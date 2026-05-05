ARC Raiders incorpora el modo «Individual contra equipos» y sufre ataques DDoS

Actualización de Headwinds en directo: se añaden los modos «Solo» y «Escuadrones», nuevas misiones, mejoras de calidad de vida, condiciones meteorológicas extremas y botín de mayor riesgo

Embark Studios confirma que se están produciendo ataques DDoS; se están aplicando soluciones y medidas de mitigación

«ARC Raiders» supera los 12 millones de jugadores y sigue cosechando premios y llamando la atención

ARC Raiders recibió la actualización 1.13.0 el 27 de enero, que incluye un esperado modo centrado en el PvP (Individual contra Escuadrones), nidos de pájaros repletos de tesoros (y mayor actividad enemiga), y un «Exhibidor de trofeos» que anima a dar caza a los mortíferos ARC para obtener mayores recompensas. Embark Studios también ha señalado que hoy (28 de enero) ha sido objeto de ataques DDoS, los cuales se están investigando activamente.

El último parche del juego también incluye los esperados ajustes de jugabilidad, correcciones generales y siete nuevas misiones. Embark Studios ha bautizado esta actualización como «Headwinds» y ya se está implementando en todas las principales plataformas, junto con nuevas condiciones meteorológicas extremas.

«El hielo se ha derretido. Has sobrevivido a uno de los inviernos más duros de la historia documentada del Cinturón Industrial. Otros no tuvieron tanta suerte», decía Embark en una publicación de noticias adjunta. «Los cuerpos que han sobrevivido comienzan a descongelarse, revelando un espíritu endurecido y resuelto. La ola de frío o te mata, o te hace más fuerte, y en la superficie cada vez son más los asaltantes que se enfrentan a las adversidades en busca de una gloria y unas recompensas cada vez mayores».

Los Raiders de los premios

Embark Studios lleva una racha muy buena desde el lanzamiento de ARC Raiders en octubre del año pasado. Las primeras cifras de jugadores superó las 264 000 en tan solo unas horas, acompañado de miles de críticas positivas de los jugadores. Posteriormente, el estudio vio cómo su juego se alzaba con el premio al «Mejor multijugador» en los Game Awards de diciembre, seguido del premio al «Juego más innovador» en los Steam Awards a principios de enero. Además, a principios de este mes, Embark Studios anunció que ARC Raiders había superado los 12 millones de jugadores.

Los jugadores ya pueden hacerse con el conjunto de trajes «Sand Raider».

ARC Raiders ha recibido actualizaciones constantes desde su lanzamiento y sigue siendo un tema de conversación muy popular gracias a su trepidante acción, en la que los jugadores pueden optar por actuar en solitario o formar equipo para enfrentarse a otros jugadores y a robots malvados. La actualización «Headwinds» potencia el aspecto multijugador (PvP) al ofrecer a los jugadores de nivel 40 la opción de enfrentarse en solitario a equipos, a cambio de una bonificación del 20 % de XP al final de la ronda, independientemente de si logran escapar o sufren una derrota.

«Headwinds» también llena el mapa de «Buried City» de aves, que han estado acumulando con avidez increíbles riquezas y guardándolas en sus nidos. Se advierte a los asaltantes que se atrevan a subir más alto en busca de objetos que las aves también han atraído la atención de los ARC voladores, además de la de otros jugadores que se encuentran en las cercanías.

DDoS Raiders

Tanto ARC Raiders como el otro título online de Embark, The Finals, han sufrido recientemente problemas con los servidores. El estudio ha anunciado hoy en su canal oficial de Discord que se trata de «ataques DDoS generalizados y coordinados».

«El equipo de respuesta a incidentes ha estado trabajando intensamente en medidas de mitigación y soluciones para resolver el problema, y estamos logrando avances significativos; sin embargo, en este momento los ataques siguen produciéndose», añadió el estudio.

Un ataque DDoS (denegación de servicio distribuida) se origina en más de una fuente y tiene como objetivo interrumpir desde el tráfico del sitio web hasta el uso del servidor. Afortunadamente, la información personal está a salvo, ya que este tipo de ataque no va dirigido a los datos, por lo que los ARC Raiders no tienen por qué preocuparse por cuestiones de privacidad.

Por el momento se desconoce por qué le está pasando esto a Embark Studios, tras un reciente ataque DDoS contra Steam y De Riot Games Los servicios que se prestarán en octubre de 2025 también por razones desconocidas. Se sospechaba que se trataba de una acción de Aisuru, una red de bots de alquiler.

Los esports de Riot Games también se han visto afectados por ataques DDoS en el pasado, incluyendo a Faker y su equipo de «League of Legends» de T1.

A menudo se muestran a los posibles compradores utilizando estas herramientas para provocar una interrupción masiva del servicio, lo que a su vez podría ser aprovechado por alguien para atacar específicamente a una empresa rival. Por ejemplo, supongamos que alguien intenta competir con un servicio de streaming: se podría utilizar una red de bots para saturar ese servicio, de modo que los usuarios acudan a la primera empresa, ya que su servicio funciona tal y como se anuncia.

Aunque Embark Studios está trabajando intensamente para resolver esto, no está pasando por alto los problemas reales que presenta el juego y la nueva actualización «Headwinds». «Además, el equipo también está trabajando en una corrección que resolverá algunos de los problemas y cambios no deseados introducidos en la actualización de ayer; esperamos que esté disponible a lo largo del día de hoy».