El mejor alojamiento de servidores de Unturned en 2026

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El mejor servicio de alojamiento de servidores de Unturned es la única forma fiable de disfrutar de este juego de supervivencia zombi sin las limitaciones técnicas del autoalojamiento estándar. Unturned es un juego de supervivencia gratuito disponible en Steam, desarrollado por Nelson Sexton, que ha desarrollado un ecosistema enorme gracias a su estilo artístico inspirado en Roblox y a su amplio soporte para mods a través de RocketMod y OpenMod.

Los servidores dedicados ofrecen disponibilidad 24/7, configuración de tokens GSLT y los controles administrativos que necesitarás para gestionar una comunidad con éxito. En esta guía, he evaluado 10 proveedores que admiten Unturned de forma confirmada, valorándolos en función de la calidad de su instalación de RocketMod, la velocidad de carga de los mapas del Workshop y la transparencia general en los precios.

Te guiaré a través de las mejores opciones según el caso de uso, explicando la metodología de prueba que he utilizado y proporcionando una guía de especificaciones técnicas para que sepas exactamente lo que necesita tu comunidad. Tanto si buscas un sencillo servidor «vanilla» para un grupo de amigos como un enorme centro comunitario para 64 jugadores repleto de mapas personalizados del Workshop y complementos de RocketMod, en esta lista encontrarás un proveedor diseñado precisamente para ese escenario. Descubramos el mejor alojamiento de servidores de Unturned para tu próxima aventura de supervivencia.

Mis mejores opciones de alojamiento para servidores de Unturned

Si tienes prisa por empezar, he clasificado a los mejores proveedores de alojamiento de servidores de Unturned en función de sus puntos fuertes específicos:

BisectHosting: la mejor opción global para el mejor alojamiento de servidores de Unturned. Shockbyte: la mejor relación calidad-precio para los jugadores que buscan el mejor alojamiento de servidores de Unturned. GameServerKings: el mejor alojamiento de servidores de Unturned con puesta en marcha inmediata. Apex Hosting: la mejor opción para principiantes que buscan el mejor alojamiento de servidores de Unturned. Sparked Host: la mejor opción económica para el mejor alojamiento de servidores de Unturned. GTXGaming: la mejor opción para quienes necesitan el mejor alojamiento de servidores de Unturned para mods. PingPerfect: la mejor opción para los jugadores que buscan una prueba gratuita del mejor alojamiento de servidores de Unturned. Nitrado: la opción más consolidada por la comunidad para el mejor alojamiento de servidores de Unturned. GGServers: la mejor opción para grupos pequeños que buscan el mejor alojamiento de servidores de Unturned. Nodecraft: la mejor opción para comunidades más grandes que buscan el mejor alojamiento de servidores de Unturned.

Cómo he probado estos proveedores de servidores de Unturned

Para identificar el mejor alojamiento de servidores de Unturned, contraté planes de distintos niveles con cada proveedor para comprobar la calidad de sus instalaciones de RocketMod y OpenMod. Configuré cada servidor para comprobar cuánto tardaba en cargar los mapas del Workshop en un servidor de 20 plazas y evalué la facilidad para configurar un token GSLT.

Se supervisó el rendimiento para comprobar la estabilidad de la frecuencia de ticks con 20 o más jugadores activos, y me puse en contacto con sus equipos de asistencia técnica con preguntas habituales sobre la configuración para ver con qué rapidez respondían.

Me aseguré de incluir únicamente proveedores que contaran con una página web específica y confirmada dedicada al alojamiento de servidores de Unturned, en lugar de proveedores genéricos de servidores VPS. Esta lista abarca una amplia gama de proveedores, desde especialistas en servidores de juegos económicos como Shockbyte y Sparked Host hasta plataformas comunitarias consolidadas como Nitrado y BisectHosting.

Investigué más de 15 proveedores diferentes antes de reducir esta lista a los 10 mejores en función de su compatibilidad con el marco de trabajo y su reputación en la comunidad activa. He intentado mantener un tono transparente y honesto a lo largo de estas reseñas para ayudarte a comprender qué proveedor es el adecuado para tu comunidad.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores de Unturned

A la hora de buscar el mejor alojamiento para servidores de Unturned, las características más importantes son la compatibilidad con mods con un solo clic, la compatibilidad con el Workshop y las guías sencillas de configuración de GSLT. A continuación, te presento los 10 proveedores que he analizado en función de sus características y rendimiento.

1. BisectHosting [El mejor servicio de alojamiento de servidores de Unturned en general]

BisectHosting destaca como el proveedor de alojamiento con más prestaciones para servidores de Unturned, ya que combina 21 centros de datos repartidos por todo el mundo con hardware SSD NVMe de alto rendimiento. Su panel de control Starbase es increíblemente intuitivo, lo que facilita la configuración de RocketMod u OpenMod incluso si eres un administrador novato. En mis pruebas, pude implementar un servidor PEI de 64 plazas con 12 plugins activos en menos de tres minutos utilizando sus instaladores de un solo clic, lo que significó que no tuve que utilizar ningún cliente FTP. Esta simplicidad es la razón por la que muchos veteranos lo recomiendan cuando la gente pregunta cómo alojar un servidor de Unturned con un gran número de jugadores.

Su infraestructura cuenta con SSD NVMe en todas sus ubicaciones internacionales, incluyendo Norteamérica, Europa, Asia y Australia. El panel de Starbase incluye un gestor de archivos integrado, tres días de copias de seguridad gratuitas y compatibilidad total con la configuración GSLT para garantizar que tu servidor sea visible en el navegador. Sus planes se basan en la memoria RAM y su precio varía según tus necesidades, empezando por un plan Starter de 2 GB. También incluyen protección contra ataques DDoS y ofrecen asistencia mediante chat en vivo y tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarte con cualquier problema.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 2 GB de RAM (Starter) 5,99 $/mes Mensual 2 GB de RAM / SSD NVMe / 21 ubicaciones Compatible con otros 30 juegos. De 1 a 8 jugadores. Ideal para experiencias «vanilla». 4 GB de RAM (Estándar) 11,99 $/mes Mensual 4 GB de RAM / SSD NVMe Compatible con otros 63 juegos. De 9 a 13 jugadores. Ideal para 1-5 mods 8 GB de RAM (popular) 23,99 $/mes Mensual 8 GB de RAM / SSD NVMe Compatible con otros 84 juegos. De 14 a 24 jugadores. Ideal para 6-10 mods Personalizado Personalizado Mensual RAM personalizada Ponte en contacto con el servicio de asistencia para configurarlo

Hay algunas cosas que debes tener en cuenta. BisectHosting no anuncia claramente una garantía de devolución del dinero, por lo que vale la pena confirmarlo desde el principio. Sus precios tampoco se basan en planes fijos: utilizas un control deslizante para elegir tu RAM y el precio se ajusta en consecuencia. La mayoría de las funciones principales, como el cambio de juegos y las copias de seguridad, ya están incluidas (especialmente en los planes Premium), mientras que BisectBoost es un complemento opcional de pago si quieres más RAM y almacenamiento. Si tienes pensado quedarte, también es buena idea estar atento a las promociones para reducir el coste mensual.

Ventajas Contras ✅ 21 ubicaciones



de centros de datos en todo el mundo ✅ Hardware SSD NVMe para una carga



rápida ✅ Panel Starbase con modificaciones



con un solo clic ✅ Chat en directo y asistencia mediante tickets 24/7 ❌ No hay garantía



de devolución del dinero confirmada ❌ BisectBoost es un complemento



de pago independiente ❌ No hay precios fijos en la página de marketing

MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE UNTURNED EN GENERAL BisectHosting 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. 21 centros de datos repartidos por todo el mundo, instalaciones automatizadas de RocketMod/OpenMod y almacenamiento NVMe de alta velocidad. Prueba BisectHosting

2. Shockbyte [El alojamiento de servidores para Unturned con la mejor relación calidad-precio]

Shockbyte es una de las mejores opciones si buscas el mejor alojamiento de servidores de Unturned en relación calidad-precio, ya que su plan «Common» cuesta solo 4,99 $ al mes por un servidor de 1 GB. Ofrecen plazas ilimitadas para jugadores en todos sus planes, lo que los hace ideales para pequeños grupos de amigos o administradores con un presupuesto ajustado que no quieren pagar de más por los recursos. Probé con ellos un servidor con el mapa de Washington de 12 plazas y estuve en línea en cuestión de minutos; el servidor apareció en el navegador público casi de inmediato gracias a la sencilla configuración de GSLT. Este proveedor es elegido con frecuencia por quienes quieren saber cómo crear un servidor de Unturned sin gastarse una fortuna.

Su hardware es compatible tanto con OpenMod como con RocketMod, y ofrecen una garantía de disponibilidad del 99,9 % con copias de seguridad automáticas. Tendrás acceso completo a los archivos a través de su panel de control y a ubicaciones de servidores en todo el mundo para garantizar una baja latencia a tus jugadores. Su modelo de precios basado en la RAM es ideal para escalar, por lo que puedes empezar con un plan económico de 1 GB y ampliarlo a medida que crezca tu comunidad. También ofrecen asistencia 24/7 e incluyen protección contra ataques DDoS en todos sus planes. Si buscas ahorros similares en otras plataformas, puedes consultar el alojamiento de servidores de Minecraft más barato.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Común 4,99 $/mes Mensual (6 jugadores / 1 GB de RAM) – Acceso completo a los archivos – Totalmente personalizable – SSD NVMe para un rendimiento máximo – Protección garantizada contra ataques DDoS – Espacio en disco y ancho de banda ilimitados Épico (16 jugadores / 2 GB de RAM) 11,99 $/mes Mensual (16 jugadores / 2 GB de RAM) – Acceso completo a los archivos – Totalmente personalizable – SSD NVMe para un rendimiento máximo – Protección garantizada contra DDoS – Espacio en disco y ancho de banda ilimitados Mítico 19,84 $/mes Mensual (Más de 32 jugadores / Más de 4 GB de RAM) – Acceso completo a los archivos – Totalmente personalizable – SSD NVMe para un rendimiento máximo – Protección garantizada contra DDoS – Espacio en disco y ancho de banda ilimitados

Sin embargo, el plan «Common» de 1 GB solo es adecuado para servidores «vanilla», por lo que necesitarás al menos el plan «Epic» de 2 GB para configuraciones con muchos complementos. Su plazo de reembolso de tres días es un proceso de autoservicio, lo que significa que, si no estás satisfecho, tendrás que solicitarlo a través de un ticket dentro de ese breve plazo. Aunque son muy asequibles, los tiempos de respuesta del servicio de asistencia pueden variar en función del volumen de tickets que tengan en ese momento. A pesar de estos pequeños inconvenientes, sigue siendo una de las mejores opciones para alojar un servidor de Unturned sin salirte del presupuesto.

Ventajas Contras ✅ A partir de solo 4,99 $ al mes



✅ Plazas de jugador ilimitadas en todos los planes



✅ Garantía



de disponibilidad del 99,9 % ✅ Compatibilidad total con RocketMod y OpenMod ❌ El plan de 1 GB es solo



para la versión vanilla ❌ Plazo



de reembolso reducido de 3 días ❌ La rapidez del servicio de asistencia puede variar

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE UNTURNED EN RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Shockbyte 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte ofrece un alojamiento para Unturned a un precio asequible con plazas ilimitadas para jugadores, un tiempo de actividad del 99,9 % y compatibilidad sencilla con mods. Prueba Shockbyte

3. GameServerKings [El mejor alojamiento de servidores de Unturned con implementación instantánea]

GameServerKings ofrece una excelente experiencia gestionada para el mejor alojamiento de servidores de Unturned, a partir de 9,00 $ al mes por su plan de 8 GB. Su panel de juego personalizado GSK incluye instaladores de un solo clic para los mods de RocketMod y Workshop, y prometen un tiempo de implementación inferior a tres minutos. No se requieren conocimientos técnicos como SSH, lo que los convierte en una sólida alternativa si quieres dejar atrás el alojamiento VPS manual. Durante mis pruebas, tuve en línea un servidor con el mapa de Rusia para 20 jugadores y compatibilidad total con mods en cuestión de minutos, sin tener que tocar ni un solo archivo de configuración.

Su hardware cuenta con almacenamiento SSD NVMe y protección contra DDoS proporcionada por Redes Cósmicas Globales. Todos los planes incluyen el GSK Game Panel, que ofrece un gestor de archivos integrado, una consola en tiempo real y un editor de variables de inicio. Además, ofrecen un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,9 % y asistencia 24/7 con un tiempo medio de respuesta inferior a cinco minutos. Si no quedas satisfecho con el rendimiento, te ofrecen una garantía de devolución del dinero de 24 horas para que pruebes cómo crear un servidor de Unturned en su plataforma.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Plan de 8 GB 9,00 $/mes Mensual 8 GB de RAM / 1,5 vCores / 20 GB NVMe ~20 jugadores, SSD NVMe, garantía de reembolso de 24 horas Plan de 10 GB (el más popular) ~19,00 $/mes Mensual 10 GB de RAM / 2 vCores / 20 GB NVMe ~25 jugadores, copias de seguridad diarias, protección contra DDoS Plan de 12 GB ~29,50 $/mes Mensual 12 GB de RAM / 2,5 vCores / 30 GB de NVMe Límite de ~30 jugadores, modificado Plan de 16 GB 35,00 $/mes Mensual 16 GB de RAM / 3 vCores / 40 GB NVMe Capacidad para unos 40 jugadores, paquetes de mods pesados

Una cosa que he observado es que su modelo basado en RAM empieza en 8 GB, por lo que no hay una opción por debajo de 9 $ para grupos pequeños de amigos, como ofrecen otros proveedores. Actualmente solo cuentan con dos ubicaciones de servidores en Norteamérica y Europa/Oceanía, lo que es menos de lo que encontrarás en proveedores más grandes. El plazo de 24 horas para la devolución del dinero es más corto que el que ofrecen la mayoría de la competencia, así que tendrás que probar rápidamente cómo alojar un servidor de Unturned. A pesar del precio de entrada más elevado, la gran asignación de RAM lo convierte en una opción muy flexible para servidores con mods.

Ventajas Contras ✅ Puesta



en marcha en menos de 3 minutos ✅ Alto nivel



de entrada con 8 GB de RAM ✅ Almacenamiento SSD NVMe incluido



✅ Respuesta del servicio de asistencia en menos de 5 minutos ❌ No hay planes



por debajo de 9 $ ❌ Solo dos ubicaciones



de servidor ❌ Plazo de reembolso reducido a 24 horas

EL MEJOR ALOJAMIENTO PARA UNTURNED CON IMPLEMENTACIÓN INSTANTÁNEA GameServerKings 4.7 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GameServerKings ofrece alojamiento gestionado para Unturned con asistencia técnica en 5 minutos, instaladores de mods con un solo clic y almacenamiento NVMe de alta velocidad. Prueba GameServerKings

4. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Unturned para principiantes]

Apex Hosting es la mejor opción si estás aprendiendo a crear un servidor de Unturned por primera vez. Su instalador con un solo clic es uno de los mejores que he utilizado, ya que gestiona RocketMod, OpenMod y Uscript al mismo tiempo. Además, ofrecen plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, por lo que no tendrás que preocuparte por molestas actualizaciones a medida que crezca tu comunidad. En mis pruebas, pude configurar un servidor de Russia para 20 jugadores con plugins en menos de 10 minutos sin necesidad de leer ninguna documentación técnica.

El hardware que utilizan es de primera categoría, con procesadores Ryzen 9 7950X en EE. UU. y almacenamiento SSD NVMe en todos sus planes. Cuentan con un panel web sencillo y apto para principiantes, al que incluso se puede acceder desde dispositivos móviles. He observado que ofrecen la posibilidad de cambiar de juego entre más de 200 paquetes de mods diferentes y proporcionan asistencia por chat en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarte. Además, son ampliamente reconocidos como una de las mejores opciones para el alojamiento de servidores de Minecraft.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 2 GB de RAM 5,99 $ el primer mes (7,99 $ al mes) Mensual 2 GB de RAM / SSD Espacios ilimitados, garantía de devolución del dinero de 7 días 6 GB de RAM 16,87 $ el primer mes (22,49 $ al mes) Mensual 6 GB de RAM / SSD Servidores básicos y algunos modpacks 12 GB de RAM 29,24 $ el primer mes (38,99 $ al mes) Mensual 12 GB de RAM / SSD Servidores avanzados y todos los paquetes de mods Personalizado Desde 1,49 $/GB/mes Mensual RAM personalizada Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,99 % y política de crédito

Hay que tener cuidado con sus precios, ya que la tarifa promocional del primer mes es mucho más baja que el precio mensual habitual. Te conviene basarte en la tarifa habitual a la hora de planificar tu presupuesto a largo plazo cuando busques el mejor alojamiento para un servidor de Unturned. También he observado que su centro de datos de Australia utiliza hardware Ryzen 7 5800X más antiguo en comparación con los nodos de EE. UU. Su plan básico de 2 GB es el mínimo para Unturned, por lo que sin duda necesitarás un plan con más RAM para cualquier comunidad que se precie.

Ventajas Contras ✅ Instalador



de mods y frameworks con un solo clic ✅ Plazas



de jugador ilimitadas ✅ Panel



móvil fácil de usar para principiantes ✅ Almacenamiento SSD NVMe de serie ❌ Precio recurrente elevado a partir del primer



mes ❌ Los 2 GB solo sirven para servidores



básicos ❌ El precio promocional es temporal

EL MEJOR ALOJAMIENTO WEB PARA PRINCIPIANTES Apex Hosting 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Apex Hosting ofrece un servicio de alojamiento para Unturned ideal para principiantes, con hardware Ryzen 9, plazas ilimitadas y sencillos instaladores de mods. Prueba Apex Hosting

5. Sparked Host [El mejor alojamiento económico para servidores de Unturned]

Sparked Host es la forma más económica de encontrar el mejor alojamiento para servidores de Unturned, con planes a partir de tan solo 2,50 $ al mes. Cuentan con un sistema de hardware único de tres niveles —Budget, Enterprise y Extreme— que te permite ampliar la capacidad sin tener que cambiar de proveedor. Probé su plan «Budget Dirt» con un pequeño grupo de amigos en el modo «vanilla» de PEI y comprobé que el rendimiento era perfectamente fluido para partidas ocasionales, al precio más bajo de esta lista. Es un excelente punto de partida para quienes están aprendiendo a alojar un servidor de Unturned por primera vez.

Su hardware abarca desde procesadores Xeon en el nivel «Budget» hasta el Ryzen 9 7900 en el nivel «Enterprise» y el Ryzen 9 9900X en el nivel «Extreme». Ofrecen plugins ilimitados en todos los niveles y cuentan con más de ocho ubicaciones de servidores en todo el mundo, además de asistencia técnica 24/7. He comprobado que su protección contra ataques DDoS es bastante sólida, con filtrado personalizado de capa 7 y una capacidad de entre 5 y 12 Tbps para mantener a salvo los servidores públicos de PvP. Además, ofrecen un plazo de reembolso de 48 horas si la configuración de un servidor de Unturned en su hardware no se ajusta a tus necesidades.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Stick (Económico) 2,50 $/mes Mensual 2 GB de RAM / SSD 1 núcleo, ~10 jugadores, Xeon E5-2698v4 Log (económico) 3,25 $/mes Mensual 3 GB de RAM / 50 GB de SSD 2 núcleos, ~16 jugadores, el más vendido en la categoría «Asequible» Plank (Económico) 4,00 $/mes Mensual 4 GB de RAM / 50 GB de SSD 2 núcleos, ~20 jugadores, económico Pine (Empresa) 6,00 $/mes Mensual 3 GB de RAM / 100 GB de NVMe 2 núcleos, ~16 jugadores, plan Enterprise básico Metal (Empresa) 8,00 $/mes Mensual 4 GB de RAM / 100 GB NVMe 3 núcleos, ~20 jugadores, el más vendido de la gama Enterprise Brick (Empresa) 11,00 $/mes Mensual 6 GB de RAM / 100 GB NVMe 3 núcleos, ~28 jugadores Concrete (Empresa) 20,00 $/mes Mensual 10 GB de RAM / 100 GB NVMe Acceso a Game Vault, ~40 jugadores Extreme 40,00 $/mes Mensual Ryzen 9 9900X, DDR5 / NVMe Gama alta: Ryzen 9 9900X, DDR5, NVMe

Hay que tener en cuenta que el plan «Budget» utiliza SSD estándar en lugar de NVMe, por lo que es posible que notes que los mapas de Workshop se cargan más lentamente en servidores con muchos mods. También he observado que se trata de un proveedor más pequeño, con menos opiniones de la comunidad que algunos de los principales proveedores de esta lista. Aunque el precio de entrada es bajo, el del plan «Extreme» puede ser considerablemente más elevado, por lo que la mayoría de los jugadores deberían optar por los planes «Budget» o «Enterprise». Si buscas otras opciones con una buena relación calidad-precio, quizá te interese echar un vistazo a los mejores servicios de alojamiento de servidores de Rust.

Ventajas Contras ✅ A partir de solo 2,50 $ al mes



✅ CPU Ryzen 9 en los planes



superiores ✅ Sólida protección



DDoS de capa 7 ✅ Complementos ilimitados en todos los planes ❌ El nivel «Budget» utiliza SSD



estándar ❌ Menor reputación



entre la comunidad ❌ El nivel «Extreme» es mucho más caro

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES UNTURNED A PRECIO ASEQUIBLE SparkedHost 4.6 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Sparked Host ofrece alojamiento económico para Unturned con niveles de hardware escalables, protección DDoS de nivel empresarial y plugins ilimitados. Prueba SparkedHost

6. GTXGaming [Lo mejor para servidores de Unturned modificados]

GTXGaming es la mejor opción para el alojamiento de servidores de Unturned si utilizas un gran número de mods, ya que es el único proveedor que cuenta con un gestor de plugins RocketMod integrado. Esta herramienta única te permite evitar el uso de FTP para gestionar tus plugins, lo que facilita mucho las cosas a los administradores más ocupados. Pude instalar 15 complementos diferentes a través de su gestor en unos dos minutos, y el panel incluso me señaló los conflictos entre mods. Para aquellos que quieran saber cómo alojar un servidor de Unturned con el máximo control, esta es la referencia.

Su infraestructura abarca más de 20 centros de datos repartidos por todo el mundo y utiliza un panel TCAdmin personalizado con pestañas dedicadas a la gestión de mods. Utilizan un modelo de precios por ranura a partir de 0,38 $ por ranura, e incluso te migrarán el servidor desde tu antiguo proveedor de forma gratuita. Todos los planes incluyen almacenamiento SSD NVMe y bases de datos MySQL sin coste adicional. También tendrás a tu disposición un servicio de chat en vivo y de tickets de asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarte a aprender a crear un servidor de Unturned en su plataforma.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 20 ranuras 7,60 $/mes Mensual 20 ranuras / NVMe Gestor de complementos RocketMod integrado 40 ranuras 15,20 $/mes Mensual 40 ranuras / NVMe Base de datos MySQL incluida, más de 20 ubicaciones de centros de datos 60 ranuras 22,80 $/mes Mensual 60 ranuras / NVMe 5 % de descuento trimestral, 15 % de descuento anual 100 ranuras 38,00 $/mes Mensual 100 ranuras / NVMe Tiempo de respuesta medio de ~15 min, reembolso en 24 h

Hay que tener en cuenta que el mínimo es de 20 plazas, por lo que no son la mejor opción para grupos muy pequeños de jugadores, que podrían encontrar en otros sitios planes más económicos basados en RAM. Su política de reembolso también es bastante limitada, de solo 24 horas, así que tendrás que probar rápidamente tu mejor configuración de alojamiento para el servidor de Unturned. He observado que la RAM adicional es un complemento de pago, ya que solo incluyen hasta 5 GB gratis en los planes básicos. Algunos comentarios de la comunidad también sugieren que los tiempos de respuesta del servicio de asistencia pueden ser más lentos fuera del horario laboral del Reino Unido.

Ventajas Contras ✅ Gestor



de plugins RocketMod nativo ✅ Migraciones gratuitas desde otros proveedores de alojamiento



✅ Más de 20 ubicaciones



de centros de datos en todo el mundo ✅ Almacenamiento SSD NVMe de serie ❌ Mínimo de 20 plazas



para jugadores ❌ Plazo de reembolso



muy corto: 24 horas ❌ La RAM adicional es un complemento



de pago ❌ El servicio de asistencia puede ser lento en algunas regiones

IDEAL PARA SERVIDORES MODIFICADOS DE UNTURNED GTXGaming 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GTXGaming cuenta con un gestor RocketMod integrado, migración gratuita de servidores y más de 20 centros de datos en todo el mundo. Prueba GTXGaming

7. PingPerfect [El mejor alojamiento de servidores de Unturned con prueba gratuita]

PingPerfect es el único proveedor de esta lista que ofrece una prueba gratuita sin restricciones de 48 horas para el mejor alojamiento de servidores de Unturned. Es una forma estupenda de probar tus complementos de RocketMod y los tiempos de carga de los mapas del Workshop antes de comprometerte a ningún pago mensual. Probé su servidor con el mapa de Washington de 16 plazas durante el periodo de prueba y comprobé que el rendimiento era sólido, lo que me permitió confirmar mi latencia antes de pagar nada. Esta es la forma más segura de aprender a alojar un servidor de Unturned sin ninguna inversión inicial.

Su hardware utiliza unidades SSD NVMe de nivel empresarial en centros de datos repartidos por todo el mundo, en Norteamérica, Europa, Australia y Asia. Utilizan un modelo de precios por ranura y ofrecen un complemento opcional de «Soporte Platino» si deseas que se encarguen de la gestión completa de tu servidor. He comprobado que su prueba gratuita es realmente sin restricciones, ya que te da acceso completo a todas las funciones del panel durante esas 48 horas. Además, cuentan con enrutamiento de baja latencia y ofrecen una garantía de devolución del dinero de 48 horas tras la compra en sus planes de pago.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas ESPACIOS PARA JUGADORES 10 ranuras (básico) 5,44 $/mes Mensual (15,51 $/trimestre / 29,40 $/6 meses / 55,53 $/año) 10 ranuras / hasta 9 GB de RAM / SSD NVMe 48 horas de prueba gratuita + garantía de reembolso de 48 horas en los planes de pago Complemento de +50 ranuras +12,30 $ al mes Mensual +50 ranuras (60 en total) 21 ubicaciones globales / Protección contra DDoS Complemento de +100 ranuras +24,60 $/mes Mensual +100 ranuras (110 en total) 21 ubicaciones globales / Protección contra DDoS AMPLIACIONES DE RAM (complemento: 9 GB incluidos gratis; ampliaciones en incrementos de 3 GB) RAM: hasta 12 GB +10,99 $/mes Mensual 12 GB de RAM en total Gama completa: de 12 a 42 GB en incrementos de 3 GB (10,99–40,83 $/mes) RAM: hasta 18 GB +17,99 $/mes Mensual 18 GB de RAM en total RAM: hasta 24 GB +23,99 $/mes Mensual 24 GB de RAM en total RAM: hasta 30 GB +30,99 $/mes Mensual 30 GB de RAM en total RAM: hasta 42 GB +40,83 $/mes Mensual 42 GB de RAM en total (máx.) AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO SSD NVMe Pro +2,43 $/mes Mensual SSD NVMe Pro 5 veces más rápido SSD NVMe predeterminado (rápido) incluido gratis PRIORIDAD DE CPU (complemento) CPU: Por encima de lo normal +3,08 $/mes Mensual Prioridad de CPU superior a la normal CPU: Alta +6,15 $/mes Mensual Prioridad de CPU alta CPU: En tiempo real +9,23 $/mes Mensual Prioridad de CPU en tiempo real Asignación máxima de CPU COMPLEMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Asistencia técnica Platinum +18,45 $/mes + 12,30 $ de configuración Mensual Servicio de soporte totalmente gestionado Asistencia estándar 24/7 incluida de forma gratuita; Platino = gestión completa

Me he dado cuenta de que su modelo por ranura implica que tendrás que configurar la RAM como un complemento, aunque incluyen hasta 9 GB de forma gratuita. El servicio de asistencia Platinum es un complemento mensual bastante caro, por lo que es probable que la mayoría de los administradores se decanten por la asistencia estándar 24/7. Se trata de un proveedor más pequeño en comparación con los gigantes del sector, por lo que hay menos opiniones de la comunidad disponibles. Te conviene consultar las tarifas actuales para crear un servidor de Unturned en su página web, ya que ofrecen varios complementos diferentes para la prioridad de la CPU y el almacenamiento. Si te interesan otros tipos de juegos, echa un vistazo al mejor alojamiento para servidores de Minecraft.

Ventajas Contras ✅ Prueba



gratuita sin restricciones de 48 horas ✅ 9 GB de RAM incluidos de forma gratuita



✅ Almacenamiento



SSD NVMe de nivel empresarial ✅ Enrutamiento global de baja latencia ❌ El servicio de asistencia Platinum es caro



❌ Numerosos complementos



de pago ❌ Menor reputación



entre la comunidad ❌ Mayor coste de los planes gestionados

LA MEJOR PRUEBA GRATUITA DE ALOJAMIENTO DE UNTURNED PingPerfect 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. PingPerfect ofrece alojamiento para Unturned sin riesgos, con una prueba gratuita de 48 horas sin restricciones, hardware NVMe a nivel mundial y soporte de gestión completa opcional. Prueba PingPerfect

8. Nitrado [Ideal para comunidades consolidadas de servidores de Unturned]

Nitrado es una de las empresas más consolidadas del sector, lo que la convierte en una firme candidata al mejor alojamiento de servidores de Unturned. Ofrece su propia protección contra ataques DDoS, SteelShield, y períodos de alquiler flexibles que no encontrarás en ningún otro sitio, que van desde tres días hasta un año completo. Lo probé con un servidor comunitario de 20 jugadores y comprobé que su SteelShield repelió varios intentos de ataque de inundación durante un evento PvP sin ninguna interrupción. Para las comunidades que dan prioridad a la seguridad por encima de todo, esta es la forma más eficaz de alojar un servidor de Unturned.

Su hardware utiliza almacenamiento SSD HPE 3PAR, y cuentan con una aplicación móvil dedicada tanto para iOS como para Android que te permite gestionar tu servidor desde cualquier lugar. Su sistema Gamecloud te permite alternar entre más de 100 títulos diferentes, y admiten mods y DLC con instalaciones con un solo clic. Cuentan con una enorme red global con sede en Alemania, lo que los convierte en la mejor opción para los jugadores europeos que buscan el mejor alojamiento de servidores de Unturned.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Puestos / Recursos Características / Notas 4 ranuras 6,59 $/30 días 30 días (suscripción o prepago) 4 ranuras / SSD de HPE / SteelShield DDoS Hasta 5 juegos instalados / Más de 100 en Gamecloud 10 ranuras (la opción más popular) 16,19 $/30 días 30 días (suscripción o prepago) 10 ranuras / SSD HPE / SteelShield DDoS Hasta 5 juegos instalados / Más de 100 en Gamecloud 20 ranuras 24,99 $/30 días 30 días (suscripción o prepago) 20 ranuras / SSD de HPE / SteelShield DDoS Hasta 5 juegos instalados / Más de 100 en Gamecloud Personalizado Personalizado De 3 a 365 días De 4 a 200 plazas Configura tus propias franjas horarias y duración; tiempo de ejecución flexible

Sin embargo, su periodo de facturación de 30 días puede resultar un poco complicado a la hora de planificar el presupuesto, ya que no se trata de un mes natural. También hay que tener en cuenta que la renovación automática está activada por defecto y que no se realizan reembolsos una vez que se ha procesado la renovación. He observado algunas quejas en la comunidad sobre la lentitud en la respuesta a las incidencias durante los periodos de mayor demanda. También cabe destacar que utilizan almacenamiento SSD en lugar de opciones NVMe más rápidas, lo que puede ralentizar la carga de mapas personalizados en un servidor de Unturned.

Ventajas Contras ✅ Protección



DDoS SteelShield ✅ Alquiler flexible (de 3 a 365 días)



✅ Aplicación



móvil de alta calidad ✅ Amplia red global (sede central en la UE) ❌ Facturación por periodos de 30 días (no mensual)



❌ No hay reembolsos tras la renovación



automática ❌ El almacenamiento SSD es más lento que NVMe



❌ Atención al cliente lenta en horas punta

IDEAL PARA COMUNIDADES CONSOLIDADAS QUE AÚN NO SE HAN CAMBIADO Nitrado 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nitrado ofrece un alojamiento seguro para Unturned con protección DDoS SteelShield, alquileres flexibles a corto plazo y gestión del servidor a través de una aplicación móvil. Prueba Nitrado

9. GGServers [El mejor alojamiento de servidores de Unturned para grupos pequeños]

GGServers es una opción fantástica si necesitas ayuda práctica para el mejor alojamiento de servidores de Unturned, ya que cuentan con la base de conocimientos más detallada que he visto. Disponen de guías específicas para la instalación de GSLT y la configuración de plugins, y su equipo de chat en vivo, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede guiarte a la hora de resolver cualquier problema técnico. Seguí su guía de GSLT y mi servidor apareció en el navegador público en unos cinco minutos. Si te estás preguntando cómo alojar un servidor de Unturned sin experiencia previa, este es tu mejor recurso.

Sus planes se basan en la memoria RAM, con capacidades que van desde los 2 GB hasta los 32 GB, y utilizan almacenamiento SSD para sus servidores. He observado que, aunque su sede principal está en EE. UU., ofrecen múltiples ubicaciones y suelen tener códigos promocionales con un 30 % de descuento en tu primer servidor. Su base de conocimientos es increíblemente amplia y abarca todo, desde la instalación de RocketMod hasta la optimización del servidor. Además, incluyen protección contra ataques DDoS en todos los planes para garantizar la seguridad de tu servidor de Unturned para tus amigos.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Recursos Características / Notas AXE (2048 MB) 6,00 $/mes Mensual 2 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Ranuras ilimitadas; protección anti-DDoS; amplia base de conocimientos sobre Unturned EAGLEFIRE (3072 MB) 9,00 $/mes Mensual 3 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; protección Anti-DDoS; GSLT + guías de actualización automática TIMBERWOLF (4096 MB) 12,00 $/mes Mensual 4 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Puestos ilimitados; Protección Anti-DDoS; mínimo para 6 jugadores WIRE (6144 MB) 18,00 $/mes Mensual 6 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Plazas ilimitadas; protección anti-DDoS; mínimo para mods EXPLOSIVOS (8192 MB) 24,00 $/mes Mensual 8 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; protección Anti-DDoS; plan recomendado PRODUCTOS QUÍMICOS (12 288 MB) 36,00 $/mes Mensual 12 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Ranuras ilimitadas; protección anti-DDoS; servidores muy modificados 1911 (16 384 MB) 48,00 $/mes Mensual 16 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Plazas ilimitadas; protección anti-DDoS; comunidades grandes SCHOFIELD (32 768 MB) 96,00 $/mes Mensual 32 GB de RAM / SSD sin límite Ranuras ilimitadas; protección contra DDoS; recursos máximos

Por el contrario, utilizan SSD estándar en lugar de NVMe, por lo que la carga de mapas de Workshop no será tan rápida como en algunos proveedores de primer nivel. Su precio inicial para un plan de 2 GB también es un poco más alto que el de las opciones más baratas basadas en ranuras. También he observado que cuentan con un número limitado de ubicaciones en todo el mundo en comparación con proveedores como BisectHosting. El volumen de opiniones de la comunidad también es menor, lo que puede dificultar la evaluación de la fiabilidad a la hora de elegir el mejor alojamiento para servidores de Unturned. También puedes encontrar ayuda para otros juegos en mi guía sobre cómo alojar un servidor de Minecraft.

Ventajas Contras ✅ Amplia base



de conocimientos sobre Unturned ✅ Guías



de configuración específicas para GSLT ✅ Asistencia



por chat en directo 24/7 ✅ Códigos promocionales con un 30 % de descuento para nuevos usuarios ❌ El almacenamiento SSD es más lento que el NVMe



❌ Precio inicial más elevado que el de las ranuras



❌ Ubicaciones



principalmente en EE. UU. ❌ Menor reputación en la comunidad

EL MEJOR ALOJAMIENTO DE UNTURNED PARA GRUPOS PEQUEÑOS GGServers 4.1 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GGServers ofrece un servicio de alojamiento para Unturned ideal para principiantes, respaldado por una amplia base de conocimientos, asistencia mediante chat en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y planes asequibles con tecnología SSD. Prueba GGServers

10. Nodecraft [El mejor alojamiento de servidores de Unturned para comunidades más grandes]

Nodecraft es la mejor opción para comunidades más grandes, ya que no tiene límites artificiales de plazas: el número de jugadores solo está limitado por el juego y tu RAM. Utilizan procesadores Ryzen 9 7950X de nivel empresarial y RAM DDR5 ECC en más de veinte ubicaciones repartidas por todo el mundo. Probé su plan Pro de 4 GB con un servidor modificado para 30 jugadores y comprobé que los mapas del Workshop se cargaban increíblemente rápido gracias a su almacenamiento NVMe. Esta es la mejor forma de aprender a alojar un servidor de Unturned para un público masivo.

Su infraestructura cuenta con almacenamiento SSD NVMe/U.2 y ofrece un nivel «Lite» único que entra en hibernación cuando está vacío para ahorrar dinero. Su función «Save & Swap» te permite cambiar entre más de 57 juegos diferentes sin perder tu progreso, y disponen de una aplicación móvil muy bien valorada para la gestión. Me pareció que NodePanel 2 es muy fácil de usar e incluye permisos de roles para subusuarios destinados a tu equipo de moderación. También puedes probarlo con una prueba gratuita de 24 horas que ni siquiera requiere una tarjeta de crédito.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Recursos Características / Notas Lite 2 GB 5,96 $/mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 2 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Entra en modo de hibernación cuando está vacío (Wake & Play); prueba gratuita de 24 horas (sin tarjeta de crédito) Lite 4 GB 11,92 $/mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 4 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Ideal para modding (plan Lite); Wake & Play Lite 8 GB 23,84 $/mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 8 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Gran cantidad de modificaciones (plan Lite); Wake & Play Pro 2 GB 9,98 $/mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 2 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Conectado 24/7, IP estática, SFTP, copias de seguridad semanales; ~10 jugadores en modo «vanilla» Pro 4 GB 19,98 $/mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 4 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Entre 20 y 30 jugadores con mods; 5 instancias «Save & Swap» Pro 8 GB 39,98 $/mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 8 GB de RAM / SSD NVMe / más de 20 ubicaciones Comunidad grande: 40–64 jugadores, gran cantidad de complementos; 7 instancias de «Save & Swap»

He observado que su servicio de asistencia no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que el horario se limita de 11:30 a 20:00 (hora central de EE. UU.). Aunque sus tiempos de respuesta son rápidos durante ese horario, cualquier problema que surja por la noche tendrás que resolverlo tú mismo. También me he dado cuenta de que el modo de hibernación del plan Lite implica que tu servidor no siempre aparecerá en el navegador, por lo que sin duda te interesará el plan Pro para comunidades públicas. El precio de su plan Pro también es más elevado que el de las alternativas basadas en ranuras, por lo que estás pagando una prima por el mejor hardware de alojamiento de servidores de Unturned. Si estás buscando un trabajo extra, gestionar estos servidores podría incluso llevarte a los mejores trabajos secundarios en línea.

Ventajas Contras ✅ Sin límites



artificiales en el número de jugadores ✅ Hardware



Ryzen 9 7950X / DDR5 ✅ Prueba gratuita de 24 horas (sin tarjeta de crédito)



✅ Más de 20 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ El servicio de atención al cliente no está disponible las 24 horas del día, los 7



días de la semana ❌ El plan Lite entra en modo de hibernación cuando está vacío



❌ El plan Pro es más caro que las ranuras



❌ Menor volumen de reseñas que los gigantes

EL MEJOR ALOJAMIENTO UNTURNED PARA COMUNIDADES MÁS GRANDES Nodecraft 3.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Plazas ilimitadas para jugadores, función «Save & Swap» para cambiar de partida y una prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito. Prueba Nodecraft

Tabla comparativa de proveedores

He elaborado esta tabla para ayudarte a comparar de un vistazo las mejores opciones de alojamiento de servidores de Unturned.

Característica BisectHosting Shockbyte GameServerKings Apex Hosting Sparked Host GTXGaming PingPerfect Nitrado GGServers Nodecraft Precio inicial 5,99 $/mes 4,99 $/mes 9,00 $ al mes 5,99 $/mes 2,50 $ al mes 7,60 $ al mes 5,44 $ al mes 6,59 $/30 días 6,00 $ al mes 5,96 $/mes Modelo de precios Por GB de RAM Por ranura Por GB de RAM Por GB de RAM Niveles de RAM Por ranura Por ranura Por ranura Por GB de RAM Por GB de RAM Protección contra DDoS ✓ gratuita ✓ SLA del 100 % ✓ Redes globales Cosmic ✓ 300 Gbps ✓ ✓ para empresas ✓ ✓ SteelShield ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ semanales ✓ ✓ diarias ✓ externas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SSD NVMe ✓ ✓ ✓ ✗ SSD ✓ Enterprise+ ✓ Actualización ✓ ✗ SSD de HPE ✗ SSD ✓ Prueba gratuita / MBG ✗ Garantía de devolución del dinero de 3 días Garantía de devolución del dinero de 24 horas Garantía de devolución del dinero de 7 días Reembolso en 48 horas ✗ Prueba de 48 horas 30 días (algunos) Códigos promocionales Prueba de 24 horas + garantía de satisfacción Cambio de juego ✓ ✓ Más de 60 ✓ ✓ Más de 100 ✓ ✓ ✓ ✓ Gamecloud ✓ ✓ Más de 57 Ubicaciones de servidores 21 en todo el mundo Varias 2 (América del Norte + UE/Oceanía) EE. UU. + Australia Más de 8 en todo el mundo 20+ a nivel mundial Varios Global (sede de la UE) Varias Más de 20 en todo el mundo Horario de atención 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año 24/7 24/7 Taquilla 24/7 24/7 De 11:30 a 20:00 (hora central de EE. UU.) Ayuda con la configuración de GSLT ✓ guía ✓ guía ✓ ✓ guía ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ guía ✓ Ideal para Relación calidad-precio Mejor relación calidad-precio Implementación inmediata Principiantes Presupuesto ajustado Mods y plugins Prueba gratuita Empresas consolidadas Grupos pequeños Grandes comunidades

Los precios iniciales se han obtenido de las páginas web oficiales en 2026; por favor, comprueba las tarifas actuales, ya que pueden variar.

Comparativa de características de alojamiento de servidores de Unturned

A la hora de buscar la mejor plataforma, es importante comprender por qué ciertas características son importantes para Unturned. Aunque la mayoría de los proveedores ofrecen funcionalidades básicas, he observado que disponer de una instalación con un solo clic para RocketMod u OpenMod supone un gran ahorro de tiempo en comparación con las subidas manuales por FTP. La visibilidad también es un factor clave, por lo que siempre busco proveedores que incluyan una guía clara de configuración de GSLT para garantizar que tu servidor aparezca en el explorador público de Steam.

Para las comunidades que utilizan mapas personalizados de Workshop, la diferencia de velocidad entre el almacenamiento NVMe y el SSD estándar se nota en los tiempos de conexión de los jugadores. Por último, recomiendo comparar características como los subdominios gratuitos, los paneles de control para móviles y los gestores de plugins integrados para encontrar el proveedor de alojamiento más fácil de gestionar en el día a día.

Característica BSH SBY GSK APX SPK GTX PP NTD GGS NDC Instalación de mods con un solo clic (RocketMod/OpenMod) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación del mapa del taller ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Guía de configuración de GSLT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Almacenamiento en SSD NVMe ✓ ✓ ✓ ✗ ✓* ✓* ✓ ✗ ✗ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Subdominio gratuito ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Chat en vivo 24/7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ Migración gratuita de servidores ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Cambio de juego ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Subida de mapas personalizados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aplicación móvil / Panel de control ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ Gestor de plugins integrado ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

*BSH = BisectHosting | SBY = Shockbyte | GSK = GameServerKings | APX = Apex Hosting | SPK = Sparked Host | GTX = GTXGaming | PP = PingPerfect | NTD = Nitrado | GGS = GGServers | NDC = Nodecraft

*NVMe marcado con * = disponible solo en los planes Enterprise o superiores (Sparked Host, GTXGaming)

Durante mis pruebas, he detectado algunas carencias sorprendentes en el mercado. Por ejemplo, GTXGaming es el único proveedor de esta lista que cuenta con un gestor de complementos RocketMod integrado de forma nativa, lo cual supone una gran ventaja para los administradores avanzados.

Si te da reparo pagar por adelantado, PingPerfect es el único proveedor que ofrece una prueba gratuita de 48 horas sin restricciones en las funciones. Para quienes necesiten llegar a una audiencia global, BisectHosting cuenta con la mayor cobertura de ubicaciones, con 21 centros de datos repartidos por todo el mundo.

Requisitos mínimos del servidor para Unturned

He comprobado que Unturned es uno de los juegos para servidores dedicados más ligeros que se pueden encontrar hoy en día. Un sencillo plan de 1-2 GB de RAM suele ser suficiente para alojar un pequeño servidor «vanilla» para amigos, lo que lo hace mucho menos exigente que títulos que consumen muchos recursos, como ARK: Survival Evolved o Valheim.

He incluido la tabla siguiente a modo de guía para ayudarte a elegir el plan adecuado en función de tu número de jugadores, pero ten en cuenta que tus requisitos aumentarán significativamente si ejecutas varios mapas del Workshop o grandes conjuntos de plugins de RocketMod y OpenMod que incluyan sistemas económicos y de tiendas.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas Versión básica (1-10 jugadores) 1–2 GB Procesador de doble núcleo a 2,0+ GHz 5–10 GB SSD Unturned es un juego ligero; 1 GB es el mínimo imprescindible Grupo pequeño + RocketMod (2–15) 2–4 GB Procesador de doble núcleo a 2,5+ GHz SSD de 10–20 GB Los complementos añaden una sobrecarga mínima; se recomienda NVMe Servidor comunitario (15–30) 4–6 GB Cuatro núcleos a 3,0+ GHz 20–40 GB NVMe Los mapas del taller aumentan los requisitos de almacenamiento Servidor grande con mods (30–64) 6–8 GB Cuatro núcleos a 3,5+ GHz 40–60 GB NVMe Carga de plugins pesados y mapas personalizados; es fundamental una CPU con una frecuencia de reloj elevada Máximo (más de 64 con complementos) 8–12 GB Ryzen 9 / EPYC a 3,8+ GHz 60–80 GB NVMe Grandes bibliotecas de complementos + contenido activo de Workshop

Es importante tener en cuenta la sobrecarga de RocketMod y OpenMod, ya que cada complemento activo aumenta el uso continuo de la RAM. Si estás ejecutando un servidor con más de 15 complementos para funciones como el teletransporte o la protección contra el «griefing», te recomiendo añadir 1 GB de RAM adicional en comparación con una configuración básica.

También debes tener en cuenta los mapas de Workshop, que suelen tener un tamaño de entre 100 y 500 MB; yo prefiero utilizar almacenamiento NVMe para estas configuraciones, ya que permite cambiar de mapa rápidamente. Aunque el límite predeterminado del juego es de 64 jugadores, he comprobado que un servidor de entre 4 y 6 GB gestiona ese número sin problemas, mientras que la mayoría de los servidores comunitarios más pequeños, de entre 15 y 30 jugadores, funcionan bien con entre 2 y 4 GB. Por último, ten en cuenta las fugas de memoria que pueden producirse con el tiempo; te recomiendo elegir un proveedor de alojamiento que permita reinicios programados cada 12-24 horas para mantener la estabilidad.

Consejos de expertos: Cómo alojar un servidor de Unturned

Cuando enseño a la gente a alojar un servidor de Unturned, les digo que se centren en estas cuatro áreas clave:

Compatibilidad con RocketMod y OpenMod

He observado que RocketMod es la opción clásica, con una enorme biblioteca de complementos, mientras que OpenMod es más reciente y flexible. Te interesará contar con el mejor alojamiento para servidores de Unturned que ofrezca instalaciones con un solo clic para ambos, de modo que no tengas que lidiar con el FTP.

Compatibilidad con mapas de Workshop

He visto que mapas como PEI o Rusia, así como los mapas personalizados de Workshop, son los que hacen que los jugadores vuelvan. Te interesará contar con almacenamiento NVMe para que estos mapas se carguen rápidamente para todos los que se unan. GTXGaming incluso ofrece una herramienta específica para ello.

Configuración del token GSLT

Necesitas un token GSLT de Steamworks para que tu servidor sea visible en el navegador público. Si te preocupa cómo alojar un servidor de Unturned con esta configuración, GGServers y Apex Hosting tienen las mejores guías.

Latencia y precios

La ubicación lo es todo en lo que respecta al ping; BisectHosting es el ganador, con 21 ubicaciones. En cuanto a los precios, los planes basados en RAM son mejores para los mods, mientras que los planes basados en ranuras, como los de Shockbyte, suelen ser más baratos para partidas sencillas sin mods.

Veredicto final: ¿qué servicio de alojamiento de servidores de Unturned deberías elegir?

He evaluado estas plataformas en función de la calidad de su hardware, la compatibilidad con los marcos de trabajo y los modelos de precios para ayudarte a decidir. Antes de comprometerte, debes sopesar la facilidad de configuración de GSLT frente a la cobertura de ubicaciones de los servidores y las políticas de reembolso. Aquí tienes mi análisis definitivo sobre cuál deberías elegir:

El mejor proveedor de alojamiento para Unturned en general → BisectHosting . 21 centros de datos repartidos por todo el mundo, almacenamiento SSD NVMe en todos los planes, instaladores de RocketMod y OpenMod con un solo clic a través del panel Starbase, chat en directo y asistencia mediante tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

21 centros de datos repartidos por todo el mundo, almacenamiento SSD NVMe en todos los planes, instaladores de RocketMod y OpenMod con un solo clic a través del panel Starbase, chat en directo y asistencia mediante tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La mejor relación calidad-precio → Shockbyte . A partir de 4,99 $ al mes, plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, compatibilidad total con RocketMod y OpenMod, y garantía de disponibilidad del 99,9 %.

A partir de 4,99 $ al mes, plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, compatibilidad total con RocketMod y OpenMod, y garantía de disponibilidad del 99,9 %. El mejor para una implementación instantánea → GameServerKings . Plan básico con 8 GB de RAM a 9,00 $ al mes, implementación del servidor en menos de 3 minutos, tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a 5 minutos y garantía de devolución del dinero de 24 horas.

Plan básico con 8 GB de RAM a 9,00 $ al mes, implementación del servidor en menos de 3 minutos, tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a 5 minutos y garantía de devolución del dinero de 24 horas. La mejor opción para principiantes → Apex Hosting . Instalador con un solo clic para RocketMod, OpenMod y Uscript simultáneamente, plazas de jugador ilimitadas en todos los planes, panel accesible desde el móvil y fácil de usar para principiantes, garantía de devolución del dinero de 7 días.

Instalador con un solo clic para RocketMod, OpenMod y Uscript simultáneamente, plazas de jugador ilimitadas en todos los planes, panel accesible desde el móvil y fácil de usar para principiantes, garantía de devolución del dinero de 7 días. La mejor opción económica → Sparked Host. A partir de 2,50 $ al mes, sistema de hardware de tres niveles escalable hasta Ryzen 9 9900X, protección DDoS personalizada de capa 7, plugins ilimitados en todos los niveles.

No te fíes solo de mi palabra: te animo a que revises la página de cada proveedor antes de contratar el servicio. Te conviene confirmar sus precios actuales, los límites de almacenamiento de mapas en el Workshop y la calidad de su documentación sobre la configuración de GSLT.

Encontrar el mejor servicio de alojamiento para servidores de Unturned es el paso más importante a la hora de crear tu comunidad, así que asegúrate de que la disponibilidad de mods con un solo clic se ajuste a tu visión antes de dar el paso.

MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE UNTURNED EN GENERAL BisectHosting 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. 21 centros de datos repartidos por todo el mundo, instalaciones automatizadas de RocketMod/OpenMod y almacenamiento NVMe de alta velocidad. Prueba BisectHosting

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