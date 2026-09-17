¿Qué es Whatnot? ¿Cuánto se puede ganar en 2026?

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¿Qué es Whatnot? ¿Puede convertir tus tarjetas, ropa o artículos de colección en ingresos? Es un mercado de subastas en directo y anuncios de «Cómpralo ahora». Ganas dinero con los productos que vendes en Whatnot, no simplemente por estar en directo.

Si te preguntas: «¿Qué es Whatnot y en qué se diferencia de una aplicación habitual de reventa?», el vídeo en directo es la diferencia clave. Aprender a comprar en Whatnot implica ver artículos, hacer preguntas y pujar en directo. Las ventas en directo en Whatnot pueden ayudar a atraer a clientes habituales, pero hacer más sesiones no garantiza más ventas.

Este artículo explica qué es Whatnot, cómo funciona la plataforma y lo que necesitas saber antes de vender en Whatnot , desde las comisiones y los pagos hasta formas realistas de dar los primeros pasos.

¿Es Whatnot realmente una opción viable?

Sí, pero «¿Qué es Whatnot?» es solo el punto de partida. La pregunta más importante es si la plataforma se adapta a tu inventario, tus márgenes y tu agenda. Si te preguntas: «¿Qué valor tiene Whatnot como actividad complementaria?», la respuesta sincera depende de lo que vendas y de cuánto beneficio te quede.

Las ventas en directo en Whatnot funcionan mejor cuando puedes:

Explicar y mostrar los productos con claridad

Utilizar precios de venta recientes para fijar pujas iniciales realistas

Empaquetar y enviar cada pedido de forma fiable

Si estás investigando qué es Whatnot porque has visto unas cifras de ventas impresionantes, mantén esos números en perspectiva. Entonces, ¿para qué sirven realmente los datos de ventas de Whatnot? Muestran lo que pueden llegar a conseguir los vendedores consolidados, no lo que ganará cualquier principiante.

Según la empresa, los vendedores que retransmiten tres o cuatro veces por semana alcanzan una media de más de 13 000 dólares en ventas mensuales. Los ingresos de Whatnot son lo que queda tras deducir las comisiones de la plataforma, mientras que el beneficio final también tiene en cuenta el inventario y otros costes empresariales. Nuestra guía para ganar 1 000 dólares a la semana jugando a videojuegos explora un modelo de ingresos diferente.

Antes de decidir cómo vender en Whatnot, comprueba:

Si los vendedores pueden registrarse desde tu país

Si tu categoría requiere una aprobación adicional

Cuál es el valor de tus productos y cuánto te han costado

Cuánto podrías gastar en la gestión de los pedidos

Si estás aprendiendo a comprar en Whatnot, céntrate en el precio total de la compra en lugar de en los costes del vendedor.

Y si te preguntas: «¿Cuánto me quedará de Whatnot una vez descontadas las comisiones?», consulta el recibo del pedido. En él se indica el pago que recibirás de Whatnot tras descontar los gastos de la plataforma, mientras que el inventario, el embalaje, los gastos de envío a cargo del vendedor y los reembolsos determinan tu beneficio final. El pago no está disponible inmediatamente después de que finalice la subasta.

7 formas reales de ganar dinero con las ventas en directo

¿Qué es Whatnot? Es un mercado de compras en directo donde los vendedores subastan o publican productos para los compradores. Cualquiera que busque «¿Qué es Whatnot?» probablemente también querrá saber qué productos funcionan mejor allí. Un buen punto de partida es vender artículos que ya conozcas bien.

Tras responder a la pregunta «¿Es gratuita la aplicación Whatnot?», compara estas cinco categorías, un formato de descanso y una estrategia de escalabilidad. Las valoraciones muestran en qué medida cada opción es apta para principiantes, basándose en los costes iniciales, la complejidad de las políticas y el trabajo de gestión de pedidos.

¿Cómo es Whatnot para los vendedores de cromos? Para un coleccionista que se pregunte cuál es la ventaja de Whatnot en este ámbito, es la posibilidad de mostrar el estado de los artículos y responder a preguntas en directo. ¿Es Whatnot una buena opción para los vendedores de cromos? Los cromos siguen siendo una de las principales categorías, aunque la moda lidera ahora en volumen de pedidos. A la hora de aprender a comprar en Whatnot, compara las tarjetas sueltas, las tarjetas clasificadas y los productos precintados.

Si quieres vender en Whatnot, empieza con cartas que ya conozcas en lugar de comprar una caja grande de inmediato. En EE. UU., la comisión estándar de Whatnot para cartas sueltas de juegos de cartas coleccionables y de deportes es del 8 % del precio final del artículo, más los gastos de procesamiento del pago. La base de cálculo de las comisiones varía según el tipo de transacción, así que revisa las comisiones para vendedores de Whatnot antes de fijar una puja inicial de 1 $. Entender estos costes es fundamental para aprender a vender en Whatnot de forma rentable. Una guía para principiantes sobre las cartas de Pokémon puede ayudarte a entender las colecciones, la rareza y el estado de las cartas.

A continuación te explicamos cómo vender en Whatnot sin que tu primera experiencia resulte más complicada de lo necesario:

Antes de realizar aperturas de paquetes de cartas en Whatnot, solicita acceso de vendedor y comprueba los requisitos de aprobación.

Clasifica las cartas por colección, deporte, jugador y estado antes de crear los anuncios.

Define un tema claro para la subasta, de modo que los compradores sepan qué aparecerá en pantalla.

Agrupa con cuidado las cartas comunes de bajo valor y describe cada defecto antes de que comience la puja.

Sin comisiones por publicación Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza con tarjetas que conozcas bien, fíjate en los precios de ventas recientes y calcula las comisiones antes de fijar una puja inicial baja. Empieza a vender

¿En qué se diferencia Whatnot en lo que respecta a los «group breaks»? Para quien se pregunte cuál es el papel de Whatnot en este formato, la plataforma ofrece el mercado, el vídeo en directo, las herramientas de puja y las normas. En las aperturas de cartas de Whatnot, los compradores adquieren una plaza vinculada a una asignación determinada antes de que el vendedor abra las cartas precintadas en directo. El beneficio del vendedor es el total de los ingresos por las plazas menos el coste del producto, las comisiones de Whatnot para el vendedor, el embalaje, el envío y otros gastos.

¿Es Whatnot una buena opción para los «card breaks»? Puede serlo, pero las cartas valiosas pertenecen a los compradores asignados y no aumentan los ingresos totales de las pujas completadas. Los «card breaks» de Whatnot utilizan la apertura ante la cámara y herramientas específicas de aleatorización. Además, en los «card breaks» de Whatnot se garantiza que cada comprador reciba una carta, incluso si no sale la de su equipo asignado. Los compradores que busquen «¿es gratuita la aplicación Whatnot?» también deberían revisar las protecciones de los «card breaks», incluido el reembolso por cartas de gran valor no entregadas. Esta descripción general de los mejores juegos de cartas coleccionables explica las categorías, no los beneficios de los «card breaks».

Antes de realizar aperturas de cartas en Whatnot, planifica toda la transacción:

Compra cajas o sobres precintados solo cuando el precio total al contado pueda cubrir todos los costes.

Elige un formato permitido y explica las reglas de reparto antes de que se incorporen los compradores.

Enumera claramente cada lote y comienza los «break» de cartas en Whatnot solo después de cumplir las normas de la plataforma.

Registra la apertura, realiza un seguimiento de cada carta y envía correctamente la asignación de cada comprador.

Herramientas para grupos de apertura Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los beneficios proceden de los ingresos por venta al contado una vez deducidos los gastos de embalaje, las comisiones y los costes de gestión, no del valor de la selección del comprador. Interrupción del plan

¿Cómo funciona Whatnot con las zapatillas y la ropa urbana? Si te preguntas qué aporta Whatnot a un anuncio de zapatillas, es la oportunidad de mostrar los materiales, las etiquetas, el estado de la caja y el desgaste visible antes de pujar. Quienes se preguntan «¿es gratuita la app de Whatnot?» pueden ver los anuncios de zapatillas sin necesidad de suscripción, pero los vendedores siguen necesitando autenticación y conocimientos sobre fijación de precios.

Para cualquiera que esté aprendiendo a vender en Whatnot, el margen es más importante que la puja ganadora por sí sola. En EE. UU., las zapatillas y la ropa urbana suelen estar sujetas a la comisión del 8 % que Whatnot aplica a otras categorías, más los gastos de tramitación. Comprueba las ventas recientes completadas, resta todos los costes y establece un precio mínimo que puedas aceptar antes de vender en Whatnot.

¿Es Whatnot una buena opción para los vendedores de zapatillas? Puede serlo si sigues esta lista de verificación:

Comprueba la autenticidad y conserva pruebas del origen de cada par.

Muestra claramente los daños en la caja, las manchas, el desgaste de la suela, las reparaciones y los accesorios que falten.

Consulta las ventas recientes y la comisión de Whatnot antes de fijar tu precio mínimo.

Utiliza los lotes solo cuando el pago previsto de Whatnot cubra tus costes de stock y envío, y te deje un beneficio que merezca la pena.

Inspección en directo Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La autenticación, los precios de venta actuales y un precio mínimo garantizado son más importantes que una promesa de beneficio por par que no esté respaldada. Vender zapatillas deportivas

¿Para qué sirve Whatnot en el ámbito de la moda? Para un vendedor particular que se pregunte cuál es la principal ventaja de Whatnot, es una forma de mostrar el ajuste, el tejido y el estado de la prenda a un público en directo. Puedes vender el contenido de tu armario, buscar artículos vintage o crear colecciones temáticas. Crear y gestionar los anuncios es gratuito, pero el stock, la limpieza, el embalaje y las devoluciones pueden suponer un gasto.

Las ventas en directo en Whatnot resultan especialmente útiles cuando hay que explicar el ajuste, el tejido y los defectos. Si vendes en Whatnot desde EE. UU., la mayoría de los artículos de moda están sujetos a una comisión de Whatnot del 8 % sobre el precio final del artículo, más una tasa de tramitación del 2,9 % sobre el importe total del comprador y 0,30 $ por transacción. Las comisiones para vendedores internacionales de Whatnot varían y pueden incluir impuestos. Calcular tu margen antes de publicar el artículo es fundamental a la hora de aprender a vender en Whatnot.

Antes de tu primera sesión de ropa:

Agrupa las prendas por talla, estilo o época, en lugar de presentarlas todas mezcladas.

Ten en cuenta la comisión de Whatnot y, a continuación, indica las medidas, las reparaciones y el desgaste.

Utiliza los precios de venta recientes y las comisiones de la plataforma para estimar tus ingresos en Whatnot y, a continuación, resta los costes de adquisición para calcular el beneficio.

Steam las prendas y prepara un sistema de pedidos sencillo antes de ponerlas a la venta.

Sin comisiones por publicación Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La ropa ya existente puede mantener bajos los gastos iniciales, pero la adquisición de existencias, la limpieza, el embalaje y las devoluciones siguen suponiendo un coste. Venta de ropa

¿En qué destaca Whatnot dentro del ámbito de los objetos de colección? Si un vendedor nuevo pregunta cuál es la ventaja práctica de Whatnot, esta radica en la posibilidad de explicar las ediciones, el estado, la procedencia y los detalles que una foto estática podría pasar por alto. Los coleccionistas que busquen «¿es gratuita la app de Whatnot?» pueden explorar exposiciones temáticas sin pagar ninguna cuota de suscripción, aunque las compras siguen costando dinero.

Investiga las ventas realizadas antes de vender en Whatnot y envía un artículo para su tasación solo cuando el probable aumento de valor pueda justificar la comisión, los gastos de envío, el seguro y el riesgo asociado. Esta guía sobre cartas raras de Pokémon que merecen ser tasadas ofrece un punto de partida útil. En EE. UU., la categoría «Monedas y dinero» tiene una comisión de Whatnot del 4 %, mientras que la mayoría de los demás artículos de colección aplican un 8 %, más los gastos de tramitación.

¿Es Whatnot una buena opción para los objetos de colección? Puede serlo si preparas un escaparate claro y bien enfocado:

Separa las piezas de gran valor del stock habitual y verifica primero su autenticidad.

Utiliza los precios de venta recientes para estimar una ganancia realista en Whatnot.

Agrupa los productos por franquicia, época, artista o nicho de coleccionismo.

Muestra con detalle los daños en el embalaje y el estado del artículo antes de aceptar pujas.

Categoría: Conocimientos Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Utiliza los precios de venta recientes y la clasificación solo cuando el posible aumento de valor pueda justificar el coste total de la clasificación. Vender artículos de colección

¿Cómo funciona Whatnot con los productos electrónicos? Un vendedor puede demostrar que un dispositivo se enciende, que la pantalla funciona o que incluye un accesorio. Los productos electrónicos no tienen una tarifa fija del 5 %. En EE. UU., normalmente se aplica la comisión estándar del 8 % de Whatnot para otras categorías, más los gastos de tramitación.

Aprender a vender en Whatnot en esta categoría implica probar el producto antes de publicarlo y demostrar su estado durante la venta. Indica el estado de la batería, los bloqueos de cuenta, las reparaciones, las piezas que faltan y la compatibilidad. Si prefieres el inventario digital, vender skins de CS2 por dinero real sigue un proceso diferente en el mercado y evita el envío físico.

Utiliza esta lista de comprobación antes de vender en Whatnot:

Prueba todas las funciones antes de publicar el anuncio y, a continuación, muestra las funciones clave ante la cámara.

Anota los números de serie e indica el estado de la batería, el desgaste, las reparaciones y los bloqueos de la cuenta.

Incluye cables de bajo valor en el lote solo cuando la compatibilidad quede clara para el comprador.

Muestra las cajas y los manuales originales cuando estén incluidos, sin prometer un aumento fijo del valor.

Pruebas en vivo Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los productos electrónicos de EE. UU. suelen tener una comisión estándar del 8 %, y cada dispositivo debe incluir información clara sobre las pruebas realizadas y su estado. Vender tecnología

¿Cómo es Whatnot cuando la venta se convierte en una actividad diaria? Aunque la respuesta a «¿es gratuita la aplicación Whatnot?» es sí, gestionar un negocio de venta implica mucho más que simplemente alojar los productos. Se necesita un abastecimiento fiable, la publicación de anuncios, la moderación, el embalaje, la atención al cliente, la contabilidad y suficiente liquidez para reponer el stock mientras se procesa el pago de Whatnot.

¿Es Whatnot adecuado para los vendedores habituales? Los datos de la empresa muestran que los vendedores habituales tienen unas ventas medias mucho más elevadas, pero eso no garantiza un pago mayor por parte de Whatnot.

Para crecer sin perder de vista los beneficios:

Elabora un plan de abastecimiento repetible antes de aumentar el número de sesiones.

Realiza el embalaje y el envío por lotes, asegurándote de que el pedido de cada comprador sea fácil de rastrear.

Realiza un seguimiento por separado de las ventas brutas, las comisiones de Whatnot para vendedores, el inventario, los reembolsos y la gestión de pedidos.

Contrata personal de apoyo solo cuando el volumen constante de pedidos pueda soportar el coste adicional.

Escala empresarial Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los programas diarios requieren un control fiable del inventario, el embalaje, la asistencia técnica, la contabilidad y el flujo de caja. Ampliar

¿Cómo se comparan los métodos para ganar dinero?

¿Con qué es más fácil empezar en Whatnot? Los vendedores que buscan «¿es gratuita la aplicación Whatnot?» pueden empezar sin suscripción, a ser posible utilizando el stock que ya conocen y poseen. La tabla compara puntos de partida prácticos, las tasas de comisión de Whatnot en EE. UU. y la carga de trabajo. Se evitan las promesas de ingresos fijos, ya que los precios, los márgenes, la frecuencia de publicación y el tamaño de la audiencia varían.

Método El mejor punto de partida Comisión de EE. UU. Carga de trabajo Consideraciones sobre los ingresos Cromos y tarjetas deportivas Cartas sueltas de tu propiedad o un pequeño lote temático 8 % 1 o más ferias organizadas Precio de venta menos el coste de las existencias, las comisiones y los gastos de envío Apertura de paquetes en directo Producto precintado y un formato conforme 8 % Gran volumen de trabajo de seguimiento y embalaje Ingresos por venta al por menor menos todos los costes de la apertura Zapatillas y ropa urbana Pares autenticados que conoces 8 % Investigación y comprobación del estado El margen varía según el origen y la demanda Ropa vintage y de segunda mano Ropa ya presente en el armario o stock específico 8 % Medición, preparación y embalaje Es posible un bajo coste inicial adicional Figuras Funko Pop, cómics y artículos de colección Un nicho en el que puedes fijar buenos precios 4 % en monedas; normalmente un 8 % en el resto de casos Investigación y embalaje cuidadoso La clasificación solo ayuda cuando el valor lo justifica Electrónica y accesorios tecnológicos Dispositivos probados y accesorios en perfecto estado 8 % Pruebas e información detallada Las devoluciones y los defectos pueden reducir el margen Venta diaria en directo Un canal de presentación y gestión de existencias de eficacia probada Depende de la categoría Gestión integral del negocio Haz un seguimiento de los beneficios, no solo de las ventas brutas

Aprender a vender en Whatnot empieza por los números. Calcula el precio de venta probable y, a continuación, resta todos los gastos antes de decidir si merece la pena poner un artículo a la venta. Los lotes de tarjetas de Whatnot también requieren más planificación que los anuncios estándar, ya que los vendedores deben seguir normas específicas de asignación y gestión de pedidos.

Consulta la descripción general para vendedores, comprueba las últimas comisiones de Whatnot en tu país y fíjate en los requisitos de aprobación. ¿Te preguntas: «¿Cuánto cobra Whatnot por esta venta?»? En el recibo de tu pedido figuran las comisiones exactas.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos?

Si has buscado «¿es gratuita la aplicación Whatnot?», la respuesta es sí, pero se trata de un mercado más que de una aplicación de recompensas. Las aplicaciones de recompensas y de reembolsos no sustituirán lo que Whatnot paga por una venta real, pero pueden aportar unos cuantos dólares extra al mes sin apenas esfuerzo. Piensa en ellas como un complemento, no como una segunda fuente de ingresos.

Las conocidas aplicaciones de reembolso como Swagbucks y Rakuten funcionan básicamente de la misma manera. Se obtienen pequeñas recompensas en puntos o en efectivo por participar en encuestas, hacer compras o recomendar a otras personas. Snakzy, la propia aplicación de recompensas de Eneba, y BigCash pagan por una combinación similar de actividades diarias sencillas. Ambas cuentan actualmente con un enlace de pago real y operativo.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si tu objetivo es ganar 200 $ rápidamente, compara varios métodos realistas en lugar de confiar en una sola aplicación. Snakzy suele requerir 35 000 monedas para desbloquear su tienda una vez, pero los mínimos posteriores dependen del país, la recompensa y el estatus VIP. Las transferencias de Eneba Wallet requieren actualmente al menos 25 000 monedas.

Lo que no funciona

¿En qué aspectos es estricto Whatnot? Si tu pregunta es qué es lo que Whatnot suele hacer cumplir con mayor frecuencia, empieza por las normas relativas a la publicación de anuncios, la autenticidad, la categoría, los desperfectos y el cumplimiento de los pedidos. Las infracciones pueden dar lugar a advertencias, devoluciones de importe, restricciones o la eliminación del anuncio. Los errores en los precios y el inventario pueden acabar con los beneficios sin que se haya infringido ninguna norma.

Presta atención a estos problemas habituales:

Artículos falsificados o no autorizados : comprueba la autenticidad y tu derecho a revenderlos antes de publicarlos. Las personas que busquen «¿es gratuita la aplicación Whatnot?» deben recordar que el acceso gratuito no hace que los productos falsificados o prohibidos sean aceptables.

: comprueba la autenticidad y tu derecho a revenderlos antes de publicarlos. Las personas que busquen «¿es gratuita la aplicación Whatnot?» deben recordar que el acceso gratuito no hace que los productos falsificados o prohibidos sean aceptables. Buscar pujas competitivas: Cualquiera que esté aprendiendo a comprar en Whatnot debería comparar precios, ya que las pujas excesivas pueden no dar derecho a devolución. Describe el artículo y cualquier afirmación sobre su valor con precisión, y nunca manipules las pujas. Saber cómo comprar en Whatnot también implica establecer un límite de puja antes de que comience la subasta.

Cualquiera que esté aprendiendo a comprar en Whatnot debería comparar precios, ya que las pujas excesivas pueden no dar derecho a devolución. Describe el artículo y cualquier afirmación sobre su valor con precisión, y nunca manipules las pujas. Saber cómo comprar en Whatnot también implica establecer un límite de puja antes de que comience la subasta. Considerar el trabajo como algo pasivo: las ventas en directo en Whatnot requieren preparación, retransmisión, embalaje, envío y atención al cliente. Más sesiones en directo también suponen más trabajo operativo.

las ventas en directo en Whatnot requieren preparación, retransmisión, embalaje, envío y atención al cliente. Más sesiones en directo también suponen más trabajo operativo. Ignorar el plazo de pago de Whatnot : Para la mayoría de los vendedores, los fondos están disponibles tras la entrega confirmada. Las ganancias en EE. UU. suelen pasar al saldo disponible en un plazo de cuatro horas tras la entrega; a continuación, un pago bancario solicitado suele tardar entre 1 y 2 días laborables. Las normas varían según el país y en el caso de los pagos anticipados.

Para la mayoría de los vendedores, los fondos están disponibles tras la entrega confirmada. Las ganancias en EE. UU. suelen pasar al saldo disponible en un plazo de cuatro horas tras la entrega; a continuación, un pago bancario solicitado suele tardar entre 1 y 2 días laborables. Las normas varían según el país y en el caso de los pagos anticipados. Aplicar un mismo porcentaje de comisión a todos los pedidos: Las comisiones de Whatnot varían según el país y la categoría. La comisión se calcula sobre el precio final del artículo, mientras que los gastos de tramitación suelen basarse en el importe total que paga el comprador, incluidos los gastos de envío y los impuestos. El cargo fijo también encarece proporcionalmente las transacciones de bajo precio.

¿Es Whatnot una buena opción para los compradores cautelosos? Puede serlo, siempre que compruebes cuidadosamente los anuncios, los vendedores y los precios totales. ¿Cómo es la seguridad de Whatnot en el uso diario? La forma más segura de aprender a comprar en Whatnot es mantener los pagos y los mensajes dentro de la plataforma. Esta guía para evitar estafas con tarjetas regalo recoge señales de alerta útiles.

Veredicto final sobre Whatnot

¿Qué es Whatnot, en definitiva? Para un principiante prudente que se pregunte si merece la pena probar Whatnot, se trata de un mercado en el que se puede convertir el conocimiento de los productos en ventas, pero los ingresos no son lo mismo que los beneficios.

Empieza con el stock que conozcas bien, calcula la comisión de Whatnot y los gastos de tramitación, y considera las subastas de Whatnot como un formato especializado con normas más estrictas. Entonces, ¿es Whatnot una buena opción para los nuevos vendedores? Puede serlo si empiezas poco a poco y calculas el beneficio real de cada pedido.

Si quieres vender en Whatnot, empieza con un solo lote manejable o un pequeño conjunto de anuncios de «Cómpralo ahora» y, a continuación, analiza los márgenes reales. Esta es la forma más sencilla de aprender a vender en Whatnot. Además, te da una idea personal de cómo es Whatnot antes de ampliar tu actividad. Los pagos en Whatnot suelen depender de la entrega, así que planifica el flujo de caja en función de la gestión de los pedidos. Si estás aprendiendo a comprar en Whatnot, empieza con un pedido modesto y revisa primero el historial del vendedor.

Live Marketplace Whatnot 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende productos que conozcas a través de subastas en directo o anuncios de «Cómpralo ahora» y, a continuación, realiza un seguimiento de las comisiones, el stock y los costes de envío para proteger tus beneficios. Empieza a vender

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