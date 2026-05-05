ExpressVPN, PIA y CyberGhost: ¿cuál es la mejor opción para tu configuración en 2026?

ExpressVPN vs PIA vs CyberGhost Parece una elección fácil, ¿verdad? Los tres gozan de una excelente reputación. En la práctica, las diferencias se notan enseguida, sobre todo cuando vas cambiando de región, te enfrentas a servidores saturados o simplemente intentas conseguir una conexión limpia y «aburrida».

Así que lo traté como una semana normal, no como una demostración de marketing. Hice pruebas de velocidad a diferentes horas, probé en distintos lugares, pasé un tiempo usando las aplicaciones y analicé lo que dice cada proveedor sobre los registros y la privacidad (y luego revisé la letra pequeña)..

Si quieres una respuesta rápida del tipo «dime cuál se adapta a mi configuración», sigue leyendo. Las diferencias se aprecian mucho mejor cuando las ves una al lado de la otra.

Resumen rápido: Comparación detallada entre ExpressVPN, PIA y CyberGhost

Aquí tienes un resumen. Una tabla, las cifras clave y la información que suele interesar más a la gente.

Proveedor Servidores y países Compatibilidad con streaming Torrents/P2P Conexiones simultáneas Precio de salida ExpressVPN Más de 3.000 servidores en 105 países Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, YouTube TV Permitido en todos los servidores; sin nodos especializados Hasta 14 2,44 $ al mes (plan de 2 años) Acceso privado a Internet Más de 35 000 servidores en más de 90 países Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, YouTube TV Permitido en todos los servidores; admite el reenvío de puertos Ilimitado 2,19 $ al mes (plan de 2 años y 2 meses) CyberGhost Más de 11 000 servidores en 100 países Servidores especializados para las principales plataformas de streaming Servidores P2P dedicados 7 2,19 $ al mes (plan de 2 años)

ExpressVPN, PIA y CyberGhost: comparación detallada

En la tabla encontrarás las especificaciones básicas. Ahora voy a explicar cómo es el uso diario de cada VPN. He probado las tres durante semanas para ver en qué destaca cada una, desde la velocidad y el enrutamiento hasta las aplicaciones y la experiencia general.

Servidores y cobertura

El número de servidores y la cobertura por países influyen ¿Cuántas opciones de servidores rápidos tienes en un día de mucho tráfico?. También determinan la facilidad con la que se puede obtener una dirección IP en una región concreta, y la rapidez con la que puedes cambiar de ubicación cuando una de ellas no te ofrece el rendimiento que deseas.

Proveedor Servidores y países ExpressVPN Más de 3.000 servidores en más de 100 países PIA Más de 35 000 servidores en más de 90 países CyberGhost Más de 11 000 servidores en 100 países

En qué se diferencian:

ExpressVPN: Una sólida red de distribución mundial y una cobertura homogénea en todos los países. Ideal cuando necesitas cambiar la ubicación de la VPN a regiones concretas, incluidas aquellas menos habituales.

Una sólida red de distribución mundial y una cobertura homogénea en todos los países. Ideal cuando necesitas cambiar la ubicación de la VPN a regiones concretas, incluidas aquellas menos habituales. Philippine Airlines Gran número de servidores. Ideal si buscas muchas opciones en la misma región, sobre todo en Estados Unidos.

Gran número de servidores. Ideal si buscas muchas opciones en la misma región, sobre todo en Estados Unidos. CyberGhost: Amplia cobertura con una fuerte presencia en Europa. Resulta muy útil si la mayor parte de tu tráfico se concentra en Europa o sus alrededores.

Ninguna de estas redes es «mejor» en todos los aspectos. Están diseñadas para responder a prioridades diferentes: alcance global (ExpressVPN), tamaño de la red (PIA), y la fortaleza regional (CyberGhost).

★ LA RED DE SERVIDORES VPN MÁS GRANDE Acceso privado a Internet Visita PIA

Velocidad y rendimiento

La velocidad lo influye todo. Las descargas se completan más rápido, los vídeos en streaming no se entrecortan y la navegación resulta fluida. Y, en lo que respecta a los videojuegos, la VPN no debería suponer una carga adicional para tu conexión.

Así que me fijé en lo que cada VPN puede almacenar, no solo en un pico puntual.

Proveedor Protocolos VPN Retención de velocidad en nuestras pruebas (línea de 1 Gbps) Rendimiento en juegos ExpressVPN Lightway, OpenVPN, IKEv2/IPSec 800-900 Mbps a corta distancia (550-750 Mbps a larga distancia) Tiempos de conexión muy rápidos; excelentes resultados con Lightway PIA WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec 600-750 Mbps a corta distancia (400-550 Mbps a larga distancia) Los mejores resultados con WireGuard; buenas opciones de enrutamiento en todo Estados Unidos CyberGhost WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec 650-800 Mbps a corta distancia (400-600 Mbps a larga distancia) Los servidores de juegos te ayudan a encontrar rutas de baja latencia más rápidamente

En resumen:

ExpressVPN es el que presenta una mayor uniformidad entre las distintas regiones . La conexión es rápida en las zonas cercanas y se mantiene bien cuando empiezas a conectarte a lugares más lejanos.

. La conexión es rápida en las zonas cercanas y se mantiene bien cuando empiezas a conectarte a lugares más lejanos. PIA es más práctico . WireGuard ofrece las mejores velocidades, y sus opciones de configuración adicionales lo convierten en una buena opción si te gusta ajustar el comportamiento de la VPN.

. WireGuard ofrece las mejores velocidades, y sus opciones de configuración adicionales lo convierten en una buena opción si te gusta ajustar el comportamiento de la VPN. CyberGhost es la opción más sencilla de «conectar y listo» para el streaming. La velocidad es buena y se mantiene lo suficientemente estable como para no tener que estar pendiente de él.

Las tres ofrecen velocidades competitivas. La diferencia radica en qué es lo que más valoras: la uniformidad en todas las regiones, el control sobre la configuración o una transmisión fluida con el mínimo esfuerzo.

★ VELOCIDADES RÁPIDÍSIMAS Y RENDIMIENTO ESTABLE ExpressVPN Visita ExpressVPN

Privacidad y seguridad

Las VPN más seguras Hay que hacer bien algunas cosas aburridas (pero importantes): un cifrado sólido, servidores que no almacenen datos, un «kill switch» que detenga las fugas y pruebas fehacientes que respalden la afirmación de que no se guardan registros.

Proveedor Cifrado Infraestructura basada exclusivamente en RAM Política de no registro de datos Interruptor de emergencia Características adicionales ExpressVPN AES-256 o ChaCha20 en Lightway ✅ TrustedServer ✅ Numerosas auditorías que figuran en el Centro de confianza ✅ Bloqueo de red Gestor de contraseñas ExpressKeys + Protección avanzada (Gestor de amenazas/bloqueo de anuncios/control parental) + Identity Defender en EE. UU. en los planes que cumplan los requisitos PIA Elige entre AES-128 y AES-256 + ChaCha20 en WireGuard ✅ ✅ Dos auditorías de Deloitte + validadas ante los tribunales ✅ Kill Switch + Kill Switch avanzado Complemento de PIA para bloquear anuncios y rastreadores + antivirus (Windows) CyberGhost AES-256, ChaCha20 ✅ ✅ Tres auditorías de Deloitte ✅ Interruptor de corte automático CyberGhost Security Suite para Windows (antivirus + escáneres/actualizador/herramientas de privacidad), servidores NoSpy

En resumen:

ExpressVPN es la opción del «registro documental» . TrustedServer (solo RAM) es una parte fundamental de su propuesta, y el Centro de confianza permite ver fácilmente quién ha auditado qué y cuándo. Además, se lleva puntos extra por incorporar protección poscuántica a Lightway, el tipo de mejora con visión de futuro que la mayoría de las VPN siguen considerando ciencia ficción.

. TrustedServer (solo RAM) es una parte fundamental de su propuesta, y el Centro de confianza permite ver fácilmente quién ha auditado qué y cuándo. Además, se lleva puntos extra por incorporar protección poscuántica a Lightway, el tipo de mejora con visión de futuro que la mayoría de las VPN siguen considerando ciencia ficción. PIA opta por la transparencia . Las grandes ventajas son las aplicaciones de código abierto que puedes examinar tú mismo; además, sus afirmaciones de no guardar registros han sido verificadas por Deloitte y probadas ante los tribunales. También te ofrece más opciones de configuración que la mayoría de las VPN (avanzadas interruptor de emergencia, de múltiples saltos, reenvío de puertos, MACE).

. Las grandes ventajas son las aplicaciones de código abierto que puedes examinar tú mismo; además, sus afirmaciones de no guardar registros han sido verificadas por Deloitte y probadas ante los tribunales. También te ofrece más opciones de configuración que la mayoría de las VPN (avanzadas interruptor de emergencia, de múltiples saltos, reenvío de puertos, MACE). CyberGhost se sitúa en una sólida posición intermedia. Servidores que funcionan solo con RAM, auditorías periódicas de Deloitte y servidores NoSpy para quienes desean disponer de hardware propio controlado por CyberGhost personal. Es una solución sencilla si lo que buscas son funciones de privacidad sin tener que perder tiempo en los menús de configuración.

Rendimiento en juegos

El ping determina la experiencia de juego en línea. Una VPN añade un salto adicional, por lo que es normal que haya un poco más de latencia. Las mejores VPN para juegos Eso sí, mantén un perfil bajo en los servidores cercanos. Y si tu proveedor de Internet limita el tráfico de juegos en las horas punta, una VPN puede ayudarte a ocultar lo que estás haciendo.

Proveedor Aumento del ping en los servidores cercanos Estabilidad en el juego Protección contra ataques DDoS ExpressVPN 5–10 ms Bajo jitter, enrutamiento estable y pérdida mínima de paquetes en las pruebas ✅ PIA 8–15 ms Coherente en los servidores cercanos; sesiones estables ✅ CyberGhost 10–20 ms Los servidores optimizados para juegos facilitan las selecciones con baja latencia ✅

ExpressVPN vs PIA vs CyberGhostpara jugar:

Exprés es el La mejor VPN para jugar con un ping bajo . Lightway se conecta rápidamente y mantiene una latencia estable en los servidores cercanos, con un bajo nivel de fluctuación y sin inestabilidad apreciable durante las sesiones más largas.

. Lightway se conecta rápidamente y mantiene una latencia estable en los servidores cercanos, con un bajo nivel de fluctuación y sin inestabilidad apreciable durante las sesiones más largas. PIA también me proporcionó tiempos de respuesta fiables en ubicaciones cercanas y suficientes controles de red para encontrar las rutas más directas.

y suficientes controles de red para encontrar las rutas más directas. CyberGhost es la opción «más sencilla». Sus servidores de juegos te permiten ahorrar tiempo cuando necesitas encontrar rápidamente una ubicación con baja latencia.

En mis pruebas, las VPN añadieron una latencia de entre 10 y 30 ms aproximadamente, lo cual es aceptable tanto para partidas ocasionales como para partidas competitivas. Los servidores de larga distancia añaden mucha más latencia (más de 100 ms), por lo que no son la opción ideal para los modos clasificatorios.

★ SERVIDORES ESPECIALIZADOS Y OPTIMIZADOS PARA LOS VIDEOJUEGOS CyberGhost Visita CyberGhost

Compatibilidad con streaming

A una buena VPN para streaming te ahorra dos problemas: bibliotecas bloqueadas y errores de proxy. Cuando funciona, puedes acceder a los mejores catálogos y a tus servicios habituales, incluso en redes con restricciones. Cuando no funciona, te ves obligado a cambiar de servidor toda la noche.

Proveedor Netflix Disney+ Amazon Prime Video HBO Max Paramount+ Hulu Apple TV+ Smart DNS ExpressVPN ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ (MediaStreamer) PIA ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ CyberGhost ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ (Mi Smart DNS)

Las tres abarcan las principales aplicaciones de streaming, pero adoptan enfoques diferentes:

CyberGhost es la opción más «guiada» . Utiliza servidores optimizados para el streaming que puedes seleccionar por plataforma (sin tener que adivinar).

. Utiliza servidores optimizados para el streaming que puedes seleccionar por plataforma (sin tener que adivinar). ExpressVPN es más bien un servicio de «conectar y listo» . Además, incluye MediaStreamer (su Smart DNS) para dispositivos que no admiten aplicaciones VPN, como algunos televisores y consolas.

. Además, incluye MediaStreamer (su Smart DNS) para dispositivos que no admiten aplicaciones VPN, como algunos televisores y consolas. PIA es compatible con servidores optimizados para streaming e incluye Smart DNS. Pero, un aviso rápido: el Smart DNS no encripta el tráfico, así que sirve solo para simular la ubicación, no para proteger la privacidad.

Torrents y P2P

A la hora de buscar un una buena VPN para descargar torrents, me interesan tres cosas: la compatibilidad con el tráfico P2P, el reenvío de puertos y el ancho de banda. La ocultación de la dirección IP de nivel superior tampoco es negociable, pero todas las VPN que se precien ya lo incluyen.

Proveedor Compatibilidad con P2P Reenvío de puertos Límites de ancho de banda ExpressVPN ✅ (Todos los servidores) ❌ ❌ PIA ✅ (Todos los servidores) ✅ (Reenvío de puertos NextGen) ❌ CyberGhost ✅ (Servidores especiales «para descargar torrents») ❌ ❌

En resumen:

ExpressVPN apuesta por la sencillez . No hace falta buscar una categoría específica de «P2P», y su privacidad y seguridad son de primera categoría.

. No hace falta buscar una categoría específica de «P2P», y su privacidad y seguridad son de primera categoría. PIA es la opción más versátil . Admite P2P en todos los servidores e incorpora el reenvío de puertos en su red NextGen. Es una opción ideal VPN barata para descargar torrents si compartes muchos archivos y te importa la conectividad de la red.

. Admite P2P en todos los servidores e incorpora el reenvío de puertos en su red NextGen. Es una opción ideal VPN barata para descargar torrents si compartes muchos archivos y te importa la conectividad de la red. CyberGhost opta por la vía organizada. Te redirige a servidores específicos para torrents y P2P y simplifica la configuración, pero no permite el reenvío de puertos.

Los tres incluyen ancho de banda ilimitado; la diferencia radica en el grado de implicación que desees tener.

Compatibilidad y soporte técnico para dispositivos

La mayoría de la gente ya no se limita a usar una VPN en un solo dispositivo. Por eso, lo que necesitas son aplicaciones que sean fáciles de usar en el móvil, fiables en el ordenador y que puedan funcionar en esos dispositivos «raros» (televisores, consolas, routers) sin tener que recurrir a un montón de trucos. En otras palabras, lo que la mejor VPN para varios dispositivos debería funcionar en todas partes.

Proveedor Conexiones simultáneas Aplicaciones de escritorio Aplicaciones móviles Otras plataformas compatibles Extensiones para el navegador ExpressVPN Hasta 14 Windows, macOS, Linux, Chromebook iOS, Android, tableta Amazon Fire Routers, Amazon Fire TV/Stick, Apple TV, Chromecast, consolas de streaming, consolas de videojuegos Extensión para navegador compatible con Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave y Edge PIA Ilimitado Windows, macOS, Linux iOS, Android Android/Apple TV, consolas de videojuegos, routers, televisores inteligentes Chrome, Firefox, Opera CyberGhost 7 Windows, macOS, Linux iOS, Android Televisores inteligentes, routers, consolas de streaming y videojuegos, NAS de Synology, Raspberry Pi, VU+ Solo, Kodi Chrome, Firefox

Aquí tienes un breve resumen comparativo entre ExpressVPN, PIA y CyberGhost:

ExpressVPN es la opción perfeccionada que «funciona en todas partes» . Aircove es una gran ventaja cuando se trata de conectar dispositivos que no funcionan bien con las aplicaciones de VPN.

. Aircove es una gran ventaja cuando se trata de conectar dispositivos que no funcionan bien con las aplicaciones de VPN. PIA es la opción ideal para toda la familia . Ofrece conexiones ilimitadas y cuenta además con una amplia oferta de canales de televisión, por lo que es fácil disfrutar de su contenido en muchas pantallas.

. Ofrece conexiones ilimitadas y cuenta además con una amplia oferta de canales de televisión, por lo que es fácil disfrutar de su contenido en muchas pantallas. CyberGhost mantiene las cosas sencillas. Ofrece una experiencia intuitiva para principiantes y aplicaciones sencillas en las plataformas habituales.

Todas ellas cubren bien los aspectos básicos; la principal diferencia radica en el tamaño de tu equipo y en cuánto te apetezca trastear con él.

Precios

El precio solo es una parte de la historia. Lo que importa es lo que obtienes a largo plazo y lo fácil que resulta dar marcha atrás si no te convence.

Proveedor Precio de salida Garantía de devolución del dinero ExpressVPN 2,44 $ al mes con el plan de 28 meses 30 días PIA 2,19 $ al mes con el plan de 26 meses 30 días CyberGhost 2,19 $ al mes con el plan de 26 meses 45 días

A continuación, te ofrecemos un breve resumen:

ExpressVPN El precio es más elevado, pero a cambio obtienes un paquete de mayor calidad —en el que «todo está pulido al detalle»— y un historial de auditoría completo y fácil de verificar.

El precio es más elevado, pero a cambio obtienes un paquete de mayor calidad —en el que «todo está pulido al detalle»— y un historial de auditoría completo y fácil de verificar. Acceso privado a Internet Los precios están pensados para ofrecer valor a largo plazo, con una de las tarifas plurianuales más bajas y el mismo plazo de devolución de 30 días.

Los precios están pensados para ofrecer valor a largo plazo, con una de las tarifas plurianuales más bajas y el mismo plazo de devolución de 30 días. CyberGhost ocupa un buen término medio: ofrece unos precios muy competitivos a largo plazo y la garantía de devolución del dinero más generosa del mercado en las suscripciones de mayor duración, lo que facilita probarlo en la vida real y dar marcha atrás si no te convence.

Como siempre, todo depende de lo que busques. Por ejemplo, Acceso privado a Internet vs CyberGhost Todo se reduce a si prefieres tener más conexiones o una garantía de devolución del dinero más amplia y servidores especializados. CyberGhost vs ExpressVPN Todo depende de si necesitas una VPN muy fácil de usar para principiantes o si estás dispuesto a pagar más por un servicio más completo, etc.

Mi valoración general sobre ExpressVPN, PIA y CyberGhost

Todas estas son VPN de confianza, lo que hace que sea muy difícil compararlas. La diferencia radica en lo que buscas para tu uso diario.

Esto es lo que pienso:

El mejor equilibrio general > ExpressVPN . Es la opción más versátil y fiable de todas. Cuenta con una sólida infraestructura global, un rendimiento constante en todas las regiones, aplicaciones muy bien diseñadas y una excelente compatibilidad con routers si quieres cubrir toda tu casa.

> . Es la opción más versátil y fiable de todas. Cuenta con una sólida infraestructura global, un rendimiento constante en todas las regiones, aplicaciones muy bien diseñadas y una excelente compatibilidad con routers si quieres cubrir toda tu casa. Ideal para usuarios avanzados y hogares numerosos > PIA . Más opciones de configuración, reenvío de puertos para P2P, una amplia red de servidores y dispositivos ilimitados. Es ideal si te gusta personalizar la configuración en lugar de conformarte con los ajustes predeterminados.

> . Más opciones de configuración, reenvío de puertos para P2P, una amplia red de servidores y dispositivos ilimitados. Es ideal si te gusta personalizar la configuración en lugar de conformarte con los ajustes predeterminados. Ideal para principiantes y servidores especializados > CyberGhost. Las aplicaciones son fáciles de usar y sus servidores especializados eliminan gran parte de las conjeturas. Es una opción sencilla si lo que buscas son opciones guiadas sin tener que perder tiempo configurando nada.

Aquí no hay ninguna opción incorrecta. Elige la que mejor se adapte a tu configuración: fluida y consistente, configurable y flexible, o sencilla y guiada.

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