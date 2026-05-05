Highguard-Website wird angesichts der Kontroverse um Tencent abgeschaltet

Die Website von Highguard wurde offline genommen, nachdem Vorwürfe laut wurden, sie sei heimlich von Tencent finanziert worden – eine Angelegenheit, zu der sich Wildlight Entertainment bislang nicht geäußert hat.

Das Studio hat kürzlich den Großteil seiner Belegschaft entlassen, was Befürchtungen schürt, das Spiel könnte eingestellt werden.

Manche vergleichen den holprigen Start mit dem von „Splitgate 2“ und vermuten, dass ein Neustart die einzige Hoffnung sein könnte.

Der umstrittene Live-Service-Shooter „Highguard“ ist nun mit der Meldung „Site Unavailable“ offline gegangen, nachdem kürzlich Vorwürfe laut wurden, das Spiel sei heimlich vom chinesischen Gaming-Konzern Tencent finanziert worden. Der Entwickler und Publisher Wildlight Entertainment hatte nach der Veröffentlichung des Spiels am 26. Januar immer wieder betont, dass es sich um ein eigenfinanziertes und unabhängiges Projekt handele. Zu diesen neuen Vorwürfen hüllt sich Wildlight jedoch in Schweigen.

Der letzte Beitrag, den Wildlight in den sozialen Medien veröffentlichte, war die Ankündigung, dass das Unternehmen nur zwei Wochen nach dem Start den Großteil seiner Belegschaft entlassen würde. Zuvor hatte es Patch-Hinweise und einen 5v5-Modus angekündigt. Was die Behauptung bezüglich der Finanzierung durch Tencent angeht, so wurde darüber von Game File berichtet, allerdings mit dem Vorbehalt, dass die Nachricht von „mit der Angelegenheit vertrauten Quellen“ stamme.

Wildlight war zudem damit beschäftigt, den offiziellen YouTube-Kanal von Highguard mit entsprechenden Spielinhalten zu füllen, darunter neue Charaktere, neue Kosmetikgegenstände und neue Karten, die zudem die Hintergrundgeschichte des Spiels vertiefen. Die Kommentare der Spieler zu vielen dieser Videos drehen sich erwartungsgemäß um Anspielungen auf Concord, weisen aber auch darauf hin, dass die aktuellen Inhalte um Längen besser aussehen als das, womit das Spiel ursprünglich gestartet ist.

„Dieser Trailer zur Kartenenthüllung hätte bei den Game Awards für Furore gesorgt. Buchstäblich jeder Trailer seit der Veröffentlichung des Spiels wäre 1.000 % besser gewesen und hätte bei den Spielern einen besseren Eindruck hinterlassen als der Action-Trailer, den sie gezeigt haben“, lautet ein aktueller Kommentar.

PvP: Jeder gegen jeden

Da es von keiner Seite konkrete Informationen gibt, gehen die Spieler davon aus, dass Tencent und das Schweigen von Wildlight als Schuldeingeständnis. Da zudem die Website von Highguard derzeit nicht erreichbar ist, fällt es den Leuten schwer, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen und selbstgefällig zu sagen: „Ich habe es doch gesagt.“

Auf dem Discord-Kanal von Highguard tobt derzeit ein heftiger Streit, bei dem die Spieler abwechselnd das Spiel niedermachen und es verteidigen, während gelegentlich ein paar vereinzelte Kommentare aus dem Trubel auftauchen, etwa: „Irgendwie verrückt, dass ich dem Discord beigetreten bin, um Neuigkeiten zur Website zu erfahren und vielleicht etwas über einen zukünftigen Patch zu hören, und trotzdem an Leuten vorbeiscrollen muss, die aus irgendeinem Grund auf dem Tod des Spiels herumtanzen, während ich es einfach nur weiter genießen möchte.“

Inmitten all dessen, in den sozialen Medien und an Orten wie Steam-Diskussionen, gibt es jedoch eine echte Sorge: Bedeutet das alles, dass das Spiel tatsächlich eingestellt wird? Die Hoffnung ist, dass nach die EntlassungsnachrichtenWildlight baut lediglich hinter den Kulissen die Infrastruktur des Spiels um, auch wenn das Schweigen nach wie vor kaum zu übersehen ist.

In den Ruhestand gehen oder einen Neuanfang wagen?

In einem Interview mit Polygon Anfang Februar sprachen verschiedene Führungskräfte von Wildlight, darunter Mitbegründer Chad Grenier, über ihre Hoffnungen für die Zukunft von Highguard sowie über ihre Enttäuschung darüber, dass das Spiel von den Spielern nicht mit offenen Armen empfangen worden war.

Um dieser negativen Stimmung entgegenzuwirken, sagte Grenier: „Ob nun tausend oder hundert Millionen Menschen darauf zugreifen, spielt keine Rolle. Was am wichtigsten ist, ist, dass das Spiel von den Leuten geliebt wird, die es gespielt haben.“

Seit dem Start hat „Highguard“ eine Menge neuer Inhalte erhalten, darunter Ekon, einen spielbaren Charakter, der sich in einen riesigen Schreckenswolf verwandeln kann.

Er ist weder der erste Studioleiter, der davon ausgeht, dass sein Spiel gut ankommen und die Branche im Sturm erobern wird, noch der erste, der seine Worte zurücknehmen muss, weil die Reaktionen der Spieler den Erwartungen drastisch zuwiderlaufen; im vergangenen Jahr musste 1047 Games eine bittere Pille schlucken, nachdem Studioleiter Ian Proloux beim Summer Game Fest auf die Bühne getreten war und behauptet hatte, das damals noch bevorstehende „Splitgate 2“ werde „Call of Duty“ faktisch den Rang ablaufen.

Zu seiner Ehre muss man jedoch sagen, dass 1047 Games Splitgate 2 nach einem enttäuschenden Start aus den Stores genommen und im Dezember als „Splitgate: Arena Reloaded“ neu auf den Markt gebracht; mittlerweile verzeichnet es zumindest auf dem PC einen konstanten Durchschnitt von 900 Spielern pro Woche. „Highguard“ liegt derzeit auf dem PC im Durchschnitt knapp darüber, verliert jedoch – und das ist entscheidend – seit dem Start massiv Spieler.

Greniers Äußerungen stehen zudem im Widerspruch zu echten Indie-Spielestudios wie Digital CyberCherries („Don’t Scream Together“, „Hypercharged: Unboxed“), die eine ähnliche Einstellung vertreten: „Es spielt keine Rolle, wie viele Spieler wir haben, solange ihnen das Spiel Spaß macht.“ Der Unterschied ist, DCC hat sich zu diesen Themen sehr deutlich geäußert mit seinen Spielen und hat die Community frühzeitig in die Fehlerbehebung einbezogen.

Es bleibt abzuwarten, wie – oder ob überhaupt – Wildlight Entertainment diese aktuelle Krise überstehen kann. Wenn das Unternehmen sich ein Beispiel an 1047 Games nehmen und einen Neustart wagen will, könnte „Highguard“ bei treuen Spielern wieder an Beliebtheit gewinnen. Andernfalls sollte Grenier vielleicht einen Blick auf den anhaltenden Erfolg des Konkurrenten Embark Studios mit dessen Live-Service-Titel werfen, ARC Raiders. Das Spiel weist alle Merkmale anderer Online-Shooter auf, verzichtet jedoch auf ein Free-to-Play-Modell und setzt stattdessen auf einen Preis von 40 Dollar sowie kosmetische Mikrotransaktionen. Oder vielleicht ist es für Highguard tatsächlich schon zu spät, und es handelt sich wirklich um eine neue warnende Geschichte nach dem Vorbild von Concord.