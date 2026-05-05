La mejor VPN para descargar torrents: mis 7 recomendaciones principales en cuanto a seguridad y velocidad

Encontrar la mejor VPN para descargar torrents implica ir más allá del cifrado básico. Necesitas servidores optimizados para P2P, velocidades de descarga rápidas y un proveedor que no ceda ante las presiones relacionadas con los derechos de autor. No todas las VPN gestionan el tráfico de torrents de la misma manera, y algunas lo limitan activamente o lo bloquean por completo.

He probado decenas de VPN específicamente para evaluar su rendimiento con torrents, midiendo las velocidades de descarga reales, comprobando si se producen fugas de IP durante las transferencias activas y verificando que los «kill switches» funcionen realmente cuando se interrumpe la conexión en mitad de una descarga.

Las siete opciones que te presento a continuación son las mejores para los usuarios de redes P2P que buscan velocidad sin renunciar a la privacidad.

Las mejores VPN para descargar torrents de un vistazo

VPN Ideal para Servidores Reenvío de puertos Precio de salida (planes a largo plazo) NordVPN Rendimiento general de las descargas de torrents Más de 9 000 en más de 100 países No 2,99 $ al mes ExpressVPN Máxima velocidad y fiabilidad Más de 3000 servidores en más de 100 países Solo para la aplicación del router 3,49 $ al mes Proton VPN Descargas de torrents centradas en la privacidad Más de 15 000 servidores en más de 100 países Sí (ordenador de sobremesa) 2,99 $ al mes CyberGhost Ideal para principiantes Más de 11 000 servidores en 100 países No 2,03 $ al mes PIA Ideal para usuarios avanzados Más de 35 000 servidores en más de 90 países Yes 2,03 $ al mes Surfshark Dispositivos ilimitados sin gastar mucho Más de 4.500 en 100 países No 1,99 $ al mes VeePN Torrenting económico Más de 2600 servidores en más de 80 países No 1,99 $ al mes

Las mejores VPN para descargar torrents: 7 opciones que cumplen con su cometido

He probado varias VPN pensando específicamente en el uso de torrents. He prestado atención a la latencia, el nivel de cifrado, la fiabilidad en redes P2P, la distribución de servidores y la protección contra fugas. Esos son los factores que determinan la experiencia a la hora de descargar o compartir archivos. A continuación, encontrarás mi selección de las 7 mejores opciones y descubrirás por qué las he elegido.

1. NordVPN [La mejor VPN en general para descargar torrents]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de «sin registros» verificada en cinco ocasiones, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en cuanto a velocidad de descarga de torrents Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, restricción mínima del ancho de banda Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN domina el sector de las VPN para descargar torrents por una buena razón. Se sitúa sistemáticamente entre las las mejores opciones de VPN en general, y ofrece servidores optimizados específicamente para descargar archivos torrent. Cuando abres un cliente de torrents en un servidor normal, NordVPN te redirige automáticamente al nodo más cercano optimizado para P2P, lo que te permite mantener una velocidad alta sin tener que buscar servidores manualmente.

El protocolo NordLynx es donde realmente destaca. Basado en WireGuard, ha demostrado de forma constante Más del 90 % de retención de velocidad durante mis pruebas de descarga. Los archivos grandes se descargaban rápidamente y nunca sufrí las limitaciones aleatorias que suelen afectar a las VPN de menor calidad durante las sesiones prolongadas de seeding.

The La opción de proxy SOCKS5 resulta realmente útil para los clientes de torrents. Configúralo directamente en qBittorrent o Deluge para obtener una capa adicional de enmascaramiento de IP sin la sobrecarga que supone una VPN completa. Tu tráfico de torrents se redirige a través del proxy, mientras que el resto de aplicaciones utilizan tu conexión habitual, o el túnel VPN completo si prefieres una protección por capas.

La protección contra amenazas bloquea automáticamente los dominios maliciosos, lo cual es importante cuando navegas por sitios de torrents plagados de anuncios sospechosos y botones de descarga falsos. Durante las pruebas, detectó múltiples intentos de redireccionamiento sin que yo tuviera que preocuparme por ello.

Meshnet merece una mención especial por el intercambio privado de archivos. Crea conexiones cifradas directamente entre usuarios de NordVPN para transferir archivos sin pasar por servidores públicos. No se trata del intercambio tradicional de archivos mediante torrents, pero resuelve el mismo problema para grupos de confianza.

The El interruptor de emergencia funciona de forma fiable. Provocé la desconexión de la red varias veces mientras se estaban realizando descargas, y el tráfico se interrumpió al instante en todas las ocasiones. No hubo fugas de IP ni torrents expuestos. Esa es la expectativa mínima, pero te sorprendería saber cuántas VPN no superan esta prueba.

Una limitación: sin reenvío de puertos. Personalmente, no recomiendo jugar con los puertos abiertos, a menos que sepas perfectamente lo que estás haciendo, e incluso así, no es seguro. Así pues, el reenvío de puertos tiene sus ventajas, pero entiendo por qué muchos de los principales proveedores de VPN no se atreven ni a acercársele.

Ventajas Contras ✅ Servidores P2P dedicados ✅ El protocolo NordLynx mantiene velocidades de descarga superiores al 90 % ✅ Proxy SOCKS5 para la configuración del cliente de torrents ✅ La protección contra amenazas bloquea los anuncios maliciosos de los sitios de torrents ✅ Meshnet para el intercambio privado de archivos entre pares ❌ No hay reenvío de puertos

Veredicto final: Es el paquete completo para los usuarios habituales de torrents. Infraestructura P2P dedicada, privacidad certificada y velocidades que no te harán arrepentirte de usar una VPN. El proxy SOCKS5 y Meshnet aportan una flexibilidad de la que carecen los competidores.

★ La mejor VPN en general para descargar torrents NordVPN Consigue NordVPN

2. ExpressVPN [La VPN más auditada para descargar torrents]

Característica Detalles Servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad Network Lock, Threat Manager, túnel dividido Privacidad Política de no registro auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento en cuanto a velocidad de descarga de torrents Excelente con el protocolo Lightway, tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN ha sido objeto de más auditorías de seguridad independientes que cualquier otro proveedor de VPN. Cuando descargas archivos por torrent y la privacidad realmente importa, Más de 20 verificaciones realizadas por terceros ofrecen una garantía que la competencia simplemente no puede igualar. Todas las afirmaciones importantes sobre las políticas de registro, la seguridad de los servidores y la infraestructura han sido comprobadas y confirmadas por empresas independientes.

La tecnología TrustedServer es la característica más destacada para los usuarios de torrents preocupados por la privacidad. Todos los servidores funcionan íntegramente con memoria RAM, sin ningún disco duro instalado. Cuando un servidor se queda sin suministro eléctrico, todos los datos desaparecen al instante. Los registros de los usuarios no pueden quedar expuestos en caso de incautación del servidor, ya que no hay nada que se conserve y pueda ser incautado.

Es una VPN versátil que también funciona muy bien para desbloquear contenidos georrestringidos. Así que, si además quieres una VPN con transmisión estable entre descargas, Exprés te tiene cubierto.

Todos los servidores de la red admiten tráfico P2P sin restricciones. El protocolo Lightway se conecta en menos de 2 segundos manteniendo una velocidad elevada durante toda la descarga.

Network Lock es el «kill switch», y es totalmente fiable. Las desconexiones forzadas durante las pruebas detuvieron inmediatamente todo el tráfico. Sin fugas de IP o torrents expuestos que sigan activos en tu conexión sin cifrar. El límite de 14 dispositivos es lo suficientemente amplio como para cubrir todo tu equipo.

Threat Manager bloquea automáticamente los dominios maliciosos conocidos. Te mantiene protegido mientras navegas por sitios de torrents sin necesidad de extensiones del navegador ni configuraciones manuales.

El reenvío de puertos requiere la configuración del router ya que las aplicaciones de escritorio y móviles no lo admiten de forma nativa. Si necesitas puertos abiertos para mejorar la conectividad entre pares, deberás configurarlos a través de ExpressVPN«La aplicación del router. Más líos que…» Proton VPN«… no es la implementación nativa, pero existe esa opción».

La jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas no forma parte de ningún acuerdo de vigilancia y carece de leyes que obliguen a conservar datos. A esto se suma el registro de auditoría que corrobora sus afirmaciones de no guardar registros, ExpressVPN ofrece la protección de la privacidad más contrastada que existe.

Ventajas Contras ✅ Más de 20 auditorías de seguridad independientes verifican cada afirmación sobre la privacidad ✅ Tecnología TrustedServer basada exclusivamente en la memoria RAM, certificada por auditores ✅ Compatibilidad con P2P en todos los servidores ✅ El protocolo Lightway se conecta en menos de 2 segundos ✅ 14 conexiones simultáneas de dispositivos ❌ El reenvío de puertos solo está disponible a través de la aplicación del router ❌ Precio más elevado que las alternativas económicas

Veredicto final: Es la VPN más rigurosamente verificada para los usuarios de torrents que no se fían de las promesas de marketing. El historial de auditorías demuestra su compromiso con la seguridad y la privacidad de los usuarios. La tecnología TrustedServer y la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas aportan auténticas ventajas en materia de privacidad.

★ La VPN más auditada para descargar torrents ExpressVPN Consigue ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN para descargar torrents con reenvío de puertos]

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento en cuanto a velocidad de descarga de torrents Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización VPN Accelerator Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPN destaca por una función imprescindible para descargar torrents: reenvío de puertos nativo en aplicaciones de escritorio. Se trata de la única VPN importante que te permite habilitar el reenvío de puertos directamente en Windows, macOS o Linux sin necesidad de configurar el router. Para los usuarios de torrents, los puertos abiertos suponen una mejor conectividad entre pares y velocidades de subida considerablemente más rápidas al compartir archivos.

La configuración del reenvío de puertos es dinámica, lo que significa que tu puerto cambia en cada sesión. A algunos usuarios les resulta molesto en determinados casos, pero para la descarga habitual de torrents funciona a la perfección. En mis pruebas, las velocidades mejoraron entre un 10 % y un 15 % en comparación con las conexiones de puerto cerrado.

VPN Accelerator es Proton«tecnología de optimización de la velocidad. Dirige el tráfico de forma inteligente para reducir la latencia y aumentar el rendimiento. Las pruebas en condiciones reales demostraron mejoras de velocidad de entre el 40 % y el 45 % en determinadas conexiones, lo que hace que Proton no puede competir con proveedores que ofrecen un rendimiento básico más rápido. Sin embargo, Accelerator sigue sin ser suficiente para estar a la altura de Norte. WireGuard sigue siendo uno de los los mejores protocolos VPN para descargar torrentsy los videojuegos.

Los servidores P2P dedicados dan cobertura a más de 90 países con una indicación clara en la aplicación (icono de doble flecha). Encontrar servidores optimizados para torrents es cuestión de segundos, y la red de servidores se ha ampliado considerablemente durante el último año.

Su trayectoria en materia de privacidad no tiene parangón. Con sede en Suiza, donde se aplican algunas de las leyes de protección de datos más estrictas del mundo. Aplicaciones totalmente de código abierto que cualquiera puede auditar. Múltiples auditorías de seguridad independientes, incluida la certificación SOC 2 Tipo 2. Si te preocupan mucho las afirmaciones sobre el registro de datos, Proton es la opción más verificable.

Secure Core desvía el tráfico a través de países que respetan la privacidad (Suiza, Islandia, Suecia) antes de llegar a los servidores de salida. Es excesivo para el uso ocasional de torrents, pero resulta útil si realmente te preocupan los ataques de correlación de tráfico.

NetShield bloquea anuncios, rastreadores y malware a nivel de DNS. Sus tres niveles de protección te permiten elegir entre un bloqueo básico de malware y un filtrado agresivo de anuncios. Permite seguir utilizando sitios de torrents sin verse inundado de ventanas emergentes.

Existe un plan gratuito, pero no incluye acceso P2P. Para descargar archivos torrent necesitas el plan Plus, cuyo precio parte de 9,99 $ al mes con la suscripción mensual o de 2,99 $ al mes con el plan de larga duración. Se trata de un precio competitivo, teniendo en cuenta que incluye la función de reenvío de puertos, algo que ningún competidor importante ofrece.

Ventajas Contras ✅ Reenvío de puertos nativo en Windows, macOS y Linux ✅ Acelerador VPN ✅ Aplicaciones de código abierto sometidas a múltiples auditorías independientes ✅ Suiza: el país con la legislación más estricta en materia de protección de datos ✅ NetShield bloquea el malware y los anuncios en los sitios de torrents ❌ El puerto es dinámico (cambia en cada sesión)

Veredicto final: El reenvío de puertos es lo que marca la diferencia. Si compartes archivos y te preocupa el rendimiento de la subida, ninguna otra VPN importante ofrece esta función de forma nativa en el ordenador. Además, sus credenciales de privacidad son las que se verifican más exhaustivamente del sector.

★ La mejor VPN para descargar torrents con redireccionamiento de puertos Proton VPN Consigue Proton VPN

4. CyberGhost VPN [La mejor VPN para descargar torrents para principiantes]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Una media de 600-800 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (400-600 Mbps en servidores lejanos) Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad automático, bloqueador de contenidos, servidores P2P específicos Privacidad Política de no registro de datos, auditada de forma independiente, con sede en Rumanía (jurisdicción favorable a la privacidad) Rendimiento en cuanto a velocidad de descarga de torrents Los servidores P2P optimizados ofrecen velocidades de descarga estables y constantes Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

Si has estado posponiendo el uso de una VPN porque la configuración te parece complicada, CyberGhost Probablemente esa sea tu respuesta. Es una de las formas más sencillas de disfrutar de la mejor experiencia con una VPN para descargar torrents sin tener que tocar ni un solo ajuste avanzado, y el rendimiento lo corrobora.

Los servidores P2P dedicados son la característica más destacada, y realmente cumplen lo que prometen. En lugar de tener que adivinar qué servidor gestiona el tráfico de torrents, solo tienes que filtrar por «Para torrents», conectarte y listo. En mi primer intento, tuve un servidor P2P en funcionamiento en menos de 10 segundos. Estos servidores están optimizados específicamente para ofrecer un gran ancho de banda y conexiones entre pares estables, algo que se nota en el uso diario.

WireGuard mantuvo unas velocidades constantemente altas durante todas mis pruebas. En los servidores cercanos alcanzaba velocidades de entre 600 y 800 Mbps, lo cual es más que suficiente para archivos de gran tamaño. Incluso las conexiones de larga distancia mantuvieron una velocidad de entre 400 y 600 Mbps, sin esas frustrantes caídas de velocidad a mitad de la descarga.

La red de servidores es enorme: más de 11 000 servidores repartidos por 100 países, de los cuales cientos están dedicados específicamente a la descarga de torrents. Encontrar un nodo P2P rápido cerca de ti rara vez supone un problema, y la aplicación facilita todo el proceso con un sencillo filtro de un solo clic.

El interruptor de seguridad funcionó cada vez que lo probé. Corté la conexión a propósito tres veces en mitad de una descarga, y el tráfico se detuvo de inmediato en todas las ocasiones: sin fugas de IP ni actividad expuesta.

En lo que respecta a la privacidad, CyberGhost tiene su sede en Rumanía, un país que no forma parte de las principales alianzas de vigilancia. Su política de no guardar registros ha sido auditada de forma independiente y, aunque las aplicaciones no son de código abierto, el servicio se ha labrado una sólida reputación en la protección de los datos de los usuarios a lo largo de los años.

Ventajas Contras ✅ Servidores específicos optimizados para P2P (fáciles de usar) ✅ Altas velocidades con WireGuard ✅ Amplia red de servidores con cobertura mundial ✅ Precios asequibles a largo plazo ✅ Interfaz sencilla y apta para principiantes ❌ No hay reenvío de puertos nativo ❌ Menos opciones de personalización avanzadas

Veredicto final: Si quieres una VPN sencilla y fiable para descargar torrents sin tener que lidiar con configuraciones técnicas, CyberGhost es una de las opciones más sencillas y económicas que existen.

★ La mejor VPN para descargar torrents para principiantes CyberGhost VPN Consigue CyberGhost VPN

5. Acceso privado a Internet [La mejor VPN para descargar torrents con opciones de personalización avanzadas]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países Velocidad Entre 500 y 800 Mbps de media en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (puede variar en función de la configuración y la distancia) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, proxy SOCKS5 Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, túnel dividido, bloqueador de anuncios y malware MACE, multi-hop Privacidad Política de no conservación de registros contrastada (validada judicialmente), auditada de forma independiente y con sede en Estados Unidos Rendimiento en cuanto a velocidad de descarga de torrents Altas velocidades con reenvío de puertos y compatibilidad con SOCKS5 para conexiones entre pares optimizadas Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Acceso privado a Internet destaca para la descarga de torrents gracias a su combinación de redireccionamiento de puertos, compatibilidad con el protocolo SOCKS5 y personalización avanzada. A diferencia de las VPN dirigidas a principiantes, PIA te ofrece un control preciso sobre el comportamiento de tu conexión, lo que la convierte en la opción preferida de los usuarios avanzados que desean sacar el máximo rendimiento a la descarga de torrents.

Lo primero que probé fue el reenvío de puertos, y la diferencia fue notable. Los puertos abiertos atrajeron a más usuarios de forma inmediata, y la eficiencia de la distribución mejoró notablemente en comparación con las conexiones con puertos cerrados. Si a eso le sumamos el proxy SOCKS5 integrado —que redirige el tráfico de torrents por separado y mantiene baja la carga de cifrado—, se obtiene una configuración que los clientes de torrents más exigentes, como qBittorrent, gestionan a la perfección.

Otra cosa que realmente me gustó: El uso de torrents está permitido en los más de 35 000 servidores, no es solo un subconjunto específico. Eso significa que no estás limitado a un conjunto reducido de ubicaciones P2P: puedes conectarte desde cualquier lugar y seguir descargando de forma segura. Esta flexibilidad es poco habitual y facilita mucho la selección de servidores.

WireGuard mantuvo un rendimiento sólido en todos los aspectos. Las velocidades oscilaron entre 500 y 800 Mbps en los servidores cercanos y, aunque las conexiones de larga distancia variaron más de lo que me hubiera gustado, al ajustar el nivel de cifrado —algo PIA en realidad te permite hacer… ayudó a recuperar una parte considerable de esa velocidad.

Las opciones de personalización van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente espera. Puedes cambiar de protocolo sobre la marcha, configurar el enrutamiento de múltiples saltos a través de dos servidores distintos y configurar el túnel dividido para que solo tu cliente de torrents pase por la VPN. Me pasé toda una tarde solo explorando los ajustes, lo que dice mucho.

En lo que respecta a la privacidad, PIA cuenta con una de las trayectorias más consolidadas del sector. Su política de no guardar registros ha sido puesta a prueba en los tribunales y respaldada por auditorías, aunque es posible que algunos usuarios sigan prefiriendo proveedores con sede fuera de Estados Unidos.

Ventajas Contras ✅ Reenvío de puertos + Compatibilidad con proxy SOCKS5 ✅ Se permite el uso de torrents en todos los servidores ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Opciones de configuración altamente personalizables (para usuarios avanzados) ✅ Política de no registro de datos contrastada, con auditorías ❌ Con sede en EE. UU. (jurisdicción de los «Cinco Ojos») ❌ La interfaz puede resultar complicada para los principiantes

Veredicto final: Para los usuarios que prefieren tener un control total sobre su configuración de descargas de torrents, incluyendo el reenvío de puertos, los servidores proxy y los ajustes de protocolo, PIA es una de las herramientas más eficaces del mercado.

★ La mejor VPN para descargar torrents con opciones de personalización avanzadas Acceso privado a Internet Consigue PIA

6. Surfshark [La mejor VPN P2P para un número ilimitado de dispositivos]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo Camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento en cuanto a velocidad de descarga de torrents Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfshark adopta el enfoque de conexiones ilimitadas, lo que lo convierte en ideal para hogares con varias instalaciones de torrent o para los usuarios que quieran tener todos sus dispositivos cubiertos con una sola suscripción. Si tienes muchos dispositivos que proteger, es una de las Las mejores VPN para varios dispositivos del mercado. Admite el tráfico P2P en toda su red, por lo que nunca tendrás que buscar nodos específicos compatibles con torrents.

WireGuard ha demostrado un rendimiento sólido en mis pruebas. La retención de velocidad se situó entre el 75 % y el 90 % en los servidores cercanos, lo que se traduce en descargas realmente rápidas para la mayoría de las conexiones. Los servidores situados a gran distancia registraron caídas más notables, pero eso es de esperar con cualquier VPN.

CleanWeb se encarga de bloquear los anuncios en los sitios de torrents. No es tan completo como NordVPN«Protección contra amenazas», pero detectó la mayoría de los redireccionamientos maliciosos y los intentos de ventanas emergentes durante mis sesiones de navegación.

El modo de camuflaje oculta el uso de la VPN a tu proveedor de servicios de Internet. Si tu proveedor de Internet limita el tráfico VPN detectado, esta función hace que tu conexión parezca una navegación HTTPS normal. Resulta útil para los usuarios que se encuentran en regiones con una gestión del tráfico muy restrictiva.

El túnel dividido te permite dirigir solo tu cliente de torrents a través de la VPN, mientras que el resto de aplicaciones siguen utilizando tu conexión habitual. De este modo, tus aplicaciones de streaming funcionan a toda velocidad y tus torrents permanecen protegidos.

La jurisdicción de los Países Bajos forma parte de la alianza «14 Eyes», un dato que conviene tener en cuenta para los usuarios preocupados por la privacidad. SurfsharkLa política de no registro de datos, que ha sido auditada, mitiga esta preocupación, pero los usuarios con requisitos de privacidad muy estrictos podrían preferir alternativas con sede en Panamá o Suiza.

Aquí tampoco hay reenvío de puertos. Surfshark privilegia la simplicidad frente a las funciones avanzadas, lo que resulta adecuado para la mayoría de los usuarios, pero limita la velocidad de subida para los usuarios que comparten muchos archivos.

Ventajas Contras ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Compatibilidad con P2P en todos los servidores ✅ El modo de camuflaje oculta el uso de la VPN a los proveedores de servicios de Internet ✅ CleanWeb bloquea los anuncios y los dominios maliciosos en los sitios de torrents ✅ Túnel dividido para el enrutamiento selectivo de la VPN ❌ No se permite el reenvío de puertos para mejorar la distribución ❌ Los usuarios preocupados por la privacidad quizá prefieran un proveedor que no forme parte de la alianza «14 Eyes»

Veredicto final: La mejor opción para hogares con varios dispositivos. Las conexiones ilimitadas garantizan que tu ordenador de sobremesa, tu portátil, tu teléfono y tu NAS estén protegidos con una única suscripción asequible. El P2P en todos los servidores simplifica las cosas.

★ La mejor VPN P2P para un número ilimitado de dispositivos Surfshark Visita Surfshark

7. VeePN [Opción económica para descargar archivos de torrent de forma ocasional]

Característica Detalles Servidores Más de 2600 servidores en más de 80 países Velocidad Una media de 400-550 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos (Pro), 20 dispositivos (Max) Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Seguridad Cifrado AES-256, kill switch, NetGuard (bloqueador de anuncios y malware), Double VPN, servidores que utilizan únicamente memoria RAM Privacidad Política de no registro de datos, con sede en Panamá (fuera de los países del 5/9/14 Eyes) Rendimiento en la descarga de archivos torrent Funciona bien en servidores regionales; las conexiones de larga distancia son menos estables Cobertura de servidores Amplia presencia en Norteamérica, la Unión Europea y el Sudeste Asiático Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 26 meses)

VeePNes uno de losLas mejores VPN económicas para descargar torrents, compartiendo el precio más bajo a largo plazo con Surfshark. El tráfico P2P está permitido en todos los servidores, excepto en los ubicados en EE. UU., donde un acuerdo sobre derechos de autor de 2022 restringe la actividad de BitTorrent. Conéctate a cualquier servidor europeo, asiático o de cualquier otra región y podrás descargar torrents sin problemas.

La implementación de WireGuard ofrece velocidades más que aceptables. Conexiones a servidores locales mantuvo alrededor del 55 % de la velocidad base durante las pruebas, que resulta competitiva frente a los proveedores de gama media. Las descargas se completan sin los frustrantes retrasos que suelen afectar a las VPN realmente económicas.

El túnel dividido redirige únicamente tu cliente de torrents a través de la VPN, mientras que el resto de aplicaciones utilizan tu conexión habitual. De este modo, se mantiene el ancho de banda disponible para el streaming o la navegación, al tiempo que se protege específicamente el tráfico P2P. La configuración es muy sencilla a través de la aplicación de escritorio.

NetGuard se encarga del bloqueo básico de anuncios y de la protección contra malware en sitios de torrents. No es tan completo como las alternativas de pago, pero bloquea las amenazas más evidentes y permite navegar sin demasiados problemas por sitios web repletos de anuncios.

La Double VPN redirige el tráfico a través de dos servidores para añadir capas adicionales de cifrado. No se recomienda para descargar torrents debido a la pérdida de velocidad, pero está disponible si necesitas un mayor anonimato en situaciones concretas.

La jurisdicción de Panamá mantiene VeePN alianzas de vigilancia externas. No existen leyes que obliguen a conservar datos, ni requisitos de cooperación con autoridades extranjeras. La política de no registro de datos no ha sido auditada de forma independiente, pero la jurisdicción ofrece una protección básica de la privacidad.

Sin reenvío de puertos, sin proxy SOCKS5, sin servidores P2P especializados. VeePN permite descargar archivos mediante torrent, pero carece de las funciones avanzadas que necesitan los usuarios avanzados. Para descargas ocasionales sin gastar mucho, funciona. Para cualquier cosa más exigente, actualiza a NordVPN or Proton VPN.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio: 1,99 $ al mes con el plan de 2 años ✅ El P2P funciona en todos los servidores que no sean de EE. UU. ✅ WireGuard ofrece una velocidad excelente en los servidores locales ✅ La jurisdicción de Panamá al margen de las alianzas de vigilancia ✅ El límite de 10-20 dispositivos permite múltiples configuraciones ❌ Los servidores de EE. UU. bloquean el uso de torrents (acuerdo sobre derechos de autor) ❌ Las conexiones de larga distancia son menos estables

Veredicto final: Una opción económica ideal para descargas básicas de torrents. Su tarifa de dos años es difícil de superar, y el rendimiento de los servidores locales es realmente aceptable. Eso sí, hay que tener en cuenta sus limitaciones antes de confiar en él para algo más que descargas ocasionales.

★ Opción económica para descargar archivos de forma ocasional VeePN Visita VeePN

Qué hay que tener en cuenta al elegir una VPN para descargar torrents

Para elegir la mejor VPN para descargar torrents, hay que fijarse en unas características específicas de las que las VPN de uso general pueden carecer. Esto es lo que importa:

Servidores optimizados para P2P gestionar el tráfico de torrents sin limitar la velocidad ni bloquearlo. Algunas VPN restringen el P2P a ubicaciones de servidor específicas, mientras que otras lo admiten en toda la red. Los servidores P2P dedicados suelen ofrecer un mejor rendimiento que los nodos de uso general.

gestionar el tráfico de torrents sin limitar la velocidad ni bloquearlo. Algunas VPN restringen el P2P a ubicaciones de servidor específicas, mientras que otras lo admiten en toda la red. Los servidores P2P dedicados suelen ofrecer un mejor rendimiento que los nodos de uso general. Mantenimiento de la velocidad determina si tu VPN es adecuada para descargas de gran tamaño. Perder el 50 % de la velocidad de conexión hace que descargar archivos torrent resulte muy complicado. Las VPN mencionadas anteriormente mantienen entre el 80 % y el 95 % de la velocidad original, lo que hace que las descargas sigan siendo viables.

determina si tu VPN es adecuada para descargas de gran tamaño. Perder el 50 % de la velocidad de conexión hace que descargar archivos torrent resulte muy complicado. Las VPN mencionadas anteriormente mantienen entre el 80 % y el 95 % de la velocidad original, lo que hace que las descargas sigan siendo viables. Fiabilidad del interruptor de emergencia evita que se revele tu dirección IP cuando se interrumpen las conexiones VPN. Si una descarga de torrent continúa utilizando tu dirección IP real, se frustra por completo el propósito de usar una VPN. Prueba tu kill switch antes de confiar en él.

evita que se revele tu dirección IP cuando se interrumpen las conexiones VPN. Si una descarga de torrent continúa utilizando tu dirección IP real, se frustra por completo el propósito de usar una VPN. Prueba tu kill switch antes de confiar en él. Políticas de no registro de datos debe verificarse mediante auditorías independientes. Cualquier VPN puede afirmar que no guarda registros, pero la verificación por parte de terceros demuestra que no están registrando en secreto tu actividad. NordVPN, ExpressVPN, y Proton VPN cuentan con múltiples auditorías que confirman sus afirmaciones.

debe verificarse mediante auditorías independientes. Cualquier VPN puede afirmar que no guarda registros, pero la verificación por parte de terceros demuestra que no están registrando en secreto tu actividad. NordVPN, ExpressVPN, y Proton VPN cuentan con múltiples auditorías que confirman sus afirmaciones. La competencia es importante para proteger la privacidad. Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas no cuentan con leyes obligatorias de retención de datos. Los países pertenecientes a las alianzas «5/9/14 Eyes» pueden verse obligados a compartir datos con organismos de vigilancia. Por lo tanto, si tu VPN tiene su sede allí, asegúrate de que cuente con una política de «sin registros» totalmente firme.

para proteger la privacidad. Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes Británicas no cuentan con leyes obligatorias de retención de datos. Los países pertenecientes a las alianzas «5/9/14 Eyes» pueden verse obligados a compartir datos con organismos de vigilancia. Por lo tanto, si tu VPN tiene su sede allí, asegúrate de que cuente con una política de «sin registros» totalmente firme. Reenvío de puertos mejora la conectividad con los demás usuarios y acelera las subidas durante el seeding. Solo Proton VPN Los principales proveedores ofrecen esta función de forma nativa en sus aplicaciones de escritorio. ExpressVPN solo lo admite mediante la configuración del router.

Mi veredicto general

Todas las VPN de esta lista se han ganado su puesto: elijas la que elijas, tendrás todo lo necesario para descargar torrents de forma segura y rápida. Si aún no tienes claro cuál es la mejor VPN para descargar torrents en tu caso concreto, aquí tienes una forma rápida de decidirte:

La mejor opción para un rendimiento general óptimo en la descarga de torrents → NordVPN . Servidores P2P dedicados, velocidades cercanas al gigabit, un kill switch fiable y la opción de proxy SOCKS5. Nord lo tiene todo sin que tengas que renunciar a nada.

Servidores P2P dedicados, velocidades cercanas al gigabit, un kill switch fiable y la opción de proxy SOCKS5. Nord lo tiene todo sin que tengas que renunciar a nada. Lo mejor para una tranquilidad respaldada por auditorías → ExpressVPN . Si no te fías de las promesas de marketing (lo cual es comprensible), más de 20 auditorías independientes y servidores que funcionan solo con RAM te ofrecen pruebas tangibles en las que basarte. Privacidad que puedes comprobar, no solo creer a pies juntillas.

Si no te fías de las promesas de marketing (lo cual es comprensible), más de 20 auditorías independientes y servidores que funcionan solo con RAM te ofrecen pruebas tangibles en las que basarte. Privacidad que puedes comprobar, no solo creer a pies juntillas. Ideal para usuarios que desean maximizar la velocidad de subida → Proton VPN . La única VPN importante con reenvío de puertos nativo en el ordenador. Si compartes archivos con frecuencia, solo por eso ya merece la pena tenerla muy en cuenta. Además, el hecho de que esté sujeta a la jurisdicción suiza y cuente con aplicaciones de código abierto la hacen aún más atractiva.

La única VPN importante con reenvío de puertos nativo en el ordenador. Si compartes archivos con frecuencia, solo por eso ya merece la pena tenerla muy en cuenta. Además, el hecho de que esté sujeta a la jurisdicción suiza y cuente con aplicaciones de código abierto la hacen aún más atractiva. Lo mejor para empezar sin complicaciones → CyberGhost . Sin configuraciones complicadas, sin tener que buscar servidores: solo tienes que elegir un servidor P2P y descargar. Si eres nuevo en el mundo de las descargas de torrents con VPN, esta es la mejor forma de empezar.

Sin configuraciones complicadas, sin tener que buscar servidores: solo tienes que elegir un servidor P2P y descargar. Si eres nuevo en el mundo de las descargas de torrents con VPN, esta es la mejor forma de empezar. Ideal para usuarios que desean ajustar cada detalle → PIA. Reenvío de puertos, proxy SOCKS5, cifrado personalizable, túnel dividido: si sabes lo que significa todo eso y quieres tener el control, PIA está hecho para ti.

Al fin y al cabo, la mejor VPN para descargar torrents es, sencillamente, aquella que se adapta a tu forma de usarla. Tanto si descargas de vez en cuando como si eres un usuario habitual, en esta lista encontrarás la opción ideal para ti.

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