La página web de Highguard deja de estar disponible a raíz de la polémica con Tencent

La página web de Highguard dejó de estar disponible tras las acusaciones de que estaba financiada en secreto por Tencent, algo que Wildlight Entertainment no ha aclarado.

El estudio ha despedido recientemente a la mayor parte de su plantilla, lo que ha avivado los temores de que el juego pueda desaparecer.

Hay quien compara su difícil lanzamiento con el de Splitgate 2, sugiriendo que un relanzamiento podría ser su única esperanza.

El asediado shooter de servicio en vivo Highguard ha visto cómo su página web ha dejado de estar disponible, mostrando el mensaje «Sitio no disponible», tras las recientes acusaciones de que el juego habría sido financiado en secreto por el conglomerado chino de videojuegos Tencent. El desarrollador y editor, Wildlight Entertainment, se ha mostrado muy firme desde el lanzamiento del juego el 26 de enero al afirmar que se trataba de un proyecto autofinanciado e independiente. Sin embargo, Wildlight guarda silencio ante estas nuevas acusaciones.

La última publicación de Wildlight en las redes sociales fue el anuncio de que, tan solo dos semanas después del lanzamiento, iba a despedir a la gran mayoría de su plantilla. Anteriormente, había anunciado las notas del parche y un modo 5 contra 5. En cuanto a la supuesta inversión de Tencent, la noticia la publicó Game File, aunque con la salvedad de que procedía de «fuentes familiarizadas con el asunto».

Wildlight también se ha dedicado a llenar el canal oficial de YouTube de Highguard con contenido relacionado con el juego, como nuevos personajes, nuevos objetos cosméticos y nuevos mapas que, además, amplían la historia del juego. Los comentarios de los jugadores en muchos de estos vídeos incluyen las esperadas referencias a Concord, pero también señalan que el contenido reciente tiene un aspecto mucho mejor que el que tenía el juego en su lanzamiento.

«Este tráiler de presentación del mapa habría arrasado en la gala de los Game Awards. Literalmente, cualquier tráiler publicado desde el lanzamiento del juego habría sido un 1000 % mejor y habría causado mejor impresión entre los jugadores que el tráiler de acción que mostraron», reza un comentario reciente.

PvP: Todos contra todos

A falta de información concreta por parte de ambas partes, los jugadores están Tencent y el silencio de Wildlight como una admisión de culpa. Además, dado que la página web de Highguard está actualmente fuera de servicio, es difícil que la gente no señale con el dedo y se felicite a sí misma diciendo «te lo dije».

El canal de Discord de Highguard está siendo escenario en estos momentos de una auténtica vorágine de jugadores que se turnan para criticar el juego y defenderlo, con algunos comentarios aislados que de vez en cuando surgen de entre el tumulto, del tipo: «Es una locura que me haya unido al Discord para estar al tanto de las novedades de la web y quizá enterarme de algún futuro parche, y aún así tenga que pasar por alto a gente que, por alguna razón, se regodea con la muerte del juego, cuando lo único que quiero es seguir disfrutándolo».

En medio de todo esto, en las redes sociales y en sitios como Foros de Steam, hay una preocupación real: ¿significa todo esto que el juego va a cerrar definitivamente? La esperanza es que, tras la noticia del despido, Wildlight se limita a reestructurar la infraestructura del juego entre bastidores, aunque el silencio total sigue siendo difícil de ignorar.

¿Jubilarse o volver a empezar?

En una entrevista concedida a Polygon a principios de febrero, varios altos cargos de Wildlight, entre ellos el cofundador Chad Grenier, hablaron sobre sus esperanzas respecto al futuro de Highguard, así como de su decepción por el hecho de que el juego no hubiera sido acogido con los brazos abiertos por los jugadores.

Con el fin de contrarrestar esta negatividad, Grenier afirmó que «da igual si lo juegan mil personas o cien millones. Lo que más importa es que el juego guste a quienes lo han jugado».

Highguard ha recibido un montón de contenido nuevo desde su lanzamiento, incluido Ekon, un personaje jugable capaz de transformarse en un lobo huargo gigante.

No es el primer director de estudio que da por hecho que su juego va a tener una buena acogida y va a revolucionar el sector, ni el primero en tragarse sus palabras cuando la reacción de los jugadores resulta totalmente contraria a las expectativas; el año pasado, 1047 Games se vio obligada a tragarse sus palabras después de que el director del estudio, Ian Proloux, subiera al escenario del Summer Game Fest afirmando que el entonces próximo Splitgate 2 sería, en la práctica, un rival capaz de superar a Call of Duty.

Sin embargo, hay que reconocer que 1047 Games logró Splitgate 2 de las tiendas tras un lanzamiento decepcionante y la relanzó en diciembre con el nombre de Splitgate: Arena Reloaded; ahora mantiene una media estable de 900 jugadores cada semana, al menos en PC. Highguard registra actualmente una media ligeramente superior a esa cifra en PC, pero lo más importante es que ha estado perdiendo jugadores a un ritmo vertiginoso desde su lanzamiento.

Los comentarios de Grenier también van en contra de los verdaderos estudios de videojuegos independientes, como Digital CyberCherries (Don’t Scream Together, Hypercharged: Unboxed), que comparten una filosofía similar: «no importa cuántos jugadores tengamos, siempre y cuando disfruten del juego». La diferencia es que, La DCC se ha pronunciado abiertamente sobre estos temas con sus juegos y no ha dudado en involucrar a la comunidad en las correcciones.

Queda por ver cómo, o incluso si, Wildlight Entertainment podrá capear esta tormenta. Si decide seguir el ejemplo de 1047 Games y relanzar el juego, Highguard podría volver a ganarse el aprecio de sus jugadores fieles. De lo contrario, Grenier tal vez debería fijarse en el éxito continuado de su competidor, Embark Studios, con su título de servicio en vivo, ARC Raiders. Tiene todas las características de otros shooters online, pero prescinde del modelo «free-to-play» para ofrecer un precio de 40 dólares, además de microtransacciones de elementos cosméticos. O quizá sea realmente demasiado tarde para Highguard, y se trate de hecho de una nueva historia con moraleja al estilo de Concord.