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Was ist Whatnot und wie viel kann man dort im Jahr 2026 verdienen?

Was ist Whatnot und kann die Plattform Ihre Karten, Kleidung oder Sammlerstücke in Geld verwandeln? Es handelt sich um einen Marktplatz für Live-Auktionen und „Sofort-Kaufen“-Angebote. Sie verdienen Geld mit den Produkten, die Sie auf Whatnot verkaufen, nicht einfach dadurch, dass Sie live gehen.

Wenn du dich fragst: „Was ist Whatnot und wie unterscheidet es sich von einer normalen Wiederverkaufs-App?“, dann ist das Live-Video der entscheidende Unterschied. Um zu lernen, wie man auf Whatnot einkauft, muss man sich Artikel ansehen, Fragen stellen und live mitbieten. Live-Verkäufe auf Whatnot können zwar dazu beitragen, Stammkunden zu gewinnen, aber mehr Live-Shows garantieren nicht automatisch mehr Verkäufe.

Dieser Artikel erklärt, was Whatnot ist, wie die Plattform funktioniert und was du wissen musst, bevor du auf Whatnot verkaufst – von Gebühren und Auszahlungen bis hin zu realistischen Möglichkeiten für den Einstieg.

Ist Whatnot tatsächlich eine realistische Option?

Ja, aber „Was ist Whatnot?“ ist nur der Ausgangspunkt. Die wichtigere Frage ist, ob die Plattform zu Ihrem Sortiment, Ihren Gewinnspannen und Ihrem Zeitplan passt. Wenn Sie sich fragen: „Was ist Whatnot als Nebenerwerb wert?“, hängt die ehrliche Antwort davon ab, was Sie verkaufen und wie viel Gewinn übrig bleibt.

Live-Verkäufe auf Whatnot funktionieren am besten, wenn Sie:

Produkte klar erklären und vorführen

realistische Startgebote anhand aktueller Verkaufspreise festlegen

jede Bestellung zuverlässig verpacken und versenden

Wenn Sie sich darüber informieren, was Whatnot ist, weil Sie beeindruckende Verkäuferkennzahlen gesehen haben, sollten Sie diese Zahlen im richtigen Zusammenhang betrachten. Wozu sind die Verkaufsdaten von Whatnot also eigentlich gut? Sie zeigen, was etablierte Verkäufer erreichen können – nicht, was jeder Anfänger verdienen wird.

Nach Angaben des Unternehmens erzielen Verkäufer, die drei- bis viermal pro Woche streamen, einen durchschnittlichen Monatsumsatz von mehr als 13.000 US-Dollar. Die Auszahlung von Whatnot entspricht dem Betrag, der nach Abzug der Plattformgebühren übrig bleibt, während der endgültige Gewinn auch Lagerbestände und andere Betriebskosten berücksichtigt. Unser Leitfaden zum Verdienen von 1.000 US-Dollar pro Woche durch Gaming beleuchtet ein anderes Einkommensmodell.

Bevor du dich entscheidest, wie du auf Whatnot verkaufen möchtest, prüfe Folgendes:

Ob Verkäufer aus Ihrem Land sich bewerben können

Ob Ihre Kategorie einer zusätzlichen Genehmigung bedarf

Wie viel Ihre Produkte wert sind und wie viel sie Sie kosten

Wie viel Sie für die Auftragsabwicklung ausgeben müssen

Wenn Sie lernen möchten, wie man auf Whatnot einkauft, konzentrieren Sie sich auf den Gesamtpreis an der Kasse statt auf die Verkäuferkosten.

Und wenn Sie sich fragen: „Wie viel bleibt mir bei Whatnot nach Abzug der Gebühren wahrscheinlich übrig?“, schauen Sie auf den Bestellbeleg. Dort wird Ihre Whatnot-Auszahlung nach Abzug der Plattformgebühren angezeigt, während Lagerbestand, Verpackung, vom Verkäufer bezahlter Versand und Rückerstattungen Ihren endgültigen Gewinn bestimmen. Die Auszahlung steht nicht unmittelbar nach Auktionsende zur Verfügung.

7 konkrete Möglichkeiten, mit Live-Verkäufen Geld zu verdienen

Was ist Whatnot? Es handelt sich um einen Live-Shopping-Marktplatz, auf dem Verkäufer Produkte für Käufer versteigern oder anbieten. Wer nach „Was ist Whatnot?“ sucht, möchte wahrscheinlich auch wissen, welche Produkte sich dort am besten verkaufen. Ein kluger Ansatz ist es, Artikel zu verkaufen, mit denen man sich bereits gut auskennt.

Nachdem Sie die Frage „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ beantwortet haben, vergleichen Sie diese fünf Kategorien, ein Breaker-Format und eine Skalierungsstrategie. Die Bewertungen zeigen, wie einsteigerfreundlich jede Option ist, basierend auf Startkosten, Komplexität der Richtlinien und Aufwand bei der Auftragsabwicklung.

Wie eignet sich Whatnot für Kartenverkäufer? Für einen Sammler, der fragt, worin der Vorteil von Whatnot hier liegt, ist es die Möglichkeit, den Zustand der Karten zu zeigen und Fragen live zu beantworten. Eignet sich Whatnot für Kartenverkäufer? Karten sind nach wie vor wichtige Kategorien, obwohl Mode mittlerweile beim Bestellvolumen führend ist. Wenn Sie lernen möchten, wie man auf Whatnot einkauft, vergleichen Sie Einzelkarten, bewertete Karten und versiegelte Produkte.

Wenn Sie auf Whatnot verkaufen möchten, beginnen Sie mit Karten, mit denen Sie sich bereits auskennen, anstatt sofort eine große Kartenschachtel zu kaufen. In den USA beträgt die Standardprovision von Whatnot für TCG- und Sportkarten 8 % des endgültigen Artikelpreises zuzüglich der Zahlungsabwicklungsgebühren. Da die Gebührenbasis für die Zahlungsabwicklung variiert, solltest du dir die Whatnot-Verkäufergebühren genau ansehen, bevor du ein Startgebot von 1 $ festlegst. Das Verständnis dieser Kosten ist ein wesentlicher Bestandteil, um zu lernen, wie man auf Whatnot gewinnbringend verkauft. Ein Leitfaden für Anfänger zu Pokémon-Karten kann dir bei Sets, Seltenheit und Zustand helfen.

So verkaufst du auf Whatnot, ohne dir den Einstieg unnötig schwer zu machen:

Bevor Sie Karten-Breaks auf Whatnot durchführen, beantragen Sie einen Verkäuferkontozugang und prüfen Sie die Zulassungsvoraussetzungen.

Sortieren Sie die Karten nach Set, Sportart, Spieler und Zustand, bevor Sie Angebote erstellen.

Legen Sie ein klares Thema für die Auktion fest, damit Käufer wissen, was auf dem Bildschirm zu sehen sein wird.

Bündeln Sie gewöhnliche Karten mit geringem Wert sinnvoll und beschreiben Sie jeden Makel, bevor die Auktion beginnt.

Keine Einstellgebühren Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beginnen Sie mit Karten, die Sie kennen, orientieren Sie sich an den Preisen aus aktuellen Verkäufen und berechnen Sie die Gebühren, bevor Sie ein niedriges Startgebot festlegen. Mit dem Verkauf beginnen

Was macht Whatnot bei Gruppen-Breaks anders? Für alle, die sich fragen, welche Rolle Whatnot in diesem Format spielt: Die Plattform stellt den Marktplatz, Live-Videos, Spot-Tools und Regeln bereit. Bei Whatnot-Karten-Breaks erwerben Käufer einen Spot, der an eine festgelegte Zuteilung gebunden ist, bevor der Verkäufer die versiegelten Karten live öffnet. Der Gewinn des Verkäufers ergibt sich aus den gesamten Spot-Einnahmen abzüglich der Produktkosten, der Whatnot-Verkäufergebühren, der Verpackungs- und Versandkosten sowie weiterer Ausgaben.

Eignet sich Whatnot für Card Breaks? Das kann der Fall sein, doch wertvolle Ziehungen gehören den zugewiesenen Käufern und erhöhen nicht den Umsatz aus abgeschlossenen Spots. Bei Whatnot-Card-Breaks werden die Karten vor laufender Kamera geöffnet und spezielle Zufallsgeneratoren verwendet. Außerdem muss bei Whatnot-Card-Breaks jeder Käufer eine Karte erhalten, auch wenn das ihm zugewiesene Team nicht gezogen wird. Käufer, die nach „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ suchen, sollten sich auch mit den Schutzmaßnahmen bei Kartenziehungen befassen, einschließlich der Erstattung für nicht gelieferte hochwertige Karten. Diese Übersicht über die besten Sammelkartenspiele erklärt die Kategorien, nicht den Gewinn aus Kartenziehungen.

Bevor Sie Whatnot-Kartenöffnungen durchführen, planen Sie die gesamte Transaktion:

Kaufen Sie versiegelte Boxen oder Packs nur dann, wenn der Gesamtpreis vor Ort alle Kosten decken kann.

Wählen Sie ein zulässiges Format und erläutern Sie die Zuteilungsregeln, bevor Käufer beitreten.

Listen Sie jeden Spot klar auf und starten Sie Whatnot-Karten-Breaks erst, nachdem Sie die Plattformregeln erfüllt haben.

Dokumentieren Sie das Öffnen der Boxen, verfolgen Sie jede Karte und versenden Sie die Zuteilung jedes Käufers korrekt.

Tools für Gruppen-Breaks Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Gewinn ergibt sich aus den Spot-Einnahmen nach Abzug der Box-, Gebühren- und Fulfillment-Kosten, nicht aus dem Wert der Auswahl eines Käufers. Planunterbrechung

Wie funktioniert Whatnot im Bereich Sneaker und Streetwear? Wenn Sie sich fragen, welchen Mehrwert Whatnot bei einem Sneaker-Angebot bietet: Es bietet die Möglichkeit, Materialien, Etiketten, den Zustand der Verpackung und sichtbare Abnutzungsspuren bereits vor der Abgabe eines Gebots zu zeigen. Wer sich fragt: „Ist die Whatnot-App kostenlos?“, kann ohne Abonnement durch die Sneaker-Angebote stöbern, doch Verkäufer benötigen weiterhin eine Verifizierung und Kenntnisse in der Preisgestaltung.

Für alle, die lernen möchten, wie man auf Whatnot verkauft, ist die Gewinnspanne wichtiger als nur der Zuschlagspreis. In den USA fallen Sneaker und Streetwear normalerweise unter die 8-prozentige Sonstiges-Bestimmung für andere Kategorien, zuzüglich Bearbeitungsgebühren. Überprüfen Sie kürzlich abgeschlossene Verkäufe, ziehen Sie alle Kosten ab und legen Sie einen Mindestpreis fest, den Sie akzeptieren können, bevor Sie auf Whatnot verkaufen.

Ist Whatnot gut für Sneaker-Verkäufer? Das kann es sein, wenn Sie diese Checkliste befolgen:

Überprüfen Sie die Echtheit und bewahren Sie Belege darüber auf, woher jedes Paar stammt.

Zeigen Sie Beschädigungen der Verpackung, Flecken, Abnutzung der Sohle, Reparaturen und fehlendes Zubehör deutlich auf.

Prüfen Sie die jüngsten Verkaufszahlen und die Whatnot-Provision, bevor Sie Ihren Mindestpreis festlegen.

Verwenden Sie „Lots“ nur dann, wenn die erwartete Whatnot-Auszahlung Ihre Lager- und Versandkosten deckt und Ihnen noch ein lohnender Gewinn bleibt.

Live-Prüfung Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Echtheitsnachweis, aktuelle Verkaufspreise und ein garantierter Mindestpreis sind wichtiger als ein unbegründetes Gewinnversprechen pro Paar. Sneaker verkaufen

Wozu eignet sich Whatnot im Modebereich? Für einen Verkäufer aus dem eigenen Kleiderschrank, der sich fragt, was der Hauptvorteil von Whatnot ist: Es ist eine Möglichkeit, Passform, Stoff und Zustand einem Live-Publikum zu präsentieren. Sie können Ihren bestehenden Kleiderschrank verkaufen, Vintage-Ware beschaffen oder thematische Kollektionen zusammenstellen. Das Erstellen und Verwalten von Angeboten ist kostenlos, aber Lagerhaltung, Reinigung, Verpackung und Rücksendungen können dennoch Kosten verursachen.

Live-Verkäufe auf Whatnot sind besonders nützlich, wenn Passform, Material und Mängel erklärt werden müssen. Wenn Sie auf Whatnot aus den USA verkaufen, fällt für die meisten Modeartikel eine Sonstiges-Bestimmung in Höhe von 8 % des Endpreises an, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 2,9 % des Gesamtbetrags des Käufers und 0,30 US-Dollar pro Transaktion. Die Gebühren für internationale Whatnot-Verkäufer variieren und können Steuern enthalten. Die Berechnung deiner Gewinnspanne vor der Veröffentlichung ist unerlässlich, wenn du lernst, wie man auf Whatnot verkauft.

Vor deiner ersten Kleiderpräsentation:

Gruppieren Sie die Kleidungsstücke nach Größe, Stil oder Epoche, anstatt einen gemischten Haufen zu präsentieren.

Berücksichtige die Whatnot-Provision und gib anschließend Maße, Reparaturen und Abnutzungserscheinungen an.

Verwenden Sie aktuelle Verkaufspreise und Plattformgebühren, um Ihre Whatnot- Auszahlung zu schätzen, und ziehen Sie dann die Beschaffungskosten ab, um den Gewinn zu berechnen.

Dämpfen Sie die Artikel und richten Sie ein einfaches Bestellsystem ein, bevor Sie den Verkauf starten.

Keine Einstellgebühren Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mit vorhandener Kleidung lassen sich die Startkosten zwar niedrig halten, doch die Beschaffung der Ware, die Reinigung, die Verpackung und Rücksendungen verursachen dennoch Kosten. Kleidung verkaufen

Wofür eignet sich Whatnot im Bereich Sammlerstücke am besten? Wenn ein neuer Verkäufer fragt, worin der praktische Vorteil von Whatnot liegt, dann ist es die Möglichkeit, Auflagen, Zustand, Herkunft und Details zu erläutern, die auf einem statischen Foto möglicherweise nicht erkennbar sind. Sammler, die nach „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ suchen, können thematische Ausstellungen durchstöbern, ohne für eine Mitgliedschaft zu bezahlen, auch wenn Käufe weiterhin Geld kosten.

Informieren Sie sich über abgeschlossene Verkäufe, bevor Sie auf Whatnot verkaufen, und lassen Sie einen Artikel erst dann bewerten, wenn der voraussichtliche Wertzuwachs die Gebühr, den Versand, die Versicherung und das damit verbundene Risiko rechtfertigt. Dieser Leitfaden zu seltenen Pokémon-Karten, die eine Bewertung wert sind, bietet einen nützlichen Ausgangspunkt. In den USA beträgt die Sonstiges-Bestimmung für Münzen und Geld 4 %, während für die meisten anderen Sammlerstücke 8 % zuzüglich Bearbeitungsgebühren anfallen.

Eignet sich Whatnot für Sammlerstücke? Das kann der Fall sein, wenn Sie ein übersichtliches, zielgerichtetes Angebot erstellen:

Trennen Sie hochwertige Stücke vom Alltagsbestand und überprüfen Sie zunächst die Echtheit.

Verwenden Sie aktuelle Verkaufspreise, um eine realistische Auszahlung bei Whatnot zu schätzen.

Gruppieren Sie die Produkte nach Franchise, Epoche, Künstler oder Sammler-Nische.

Zeigen Sie Verpackungsschäden und den Zustand des Artikels genau, bevor Sie Gebote annehmen.

Kategorie: Wissen Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwenden Sie aktuelle Verkaufspreise und eine Einstufung nur dann, wenn der mögliche Wertzuwachs die gesamten Kosten für die Einstufung rechtfertigt. Sammlerstücke verkaufen

Wie funktioniert Whatnot im Bereich Elektronik? Ein Verkäufer kann nachweisen, dass sich ein Gerät einschalten lässt, ein Bildschirm funktioniert oder ein Zubehörteil vorhanden ist. Für Elektronikartikel gilt kein pauschaler Satz von 5 %. In den USA wird in der Regel die für andere Kategorien übliche Sonstiges-Bestimmung von 8 % zuzüglich Bearbeitungsgebühren erhoben.

Um in dieser Kategorie auf Whatnot erfolgreich zu verkaufen, solltest du die Artikel vor der Einstellung testen und ihren Zustand während der Präsentation demonstrieren. Gib Informationen zum Akkustand, zu Kontosperrungen, Reparaturen, fehlenden Teilen und zur Kompatibilität an. Wenn du digitale Artikel bevorzugst, erfolgt der Verkauf von CS2-Skins gegen echtes Geld über einen anderen Marktplatzprozess, wodurch der physische Versand entfällt.

Nutzen Sie diese Checkliste, bevor Sie auf Whatnot verkaufen:

Testen Sie vor der Einstellung alle Funktionen und demonstrieren Sie anschließend die wichtigsten Funktionen vor der Kamera.

Notieren Sie Seriennummern und geben Sie den Akkustand, Verschleiß, Reparaturen und Kontosperren an.

Füge Kabel von geringem Wert nur dann als Paket bei, wenn die Kompatibilität für den Käufer eindeutig ist.

Zeigen Sie Originalverpackungen und Handbücher vor, sofern vorhanden, ohne dabei eine Wertsteigerung zu versprechen.

Live-Test Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für Elektronikartikel aus den USA gilt in der Regel die Standardprovision von 8 %, und für jedes Gerät sind klare Angaben zu Testverfahren und Zustand erforderlich. Sell Tech

Wie sieht es bei Whatnot aus, wenn der Verkauf zum täglichen Geschäft wird? Auch wenn die Antwort auf die Frage „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ „Ja“ lautet, gehört zum Betreiben eines Verkaufsgeschäfts weit mehr als nur das Hosten von Angeboten. Man benötigt zuverlässige Beschaffungsquellen, muss Angebote einstellen, moderieren, verpacken, Kundenservice leisten, die Buchhaltung erledigen und über genügend Bargeld verfügen, um den Lagerbestand aufzufüllen, während eine Whatnot-Auszahlung noch bearbeitet wird.

Eignet sich Whatnot für aktive Streamer? Unternehmensdaten zeigen, dass aktive Streamer einen deutlich höheren Durchschnittsumsatz erzielen, was jedoch keine Garantie für eine höhere Auszahlung durch Whatnot ist.

So skalieren Sie, ohne den Gewinn aus den Augen zu verlieren:

Erstellen Sie einen wiederholbaren Beschaffungsplan, bevor Sie die Anzahl der Shows erhöhen.

Verpacken und versenden Sie in Chargen, wobei die Bestellungen der einzelnen Käufer leicht nachverfolgbar bleiben müssen.

Erfassen Sie Bruttoumsatz, Whatnot-Verkäufergebühren, Lagerbestand, Rückerstattungen und Auftragsabwicklung separat.

Stellen Sie erst dann zusätzliche Mitarbeiter ein, wenn ein stabiles Auftragsvolumen die zusätzlichen Kosten decken kann.

Geschäftsumfang Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Tägliche Veranstaltungen erfordern eine zuverlässige Lagerhaltung, Verpackung, Betreuung, Buchhaltung und Liquiditätsplanung. Vergrößern

Wie lassen sich die Verdienstmöglichkeiten vergleichen?

Womit lässt sich bei Whatnot am einfachsten beginnen? Verkäufer, die nach „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ suchen, können ohne Abonnement starten – idealerweise mit Warenbestand, den sie bereits kennen und besitzen. Die Tabelle vergleicht praktische Einstiegsmöglichkeiten, die Provisionssätze von Whatnot in den USA und den Arbeitsaufwand. Sie verzichtet auf feste Einkommensversprechen, da Preise, Margen, Veröffentlichungshäufigkeit und Zielgruppengröße variieren.

Methode Bester Ausgangspunkt US-Kommission Arbeitsaufwand Ertragsaspekte Sammelkarten und Sportkarten Eigene Einzelkarten oder ein kleines themenbezogenes Paket 8 % 1 oder mehr vorbereitete Messen Verkaufspreis abzüglich Warenbestand, Gebühren und Versandkosten Live-Kartenöffnungen Versiegelte Produkte und ein konformes Format 8 % Hoher Aufwand für Nachverfolgung und Verpackung Spot-Umsatz abzüglich aller Kosten pro Break Sneaker und Streetwear Authentifizierte Paare, die Sie kennen 8 % Recherche und Zustandsprüfung Die Marge variiert je nach Beschaffung und Nachfrage Vintage- und Secondhand-Kleidung Bestehender Kleiderschrank oder gezieltes Sortiment 8 % Vermessen, Vorbereiten und Verpacken Geringe zusätzliche Startkosten möglich Funko Pops, Comics und Sammlerstücke Eine Nische, in der man gute Preise erzielen kann 4 % bei Münzen; ansonsten in der Regel 8 % Recherche und sorgfältige Verpackung Die Einstufung ist nur dann sinnvoll, wenn der Wert dies rechtfertigt Elektronik und Technikzubehör Getestete Geräte und einwandfreies Zubehör 8 % Prüfung und detaillierte Angaben Rücksendungen und Mängel können die Marge schmälern Täglicher Live-Verkauf Eine bewährte Pipeline für Produktpräsentation und Lagerbestand Hängt von der Kategorie ab Vollständiger Geschäftsbetrieb Behalten Sie den Gewinn im Blick, nicht nur den Bruttoumsatz

Um zu lernen, wie man auf Whatnot verkauft, muss man sich zunächst mit den Zahlen befassen. Schätzen Sie den voraussichtlichen Verkaufspreis und ziehen Sie dann alle Kosten ab, bevor Sie entscheiden, ob es sich lohnt, einen Artikel einzustellen. Whatnot-Kartenverkäufe erfordern zudem mehr Planung als Standardangebote, da Verkäufer bestimmte Regeln zur Zuteilung und Abwicklung befolgen müssen.

Sehen Sie sich die Verkäuferübersicht an, überprüfen Sie die aktuellen Whatnot-Verkäufergebühren in Ihrem Land und achten Sie auf etwaige Genehmigungsvoraussetzungen. Sie fragen sich: „Was berechnet Whatnot bei diesem Verkauf?“ Auf Ihrer Bestellbestätigung sind die genauen Gebühren aufgeführt.

Können Prämien-Apps Ihr Einkommen aufbessern?

Wenn Sie nach „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ gesucht haben, lautet die Antwort ja, aber es handelt sich eher um einen Marktplatz als um eine Prämien-App. Prämien- und Cashback-Apps können zwar nicht das ersetzen, was Whatnot für einen tatsächlichen Verkauf zahlt, aber sie können Ihnen fast ohne Aufwand ein paar Dollar zusätzlich im Monat einbringen. Betrachten Sie sie als Nebeneinkünfte und nicht als zweite Einkommensquelle.

Bekannte Cashback-Apps wie Swagbucks und Rakuten funktionieren im Grunde genommen genauso. Für Umfragen, Einkäufe oder Weiterempfehlungen gibt es kleine Punkte- oder Geldprämien. Snakzy, die hauseigene Prämien-App von Eneba, und BigCash zahlen für eine ähnliche Mischung aus einfachen täglichen Aktivitäten aus. Beide verfügen derzeit über einen echten, funktionierenden Auszahlungslink.

App Mindestauszahlungsbetrag Zugangskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn es Ihr Ziel ist, schnell 200 $ zu verdienen, sollten Sie mehrere realistische Methoden vergleichen, anstatt sich auf eine einzige App zu verlassen. Bei Snakzy sind in der Regel 35.000 Münzen erforderlich, um den Shop einmal freizuschalten, spätere Mindestbeträge hängen jedoch vom Land, der Belohnung und dem VIP-Status ab. Für Überweisungen mit Eneba Wallet sind derzeit mindestens 25.000 Münzen erforderlich.

Was nicht funktioniert

Worauf achtet Whatnot besonders? Wenn Sie wissen möchten, welche Vorschriften Whatnot am ehesten durchsetzt, sollten Sie sich zunächst mit den Regeln für Einstellvorgänge, Echtheit, Kategorien, Defekte und Auftragsabwicklung befassen. Verstöße können zu Verwarnungen, Rückbuchungen, Einschränkungen oder zur Löschung führen. Fehler bei der Preisgestaltung und im Bestand können den Gewinn zunichte machen, ohne dass dabei gegen eine Regel verstoßen wird.

Achten Sie auf diese häufigen Probleme:

Gefälschte oder nicht autorisierte Artikel : Überprüfen Sie vor der Einstellung die Echtheit und Ihr Recht zum Weiterverkauf. Wer nach „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ sucht, sollte bedenken, dass der kostenlose Zugang gefälschte oder verbotene Produkte nicht akzeptabel macht.

: Überprüfen Sie vor der Einstellung die Echtheit und Ihr Recht zum Weiterverkauf. Wer nach „Ist die Whatnot-App kostenlos?“ sucht, sollte bedenken, dass der kostenlose Zugang gefälschte oder verbotene Produkte nicht akzeptabel macht. Bieterkriege anstreben: Wer lernt, wie man auf Whatnot einkauft, sollte Preise vergleichen, da bei überhöhten Geboten möglicherweise kein Rückgaberecht besteht. Beschreiben Sie den Artikel und etwaige Wertangaben genau und manipulieren Sie niemals die Gebote. Zu wissen, wie man auf Whatnot einkauft, bedeutet auch, vor Auktionsbeginn ein Gebotslimit festzulegen.

Wer lernt, wie man auf Whatnot einkauft, sollte Preise vergleichen, da bei überhöhten Geboten möglicherweise kein Rückgaberecht besteht. Beschreiben Sie den Artikel und etwaige Wertangaben genau und manipulieren Sie niemals die Gebote. Zu wissen, wie man auf Whatnot einkauft, bedeutet auch, vor Auktionsbeginn ein Gebotslimit festzulegen. Die Arbeit als passiv betrachten: Live-Verkäufe auf Whatnot erfordern Vorbereitung, Streaming, Verpackung, Versand und Kundensupport. Mehr Live-Shows bedeuten auch mehr operativen Aufwand.

Live-Verkäufe auf Whatnot erfordern Vorbereitung, Streaming, Verpackung, Versand und Kundensupport. Mehr Live-Shows bedeuten auch mehr operativen Aufwand. Den Auszahlungszeitplan von Whatnot ignorieren: Für die meisten Verkäufer stehen die Gelder nach bestätigter Lieferung zur Verfügung. Einnahmen aus den USA werden in der Regel innerhalb von vier Stunden nach der Lieferung auf das verfügbare Guthaben übertragen; anschließend dauert eine beantragte Bankauszahlung üblicherweise 1–2 Werktage. Die Regeln variieren je nach Land und bei vorzeitigen Auszahlungen.

Für die meisten Verkäufer stehen die Gelder nach bestätigter Lieferung zur Verfügung. Einnahmen aus den USA werden in der Regel innerhalb von vier Stunden nach der Lieferung auf das verfügbare Guthaben übertragen; anschließend dauert eine beantragte Bankauszahlung üblicherweise 1–2 Werktage. Die Regeln variieren je nach Land und bei vorzeitigen Auszahlungen. Für jede Bestellung denselben Gebührensatz verwenden: Die Whatnot-Verkäufergebühren variieren je nach Land und Kategorie. Die Provision basiert auf dem Endpreis des Artikels, während die Bearbeitungsgebühr in der Regel auf dem Gesamtbetrag des Käufers, einschließlich Versand und Steuern, berechnet wird. Die Pauschalgebühr macht zudem Transaktionen mit niedrigen Preisen proportional teurer.

Ist Whatnot für vorsichtige Käufer geeignet? Das kann es sein, vorausgesetzt, Sie prüfen Angebote, Verkäufer und Gesamtpreise sorgfältig. Wie sicher ist Whatnot im täglichen Gebrauch? Der sicherste Weg, um zu lernen, wie man auf Whatnot einkauft, besteht darin, Zahlungen und Nachrichten auf der Plattform zu halten. Dieser Leitfaden zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug behandelt nützliche Warnzeichen.

Abschließendes Fazit zu Whatnot

Was ist Whatnot unter dem Strich? Für einen umsichtigen Einsteiger, der sich fragt, wofür es sich lohnt, Whatnot auszuprobieren: Es ist ein Marktplatz, auf dem man Produktwissen in Umsatz umwandeln kann – doch Umsatz ist nicht gleich Gewinn.

Beginnen Sie mit Waren, mit denen Sie sich auskennen, berechnen Sie die Sonstiges-Bestimmung und die Bearbeitungskosten und betrachten Sie Whatnot-Kartenverkäufe als ein spezielles Format mit strengeren Regeln. Ist Whatnot also gut für neue Verkäufer? Das kann es sein, wenn Sie klein anfangen und den tatsächlichen Gewinn bei jeder Bestellung berechnen.

Wenn du auf Whatnot verkaufen möchtest, beginne mit einer überschaubaren Auktion oder einer kleinen Auswahl an „Sofort-Kaufen“-Angeboten und überprüfe dann die tatsächlichen Gewinnspannen. Das ist der einfachste Weg, um zu lernen, wie man auf Whatnot verkauft. Außerdem erhältst du so eine persönliche Antwort darauf, wie Whatnot funktioniert, bevor du den Verkauf ausweitest. Eine Auszahlung bei Whatnot hängt in der Regel vom Versand ab, planen Sie Ihren Cashflow also entsprechend der Auftragsabwicklung. Wenn Sie lernen möchten, wie man bei Whatnot einkauft, beginnen Sie mit einer bescheidenen Bestellung und prüfen Sie zunächst die Bewertungen des Verkäufers.

Live-Marktplatz Whatnot 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Produkte, mit denen Sie vertraut sind, über Live-Auktionen oder „Sofort-Kaufen“-Angebote, und behalten Sie dabei Gebühren, Lagerbestände und Versandkosten im Blick, um Ihren Gewinn zu sichern. Mit dem Verkauf beginnen

Häufig gestellte Fragen