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Was ist passives Einkommen: Wie es funktioniert und wie viel man damit verdienen kann

Unter passivem Einkommen versteht man Geld, das nach der anfänglichen Einrichtung mit geringem laufendem Aufwand verdient wird. Zwei leicht zugängliche Optionen sind Dividendenanlagen und hochverzinsliche Sparkonten, die innerhalb von ein bis drei Monaten bescheidene Auszahlungen generieren können.

„Passiv“ ist jedoch ein Spektrum. Sparzinsen und Dividenden erfordern nur wenig laufenden Aufwand, während Online-Kurse und Stockfoto-Portfolios zunächst Arbeit erfordern, bevor sie sich von selbst verwalten lassen.

Wie funktioniert passives Einkommen also? Echtes passives Einkommen ist mit einem normalen Budget erreichbar, doch realistische Erträge reichen von etwa 400 Dollar pro Jahr auf einem hochverzinslichen Sparkonto bis zu einigen Tausend Dollar durch Dividenden, Immobilien-Crowdfunding oder Lizenzgebühren für Inhalte. Im Folgenden finden Sie seriöse Methoden, die Ihnen helfen sollen, je nach Ihrer verfügbaren Zeit und Ihrem Kapital die richtige Wahl zu treffen.

KURZFAZIT Die Anlage in Dividenden-ETFs ist der realistischste Einstieg in passives Einkommen: mit echten vierteljährlichen Erträgen, ohne laufenden Aufwand, sobald man eine Aktie besitzt, und mit einem niedrigen Mindestbetrag. Schwab bietet eine einfache Möglichkeit, in Dividenden-ETFs zu investieren. Ein hochverzinsliches Sparkonto ist die risikofreie Alternative für alle, die keine Einrichtungskosten wünschen.

Ist passives Einkommen tatsächlich realistisch?

Ja, es ist realistisch, wenn Sie sich mit der Bedeutung von passivem Einkommen, seiner Funktionsweise und der Frage beschäftigen, wie viel Sie mit einem normalen Startbudget verdienen können – wobei die Spanne bei einigen hundert bis einigen tausend Dollar pro Jahr liegt. Wie viel Sie letztendlich erzielen, hängt fast ausschließlich davon ab, wie viel Kapital oder kreative Vorarbeit Sie bereit sind zu investieren, bevor der passive Teil tatsächlich beginnt.

Bei der Recherche nach Beispielen für passives Einkommen gibt es eine technische Feinheit, die man kennen sollte. Die US-Steuerbehörde IRS definiert passives Einkommen eng als geschäftliche Tätigkeit, an der man nicht wesentlich beteiligt ist, sowie als Mieteinnahmen aus Immobilien. Dividenden und Zinsen gelten in diesem Rahmen technisch gesehen als Portfolioerträge.

In Beiträgen zur privaten Finanzplanung wird der Begriff „passives Einkommen“ im weiteren, alltäglichen Sinne verwendet, der auch Dividenden und Zinsen umfasst. Daher ist es wichtig zu wissen, dass beide Bedeutungen existieren – insbesondere, wenn die Steuererklärung ansteht. Diese Nuance im Steuerrecht ist ein kleiner, aber realer Teil der Bedeutung von passivem Einkommen.

Realistisch gesehen funktioniert dies für zwei Arten von Menschen: jemanden, der über etwas Kapital verfügt, das er einsetzen kann – zwischen 10 und 2.500 Dollar –, oder jemanden, der tatsächlich Zeit aufbringen kann, um Inhalte oder kreative Vermögenswerte zu erstellen, bevor Auszahlungen beginnen.

Der Haken ist, dass alle unten aufgeführten Arten von passivem Einkommen im Vorfeld eine dieser beiden Voraussetzungen erfordern. Für Investitionen und Kreditvergabe braucht man zunächst Geld, während Kurse und Stockfotografie zunächst monatelange unbezahlte Arbeit erfordern.

7 konkrete Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen

Nichts auf dieser Liste ist sowohl kostenlos als auch mühelos und bringt dennoch nennenswerte Erträge ein. Dieser Kompromiss ist der Kern dessen, was passives Einkommen ausmacht.

1. Investieren in Dividenden-ETFs

Die Anlage in Dividenden-ETFs ist ein anschauliches Beispiel dafür, was passives Einkommen bedeutet. Eine einzelne Aktie des SCHD-Dividenden-ETFs von Schwab wies zum 30. August 2026 bei einem Aktienkurs von rund 34,92 US-Dollar eine erwartete Rendite von 2,89 % auf. Bei einer Position von 10.000 US-Dollar entspricht dies etwa 289 US-Dollar pro Jahr, die vierteljährlich ausgezahlt werden, ohne dass eine einzige Aktie verkauft werden muss.

Sie können über jedes Brokerkonto einsteigen, wobei außer dem Preis einer Aktie – etwa 35 US-Dollar – keine Mindestanlage erforderlich ist. Die erste Ausschüttung kann bis zu drei Monate dauern, da Dividenden vierteljährlich und nicht monatlich ausgezahlt werden. Jagen Sie nicht dem Dividenden-ETF hinterher, der in einem Screener die höchste Rendite aufweist, sondern wählen Sie lieber einen mit einer stabilen Ausschüttungshistorie, da manche hochverzinsliche Fonds ihre Ausschüttungen in einer Baissephase kürzen.

Um loszulegen, benötigen Sie ein Brokerkonto, müssen die Altersvoraussetzungen für das Konto erfüllen und über genügend Geld für Ihre Anfangsinvestition verfügen. Dies macht die Anlage in Dividenden-ETFs zu einer der Möglichkeiten mit niedrigen Einstiegshürden, um das Konzept des passiven Einkommens kennenzulernen.

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2. Zinsen auf hochverzinsliche Sparkonten

Wenn Sie bereits Bargeld auf einem Bankkonto mit einem Zinssatz nahe 0 % liegen haben, ist die Überweisung auf ein hochverzinsliches Sparkonto die passivste Methode auf dieser Liste. Stand 28. August 2026 zahlte die höchste Sparstufe der Axos Bank 4,21 % APY, was bei einem Guthaben von 10.000 Dollar 421 Dollar pro Jahr entspricht – und das buchstäblich ohne jeglichen Aufwand.

Dieser Höchstzinssatz ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Entweder ein durchschnittlicher Tageskontostand von 1.500 US-Dollar plus monatliche Direktüberweisungen in Höhe von 1.500 US-Dollar oder eine Kombination aus 5.000 US-Dollar und 5.000 US-Dollar – in beiden Fällen ist ein verbundenes Axos-Girokonto erforderlich. Konten ohne Bedingungen bieten einen geringeren Zinssatz. Zum Vergleich: Das Konto der Western Alliance Bank bietet einen Jahreszins von 3,80 % ohne Mindestguthaben nach der Eröffnung, allerdings ist für die Kontoeröffnung selbst eine Einzahlung von 500 Dollar erforderlich.

Der mit Abstand größte Fehler ist hier, Ersparnisse auf einem alten Konto bei einer Großbank liegen zu lassen, das fast 0 % Zinsen bringt, anstatt sie umzuschichten – dies ist die größte Lücke zwischen möglichem und tatsächlichem passivem Einkommen auf dieser gesamten Liste. Diese Lücke zu schließen, ist ein wesentlicher Teil dessen, was passives Einkommen ausmacht.

Um ein Konto zu eröffnen, benötigen Sie in der Regel einen amtlichen Ausweis, eine Sozialversicherungsnummer und eine Ersteinzahlung von 0 bis 500 $, je nach Bank. Ein hochverzinsliches Sparkonto bietet eine risikoarme Möglichkeit, die Bedeutung des passiven Einkommens zu erkunden.

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3. Immobilien-Crowdfunding über Fundrise

Immobilien-Crowdfunding ist eine weitere praktische Antwort auf die Frage, was passives Einkommen bedeutet, wie es funktioniert und wie viel man damit verdienen kann. In Immobilien zu investieren, ohne eine Immobilie zu kaufen, ist realistisch – schon ab 10 $, dem Mindestbetrag für die Eröffnung eines Fundrise-Kontos.

Die Portfolios erzielten in den acht Jahren von 2018 bis 2025 eine annualisierte Rendite von durchschnittlich 5,7 % nach Abzug der Gebühren. Diese Rendite stammt aus Mieteinnahmen und Immobilienerträgen und nicht aus einem Gehalt, das in starken Jahren tendenziell hinter dem Aktienmarkt zurückbleibt, dabei aber einige der Schwankungen abfedert.

Sie können bereits mit nur 10 US-Dollar einsteigen, die Identitätsprüfungen abschließen und ein Standard-Anlagekonto eröffnen. Dieser niedrige Mindestbetrag macht es zu einer zugänglichen Option, um das Konzept des passiven Einkommens kennenzulernen. Erwarten Sie jedoch keine sofortige Liquidität. Diese Fonds halten Immobilien, sodass Rücknahmen in Bärenmärkten verzögert werden können.

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4. Peer-to-Peer-Kreditvergabe über Prosper

Peer-to-Peer-Kredite sind eine risikoreichere Option, wenn man sich mit dem Konzept des passiven Einkommens auseinandersetzt. Die Vergabe kleiner Beträge an einzelne Kreditnehmer über Prosper hat in der Vergangenheit durchschnittliche Renditen von etwa 5,2 % bis 5,3 % erbracht – allerdings handelt es sich dabei um Bruttozahlen vor Kreditausfällen, Verwaltungsgebühren und Steuern.

Der Mindestbetrag beträgt 25 US-Dollar pro Anleihe, wobei Prosper selbst empfiehlt, mindestens 2.500 US-Dollar auf 100 einzelne Anleihen zu verteilen, um das Ausfallrisiko einzelner Kreditnehmer zu streuen. Die Laufzeiten der Kredite betragen zwei bis fünf Jahre, wobei die monatlichen Rückzahlungen mit dem ersten Auszahlungszyklus nach der Finanzierung beginnen, in der Regel 30 bis 60 Tage später.

Um loslegen zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, in den USA wohnen und über ein mit Guthaben versehenes Konto verfügen. In einigen Bundesstaaten gelten Einschränkungen, und für jeden Schuldschein ist eine Mindestinvestition von 25 $ erforderlich. Diese Option birgt ein höheres Risiko, wenn Sie sich mit dem Konzept des passiven Einkommens beschäftigen.

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5. Lizenzierung von Stockfotos und -videos

Die Lizenzierung von Stockfotos und -videos über das Shutterstock-Mitwirkendenprogramm ist eine weitere Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren. In der Einstiegsstufe werden 0,10 bis 0,25 US-Dollar pro Download gezahlt – ein vom Unternehmen festgelegter Mindestbetrag, unabhängig davon, wie hoch der Lizenzsatz steigt. Diese Lizenzgebühr beträgt 15 % bis 40 % jedes Umsatzes, steigt stufenweise in Abhängigkeit von den Gesamtverdiensten und wird jedes Jahr am 1. Januar neu berechnet.

Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert lediglich eine Kamera oder ein Smartphone, allerdings müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und das Urheberrecht an den von Ihnen eingereichten Inhalten besitzen. Es gibt keinen festen Zeitplan für die Auszahlung. Eine Datei kann innerhalb weniger Tage lizenziert werden oder monatelang unverkauft bleiben, und diese Unvorhersehbarkeit macht dies zu einer der unzuverlässigsten Optionen, wenn du dich mit der Bedeutung von passivem Einkommen beschäftigst.

Denken Sie daran, dass echte Einnahmen aus Bilddatenbanken ein großes, gut getaggtes und stetig wachsendes Portfolio erfordern , das über Monate oder Jahre hinweg aufgebaut wird – und nicht nur eine einmalige Upload-Aktion. Wenn Sie sich also mit dem Thema passives Einkommen beschäftigen, kann dies ein langwieriger Prozess sein.

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6. Einen Online-Kurs erstellen und verkaufen

Kurs-Tantiemen sind zeitaufwändiger, wenn man sich mit dem Konzept des passiven Einkommens beschäftigt. Die Erstellung eines Kurses auf Udemy ist eine der Formen des passiven Einkommens, die für Kursanbieter immer weniger lukrativ wird, aber dennoch echte Tantiemeneinnahmen generieren kann.

Dozenten behalten 37 % eines organischen Marktplatzverkaufs und 97 % aller Verkäufe, die über einen eigenen Gutschein oder Empfehlungslink zustande kommen. Diese enorme Differenz macht den entscheidenden Unterschied aus. Ein Kurs wird erst dann zu einer passiven Einnahmequelle, wenn er an Fremde verkauft wird, die ihn selbstständig finden – und nicht nur an das bestehende Publikum des Erstellers.

Um loszulegen, benötigen Sie Kursinhalte und eine einfache Aufnahmegeräteausstattung. Die Veröffentlichung ist kostenlos, doch die Erstellung hochwertiger Inhalte nimmt Zeit in Anspruch – ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, wenn man sich mit dem Konzept des passiven Einkommens auseinandersetzt. Auszahlungen erfordern ein Mindestguthaben von 25 US-Dollar auf dem Konto und erfolgen um den 7. jedes Monats für die Einnahmen des Vormonats.

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7. Lager- oder Stellplätze vermieten

Wenn Sie eine ungenutzte Garage, Einfahrt oder einen Lagerraum auf Neighbor inserieren, verwandeln Sie ungenutzten Platz in Mieteinnahmen, was dies zu einer legitimen Nebentätigkeit unter den Ideen für passives Einkommen macht. Das Grundprinzip ist einfach: Sie legen einen Preis fest, ein Mieter bucht monatlich, und Neighbor zahlt Ihnen regelmäßig aus.

Neighbor charges erhebt eine Bearbeitungsgebühr von 4,9 % zuzüglich 0,30 $ pro Transaktion. Bei einer monatlichen Miete von etwa 115 $ für einen Stellplatz verbleibt dem Gastgeber nach Abzug dieser Gebühr ein Nettoerlös von etwa 109 $, was für einen Stellplatz insgesamt etwa 1.300 $ pro Jahr ergibt.

Die Vermietung von Flächen ist eine kostengünstige Option, wenn Sie sich für das Konzept des passiven Einkommens interessieren. Ein häufiger Fehler ist es jedoch, eine Einfahrt oder einen Abstellraum einzustellen, ohne zuvor die örtlichen Bebauungsvorschriften oder die Vereinbarung der Eigentümergemeinschaft zu prüfen, was dazu führen kann, dass die Vereinbarung ungültig wird, nachdem ein Mieter bereits gebucht hat.

Um loszulegen, benötigen Sie einen ungenutzten Platz, wie einen Parkplatz oder einen Abstellraum, sowie eine Identitätsprüfung, um ein Inserat zu erstellen. Es fallen keine Inseratsgebühren an, was dies zu einer soliden Option macht, wenn Sie sich mit dem Konzept des passiven Einkommens beschäftigen.

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Vergleich verschiedener Ideen für passives Einkommen

Wie funktioniert passives Einkommen also? Ein direkter Vergleich der verschiedenen Arten von passivem Einkommen ist der schnellste Weg, um zu verstehen, was passives Einkommen bedeutet, wie es funktioniert und wie viel man damit verdienen kann. Die Startkosten und der Zeitpunkt der Auszahlung variieren stark zwischen diesen Ideen für passives Einkommen. Hier sehen Sie einen Überblick, bevor Sie sich für eine entscheiden.

Vorgehensweise Anlaufkosten Realistisches Jahreseinkommen Zeit bis zur ersten Auszahlung Anlage in Dividenden-ETFs (SCHD) ca. 35 $ (eine Aktie) Rendite von ca. 2,89 % (ca. 289 $/Jahr pro 10.000 $ Anlagebetrag) Bis zu 3 Monate (vierteljährlich) Hochverzinsliches Sparkonto 0–500 $ zur Eröffnung (bankabhängig) 3,80–4,21 % APY (~380–421 $/Jahr pro 10.000 $) ~1 Monat (monatliche Verzinsung) Immobilien-Crowdfunding (Fundrise) Mindesteinlage 10 $ ca. 5,7 % annualisiert netto (8-Jahres-Durchschnitt) Mindestlaufzeit 90 Tage; vierteljährliche Auszahlung Peer-to-Peer-Kredite (Prosper) Mindestbetrag: 25 $ (2.500 $ für eine vollständige Diversifizierung) ca. 5,2–5,3 % brutto; oft ca. 2,5 % netto 30–60 Tage bis zur ersten Rückzahlung Lizenzierung von Stockfotos/Videos (Shutterstock) 0 $ für die Anmeldung 0,10–0,25 $ pro Download in der Einstiegsstufe Tage bis Monate (nachfrageabhängig) Online-Kurs (Udemy) 0 $ für die Veröffentlichung Durchschnittlich 3.306 $/Jahr; ~75 % verdienen weniger als 1.000 $/Jahr ca. 5–6 Wochen (erster monatlicher Auszahlungszyklus) Vermietung von Lagerräumen/Parkplätzen (Neighbor) 0 $ für die Anzeige ca. 1.300 $/Jahr pro Einzelstellplatz, nach Abzug einer Gebühr von 4,9 % + 0,30 $ 30–60 Tage nach der ersten Buchung

Steigern Sie Ihr passives Einkommen mit Prämien-Apps

„Play-to-Earn“- und Prämien-Apps wie Snakzy ersetzen zwar nicht die oben genannten Ideen für passives Einkommen, aber sie sorgen zusätzlich zu den Dingen, die Sie ohnehin schon tun – wie im Internet surfen oder gelegentlich an Umfragen teilnehmen –, für ein kleines passives Zusatzeinkommen, wobei die Auszahlungen bereits ab 1 $ beginnen.

Sie funktionieren am besten, wenn man sie mit einer der sieben oben genannten Formen des passiven Einkommens kombiniert, und nicht als eigenständigen Einkommensplan betrachtet. Kleine Einkünfte mit einer größeren Einkommensquelle zu kombinieren, ist nach wie vor Teil des Konzepts des passiven Einkommens.

App Mindestauszahlung Einstiegskosten Snakzy 5 bis 25 US-Dollar (variiert je nach Region und Prämie) Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

BigCash und KashKick sind zwei der reibungslosesten Apps mit echten Auszahlungen in dieser Kategorie und lassen sich gut mit Snakzy kombinieren, um neben dem alltäglichen Surfen kleine Auszahlungen zu sammeln.

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Was nicht funktioniert

Nicht alle Arten von passivem Einkommen sind seriös, und es gibt eine Handvoll Muster, die immer wieder im Zusammenhang mit Dividenden, Kreditvergabe und Lizenzgebühren für Inhalte auftauchen. Wenn Sie die Warnzeichen kennen, verhindern Sie, dass Ihr Geld still und leise verschwindet, anstatt Erträge zu generieren.

MLM-Werbeversprechen für passives Einkommen. Hierbei handelt es sich um Provisionsmodelle, die als passives Einkommen durch die Anwerbung neuer Mitglieder vermarktet werden, nicht jedoch um echte Formen des passiven Einkommens. Die FTC warnt davor, dass die meisten Teilnehmer Geld verlieren, sobald die Kosten für Starter-Kits und Lagerbestände von den Provisionen abgezogen werden.

Hierbei handelt es sich um Provisionsmodelle, die als passives Einkommen durch die Anwerbung neuer Mitglieder vermarktet werden, nicht jedoch um echte Formen des passiven Einkommens. Die FTC warnt davor, dass die meisten Teilnehmer Geld verlieren, sobald die Kosten für Starter-Kits und Lagerbestände von den Provisionen abgezogen werden. Kreditplattformen mit garantierter Rendite oder Krypto-Clubs für passives Einkommen. Jede Plattform, die eine feste zweistellige Rendite ohne jegliches Risiko verspricht, ist ein Warnsignal, da sowohl echte Krediterträge als auch Dividendenerträge den Marktschwankungen unterliegen.

Jede Plattform, die eine feste zweistellige Rendite ohne jegliches Risiko verspricht, ist ein Warnsignal, da sowohl echte Krediterträge als auch Dividendenerträge den Marktschwankungen unterliegen. „Einmal einrichten und vergessen“-Versprechen bei Print-on-Demand oder Dropshipping. Selbst seriöse Anbieter auf diesen Plattformen verbringen immer noch mehrere Stunden pro Woche mit Marketing und Kundenservice. Das Einkommen fühlt sich erst nach Monaten des Aufbaus einer Zielgruppe und der Gewinnung von Stammkunden passiv an; es läuft niemals völlig automatisch.

Selbst seriöse Anbieter auf diesen Plattformen verbringen immer noch mehrere Stunden pro Woche mit Marketing und Kundenservice. Das Einkommen fühlt sich erst nach Monaten des Aufbaus einer Zielgruppe und der Gewinnung von Stammkunden passiv an; es läuft niemals völlig automatisch. Weiterverkaufte Kurse zum Thema passives Einkommen oder E-Book-Flip-Kits. Der Kauf von Weiterverkaufsrechten an einem generischen E-Book oder einer Vorlage und deren Vermarktung als originelles Produkt für passives Einkommen bringt selten nennenswerte Einnahmen.

Das Vermeiden dieser Fallstricke ist genauso wichtig wie das Verständnis der Bedeutung von passivem Einkommen, seiner Funktionsweise und der Höhe der möglichen Einnahmen.

Abschließendes Fazit zur Bedeutung des passiven Einkommens

Die Bedeutung des passiven Einkommens, wie es funktioniert und wie viel man damit verdienen kann, läuft darauf hinaus, dass Geld weiterhin eingeht, nachdem die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen sind. Das reicht von 400 Dollar und mehr pro Jahr an Sparzinsen bis hin zu einigen Tausend Dollar aus Dividendeninvestitionen, Immobilien-Crowdfunding oder im Laufe der Zeit aufgelaufenen Lizenzgebühren für Inhalte.

Wie viel Sie mit diesen Ideen für passives Einkommen verdienen können, hängt fast ausschließlich davon ab, wie viel Kapital oder unbezahlte Vorarbeit Sie bereit sind zu investieren, bevor der passive Teil tatsächlich einsetzt. Dividenden-ETFs und hochverzinsliche Spareinlagen eignen sich für Einsteiger, die fast keinen Aufwand betreiben möchten und über etwas Kapital verfügen, während Immobilien-Crowdfunding und Peer-to-Peer-Kredite für Menschen geeignet sind, die bereit sind, für etwas mehr Rendite ein höheres Risiko einzugehen.

Stockfotografie, Online-Kurse und die Vermietung von Räumlichkeiten eignen sich besser für diejenigen, die mehr Zeit als Kapital im Vorfeld investieren können. Dieser Kompromiss ist ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, wenn man sich mit der Bedeutung von passivem Einkommen auseinandersetzt – und letztendlich kommt es darauf an, für welche Seite man sich entscheiden möchte.

Häufig gestellte Fragen