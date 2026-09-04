Cómo generar ingresos pasivos en 2026: 7 formas reales que funcionan

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Si estás buscando información sobre cómo generar ingresos pasivos, esta guía clasifica siete métodos reales y contrastados, en lugar de repetir la típica lista imprecisa de blogs, dividendos e inmuebles sin cifras concretas que la respalden.

«Pasivo» sigue significando aquí un trabajo inicial real. Esta guía abarca el plazo realista para cada método y un desglose práctico de cómo obtener ingresos pasivos sin saltarse la etapa de puesta en marcha, poco glamurosa, que la mayoría de los «gurús» omiten en sus contenidos. La lista que aparece a continuación está clasificada, y cada método incluye un rango de ganancias reales y un coste inicial.

VEREDICTO RÁPIDO Aprender a generar ingresos pasivos requiere, de forma realista, entre 10 y 40 horas de trabajo activo inicial antes de la primera venta o pago, además de unos meses más de mantenimiento ligero y continuo hasta que el método funcione con poco esfuerzo diario. La mayoría de la gente se sitúa en el rango de entre 100 y 1.000 dólares al mes, no alcanza cifras de cuatro dígitos de la noche a la mañana. Los métodos más rápidos, como vender imprimibles en Etsy, gestionar una tienda de impresión bajo demanda a través de Printify y los diseños únicos de Printify, pueden generar un primer pago en tan solo 30 a 90 días y son los más genuinamente pasivos una vez puestos en marcha. Un curso de Udemy o un canal de YouTube tardan más en despegar, pero pueden generar ingresos cada vez mayores con el tiempo. Elige un método y profundiza en él antes de añadir un segundo.

¿Es realmente factible obtener ingresos pasivos?

Sí, pero «pasivo» es un término engañoso. Aprender a generar ingresos pasivos sigue requiriendo un esfuerzo inicial real —y a menudo no remunerado— antes de que un método pueda producir ingresos con poco trabajo diario. Cualquier guía sobre ingresos pasivos para principiantes debería dejar clara esa carga inicial, ya que nadie debería esperar ganar una cantidad significativa de dinero en la primera semana.

En todos los métodos que se describen en este artículo, generar ingresos pasivos suele requerir entre 10 y 40 horas de trabajo inicial antes de la primera venta o pago. La mayoría de los métodos necesitan después entre 2 y 6 meses más de mantenimiento mínimo antes de que los ingresos se conviertan en algo más o menos pasivo de forma fiable. Ese plazo ayuda a distinguir las ideas viables de ingresos pasivos de las opciones que permiten obtener dinero más rápido. Si quieres obtener dinero antes de ese plazo, la guía de Eneba para ganar dinero rápidamente en Internet ofrece opciones más activas y de resultados más inmediatos.

Las mejores ideas de ingresos pasivos suelen encajar con una habilidad que ya posees y con un horario que puedas mantener durante unos meses. Esa es una forma más realista de generar ingresos pasivos que intentar sustituir un sueldo completo en cuestión de semanas.

7 formas reales de generar ingresos pasivos en 2026

Estos siete métodos clasifican las mejores fuentes de ingresos pasivos que ofrece 2026, equilibrando el potencial de ganancias realista con el esfuerzo y el coste iniciales. Las cifras proceden de la información sobre comisiones o regalías de cada plataforma, además de casos prácticos documentados de vendedores.

1. Vender plantillas digitales y materiales imprimibles en Etsy

Los imprimibles digitales son uno de los ejemplos más claros de cómo generar ingresos pasivos a partir de un producto reutilizable. Diseña una agenda, una hoja de control de gastos o un cuadro imprimible una sola vez y, a continuación, ponlo a la venta sin necesidad de volver a imprimirlo ni de enviarlo tras cada venta. Entre las ideas de ingresos pasivos de bajo coste, ese modelo de ventas recurrentes es el principal atractivo. Las tiendas digitales nuevas suelen facturar entre 100 y 1.000 dólares al mes; los vendedores consolidados de productos imprimibles, entre 200 y 2.000 dólares; y los mejores vendedores de nicho, entre 3.000 y más de 10.000 dólares.

Las comisiones merman los ingresos brutos:

Comisión por transacción: 6,5 %

6,5 % Procesamiento del pago: alrededor del 3 % más 0,25 dólares

alrededor del 3 % más 0,25 dólares Comisión por anuncio: 0,20 dólares por anuncio

0,20 dólares por anuncio Anuncios externos: del 12 % al 15 %, obligatorios a partir de 10 000 dólares anuales en ventas

del 12 % al 15 %, obligatorios a partir de 10 000 dólares anuales en ventas Costes de puesta en marcha: entre 15 y 29 dólares de cuota de apertura de la tienda, más 0,20 dólares por artículo

Una tienda de Etsy documentada ofrece un punto de referencia útil sobre cómo generar ingresos pasivos: con 1.200 dólares en ventas mensuales, quedan aproximadamente 800 dólares, es decir, alrededor del 67 %, una vez descontadas las comisiones.

La bloguera de finanzas personales Michelle Schroeder-Gardner, de «Making Sense of Cents», documentó unos ingresos de 6.161 dólares en los primeros cuatro meses de una tienda de imprimibles en Etsy recién inaugurada. Ese resultado es una prueba útil de que se pueden obtener ingresos pasivos con los imprimibles, pero el modelo aún requiere mantenimiento.

Las tiendas que dejan de actualizar las etiquetas SEO y de añadir nuevos anuncios pueden estancarse rápidamente. Las primeras ventas de quienes están aprendiendo a generar ingresos pasivos suelen producirse entre 30 y 60 días después de publicar los anuncios, y Etsy puede retener los pagos de los nuevos vendedores hasta 20 días laborables como reserva para la prevención del fraude, por lo que el primer pago puede llegar más tarde que la primera venta.

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2. Abre una tienda de merchandising de impresión bajo demanda con Printify y Etsy

La impresión bajo demanda muestra cómo generar ingresos pasivos sin necesidad de comprar stock por adelantado. Vincula una cuenta gratuita de Printify a una tienda como Etsy o Shopify y, a continuación, sube diseños originales a camisetas, tazas, sudaderas con capucha y bolsos. Printify cobra la producción y el envío una vez que el cliente realiza el pedido. Ese bajo coste inicial es la razón por la que la impresión bajo demanda aparece a menudo en las guías sobre ingresos pasivos para principiantes.

Tampoco es necesario crear un catálogo extenso desde el primer día. Una de las estrategias de ingresos pasivos que menos compromiso requiere es probar diseños individuales uno a uno y, a continuación, dedicar más esfuerzo a los productos que realmente se venden. El beneficio típico por artículo, una vez deducidos los costes de producto y envío de Printify, ronda los:

Camisetas : de 8 a 15 dólares

: de 8 a 15 dólares Tazas : de 5 a 10 dólares

: de 5 a 10 dólares Sudaderas con capucha : de 15 a 25 dólares

: de 15 a 25 dólares Bolsas de tela: de 6 a 12 dólares

Los vendedores principiantes obtienen entre 50 y 500 dólares al mes, los vendedores a tiempo completo entre 2.000 y 7.000 dólares al mes, y los vendedores más exitosos entre 10.000 y más de 50.000 dólares al mes, según las propias cifras de Printify. Toma estas cifras como orientativas, ya que no han sido verificadas de forma independiente.

Printify recomienda fijarse como objetivo un margen neto del 40 % al 50 % tras deducir los costes de producción y las comisiones de la plataforma. El coste inicial para probar cómo crear una fuente de ingresos pasivos a través de productos promocionales es de 0 $ con el plan gratuito, mientras que el plan Premium opcional cuesta 39 $ al mes, o 24,99 $ al mes con facturación anual.

Printify cita el caso de un vendedor que alcanzó 525.000 dólares en ventas acumuladas en Etsy a lo largo de dos años utilizando este modelo. El caso muestra cómo generar ingresos pasivos a gran escala mediante la venta repetida de productos, aunque se trata de un caso de éxito concreto y no de un resultado típico.

El error más común es fijar un precio demasiado cercano al coste base de Printify más los gastos de envío, lo que hace que las comisiones acumuladas de Etsy, que oscilan entre el 12 % y el 15 % aproximadamente, se lleven gran parte del beneficio por venta. Una tienda nueva suele realizar su primera venta en un plazo de entre 30 y 60 días.

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3. Licenciar fotos y vídeos de archivo a través de Adobe Stock y Shutterstock

La concesión de licencias de material de archivo muestra cómo generar ingresos pasivos a partir de fotografías, imágenes vectoriales o material de vídeo que pueden seguir generando regalías tras su subida. Distribuir un portafolio entre varias plataformas te ofrece una mayor diversificación que depender de una sola. Para los fotógrafos, puede situarse entre las mejores fuentes de ingresos pasivos que ofrecerá el año 2026, una vez que el portafolio sea lo suficientemente amplio como para generar descargas recurrentes.

Las tasas de regalías son un factor clave a la hora de decidir cómo crear una fuente de ingresos pasivos en ambas plataformas.

Adobe Stock : el 33 % del precio neto para las imágenes y el 35 % del precio neto para los vídeos

el 33 % del precio neto para las imágenes y el 35 % del precio neto para los vídeos Shutterstock: del 15 % al 40 % por descarga, y los niveles de colaborador se restablecen al nivel más bajo cada 1 de enero

El tamaño del portafolio es también el factor más importante para cualquiera que intente hacer crecer sus ingresos pasivos, ya que influye de manera significativa en el rango de ganancias. Según estimaciones independientes del sector, entre 100 y 500 imágenes generan aproximadamente entre 30 y 200 dólares al mes, mientras que los portfolios profesionales de entre 5.000 y más de 20.000 imágenes en múltiples plataformas pueden alcanzar aproximadamente entre 1.000 y 5.000 dólares al mes. No se trata de medias facilitadas por las propias plataformas.

Enviar las imágenes es gratis, aunque el equipo fotográfico o de vídeo puede costar desde 0 dólares —en el caso de un smartphone— hasta más de 1.000 dólares —en el caso de un kit profesional—.

El fotógrafo Kaspars Grinvalds afirma que gana aproximadamente 4.200 dólares al mes gracias a un portafolio de 9.580 imágenes repartidas entre Shutterstock, Adobe Stock, iStock, Canva y 123RF, una cifra que él mismo ha facilitado. Su caso es una lección útil sobre cómo generar ingresos pasivos a través de las licencias de imágenes de archivo, ya que los puntos de referencia significativos suelen partir de carteras de miles de imágenes.

Entre las formas de generar ingresos pasivos a través de la fotografía de stock, subir solo unas pocas imágenes es una de las menos eficaces, ya que los resultados dependen más del tamaño del portafolio que de la suerte. Además, Shutterstock restablece los niveles de los colaboradores cada 1 de enero, independientemente de los resultados del año anterior.

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4. Crea y vende un curso en línea en Udemy

Un curso en línea es otro ejemplo de cómo generar ingresos pasivos a partir de una habilidad que ya posees. Graba el curso una vez, publícalo de forma gratuita en Udemy y, a continuación, realiza actualizaciones ocasionales según sea necesario. También es una opción práctica en las guías sobre ingresos pasivos para principiantes, ya que la publicación en sí misma no cuesta nada.

Las diferentes estrategias de ingresos pasivos en Udemy generan diferentes porcentajes de ingresos, dependiendo de la procedencia de la venta:

Ventas en el mercado de productos ecológicos: 37 %

Ventas mediante cupones o recomendaciones de formadores: 97 %

Consumo de Udemy Business: 15 %

A la hora de valorar cómo generar ingresos pasivos en Udemy, la cifra media de los formadores, de unos 3.306 dólares brutos al año, está muy sesgada hacia los ingresos más altos. La mayoría de los formadores ganan menos de 1.000 dólares al año, y solo alrededor del 1 % más destacado supera los 50.000 dólares. El coste inicial de publicación es de 0 dólares, mientras que el equipo de grabación opcional cuesta entre 50 y 300 dólares aproximadamente, si aún no dispones de ninguno.

Según un agregador de datos sobre ingresos, el formador Rahul Iyer ha ganado más de 250.000 dólares impartiendo cursos en Udemy. Un comunicado de prensa de Udemy de 2015, citado en su momento por EdSurge, indicaba que los diez formadores que más habían ganado en la historia de la plataforma hasta entonces habían obtenido un total de 17 millones de dólares.

Un catálogo de cursos es otro ejemplo de cómo generar ingresos pasivos a partir de un trabajo realizado por adelantado, pero un curso publicado no se convierte en pasivo por sí solo. Depender únicamente de la visibilidad que ofrece Udemy también limita a los instructores a la cuota de mercado orgánica del 37 %. Los pagos se realizan mensualmente, unos 45 días después de que finalice el mes de la venta, una vez que el saldo alcanza los 25 dólares, por lo que, siendo realistas, el primer pago tarda entre 6 y 10 semanas en llegar tras la primera venta.

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5. Crea un motor de ingresos por contenido y programas de afiliados en YouTube y en un blog

El contenido atemporal es un ejemplo clásico de cómo generar ingresos pasivos, ya que los vídeos y artículos publicados pueden seguir generando ingresos publicitarios y comisiones de afiliados mucho tiempo después de su publicación. Para los creadores que buscan cómo obtener ingresos pasivos a partir del contenido, la principal contrapartida es el tiempo. Este es el método que más tarda en dar frutos de los siete que aquí se presentan, pero es el que tiene mayor potencial de crecimiento compuesto a largo plazo.

El reparto oficial de los ingresos publicitarios de YouTube es del 55 % para el creador y del 45 % para YouTube en el caso de los vídeos de larga duración, mientras que los «Shorts» utilizan un fondo común independiente. Para los creadores que buscan cómo generar una fuente de ingresos pasivos en YouTube, los requisitos mínimos son 1.000 suscriptores más 4.000 horas de visualización públicas válidas en los últimos 12 meses, o bien 1.000 suscriptores más 10 millones de visualizaciones públicas de «Shorts» en 90 días.

El RPM realista —los ingresos por cada 1.000 visualizaciones tras la comisión de YouTube— oscila aproximadamente entre 2 y 8 dólares para los canales de formato largo monetizados, según estimaciones de terceros del sector, ya que YouTube no publica datos oficiales de RPM por nicho. Esta es una de las formas más económicas de generar ingresos pasivos de esta lista, con un coste inicial de 0 dólares, ya que basta con un teléfono y un software de edición gratuito.

Los enlaces de afiliados por sí solos rara vez generan ingresos pasivos tan rápido como esperan los nuevos creadores; los ingresos realistas para los nuevos creadores oscilan entre 0 y 1.000 dólares al mes durante el primer año, y la mayoría de los principiantes solo alcanzan entre 300 y 500 dólares al mes al llegar al duodécimo mes. El error más común es confundir el CPM —lo que pagan los anunciantes por cada 1.000 impresiones— con el RPM —lo que el creador gana realmente—, lo que lleva a sobreestimar los ingresos esperados.

El segundo error es depender únicamente de los ingresos publicitarios sin combinarlos con enlaces de afiliados y patrocinios. Es una carencia que se refleja directamente en la contribución real que este método puede aportar a la generación de ingresos pasivos en general. AdSense realiza el pago una vez que el saldo alcanza un mínimo de 100 dólares; el saldo se cierra alrededor del día 3 del mes siguiente y el pago se abona aproximadamente 21 días después.

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6. Vender productos digitales más variados a través de Etsy o Gumroad

Los productos digitales más generales ofrecen otra vía para generar ingresos pasivos a través de archivos reutilizables, como libros electrónicos, hojas de trabajo, pequeñas herramientas y paquetes de licencias. Se encuentran entre las ideas de ingresos pasivos más flexibles, ya que el mismo producto puede venderse repetidamente tras su creación inicial. Etsy admite descargas digitales, mientras que Gumroad actúa como comerciante registrado desde enero de 2025.

Los principiantes pueden obtener ingresos pasivos a través de productos digitales de entre 200 y 1.000 dólares al mes aproximadamente durante el primer año, mientras que los vendedores con más de 100 anuncios optimizados declaran entre 2.000 y 10.000 dólares al mes en bruto, antes de comisiones. La mediana agregada de todas las tiendas de Etsy ronda los 574 dólares al mes, y la mayoría de las tiendas se sitúan por debajo de los 100 dólares al mes.

Las estructuras de comisiones son una de las formas más claras de comparar las estrategias de ingresos pasivos entre las dos plataformas, y en este aspecto difieren significativamente.

Etsy Gumroad Comisión por publicación: 0,20 $ por anuncio. Comisión por transacción: 6,5 %. Tramitación de pagos: aproximadamente un 3 % más 0,25 $. Anuncios externos: entre un 12 % y un 15 % una vez que la tienda supera los 10 000 $ al año Ventas directas: 10 % más 0,50 $ por venta. Ventas a través de Gumroad Discover: 30 %

Estas comisiones son importantes a la hora de calcular cómo generar ingresos pasivos a través de productos digitales, ya que reducen directamente los ingresos mensuales reales netos.

A partir del 11 de agosto de 2026, la actualización de las Normas de Creatividad de Etsy limita las formas de generar ingresos pasivos a través de productos digitales al exigir que los anuncios utilicen un diseño original del propio vendedor. Ya no se permiten los diseños basados en plantillas compradas o con licencia comercial, a menos que se transformen sustancialmente, incluso con una licencia válida. El error habitual que esto genera es que comprar un paquete PLR y revenderlo con cambios mínimos constituye ahora una violación flagrante de la política de Etsy, y no solo una zona gris en materia de derechos de autor.

Los vendedores que deseen seguir utilizando plantillas con licencia deben vender a través de su propio sitio web o de Gumroad, donde no se aplica dicha política de originalidad. Etsy también retiene los pagos de los nuevos vendedores hasta 20 días laborables después de la primera venta como reserva para la prevención del fraude.

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7. Crea un portafolio específico para Adobe Stock

Un portafolio específico de Adobe Stock muestra cómo generar ingresos pasivos a través de una única plataforma, un único panel de control y un único conjunto de normas para colaboradores. Para los fotógrafos que prefieren profundizar en una sola plataforma, se sitúa entre las mejores fuentes de ingresos pasivos que ofrece el año 2026.

Para los colaboradores que estén decidiendo cómo crear una fuente de ingresos pasivos en Adobe Stock, los derechos de autor confirmados son del 33 % del precio de venta neto para fotos, vectores e ilustraciones, y del 35 % para vídeos. Los ingresos por archivo varían enormemente según el tipo de licencia: las descargas mediante planes de suscripción pagan entre 0,30 y 1 dólar por imagen, mientras que las ventas de paquetes de créditos o licencias ampliadas pueden reportar entre 2 y más de 25 dólares por archivo. El umbral de pago es un saldo mínimo en la cuenta de 25 dólares, según se confirma en la propia página de colaboradores de Adobe, más una retención fiscal automática estándar del 30 % para los colaboradores que no tengan un formulario fiscal válido registrado.

Cada recurso enviado suele tardar entre 5 y 15 días laborables en ser revisado, con períodos de acumulación de trabajo atrasado que alcanzan unas 8 semanas y envíos generados por IA que tardan entre 1 y 2 meses. Ese retraso es importante a la hora de aprender a generar ingresos pasivos a partir de un catálogo de imágenes de archivo, ya que la aprobación debe producirse antes de que cualquier descarga pueda generar ingresos.

Las publicaciones en el foro de colaboradores ofrecen referencias aproximadas para estas estrategias de ingresos pasivos, con informes de la propia comunidad que describen unos 1 600 EUR procedentes de 65 imágenes premium en un año o 1 410 dólares procedentes de 91 descargas. El error más común para cualquiera que esté aprendiendo a generar una fuente de ingresos pasivos basándose únicamente en el volumen es dar por sentado que un elevado número de descargas garantiza unos ingresos elevados, cuando la mayoría de las descargas de los planes de suscripción solo pagan una fracción de dólar por archivo.

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Estos métodos difieren lo suficiente en cuanto a coste inicial, tiempo hasta el primer pago e ingresos realistas, por lo que compararlos uno al lado del otro facilita la planificación de cómo generar ingresos pasivos. Cada una representa un tipo diferente de idea de ingresos pasivos, más adecuada para distintas habilidades y presupuestos iniciales. Las aplicaciones de ingresos pasivos quedan fuera de esta clasificación porque su techo de ganancias es más bajo y funcionan mejor como complemento para obtener dinero rápido.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Ingresos mensuales realistas Impresiones de Etsy 15–29 $ de cuota de tienda + 0,20 $ por anuncio 30-90 días 100–10 000 $ o más (brutos) Printify + tienda en Etsy 0–39 $ al mes 30-60 días 50–50 000+ $ (brutos) Adobe Stock / Shutterstock (multipropósito) 0–1.000+ $ (equipo) Entre 5 y 15 días laborables de revisión, y luego por descarga 30–5.000 Curso de Udemy 0–300 De 6 a 10 semanas tras la primera venta ~275 $/mes de media (con un fuerte sesgo hacia los valores más altos) YouTube + blog 0 Entre 6 y 12 meses o más hasta cumplir los requisitos para la monetización Entre 0 y 1.000 $ en el primer año Productos digitales en Etsy / Gumroad 0,20 $ por anuncio o un 10 % + 0,50 $ por venta 30–90 días Entre 200 y 10 000 dólares (brutos) Portafolio exclusivo de Adobe Stock 0–1.000 $+ (equipo) Entre 5 y 15 días laborables de revisión, y después por descarga 0,30–25 $+ por archivo (según datos de los propios usuarios en el foro, ~1.400–1.800 $/año)

Aumenta tus ingresos pasivos con aplicaciones de recompensas que generan dinero rápido

Aunque los siete métodos anteriores aún están en fase de crecimiento, el resumen de Eneba sobre aplicaciones para ganar dinero incluye una vía para obtener dinero más rápido. Cualquiera que esté aprendiendo a generar ingresos pasivos debería considerar las aplicaciones de recompensas y reembolsos como un complemento mientras crece su tienda de imprimibles o su cartera de acciones. Estos productos suelen aparecer en las listas de aplicaciones de ingresos pasivos, pero su techo de ganancias es mucho más bajo que el de los métodos mencionados anteriormente.

Las tres aplicaciones que se indican a continuación son gratuitas, ofrecen pagos mínimos reales y verificables, y cualquier saldo de recompensas que acumules también es una forma sencilla de canjearlo por crédito para juegos, en lugar de dejarlo sin usar. Ninguna de estas aplicaciones genera ingresos pasivos por sí sola, pero te ayudan a hacer más llevadera la espera mientras se consolida uno de los métodos reales mencionados anteriormente.

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Lo que no funciona

Revender plantillas con licencia como si fueran propias. Es una mala estrategia para cualquiera que esté buscando cómo generar ingresos pasivos en Etsy. Desde el 11 de agosto de 2026, comprar un paquete de plantillas con licencia comercial y revenderlo con cambios mínimos constituye una infracción de las normas, incluso cuando la licencia se haya adquirido legalmente.

Es una mala estrategia para cualquiera que esté buscando cómo generar ingresos pasivos en Etsy. Desde el 11 de agosto de 2026, comprar un paquete de plantillas con licencia comercial y revenderlo con cambios mínimos constituye una infracción de las normas, incluso cuando la licencia se haya adquirido legalmente. Subir en masa fotos de archivo sin editar con la esperanza de que el volumen por sí solo dé sus frutos. La mayoría de las descargas de los planes de suscripción pagan una fracción de dólar por archivo, por lo que la cantidad sin calidad o sin los permisos adecuados solo hace perder tiempo en la cola de revisión.

La mayoría de las descargas de los planes de suscripción pagan una fracción de dólar por archivo, por lo que la cantidad sin calidad o sin los permisos adecuados solo hace perder tiempo en la cola de revisión. Los cursos y servicios de coaching que prometen «seis cifras garantizadas» son una señal de alarma. La FTC advierte contra los programas de coaching que prometen ingresos, y los datos reales de Udemy mencionados anteriormente cuentan una historia diferente, ya que la mayoría de los formadores ganan menos de 1.000 dólares al año. Mantente alejado de cualquiera que venda una versión «rápida» de cómo generar ingresos pasivos. El enfoque lento y específico que se describe aquí es la versión real.

La FTC advierte contra los programas de coaching que prometen ingresos, y los datos reales de Udemy mencionados anteriormente cuentan una historia diferente, ya que la mayoría de los formadores ganan menos de 1.000 dólares al año. Mantente alejado de cualquiera que venda una versión «rápida» de cómo generar ingresos pasivos. El enfoque lento y específico que se describe aquí es la versión real. Buscar únicamente ingresos publicitarios en YouTube sin una segunda fuente de ingresos. La confusión entre CPM y RPM del método cinco también se aplica aquí. Los creadores que dependen únicamente de la publicidad, sin enlaces de afiliados ni patrocinios, tienen menos potencial que aquellos que combinan múltiples tipos de ingresos.

Veredicto final sobre cómo generar ingresos pasivos en 2026

Cualquiera que esté aprendiendo a generar ingresos pasivos en 2026debe prepararse para un trabajo inicial intenso. Todos los métodos anteriores requieren semanas de preparación no remunerada antes de que generen algo que se acerque a lo pasivo.

Elige un método que se ajuste a una habilidad o interés que ya tengas y dedícate a él durante al menos tres meses antes de valorar el resultado. La lección práctica sobre cómo generar ingresos pasivos consiste en dejar que un método cobre impulso antes de añadir otro. Considera las aplicaciones de ingresos pasivos como un complemento adicional mientras ese método va cogiendo impulso. Una vez que haya cobrado tracción, merece la pena echar un vistazo a la guía de Eneba sobre trabajos extra para empezar esta misma semana, en busca de una opción que te permita obtener dinero más rápido y que puedas compaginar con ello.

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