La mejor VPN para juegos (bajo ping): reduce la latencia y elimina el retraso

Encontrar la mejor VPN para jugar con un ping bajo es todo un reto, pero sin duda es posible. Estos servicios optimizan activamente la ruta de conexión a los servidores de los juegos, reduciendo los saltos de enrutamiento innecesarios que provocan latencia.

He probado decenas de VPN para juegos mientras jugaba a todo tipo de títulos, desde Counter-Strike 2 to Valoración to League of Legends en varias regiones. La mayoría de las VPN aumentaban la latencia y empeoraban la experiencia de juego. Sin embargo, unas pocas mejoraron mi conexión al enrutar el tráfico de forma más eficiente que la ruta predeterminada de mi proveedor de Internet.

En esta guía se analizan cinco VPN que, en pruebas reales de juego, han demostrado ofrecer un ping más bajo de forma constante.

Mis 5 mejores recomendaciones de VPN para jugar (bajo ping)

He evaluado estas VPN tras pasar cientos de horas jugando a títulos competitivos en diferentes regiones de servidores. Cinco servicios destacaron por reducir realmente el ping en comparación con las conexiones sin protección, y no solo por minimizar la pérdida de latencia que suelen provocar la mayoría de las VPN.

NordVPN – Ofrece las menores fluctuaciones de ping de todas las VPN que he probado. El protocolo NordLynx mantiene la latencia por debajo de los 20 ms en los servidores regionales, y su amplia red garantiza rutas optimizadas hacia todos los principales centros de juego, desde Norteamérica hasta el sudeste asiático. Proton VPN – La tecnología VPN Accelerator está diseñada específicamente para mejorar el rendimiento en los videojuegos en el plan Plus. El plan gratuito te permite comprobar la mejora en el ping antes de dar el paso, y las medidas de protección de la privacidad con sede en Suiza garantizan que tus datos permanezcan protegidos sin que el rendimiento se vea afectado. CyberGhost VPN – Ofrece una amplia red de servidores distribuidos por todo el mundo, con servidores específicos para streaming y videojuegos que garantizan un rendimiento óptimo. Sus aplicaciones intuitivas y su potente cifrado protegen tu conexión, al tiempo que mantienen una velocidad estable en numerosas regiones.

Estos tres servicios mostraron mejoras cuantificables en el ping durante mis pruebas. A continuación, analizo cada uno de ellos con mediciones específicas de latencia, el rendimiento del enrutamiento en diferentes regiones y observaciones reales del juego en partidas competitivas.

La mejor VPN para juegos (bajo ping): 5 soluciones probadas en cuanto a rendimiento

Cada análisis incluye: el rendimiento del ping medido en distintas regiones, la estabilidad de la latencia durante sesiones prolongadas, la cobertura de servidores en los principales centros de juego, la estabilidad de la conexión durante partidas competitivas, las funciones de seguridad relevantes y observaciones detalladas sobre el rendimiento. Evalúa los datos, compara los resultados de mis pruebas y elige la opción que mejor se adapte a tus prioridades a la hora de jugar.

1. NordVPN [El ping más bajo aumenta en general]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad ~300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra amenazas, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento del ping en los videojuegos Aumento de la latencia de entre 8 y 12 ms en los servidores regionales, enrutamiento optimizado hacia los principales centros de juego y variación mínima del ping Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Durante mis partidas competitivas con NordVPN, las diferencias en el ping eran insignificantes. Me conecté a los servidores de Fráncfort mientras jugaba Valoración en EU West y mantuvo un ping constante de entre 28 y 32 ms – solo 9 ms más que mi conexión sin filtrar. Eso pasa desapercibido durante el juego. Se repitió el mismo patrón en todos los juegos que probé. Por lo tanto, NordVPNes ella mejor VPN para jugar, y punto.

El protocolo NordLynx marca la diferencia. Se basa en WireGuard, pero ha sido optimizado por Norte«El equipo de ingeniería ha diseñado esta solución pensando específicamente en la velocidad, sin comprometer la seguridad. Los protocolos VPN tradicionales, como OpenVPN, añaden fácilmente entre 25 y 50 ms. NordLynx reduce al mínimo los gastos generales, lo que se traduce directamente en un menor ping durante el juego.

Para más información Elige los servidores que estén geográficamente más cerca de los servidores del juego al que juegas, no solo de tu ubicación física. ¿Juegas en servidores de la costa oeste de EE. UU. desde California? Elige Los Ángeles o San Francisco NordVPN servidores. ¿Juegas en servidores de la UE desde el Reino Unido? Manchester o Londres ofrecen un mejor enrutamiento que conectarse a través de París o Ámsterdam.

The Su amplia red de servidores ofrece una flexibilidad de enrutamiento fundamental para los videojuegos. Cuando un servidor se satura en las horas punta, puedes cambiar a ubicaciones alternativas dentro de la misma región. Lo probé durante las horas de la tarde, cuando todo el mundo está conectado: al cambiar de un servidor a otro, el ping se mantuvo estable cuando el primero empezó a mostrar un aumento de la latencia.

El túnel dividido ha cambiado mi forma de gestionar mi configuración para jugar. I rutaLeague of Legends a través de la VPN para optimizar el ping, mientras mantengo Discord, Spotify y Chrome en mi conexión habitual. La comunicación por voz sigue siendo nítida, sin compresión alguna, y mi experiencia de juego sigue beneficiándose de la optimización del enrutamiento de la VPN. Es la configuración ideal para los juegos competitivos por equipos.

La protección contra amenazas se ejecuta automáticamente sin necesidad de configuración manual. Bloquea el tráfico malicioso y filtra los intentos de DDoS antes de que lleguen a tu conexión. Para los jugadores competitivos, los streamers o cualquier persona con presencia en las comunidades de videojuegos, esta protección es fundamental. Tu IP real permanece oculta, lo que evita ataques dirigidos que pueden disparar tu ping o desconectarte por completo.

Las descargas de parches se mantuvieron a pleno rendimiento incluso durante los lanzamientos importantes. Lo comprobé durante Apex Legends Actualizaciones de temporada y velocidades que superan constantemente los 280 Mbps. Las descargas de juegos de gran tamaño no suponen un obstáculo cuando necesitas jugar nada más terminar el mantenimiento.

Ventajas Contras ✅ NordLynx mantiene aumentos de ping por debajo de los 20 ms en los servidores cercanos ✅ Más de 9.000 servidores garantizan un enrutamiento optimizado a todas las principales regiones de juego ✅ El túnel dividido mantiene el chat de voz en una conexión directa para garantizar la claridad ✅ La protección contra amenazas previene los ataques DDoS que provocan picos de latencia ✅ Las altas velocidades de descarga no retrasan la reproducción tras las actualizaciones ❌ La tarifa mensual corresponde al nivel premium, sin descuentos

Veredicto final: En todas las partidas y regiones en las que la probé, siempre registró los menores picos de ping. Cuando estás jugando sin descanso partidas clasificatorias y cada milisegundo cuenta, esta es la VPN que no te frenará.

★ Un ping más bajo mejora el rendimiento general NordVPN Visita NordVPN

2. Proton VPN [La mejor opción gratuita para comprobar el rendimiento con un ping bajo]

Característica Detalles Servidores Más de 14 000 servidores en más de 120 países Velocidad ~248 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (para redes con censura o restricciones) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS e IPv6, tecnología Secure Core de múltiples saltos, confidencialidad directa Privacidad Con sede en Suiza, política de no registro auditada, infraestructura basada exclusivamente en RAM Rendimiento del ping en los videojuegos VPN Accelerator optimiza la experiencia de juego en el plan Plus; ofrece un plan gratuito para probarlo sin compromiso y cuenta con el protocolo Stealth para redes con restricciones Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPNEl plan gratuito elimina el riesgo económico a la hora de comprobar si ofrece buenos tiempos de respuesta para jugar. Esto resulta muy útil para los usuarios que se preguntan si el enrutamiento por VPN les ayudará en su situación concreta con el proveedor de Internet. Los servidores gratuitos abarcan 10 países y, aunque no es posible seleccionar manualmente un servidor concreto, la aplicación te conecta automáticamente a las opciones más adecuadas en función de la carga.

El plan gratuito funciona bien para partidas ocasionales, pero muestra limitaciones en las horas punta, cuando aumenta la carga del servidor. Si juegas partidas rápidas o pruebas mejoras en la latencia, funciona bien. Para el juego competitivo serio, que exige un ping bajo y constante, es necesaria la suscripción Plus.

La tecnología VPN Accelerator del plan Plus está especialmente pensada para mejorar el rendimiento en los videojuegos. Está diseñado para reducir la latencia adicional que suele generar el cifrado de las VPN. Durante mis pruebas con Valoración and Apex Legends, VPN Accelerator aumentó mi velocidad entre 20 y 30 Mbps.

Para más información Use Proton«El plan gratuito te permite probar el servicio durante una semana antes de dar el salto a un plan superior. Juega tus partidas competitivas principales a diferentes horas del día para comprobar si la VPN mejora tu ruta de conexión. Si los servidores gratuitos ofrecen mejoras apreciables en el ping, al pasar al plan Plus se desbloquea el Acelerador de VPN, que mejora significativamente el rendimiento más allá de las capacidades del plan gratuito».

La jurisdicción suiza en materia de protección de datos, junto con una política de no registro de datos auditada ofrece sólidas medidas de protección de la privacidad. Cuando inviertes dinero en cuentas de videojuegos, skins, pases de temporada y en aumentar el valor de tu cuenta, es importante saber que tus datos de conexión no se registran ni se venden. Proton«Sus informes de transparencia y auditorías independientes corroboran sus afirmaciones sobre la privacidad. Está en mi lista de los…» las mejores VPNpor una razón.

El protocolo Stealth gestiona redes restrictivas que bloquean el tráfico de VPN. Los colegios, las universidades, los entornos corporativos y algunos proveedores de servicios de Internet filtran activamente las conexiones VPN. La función Stealth camufla tu VPN como tráfico HTTPS normal, lo que te permite acceder a tus juegos sin activar los sistemas de detección de la red. Lo probé en la red wifi de la universidad, que bloqueaba los protocolos VPN estándar, y Stealth eludió las restricciones por completo.

The una enorme red de servidores con más de 14 000 servidores ofrece opciones de enrutamiento en 120 países. Los principales centros de videojuegos de Norteamérica, Europa y Asia cuentan con una cobertura completa. La gran cantidad de servidores te permite encontrar rutas alternativas cuando algunos servidores concretos se saturan.

La arquitectura de código abierto permite a los investigadores de seguridad examinar Proton«el código». Para los jugadores preocupados por la privacidad, esta transparencia genera una confianza que las VPN de código cerrado no pueden igualar.

Ventajas Contras ✅ El plan gratuito permite realizar pruebas de ping sin compromiso y sin riesgo alguno antes de realizar ningún gasto ✅ Medidas de protección de la privacidad suizas y 4 auditorías de seguridad independientes ✅ El protocolo Stealth elude los filtros de red y los bloqueos de VPN ✅ El acelerador VPN optimiza el rendimiento de los videojuegos en el plan Plus ✅ Las aplicaciones de código abierto ofrecen una transparencia total ❌ El rendimiento del plan gratuito se reduce considerablemente durante las horas de juego de la tarde

Veredicto final: El plan gratuito te permite comprobar si mejora el ping sin tener que gastar dinero primero. Si te conviene, al pasar al plan Plus tendrás acceso a optimizaciones específicas para juegos. La política de privacidad es excelente y el precio es razonable.

★ La mejor opción gratuita para comprobar el rendimiento con un ping bajo Proton VPN Visita Proton VPN

3. CyberGhost VPN [La mejor opción económica para jugar con un ping bajo]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad ~300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS/IP, servidores NoSpy, opción de IP dedicada Privacidad Jurisdicción de Rumanía, política de no registro de datos auditada, informes anuales de transparencia Rendimiento del ping en los videojuegos Servidores dedicados para videojuegos en más de 90 países, enrutamiento de baja latencia y enmascaramiento de IP resistente a ataques DDoS Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

CyberGhost VPN destacó como una de las principales opciones para la mejor VPN para jugar con un ping bajo gracias a su amplia red de más de 11 000 servidores en 100 países. Esta amplia infraestructura contribuye a reducir la congestión y ofrece a los jugadores más opciones de servidores cercanos, lo cual es fundamental para mantener una latencia estable durante las partidas en línea.

Durante mis pruebas, CyberGhost ofreció un rendimiento sólido, con un rendimiento registrado de alrededor de Más de 600 Mbps y una latencia de tan solo unos 25 ms en entornos de prueba. Esos resultados se mantuvieron en los juegos competitivos, donde un ping bajo y una pérdida de paquetes mínima influyen directamente en la capacidad de respuesta.

CyberGhost es compatible con protocolos VPN modernos como WireGuard, OpenVPN e IKEv2, lo que ofrece flexibilidad entre velocidad y seguridad. WireGuard, en concreto, está optimizado para ofrecer conexiones más rápidas y una menor sobrecarga, lo que beneficia directamente a los jugadores que buscan la mejor VPN para disfrutar de una experiencia de juego con un ping bajo.

Para más información Conéctate siempre al servidor disponible más cercano o a uno situado cerca del centro de datos del juego: la distancia influye directamente en la latencia, y elegir el servidor adecuado puede mejorar tu ping de forma significativa, incluso más que cambiar de proveedor de VPN.

En lo que respecta a la seguridad, CyberGhostusoscifrado robusto e incluye funciones como una función de desconexión de emergencia y política de no registro de datos. Estas medidas de protección garantizan que tu conexión sea privada y evitan, al mismo tiempo, las desconexiones repentinas que podrían interrumpir el juego o revelar tu dirección IP real durante las sesiones en línea.

En cuanto al rendimiento en juegos, el servidores dedicados optimizados para juegos marcó una diferencia notable. Gracias a la combinación de una infraestructura de servidores de 10 Gbps y un enrutamiento inteligente, noté menos picos de latencia y un rendimiento más constante en las partidas multijugador de ritmo trepidante.

Ventajas Contras ✅ Servidores dedicados para juegos en más de 90 países que garantizan conexiones de baja latencia ✅ Más de 11 000 servidores te ofrecen numerosas opciones para cambiar de región ✅ WireGuard ofrece conexiones rápidas y estables para largas sesiones de juego ✅ El enmascaramiento de IP protege tu dirección real frente a los ataques DDoS dirigidos ✅ Garantía de devolución del dinero de 45 días ❌ Los servidores dedicados para juegos solo están disponibles para Windows; los usuarios de Mac y Linux disponen de servidores estándar

Veredicto final:CyberGhost es una opción razonable para los jugadores a los que les importa la latencia y que buscan flexibilidad en cuanto a servidores regionales a un precio más bajo. La garantía de devolución del dinero de 45 días te da tiempo para comprobar bien cómo afecta a tu ping antes de comprometerte.

★ La mejor opción económica para jugar con un ping bajo CyberGhost VPN Visita CyberGhost

4. Acceso privado a Internet [La mejor opción para disfrutar de la mayor cobertura de servidores y un juego con bajo ping]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Velocidad ~220 Mbps de media Conexiones simultáneas Conexiones simultáneas ilimitadas Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-128/256, interruptor de seguridad, MACE (bloqueador de anuncios y malware), túnel dividido, reenvío de puertos Privacidad Jurisdicción estadounidense, política de no registro auditada de forma independiente, aplicaciones de código abierto, «warrant canary» Rendimiento del ping en los videojuegos Servidores dedicados para juegos, reenvío de puertos para la traversal NAT, MACE bloquea los anuncios dentro del juego Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Acceso privado a Internet destaca como una opción fiable entre las mejores VPN para jugar con un ping bajo, sobre todo gracias a su enorme red de Más de 35 000 servidores en más de 90 países. Con tantos puntos de conexión disponibles, no me costó nada encontrar servidores menos saturados cerca de los servidores del juego a los que me conectaba, lo que me permitió mantener una latencia baja y unas conexiones estables.

En lo que respecta a las pruebas de rendimiento, PIA ofrece velocidades de conexión rápidas —que a menudo alcanzan los 600-800 Mbps con WireGuard— con niveles de latencia que pueden mantenerse en torno a los 20 ms. Eso funcionó muy bien en partidas online de ritmo trepidante donde incluso los más mínimos retrasos afectan al tiempo de reacción y a la precisión.

El servicio es compatible con los protocolos WireGuard y OpenVPN, lo que permite a los usuarios encontrar el equilibrio entre velocidad y seguridad en función de sus necesidades. Yo solía usar WireGuard por defecto para jugar, debido a su menor carga de red y a su ping constantemente bajo.

Para más información Si tu ping varía, prueba a cambiar de servidor en lugar de quedarte con uno solo: las diferentes rutas pueden influir notablemente en la latencia, incluso dentro de la misma región.

Desde el punto de vista de la seguridad, PIAincluyeopciones de cifrado de alta seguridad (incluido AES-256), una política estricta de no guardar registros, y funciones como un función de desconexión automática y túnel dividido. De este modo, tus datos estarán protegidos sin ralentizar innecesariamente tu conexión mientras juegas.

En lo que respecta específicamente a los videojuegos, PIALa infraestructura resistió la presión – enrutamiento estable, baja pérdida de paquetes y servidores de gran capacidad Esto se tradujo en menos picos de latencia y sesiones multijugador más fluidas, incluso en las horas punta.

Ventajas Contras ✅ Más de 35 000 servidores repartidos por 91 países para conexiones regionales con bajo ping ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas: sin límite de dispositivos ✅ Reenvío de puertos para la traversal de NAT en sesiones multijugador ✅ MACE bloquea los anuncios y el malware a nivel de la VPN para garantizar un rendimiento más fluido ✅ Opción de WireGuard y AES-128 para una velocidad máxima ❌ Velocidades medias inferiores a NordVPN or Surfshark en rutas intercontinentales ❌ Interfaz menos pulida que la de otras alternativas de gama alta orientadas a los videojuegos

Veredicto final:PIALa densidad de servidores de […] le confiere una ventaja en los juegos en los que la latencia es un factor clave, ya que en ellos es fundamental encontrar la ruta más cercana posible a los servidores del juego. La pila de protocolos configurable y la garantía de devolución del dinero de 30 días lo convierten en una opción flexible y de bajo riesgo.

★ La mejor opción para disfrutar de la mayor cobertura de servidores y un ping bajo en los videojuegos Acceso privado a Internet Visita PIA

5. Surfshark [La mejor VPN de bajo ping para hogares con varios dispositivos]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en más de 100 países Velocidad ~295 Mbps de media Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS, bloqueo de anuncios y rastreadores con CleanWeb, enrutamiento MultiHop, ofuscación Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, arquitectura auditada de forma independiente, política estricta de no guardar registros Rendimiento del ping en los videojuegos Aumento de la latencia de entre 14 y 16 ms en los servidores cercanos, enrutamiento estable a través de servidores de todo el mundo y número ilimitado de dispositivos para la optimización del hogar Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfshark Me impresionó lo cerca que estuvo su rendimiento de NordVPN a pesar de que los planes a largo plazo resultan considerablemente más económicos. He registrado un aumento medio del ping de entre 14 y 16 msduranteCounter-Strike 2 partidas en los servidores de la UE: una cifra ligeramente superior a Norte pero totalmente aceptable para el juego competitivo. La diferencia nunca afectó a mi experiencia de juego.

La implementación del protocolo WireGuard es sólida. Los movimientos son fluidos, los disparos se registran con precisión y mantuve una sincronización constante durante sesiones de juego prolongadas. Los juegos de disparos de ritmo trepidante exigen un código de red preciso, y Surfshark«Su enrutamiento no provocó retrasos en la entrada de datos ni problemas de desincronización, que suelen afectar a algunos servicios de VPN».

La compatibilidad ilimitada con dispositivos revoluciona las configuraciones de videojuegos en el hogar. Toda tu familia puede conectarse al mismo tiempo sin necesidad de contratar varias suscripciones. Lo probé con tres ordenadores que ejecutaban Apex Legends, Valoración, yRocket League al mismo tiempo: todos mantuvieron un ping estable sin competir por el ancho de banda ni por los canales de conexión. Si necesitas ayuda con el proceso de instalación, consulta mi guía completa en Cómo configurar una VPN.

Para más información HabilitarSurfsharkEl complemento de IP estática es ideal si juegas a juegos competitivos con sistemas antitrampas. Los cambios constantes de IP pueden activar alertas de seguridad en juegos como Valoración, Fortnite, oRainbow Six Siege, lo que podría provocar retrasos en la autenticación o restricciones temporales. Una dirección IP estática elimina por completo este riesgo.

SurfsharkLa red de servidores de la empresa abarca 100 países con una fuerte presencia en las principales regiones del sector de los videojuegos. Los servidores de Tokio, Singapur y Seúl ofrecieron un ping excelente durante mis pruebas en la región de Asia-Pacífico. Los servidores norteamericanos de las regiones del Este de EE. UU., el Oeste de EE. UU. y la zona central proporcionaron un rendimiento igualmente constante. La cobertura europea abarca todas las principales ubicaciones donde se concentran los servidores de videojuegos.

El filtro CleanWeb bloquea los procesos en segundo plano que consumen ancho de banda. Cuando ejecutas juegos junto con el chat de voz, los navegadores y el software de streaming, eliminar los anuncios y los rastreadores ayuda de verdad a mantener una conexión más limpia. Además, bloquea los anuncios intrusivos al navegar por wikis de videojuegos o sitios web de estrategia.

El modo NoBorders es ideal para los jugadores que se enfrentan a redes con restricciones. Ya sean redes universitarias, cortafuegos de la oficina, el wifi de un hotel o cualquier entorno que bloquee el tráfico VPN, NoBorders camufla tu VPN como tráfico HTTPS estándar. Podrás seguir accediendo a tus juegos independientemente de las restricciones de red.

La estabilidad de la conexión se mantuvo constante durante las sesiones maratonianas. Jugué League of Legends durante más de seis horas en innumerables ocasiones y Nunca he sufrido desconexiones aleatorias ni picos repentinos de latencia. Esa fiabilidad es fundamental cuando estás en medio de ascensos puntuables y no puedes permitirte interrupciones técnicas.

Ventajas Contras ✅ Dispositivos ilimitados: ideal para familias y jugadores que utilizan varias plataformas ✅ Precio asequible a largo plazo, por debajo de 2 $ al mes ✅ Sólida presencia de servidores en todas las principales regiones de videojuegos ✅ CleanWeb reduce el consumo de ancho de banda de las aplicaciones en segundo plano ✅ NoBorders sortea sin problemas los entornos de red restrictivos ❌ El ping es más alto en las conexiones intercontinentales en comparación con Norte

Veredicto final: Ofrece un rendimiento con un ping realmente bajo a un precio asequible. Es ideal para jugadores que buscan una latencia competitiva sin tener que pagar un precio elevado, o para hogares con varios jugadores que necesitan conexiones simultáneas.

★ La mejor VPN económica para jugar con un ping bajo Surfshark Visita Surfshark

¿Por qué usar una VPN para jugar con un ping bajo?

Entender qué aportan realmente las VPN en cuanto a la latencia en los videojuegos ayuda a determinar si te resultarán útiles en tu caso concreto. Las VPN no son soluciones mágicas: funcionan en circunstancias específicas.

Ventaja Por qué es importante Qué significa esto para el mundo de los videojuegos Ruta optimizada El enrutamiento de los proveedores de servicios de Internet toma rutas ineficientes Una VPN puede ofrecer rutas más directas, lo que reduce el ping entre 20 y 40 ms en casos concretos Menos picos de latencia La congestión de la red provoca un ping irregular El enrutamiento a través de rutas menos congestionadas reduce la variación de la latencia Evitar la limitación de ancho de banda A veces, los proveedores de servicios de Internet reducen la prioridad del tráfico de videojuegos El tráfico cifrado evita la limitación selectiva del ancho de banda durante las horas punta Estabilidad de la red La deficiente infraestructura del proveedor de servicios de Internet provoca la pérdida de paquetes El enrutamiento VPN permite evitar los segmentos problemáticos de la red en la ruta de tu proveedor de servicios de Internet Protección contra ataques Los videojuegos competitivos son blanco de ataques DDoS Una VPN oculta tu dirección IP real, lo que evita los ataques directos que provocan picos de latencia Eludir las restricciones Las redes pueden bloquear o limitar el acceso a los videojuegos Una VPN enmascara el tráfico, por lo que los juegos funcionan con normalidad incluso en conexiones con restricciones

Las VPN resultan más útiles cuando tu proveedor de Internet utiliza una ruta ineficaz hacia los servidores de juegos o cuando la congestión de la red provoca fluctuaciones en la latencia. No mejorarán por arte de magia el ping si ya te encuentras en una ruta óptima.

Cuando compres videojuegos, puedes aprovechar las ventajas de las VPN de calidad para acceder a la Las mejores regiones para comprar juegos baratos en Steam y así poder aprovechar mejor tu presupuesto para videojuegos en varios títulos.

Cómo probé y evalué las VPN para jugar con un ping bajo

Mi metodología de pruebas se basó íntegramente en partidas reales en múltiples títulos competitivos. JuguéCounter-Strike 2, Valoración, Apex Legends, League of Legends, Dota 2, Rainbow Six Siege, yRocket League de forma exhaustiva con cada VPN. Cada juego presenta características de red y sensibilidades a la latencia diferentes.

He medido el ping durante las partidas activas, no durante el tiempo de espera en la sala de espera. Las estadísticas de red del juego permitían supervisar la latencia en tiempo real mientras se ejecutaban acciones que exigían una sincronización precisa. Las mediciones en reposo no sirven de nada: lo que realmente importa es el ping bajo carga durante los combates en equipo y los momentos de mayor intensidad.

Registré la latencia durante sesiones de juego prolongadas de entre 4 y 8 horas. Las VPN que mantienen un ping estable durante 30 minutos pero que se deterioran con el tiempo no superan la prueba. Las sesiones de juego prolongadas ponen de manifiesto inconsistencias en la conexión que las pruebas breves pasan por alto por completo.

He comparado los tiempos de respuesta de la VPN con los valores de referencia de la conexión sin VPN para cada región de servidores. El aumento porcentual es más importante que las cifras absolutas. Una VPN que añade 10 ms a una referencia de 30 ms (un aumento del 33 %) afecta a la experiencia de juego de forma diferente a como lo haría si añadiera 10 ms a una referencia de 100 ms (un aumento del 10 %).

He evaluado la cobertura de los servidores en las principales regiones de videojuegos: Este de EE. UU., Oeste de EE. UU., Oeste de la UE, Este de la UE, Sudeste Asiático y Sudamérica. La cobertura global no sirve de nada si los servidores no están situados cerca de los principales centros de juego, donde se concentran los servidores de videojuegos.

Comprobé la estabilidad de la conexión analizando las desconexiones, los picos de ping y la pérdida de paquetes durante las partidas competitivas. Las VPN que se desconectan de forma aleatoria o sufren picos de latencia en mitad de una partida quedan descartadas de inmediato, independientemente de sus demás características.

He medido las velocidades de descarga durante los parches y las actualizaciones de los juegos. Las actualizaciones de gran tamaño son habituales en los videojuegos actuales, y las VPN que limitan la velocidad de descarga provocan esperas frustrantes cuando quieres jugar nada más terminar el mantenimiento.

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