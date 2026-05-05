Resumen semanal: los desarrolladores de Diablo desvelan un nuevo juego de rol, Warzone Mobile desaparece, John Wick resucita y mucho más

Aquí tienes todas las noticias dignas de aparecer en la prensa, como se suele decir en el mundo del periodismo. Bueno, no todas, pero ya te haces una idea.

La campaña de Kickstarter de Darkhaven ya está en marcha

Moon Beast Productions, el estudio independiente creado por veteranos de la serie Diablo, ha llevado el entusiasmo por los ARPG al máximo nivel con el lanzamiento, el 16 de febrero, de una campaña en Kickstarter y una demo pre-alfa jugable de Darkhaven, y ya ha recaudado más de 113 000 dólares de los 500 000 que se había fijado como objetivo, después de que el juego acumulara más de 140 000 añadidos a listas de deseos desde su presentación inicial.

Además, en lugar de ofrecer un breve avance pulido, el equipo ha optado por una versión sin filtrar que permite a los jugadores sumergirse directamente en varias horas de juego de rol de acción de mundo abierto en un entorno sandbox persistente. Todo ello con terreno deformable, estaciones cambiantes y una verdadera libertad de acción del jugador integrada en los sistemas principales.

Los jugadores pueden probar la clase Bruja hasta el nivel ocho a través de tres árboles de habilidades centrados en la movilidad, el posicionamiento y la gestión de recursos, mientras exploran un sombrío paisaje de fantasía reconquistado por la naturaleza salvaje y habitado por horrores sobrenaturales. La demo defiende la idea de que los mundos deben evolucionar y reaccionar, en lugar de quedarse ahí esperando a que los superen, y ofrece un adelanto de las ambiciosas mecánicas con las que los desarrolladores esperan impulsar el género de los ARPG.

El lanzamiento de la demo supone tanto un agradecimiento a la comunidad como una invitación abierta a ayudar a dar forma al futuro del juego; el cofundador del estudio, Erich Schaefer, lo describe como una oportunidad para «mantener la esencia adictiva de la jugabilidad clásica al estilo Diablo», al tiempo que se rompen deliberadamente las convenciones en torno a la evolución del mundo, la rejugabilidad y la libertad del jugador.

Las excelentes cifras de la lista de deseos han dado a Darkhaven un impulso inicial, y la demo en directo tiene como objetivo convertir la curiosidad en patrocinadores comprometidos. Al abrir las puertas antes de lo previsto, el estudio apuesta por que la transparencia y los comentarios de los jugadores ayuden a convertir el juego en algo que destaque en un saturado panorama de los ARPG. Que esa apuesta dé sus frutos dependerá de cómo respondan los jugadores a un mundo que promete no solo mayores recompensas, sino también un entorno abierto que se niega a quedarse estancado.

Activision va a retirar Warzone Mobile

En respuesta a la pregunta «¿Cuántos juegos de Call of Duty necesitamos?», Call of Duty: Warzone Mobile entra en una fase prolongada de cierre gradual. Activision ha confirmado que la versión móvil del popular battle royale dejará de recibir nuevo contenido de temporada, actualizaciones de jugabilidad y compras con dinero real con efecto inmediato. Esto significa que los jugadores ya no podrán comprar puntos COD, pases de batalla, contenido BlackCell ni ningún otro artículo digital de pago dentro del juego. Sin embargo, los puntos COD no gastados que ya se encuentren en las cuentas de los jugadores podrán seguir utilizándose para adquirir artículos disponibles en el juego.

Un aspecto clave de este cambio en el servicio es que el 18 de mayo de 2025 será el último día en que se podrá descargar Call of Duty: Warzone Mobile desde Google Play y la App Store de Apple, y se retirarán las funciones sociales en todas las plataformas. Los jugadores que tengan el juego instalado antes del 19 de mayo de 2025 podrán seguir iniciando y jugando al juego, incluyendo el emparejamiento online y el progreso compartido del contenido, pero no habrá nuevas actualizaciones ni incorporaciones de temporada en el futuro.

La declaración de Activision deja claro que esta decisión se ha tomado tras una cuidadosa reflexión, reconociendo que, aunque el equipo se siente orgulloso de lo que Warzone Mobile ha logrado al llevar una auténtica experiencia «battle royale» a las plataformas móviles, «no ha cumplido nuestras expectativas entre los jugadores que dan prioridad a los dispositivos móviles, como sí lo ha hecho entre el público de PC y consolas». Como parte de esta transición, se ha desactivado la posibilidad de gastar dinero real en el juego, y las compras que no se hayan utilizado no podrán ser reembolsadas si los jugadores no las han consumido.

Los jugadores que desinstalen el juego corren el riesgo de perder el acceso por completo si no lo reinstalan antes de la fecha límite del 19 de mayo, aunque el contenido adquirido anteriormente y el progreso seguirán estando disponibles para quienes lo mantengan instalado. La progresión cruzada con otros títulos de Call of Duty seguirá funcionando para los jugadores que tengan el juego instalado, lo que permitirá que los inventarios compartidos y los objetos existentes se mantengan incluso cuando finalice el soporte activo.

Otras noticias de esta semana

Highguard sigue presente en la memoria de los aficionados a los videojuegos pero no en el buen sentido de los ARC Raiders. En cambio, han salido a la luz recientes acusaciones de que Wildlight Entertainment recibía financiación secreta de Tencent. A esto se sumó el cierre de la página web oficial de Highguard y el pánico entre los jugadores ante la posibilidad de que el juego dejara de estar disponible —aunque, por el momento, no hay nada que indique que eso vaya a suceder. De hecho, más bien al contrario: ayer, la cuenta oficial de Highguard X ha revelado nuevos contenidos.

Sony y Saber Interactive han anunciado oficialmente un juego AAA de John Wick para PlayStation 5 durante el State of Play de febrero de 2026, desarrollado en estrecha colaboración con el creador de la franquicia, Chad Stahelski, el protagonista Keanu Reeves y Lionsgate. Esta noticia vino acompañada de planes para ampliar el universo de la serie con una historia original que incluirá los característicos combates «gun-fu», una fotografía cinematográfica y secuencias de conducción trepidantes.

Este juego de acción en tercera persona, aún sin título, que sitúa a los jugadores en un capítulo concreto de la vida de Wick, también saldrá a la venta para Xbox Series X|S y PC, aunque todavía no se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento. Saber afirma que su objetivo es difuminar la línea divisoria entre el cine y la experiencia de juego interactiva, recreando fielmente el estilo visceral y los entornos envolventes de la franquicia. Si todo esto te suena terriblemente familiar, es probable que recuerdes el John Wick Hex, ya retirado de la venta.

Por último, a pesar de los titulares engañosos de los últimos días y de las peticiones de los fans, no se ha anunciado oficialmente ningún remake de *Final Fantasy IX*, aunque las fuentes del sector y las especulaciones de la comunidad apuntan a que el interés sigue siendo alto y hay motivos para que los fans no pierdan del todo la esperanza. En cambio, se ha anunciado un libro de cuentos infantil centrado en Vivi, uno de los personajes favoritos de los fans, lo que ha avivado los rumores.