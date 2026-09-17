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Die 15 besten Ideen für Nebenjobs, mit denen man 2026 Geld verdienen kann

Ein Nebenjob ist eine realistische Möglichkeit, innerhalb weniger Tage zusätzliches Geld zu verdienen. Der schnellste Weg auf dieser Liste ist, Schichten über Instawork anzunehmen, wo die Bezahlung kurz nach Abschluss jeder Schicht erfolgt. Für die meisten Menschen bringt Nebenjobs zwischen 300 und 1.500 Dollar im Monat ein. Wo genau du in dieser Spanne landest, hängt davon ab, wie viele Stunden du pro Woche investierst und für welche der unten aufgeführten Methoden du dich tatsächlich entscheidest.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 15 echte, individuell recherchierte Möglichkeiten, Nebenjobs zu finden – von schnellen Schichten über Gig-Apps über freiberufliche Tätigkeiten bis hin zum Weiterverkauf von Besitztümern oder passivem Einkommen. Jeder Eintrag enthält die tatsächliche Vergütungsspanne, die Startkosten und die Zeit, die es dauert, bis du eine erste Auszahlung erhältst. So kannst du eine Methode anhand deines eigenen Zeitplans beurteilen, anstatt dich von Marketing-Schlagzeilen leiten zu lassen. Die schnellsten Nebenjobs werden innerhalb eines Tages bezahlt, während die bestbezahlten Nebenjobs zwar länger aufbauen, aber echte Fähigkeiten honorieren.

Dies ist eine allgemeine Übersicht, die das gesamte Spektrum an Nebenjobs abdeckt – von freiberuflichen Aufträgen von zu Hause aus bis hin zu Schichten vor Ort –, anstatt sich auf eine bestimmte Zielgruppe zu beschränken. Möglicherweise ist Ihre Situation spezifischer, beispielsweise wenn Sie Nebenjobs an die Kinderbetreuung oder einen festen Nachtschichtplan anpassen müssen. In diesem Fall ist unser Leitfaden zu Nebenjobs für Eltern und Schichtarbeiter für Sie besser geeignet als eine allgemeine Liste wie diese.

Ist eine Nebentätigkeit tatsächlich realistisch?

Nebenjobs sind für die große Mehrheit der Menschen, die sie ausprobieren, als zusätzliche Einkommensquelle realistisch, jedoch nicht als Ersatz für das Haupteinkommen. Wie viel sie tatsächlich einbringt, hängt von der Methode und der Zeit ab, die Sie investieren. Die realistische Spanne bei den 15 Methoden in diesem Leitfaden reicht von etwa 50 bis zu über 2.000 Dollar pro Monat.

Die Zahlen, auf die man sich verlassen sollte, sind die Werte im unteren bis mittleren Bereich der plattforminternen Statistiken – nicht die hochgespielten Marketingzahlen. Die Durchschnittswerte bei Gig- und Marktplatz-Jobs werden durch eine kleine Anzahl von Verkäufern und Arbeitern im Vollzeitäquivalent nach oben getrieben. Wenn Sie 5 bis 10 Stunden pro Woche arbeiten, werden Sie eher zwischen 150 und 500 Dollar im Monat verdienen als einen vierstelligen Betrag.

Welche Art von Nebenjob zu dir passt, hängt davon ab, was du anzubieten hast. Gig-Shift-Apps wie Instawork sind das Richtige für dich, wenn du innerhalb weniger Tage Geld brauchst und abends oder am Wochenende Zeit hast.

Freelancer- und kompetenzbasierte Plattformen sind das Richtige für dich, wenn du bereits über eine marktfähige Fähigkeit verfügst, wie zum Beispiel Schreiben, Design, Nachhilfe oder Verwaltungsarbeit. Sie eignen sich auch für dich, wenn du in den ersten Wochen mit geringem oder gar keinem Einkommen leben kannst, während du dir einen Kundenstamm aufbaust. Marktplätze und passive Methoden wie Etsy, Poshmark und Adobe Stock sind das Richtige für dich , wenn du etwas Zeit oder eine Handvoll Artikel investieren kannst , bevor dein erster Verkauf zustande kommt.

Nebenjobs, die neben einer Vollzeitstelle ausgeübt werden, funktionieren am besten, wenn du sie bewusst einplanst, zum Beispiel an einem festen Abend oder an einem festen Wochenende, anstatt sie reaktiv zwischen andere Termine zu quetschen. Unregelmäßige Arbeitszeiten sind der mit Abstand häufigste Grund, warum Menschen Gig- und Freelancer-Plattformen innerhalb des ersten Monats verlassen – noch vor dem Vergütungssatz selbst.

Die 15 besten konkreten Möglichkeiten, einen Nebenjob zu finden

Hier sind die 15 Methoden, geordnet vom schnellsten Verdienst bis zur passivsten Tätigkeit. Zu jeder Methode gibt es einen konkreten Verdienst, die Startkosten und einen klaren ersten Schritt, sodass du sie mit deinem eigenen Zeitplan abgleichen kannst.

1. Schichten in der Gastronomie und Hotellerie über Instawork

Die Annahme von Schichten über Instawork bringt realistisch gesehen 14 bis 25 Dollar pro Stunde ein, wobei ein fester Stundenlohn anstelle der von Trinkgeldern abhängigen Unsicherheit gezahlt wird. Die Plattform ist genau auf diese Art der Suche nach Nebenjobs in der Gastronomie ausgelegt und vermittelt Barkeeper, Kellner, Servicekräfte, Gabelstaplerfahrer und Veranstaltungspersonal auf Schichtbasis, ohne dass ein Vorstellungsgespräch erforderlich ist.

Die Bezahlung variiert je nach Tätigkeit. Barkeeper und Kellner verdienen in der Regel 18 bis 25 Dollar pro Stunde, während Servierkräfte weniger verdienen, nämlich eher 14 bis 16 Dollar pro Stunde. Gabelstaplerfahrer und andere spezialisierte Tätigkeiten liegen am oberen Ende dieser Spanne, und der gemittelte Durchschnittslohn aller Tätigkeiten liegt näher am Mittelwert.

Die Anmeldung ist kostenlos. Du meldest dich als selbstständiger Auftragnehmer an, durchläufst eine einfache Profil- und Identitätsprüfung und kannst dann sofort Schichten suchen und buchen. Abgesehen von der für die jeweilige Rolle angemessenen Kleidung ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich. Instawork überweist den Verdienst kurz nach jeder abgeschlossenen Schicht auf deine Debitkarte – das ist die schnellste Auszahlung aller in dieser Liste aufgeführten Methoden.

Laden Sie die App herunter und erstellen Sie ein Profil

Vollständige Identitätsprüfung

Wählen Sie die Schichtkategorien aus, für die Sie qualifiziert sind, z. B. Gastronomie, Lager oder Veranstaltungen

Durchsuchen Sie die offenen Schichten in Ihrer Metropolregion

Buchen Sie sofort und erscheinen Sie pünktlich, um die Auszahlung auszulösen

Gehen Sie nicht davon aus, dass jede Schicht den ausgeschriebenen Höchstsatz zahlt. Beliebte, besser bezahlte Schichten sind innerhalb von Minuten ausgebucht, sodass realistische Verdienste eher in der unteren Hälfte der Spanne liegen, es sei denn, Sie schauen regelmäßig in der App nach.

Wenn Sie nach flexiblen Möglichkeiten suchen, von zu Hause aus ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, sehen Sie sich diese Nebenjobs von zu Hause aus an und finden Sie einen, der zu Ihrem Zeitplan und Ihren Fähigkeiten passt.

Bezahlung nach jeder Schicht Instawork 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nehmen Sie Schichten in der Gastronomie und im Gastgewerbe mit einem Stundenlohn von 14 bis 25 Dollar an – mit schneller Auszahlung auf Ihre Karte und ohne Vorstellungsgespräch. Jetzt Schichten finden

2. Freiberufliche Tätigkeit auf Upwork

Als Freiberufler auf Upwork verdienen Sie realistisch gesehen 10 bis 25 Dollar pro Stunde für Einsteiger- und Verwaltungsaufgaben. Spezialisierte Fähigkeiten wie Entwicklung oder KI-Arbeit bringen bis zu 75 bis über 150 Dollar pro Stunde ein. Diese Spanne macht es zu einer der vielfältigsten Methoden in dieser Liste, da Ihre Verdienstobergrenze von Ihren Fähigkeiten abhängt und nicht von der Plattform.

Dies ist die beste Wahl für einen Nebenjob im Internet, wenn Sie bereits über eine gefragte Qualifikation verfügen: Schreiben, administrative Unterstützung, Buchhaltung, einfaches Design oder Kundenservice. Upwork berechnet Freiberuflern eine variable Servicegebühr von bis zu 15 % pro Auftrag, die vor der Abgabe eines Angebots angezeigt wird und für die gesamte Laufzeit des Auftrags feststeht. Dieses Modell ersetzte eine pauschale Gebühr von 10 %, die Upwork 2023 anstelle seiner älteren gestaffelten Struktur eingeführt hatte, und Upwork stellte dann am 1. Mai 2025 auf diese variable, vertragsbezogene Gebühr um.

Die Erstellung eines Profils ist kostenlos. Upwork verlangt eine geringe Anzahl von „Connects“ (Gebotsguthaben), um Angebote abzugeben. Diese kosten eine geringe Gebühr, sobald Ihr begrenztes monatliches Freiguthaben aufgebraucht ist. Rechnen Sie angesichts des Wettbewerbs um Einsteigeraufträge mit 1 bis 3 Wochen, bis Sie einen ersten Auftrag erhalten. Die Auszahlung erfolgt dann im wöchentlichen Abrechnungszyklus, sobald ein Kunde Ihre Arbeit oder einen Meilenstein genehmigt hat.

Erstellen Sie ein Profil mit einem klaren Schwerpunkt und einem Beispiel aus Ihrem Portfolio

Legen Sie einen Einstiegstarif fest, der leicht unter dem Marktpreis liegt, um Ihre ersten Bewertungen zu erhalten

Verfassen Sie maßgeschneiderte, kurze Angebote statt allgemeiner Copy-Paste-Präsentationen

Bitten Sie zufriedene Erstkunden um eine öffentliche Bewertung, bevor Sie Ihren Tarif erhöhen

Sich ganz am unteren Ende der Preisspanne zu positionieren und dort zu bleiben, ist hier der häufigste Fehler. Bei Ihren ersten 3 bis 5 Aufträgen sind Bewertungen wichtiger als der Preis. Danach wird eine Preiserhöhung erwartet, und die meisten Freiberufler unterbieten aus Gewohnheit.

Schauen Sie sich diese Tipps für Freiberufler an, die tatsächlich funktionieren, und gewinnen Sie besser bezahlte Kunden

Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest Upwork 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie können Ihre Fähigkeiten kostenlos einstellen und zahlen eine variable Servicegebühr von bis zu 15 %, wobei die Stundensätze von 10 US-Dollar für Einsteiger bis zu über 150 US-Dollar für Spezialisten reichen. Erstellen Sie ein Profil

3. Arbeit als virtueller Assistent über „Time etc“

Die Arbeit als virtueller Assistent bei Time etc beginnt laut der firmeneigenen Karriereseite bei 17 US-Dollar pro Stunde und steigt mit der Betriebszugehörigkeit. Damit ist dies eine der direktesten Möglichkeiten für Nebenjobs von zu Hause aus. Assistenten werden mit Kunden in den USA zusammengebracht und direkt für die Betreuung von Kalendern, E-Mail-Postfächern, Recherchen und administrative Unterstützung bezahlt.

Im Gegensatz zu einer App für Gelegenheitsjobs handelt es sich hierbei um eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Kunden. Sobald eine Vermittlung zustande gekommen ist, arbeiten Sie in der Regel über Monate hinweg mit denselben ein oder zwei Kunden zusammen, wodurch Ihr Einkommen, sobald Sie sich etabliert haben, besser planbar ist als bei einer Plattform für einmalige Aufträge. Die Auswahl erfolgt selektiv und auf Basis einer Bewerbung statt einer offenen Anmeldung. Daher prüft „Time etc.“ vor der Vermittlung an einen Kunden, ob du bereits Erfahrung in den Bereichen Verwaltung, als Führungsassistent*in oder in der Projektkoordination hast.

Die Bewerbung ist kostenlos. Rechnen Sie mit mehreren Wochen für die Prüfung Ihrer Bewerbung und die Vermittlung an einen Kunden – länger als bei einer Gig-Shift-App –, aber die Bezahlung erfolgt direkt und auf Stundenbasis, sobald die Vermittlung zustande gekommen ist.

Bewerben Sie sich über die „Time etc“-Assistenten-Seite

Durchlaufen Sie das Auswahlverfahren, bei dem in der Regel relevante Verwaltungserfahrung geprüft wird

Lassen Sie sich einem Kunden zuordnen

Vereinbaren Sie Arbeitszeiten und Aufgaben direkt mit diesem Kunden

Spezialisierte Erfahrungen wie Buchhaltung, Social Media oder Projektmanagement zu wenig hervorzuheben, ist der häufigste Fehler bei der Bewerbung. Eine allgemeine Beschreibung als „Verwaltungsmitarbeiter“ führt dazu, dass man eher für schlechter bezahlte, allgemeinere Aufgaben vermittelt wird als bei Angabe eines Spezialgebiets.

Ab 17 $ pro Stunde Time etc 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bewerben Sie sich als virtueller Assistent und verdienen Sie ab 17 US-Dollar pro Stunde; die Bewerbung ist kostenlos, und Sie arbeiten direkt für die Kunden, die Ihnen zugewiesen werden. Als VA bewerben

4. Transkription und Untertitelung bei Rev

Rev zahlt 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audio- oder Videominute für die Transkription und 0,54 bis 1,10 US-Dollar pro Minute für die Untertitelung. Da Sie pro Audiominute statt pro Stunde bezahlt werden, hängt Ihr tatsächlicher Stundenlohn stark von Ihrer Tippgeschwindigkeit und dem Schwierigkeitsgrad des Audiobeitrags ab.

Das sollte man ganz klar hervorheben. Ein Anfänger, der eine 60-minütige Aufnahme transkribiert, wofür er einschließlich Tippen, Abspielen und Korrigieren 3 bis 4 Stunden benötigt, verdient in der Praxis am Ende eher zwischen 3 und 9 Dollar pro Stunde. Und das trotz des höheren Minutensatzes, wie aus den Vergütungsaufschlüsselungen für Freiberufler in der Preisliste von Rev hervorgeht. Geschwindigkeit und Genauigkeit verbessern dies in den ersten Monaten erheblich.

Die Bewerbung ist kostenlos, aber Rev verlangt, dass Sie einen Eignungstest bestehen, der fundierte Kenntnisse der englischen Grammatik nachweist, sowie eine Probe-Transkription oder Untertitelung einreichen, die den Qualitätsstandards entspricht, bevor Sie Zugang zu bezahlten Aufträgen erhalten. Nach der Aufnahme stehen Aufträge sofort zur Verfügung und die Vergütung wird pro abgeschlossenem Auftrag gutgeschrieben.

Bewerben Sie sich und absolvieren Sie den Grammatiktest

Reichen Sie eine Probe-Transkription oder einen Untertitel zur Überprüfung ein

Sobald Sie zugelassen sind, können Sie verfügbare Aufträge durchsuchen und annehmen

Reichen Sie die fertige Arbeit zur Qualitätsprüfung bei Rev ein, bevor die Zahlung freigegeben wird

Ein häufiger Fehler ist es, als ersten Auftrag lange Audioaufnahmen mit geringer Verständlichkeit, mehreren Sprechern, Hintergrundgeräuschen oder Akzenten auszuwählen. Diese werden zwar mit dem gleichen Minutensatz vergütet wie klare Audioaufnahmen, die Bearbeitung dauert jedoch deutlich länger, was Ihren effektiven Stundensatz drastisch senkt.

Arbeiten Sie zu jeder beliebigen Zeit Rev 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Transkribieren und beschriften Sie Audioaufnahmen für 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Minute. Die Bewerbung ist kostenlos, allerdings entscheidet ein Grammatiktest darüber, welche Aufträge Sie annehmen können. Als Freiberufler bewerben

5. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge auf Rover

Für die Tierbetreuung und das Gassi gehen mit Hunden über Rover werden in der Regel 15 bis 40 Dollar pro Spaziergang gezahlt, wobei für Übernachtungen ein höherer Lohn anfällt. Die meisten Teilzeit-Betreuer verdienen zwischen 300 und 800 Dollar im Monat, was dies zu einer soliden Nebenbeschäftigung rund um Haustiere macht, wenn man Tiere ohnehin schon mag. Ein kleiner Teil der besonders aktiven Betreuer geht dabei fast schon in Vollzeit.

Die Standardprovision von Rover beträgt in den meisten Regionen 20 % und steigt in Kalifornien sowie bei RoverGO-Buchungen auf 25 % – zusätzlich zu einer separaten Gebühr, die den Tierbesitzern in Rechnung gestellt wird. In den Ballungsräumen Seattle, Chicago und Dallas-Fort Worth testet Rover außerdem ein gestaffeltes Gebührensystem, bei dem die Provision mit zunehmender Buchungshistorie sinkt. Die Gebühr reicht von 30 % bis hinunter auf 10 % für Betreuer mit Buchungen im Gesamtwert von mindestens 1.200 $. Betreuer behalten unabhängig von der Stufe 100 % aller Trinkgelder, und die Festlegung des eigenen Preises ist nach wie vor der wichtigste Hebel, um das Nettoeinkommen zu steigern.

Die Bewerbung ist kostenlos. Rover verlangt für bestimmte Dienstleistungen eine Hintergrundüberprüfung sowie ein vollständiges Profil mit Fotos und einer Biografie, bevor Kunden Sie buchen können. Je nachdem, wie umkämpft Ihr lokaler Markt ist, dauert es Tage bis Wochen, bis Sie Ihre erste Buchung erhalten; anschließend erfolgt die Auszahlung pro abgeschlossener Buchung.

Erstellen Sie ein detailliertes Profil mit echten Fotos und einer aussagekräftigen Biografie

Bestehen Sie die erforderliche Hintergrundüberprüfung

Legen Sie wettbewerbsfähige Einstiegspreise fest

Reagieren Sie schnell auf Buchungsanfragen, da die Reaktionszeit Ihr Ranking in der App beeinflusst

Der häufigste Fehler ist es, die Preise zu niedrig anzusetzen, um die ersten Buchungen zu erhalten, und die Preise danach nie wieder anzuheben. Die meisten erfolgreichen Haustierbetreuer legen vom ersten Tag an marktübliche Preise fest und bauen ihren Kundenstamm auf der Grundlage von Bewertungen auf – nicht durch Rabatte.

Verdienen Sie Geld mit dem Gassi gehen Rover 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihre eigenen Preise für Spaziergänge und Haustierbetreuung fest – die Anmeldung ist kostenlos. Die Vermittlungsgebühr von Rover beträgt je nach Standort und Buchungshistorie zwischen 20 % und 25 %, zuzüglich Trinkgeld. Werden Sie Sitter

6. Online-Nachhilfe bei Wyzant

Nachhilfe über Wyzant wird für die meisten Fächer mit 15 bis 35 Dollar pro Stunde vergütet, wobei Nachhilfelehrer ihren Tarif für Spezialfächer frei bis zu 60 Dollar pro Stunde oder mehr festlegen können. Da Sie den Preis festlegen, werden spezifische, gefragte Fächer wie Mathematik, Prüfungsvorbereitung oder eine Sprache besser vergütet als ein allgemeines Angebot zur Hausaufgabenhilfe. Es ist ein idealer Nebenjob für alle, die bereits informell Nachhilfe geben.

Wyzant behält etwa 25 % der Gebühr pro Unterrichtsstunde als Servicegebühr ein, zusätzlich zu einer separaten Gebühr, die dem Schüler in Rechnung gestellt wird. Das bedeutet, dass du bei einem Angebot von 40 $ pro Stunde realistisch gesehen nach Abzug von Wyzants Anteil eher 30 $ pro Stunde erhältst.

Die Bewerbung ist kostenlos, allerdings prüft Wyzant die Bewerbungen und verlangt möglicherweise eine Hintergrundüberprüfung sowie einen fachspezifischen Eignungstest, bevor Ihr Profil online geschaltet wird. Rechnen Sie mit einigen Tagen bis Wochen, bis Sie Ihren ersten zahlenden Schüler gewinnen, die Bezahlung erfolgt dann kurz nach jeder abgeschlossenen Unterrichtsstunde.

Wählen Sie konkrete, durchsuchbare Themen anstelle von weit gefassten Kategorien

Legen Sie einen Einstiegspreis nahe dem unteren Ende der Spanne fest

Absolvieren Sie alle erforderlichen Fachprüfungen

Reagieren Sie schnell auf Ihre ersten Anfragen, da Schüler oft den ersten qualifizierten Nachhilfelehrer buchen, der antwortet

Ein häufiger Fehler ist es, zu viele Fächer auf einmal anzugeben. Ein Profil, das sich auf zehn Fächer erstreckt, wird in der Suche schlechter platziert als eines, das sich auf zwei oder drei Fächer spezialisiert hat, da Schüler nach bestimmten Fächern suchen.

Vermitteln Sie Ihr Wissen Wyzant 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren eigenen Nachhilfesatz fest, melden Sie sich kostenlos an und behalten Sie nach Abzug der Wyzant-Servicegebühr etwa 75 % des Erlöses pro Unterrichtsstunde. Als Nachhilfelehrer bewerben

7. Freiberufliches Grafikdesign auf 99designs

Freiberufliche Designaufträge auf 99designs werden über zwei verschiedene Modelle vergütet. Bei Designwettbewerben erhält nur der vom Kunden ausgewählte Gewinner eine Vergütung. Direkte Eins-zu-Eins-Aufträge mit Kunden werden jedes Mal bezahlt, und diese Aufteilung ist hier wichtiger als auf den meisten anderen Plattformen, da eine Niederlage im Wettbewerb unbezahlte Arbeitszeit bedeutet.

Das verändert die Art und Weise, wie Sie diese Art von Nebenjob in Ihrem Zeitplan einplanen sollten. 99designs erhebt eine gestaffelte Gebühr, die von 5 % auf der Top-Level-Stufe bis zu 15 % auf der Einstiegsstufe reicht, zuzüglich einer Vermittlungsgebühr von 20 % auf die ersten 500 Dollar bei einem selbst akquirierten Kunden. Ein Designer der Top-Stufe mit wiederkehrenden Direktkunden behält den größten Anteil jeder Rechnung (das beste Angebot auf der Plattform), doch um diesen Status zu erreichen, bedarf es einer entsprechenden Erfolgsbilanz.

Die Anmeldung ist kostenlos, und die Teilnahme an Wettbewerben ist gebührenfrei. Jeder Beitrag ist unbezahlte Designarbeit ohne Gewinngarantie; betrachten Sie frühe Wettbewerbe daher eher als Aufbau Ihres Portfolios statt als Einnahmequelle. Um einen Wettbewerb zu gewinnen, kann es eine oder zwanzig Einreichungen erfordern, während Aufträge im direkten Kundenkontakt – sobald du ein Portfolio hast – in der Regel schneller zustande kommen, oft innerhalb von Tagen bis zu ein paar Wochen für ein erstes bezahltes Projekt.

Bauen Sie sich ein kleines Portfolio auf, bevor Sie an Wettbewerben teilnehmen

Nehmen Sie an einer Handvoll Wettbewerben in einer bestimmten Nische teil, beispielsweise für Logos, Verpackungen oder Social-Media-Vorlagen

Sobald ein Entwurf gewinnt oder Aufmerksamkeit erregt, streben Sie direkte Kundenbeziehungen an, um die Wettbewerbsgebührenstruktur in Zukunft zu vermeiden

Es ist ein häufiger Fehler, jede Wettbewerbsteilnahme als abrechenbare Arbeitszeit zu betrachten. Die meisten Designer, die hier erfolgreich sind, planen eine feste Anzahl unbezahlter Beiträge pro Woche ein und hören auf, sobald dieses Budget aufgebraucht ist, anstatt jedem offenen Wettbewerb hinterherzulaufen.

Konkurrieren oder Direktkunden gewinnen 99designs 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nehmen Sie kostenlos an Designwettbewerben teil oder betreuen Sie Kunden im Einzelgeschäft und behalten Sie je nach Ihrer Mitgliedschaftsstufe 85 % bis 95 % der Rechnungen von Direktkunden. Als Designer bewerben

8. Korrekturlesen akademischer Texte auf ProofreadingPal

Das Korrekturlesen für ProofreadingPal bringt den meisten Korrektoren etwa 5 bis 15 US-Dollar pro Stunde ein, sobald der Vergütungssatz pro Wort auf die tatsächliche Lese- und Bearbeitungsgeschwindigkeit umgerechnet wird. Mit zunehmender Erfahrung und höheren Stufen steigt dieser Betrag auf 10 bis 30 US-Dollar pro Stunde. Das liegt deutlich unter den Zahlen, die manche Gehaltsportale angeben, da man pro 100 Wörter und nicht pro Stunde bezahlt wird. Das sollte man wissen, bevor man sich darauf als zuverlässiges Nebeneinkommen verlässt.

Die Bewerbung ist kostenlos, aber die Anforderungen sind hoch. ProofreadingPal verlangt entweder einen Hochschulabschluss plus fünf Jahre Erfahrung im Lektorat oder den Status als Professor oder Doktorand mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5. In jedem Fall musst du außerdem mit den wichtigsten akademischen Stilrichtlinien vertraut sein, und sowohl die Bewerbung als auch eine eventuelle unbezahlte Probezeit verlängern die Wartezeit bis zu deinem ersten bezahlten Auftrag um mehrere Wochen.

Vergewissere dich vor der Bewerbung, dass du die Anforderungen für einen Hochschulabschluss oder den Status als Professor erfüllst

Bereite ein Korrekturbeispiel vor, das Kenntnisse mindestens eines wichtigen Stilhandbuchs belegt

Verpflichten Sie sich nur zu einem Verfügbarkeitszeitraum, den Sie angesichts der Strafe für versäumte Schichten zuverlässig einhalten können

Erfassen Sie im ersten Monat die tatsächlich pro Auftrag aufgewendete Zeit, um Ihren tatsächlichen Stundensatz zu ermitteln

Es ist ein Fehler, dies als einfaches Korrekturlesen zu betrachten. Lektoren beschreiben die tatsächliche Arbeit eher als umfassendes Lektorat, das länger dauert als ein schneller Durchgang und Ihren effektiven Stundensatz schmälert, wenn Sie dies nicht einkalkulieren.

Akademische Lektoratsarbeiten von zu Hause aus ProofreadingPal 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erfordert einen Hochschulabschluss oder eine Qualifikation auf Professorenebene; der tatsächliche Stundenlohn liegt bei etwa 5 bis 15 US-Dollar, in höheren Stufen auch darüber. Zum Korrekturlesen bewerben

9. Sprachaufträge auf Voices.com

Die Arbeit als Sprecher über Voices wird pro Projekt vergütet, wobei die Plattform eine Provision von 20 % einbehält, sodass der Sprecher bei einem Auftrag im Wert von 1.000 $ netto 800 $ erhält. Im Gegensatz zu den meisten Einträgen in dieser Liste handelt es sich hierbei eher um ein spezialisiertes freiberufliches Handwerk als um einen Nebenjob für Einsteiger, da bezahlte Aufträge von der Qualität der Demoaufnahmen und den tatsächlichen Sprechfähigkeiten abhängen.

Eine kostenlose „Guest“-Mitgliedschaft ermöglicht lediglich private Einladungen zu Vorsprechen. Eine Premium-Mitgliedschaft für 499 $ pro Jahr ist erforderlich, um auf offene Aufträge zu reagieren, Pakete zusammenzustellen, die Kunden direkt kaufen können, und in der Suche einen höheren Rang einzunehmen. Diese Vorabkosten sind für diese Liste ungewöhnlich und sollten vor einer Entscheidung gegen das realistische Auftragsvolumen abgewogen werden.

Ein ordentliches Heimstudio und ein Demo-Reel sind praktisch unerlässlich, um echte Aufträge zu erhalten. Ohne Premium-Mitgliedschaft musst du mit Wartezeiten von Wochen bis Monaten bis zur ersten Auszahlung rechnen, da Gastmitglieder nur auf private Einladungen warten können. Die Auszahlung erfolgt nach Abschluss eines Auftrags über PayPal.

Nimm ein zielgerichtetes Demo-Reel in deinem stärksten Stil auf, zum Beispiel Werbung, Sprecherarbeit oder Charakterdarstellung

Beginnen Sie mit einem kostenlosen Gastprofil, um das Interesse zu testen

Wechseln Sie erst dann auf Premium um, wenn Ihr Demo-Reel gut genug ist, um bei Castings erfolgreich zu sein

Bieten Sie Ihre ersten Buchungen zu wettbewerbsfähigen Preisen an, um Bewertungen zu sammeln

Ein häufiger Fehler ist es, auf Premium zu upgraden, bevor man ein überzeugendes Demo aufgenommen hat. Die Mitgliedskosten machen ein schwaches Demo nicht wett, und einen schlechten ersten Eindruck in einem Nischenmarkt lässt sich nur schwer wieder wettmachen.

Lizenzieren Sie Ihre Stimme für berufliche Zwecke Voices 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Gastprofile erhalten ausschließlich private Einladungen; ein Premium-Abonnement für 499 US-Dollar pro Jahr schaltet den vollen Zugang zu Castings frei, und „Voices“ behält eine Provision von 20 % pro Auftrag ein. Kostenloses Profil erstellen

10. Verkauf handgefertigter Waren auf Etsy

Der Verkauf handgefertigter Waren auf Etsy kostet laut der Gebührenordnung von Etsy 0,20 US-Dollar pro Angebot zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 6,5 % und einer Zahlungsabwicklungsgebühr von etwa 3 % plus 0,25 US-Dollar. Die Eröffnung eines Shops selbst ist kostenlos, sodass man dies fast kostenlos als Nebenbeschäftigung ausprobieren kann, da Gebühren erst anfallen, wenn tatsächlich etwas verkauft wird.

Insgesamt belaufen sich die Standardgebühren auf etwa 9,5 % bis 10,8 % des Verkaufspreises zuzüglich der festen Einstellgebühr, und für Offsite-Anzeigen können je nach Jahresumsatz Ihres Shops weitere 12 % bis 15 % hinzukommen. Größere Shops zahlen den niedrigeren „Offsite Ads“-Satz, haben aber nicht mehr die Möglichkeit, sich davon abzumelden – das sollte man im Voraus wissen.

Die tatsächlichen Kosten für die meisten Anfänger bestehen aus Material und Zeitaufwand, was je nach Handwerksart stark variiert. Rechnen Sie mit Tagen bis Wochen bis zum ersten Verkauf in einem neuen Shop ohne Bewertungen, und Etsy Payments gibt die Gelder einige Werktage nach Abschluss eines Verkaufs frei.

Wählen Sie eine spezifische, suchbare Nische statt einer breiten Handwerkskategorie

Fotografieren Sie Produkte bei natürlichem Licht vor einem einfarbigen Hintergrund

Formulieren Sie Ihre Angebotstitel anhand der Suchbegriffe, die Käufer tatsächlich verwenden

Legen Sie den Preis so fest, dass er die Materialkosten, den Zeitaufwand und die gesamten Gebühren von Etsy abdeckt, nicht nur die Materialkosten

Der häufigste Fehler ist es, den Preis so festzulegen, dass er nur die Materialkosten deckt, und dabei die gesamten Gebühren von Etsy zu vergessen. Ein Shop, der auf dem Papier profitabel aussieht, kann Geld verlieren, sobald die Transaktionsgebühren und die Kosten für die Zahlungsabwicklung abgezogen werden.

Verkaufe, was du selbst herstellst Etsy 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Einstellgebühr beträgt 0,20 $, hinzu kommen eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie Gebühren für die Zahlungsabwicklung; die Eröffnung des Shops selbst ist kostenlos. Eröffnen Sie Ihren Shop

11. Weiterverkauf von Secondhand-Kleidung auf Poshmark

Der Weiterverkauf von Secondhand-Kleidung auf Poshmark kostet bei Verkäufen unter 15 US-Dollar eine Pauschalgebühr von 2,95 US-Dollar oder ab diesem Betrag eine Gebühr von 20 %, wobei keine separaten Einstell- oder Zahlungsabwicklungsgebühren anfallen. Diese Pauschalgebühr begünstigt tatsächlich preisgünstige Artikel: Bei einem Verkauf von 12 $ fallen nur 2,95 $ an statt eines Abzugs von 20 %, was diesen Nebenverdienst durch das Ausmisten des Kleiderschranks auch bei kleinen Artikeln lohnenswert macht.

Diese Gebühr umfasst sowohl die Zahlungsabwicklung als auch ein im Voraus bezahltes USPS-Versandetikett, sodass Sie die Versandkosten nie separat berechnen müssen, da Poshmark das Etikett bereitstellt. Das Geld wird in der Regel einige Werktage nach Bestätigung des Erhalts durch den Käufer gutgeschrieben – dies sollten Sie bei Ihrer Liquiditätsplanung berücksichtigen.

Das Einstellen ist kostenlos, und die einzigen wirklichen Kosten entstehen durch die Beschaffung des Warenbestands, sei es aus dem eigenen Kleiderschrank oder aus Secondhand-Fundstücken. Rechne mit Tagen bis Wochen bis zum ersten Verkauf, je nachdem, wie wettbewerbsfähig du deine Angebote preislich gestaltest und fotografierst.

Fotografieren Sie die Artikel bei gutem Licht und zeigen Sie eventuelle Mängel ehrlich

Legen Sie den Preis etwas unter dem vergleichbarer aktiver Angebote fest, um den Lagerbestand schneller abzubauen

Teilen Sie Ihre Angebote regelmäßig im Social-Feed der App, da Sichtbarkeit den größten Teil der Verkäufe ausmacht

Bündeln Sie kleinere Artikel, um Bestände mit geringem Wert effizient abzubauen

Ein häufiger Fehler ist es, Artikel so zu bepreisen, dass sie dem Einzelhandelspreis statt dem Wiederverkaufswert entsprechen. Poshmark- Käufer erwarten einen Preisnachlass gegenüber Neupreisen, und überteuerte Angebote bleiben einfach unverkauft.

Verkaufe deine Kleidung Poshmark 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Einstellen ist kostenlos; Poshmark erhebt eine Pauschalgebühr von 2,95 $ bei Verkäufen unter 15 $ bzw. 20 % bei Verkäufen darüber, inklusive Versandetikett. Einen Artikel einstellen

12. Verkauf von Stockfotos und -videos auf Adobe Stock

Der Verkauf von Stockfotos und -videos auf Adobe Stock bringt gemäß den eigenen Lizenzbedingungen von Adobe Stock eine Lizenzgebühr von etwa 33 % für Fotos und Vektorgrafiken sowie 35 % für Videos ein. Sobald Sie über ein Portfolio verfügen, handelt es sich hierbei um eine wirklich passive Form der Nebentätigkeit, da dieselbe Datei wiederholt verkauft werden kann, ohne dass pro Verkauf zusätzlicher Aufwand entsteht.

Adobe Stock garantiert eine Mindestvergütung pro Lizenz von 0,33 US-Dollar für neue Mitwirkende, die auf 0,38 US-Dollar für Mitwirkende mit hohem Verkaufsvolumen (mehr als 10.000 Verkäufe insgesamt) ansteigt, und zahlt aus, sobald Ihr Guthaben die Schwelle von 25 US-Dollar erreicht hat. Die Einnahmen pro Bild sind zu Beginn unvorhersehbar und steigen langsam an, je mehr Ihr Portfolio und Ihr Suchranking wachsen.

Die Bewerbung ist kostenlos. Du benötigst eine Kamera oder ein Smartphone, das Bilder in professioneller Qualität aufnehmen kann, und die Dateien müssen den technischen und inhaltlichen Qualitätsstandards von Adobe entsprechen, um akzeptiert zu werden. Rechne mit Wochen bis Monaten bis zum ersten Verkauf, da es eine Weile dauert, bis die Portfolios neuer Anbieter in der Suche entdeckt werden. Auszahlungen erfolgen monatlich, sobald du die Schwelle überschritten hast.

Bewerben Sie sich als Autor und bestehen Sie die erste Qualitätsprüfung

Recherchieren Sie nach gefragten, noch wenig bedienten Kategorien statt nach übersättigten

Versehe Bilder mit Tags und Titeln, die den spezifischen Suchbegriffen entsprechen, die Käufer verwenden

Laden Sie regelmäßig Bilder hoch, da ein größeres Portfolio die Auffindbarkeit im Laufe der Zeit erhöht

Ein häufiger Fehler ist es, nur eine kleine, einmalige Menge an Bildern hochzuladen und dann ein kontinuierliches Einkommen zu erwarten. Die Einnahmen skalieren hier mit der Größe und Kontinuität des Portfolios, nicht mit einer einzelnen Upload-Sitzung.

Lizenzen für Ihre Fotos und Clips Adobe Stock 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Einreichen ist kostenlos; die Lizenzgebühren betragen etwa 33 % für Fotos und Vektorgrafiken sowie 35 % für Videos und werden ausgezahlt, sobald ein Guthaben von 25 US-Dollar erreicht ist. Werden Sie Mitwirkender

13. Print-on-Demand-Designs über Printful

Die Einrichtung von Print-on-Demand über Printful ist kostenlos. Die typischen Gewinnspannen reichen von etwa 10 % bei wettbewerbsfähigen Basisartikeln bis zu 50 % oder mehr bei Premium- oder Nischen-Designs. Da Printful nur pro Bestellung abrechnet, besteht kein Lagerrisiko. Das macht dies zu einer risikoarmen kreativen Nebenbeschäftigung, auch wenn Ihre Gewinnspanne vollständig von der Attraktivität des Designs und davon abhängt, wie gut sich Ihr Shop vermarktet.

Es fallen keine monatlichen Kosten an. Ein optionaler „Growth“-Tarif für 24,99 US-Dollar pro Monat gewährt Rabatte von bis zu 33 % auf Produkte und wird automatisch kostenlos, sobald ein Shop einen qualifizierten Jahresumsatz von 12.000 US-Dollar erreicht. Für die meisten Einsteiger liegen die tatsächlichen Kosten gar nicht in der Gebühr von Printful: Es sind vielmehr die Zeit und die Werbeausgaben, die erforderlich sind, um tatsächlich Besucher auf einen neuen Shop zu lenken.

Die Anbindung an Etsy oder Shopify ist kostenlos. Designkenntnisse oder ein Vorlagen-Tool sowie ein Shop, über den verkauft werden kann, sind die einzigen wirklichen Voraussetzungen. Rechnen Sie mit Wochen bis Monaten bis zur ersten Auszahlung, da diese vom Traffic des Shops und nicht von der Genehmigung durch die Plattform abhängt. Die Auftragsabwicklung selbst erfolgt praktisch ohne Wartezeit, sobald eine Bestellung eingeht.

Wählen Sie eine spezifische Nischenzielgruppe statt eines allgemeinen Designthemas

Verbinden Sie Printful mit einem Etsy- oder Shopify-Shop

Bestelle vor dem Start ein Muster, um die Druckqualität zu prüfen

Legen Sie den Preis so fest, dass die Grundkosten des Produkts sowie eine echte Marge abgedeckt sind – nicht nur auf runde Zahlen

Ein häufiger Fehler ist es, die Versandkosten und die Bearbeitungszeit bei der Preisgestaltung zu unterschätzen. Die Auftragsabwicklung verlängert die Lieferzeit, was der Käufer im Voraus wissen muss; unklare Erwartungen führen zu Rückerstattungsanfragen.

Kein Lagerbestand erforderlich Printful 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anbindung an Ihren Shop ist kostenlos und es gibt keine Mindestbestellmenge; die üblichen Gewinnspannen liegen bei 10 % für Basisartikel bis zu 50 % für Premium-Designs. Kostenlos mit dem Gestalten beginnen

14. Vermieten Sie Ihr Auto auf Turo

Wenn Sie ein Auto auf Turo vermieten, können Sie zwischen drei Ertragsmodellen wählen, die von 70 % bis zu 90 % reichen und jeweils mit einem entsprechend niedrigeren oder höheren Selbstbehalt im Schadensfall verbunden sind. Laut den aktuellen Angaben von Turo selbst liegen die durchschnittlichen Einnahmen der Gastgeber bei etwa 874 bis 906 US-Dollar pro Monat und Auto. Damit gehört diese Option zu den ertragreichsten Angeboten auf dieser Liste, wenn Sie bereits ein ungenutztes Auto besitzen.

Der Kompromiss zwischen den drei Modellen ist einfach: Ein höherer Anteil für den Gastgeber geht mit einem höheren Selbstbehalt im Schadensfall einher, während ein niedrigerer Anteil ein weitaus geringeres finanzielles Risiko pro Schadensfall mit sich bringt. Turo betreibt außerdem ein separates „Hands Off Hosting“-Co-Host-Programm, bei dem ein lokaler Gastgeber das Auto für Sie verwaltet und dafür 70 % oder 100 % eines geringeren Grundanteils an den Einnahmen erhält. Das ist eine andere Vereinbarung als bei den oben genannten Standard-Hosting-Tarifen.

Es fallen keine Startkosten an, abgesehen vom Besitz oder Leasing eines geeigneten Fahrzeugs, wobei Turo eigene Anforderungen hinsichtlich Alter, Kilometerstand und Zustand der inserierten Fahrzeuge festlegt. Je nach lokaler Nachfrage dauert es Tage bis Wochen, bis die erste Buchung eingeht; die Auszahlung erfolgt dann innerhalb weniger Werktage nach jeder abgeschlossenen Fahrt.

Stellen Sie das Auto mit klaren, gut beleuchteten Fotos und einer genauen Beschreibung des Zustands ein

Wählen Sie einen Verdienstplan, der Ihrem persönlichen Risikoappetit entspricht

Legen Sie einen wettbewerbsfähigen Tagessatz im Vergleich zu ähnlichen lokalen Angeboten fest

Halten Sie den Kalender auf dem neuesten Stand, um Doppelbuchungen oder versäumte Verfügbarkeiten zu vermeiden

Ein häufiger Fehler ist es, sich für den 90-Prozent-Tarif zu entscheiden, ohne den Selbstbehalt von 2.750 Dollar einzuplanen. Der höhere Selbstbehalt lohnt sich nur, wenn Sie diesen Worst-Case-Fall tatsächlich verkraften können.

Vermieten Sie Ihr ungenutztes Auto Turo 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wählen Sie einen Gastgeberanteil von 70 %, 80 % oder 90 %, der an Ihren Selbstbehalt gekoppelt ist; Turo gibt die durchschnittlichen Einnahmen der Gastgeber mit etwa 874 bis 906 US-Dollar pro Monat an. Stellen Sie Ihr Auto ein

15. Haussitting über TrustedHousesitters

Das Haussitten über TrustedHousesitters bringt überhaupt kein Bargeld ein. Es handelt sich um einen Tausch von kostenloser Unterkunft gegen die Betreuung von Haustieren und des Hauses, was nur insofern als Nebenjob gilt, als es einen großen Teil der Lebenshaltungskosten direkt einspart. Dies ist die einzige ehrliche Ausnahme in dieser Liste; sie wurde aufgenommen, weil es eine echte Möglichkeit ist, die Kosten auf Reisen zu senken – nicht, weil dadurch Geld auf Ihr Bankkonto fließt.

Haushüter zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 129 $ für „Basic“, 169 $ für „Standard“ oder 259 $ für „Premium“. Seit Ende 2025 zahlen sowohl Haushüter als auch Hausbesitzer zusätzlich eine Buchungsgebühr von 12 $ pro bestätigtem Haushüter-Einsatz in den Stufen „Basic“ und „Standard“. Bei der „Premium“-Stufe entfällt diese Gebühr pro Haussitting, sodass sich häufige Haussitter mit der höheren Stufe finanziell lohnen können; außerdem fließt kein Geld direkt zwischen Hausbesitzer und Haussitter. Ein vollständiges Profil, Referenzen und oft auch ein kurzes Vorstellungsvideo werden erwartet, bevor Hausbesitzer dich buchen; der Vorteil besteht hier in den eingesparten Miet- oder Hotelkosten, nicht in einer Barzahlung.

Wählen Sie die Mitgliedschaftsstufe, die Ihrer voraussichtlichen Nutzungshäufigkeit entspricht

Erstellen Sie ein vollständiges Profil mit Referenzen und, im Idealfall, einem kurzen Video

Bewerben Sie sich auf Aufträge, die Ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit entsprechen, anstatt sich massenhaft zu bewerben

Legen Sie bei Ihrem ersten Haussitting besonders viel Wert auf Kommunikation und Fotos, um eine gute Bewertung zu erhalten

Ein häufiger Fehler ist es, Premium-Mitglied zu werden, bevor man sich vergewissert hat, dass an Ihrem Wunschstandort genügend Nachfrage nach Haussitting-Aufträgen besteht. Die Gebührenerlassung macht sich laut dem platformeigenen Preisvergleich erst ab 6 bis 9 Haussitting-Aufträgen pro Jahr bezahlt.

Kostenlose Aufenthalte, kein kostenloses Bargeld TrustedHousesitters 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mitgliedschaft kostet zwischen 129 und 259 Dollar pro Jahr, wobei in den unteren Mitgliedschaftsstufen eine Gebühr von 12 Dollar pro Haussitting anfällt; dabei wird kostenlose Unterkunft gegen die Betreuung von Haustieren und Haus gehalten, nicht gegen Lohn. Werden Sie Haussitter

Vergleich von 15 echten Nebenjobs: Vergütung, Startkosten und Zeitaufwand

Jede Methode auf dieser Liste für Nebenjobs musste eine echte, überprüfbare Vergütung oder Gebührenstruktur auf der Website der Plattform selbst oder aus einer seriösen Sekundärquelle vorweisen, bevor sie in die Auswahl aufgenommen wurde.

Diese 15 Nebenjob-Optionen unterscheiden sich hinsichtlich Kosten, Zeitaufwand und Geschäftsmodell so stark voneinander, dass ein kurzer Vergleich nebeneinander hilfreich ist, bevor Sie sich für eine entscheiden. Die folgende Tabelle fasst die Zahlen aus allen obigen Abschnitten zusammen, sodass Sie sie auf einen Blick vergleichen können.

Vorgehensweise Anschaffungskosten Typische Vergütung Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie passiv Instawork (Schichten) Kostenlos 14–25 $/Std. Am selben Tag bis zu einigen Tagen Aktiv Upwork (freiberuflich) Kostenlos 10–150+ $/Std. 1–3 Wochen Aktiv Time etc (VA) Kostenlos Ab 17 $/Std. Wochen (Bewerbung) Aktiv Rev (Transkription) Kostenlos 0,40–1,10 $/Min. Unmittelbar nach der Genehmigung Aktiv Rover (Haustierbetreuung) Kostenlos 15–75 $/Buchung Tage bis Wochen Aktiv Wyzant (Nachhilfe) Kostenlos 15–60+ $/Std. Tage bis Wochen Aktiv 99designs (Design) Kostenlos Wettbewerb oder 85–95 % direkt Variabel bis Wochen Aktiv ProofreadingPal (Lektorat) Kostenlos ~5–15 $/Std. Wochen (Bewerbung) Aktiv Voices (Synchronisation) 0–499 $/Jahr Pro Projekt, abzüglich 20 % Wochen bis Monate Aktiv Etsy (Handgemachtes) Kostenlos + Materialkosten Je nach Produkt unterschiedlich Tage bis Wochen Halbpassiv Poshmark (Wiederverkauf) Kostenlos + Lagerbestand Je nach Artikel Tage bis Wochen Aktiv Adobe Stock (Medien) Kostenlos ~33–35 % Lizenzgebühr Wochen bis Monate Passiv Printful (POD) Kostenlos 10–50 %+ Marge Wochen bis Monate Halbpassiv Turo (Autovermietung) Kostenlos (eigenes Auto) Durchschnittlich ~874–906 $/Monat Tage bis Wochen Halbpassiv TrustedHousesitters 129–259 $/Jahr Eingesparte Kosten, kein Bargeld Wochen Aktiv

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps für Nebenjobs

Belohnungs- und „Play-to-Earn“-Apps eignen sich als mühelose Ergänzung zu den oben genannten Methoden, nicht jedoch als Hauptquelle für Nebeneinkünfte, da die Auszahlungen gering sind und von Natur aus begrenzt sind. Sie lassen sich am besten im Hintergrund laufen, während Sie eine der oben genannten, besser bezahlten Methoden nutzen.

„Snakzy“, die eigene App von Eneba, ist kostenlos nutzbar und hat eine Mindestauszahlung von 35 $. „BigCash“ ist eine kostenlose Option mit einer Mindestauszahlung von 1 $. Bei beiden musst du mindestens 18 Jahre alt sein, um dich anzumelden, und bei beiden kannst du im Gegensatz zu den meisten der oben genannten, auf Fähigkeiten basierenden Methoden sofort ohne Anmeldeprozess loslegen. Wenn du weitere Optionen in dieser Kategorie suchst, schau dir unseren Leitfaden zu den besten Apps zum Geldverdienen an.

Swagbucks ist ein bekannter Name in diesem Bereich, den man neben diesen beiden im Auge behalten sollte, obwohl hier kein bestätigter Link dafür verfügbar ist und auch hier ein Mindestalter von 18 Jahren für die Anmeldung erforderlich ist.

App Mindestauszahlung Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 Kostenlos (ab 18)

Die Teilnahme ist bei allen Programmen zu 100 % kostenlos, es ist keine Einzahlung erforderlich und sie stehen allen Personen ab 18 Jahren offen. Nichts hält Sie davon ab, es parallel zu einer der oben genannten Methoden auszuprobieren, die zu Ihrem Zeitplan passt.

Du kannst sofort echte Prämien verdienen, indem du einfach Snackzy ausprobierst.

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Was nicht funktioniert

Die meisten Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Nebenjobs folgen wenigen wiederkehrenden Mustern, und wenn man diese kennt, lässt sich der größte Teil des tatsächlichen Schadens verhindern. Allen gemeinsam ist, dass man aufgefordert wird, Geld zu zahlen oder andere zu werben, bevor man überhaupt eine Vergütung erhält.

„Pay-to-Play“-Starter-Kits: Jede Nebenbeschäftigungsmöglichkeit, bei der vor Beginn der bezahlten Arbeit eine Vorabgebühr für ein Starter-Kit, eine Zertifizierung oder einen exklusiven Zugang erhoben wird, ist ein Warnsignal, vor dem die FTC in ihren Richtlinien zu Geschäftsmöglichkeiten ausdrücklich warnt. Keine der oben genannten 15 Plattformen verlangt dies jemals.

Jede Nebenbeschäftigungsmöglichkeit, bei der vor Beginn der bezahlten Arbeit eine Vorabgebühr für ein Starter-Kit, eine Zertifizierung oder einen exklusiven Zugang erhoben wird, ist ein Warnsignal, vor dem die FTC in ihren Richtlinien zu Geschäftsmöglichkeiten ausdrücklich warnt. Keine der oben genannten 15 Plattformen verlangt dies jemals. „Nebenjob“, bei dem die Anwerbung im Vordergrund steht: Wenn die Hauptverdienstquelle darin besteht, andere Personen für dieselbe Gelegenheit zu werben, anstatt die Arbeit selbst zu verrichten, handelt es sich gemäß den eigenen Leitlinien der FTC zum Multi-Level-Marketing um eine Pyramidenstruktur und nicht um einen Nebenjob.

Wenn die Hauptverdienstquelle darin besteht, andere Personen für dieselbe Gelegenheit zu werben, anstatt die Arbeit selbst zu verrichten, handelt es sich gemäß den eigenen Leitlinien der FTC zum Multi-Level-Marketing um eine Pyramidenstruktur und nicht um einen Nebenjob. Betrug durch Überzahlungen und gefälschte Schecks: Ein Auftraggeber oder Kunde, der für freiberufliche oder Wiederverkaufsarbeiten zu viel bezahlt und die Rücküberweisung der Differenz verlangt, ist ein klassischer Überzahlungsbetrug, den das Better Business Bureau seit Jahren auf Freiberufler- und Marktplatzplattformen dokumentiert. Der ursprüngliche Scheck oder die Zahlung wird nach der Überweisung als ungedeckt zurückgewiesen.

Ein Auftraggeber oder Kunde, der für freiberufliche oder Wiederverkaufsarbeiten zu viel bezahlt und die Rücküberweisung der Differenz verlangt, ist ein klassischer Überzahlungsbetrug, den das Better Business Bureau seit Jahren auf Freiberufler- und Marktplatzplattformen dokumentiert. Der ursprüngliche Scheck oder die Zahlung wird nach der Überweisung als ungedeckt zurückgewiesen. Unrealistische Versprechungen zum Weiterverkauf auf Marktplätzen: Jeder Kurs oder Leitfaden, der garantierte Gewinnspannen beim Weiterverkauf oder Print-on-Demand ohne jegliches Marketing verspricht, ignoriert, dass Plattformen wie Etsy, Poshmark und Printful erst dann zahlen, wenn ein tatsächlicher Käufer gefunden wurde. Keine Gebührenstruktur ändert daran etwas.

Jeder Kurs oder Leitfaden, der garantierte Gewinnspannen beim Weiterverkauf oder Print-on-Demand ohne jegliches Marketing verspricht, ignoriert, dass Plattformen wie Etsy, Poshmark und Printful erst dann zahlen, wenn ein tatsächlicher Käufer gefunden wurde. Keine Gebührenstruktur ändert daran etwas. Versteckte Manipulation von Bewertungen: Seien Sie vorsichtig bei Nachhilfe-, Design- oder Gig-Plattformen, die anbieten, gefälschte Bewertungen zu kaufen. Dies verstößt gegen die Nutzungsbedingungen aller großen Plattformen und kann dazu führen, dass ein legitimes Konto gesperrt wird – zusammen mit den tatsächlich verdienten Einnahmen.

Keine der 15 Methoden in diesem Leitfaden verlangt von dir, im Voraus zu zahlen, jemanden zu werben oder einen Scheck über einen höheren Betrag als den dir zustehenden anzunehmen. Wenn ein Angebot außerhalb dieser Liste eine dieser Bedingungen enthält, betrachte es als Warnsignal und lass die Finger davon.

Das endgültige Fazit zu Nebenjobs

Wer am schnellsten Geld verdienen will, ist bei Instawork genau richtig: feste Stundensätze nach jeder Schicht, ohne Wartezeit bei der Bewerbung. Wenn du stattdessen auf einen höheren langfristigen Stundensatz abzielst, bieten Upwork oder Time etc. je nach Fähigkeiten und Kundenbeziehungen weitere Aufstiegsmöglichkeiten – dabei tauscht man einen langsameren Start gegen ein höheres Verdienstpotenzial ein. Etsy oder Adobe Stock eignen sich am besten, wenn du lieber etwas aufbauen möchtest, das ohne festen Schichtplan kontinuierlich Einnahmen generiert.

Als müheloser Zusatz zu den oben genannten Optionen laufen Snakzy oder BigCash im Hintergrund, ohne Zeitplan und ohne dass Erfahrung erforderlich ist. Wähle eine der oben genannten Nebenbeschäftigungsmethoden aus, die zu deiner Zeit und deinen Fähigkeiten passt, und probiere sie diese Woche aus: Beginne mit Instawork, wenn es vor allem auf Schnelligkeit ankommt, oder mit Upwork, wenn du bereits über eine abrechnungsfähige Fähigkeit verfügst.

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Häufig gestellte Fragen