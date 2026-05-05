«Resident Evil: Requiem» se lleva el gato al agua

Capcom acaba de lanzar «Resident Evil Requiem» para PC, Xbox Series X/S, PS5 y Nintendo Switch 2, y en su primera hora tras el lanzamiento ya había alcanzado los 260 000 jugadores simultáneos en Steam. Esos jugadores, y cualquiera que se una ahora, podrán descubrir por fin cómo se enfrenta el juego a los 30 años de historia de la franquicia. Esto en sí mismo es una afirmación curiosa por parte del desarrollador, ya que la historia de Resident Evil ha seguido un camino tortuoso hasta la actualidad, en el que las secuelas y los remakes han enturbiado las aguas de lo que está sucediendo.

Incluso los propios desarrolladores han reconocido que los juegos de la serie principal no siempre encajan en un canon coherente: el Resident Evil 2 original, por ejemplo, tiene varios finales, y la opinión generalizada es que el único que realmente influye en los juegos posteriores es aquel en el que los jugadores deben controlar a Claire Redfield antes de jugar la historia de Leon Kennedy.

Sin embargo, hay algunas constantes, y Leon es una de ellas. Resident Evil 2 presentó al mundo a este policía novato que se vio metido en un lío desmesurado, ya que su primer día de trabajo coincidió con un apocalipsis zombi. Resident Evil 4 lo trajo de vuelta, un poco más mayor y más sabio, pero aún lleno de ocurrencias y con una de las mejores patadas giratorias de la historia de los videojuegos.

Leon también apareció en el que se considera uno de los peores juegos de la serie, Resident Evil 6, que metía cuatro tramas en un solo juego, además de presentar a personajes de entregas anteriores. Además, fue ampliamente criticado por ser un título con mucha acción y sin rastro alguno del género de terror de supervivencia con el que comenzó. Por ello, Resident Evil 7 supuso un importante cambio de rumbo, que incluyó la sustitución del protagonista por alguien completamente nuevo: Ethan Winters, el hombre con las manos más desafortunadas de los videojuegos.

Un réquiem por los difuntos

Ethan también fue el protagonista de Resident Evil Village, con una aparición especial de Chris Redfield. Aunque ese juego recibió críticas bastante equilibradas (¿o debería decir «a la Ethan»?) por empezar dando miedo antes de convertirse en un juego de «golpea al topo» con los malos, en realidad solo guardaba una relación tangencial con la trama principal de la conspiración de Umbrella de los juegos anteriores.

Capcom ha presentado Resident Evil Requiem como una especie de solución milagrosa que debería resolver cualquier duda pendiente sobre esa malvada corporación, sus diversos virus mutantes y, por supuesto, el incidente de Raccoon City. Este es el nombre que se le da al suceso que tiene lugar al final de Resident Evil 3 (tanto en la versión original como en el remake), en el que el gobierno lanza una bomba nuclear sobre la ciudad (técnicamente, un «arma termobárica experimental», tal y como ha señalado en entrevistas el productor original de RE3, Yasuhisa Kawamura).

¡Un momento, esto no aparecía en el folleto!

Los dos brotes son, hasta ahora, los únicos otros juegos que mencionan explícitamente el Incidente, lo cual resulta muy apropiado, ya que uno de los personajes jugables de esos títulos, Alyssa Ashcroft, es la madre de Grace Ashcroft, la protagonista inicial de Requiem. Grace es una analista del FBI a la que envían a investigar un hotel abandonado tras el hallazgo de un cadáver en el lugar. El cadáver está relacionado con una serie de muertes extrañas, y el hotel fue también el lugar donde Alyssa fue asesinada ocho años antes.

«Requiem» vuelve al estilo de terror de supervivencia característico de la serie, ya que se centra principalmente en Grace durante la primera mitad del juego, con ocasionales ráfagas de acción cuando Leon sigue sus pasos. Sin embargo, el equilibrio cambia hacia una segunda mitad más centrada en la acción cuando Leon toma el relevo, con segmentos ocasionales en los que aparece Grace.

Mentiroso, mentiroso, te arden los pantalones

Los desarrolladores de Requiem se mostraron muy claros al afirmar que Leon no aparecería en el juego (ha sido el protagonista de varias películas de RE (por el momento), ya que no encaja en un juego de terror, y la idea era que «Requiem» diera miedo —aunque los desarrolladores también han señalado que ya no saben muy bien qué significa eso.

«La verdad es que había cierta preocupación dentro del equipo antes de mostrar el vídeo sin controlador de [Resident Evil: Requiem] en el SGF [Summer Games Fest] y la primera demo interactiva en la Gamescom: ¿daba realmente miedo? Porque ya ni siquiera lo sabíamos», declaró el director Koshi Nakanishi en una entrevista en la Gamescom 2025.

«Creo que, en términos generales, se pueden clasificar los títulos de Resident Evil según su parecido con Resident Evil 2 o Resident Evil 4. Resident Evil 7 se situaba claramente en el lado del 2, ya que volvió a las raíces del survival horror y fue muy aclamado por ello. Resident Evil Village partió de esa base, añadió más acción y tiroteos, y lo acercó al lado del RE4 en esa escala concreta».

«Pero si hubiéramos seguido por ese camino, se habría producido casi un efecto de inflación, en el que hay que ir añadiendo cada vez más acción para superar al título anterior, y al hacerlo, al final acabas donde llegaron Resident Evil 5 y 6; y aunque siguen siendo juegos fantásticos, la opinión general es que llevaron a Resident Evil tan lejos en la dirección de la acción que ya no era de terror.»

«No quería tener que hacer lo mismo con el noveno título de Resident Evil, en el que intenté superar la acción de Village y acabé creando algo que no quería crear. Nuestra intención era inclinar la balanza decididamente hacia el estilo de Resident Evil 2, y es casi una mejora de ese estilo de Resident Evil 2».

¿Y qué pasó con Leon? En una presentación de Requiem celebrada en enero de este año, Nakanishi se retractó de sus comentarios anteriores diciendo: «Nunca dije que no fuera a aparecer». En serio, no dije eso en absoluto. De hecho, ya lo admití en su momento, pero realmente intentamos crear un auténtico juego de terror con Leon. Sin embargo, como era de esperar, pensamos que la gente no querría ver a un Leon tímido. Al menos, esa era la opinión mayoritaria».

Acción frente a terror

Esto ha dado lugar a un juego con dos partes bien diferenciadas; aunque siguen llegando críticas (y, como era de esperar, en general son muy favorables), la mayoría señala que la primera parte es mejor, sobre todo para los jugadores que buscan una auténtica experiencia de terror. Capcom también recomienda a los jugadores que utilicen la perspectiva en primera persona para Grace y la perspectiva en tercera persona para Leon, aunque los jugadores son libres de cambiar entre ambas perspectivas a su antojo.

Como mínimo, la película de terror da en el clavo: un monstruo gigante acaba acechando a Grace en una clínica en ruinas donde también se encuentran otros humanos mutados. Estos son el resultado de los experimentos llevados a cabo por el desquiciado Víctor Gideon, un médico vinculado a Umbrella y a su Proyecto Tyrant (que también está relacionado con Nemesis).

La relación que tiene con el incidente de Racoon City es algo que los jugadores deberán descubrir por sí mismos, pero lo que sí se sabe es que «Requiem» también sirve para que Leon S. Kennedy haga frente a su propia implicación en el incidente. Esto implica que regrese a las ruinas de la ciudad en «Requiem», aunque se trata más bien de un recorrido relámpago por lugares emblemáticos (como el edificio de la RCPD) que de un análisis psicológico profundo del trauma.

Nostalgia zombi

La serie en su conjunto había vendido más de 174 millones de unidades hasta junio del año pasado, lo que demuestra el gran interés que despierta entre los jugadores este tipo concreto de survival horror. Y para satisfacer a los jugadores, Capcom no duda en salpicar los juegos de Resident Evil con guiños, referencias y huevos de Pascua para complacer tanto a los fans de toda la vida como a los nuevos. Requiem promete más de lo mismo, pero envuelto en una narrativa que realmente atesora la nostalgia en lugar de limitarse a mencionarla de boquilla. A estas alturas ya se han realizado numerosas entrevistas y presentaciones con el equipo de desarrollo, pero quizá una de las mejores formas en que Capcom ha dado pistas sobre cómo Requiem hace referencia a los juegos anteriores sea un cortometraje de alto presupuesto estrenado a principios de este mes.

Por supuesto, esto ha avivado los rumores entre los jugadores sobre qué elementos de los juegos anteriores incluye Requiem. Hay que reconocer que Capcom se ha mantenido hermética al respecto e incluso tomó medidas a principios de esta semana, cuando empezaron a aparecer a la venta copias físicas de Resident Evil Requiem antes de lo previsto. Esto dio lugar a artículos y vídeos que revelaban demasiada información, pero, afortunadamente, nada que estropeara el juego ni su final.

Y con esto llegamos al final de la guía de Eneba Semana de Resident Evil¡Si acabas de unirte a nosotros, tenemos un montón de artículos relacionados disponibles, entre los que se incluyen… una mirada retrospectiva al primer partido, yel mejor orden para jugar a los juegos. La programación habitual se reanudará la semana que viene.