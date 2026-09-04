Qué es la renta pasiva: cómo funciona y cuánto puedes ganar

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El concepto de «ingresos pasivos» se refiere al dinero que se obtiene con un esfuerzo mínimo una vez realizada la inversión inicial. Dos opciones accesibles son la inversión en dividendos y las cuentas de ahorro de alto rendimiento, que pueden generar ingresos modestos en un plazo de uno a tres meses.

Sin embargo, el término «pasivo» abarca un amplio espectro. Los intereses de los ahorros y los dividendos requieren poco trabajo continuo, mientras que los cursos en línea y los catálogos de fotografías de archivo exigen un esfuerzo inicial antes de que se puedan gestionar sin intervención.

Entonces, ¿cómo funcionan los ingresos pasivos? Es posible obtener ingresos pasivos reales con un presupuesto normal, pero las ganancias realistas oscilan entre unos 400 dólares al año en una cuenta de ahorro de alto rendimiento y unos pocos miles de dólares a través de dividendos, financiación colectiva inmobiliaria o regalías por contenidos. A continuación se presentan métodos legítimos que te ayudarán a elegir en función de tu tiempo y capital disponibles.

VEREDICTO RÁPIDO Invertir en ETF de dividendos es el punto de partida pasivo más realista, con ingresos trimestrales reales, sin trabajo continuo una vez que posees una acción y con un mínimo bajo. Schwab ofrece una forma sencilla de invertir en ETF de dividendos. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento es la alternativa sin riesgo para cualquiera que no quiera gastos de apertura.

¿Es realmente factible obtener ingresos pasivos?

Sí, es realista si te planteas qué son los ingresos pasivos, cómo funcionan y cuánto puedes ganar con un presupuesto inicial normal, que oscila entre unos cientos y unos miles de dólares al año. La cantidad final que obtengas dependerá casi por completo del capital o del trabajo creativo inicial que estés dispuesto a invertir antes de que la parte pasiva comience realmente.

Hay un matiz técnico que conviene conocer al buscar ejemplos de ingresos pasivos. El IRS define los ingresos pasivos de forma restrictiva como aquella actividad empresarial en la que no se participa de forma significativa, además de los ingresos por alquiler de inmuebles. Los dividendos y los intereses son, técnicamente, ingresos de cartera en ese marco.

Los contenidos sobre finanzas personales utilizan el término «ingresos pasivos» en un sentido más amplio y cotidiano que incluye los dividendos y los intereses, por lo que conviene saber que existen ambos usos, sobre todo cuando se acerca la temporada de la declaración de la renta. Ese matiz del código fiscal es una parte pequeña, pero real, del significado de los ingresos pasivos.

En la práctica, esto funciona para dos tipos de personas: alguien con algo de capital para invertir, desde 10 hasta 2.500 dólares, o alguien con tiempo real que dedicar a crear contenido o activos creativos antes de que empiecen a generarse ingresos.

El problema es que todos los tipos de ingresos pasivos que se mencionan a continuación requieren una de esas dos cosas por adelantado. Invertir y conceder préstamos necesitan dinero primero, mientras que los cursos y la fotografía de archivo requieren primero meses de trabajo no remunerado.

7 formas reales de obtener ingresos pasivos

Nada de lo que aparece en esta lista es a la vez de coste cero y sin esfuerzo, y que además genere ingresos significativos. Esa compensación es la esencia misma del concepto de ingresos pasivos.

1. Inversión en ETF de dividendos

La inversión en ETF de dividendos es un claro ejemplo de lo que significa la renta pasiva. Una sola acción del ETF de dividendos SCHD de Schwab ofrecía una rentabilidad prevista del 2,89 % a fecha de 30 de agosto de 2026, con un precio por acción de aproximadamente 34,92 dólares. Con una posición de 10 000 dólares, eso supone unos 289 dólares al año, pagados trimestralmente, sin necesidad de vender ni una sola acción.

Se puede invertir a través de cualquier cuenta de corretaje sin un importe mínimo más allá del precio de una acción, que ronda los 35 dólares. El primer pago puede tardar hasta tres meses, ya que los dividendos se abonan trimestralmente y no mensualmente. No te lances a por el ETF de dividendos que muestre la rentabilidad más alta en un filtro de selección, en lugar de uno con un historial de pagos estable, ya que algunos fondos de alta rentabilidad recortan sus distribuciones en épocas de crisis.

Para empezar, es necesario disponer de una cuenta de corretaje y cumplir los requisitos de edad de la cuenta, además de contar con dinero suficiente para realizar la inversión inicial. Esto convierte la inversión en ETF de dividendos en una de las formas más accesibles de descubrir en qué consiste la renta pasiva.

DINERO REAL SIN VENDER Schwab 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos? Invierte, ahorra y gestiona tu dinero con los servicios financieros de Schwab. Ver SCHD

2. Intereses de cuentas de ahorro de alto rendimiento

Si ya tienes dinero en efectivo en una cuenta bancaria con un interés cercano al 0 %, transferirlo a una cuenta de ahorro de alto rendimiento es el método más pasivo de esta lista. A fecha de 28 de agosto de 2026, el nivel de ahorro más alto de Axos Bank ofrecía un 4,21 % de rendimiento anual (APY), lo que supone 421 dólares al año sobre un saldo de 10 000 dólares sin ningún esfuerzo por tu parte.

Pero esa tasa máxima tiene condiciones. O bien un saldo medio diario de 1.500 dólares más 1.500 dólares en ingresos directos mensuales, o bien una combinación de 5.000 y 5.000 dólares, y en ambos casos es necesario tener vinculada una cuenta corriente de Axos. Las cuentas sin condiciones ofrecen una tasa menor. A modo de comparación, la cuenta de Western Alliance Bank ofrece un 3,80 % de rendimiento anual (APY) sin exigir un saldo mínimo una vez abierta, aunque para abrirla hay que realizar un depósito de 500 dólares.

El mayor error que se puede cometer aquí es dejar los ahorros en una cuenta antigua de un gran banco que genera un rendimiento cercano al 0 %, en lugar de trasladarlos; esta es la mayor diferencia entre los ingresos pasivos posibles y los reales de toda esta lista. Reducir esa diferencia es una parte fundamental del significado de los ingresos pasivos.

Para abrir una cuenta, por lo general necesitarás un documento de identidad oficial, un número de la Seguridad Social y un depósito inicial de entre 0 y 500 dólares, dependiendo del banco. Una cuenta de ahorro de alto rendimiento ofrece una forma de bajo riesgo de explorar el significado de los ingresos pasivos.

PAQUETE DE INICIO SIN RIESGO Axos Bank 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo obtener ingresos pasivos? Descubre la banca en línea, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y las inversiones con Axos Bank. Abrir una cuenta

3. Financiación colectiva inmobiliaria a través de Fundrise

La financiación colectiva inmobiliaria es otra respuesta práctica al significado de los ingresos pasivos, cómo funcionan y cuánto se puede ganar. Invertir en el sector inmobiliario sin comprar una propiedad es una opción realista, ya que se puede empezar con tan solo 10 dólares, el mínimo para abrir una cuenta en Fundrise.

Sus carteras obtuvieron una rentabilidad media anualizada del 5,7 %, una vez deducidas las comisiones, durante los ocho años comprendidos entre 2018 y 2025. Esa rentabilidad procede de los ingresos por alquiler y de la propiedad, en lugar de un sueldo, que suele quedarse por detrás del mercado bursátil en los años de bonanza, al tiempo que suaviza algunas de las fluctuaciones.

Puedes empezar con tan solo 10 dólares, completar los controles de identidad y abrir una cuenta de inversión estándar. Este mínimo tan bajo la convierte en una opción accesible para explorar el concepto de los ingresos pasivos. Pero no esperes liquidez inmediata. Estos fondos invierten en bienes inmuebles, por lo que los reembolsos pueden retrasarse durante las fases bajistas del mercado.

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4. Préstamos entre particulares a través de Prosper

Los préstamos entre particulares son una opción de mayor riesgo a la hora de explorar el concepto de los ingresos pasivos. Prestar pequeñas cantidades a prestatarios particulares a través de Prosper ha generado una rentabilidad histórica media de entre el 5,2 % y el 5,3 % aproximadamente, pero se trata de la cifra bruta antes de tener en cuenta los impagos, las comisiones de gestión y los impuestos.

El mínimo es de 25 dólares por título, aunque la propia Prosper recomienda repartir al menos 2.500 dólares entre 100 títulos individuales para diversificar el riesgo de impago de un único prestatario. Los plazos de los préstamos oscilan entre dos y cinco años, con amortizaciones mensuales que comienzan en el primer ciclo de pago tras la financiación, normalmente entre 30 y 60 días después.

Para empezar, es necesario tener al menos 18 años, residir en EE. UU. y disponer de una cuenta con fondos. Algunos estados tienen restricciones, y cada pagaré requiere una inversión mínima de 25 dólares. Esta opción conlleva un mayor riesgo si lo que buscas es obtener ingresos pasivos.

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5. Concesión de licencias de fotos y vídeos de archivo

La concesión de licencias de fotos y vídeos de archivo a través del programa para colaboradores de Shutterstock es otra forma de generar ingresos pasivos. Se pagan entre 0,10 y 0,25 dólares por descarga en el nivel básico, un mínimo fijado por la empresa, independientemente de cómo aumente el porcentaje de regalías. Esas regalías oscilan entre el 15 % y el 40 % de cada venta, aumentando por tramos en función de los ingresos acumulados a lo largo de la vida y reiniciándose cada 1 de enero.

La inscripción es gratuita y solo se necesita una cámara o un teléfono, aunque hay que tener al menos 18 años y ser titular de los derechos de autor de todo lo que se envíe. No hay un plazo fijo para el pago. Un archivo puede venderse en cuestión de días o quedarse sin venderse durante meses, y esa imprevisibilidad hace que esta sea una de las opciones menos fiables si estás investigando qué son los ingresos pasivos.

Ten en cuenta que los ingresos reales por imágenes de archivo requieren una cartera amplia, bien etiquetada y en constante crecimiento, construida a lo largo de meses o años, no una sesión de subida de archivos puntual. Por lo tanto, este puede ser un proceso lento si estás investigando el significado de los ingresos pasivos.

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6. Crear y vender un curso en línea

Las regalías de los cursos requieren más tiempo si te estás planteando qué es exactamente la renta pasiva. Crear un curso en Udemy es uno de los tipos de renta pasiva que cada vez resulta menos rentable para los formadores, pero que aún así puede generar ingresos reales por regalías.

Los formadores se quedan con el 37 % de una venta orgánica en la plataforma y con el 97 % de cualquier venta generada mediante su propio cupón o enlace de referencia. Esa enorme diferencia lo dice todo. Un curso solo se convierte en pasivo cuando se vende a personas desconocidas que lo encuentran por su cuenta, y no solo al público ya existente del creador.

Para empezar, necesitarás contenido para el curso y equipo básico de grabación. Publicar es gratis, pero crear contenido de calidad lleva tiempo, lo cual es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de analizar el concepto de ingresos pasivos. Los pagos requieren un saldo mínimo de 25 dólares en la cuenta y se abonan alrededor del día 7 de cada mes, correspondientes a las ganancias del mes anterior.

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7. Alquilar un trastero o una plaza de aparcamiento

Anunciar un garaje, una entrada de coches o un trastero que no se utilice en Neighbor convierte ese espacio en desuso en una fuente de ingresos por alquiler, lo que lo convierte en una forma legítima de ganar dinero extra entre las ideas de ingresos pasivos. El funcionamiento básico es sencillo: fijas un precio, un inquilino reserva mensualmente y Neighbor te paga de forma periódica.

Neighbor cobra a los anfitriones una comisión de gestión del 4,9 % más 0,30 dólares por transacción, por lo que un único espacio que se alquile por unos 115 dólares al mes reporta al anfitrión unos 109 dólares netos tras deducir esa comisión, lo que supone unos 1.300 dólares al año por un solo espacio.

Alquilar un espacio es una opción de bajo coste si te interesa el concepto de ingresos pasivos. Sin embargo, un error habitual es publicar un anuncio de una plaza de aparcamiento o un trastero sin comprobar primero la normativa urbanística local o el reglamento de la comunidad de propietarios, lo que puede anular el acuerdo una vez que el inquilino ya haya reservado.

Para empezar, necesitas un espacio sin usar, como una plaza de aparcamiento o un trastero, además de verificar tu identidad para crear un anuncio. No hay cuota de publicación, lo que lo convierte en una opción sólida si estás explorando el concepto de ingresos pasivos.

CONVIERTE EL ESPACIO VACÍO EN ALQUILER Neighbor 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Quieres las mejores fuentes de ingresos pasivos? Gana dinero alquilando plazas de aparcamiento, trasteros o espacios inmobiliarios que no utilices. Anuncia tu espacio

Comparación de diferentes ideas de ingresos pasivos

Entonces, ¿cómo funcionan los ingresos pasivos? Comparar los distintos tipos de ingresos pasivos es la forma más rápida de comprender qué son, cómo funcionan y cuánto puedes ganar. Los costes iniciales y los plazos de pago varían mucho entre estas ideas de ingresos pasivos, así que aquí tienes una comparación antes de que elijas una.

Método Coste inicial Ingresos anuales realistas Plazo hasta el primer pago Inversión en ETF de dividendos (SCHD) ~35 $ (una acción) Rendimiento de ~2,89 % (~289 $ al año por cada 10 000 $ invertidos) Hasta 3 meses (trimestral) Cuenta de ahorro de alto rendimiento Entre 0 y 500 $ para abrirla (depende del banco) 3,80–4,21 % de rendimiento anual (APY) (aprox. 380–421 dólares al año por cada 10 000 dólares) ~1 mes (intereses mensuales) Financiación colectiva inmobiliaria (Fundrise) Mínimo de 10 $ Aprox. 5,7 % neto anualizado (media de 8 años) Periodo mínimo de tenencia de 90 días; pago trimestral Préstamos entre particulares (Prosper) Mínimo de 25 $ (2.500 $ para diversificar plenamente) ~5,2–5,3 % bruto; a menudo ~2,5 % neto Entre 30 y 60 días para el primer reembolso Licencias de fotos y vídeos de archivo (Shutterstock) 0 $ para registrarse Entre 0,10 y 0,25 dólares por descarga en el nivel básico De días a meses (dependiendo de la demanda) Curso en línea (Udemy) 0 $ por publicar Media de 3.306 $ al año; aproximadamente el 75 % gana menos de 1.000 $ al año Entre 5 y 6 semanas (primer ciclo de pago mensual) Alquiler de trasteros y plazas de aparcamiento (Neighbor) 0 $ por publicar el anuncio Aprox. 1.300 $ al año por plaza, tras aplicar una comisión del 4,9 % + 0,30 $ Entre 30 y 60 días tras la primera reserva

Aumenta tus ingresos pasivos con aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas, como Snakzy, no sustituirán a las ideas de ingresos pasivos mencionadas anteriormente, pero añaden un pequeño ingreso pasivo a las actividades que ya realizas, como navegar por Internet o responder a alguna que otra encuesta, con pagos que empiezan desde tan solo 1 $.

Funcionan mejor si se combinan con uno de los siete tipos de ingresos pasivos mencionados anteriormente, y no si se consideran un plan de ingresos independiente. Sumar pequeñas recompensas a un método más importante sigue formando parte del concepto de ingresos pasivos.

App Pago mínimo Coste de entrada Snakzy De 5 a 25 dólares (varía según la región y la recompensa) Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

BigCash y KashKick son dos de las aplicaciones de esta categoría que ofrecen pagos reales y con menos complicaciones, y combinan muy bien con Snakzy para acumular pequeños pagos además de la navegación diaria.

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Lo que no funciona

No todos los tipos de ingresos pasivos son legítimos, y hay una serie de patrones que se repiten en torno a los dividendos, los préstamos y los esquemas de regalías por contenidos. Conocer las señales de alerta evita que tu dinero se vaya agotando silenciosamente en lugar de generar beneficios.

Argumentos de venta de MLM basados en los «ingresos pasivos». Se trata de sistemas de comisiones que se promocionan como ingresos pasivos a través del reclutamiento, pero no son formas reales de ingresos pasivos. La FTC advierte de que la mayoría de los participantes pierden dinero una vez que los costes del kit de inicio y del inventario se deducen de las comisiones.

Se trata de sistemas de comisiones que se promocionan como ingresos pasivos a través del reclutamiento, pero no son formas reales de ingresos pasivos. La FTC advierte de que la mayoría de los participantes pierden dinero una vez que los costes del kit de inicio y del inventario se deducen de las comisiones. Préstamos con rendimiento garantizado o clubes de ingresos pasivos con criptomonedas. Cualquier plataforma que prometa una rentabilidad fija de dos dígitos sin ningún riesgo es una señal de alarma, ya que tanto los ingresos reales por préstamos como los dividendos fluctúan en función del mercado.

Cualquier plataforma que prometa una rentabilidad fija de dos dígitos sin ningún riesgo es una señal de alarma, ya que tanto los ingresos reales por préstamos como los dividendos fluctúan en función del mercado. Promesas de «configurar y olvidarse» en impresión bajo demanda o dropshipping. Los vendedores de confianza en estas plataformas siguen dedicando muchas horas a la semana al marketing y al servicio de atención al cliente. Los ingresos solo empiezan a parecer pasivos tras meses de haber construido una audiencia y de contar con compradores habituales; nunca se obtienen sin ningún esfuerzo.

Los vendedores de confianza en estas plataformas siguen dedicando muchas horas a la semana al marketing y al servicio de atención al cliente. Los ingresos solo empiezan a parecer pasivos tras meses de haber construido una audiencia y de contar con compradores habituales; nunca se obtienen sin ningún esfuerzo. Cursos de ingresos pasivos revendidos o kits de reventa de libros electrónicos. Comprar los derechos de reventa de un libro electrónico genérico o una plantilla y comercializarlo como un producto original de ingresos pasivos rara vez genera ganancias significativas.

Evitar estas trampas es tan importante como comprender el significado de los ingresos pasivos, cómo funcionan y cuánto se puede ganar.

Veredicto final sobre el significado de los ingresos pasivos

El significado de los ingresos pasivos, cómo funcionan y cuánto se puede ganar se reduce a dinero que sigue llegando una vez finalizado el trabajo inicial. Puede oscilar entre más de 400 dólares al año en intereses de ahorros y unos pocos miles de dólares procedentes de inversiones en dividendos, financiación colectiva inmobiliaria o regalías por contenidos acumuladas a lo largo del tiempo.

Lo que puedas ganar con esas ideas de ingresos pasivos depende casi por completo de cuánto capital o trabajo inicial no remunerado estés dispuesto a invertir antes de que la parte pasiva empiece realmente a dar sus frutos. Los ETF de dividendos y las cuentas de ahorro de alto rendimiento son adecuados para principiantes que no quieren esforzarse apenas y disponen de algo de capital, mientras que el crowdfunding inmobiliario y los préstamos entre particulares son adecuados para personas dispuestas a arriesgar más a cambio de un rendimiento ligeramente superior.

La venta de fotografías de archivo, los cursos en línea y el alquiler de espacios son mejores opciones para quienes disponen de más tiempo que capital para invertir inicialmente. Esa disyuntiva es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar el concepto de ingresos pasivos, y todo se reduce a qué lado de la balanza estás dispuesto a inclinarte.

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