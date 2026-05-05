Highguard wird geschlossen; Concord Resurrectionist bietet Hilfe an

Highguard wird am 12. März geschlossen, nachdem die Spielerzahlen trotz eines letzten Inhalts-Patches eingebrochen sind.

Die Spielerzahlen auf Steam sind stark zurückgegangen, sodass das Spiel hinter Konkurrenten wie „Apex Legends“ und „ARC Raiders“ zurückfiel; Berichte über Finanzspritzen von Tencent lösen zudem heftige Kritik aus.

Ein Konservierungsteam, das mit „LawBreakers“ in Verbindung steht, und Concord bieten ihre Hilfe bei der Rettung des Spiels an, doch Technologien zum Schutz vor Manipulationen könnten die Bemühungen verlangsamen.

„Highguard“, der von Wildlight Entertainment am 26. Januar veröffentlichte Live-Service-PvP-Shooter im Sci-Fi-/Fantasy-Stil, wird am 12. März eingestellt. Der Entwickler hat den Mangel an Spielern als Hauptgrund für die Einstellung genannt – ein Faktor, von dem er ursprünglich behauptete, er sei für den Erfolg des Spiels nicht ausschlaggebend gewesen. Unterdessen hat ein Entwickler, der an der Wiederbelebung von „Concord“ arbeitet, seine Hilfe bei der Erhaltung von „Highguard“ angeboten.

„Highguard“ erhält ein letztes Update, das nun live sein und den Spielern auf PS5, PC und Xbox zur Verfügung stehen sollte. Es enthält einen neuen Wächter (spielbaren Charakter), Fertigkeitsbäume, einen Account-Level-Fortschritt sowie neue Waffen. Wildlight hat seit dem Start regelmäßig Updates veröffentlicht, doch all das kommt zu spät und ist zu wenig.

„Seit dem Start haben mehr als 2 Millionen Spieler die Welt von Highguard betreten“, schrieb Wildlight am 3. März auf X. „Ihr habt uns Feedback gegeben, Inhalte erstellt und viele von euch haben an das geglaubt, was wir aufgebaut haben. Dafür sind wir euch zutiefst dankbar.“

„Trotz der Leidenschaft und der harten Arbeit unseres Teams ist es uns nicht gelungen, eine nachhaltige Spielerbasis aufzubauen, die das Spiel langfristig tragen könnte“, fügte das Unternehmen hinzu. „Die Server bleiben bis zum 12. März online. Wir hoffen, dass ihr noch ein letztes Mal mitmacht, um uns eure Unterstützung zu zeigen und die letzten großartigen Matches zu spielen, solange es noch geht.“

Highguard verliert Spieler

Die von Wildlight angegebene Zahl von 2 Millionen Spielern könnte etwas ungenau sein, da keine öffentlichen Statistiken zu den Spielerzahlen auf PS5 und Xbox vorliegen. Vorhanden ist jedoch die Spielerzahl auf Steam – und genau diese Version des Spiels bewirbt Wildlight auf der offiziellen Highguard-Website. Diese erreichte zum Start einen Höchststand von 97.249 Spielern, brach jedoch schneller ein als ein Auto, das von einer Klippe stürzt, und sank nur drei Tage später, am 30. Januar, auf 11.517. Derzeit liegt sie bei etwa 460 Spielern, wobei die Zahl seit Anfang Februar buchstäblich jeden Tag weiter sinkt.

In einem Meer von Free-to-Play-Shootern geht „Highguard“ unter. ARC Raiders zieht allein auf dem PC zu Spitzenzeiten weiterhin rund 217.900 Spieler an, wobei „Apex Legends“ – das Spiel, an dem einige Entwickler von Wildlight vor „Highguard“ gearbeitet haben – zu Spitzenzeiten immer noch über 192.600 gleichzeitige Spieler verzeichnet.

Unterdessen geht es mit „Apex Legends“ weiter bergauf, unter anderem dank eines bevorstehenden „Gundam“-Crossovers.

Wildlight Entertainment hat öffentlich erklärt, man habe gehofft, den Erfolg von „Apex Legends“ zu wiederholen, indem man „Highguard“ mit minimalem Marketingaufwand auf den Markt brachte. Auch wenn sich dies inzwischen als maßlose Überheblichkeit erwiesen hat, ist es nicht ungewöhnlich, dass neu gegründete Spielestudios darauf setzen, den Erfolg früherer Titel auf ein brandneues Spiel zu übertragen; Yellow Brick Games, ein in Quebec ansässiges Studio, in dem Entwickler von „Dragon Age“ und „Assassin’s Creed“ tätig sind, hat mit seinem ersten ARPG-Spiel gute Erfolge erzielt Ewige Fädenzum Beispiel. Dieses Unternehmen betrieb jedoch normales Marketing, anstatt darauf zu hoffen, dass sich das Spiel durch Funkstille irgendwie verkaufen würde.

Geheime Finanzierungen und Personalabbau

Wildlight erregte nach der Enthüllung von „Highguard“ bei den Game Awards unerwünschte Aufmerksamkeit, da viele Spieler sich fragten, warum ein unbekanntes Studio im Rampenlicht stand. Wildlight teilte in den sozialen Medien mit, und Mitarbeiter erwähnten in Interviews, dass es sich um ein unabhängiges Unternehmen handele, in dem Entwickler tätig seien, die an „Apex Legends“, „Call of Duty“ und anderen AAA-Titeln gearbeitet hätten.

Diese Nachricht konnte jedoch die Flut von „Concord 2“-Witzen, die auf Highguard niederprasselte, kaum eindämmen, da viele Spieler anmerkten, dass das Spiel so aussah, als sei es von einem Ausschuss entworfen worden, um mit namhaften Live-Service-Spielen zu konkurrieren. Diese Ansicht wurde durch Rezensionen (von Kritikern und Spielern) untermauert, in denen bemerkt wurde, dass das Spiel zu viel auf einmal erreichen wolle, indem es nicht nur Raid-Shooter-Mechaniken, sondern auch Handwerk, Basisbefestigung, Handel mit Händlern und vieles mehr in sein gesamtes PvP-Framework packe.

Sein anhaltender Niedergang erhielt zudem einen zusätzlichen Schub, als Bloomberg kürzlich berichtete, dass die Gerüchte über eine Finanzierung durch Tencent tatsächlich der Wahrheit entsprachen, womit die Behauptung widerlegt wurde, Wildlight sei ein Indie-Studio – wenn auch eines mit AAA-Entwicklern. Ein ehemaliger Wildlight-Mitarbeiter, Josh Sobel, schürte die Unzufriedenheit mit ein langer Artikel (mittlerweile gelöscht, ebenso wie sein Account) auf X, in dem er den Spielern vorwarf, nicht zu verstehen, wie großartig „Highguard“ sei, obwohl die internen Spieltests überwiegend positiv ausgefallen waren.

Sobel war einer von rund 100 Mitarbeitern von Wildlight Entertainment, die im vergangenen Monat im Zuge eines umfassenden Personalabbaus entlassen wurden, sodass nur noch eine Rumpfmannschaft übrig blieb, um Highguard weiter zu patchen und zu aktualisieren.

Große Erwartungen der Highguard-Fans

Trotz der schlechten Nachrichten rund um das Spiel hat „Highguard“ treue Spieler, die sich seinen Erfolg wünschen. Der Discord-Kanal des Spiels ist derzeit voll von Spielern, die sein Ende beklagen, aber dennoch die Hoffnung hegen, dass es in irgendeiner Form weiterbestehen kann.

Zwei Ideen, die ins Spiel gebracht wurden, sind Community-Server und Crowdfunding. Einer der Discord-Moderatoren, Coronach, der eine nicht näher bezeichnete Rolle bei Wildlight innehat, beantwortete diese Fragen. „Ich glaube nicht, dass wir Zeit haben, das [die Community-Server] zu entwickeln. Wir bringen diesen Patch heraus und müssen dann den Betrieb einstellen.“

Auf die Frage, ob Highguard das Crowdfunding fortsetzen könnte, antworteten sie: „Ehrlich gesagt ist das schwer zu sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Spiel einen ganz eigenen Reiz hat und es viele Möglichkeiten gibt, es noch weiter zu verbessern, aber ein Teil dessen, was Wildlight so großartig gemacht hat, waren die Menschen, die an diesem Spiel gearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass wir dieselbe Gruppe von Leuten wieder zusammenbringen könnten, und ich glaube nicht, dass es ohne sie dasselbe wäre.“

Koldo, der vor zwei Wochen vom ehemaligen Wildlight-Künstler Jeremy Jodoin geleakt wurde, ist der letzte Wächter, der im letzten Patch nach Highguard kommt.

Am überraschendsten ist vielleicht das Hilfsangebot von Red, dem Gründungsmitglied von Ancify – einem Projekt zur Erhaltung von Spielen bzw. einem Launcher, mit dem man ehemals eingestellte Spiele über eine einzige App spielen kann. „Hey, wenn du bereit wärst, könnte ich dir total dabei helfen, ein paar Kleinigkeiten auf deiner Seite zu ändern, damit das Spiel viel einfacher zu erhalten wäre. Das würde wahrscheinlich Jahre an Arbeit sparen, während es auf deiner Seite nur ein paar Minuten dauern würde“, sagten sie im selben Discord-Chat über Server und Crowdfunding.

„Es ist wirklich schade, dass ich das fragen muss, aber ich hoffe sehr, dass sich da noch etwas tun lässt. Es ist einfach furchtbar, mitanzusehen, wie solche Spiele untergehen, und ich hoffe, dass ich dabei helfen kann, sie zu erhalten.“

Derzeit sind bei Ancify die Spiele „LawBreakers“ und „Radical Heights“ (beide von Boss Key Productions entwickelt) zu Hause, und Hyänen (Sega/Creative Assembly), wobei der Funktionsumfang bei jedem Titel unterschiedlich ist. Red und sein Team arbeiten zudem daran, das unglückselige Concord (als „Concord Delta“). Seit Sony im November letzten Jahres gegen zwei Delta-Gameplay-Videos auf YouTube DMCA-Meldungen eingereicht hat, hat sich die Gruppe jedoch öffentlich nicht mehr zu Wort gemeldet.

Zwar sind Einladungen zum Discord-Kanal von Concord Delta derzeit nicht verfügbar, doch Red hat hat einen Kanal für Bluejay eingerichtet, das Wiederbelebungsprojekt für Highguard, und erläuterte den aktuellen Stand der Dinge. „Highguard ist ein Spiel, das durch mehrere Schutzsysteme stark abgesichert ist (die eigentlich zum Schutz vor Cheatern gedacht sind, dieses Projekt jedoch erheblich behindern werden). Glücklicherweise haben wir hier einen großartigen Reverse-Engineer, der dafür bekannt ist, dass er wirklich gut im … Knacken ist.“

„Rechnet aber damit, dass dies möglicherweise sehr lange dauern wird, wenn es uns nicht gelingt, eine Version ohne den Manipulationsschutz zu veröffentlichen. Wir versuchen, mit Wildlight in Kontakt zu treten, um zu sehen, was wir tun können, aber unsere Erwartungen sind derzeit eher gering.“