.

Gran parte de eso se debe a Acelerador VPN. Ajusta el enrutamiento y el comportamiento del tráfico para que las conexiones a larga distancia no se colapsen debido a la sobrecarga del cifrado. Cuando lo activé, la velocidad en servidores remotos mejoró notablemente, sobre todo cuando la distancia superó el rango habitual en el que el rendimiento de la VPN suele ser óptimo.

WireGuard también resulta útil en este caso. Es uno de los protocolos VPN más rápidos para jugar, y me proporcionó Proton VPN ofreció sus mejores resultados durante mis pruebas. Cuando la ruta se alineaba bien, las velocidades se acercaban sorprendentemente a lo que suelo esperar de la VPN más rápida para jugar en línea.

Ventajas Contras ✅ El acelerador VPN mejora el rendimiento en conexiones de larga distancia ✅ Excelentes velocidades en mis pruebas ✅ WireGuard funciona bien para jugar ✅ Excelentes medidas de protección de la privacidad ✅ El plan gratuito te permite probar el servicio ❌ Secure Core es demasiado lento para jugar

Veredicto final: Si buscas un gran rendimiento, pero también te preocupa la privacidad mientras juegas, Proton VPN Es una recomendación fácil. Es uno de los pocos servicios en los que las funciones de privacidad y la velocidad real conviven sin que la conexión se vuelva un desastre. Además, es la VPN gratuita más rápida para jugar que se puede utilizar de verdad.

★ Ideal para jugar en privado sin que el juego se ralentice Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost [La VPN más rápida con servidores especializados para juegos]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Una media de 650-800 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-600 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, servidores NoSpy, bloqueador de anuncios Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Rumanía Rendimiento en juegos Servidores dedicados para juegos optimizados para una baja latencia Precio de salida 2,19 $ al mes (plan de 26 meses)

CyberGhost facilita la búsqueda de servidores de juegos, y es una de las VPN más fáciles de manejar si eres nuevo en esto. En lugar de tener que adivinar qué ubicación podría funcionar mejor, puedes ir directamente a los servidores etiquetados para juegos y empezar a probar las rutas de inmediato. Eso te ahorra una cantidad sorprendente de tiempo cuando intentas recortar unos milisegundos de tu ping.

En mis pruebas,los servidores cercanos solían ofrecer velocidades de entre 650 y 800 Mbps, lo cual es más que suficiente para descargas pesadas y largas sesiones de juego. Eso lo sitúa CyberGhost Un poco por detrás de los líderes en velocidad absoluta, pero aún así dentro de un rango en el que no notarás que la VPN ralentiza la conexión.

Para más información Prueba dos servidores de juego de la misma región antes de decidirte por uno. Incluso los servidores optimizados pueden enrutar el tráfico de forma diferente, y una segunda opción suele ofrecer una ruta ligeramente más fluida hasta el servidor del juego.

WireGuard obtuvo los mejores resultados aquí. Es uno de los protocolos VPN más rápidos para jugar, y me ayudó CyberGhost mantén una velocidad lo suficientemente alta como para que el juego sea fluido. Si quieres la VPN más rápida para jugar online sin perder tiempo buscando el servidor adecuado, CyberGhost hace que todo el proceso sea sencillo.

Otra ventaja es lo fácil que resulta cambiar de servidor gracias a las aplicaciones. Puedes navegar rápidamente entre ubicaciones optimizadas, lo cual resulta útil cuando una ruta se satura o si quieres probar una ruta alternativa.

Ventajas Contras ✅ Servidores optimizados para juegos ✅ Velocidades sólidas en mis pruebas ✅ WireGuard funciona bien para jugar ✅ Estable durante sesiones prolongadas ✅ Cambio sencillo de servidor en las aplicaciones ❌ Más lento que los líderes en velocidad máxima

Veredicto final: Si estás buscando la mejor VPN para disfrutar de una experiencia de juego más fluida y quieres algo fácil de usar, CyberGhost es una opción muy válida. Puede que no sea el más rápido en términos de velocidad pura, pero las categorías de servidores optimizadas lo hacen muy práctico para jugar.

★ La VPN más rápida con servidores especializados para juegos CyberGhost Visita CyberGhost

5. Acceso privado a Internet (PIA) [Ideal para jugar en varios dispositivos]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países (los 50 estados de EE. UU.) Velocidad Una media de 600-750 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-550 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/AES-128/ChaCha20 (configurable), kill switch, bloqueador de anuncios MACE, Multi-hop, reenvío de puertos Privacidad Política de no registro de datos avalada por los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Estados Unidos Rendimiento en juegos Servidores en los 50 estados de EE. UU. para un enrutamiento regional óptimo Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 3 años)

Acceso privado a Internet ofrece una cantidad increíble de servidores, lo que también la convierte en una de las Las mejores VPN para descargar torrents. Cuando se prueban rutas para encontrar la mejor latencia, disponer de muchas ubicaciones cercanas facilita mucho las cosas.

En mi línea de 1 Gbps, los servidores cercanos solían alcanzar velocidades de entre 600 y 750 Mbps. No es para batir récords de velocidad, pero sí lo suficientemente rápido como para que las descargas se realicen con rapidez y la experiencia de juego sea fluida una vez conectado.

Para más información Cambia el cifrado a AES-128 con WireGuard. Esto reduce ligeramente la sobrecarga del cifrado y puede proporcionarte un poco más de margen para el tráfico de videojuegos.

WireGuard ofreció el mejor rendimiento En mis pruebas. Las conexiones se establecieron rápidamente, las velocidades se mantuvieron constantes durante sesiones prolongadas y la latencia fue bastante baja.

Lo que más me gustó de PIAera cómolo fácil que resultaba probar diferentes rutas. Con tantas opciones de servidores cercanos, puedes ir probando uno tras otro hasta encontrar el que mejor se adapte al servidor del juego al que te estás conectando.

Ventajas Contras ✅ La red de servidores más grande ✅ WireGuard funciona bien para jugar ✅ Velocidades sólidas en mis pruebas ✅ Fácil de probar en lugares cercanos ✅ Opciones de configuración muy flexibles ❌ La interfaz puede resultar abrumadora para los principiantes

Veredicto final: PIA te ofrece una gran variedad de opciones de servidores, lo que facilita probar diferentes rutas y encontrar la mejor conexión a un servidor de juegos. Si te gusta ajustar tu configuración y probar diferentes ubicaciones, PIA facilita ese proceso.

★ Ideal para jugar en varios dispositivos Acceso privado a Internet (PIA) Visita PIA

6. Surfshark [La VPN más rápida para jugar sin gastar mucho]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento en juegos Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfsharkofrecevelocidades elevadas sin que tengas que preocuparte por las limitaciones del dispositivo. En las pruebas que realicé con una conexión de 1 Gbps, los servidores cercanos solían alcanzar velocidades de entre 750 y 900 Mbps, lo que garantizaba descargas rápidas y una experiencia de juego fluida incluso durante sesiones prolongadas. Es uno de los Las mejores VPN para varios dispositivos que te permite cubrir a toda tu familia con una sola suscripción.

Ejecuté descargas, sesiones de juego y tráfico en segundo plano al mismo tiempo, y la conexión se mantuvo estable en lugar de colapsarse cuando hay mucho tráfico. Ese tipo de comportamiento es importante si tienes varios dispositivos consumiendo ancho de banda en la misma red.

Para más información Si juegas en una red compartida, activa CleanWeb. Esta función bloquea los anuncios y los dominios de seguimiento antes de que se carguen, lo que puede reducir ligeramente el tráfico en segundo plano y mantener las conexiones un poco más limpias durante las sesiones largas.

WireGuard obtuvo los mejores resultados durante mis pruebas. Las conexiones se establecieron rápidamente y las velocidades fueron tan altas que en ningún momento tuve la sensación de que la VPN ralentizara la conexión.

Surfshark también cuenta con un una sólida infraestructura de servidores. En la práctica, eso significaba que las velocidades se mantenían sorprendentemente cercanas a las valores de referencia, incluso cuando empezaba a descargar archivos o a cambiar de región.

Ventajas Contras ✅ Velocidades muy altas en mis pruebas ✅ Excelente rendimiento con WireGuard ✅ Gestiona bien varios dispositivos activos ✅ Sólida infraestructura de servidores ✅ Buena estabilidad durante sesiones prolongadas ❌ Un poco menos consistente que NordVPN

Veredicto final: Surfshark ofrece una velocidad excelente y te permite conectar tantos dispositivos como quieras, lo que lo convierte en la opción ideal para configuraciones de gaming muy activas.

★ La VPN más rápida para jugar sin gastar mucho Surfshark Visita Surfshark

Por qué la velocidad es importante en las VPN para videojuegos

Utilizar la VPN más rápida para jugar marca una gran diferencia en cuanto empiezas a realizar tareas relacionadas con los videojuegos. Los juegos actuales son muy pesados, las actualizaciones llegan sin previo aviso y la mayoría de los jugadores tienen que compaginar descargas, retransmisiones y chat de voz al mismo tiempo.

Si tu VPN no da abasto, todo se ralentiza. Las descargas tardan una eternidad, los vídeos se atascan y el tráfico de fondo empieza a competir por el ancho de banda.

A continuación te ofrecemos un breve resumen de las velocidades necesarias para que los equipos de gaming funcionen sin problemas.

Actividad de juego Velocidad requerida/recomendada Por qué es importante Descargas de juegos (más de 100 GB) Más de 500 Mbps Los juegos de gran tamaño y las actualizaciones se descargan rápidamente, en lugar de tardar horas Actualizaciones de parches Más de 300 Mbps Las actualizaciones y los parches de temporada se instalan rápidamente para que puedas volver a jugar enseguida Subidas de vídeos en 4K Más de 50 Mbps de subida Mantiene estables las retransmisiones de Twitch o YouTube Varios dispositivos Más de 500 Mbps Evita los conflictos por el ancho de banda en hogares con mucha actividad Juegos en la nube Más de 100 Mbps GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming y PlayStation Plus requieren un ancho de banda constante para garantizar una experiencia de juego fluida Calidad del chat de voz 5+ Mbps Mantiene limpios el chat de Discord y el del juego

Por eso es importante contar con una VPN rápida. Cuando Destiny 2 lanza una nueva temporada o Warzone Cuando se lanza una actualización gigantesca, te conectas en cuestión de minutos, sin tener que quedarte mirando una barra de progreso mientras todos los demás se adelantan.

Y cuando estés ampliando tu biblioteca, una buena VPN también te abre las puertas a… Las mejores regiones para comprar juegos baratos en Steam, lo que te permite estirar tu presupuesto sin que se vea afectada la velocidad de descarga.

Cómo probé y evalué las VPN en cuanto a velocidad para jugar

Para encontrar las VPN más rápidas para jugar, sometí cada servicio a una serie de pruebas en condiciones reales diseñadas para simular cómo utilizan realmente los jugadores una VPN.

Prueba de velocidad de referencia: He utilizado Ookla Speedtest en diferentes regiones y a distintas horas del día. Mi conexión de fibra de 1 Gbps suele ofrecer entre 940 y 980 Mbps, por lo que pude comprobar claramente en qué medida reducía la velocidad cada VPN. Si eres nuevo en esto, puedes aprender Cómo usar una VPN antes de realizar pruebas similares por tu cuenta.

He utilizado Ookla Speedtest en diferentes regiones y a distintas horas del día. Mi conexión de fibra de 1 Gbps suele ofrecer entre 940 y 980 Mbps, por lo que pude comprobar claramente en qué medida reducía la velocidad cada VPN. Si eres nuevo en esto, puedes aprender Cómo usar una VPN antes de realizar pruebas similares por tu cuenta. Configuración más rápida del protocolo: Todas las VPN se probaron utilizando su protocolo más rápido disponible, normalmente WireGuard o una variante basada en WireGuard.

Todas las VPN se probaron utilizando su protocolo más rápido disponible, normalmente WireGuard o una variante basada en WireGuard. Pruebas de servidores basadas en la distancia: He comprobado la conexión con servidores cercanos, de media distancia y de larga distancia.

He comprobado la conexión con servidores cercanos, de media distancia y de larga distancia. Descargas reales del juego: Las pruebas sintéticas no eran suficientes. Me descargué títulos de gran tamaño como Modern Warfare III, Baldur’s Gate 3, yMicrosoft Flight Simulator para detectar los cuellos de botella que las pruebas de velocidad básicas suelen pasar por alto.

Las pruebas sintéticas no eran suficientes. Me descargué títulos de gran tamaño como Modern Warfare III, Baldur’s Gate 3, yMicrosoft Flight Simulator para detectar los cuellos de botella que las pruebas de velocidad básicas suelen pasar por alto. Pruebas de estrés en múltiples dispositivos: Simulé un hogar de gamers ejecutando descargas en tres o cuatro dispositivos a la vez.

Simulé un hogar de gamers ejecutando descargas en tres o cuatro dispositivos a la vez. Rendimiento en la subida y la transmisión: Lo retransmití en directoElden Ring and Starfield a Twitch en 4K mientras se supervisa la estabilidad de la subida, los picos de latencia y la consistencia de los fotogramas.

Lo retransmití en directoElden Ring and Starfield a Twitch en 4K mientras se supervisa la estabilidad de la subida, los picos de latencia y la consistencia de los fotogramas. Pruebas de estabilidad a largo plazo: Cada VPN se probó en sesiones de entre 6 y 8 horas para comprobar cuáles mantenían la velocidad a lo largo del tiempo.

Mi opinión general sobre la VPN más rápida para jugar

Tras todas mis pruebas, esto es lo que he concluido en mi búsqueda de la VPN más rápida para jugar:

La mejor VPN para disfrutar de una mayor velocidad en los videojuegos → NordVPN. Fue el servicio más rápido que probé. NordLynx mantiene velocidades muy cercanas a las de referencia, las descargas se completan rápidamente y la conexión casi nunca da problemas una vez que empiezas a jugar. Ideal para jugar entre regiones → ExpressVPN. Las velocidades se mantuvieron impresionantemente constantes, sobre todo en conexiones de larga distancia. Si te conectas a menudo a servidores de otras regiones, esta es la herramienta ideal para ti. Lo mejor para mantener la privacidad mientras juegas → Proton VPN. Se centra especialmente en la privacidad y la transparencia, pero sigue ofreciendo una gran velocidad. Acelerador VPN también ayuda a que los servidores remotos mantengan un ancho de banda útil.

No hay ninguna VPN que lo tenga todo. NordVPN es el rey de la velocidad, ExpressVPN destaca en rutas largas, y Proton VPN es la opción que da prioridad a la privacidad. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades y disfruta de una experiencia de juego fluida y sin retrasos.

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