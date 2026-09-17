Cómo empezar a dedicarse a la reventa en 2026: guía para principiantes

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Para aprender a vender por internet hay que empezar con los artículos que ya tienes. Empieza con objetos que no utilices para aprender a fijar precios, hacer fotos y publicar anuncios sin tener que comprar stock por adelantado. Basta con un smartphone para hacer fotos y crear anuncios.

Elige una plataforma adecuada, como eBay, Poshmark o Mercari. Compara los anuncios vendidos para fijar precios competitivos, haz fotos nítidas con luz natural y redacta descripciones precisas de los productos. Controla tus gastos antes de publicar los artículos, incluyendo las comisiones de la plataforma, los gastos de envío y el embalaje, para proteger tus márgenes de beneficio.

Descubre cómo empezar a revender por Internet en esta guía para principiantes, con detalles sobre las comisiones, los pasos iniciales de configuración y las mejores plataformas de reventa actuales.

¿Es realmente factible poner en marcha un negocio de reventa?

Sí, poner en marcha un negocio de reventa es factible como fuente de ingresos a tiempo parcial. La mayoría de las personas que lo mantienen durante unos meses ganan entre 200 y 500 dólares al mes después de deducir las comisiones, y esa cifra puede llegar a los 2.000 dólares o más una vez que se mantienen activos 200 o más anuncios. Rara vez sustituye a un sueldo completo, a menos que te tomes la búsqueda de stock como un trabajo de verdad, y no como una forma de vaciar un armario.

Cuando aprendas a iniciarte en la reventa, ten en cuenta que los ingresos no son lo mismo que el dinero que te llevas a casa. Los costes de inventario, las comisiones de las plataformas, los gastos de envío, el embalaje y otros gastos reducen tus ganancias. Si empiezas desde cero, fíjate expectativas realistas y céntrate en aumentar las ventas poco a poco, en lugar de aspirar a obtener los mayores ingresos posibles desde el principio.

La reventa depende del tiempo que dediques a buscar productos y publicarlos, no de la suerte. Además, la reventa de productos físicos no es la única forma de llevar a cabo esta idea. Si prefieres revender artículos virtuales en lugar de físicos, la venta de skins de CS:GO por dinero real sigue la misma lógica: compras barato y vendes a través de un mercado.

8 métodos legítimos para empezar a revender

A continuación te presentamos ocho métodos reales para empezar a revender con ánimo de lucro, clasificados según la rapidez con la que puedes conseguir tu primera venta y la cantidad de beneficio que realmente te quedas.

1. eBay [El mercado más amplio para casi cualquier cosa]

eBay reporta a la mayoría de los vendedores a tiempo parcial unos ingresos medios de entre 360 y 445 dólares al mes, y eso antes de descontar sus comisiones. Su tamaño, y no su precio, es la razón para empezar aquí: ninguna otra plataforma de esta lista llega a tantos compradores en tantas categorías.

eBay cobra una comisión sobre el valor final del 13,6 % en la mayoría de las ventas de hasta 7.500 dólares, más una pequeña comisión por pedido, según la propia tabla de comisiones para vendedores de eBay.

Los vendedores con 200 o más anuncios activos y buenas valoraciones declaran ingresos de entre 2.000 y 5.000 dólares al mes, aunque ese ritmo implica tratar eBay como una tienda de verdad en lugar de como una forma ocasional de deshacerse de cosas.

¿Cómo empezar a revender en eBay? Publicar tu primer anuncio te llevará unos 10 minutos una vez que tengas una cuenta:

Fotografía el artículo con buena luz desde tres o cuatro ángulos. Elige la categoría más parecida para que los compradores que busquen en esa categoría lo encuentren fácilmente. Fija un precio tomando como referencia los anuncios «vendidos» de eBay para el mismo artículo. Elige entre subasta o precio fijo, añade una opción de envío y publica el anuncio.

Vende casi cualquier cosa eBay 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con aproximadamente el 86 % del importe de la venta, una vez deducida la comisión del 13,6 % que cobra eBay sobre el valor final, sin ningún coste inicial por publicar el anuncio. Vender en eBay

2. Poshmark [Diseñada específicamente para la reventa de moda]

Los vendedores activos de Poshmark suelen ganar entre 500 y 2.000 dólares al mes una vez que su armario cuenta con suficientes anuncios para que se les encuentre, y los mejores vendedores «embajadores» de la plataforma declaran ingresos de entre 3.000 y 8.000 dólares al mes. Esa ventaja se debe a su especialización: Poshmark solo funciona realmente para ropa, calzado y accesorios.

Poshmark cobra una tarifa fija de 2,95 dólares por cualquier venta inferior a 15 dólares, y un 20 % por cualquier venta de 15 dólares o más, sin comisiones adicionales por publicación ni por procesamiento de pagos. Esa comisión también incluye una etiqueta de envío prepagada, por lo que el coste real para el vendedor es únicamente el del artículo en sí y el del embalaje.

¿Cómo empezar a revender en Poshmark? Publicar tu primer anuncio en Poshmark te llevará unos minutos una vez que tengas tu armario creado:

Crea un perfil de «armario» con una foto nítida y una breve biografía. Fotografía el artículo sobre un fondo liso con luz natural. Indica la marca, la talla y el estado en el título, ya que la búsqueda de Poshmark se basa en términos exactos. Fija un precio y, a continuación, utiliza a diario la función «compartir» de Poshmark para mantener la visibilidad en el feed.

Diseñado para la reventa de moda Poshmark 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Comisión del 20 % a partir de 15 $, o una tarifa fija de 2,95 $ por debajo de ese importe, con etiqueta de envío prepagada incluida. Vende en Poshmark

3. Mercari [La aplicación más sencilla para artículos de uso diario]

Mercari cobra la comisión más sencilla de esta lista: un 10 % fijo del precio del artículo más los gastos de envío a cargo del comprador, sin que se deduzca nada más de lo que te quedas. Esto hace que sea muy fácil fijar el precio de un artículo y saber exactamente cuánto te ingresarán en tu cuenta.

A partir de los anuncios publicados después del 6 de enero de 2025, Mercari ha eliminado su comisión independiente por procesamiento de pagos, por lo que la comisión de venta del 10 % es la única que pagan los vendedores, según el propio Centro de ayuda de Mercari. Mercari es también la plataforma ideal para la reventa de artículos infantiles y para bebés en concreto, ya que Kidizen, el antiguo especialista en este nicho, cerró sus puertas el 29 de octubre de 2024.

¿Cómo empezar a revender en Mercari? Publicar un anuncio en Mercari está pensado para que sea rápido desde el móvil:

Verifica tu número de teléfono para poder empezar a vender. Haz hasta 12 fotos, colocando la más nítida como primera imagen, ya que se convertirá en la miniatura. Indica la categoría, el estado y un título que permita encontrar el anuncio fácilmente. Fija un precio y publica el anuncio; Mercari sugiere un rango de precios basado en anuncios similares ya vendidos.

La aplicación más sencilla para publicar anuncios Mercari 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una comisión fija del 10 % sobre la venta, sin gastos de tramitación adicionales y sin tener que pagar nada solo por publicar un anuncio. Vender en Mercari

4. Facebook Marketplace [Gratis para ventas locales sin gastos de envío]

Facebook Marketplace es la única plataforma de las aquí mencionadas que no te cuesta absolutamente nada: una venta local con recogida en mano y pago en efectivo no conlleva ninguna comisión para el vendedor. La contrapartida es el alcance, ya que una venta local solo atrae a compradores lo suficientemente cercanos como para quedar en persona.

Los pedidos enviados que se pagan a través del sistema de pago de Facebook conllevan una comisión del 10 %, con un mínimo de 0,80 dólares, calculada sobre el precio del artículo más los gastos de envío. Para cualquiera que revenda muebles, electrodomésticos o cualquier otro artículo difícil de enviar, la opción local sin comisiones es la verdadera ventaja que ofrece esta plataforma frente a todas las demás de esta lista.

¿Cómo empezar a revender en Facebook Marketplace? Para publicar un anuncio hay que seguir tres pasos:

Abre Marketplace y selecciona «Artículo en venta». Añade fotos nítidas y un precio, y elige entre recogida local o envío. Publica el anuncio en tu zona y responde rápidamente a los primeros mensajes, ya que la rapidez influye en el posicionamiento en las búsquedas de Marketplace.

Gratis para recogida en persona Facebook Marketplace 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo empezar a revender? La recogida local no tiene ningún coste; los pedidos enviados por correo tienen una comisión del 10 %, con un mínimo de 0,80 $. Publicar en Marketplace

5. Depop [Comisiones casi nulas para moda vintage y de tendencia]

Depop no cobra comisión alguna a los vendedores estadounidenses, por lo que el único coste real es el de la gestión de pagos. Esto la convierte en una de las plataformas más económicas de este mercado para la reventa de moda, y atrae sobre todo a un público más joven que busca prendas vintage y de tendencia, en lugar de básicos para el día a día.

La comisión por el procesamiento de pagos es del 3,3 % más 0,45 dólares por transacción. Se aplica al importe total del pedido, incluidos los gastos de envío, según la tabla de tarifas publicada por Depop, así que tenlo en cuenta si estás empezando a aprender cómo revender.

Depop también ofrece una opción publicitaria denominada «Anuncios destacados» por un 12 % del importe de la venta. Solo cobra esa comisión cuando un anuncio destacado se traduce realmente en una venta, por lo que no te costará nada si decides no utilizarla.

¿Cómo empezar a revender en Depop? Todo el proceso de Depop gira en torno a la cámara del móvil:

Regístrate y vincula una cuenta de PayPal o una cuenta bancaria para recibir los pagos. Haz fotos con personalidad; en esta plataforma, las fotos con estilo o en las que se ve la prenda puesta se venden mejor que las simples fotos planas. Añade hashtags que los compradores realmente busquen, no solo una descripción genérica. Publica y, a continuación, actualiza periódicamente los anuncios más antiguos para que sigan siendo visibles en el feed.

0 % de comisión por venta en EE. UU. Depop 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No hay comisión de venta para los vendedores de EE. UU., solo un 3,3 % más 0,45 $ de gastos de tramitación por venta. Vende en Depop

6. StockX [Reventa certificada de zapatillas y ropa urbana]

StockX solo realiza el pago una vez que su propio equipo de autenticación ha comprobado el artículo, y esa es precisamente la razón por la que ofrece precios de reventa más elevados que un anuncio sin verificar en un mercado general. Esa confianza tiene un coste: se trata de la comisión combinada más alta de esta lista en el nivel de entrada.

La comisión para vendedores de StockX parte del 9 % para un vendedor nuevo de Nivel 1 y va descendiendo hasta el 7 % en el Nivel 5, más una comisión fija del 3 % por procesamiento de pagos en cada venta, a partir de la actualización del programa para vendedores de StockX prevista para marzo de 2026. Cada artículo debe ser totalmente nuevo, sin usar y enviarse con su embalaje original; de lo contrario, el proceso de autenticación lo rechazará de inmediato.

¿Cómo empezar a revender en StockX? Vender en StockX prescinde por completo de las fotos habituales de los anuncios:

Busca el producto y la talla exactos en el catálogo de StockX. Establece un «precio de venta» al precio que desees o acepta la «oferta» más alta actual. Envía el artículo al centro de verificación de StockX una vez vendido, utilizando su etiqueta prepagada. Recibe el pago una vez que la autenticación confirme que el artículo coincide con el anuncio.

Reventa certificada StockX 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las comisiones del vendedor oscilan entre el 9 % y el 7 % según el nivel, más una comisión fija del 3 % por tramitación en cada venta. Vender en StockX

7. ThredUp [Consignación por correo para una venta completa]

ThredUp es la única opción de esta lista que realmente no requiere intervención por tu parte. Tú preparas una bolsa y la envías por correo, y ThredUp se encarga de fotografiar, publicar y enviar cada venta por sí mismo. El pago a cambio es el más bajo de esta lista, aunque aumenta considerablemente en el caso de las marcas de diseño.

ThredUp paga a los vendedores según una escala variable que va desde aproximadamente el 3 % hasta el 80 % del precio de venta, con un peso mayor para las marcas de gama alta, y cobra una tarifa de 15 dólares por el «kit de limpieza» que se deduce de tu primer pago. Un lote de prendas básicas de moda rápida se situará cerca del extremo inferior de ese rango, mientras que los vaqueros de marca o las prendas de diseñador se situarán mucho más cerca del extremo superior.

¿Cómo empezar a vender en ThredUp? No tienes que ocuparte en absoluto de publicar los anuncios:

Pide un «Clean Out Kit», que te llegará en forma de sobre de envío prepagado. Llénala con ropa, zapatos o accesorios en buen estado para su venta. Déjalo en cualquier oficina de correos; no hace falta imprimir nada ni empaquetarlo más allá de la propia bolsa. Realiza un seguimiento de los pagos en tu cuenta a medida que ThredUp pone a la venta y vende cada artículo con el tiempo.

Envíalo por correo, sin tocarlo ThredUp 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los pagos oscilan entre el 3 % y el 80 % del precio de venta, según el nivel de la marca, menos una tarifa de 15 dólares por el kit de limpieza. Pide un kit

8. Amazon [Tráfico integrado para crecer hasta convertirse en una tienda física]

Amazon sitúa una operación de reventa ante la mayor base de compradores integrada de esta lista, lo cual es la razón principal para aceptar sus comisiones más complejas. Es ideal para alguien dispuesto a tratar la reventa como un negocio minorista basado en el inventario, pero no esperes ganar 1.000 dólares a la semana con ello desde el primer momento.

Si estás aprendiendo a vender como revendedor, la comisión de referencia de Amazon oscila entre el 5 % y el 45 %, dependiendo de la categoría, aunque la mayoría de las categorías se sitúan en el 15 %, según la propia página de precios para vendedores de Amazon.

La ropa tiene una estructura de comisiones más baja al principio: un 5 % sobre los primeros 15 dólares del precio de un artículo y un porcentaje más alto a partir de ahí. El plan Individual cuesta 0,99 dólares por artículo vendido, sin cuota mensual, mientras que el plan Profesional cuesta 39,99 dólares al mes y sale a cuenta en cuanto empieces a publicar un volumen considerable de artículos.

¿Cómo empezar a revender en Amazon? Crear una cuenta de vendedor en Amazon lleva más tiempo que en otras plataformas, ya que está pensada para un negocio continuado:

Regístrate en un plan de venta «Individual» o «Profesional» en Seller Central. Asigna tu artículo a un anuncio existente o crea uno nuevo si no hay ninguno. Fija tu precio tras restar la comisión de referencia de la categoría. Envía el pedido tú mismo u opta por «Logística de Amazon» para que Amazon se encargue de almacenarlo y enviarlo.

Tráfico de compradores integrado Amazon 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las comisiones por recomendación oscilan entre el 5 % y el 45 % según la categoría, situándose la mayoría en torno al 15 %, además de una cuota mensual de 39,99 $ por el plan Professional. Vende en Amazon

Comparación de los métodos para empezar a revender

La tabla siguiente compara lo que cada plataforma acepta realmente y cuánto trabajo de abastecimiento, publicación de anuncios y envío requiere, para que puedas elegir la plataforma que mejor se adapte a lo que realmente revendes, en lugar de decantarte por la más conocida.

Plataforma Comisión habitual para el vendedor Ideal para Nivel de esfuerzo eBay 13,6 % + comisión por pedido Casi cualquier categoría Active Poshmark 20 % (tarifa fija de 2,95 $ para pedidos inferiores a 15 $) Ropa y complementos Deporte Mercari 10 % fijo Artículos domésticos de uso diario Activo Facebook Marketplace 0 % en ventas locales, 10 % en envíos Ventas locales sin comisiones Activo Depop 0 % + gastos de tramitación del pago Moda vintage y de tendencia Activo StockX Del 9 % al 7 % + 3 % Zapatillas y ropa urbana Activo ThredUp Escala variable del 3 % al 80 % Limpiezas masivas de armarios Pasivo Amazon Del 5 % al 45 %, en la mayoría de los casos el 15 % Expansión a una tienda física Activo

Cómo hemos elegido las mejores plataformas para principiantes

Todas las plataformas de esta lista tenían que cumplir un requisito: ser un mercado real y en funcionamiento, con un baremo de comisiones publicado y abierto a cualquier revendedor sin necesidad de pasar por un proceso de solicitud. Todas las cifras de comisiones y pagos que aparecen arriba proceden del propio centro de ayuda de la plataforma, de la página del vendedor o de un anuncio reciente del programa para vendedores, a fecha de redacción de este artículo.

Ese requisito es también la razón por la que Kidizen no figura en esta lista. Cerró el 29 de octubre de 2024, y Mercari se ha convertido en el sustituto práctico para la reventa de artículos infantiles y para bebés.

La misma norma se aplica fuera del sector de la ropa y los productos generales. Si te interesan más los artículos de colección que la ropa o la electrónica, los juegos de cartas coleccionables cuentan con su propio ecosistema de reventa que merece la pena analizar por separado.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos por reventa?

Las mejores aplicaciones de recompensas por juegos no sustituirán lo que se gana con la reventa, pero sumarlas a tus ingresos por reventa supone un pequeño y constante complemento a cambio de muy poco esfuerzo adicional. Tendrás que tener al menos 18 años para registrarte y cobrar en la mayoría de las aplicaciones de recompensas, incluidas las mejores opciones que te mostramos a continuación:

Aplicación Ideal para Coste de entrada Snakzy Ingresos adicionales con juegos para móvil Gratis Swagbucks Encuestas, compras, juegos y ofertas Gratis Freecash Juegos, ofertas y encuestas, entre otras actividades Gratis

Para jugar de forma ocasional, Snakzy es la mejor opción, ya que su variedad de ofertas la hace accesible para los principiantes que buscan ganar un dinero extra mientras aprenden a revender.

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Errores que debes evitar al empezar a dedicarte a la reventa

La reventa suele fracasar porque alguien calcula mal los números y no se da cuenta hasta meses después. Hay una serie de errores concretos que se repiten una y otra vez en los foros de revendedores y en los centros de ayuda de las plataformas.

Fijar el precio de un artículo sin restar primero la comisión: poner a la venta en eBay un hallazgo de 20 $ por 20 $ y olvidarse de la comisión del 13,6 % sobre el valor final más una comisión por pedido de 0,40 $ significa que la venta neta es inferior a 17 $ antes de los gastos de embalaje o envío.

poner a la venta en eBay un hallazgo de 20 $ por 20 $ y olvidarse de la comisión del 13,6 % sobre el valor final más una comisión por pedido de 0,40 $ significa que la venta neta es inferior a 17 $ antes de los gastos de embalaje o envío. Considerar que el proceso de resolución de disputas de una plataforma es neutral: un tema recurrente en las opiniones de los vendedores sobre Poshmark, Mercari y ThredUp es que las disputas se resuelven a favor del comprador, incluso cuando el vendedor tiene pruebas del envío y del estado del artículo.

un tema recurrente en las opiniones de los vendedores sobre Poshmark, Mercari y ThredUp es que las disputas se resuelven a favor del comprador, incluso cuando el vendedor tiene pruebas del envío y del estado del artículo. Omitir la autenticación de artículos de diseño o zapatillas deportivas: La Ley INFORM Consumers de la FTC exige ahora a los mercados online que verifiquen a los vendedores con gran volumen de ventas y ofrezcan a los compradores una forma de señalar anuncios de productos falsificados, una protección que un mercado general no autenticado no extiende automáticamente a un vendedor en caso de disputa.

La Ley INFORM Consumers de la FTC exige ahora a los mercados online que verifiquen a los vendedores con gran volumen de ventas y ofrezcan a los compradores una forma de señalar anuncios de productos falsificados, una protección que un mercado general no autenticado no extiende automáticamente a un vendedor en caso de disputa. Dar por sentado que los ingresos por reventa pasan desapercibidos para el IRS: Según la normativa de 2026, las plataformas de terceros deben emitir un formulario 1099-K cuando un vendedor supere los 20 000 dólares y las 200 transacciones en un año, pero el IRS deja claro que los ingresos por debajo de ese umbral también deben declararse.

Según la normativa de 2026, las plataformas de terceros deben emitir un formulario 1099-K cuando un vendedor supere los 20 000 dólares y las 200 transacciones en un año, pero el IRS deja claro que los ingresos por debajo de ese umbral también deben declararse. Comprar stock antes de confirmar que realmente se revende: los palés de liquidación al por mayor y las compras a granel en tiendas de segunda mano pueden dejar al revendedor con existencias que nadie quiere, lo cual es la forma más rápida de que la reventa se convierta en una pérdida en lugar de en ingresos.

Nada de esto significa que la reventa sea una mala forma de ganar dinero. Simplemente implica considerar las comisiones, el proceso de resolución de disputas y los trámites fiscales como parte del trabajo. Infórmate siempre bien, tanto si vendes en un mercado convencional como en un mercado digital como DMarket.

Veredicto final sobre cómo empezar a revender

A la hora de aprender a empezar a revender, elige un mercado que se adapte a tus productos. eBay ofrece una amplia gama de categorías, mientras que Poshmark se centra en la moda y Mercari admite una gran variedad de artículos de segunda mano. Compara las comisiones, las opciones de envío y el alcance de los compradores antes de decidir dónde publicar tus artículos.

Empieza poco a poco y gana en consistencia poniendo a la venta artículos que ya tienes, llevando un control de los gastos y mejorando tus anuncios en función de lo que se venda. Puedes utilizar una aplicación de recompensas como Snakzy para ganar un dinero extra, pero mantén tu atención centrada en desarrollar tu negocio de reventa. La mejor plataforma si estás explorando cómo empezar a revender es aquella que se adapte a tus productos, a tu presupuesto y a tu rutina de venta.

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