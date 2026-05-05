Wochenrückblick: „Diablo“-Entwickler stellen neues RPG vor, „Warzone Mobile“ wird eingestellt, John Wick kehrt von den Toten zurück und mehr

Hier sind alle Nachrichten, die es wert sind, gedruckt zu werden, wie man im Zeitungsgeschäft so sagt. Na ja, nicht ganz alle, aber ihr versteht schon, was ich meine.

Der „Darkhaven“-Kickstarter ist gestartet

Moon Beast Productions, das von Veteranen der Diablo-Reihe gegründete Indie-Studio, hat den ARPG-Hype auf die höchste Stufe gedreht, indem es am 16. Februar sowohl eine Kickstarter-Kampagne als auch eine spielbare Pre-Alpha-Demo für Darkhaven startete. Das Spiel hat bereits über 113.000 US-Dollar seines 500.000-Dollar-Ziels erreicht, nachdem es seit seiner ersten Vorstellung mehr als 140.000 Wunschlisten-Einträge gesammelt hat.

Außerdem hat sich das Team dafür entschieden, statt eines aufpolierten Teasers eine ungefilterte Version zu präsentieren, die es den Spielern ermöglicht, direkt in mehrere Stunden offenes Action-RPG-Gameplay in einer beständigen Sandbox-Welt einzutauchen. Dazu gehören verformbares Terrain, wechselnde Jahreszeiten und echte Spieler-Handlungsfreiheit, die fest in die Kernsysteme integriert sind.

Spieler können die Hexenklasse bis Stufe acht in drei Fertigkeitsbäumen ausprobieren, die sich auf Mobilität, Positionierung und Ressourcenmanagement konzentrieren, und dabei eine düstere Fantasielandschaft erkunden, die von der Wildnis zurückerobert wurde und übernatürlichen Schrecken beherbergt. Die Demo unterstreicht die Idee, dass sich Welten weiterentwickeln und reagieren sollten, anstatt nur darauf zu warten, besiegt zu werden, und gewährt einen Einblick in ambitionierte Spielmechaniken, von denen sich die Entwickler erhoffen, dass sie das ARPG-Genre voranbringen werden.

Die Veröffentlichung der Demo ist sowohl ein Dankeschön an die Community als auch eine offene Einladung, die Zukunft des Spiels mitzugestalten. Studio-Mitbegründer Erich Schaefer beschreibt sie als Gelegenheit, „dem fesselnden Kern des klassischen Diablo-Gameplays treu zu bleiben“ und gleichzeitig bewusst mit Konventionen in Bezug auf die Weltentwicklung, den Wiederspielwert und die Freiheit der Spieler zu brechen.

Die hohen Zahlen auf der Wunschliste haben „Darkhaven“ frühzeitig Schwung verliehen, und die Live-Demo soll die Neugier der Spieler in überzeugte Unterstützer verwandeln. Mit diesem frühen Start setzt das Studio darauf, dass Transparenz und das Feedback der Spieler dazu beitragen werden, das Spiel zu etwas zu formen, das sich in der überfüllten ARPG-Landschaft von der Masse abhebt. Ob sich dieses Wagnis auszahlt, hängt davon ab, wie die Spieler auf eine Welt reagieren, die nicht nur reichhaltigere Beute verspricht, sondern auch eine Sandbox, die niemals stillsteht.

Activision stellt „Warzone Mobile“ ein

Als Antwort auf die Frage „Wie viele Call of Duty-Spiele brauchen wir?“ tritt „Call of Duty: Warzone Mobile“ nun in eine längere Auslaufphase ein. Activision hat bestätigt, dass die mobile Version des beliebten Battle Royale ab sofort keine neuen saisonalen Inhalte, Gameplay-Updates und Echtgeldkäufe mehr erhalten wird. Das bedeutet, dass Spieler keine COD-Punkte, Battle-Pässe, BlackCell-Inhalte oder andere kostenpflichtige digitale Gegenstände mehr im Spiel kaufen können. Bereits auf den Spielerkonten vorhandene, nicht ausgegebene COD-Punkte können jedoch weiterhin für verfügbare Gegenstände im Spiel verwendet werden.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Änderung des Dienstes ist, dass der 18. Mai 2025 der letzte Tag ist, an dem „Call of Duty: Warzone Mobile“ über Google Play und den Apple App Store heruntergeladen werden kann, und dass die sozialen Funktionen auf allen Plattformen eingestellt werden. Spieler, die das Spiel vor dem 19. Mai 2025 installiert haben, können das Spiel weiterhin starten und spielen, einschließlich Online-Matchmaking und gemeinsamer Fortschrittsdaten, aber es wird künftig keine neuen Updates oder saisonalen Ergänzungen mehr geben.

Aus der Erklärung von Activision geht klar hervor, dass diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen wurde. Das Unternehmen räumt ein, dass das Team zwar stolz darauf ist, was Warzone Mobile bei der Umsetzung eines authentischen Battle-Royale-Erlebnisses auf mobilen Plattformen erreicht hat, das Spiel jedoch „bei Spielern, für die Mobilgeräte im Vordergrund stehen, nicht dieselben Erwartungen erfüllt hat wie beim PC- und Konsolenpublikum“. Im Rahmen dieser Umstellung wurde die Möglichkeit, im Spiel echtes Geld auszugeben, deaktiviert, und bereits getätigte, aber noch nicht genutzte Käufe können nicht erstattet werden, wenn sie von den Spielern nicht in Anspruch genommen wurden.

Spieler, die das Spiel deinstallieren, riskieren, den Zugriff vollständig zu verlieren, wenn sie es nicht vor Ablauf der Frist am 19. Mai neu installieren. Zuvor gekaufte Inhalte und Spielfortschritte bleiben jedoch für diejenigen verfügbar, die das Spiel installiert lassen. Die plattformübergreifende Fortschrittsovertragung mit anderen „Call of Duty“-Titeln bleibt für Spieler, die das Spiel installiert haben, weiterhin funktionsfähig, sodass gemeinsame Inventare und vorhandene Gegenstände auch nach Beendigung des aktiven Supports erhalten bleiben.

Weitere Nachrichten dieser Woche

Highguard ist in der Gaming-Szene nach wie vor präsent aber nicht im positiven Sinne, wie bei den ARC Raiders. Stattdessen tauchten kürzlich Behauptungen auf, dass Wildlight Entertainment heimlich von Tencent finanziert worden sei. Dazu kam, dass die offizielle Website von Highguard offline ging und die Spieler wegen der möglichen Einstellung des Spiels völlig ausflippten – obwohl es bislang keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass dies tatsächlich passieren wird. Ganz im Gegenteil: Gestern hat der offizielle Highguard-X-Account neue Inhalte vorgestellt.

Sony und Saber Interactive haben im Rahmen des „State of Play“-Events im Februar 2026 offiziell ein vollwertiges „John Wick“-AAA-Spiel für die PlayStation 5 angekündigt, das in enger Zusammenarbeit mit dem Schöpfer der Reihe, Chad Stahelski, dem Hauptdarsteller Keanu Reeves und Lionsgate entwickelt wird. Begleitet wurde diese Ankündigung von Plänen, das Universum der Serie in einer originellen Geschichte weiter auszubauen, die sich durch die für die Reihe typischen „Gun-Fu“-Kämpfe, filmische Kameraführung und intensive Verfolgungsjagden auszeichnet.

Der noch unbetitelte Third-Person-Action-Titel, der die Spieler in ein eigenständiges Kapitel aus Wicks Leben versetzt, wird auch für Xbox Series X|S und PC erscheinen, wobei noch kein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben wurde. Saber gibt an, die Grenze zwischen Film und interaktivem Gameplay verwischen zu wollen, indem der markante Stil und die immersiven Umgebungen der Reihe originalgetreu nachgebildet werden. Falls Ihnen das alles furchtbar bekannt vorkommt, erinnern Sie sich wahrscheinlich an das das inzwischen aus dem Sortiment genommene „John Wick Hex“.

Schließlich wurde trotz irreführender Schlagzeilen der letzten Zeit und der Forderungen der Fans kein Remake von „Final Fantasy IX“ offiziell angekündigt, auch wenn Brancheninsider und Spekulationen in der Community darauf hindeuten, dass das Interesse nach wie vor groß ist und es Gründe gibt, warum die Fans die Hoffnung nicht ganz aufgeben sollten. Stattdessen wurde ein Kinderbilderbuch angekündigt, in dessen Mittelpunkt die bei den Fans beliebte Figur Vivi steht – was die Gerüchteküche erst richtig angeheizt hat.