El mejor alojamiento para servidores de Project Zomboid en 2026: comparación completa

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In Project Zomboid, el primer paso para sobrevivir al apocalipsis con los amigos es encontrar el mejor Project Zomboid proveedor de alojamiento web.

Creado porThe Indie Stone, Project Zomboid No es ningún juego ligero. Entre sus complejos sistemas de juego y la enorme cantidad de mods de Steam Workshop, necesitarás un equipo decente para evitar que una partida multijugador se convierta en una presentación de diapositivas.

Aunque puedes alojarlo tú mismo, el alojamiento dedicado es más fiable. Si lo alojas tú mismo, tu ordenador debe estar encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tendrás que ocuparte del reenvío de puertos. Además, ejecutar el cliente del juego y los mods de Workshop al mismo tiempo suele provocar problemas de rendimiento y retrasos.

Encontrar el mejor alojamiento web para Project Zomboid No basta con echar un vistazo rápido a los precios, por lo que en esta guía te explicamos nuestro método de prueba, nuestras mejores recomendaciones para distintos casos de uso, los requisitos del servidor y todo lo que necesitas saber para tomar una decisión.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Project Zomboid

Hay muchosProject Zomboid servicios de alojamiento en servidores dedicados entre los que elegir. Pero estas recomendaciones son las mejores opciones en este momento. Cada una destaca por sus diferentes aplicaciones y ofrece excelentes prestaciones y rendimiento específicamente para Project Zomboidalojamiento web.

Shockbyte – Lo mejorProject Zomboid Servicio de alojamiento web en general, con una reputación consolidada, hardware de primera calidad y una amplia cobertura global, incluida la región de Asia-Pacífico. Apex Hosting– Lo mejorProject Zomboid Alojamiento web para principiantes, gracias a su fácil configuración, su panel de control intuitivo y su garantía de devolución del dinero de 7 días. ScalaCube – Lo mejorProject Zomboid Alojamiento de servidores con capacidad de ampliación, con planes basados en memoria RAM que van desde los 3 GB hasta los 32 GB para adaptarse a grupos en rápido crecimiento. GTXGaming – Ideal para personalizar Project Zomboid Alojamiento web: las opciones de planes claras te permiten encontrar fácilmente la configuración que mejor se adapta a tus necesidades. Pi¿Qué es el alojamiento web?– Los mejor valoradosProject Zomboid un servicio de alojamiento web que cuenta con una excelente puntuación en Trustpilot en cuanto a credibilidad, además de un servicio de atención al cliente fiable. Servidor de datos – El hardware de mayor rendimiento para Project Zomboid, equipados con un potente hardware que incluye procesadores AMD Ryzen 9 y 16 GB de RAM por servidor. Nitración – Ideal para una mayor flexibilidad Project Zomboid servidor de facturación con opciones tanto de prepago como de suscripción, lo que lo hace ideal para jugadores ocasionales. Anfitrión Havoc– Lo mejorProject Zomboid Alojamiento web de gran fiabilidad, con una garantía de disponibilidad del 100 % y un tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia de tan solo 10 minutos. GPortal – El mejor especialista Project Zomboid proveedor de alojamiento web, promocionado como el mayor proveedor de alojamiento del mundo para este juego, con protección contra ataques DDoS de múltiples capas. Anfitrión de Gravel– La mejor opción económicaProject Zomboid Alojamiento web con un plan mensual de 3,99 $, lo que lo convierte en una opción excelente para grupos pequeños con un presupuesto muy limitado.

Para obtener más información sobre estas mejores Project Zomboid Si estás buscando proveedores de alojamiento web, echa un vistazo a la guía completa que encontrarás a continuación, que también incluye tablas detalladas para facilitar la comparación.

Cómo hemos evaluado estos proveedores de servidores para Project Zomboid

Para encontrar lo mejor Project Zomboid servidor de alojamiento, realizamos pruebas prácticas. Adquirimos varios planes de distintos proveedores y evaluamos los tiempos de configuración, la instalación de los mods de Workshop y la estabilidad de la memoria. También nos pusimos en contacto con el servicio de atención al cliente para comprobar su capacidad de respuesta y su disposición a ayudar cuando surgen problemas.

Solo hemos incluido empresas conProject Zomboid páginas de alojamiento en servidores dedicados. Se han excluido los proveedores de VPS genéricos para garantizar que todos los servidores que figuran en esta lista estén optimizados para las necesidades específicas de este juego de supervivencia, que requiere muchos recursos.

Entre nuestros criterios clave se incluían la compatibilidad con mods con un solo clic y el acceso completo a los archivos de configuración. Dado que el juego requiere al menos 4 GB de RAM para jugar con mods, dimos prioridad a los mejores Project Zomboid proveedores de alojamiento web con una gran asignación de RAM, además de almacenamiento SSD NVMe. También hemos comprobado que Todos los servidores ofrecen reinicios programados para solucionar el problema de pérdida de memoria del juego.

Hemos probado más de 15 proveedores para encontrar lo que consideramos el mejor servicio de alojamiento web para Project Zomboid – diez opciones que van desde opciones económicas hasta gamas de gama alta, todas ellas verificadas en cuanto a transparencia en los precios, gestión fiable de los mods y presencia activa de la comunidad. Los jugadores que también busquen el el mejorUnturned servidor de alojamiento Encontrarás varios de estos proveedores capaces de alojar ambos títulos de supervivencia zombi, aunque nuestra evaluación se centró exclusivamente en Project Zomboidrendimiento.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento para servidores de Project Zomboid

Lo mejorProject Zomboid El alojamiento del servidor debe contar con suficiente memoria RAM, compatibilidad sencilla con los mods de Workshop y acceso completo a los archivos de configuración del servidor. También son esenciales un hardware de alto rendimiento (como el almacenamiento NVMe), una política de precios clara y un servicio de atención al cliente fiable. Tras evaluarlos mediante nuestras exhaustivas pruebas prácticas, los 10 Project Zomboid Los proveedores de alojamiento en servidores dedicados que se enumeran a continuación cumplen estos estándares y destacan por su rendimiento, sus prestaciones y su relación calidad-precio.

1. Shockbyte [El mejor servicio de alojamiento de servidores para Project Zomboid en general]

Shockbyte es la mejor opción para lo mejor Project Zomboid alojamiento web, gracias en gran parte a su excelente calidad del hardware. Sus servidores utilizan potentes procesadores AMD, hasta el modelo EPYC 4465P. En combinación con unidades SSD NVMe, esto los hace perfectos para ejecutar mods pesados de Workshop.

Los planes empiezan en 9,99 $ al mes, con descuentos por facturación trimestral y anual. Además, dispones de una garantía de devolución del dinero de 72 horas que puedes solicitar tú mismo sin necesidad de abrir un ticket. Esto Project Zomboid Este proveedor de alojamiento en servidores dedicados ofrece un tiempo de actividad del 99,9 % y una amplia cobertura, con múltiples ubicaciones en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia-Pacífico.

Shockbyte ofrece asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y además destaca por ofrecer seguridad con protección contra ataques DDoS y copias de seguridad automáticas. Si quieres el mejor alojamiento web para Project Zomboid con hardware de primera categoría y una reputación consolidada, elige Shockbyte.

Ventajas Contras ✅ Utiliza hardware de alta gama ✅ Más de 10 sedes en todo el mundo ✅ Descuentos por facturación trimestral o anual ✅ Cómoda opción de reembolso por cuenta propia ❌ La eficacia del servicio de asistencia puede ser irregular ❌ Las renovaciones quedan excluidas de la garantía de devolución del dinero ❌ Poca memoria RAM en el plan básico ❌ Atención al cliente lenta en las horas punta

★ EL MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE PROJECT ZOMBOID EN GENERAL Shockbyte Prueba Shockbyte

2. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Project Zomboid para principiantes]

Para principiantes que buscan información sobre cómo hacer un Project Zomboidservidor,Apex Hosting es la mejor opción. Es facilita todo el proceso y cuenta con más de 10 sedes en todo el mundo, entre ellas Tokio y Bombay. Además, ofrece una garantía de devolución del dinero de 7 días, lo que da más confianza a los principiantes en el alojamiento de servidores antes de comprometerse con una suscripción regular.

Si necesitas más potencia para tu Project Zomboid Si buscas alojamiento en servidor dedicado, puedes echar un vistazo a la serie EX, cuyo precio parte de 53,99 $ el primer mes. Este plan incluye 16 GB de RAM, cuatro vCores dedicados y una IP dedicada, lo que lo convierte en ideal para una gran comunidad de modders con más de 40 jugadores.

Apex Hostingademásofrece asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para principiantes que buscan lo mejor Project Zomboid alojamiento web; esto supone una gran ventaja, ya que es más probable que se encuentren con problemas y hagan preguntas que los usuarios con más experiencia.

También cabe mencionar que, si alguna vez has investigado sobre el el mejorTerraria servidor de alojamiento, Apex Hosting También aparece ahí, lo que dice mucho de su versatilidad y fiabilidad en distintos juegos.

Ventajas Contras ✅ Proceso de configuración sencillo ✅ Servicio de atención al cliente fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Almacenamiento NVMe de alta velocidad ✅ Copias de seguridad automáticas ❌ Tarifas más altas a partir del primer mes ❌ Política de reembolso limitada a 7 días ❌ Los planes estándar utilizan CPU compartida ❌ Poca memoria RAM en el plan básico

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE PROJECT ZOMBOID PARA PRINCIPIANTES Apex Hosting Prueba Apex Hosting

3. ScalaCube [El mejor alojamiento de servidores para Project Zomboid en cuanto a escalabilidad]

ScalaCube es el mejor servicio de alojamiento web para Project Zomboid que pueda adaptarse al crecimiento de tu comunidad. A partir de 3 GB, ofrece una amplia gama de opciones de memoria RAM que pueden llegar hasta los 32 GB en el caso de servidores públicos de gran tamaño.

Al igual que las demás opciones más destacadas que encontrarás al buscar cómo alojar Project Zomboidservidor, estoProject Zomboid El proveedor de alojamiento en servidores dedicados ofrece un montón de funciones útiles. La lista incluye acceso completo por FTP, compatibilidad con mods, protección fiable contra ataques DDoS y asistencia mediante tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Aunque su plan básico es un poco caro, ScalaCubees el mejorProject Zomboid Alojamiento de servidores para administradores que esperan que su base de jugadores crezca rápidamente. Con más de 10 sedes en todo el mundo, puedes encontrar un servidor cercano a tus jugadores para mantener baja la latencia.

Ventajas Contras ✅ Planes con gran capacidad de RAM ✅ Todos los planes incluyen protección contra ataques DDoS ✅ Compatibilidad con mods ✅ Más de 10 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ Plan básico caro ❌ Respuesta del servicio de asistencia poco constante ❌ Opción de chat en vivo limitada ❌ El panel de control puede resultar insuficiente para los usuarios avanzados

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE PROJECT ZOMBOID PARA UNA MAYOR ESCALABILIDAD ScalaCube Prueba ScalaCube

4. GTXGaming [La mejor opción para el alojamiento personalizable de Project Zomboid]

Conocido como el top Minería, artesaníaservidor de alojamiento, GTXGaming ofrece planes personalizables para Project Zomboid, conmodificadores de precio claros, a diferencia de algunos de los mejores Project Zomboid proveedores de alojamiento web. Todos los planes incluyen 100 GB de almacenamiento NVMe y más de 10 ubicaciones globales entre las que elegir. Si pagas por adelantado el año completo, puedes ahorrar hasta un 15 % en el importe total de la factura.

El plan básico ya incluye 8 GB de RAM, por lo que tu servidor funcionará a la perfección desde el primer momento, incluso con algunos mods. Además, disfrutar de un práctico programador de tareas que te permite configurar copias de seguridad, reinicios y Steam actualizaciones, además de otras ventajas como la protección contra ataques DDoS y un tiempo de actividad del 99,7 %.

GTXGaming es un nombre muy conocido en Minería, artesaníay, sin duda, uno de los mejores Project Zomboid proveedores de alojamiento web, pero también ocupa el primer puesto en Alojamiento de servidores ARK, lo cual es realmente impresionante. Dicho esto, hay un pequeño inconveniente: el plazo para solicitar el reembolso es muy ajustado. Solo tienes 24 horas, lo que puede resultar un poco restrictivo, sobre todo si acabas de empezar.

Ventajas Contras ✅ Planes fácilmente personalizables ✅ Gran capacidad de almacenamiento NVMe en todos los planes ✅ Más de 10 ubicaciones de servidores en todo el mundo ✅ Reinicios y copias de seguridad programados ❌ Política de reembolso muy restrictiva ❌ Menor tiempo de actividad que otras opciones destacadas ❌ Fluctuaciones del tipo de cambio de la libra esterlina ❌ La asistencia puede ser irregular

★ LO MEJOR PARA EL ALOJAMIENTO PERSONALIZABLE DE PROYECTOS DE ZOMBOID GTXGaming Prueba GTXGaming

5. Alojamiento Pine [Los mejores servidores para Project Zomboid]

Entre los mejoresProject Zomboid los proveedores de alojamiento web que figuran aquí, Alojamiento Pinetiene ella puntuación más alta en Trustpilot con una puntuación de 4,9 sobre 5. Con una garantía de disponibilidad del 99,99 % y una sólida protección contra ataques DDoS, mantiene tu servidor seguro y en línea las 24 horas del día.

Los planes se basan en ranuras y cuentan con una asignación de CPU dedicada de hasta el 300 %, lo que los convierte en una opción ideal Project Zomboid Alojamiento en servidores dedicados para servidores modificados. Puedes conseguir descuentos increíbles si eliges planes de mayor duración, con descuentos de hasta el 30 % para los pagos anuales.

Alojamiento Pine incluye prácticas herramientas que facilitan la gestión del servidor, incluyendo un instalador de mods de Workshop y un programador de tareas. Es un firme candidato a mejor servicio de alojamiento de servidores para Project Zomboid entre los jugadores que valoran la atención al cliente, ya que ofrece asistencia las 24 horas del día, que es rápida y realmente útil.

Ventajas Contras ✅ Muy bien valorado en Trustpilot ✅ Asignación de CPU dedicada ✅ Servicio de asistencia muy fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Gran descuento por pago anual ❌ Política de reembolso limitada ❌ Menos establecimientos que otras opciones destacadas ❌ El modelo de precios puede limitar la flexibilidad ❌ Muestra de opiniones en Trustpilot relativamente pequeña

★ EL ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE PROJECT ZOMBOID MÁS BIEN VALORADO Alojamiento Pine Prueba Pine Hosting

6. Servidor de datos [El hardware con mejor rendimiento para Project Zomboid]

Servidor de datosofertasuna calidad de fabricación increíble gracias al uso de procesadores AMD Ryzen 9 7950X3D y memoria RAM DDR5, lo que lo convierte en el mejor Project Zomboid Alojamiento de servidores para usuarios que buscan un rendimiento de primera categoría y para jugadores que también buscan un un excelente proveedor de alojamiento web para Palworld.

CadaProject Zomboid El plan incluye 16 GB de RAM y un número ilimitado de cuentas de jugador, y el plan anual ofrece un descuento considerable que reduce el precio mensual a aproximadamente la mitad. Además, obtienes un Garantía de devolución del dinero de 14 días, que es mucho más largo que el de los demás candidatos al mejor alojamiento de servidores para Project Zomboid que suelen ofrecer. Esto te da mucho tiempo para probar tanto el rendimiento como la fiabilidad del servicio de asistencia.

Servidor de datos también es una buena opción si necesitas algo más flexible Project Zomboid Alojamiento en servidores dedicados para grupos de jugadores internacionales. Es ofrece un traslado instantáneo del servidor, lo que te permite trasladar fácilmente tu servidor a diferentes regiones de todo el mundo, desde América del Norte hasta Asia-Pacífico.

Ventajas Contras ✅ Hardware de una calidad excepcional ✅ Traslado instantáneo del servidor ✅ Plazas ilimitadas para jugadores ✅ Gran descuento por pago anual ❌ El panel de control puede resultar confuso al principio ❌ Opciones limitadas de escalado de la memoria RAM ❌ No hay chat en vivo ❌ Fluctuaciones del tipo de cambio del euro

★ EL HARDWARE CON MEJOR RENDIMIENTO PARA PROJECT ZOMBOID Servidor de datos Prueba DatHost

7. Nitración [La mejor opción para la facturación flexible de servidores de Project Zomboid]

Nitración es una marca de gran prestigio que destaca entre otras opciones de primer nivel por ser la mejor Project Zomboid servicio de alojamiento web con sus métodos de facturación flexibles. Este ofrece tanto planes de prepago como de suscripción, lo que lo hace perfecto para jugadores ocasionales que desean alquilar un servidor sin compromisos a largo plazo.

Los planes empiezan en 6,59 $ por 30 días con cuatro espacios. Incluso con el plan básico, esto Project Zomboid El alojamiento en servidor dedicado te ofrece ventajas como copias de seguridad diarias, una sólida protección contra ataques DDoS y una amplia cobertura de servicio para juegos con baja latencia. Si estás aprendiendo a alojar Project Zomboid servidor y también jugar a otros juegos, puedes instalar hasta cinco juegos diferentes en un servidor y cambiar de uno a otro en cualquier momento.

Una opción muy recomendable como mejor servicio de alojamiento web para Project Zomboid, Nitración ofrece un tiempo de actividad del 99,9 % y atención al cliente por correo electrónico o chat. Además, tu primer pedido cuenta con una garantía de devolución del dinero de 14 días, por lo que podrás probar el rendimiento y el servicio en general sin apenas riesgo.

Ventajas Contras ✅ Opciones de facturación de prepago y por suscripción ✅ Copias de seguridad diarias ✅ Potente protección contra ataques DDoS ✅ Cambio sencillo de juego ❌ La política de reembolso se aplica únicamente a tu primer pedido ❌ Atención al cliente irregular ❌ Transparencia limitada en cuanto al hardware ❌ El panel de control puede parecer anticuado

★ LA MEJOR OPCIÓN PARA LA FACTURACIÓN FLEXIBLE DE PROYECTOS EN EL SERVIDOR DE ZOMBOID Nitración Prueba Nitrado

8. Anfitrión Havoc [El mejor alojamiento de servidores para Project Zomboid en cuanto a fiabilidad]

Si la fiabilidad y la atención al cliente son tus prioridades, Anfitrión Havoces el mejorProject Zomboid un servicio de alojamiento web que destaca en esos aspectos. Ofrece un tiempo de actividad del 100 %, respaldado por una política de reembolso del 5 % de la cuota mensual por cada hora de inactividad (hasta un máximo del 100 %). Además, cuenta con un servicio de asistencia rápido, con un tiempo medio de respuesta a las incidencias de 10 minutos o menos, y es un fiableTranquilidadservidor de alojamiento también.

Anfitrión Havoc ofrece planes basados en espacios a partir de 12 dólares al mes por ocho espacios. Hay 10 planes entre los que elegir, y los niveles superiores ofrecen precios más bajos por plaza. Con tu primera compra en esta Project Zomboid Con el alojamiento en servidor dedicado, dispones de una garantía de devolución del dinero de 72 horas.

Para los administradores que necesitan un tiempo de actividad garantizado y una resolución rápida de los tickets, Anfitrión Havoc es la mejor opción para el mejor alojamiento web para Project Zomboid. Esofrece herramientas útiles para la gestión de servidores, incluyendo la instalación con un solo clic de Workshop, el gestor de archivos, las copias de seguridad externas y el visor de registros.

Además, Anfitrión Havoctambién figura entre los tres primeros puestos de nuestra el mejorValheim servidor de alojamiento estas elecciones, lo que no hace más que reforzar su fiabilidad en distintos juegos de supervivencia.

Ventajas Contras ✅ Rápida respuesta del servicio de asistencia ✅ Garantía de disponibilidad del 100 % ✅ Más de 10 sedes en todo el mundo ✅ Herramientas para instalar mods fácilmente ❌ No se garantiza la cantidad de RAM por ranura ❌ Política de reembolso limitada ❌ No hay chat en vivo ❌ Disponible solo en algunas zonas de Asia-Pacífico

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE PROJECT ZOMBOID EN CUANTO A FIABILIDAD Anfitrión Havoc Prueba Host Havoc

9. GPortal [El mejor proveedor de servidores especializados para Project Zomboid]

Se promociona como el más grande del mundo Project Zomboidanfitrión,GPortal ofrece una plataforma optimizada específicamente para el juego. Cuenta con protección DDoS multicapa a través de Bulwark y Corero, además de una garantía de disponibilidad del 99,9 % y asistencia técnica mediante tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La configuración es casi instantánea, lo que te permite sumergirte de inmediato en el apocalipsis zombi.

Los planes basados en RAM cuestan a partir de unos 10,09 $ por 30 días. GPortal también es el mejor Project Zomboid Alojamiento de servidores para jugadores ocasionales que desean un servidor profesional para una breve sesión de fin de semana sin compromiso mensual, gracias a la opción de alquiler económica de 3 días.

CadaGPortal El plan incluye 50 GB de almacenamiento para copias de seguridad y acceso a más de 10 ubicaciones en toda América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Con solo 72 horas, el plazo de reembolso es un poco corto en comparación con otras opciones destacadas entre los mejores servicios de alojamiento web para Project Zomboid.

Para aquellos que se están adentrando en otros juegos de supervivencia y buscan el el mejorConan Exilesservidor de alojamiento, ten en cuenta que GPortal también figura entre nuestras tres mejores opciones, así que sin duda merece la pena echarle un vistazo.

Ventajas Contras ✅ Excelente protección contra ataques DDoS ✅ Alquileres económicos de 3 días ✅ Configuración inicial rápida ✅ Más de 10 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ El servidor PZ tiene un límite de 32 plazas para jugadores ❌ La calidad de la asistencia puede ser irregular ❌ No hay servicio de chat en vivo ❌ Política de reembolso limitada

★ EL MEJOR PROVEEDOR ESPECIALIZADO EN ALOJAMIENTO DE SERVIDORES PARA ZOMBOID GPortal Prueba GPortal

10. Anfitrión de Gravel [El mejor alojamiento de servidores para Project Zomboid a un precio asequible]

Anfitrión de Graveles el mejorProject Zomboid opción de alojamiento de servidores para jugadores con un presupuesto ajustado y también destaca por ser una pensamientoMinería, artesaníaservidor de alojamiento. Lleva el nombre deProject Zomboid objetos como la palanca y la katana, el los planes empiezan desde solo 3,99 $ al mes. Esta oferta básica ya incluye 4 GB de RAM y 25 GB de almacenamiento NVMe, lo que te permite poner en marcha un servidor operativo para un grupo reducido.

A pesar de los precios asequibles, Todos los planes incluyen excelentes funciones como un número ilimitado de usuarios, un gestor de cortafuegos integrado y más de tres meses de copias de seguridad. Además, se ofrece una garantía de devolución del dinero de 72 horas, aunque solo en la primera compra, al igual que en las políticas de reembolso de muchos otros proveedores.

Anfitrión de Gravel cuenta con servidores ubicados en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Como uno de los mejores Project Zomboid proveedores de alojamiento web, además ofrece Acceso completo a los archivos para personalizar tu juego y una sólida protección contra ataques DDoS para mantener a raya a los atacantes.

Ventajas Contras ✅ Precio de entrada muy bajo ✅ Protección fiable contra ataques DDoS ✅ Plazas ilimitadas para jugadores ✅ Gestor de cortafuegos integrado ❌ Opciones de asistencia limitadas ❌ Utiliza DDR4 en lugar de DDR5 ❌ Política de reembolso restrictiva ❌ Tiempos de respuesta del servicio de asistencia poco uniformes

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES PARA ZOMBOID A UN PRECIO ASEQUIBLE Anfitrión de Gravel Prueba Gravel Host

Tabla comparativa de proveedores

Característica Shockbyte Apex Hosting ScalaCube GTXGaming Alojamiento Pine Servidor de datos Nitración Anfitrión Havoc GPortal Anfitrión de Gravel Precio de salida 9,99 $ al mes 5,99 $ el primer mes 16 dólares al mes 12,82 $ al mes 11,50 $ al mes 17,37 $ al mes 6,59 $ al mes 12 dólares al mes 10,09 $ al mes 3,99 $ al mes Modelo de precios Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Por tragaperras Híbrido Tarifa plana Por tragaperras Por tragaperras Por GB de RAM Por GB de RAM Plazo de devolución 72 horas 7 días 7 días 24 horas 48 horas 14 días 14 días 72 horas 72 horas 72 horas Puntuación de Trustpilot 3,8/5 (más de 10 000) 4,6/5 (más de 8 000) 4,5/5 (más de 4.700) 4,7/5 (más de 1300) 4,9/5 (más de 700) 4,6/5 (más de 300) 3,9/5 (más de 7 400) 4,7/5 (más de 1.500) 4,5/5 (más de 2.800) 4,6/5 (más de 900) Ubicaciones de los servidores Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 20 en todo el mundo 8 a nivel mundial Más de 20 en todo el mundo 8+ a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Más de 10 a nivel mundial Horario de atención al cliente 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana Sin especificar 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana 24 horas al día, los 7 días de la semana Ideal para El mejor en general Principiantes Escalabilidad Planes personalizables Los mejor valorados El mejor hardware Facturación flexible Fiabilidad Especialista en PZ La mejor opción económica

Todos los precios y características son obtenida directamente de la página web oficial de cada proveedor y son correctos en el momento de redactar este artículo. Los precios están expresados en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario. Las garantías de devolución del dinero de algunos de los mejores Project Zomboid Los proveedores de alojamiento web suelen limitarse únicamente al primer pedido.

Comparativa de características del alojamiento de servidores para Project Zomboid

Los servicios de alojamiento de servidores de juegos suelen incluir una larga lista de funciones. Pero para Project Zomboid En el alojamiento de servidores dedicados, estas características son más importantes que otras: asignación de RAM (estabilidad de los mods), reinicios programados (gestión de fugas de memoria), almacenamiento NVMe (carga más rápida de los mods al iniciar) e instalaciones con un solo clic desde el Workshop. Fíjate primero en ellas cuando busques cómo alojar Project Zomboidservidor

Característica Shockbyte Apex Hosting ScalaCube GTXGaming Alojamiento Pine Servidor de datos Nitración Anfitrión Havoc GPortal Anfitrión de Gravel Asistencia técnica para Workshop Mod ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación del taller con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Acceso a la configuración personalizada del servidor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Almacenamiento SSD NVMe ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Protección contra ataques DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Reinicios programados / Tareas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Subdominio gratuito ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Asistencia por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ Cambio de juego ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ Página dedicada a PZ Hosting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Prepago (sin suscripción) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ Garantía de devolución del dinero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Migración gratuita de servidores ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Plazas ilimitadas para jugadores ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓

La disponibilidad de las funciones es según sitios web y documentación oficialesde los mejoresProject Zomboid Alojamiento web. Toda la información es correcta en el momento de redactar este artículo.

Requisitos mínimos del servidor para Project Zomboid

Aunque puedes get Project Zomboidgratis, sigue teniendo unos requisitos de servidor, que depende de cómo juegues y aumentan considerablemente cuando se ejecutan varios paquetes de mods al mismo tiempo. Las colecciones de mods de gran tamaño, en particular, pueden hacer que el uso de la RAM supere los 16 GB en un servidor muy activo, incluso si se dispone de la mejor Project Zomboid servidor de alojamiento.

Project Zomboid Los servidores son propensos a sufrir fugas de memoria durante sesiones prolongadas. Para mantener la estabilidad en un servidor modificado, deberías programar reinicios automáticos cada seis a doce horas. Este sencillo paso evita los problemas de rendimiento y los bloqueos provocados por dejar el juego en marcha durante demasiado tiempo.

El almacenamiento también es importante para el mejor alojamiento de servidores para Project Zomboid, ya que los paquetes de mods más grandes pueden ocupar más de 10 GB de espacio. Se recomienda encarecidamente utilizar un SSD NVMe en comparación con los SSD o HDD estándar, para un rendimiento más fluido.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas Vanilla (2-8 jugadores) 4-8 GB Cuatro núcleos (2,5+ GHz) 10-15 GB Una cantidad de RAM considerablemente inferior puede provocar inestabilidad Grupos reducidos + mods (2-15 jugadores) 6-10 GB Cuatro núcleos (3,0+ GHz) 15-30 GB Se recomienda un SSD NVMe para una carga rápida de los mods Servidor comunitario (15-30 jugadores) 10-16 GB Cuatro núcleos (3,5+ GHz) Entre veinte y cuarenta gigabytes Varios paquetes de mods + mapas de gran extensión; se recomienda realizar reinicios programados cada 6-12 horas Servidor modificado de gran tamaño (30-64 jugadores) 16-24 GB De seis núcleos 30-80 GB Conjunto de mods de Heavy Workshop; las fugas de memoria de PZ empeoran con el tiempo de funcionamiento, se requiere un reinicio automático Máximo (64+ jugadores con mods) 20-32 GB Ryzen 9 / EPYC 50-100 GB La DDR5 y NVMe son fundamentales a esta escala

Los requisitos mínimos indicados corresponden a la versión actual del juego (Build 42) en el momento de redactar este artículo. A la hora de elegir la mejor Project Zomboid Alojamiento web: elige siempre un plan con suficiente margen para futuras modificaciones y ampliaciones.

Cómo elegir el proveedor de alojamiento adecuado para un servidor de Project Zomboid

Hayhay muchos factores que hay que tener en cuentapara lo mejorProject Zomboid alojamiento de servidores. Pero los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta son la asignación de RAM, la compatibilidad con mods de Workshop, la ubicación de los servidores, el modelo de precios, la configuración de reinicio automático y la política de reembolso. Comprueba primero estos aspectos cuando busques cómo crear un Project Zomboid servidor antes de repasar toda la lista de funciones.

Requisitos de memoria RAM

Project Zomboid is uno de los juegos de supervivencia que más memoria RAM consume, con lo mejor Project Zomboid un alojamiento web que requiere al menos entre 4 y 8 GB, incluso para una configuración básica. A modo de comparación, un Minería, artesanía El servidor puede funcionar con tan solo 1 o 2 GB de RAM, lo cual es una de las primeras cosas que descubrirás al investigar Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor.

Un aspecto importante que hay que tener en cuenta al analizar cómo alojar Project Zomboid El problema con el servidor es que los paquetes de mods de Workshop son especialmente exigentes. Este elevado consumo significa que tu Project Zomboid alojamiento en servidor dedicado necesita mucho espacio libre para seguir el ritmo a medida que tu grupo de supervivientes crece y explora.

Ten en cuenta que el juego también tiene problemas conocidos de fugas de memoria. Los servidores que llevan más de 12 horas en funcionamiento pueden volverse inestables. Por eso es importante encontrar el mejor alojamiento de servidores para Project Zomboid que incluye reinicios automáticos programados.

Compatibilidad con mods de Steam Workshop

Lo mejorProject Zomboid El alojamiento de servidores facilita la modificación mediante dos métodos principales. La mayoría de los proveedores de alojamiento ofrecen una instalación sencilla utilizando los ID de taller. Si necesitas un mayor control, también puedes subir archivos manualmente a través de FTP o de un gestor de archivos.

El almacenamiento es un aspecto importante si estás investigando cómo alojar Project Zomboid servidor, ya que las colecciones de mods de gran tamaño pueden ocupar entre 5 y 15 GB de espacio. Utilizar un Project Zomboid servicio de alojamiento en servidor dedicado como Shockbyte or Apex Hosting es ideal porque utiliza almacenamiento NVMe. Estas unidades más rápidas ayudan a reducir el tiempo que tardan en cargarse los mapas personalizados.

Ubicación del servidor y latencia

La ubicación del servidor es un factor clave para garantizar una experiencia fluida. Aunque Project Zomboid Aunque no es un juego tan trepidante como los shooters en primera persona, una latencia elevada de más de 200 milisegundos provoca desincronización.

Como regla general, cuando se busca información sobre cómo hacer un Project Zomboid servidor, elige siempre el mejor Project Zomboid Alojamiento de servidores con ubicaciones cercanas a la mayoría de los jugadores. Una distancia menor implica una menor latencia y una experiencia de juego más fluida.

No todos los proveedores ofrecen la misma amplia cobertura. A la hora de buscar el mejor alojamiento de servidores para Project Zomboid, verás que algunos proveedores cuentan con más de 10 centros (como GPortal and GTXGaming), mientras queotros se centran en un número menor de nodos, pero de mayor calidad. Alojamiento Pine es un ejemplo de esto último y destaca además como una de las mejores opciones para los jugadores de Australia y Asia-Pacífico, junto con Apex Hosting.

Modelo de precios: basado en la memoria RAM frente a basado en las ranuras

Elegir lo mejor Project Zomboid El alojamiento de servidores implica elegir entre dos modelos de precios habituales: el basado en la memoria RAM y el basado en las ranuras.

Alojamiento basado en RAM te garantiza una cantidad determinada de memoria y es ideal para servidores modificados. Los proveedores que fijan el precio de los servidores por GB de RAM facilitan la ampliación según sea necesario.

Por el contrario, el alojamiento basado en ranuras cobra por jugador. Aunque resulta más económico para grupos pequeños sin modificaciones, el A veces, la memoria RAM se comparte entre muchos clientes. Esto puede provocar retrasos si el mejor Project Zomboid El proveedor de alojamiento del servidor no asigna los recursos suficientes para satisfacer las elevadas exigencias del juego.

For Project Zomboid Alojamiento en servidor dedicado: te recomendamos los planes basados en RAM si estás empezando a aprender a crear un Project Zomboid servidor. Estos te proporcionan la potencia suficiente para ejecutar varios mods de Workshop sin los cuellos de botella en el rendimiento que suelen caracterizar a las opciones basadas en ranuras. Si acabas de empezar y tienes un presupuesto limitado, lo mejor es trabajos extra online de confianza puede ayudarte con tus pagos mensuales.

Reinicios programados y gestión de la memoria

Project Zomboid Los servidores suelen sufrir fugas de memoria durante sesiones prolongadas. Si un servidor funciona entre 12 y 24 horas sin reiniciarse, puede que se ralentice o se cuelgue. La mayoría de los mejores Project Zomboid Los proveedores de alojamiento de servidores disponen de herramientas sencillas en el panel de control para programar reinicios automáticos, con el fin de mantener tu mundo actualizado y estable.

Algunos proveedores de alojamiento también incluyen copias de seguridad automáticas. Esta función es un verdadero salvavidas para los jugadores, ya que protege tu progreso frente a la corrupción del mundo o a los errores de los mods. El mejor alojamiento web para Project Zomboid debería incluir tanto reinicios programados como copias de seguridad automáticas, como Servidor de datos and Anfitrión Havoc.

Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero

Las políticas de reembolso varían según el proveedor Project Zomboid proveedores de alojamiento web. La mayoría de los proveedores ofrecen una garantía de devolución del dinero, pero Por lo general, solo se aplica a tu primer pedido. Las renovaciones casi nunca se incluyen en los reembolsos.

Ten en cuenta que, al analizar cómo hacer un Project Zomboid servidor, algunos proveedores de alojamiento son muy estrictos y exigen una razón válida para realizar un reembolso. Incluso los mejores Project Zomboid Los proveedores de alojamiento web no te devolverán el dinero solo porque hayas cambiado de opinión. A menudo es necesario demostrar que existe un problema técnico que ellos no pueden solucionar.

Antes de elegir un Project Zomboid alojamiento en servidor dedicado, Aprovecha el plazo de devolución para probar la instalación de mods y comprobar la rapidez de respuesta del servicio de asistencia. Si tienes algún problema o consideras que la asistencia no es lo suficientemente fiable, solicita el reembolso antes de que finalice el plazo.

Ten en cuenta que el plazo para solicitar el reembolso no es el mismo para todas las mejores Project Zomboid proveedores de alojamiento web. Algunos ofrecen una garantía de devolución del dinero de 7 días, mientras que otros la limitan a solo 24 o 48 horas.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de servidores para Project Zomboid deberías elegir?

El modelo de precios, la memoria RAM, la calidad del hardware, la compatibilidad con modificaciones y la política de reembolso son algunos de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de buscar el mejor Project Zomboid proveedor de alojamiento web. En definitiva, cuál es el mejor para ti depende de tu presupuesto y tus preferencias. Estas son las mejores opciones para cada situación:

Para el mejor en general: Shockbyte

Para principiantes: Apex Hosting

Para una mayor escalabilidad: ScalaCube

Para planes personalizables: GTXGaming

Para disfrutar del servicio mejor valorado: Alojamiento Pine

Para un rendimiento óptimo del hardware: Servidor de datos

Para opciones de facturación flexibles: Nitración

Para una fiabilidad óptima: Anfitrión Havoc

Para el mejor alojamiento web especializado: GPortal

Para un alojamiento web económico: Anfitrión de Gravel

Antes de contratar una suscripción, asegúrate de consultar las páginas web oficiales de los mejores Project Zomboid proveedores de alojamiento web para consultar los precios y planes actuales.

Y si aún tienes dudas, nuestra completa el mejor alojamiento para servidores de juegos Esta guía es un buen punto de partida. En ella se analizan los principales proveedores de forma sencilla, para que puedas averiguar rápidamente cuál se adapta mejor a tus necesidades, ya sea Project Zomboid o algo completamente distinto.

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