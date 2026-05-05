Highguard va a cerrar; un miembro de Concord Resurrectionist ofrece ayuda

Highguard cerrará el 12 de marzo tras el desplome del número de jugadores, a pesar del último parche de contenido.

El número de jugadores en Steam se ha reducido drásticamente, quedando por detrás de rivales como Apex Legends y ARC Raiders; además, los informes sobre la financiación de Tencent han suscitado una fuerte reacción negativa.

Un equipo de conservación vinculado a LawBreakers y Concord se ha ofrecido a ayudar a salvarlo, pero la tecnología antimanipulación podría ralentizar los esfuerzos.

Highguard, el shooter de ciencia ficción y fantasía con modo PvP y servicio en directo lanzado por Wildlight Entertainment el 26 de enero, dejará de estar disponible el 12 de marzo. El desarrollador ha señalado la falta de jugadores como la razón principal del cierre, algo que, según afirmó inicialmente, no había sido un factor determinante para el éxito del juego. Por su parte, un desarrollador encargado de trabajar en la reactivación de Concord ha ofrecido su ayuda para preservar Highguard.

Highguard recibirá un último parche, que ya debería estar disponible para los jugadores de PS5, PC y Xbox, y que incluye un nuevo Warden (personaje jugable), árboles de habilidades, progresión de nivel de cuenta y armas. Wildlight se ha esforzado por lanzar actualizaciones constantes desde el lanzamiento, pero todo esto es demasiado poco y llega demasiado tarde.

«Desde su lanzamiento, más de dos millones de jugadores se han adentrado en el mundo de Highguard», publicó Wildlight en X el 3 de marzo. «Nos habéis enviado vuestros comentarios, habéis creado contenido y muchos habéis creído en lo que estábamos construyendo. Por ello, os estamos profundamente agradecidos».

«A pesar de la pasión y el esfuerzo de nuestro equipo, no hemos logrado crear una base de jugadores lo suficientemente sólida como para mantener el juego a largo plazo», añadió la empresa. «Los servidores permanecerán activos hasta el 12 de marzo. Esperamos que os unáis a nosotros una vez más para mostrarnos vuestro apoyo y disfrutar de esas últimas partidas increíbles mientras aún podamos».

El Highguard pierde jugadores

La afirmación de Wildlight de que cuenta con 2 millones de jugadores podría ser un poco errónea, ya que no hay estadísticas públicas disponibles sobre el número de jugadores de PS5 y Xbox. Lo que sí se conoce, sin embargo, es el número de jugadores en Steam —que es también la versión del juego que Wildlight promociona en la página web oficial de Highguard. Esta cifra alcanzó un máximo de 97 249 jugadores en el momento del lanzamiento, pero se desplomó más rápido que un coche cayendo por un precipicio, ya que se redujo a 11 517 tan solo tres días después, el 30 de enero. Actualmente ronda los 460 jugadores, aunque la cifra ha ido disminuyendo cada día desde principios de febrero.

En un mar de juegos de disparos gratuitos, Highguard se está hundiendo. ARC Raiders sigue atrayendo a unos 217 900 jugadores en las horas punta solo en PC, mientras que Apex Legends —el juego en el que trabajaron algunos desarrolladores de Wildlight antes de Highguard— sigue registrando más de 192 600 jugadores simultáneos en las horas punta.

Mientras tanto, «Apex Legends» sigue cosechando éxitos, entre los que se incluye un próximo crossover con «Gundam».

Wildlight Entertainment ha declarado públicamente que esperaba emular el éxito de «Apex Legends» lanzando «Highguard» con una campaña de marketing mínima. Aunque ahora se ha demostrado que esto no era más que una arrogancia de primer orden, no es raro que los estudios de videojuegos de reciente creación apuesten por trasladar el éxito de títulos anteriores a un juego totalmente nuevo; Yellow Brick Games, un estudio con sede en Quebec en el que trabajan antiguos desarrolladores de «Dragon Age» y «Assassin’s Creed», ha obtenido buenos resultados con su primer juego de rol de acción (ARPG). Hilos eternos, por ejemplo. Sin embargo, esta empresa llevó a cabo una campaña de marketing convencional, en lugar de confiar en que el silencio promocional acabaría vendiendo el juego de alguna manera.

Financiación secreta y despidos de personal

Wildlight atrajo una atención indeseada tras la presentación de Highguard en los Game Awards, ya que muchos jugadores se preguntaron por qué un estudio desconocido se había llevado todo el protagonismo. Wildlight publicó en las redes sociales, y su personal mencionó en entrevistas, que se trataba de una empresa independiente formada por desarrolladores que habían trabajado en Apex Legends, Call of Duty y otros títulos AAA.

Sin embargo, esta noticia no sirvió para frenar el aluvión de bromas sobre «Concord 2» dirigidas a Highguard, ya que muchos jugadores señalaron que parecía haber sido diseñado por un comité con el objetivo de competir con los grandes juegos de servicio en vivo. Esta idea se vio reforzada por las reseñas (tanto de críticos como de jugadores) que señalaban que el juego intenta abarcar demasiado al incluir, no solo mecánicas de shooter de incursiones, sino también artesanía, fortificación de bases, comercio con vendedores y mucho más, en su estructura general de PvP.

Su continua caída en desgracia recibió además un nuevo revés cuando Bloomberg informó recientemente de que los rumores sobre la financiación de Tencent eran ciertos, lo que acabó con la mentira de que Wildlight es un estudio independiente, aunque cuente con desarrolladores de primer nivel. Josh Sobel, un antiguo empleado de Wildlight, avivó el fuego de la controversia con un artículo extenso (ahora eliminado, junto con su cuenta) en X, en el que culpaba a los jugadores de no comprender lo genial que es Highguard, a pesar de que las pruebas internas habían arrojado resultados abrumadoramente positivos.

Sobel fue uno de los aproximadamente 100 empleados de Wildlight Entertainment afectados por una importante reducción de plantilla el mes pasado, tras la cual solo quedó un equipo reducido para seguir realizando parches y actualizaciones de Highguard.

Grandes expectativas entre los seguidores de Highguard

A pesar de las malas noticias que rodean al juego, Highguard cuenta con jugadores fieles que desean que tenga éxito. El canal de Discord del juego está actualmente repleto de jugadores que lamentan su fin, pero que también mantienen la esperanza de que pueda sobrevivir de alguna manera.

Entre las ideas que se han barajado se encuentran los servidores comunitarios y la financiación colectiva. Coronach, uno de los moderadores de Discord, que desempeña un cargo no revelado en Wildlight, respondió a estas preguntas: «No creo que haya tiempo para desarrollar eso [los servidores comunitarios]. Vamos a lanzar este parche y luego tendremos que ir bajando el ritmo».

En cuanto a si Highguard podría seguir adelante con la financiación colectiva, respondieron: «Sinceramente, es difícil de decir. Sin duda creo que el juego tiene un atractivo único y que hay muchas formas de mejorarlo aún más, pero parte de lo que hizo grande a Wildlight fue la gente que trabajaba en él. No creo que pudiéramos reunir al mismo grupo de personas y no creo que fuera lo mismo sin ellos».

Koldo, cuya imagen fue filtrada hace dos semanas por Jeremy Jodoin, antiguo artista de Wildlight, es el último Guardián que llegará a Highguard en el parche final.

Quizás lo más sorprendente de todo sea la oferta de ayuda de Red, miembro fundador de Ancify —un proyecto de conservación de videojuegos y lanzador que permite jugar a títulos que ya no se comercializan desde una única aplicación—. «Oye, si te parece bien, podría ayudarte a cambiar algunas cosas menores por tu parte para que el juego sea mucho más fácil de preservar, lo que probablemente te ahorraría años de trabajo y solo te llevaría unos minutos», dijeron en el mismo chat de Discord sobre servidores y financiación colectiva.

«Es una pena tener que preguntarlo, pero espero de verdad que se pueda hacer algo al respecto. Es una auténtica lástima ver cómo desaparecen juegos como este, y espero poder ayudar a conservarlo».

Por el momento, Ancify cuenta con LawBreakers y Radical Heights (ambos desarrollados por Boss Key Productions), y Hienas (Sega/Creative Assembly), aunque el nivel de funcionalidad de cada uno varía. Red y su equipo también están trabajando en resucitar el malogrado Concord (como Concord Delta). Sin embargo, el grupo ha dejado de hacer declaraciones públicas desde que Sony presentara dos reclamaciones en virtud de la DMCA contra dos vídeos de partidas de Delta en YouTube en noviembre del año pasado.

Aunque por el momento no hay invitaciones disponibles para el canal de Discord de Concord Delta, Red ha abrió un canal para Bluejay, el proyecto de resurgimiento de Highguard, y aclaró cuál es la situación actual. «Highguard es un juego que está fuertemente protegido por múltiples sistemas de seguridad (destinados a protegerlo contra los tramposos, pero que supondrán un gran obstáculo para este proyecto). Por suerte, contamos con un ingeniero de ingeniería inversa increíble que es famoso por ser un auténtico crack en… el crackeo».

«Pero tened en cuenta que esto podría llevar mucho tiempo si no conseguimos que se publique una versión sin el sistema antimanipulación. Estamos intentando ponernos en contacto con Wildlight para ver qué podemos hacer, pero por ahora no tenemos muchas esperanzas».