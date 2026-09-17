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Die 6 besten Stellen als Videospiel-Tester, die Sie 2026 ergattern können

Jobs als Videospiel-Tester gibt es wirklich, und sie werden auf vielfältigere Weise vergütet, als die meisten Menschen erwarten. Der schnellste Weg führt über PlaytestCloud, wo man schnelle bezahlte Tests absolvieren kann und kein Vorstellungsgespräch erforderlich ist. Der langsamere, aber besser bezahlte Weg führt über eine direkte Einstellung im Qualitätssicherungsbereich bei einem Studio wie Keywords Studios, wo neue Tester deutlich über dem Mindestlohn beginnen. Electronic Arts liegt irgendwo dazwischen: Die Einstiegsvergütung ist zunächst niedriger, bietet aber echte Aufstiegsmöglichkeiten.

Der schnelle Weg bringt wirklich nur wenig Geld ein, und der langsame Weg erfordert eine echte Bewerbung und ein Einstellungsverfahren. Beide Wege sind seriös. Dieser Leitfaden listet sechs echte Möglichkeiten auf, wie man den einen oder anderen Weg einschlagen kann , wobei jede Plattform und jeder Arbeitgeber namentlich genannt, anhand der aktuellen Vergütung überprüft und auf gebührenpflichtige Betrugsversuche hin überprüft wird, die bei jeder Suche nach Jobs als Videospieltester auftauchen.

Sind Jobs als Videospiel-Tester tatsächlich realistisch?

Ja, aber nur zwei der sechs unten aufgeführten Jobs als Videospiel-Tester bieten ein Gehalt, von dem man leben kann. Die übrigen bieten ein Nebeneinkommen in Höhe von einigen Dutzend Dollar pro Woche. Dies beantwortet auch die Frage, wie viel Spieletester verdienen.

Welcher Weg der richtige ist, hängt von einer einzigen Entscheidung ab. Ein echter QA-Job bedeutet eine Bewerbung, ein Vorstellungsgespräch und einen Gehaltsscheck. Eine Gig-App bedeutet kein Vorstellungsgespräch, dafür aber eine kleine Vergütung pro Sitzung.

Einsteiger im QA-Bereich bei Keywords Studios und Side verdienen 18 bis 33 Dollar pro Stunde. Die Q ualitäts sicherung gilt als echter Einstieg in die Spieleindustrie, da sie eine der wenigen Abteilungen ist, die regelmäßig Mitarbeiter ohne Portfolio oder Abschluss einstellt. Die meisten Tester, die ein oder zwei Jahre bleiben, wechseln später in leitende QA-Positionen, in den Bereich Automatisierungstests oder in Produktionsfunktionen.

Die Vergütung für freiberufliche und befristete QA-Tätigkeiten bei Electronic Arts beginnt je nach Schicht bei 11 bis 15,50 US-Dollar pro Stunde und steigt auf 25 bis 45 US-Dollar pro Stunde, sobald man eine Festanstellung als QA-Tester erhält.

Die in dieser Liste aufgeführten Gig-Apps – PlaytestCloud, BetaTesting.com und Applause – zahlen zwar deutlich weniger pro Stunde, machen aber den Einstellungsprozess komplett überflüssig, was für alle geeignet ist, die Jobs als Videospieltester eher als Nebeneinkunft denn als Karriere anstreben.

Wer derzeit noch keine QA-Erfahrung hat, sollte sich zunächst an die Gig-Apps wenden. Sich parallel bei Keywords Studios und Electronic Arts zu bewerben, kostet nichts und nimmt kaum Zeit in Anspruch. Einen umfassenderen Überblick über Verdienstmöglichkeiten im Gaming-Bereich jenseits des Testens bieten die besten Nebenjobs für Gamer.

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Die 6 besten Jobs als Videospiel-Tester, auf die du dich tatsächlich bewerben kannst

Jeder der folgenden Einträge enthält Angaben zum tatsächlichen Verdienst, eine genaue Anleitung zur Bewerbung sowie den einen Fehler, der die meisten Erstbewerber zu Fall bringt. Sie sind nach der Anzahl der offenen Stellen geordnet, beginnend mit den meisten bis hin zur schnellsten Auszahlung nach nur einer Sitzung. Beginne also dort, wo es am besten zu der Zeit passt, die dir tatsächlich für Jobs als Videospiel-Tester zur Verfügung steht.

1. Keywords Studios: Insgesamt am besten in Bezug auf die Anzahl der tatsächlich offenen Stellen

Keywords Studios zahlt LQA- und Funktionstestern 18 bis 32 US-Dollar pro Stunde und ist das weltweit größte externe Dienstleistungsunternehmen für Videospiele. Da das Unternehmen in mehr als 70 Standorten in 26 Ländern Qualitätssicherungs- und Lokalisierungstests für Dutzende großer Publisher durchführt, gibt es zu jedem Zeitpunkt mehr Stellenangebote für Einsteiger als bei fast jedem anderen Anbieter auf dieser Liste von Stellenangeboten für Videospieltester.

Die Anforderungen für Einstiegspositionen, die in der Regel als „Game Tester“ oder „Funktionalitätstester“ ausgeschrieben sind, sind gering; ein Hochschulabschluss ist nicht erforderlich, obwohl in einigen Regionen vor der Zusage ein kurzes Eignungsgespräch durchgeführt wird.

Die Einstiegskosten liegen bei 0 US-Dollar, und der Einstellungsprozess – von der Bewerbung bis zum Angebot – dauert je nach Standort des Studios in der Regel eine bis zu einigen Wochen. Für einen umfassenderen Karriereplan im Bereich Qualitätssicherung, der über diese eine Rolle hinausgeht, lies den Artikel „Wie man Spieletester wird“.

Häufiger Fehler: Nur nach dem Begriff „Tester“ zu suchen. Keywords Studios listet diese Stellen unter den regionalen Studiomarken und Standorten auf, anstatt sie in einer einzigen globalen Ausschreibung zusammenzufassen. Daher liefert eine breit angelegte Suche auf der eigenen Karriereseite weitaus mehr offene Stellen für Videospieltester als eine allgemeine Suche auf Jobbörsen.

Die meisten offenen Stellen Keywords Studios 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. LQA-Tester auf Einstiegsebene verdienen 18 bis 32 Dollar pro Stunde – dies ist eine der am häufigsten angebotenen Stellen unter den Jobs für Videospieltester. Offene Stellen durchsuchen

2. Electronic Arts: Am besten geeignet, um direkt bei einem großen Publisher unterzukommen

Einstiegspositionen als QA-Tester auf befristeter Basis bei Electronic Arts beginnen je nach Schicht bei etwa 11 bis 15,50 US-Dollar pro Stunde und steigen auf 25 bis 45 US-Dollar pro Stunde, sobald man eine Festanstellung als QA-Tester erhält. Dies ist einer der wenigen Wege unter den Stellenangeboten für Videospieltester, der zu einem namhaften Publisher statt zu einem externen Dienstleister führt.

Dies läuft in der Regel über einen Personaldienstleister, häufig PRO Unlimited, mit einem 90-Tage-Vertrag statt eines direkten Angebotsschreibens von EA – ein echter erster Schritt hin zur Arbeit in einem Studio, das Spiele veröffentlicht, die Spieler tatsächlich kennen.

So schaffen Sie den Einstieg:

Erstellen Sie ein Bewerberkonto unter ea.com/careers und suchen Sie nach aktuellen QA- und Teststellen nach Studio und Standort.

Bewerben Sie sich direkt, wenn EA intern einstellt, oder bewerben Sie sich über den genannten Personalvermittlungspartner, falls die Stellenanzeige über diesen läuft

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Seid darauf vorbereitet, echte Vertrautheit mit den Plattformen, Genres und Spielen zu zeigen, die EA veröffentlicht, da in den Stellenanzeigen ausdrücklich nach dem Wissen eines „begeisterten Spielers“ gesucht wird

Häufiger Fehler: Diese Gehaltsspanne für Einsteiger als Tester wird mit den sechsstelligen Gehältern verwechselt, die für „QA Engineer“-Stellen angegeben werden. Diese liegen bei den Stellenangeboten für Videospiel-Tester mehrere Stufen über einer Einsteigerposition als Tester und stellen nicht das Einstiegsgehalt dar, das ein Erstbewerber erwarten sollte.

Großer Publisher Electronic Arts 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einsteiger als Testers verdienen zu Beginn zwischen 11 und 15,50 US-Dollar pro Stunde – einer der wenigen Jobs als Videospiel-Tester bei einem namhaften Publisher. Siehe EA-Karriere

LQA-Spieletester bei Side, dem seit 30 Jahren bestehenden Spiele-Dienstleistungsunternehmen, das früher unter dem Namen PTW firmierte, verdienen 18 bis 33 US-Dollar pro Stunde – eine Gehaltsspanne, die fast identisch mit der von Keywords Studios ist. Side übernimmt mittlerweile QA-, Lokalisierungs-, Grafik- und Spieler-Support-Aufgaben für große Titel aus über 40 Studios in 15 Ländern – es lohnt sich, sich dort zusätzlich zu Keywords Studios zu bewerben, statt nur dort.

Es ist wichtig, sich über side.inc/careers statt über die alte Domain ptw.com zu bewerben, da dieser ältere Link nun dorthin weiterleitet. Für Einstiegspositionen als Funktionstester ist kein Hochschulabschluss erforderlich, die Einstiegskosten betragen 0 $, und die Einstellung sowie die erste Gehaltsabrechnung erfolgen nach dem üblichen Zeitplan für Festangestellte, also innerhalb von Wochen und nicht von Tagen.

Häufiger Fehler: Das Speichern alter PTW-Stellenanzeigen als Lesezeichen oder das erneute Bewerben auf diese, von denen einige nach dem Rebranding nicht mehr aktuell sind, anstatt unter dem Namen „Side“ nach aktuellen Ausschreibungen für diese Stellen als Videospiel-Tester zu suchen.

Zweiter Bewerbungsweg Side (formerly PTW) 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. LQA-Tester verdienen 18 bis 33 Dollar pro Stunde – dies ist eine sehr gute zweite Karrieremöglichkeit unter den Stellenangeboten für Videospieltester. Stellenangebote bei Side anzeigen

4. Applause (uTest): Am besten geeignet für ein flexibles Einkommen als freiberuflicher Tester

Die uTest-Community von Applause zahlt 10 bis 50 US-Dollar pro abgeschlossenem Testzyklus und 3 bis 100 US-Dollar pro genehmigtem Fehler, je nach Schweregrad. Im Gegensatz zu Keywords Studios oder EA handelt es sich hierbei nicht um eine Anstellung: Es ist freiberufliches Crowdtesting, das pro Projekt statt pro Stunde vergütet wird, wobei Spiele nur eine Kategorie unter vielen Software- und App-Kunden auf der Plattform darstellen.

Ein akzeptierter Testzyklus plus ein paar aussagekräftige Fehlerberichte können realistisch gesehen 30 bis 80 US-Dollar pro Woche einbringen, sofern Arbeit verfügbar ist. Die Anmeldung erfolgt kostenlos über die uTest Academy, die neue Tester schult und qualifiziert, bevor bezahlte Projekte freigeschaltet werden – ohne Gebühren in irgendeiner Phase.

Die Auszahlungen erfolgen nach einem festen, zweimal monatlichen Zeitplan, sodass der Zeitpunkt der ersten Auszahlung davon abhängt, wann ein Testzyklus angenommen wird, und nicht davon, wann er abgeschlossen ist. Eine umfassendere Liste weiterer Plattformen für bezahlte Tests findest du unter „So testest du Spiele gegen Bezahlung“.

Häufiger Fehler: Diese Jobs als Videospiel-Tester bei Applause als regelmäßiges Einkommen zu betrachten. Die meisten Tester nutzen dies als zusätzliches Einkommen neben ihrem Hauptberuf, da der Projektfluss bei den Jobs als Videospiel-Tester hier unvorhersehbar bleibt.

Freiberuflich, keine Festanstellung Applause (uTest) 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos, pro Testzyklus werden 10 bis 50 US-Dollar gezahlt – eine flexible freiberufliche Tätigkeit unter den Jobs als Videospiel-Tester. Registrieren Sie sich kostenlos bei uTest

5. BetaTesting.com: Am besten geeignet für Anfänger ohne Vorkenntnisse

BetaTesting.com zahlt 10 bis 15 Dollar für einen 30-minütigen Test und 15 bis 30 Dollar für einen 45- bis 60-minütigen Test, wobei mehrtägige Spiel- und Multiplayer-Testzyklen zusätzlich noch besser vergütet werden. Das System basiert auf Profilabgleich und nicht auf einer Bewerbung, was es zu einem der einfachsten Jobs als Videospieltester von zu Hause aus macht, mit dem man tatsächlich beginnen kann.

Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich noch heute anmelden und Einladungen erhalten, sobald das Profil – das Angaben zu Geräten, Interessen und demografischen Merkmalen enthält – vollständig ist. Die Anmeldung ist völlig kostenlos, und alle auf der Website angegebenen Gebühren gehen an die Unternehmen, die die Tests in Auftrag geben, niemals an die Tester.

Die Bezahlung erfolgt über Tremendous per PayPal, Banküberweisung oder Geschenkkarten, in der Regel innerhalb von 7 Tagen nach Projektende. Für zusätzliche Einkünfte durch Tests außerhalb des Gaming-Bereichs siehe „Bezahlung für das Testen von Produkten von zu Hause aus“.

Häufiger Fehler: zu erwarten, sofort regelmäßig Einladungen zu erhalten. Tester mit einem lückenhaften Profil warten in der Regel länger auf Angebote als Personen, die bereits eine Erfolgsbilanz bei solchen Videospiel-Testaufträgen vorweisen können.

Der einfachste Einstieg BetaTesting.com 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, pro Test werden 10 bis 30 Dollar gezahlt – einer der einfachsten Jobs als Videospiel-Tester, mit dem man heute sofort beginnen kann. Kostenlos registrieren

6. PlaytestCloud: Am besten geeignet für schnelle, unverbindliche Sitzungen

PlaytestCloud zahlt 5 bis 9 Dollar für einen 15-minütigen Spieltest und eine Umfrage; die Bezahlung erfolgt pro Sitzung, ohne dass eine Mindestauszahlungsschwelle erreicht werden muss, bevor man sich das Geld auszahlen lassen kann. Es gibt kein Vorstellungsgespräch und keine laufende Verpflichtung, was dieses Angebot auf dieser Liste am ehesten einem echten Job als Remote-Videospieltester entspricht, den man noch heute antreten kann.

Nach der Anmeldung erhält man Einladungen zu Tests, die zum eigenen Gerät und Profil passen. Anschließend nimmt man eine Sitzung auf und wird bezahlt. Die Einarbeitung selbst ist unbezahlt, und die Bezahlung erfolgt innerhalb von etwa 3 Tagen nach Abschluss eines Tests über Tremendous in Form von Geschenkkarten, virtuellen Bankkarten oder per PayPal.

Der Haken liegt in der Häufigkeit: Die meisten Tester werden nur ein- oder zweimal im Monat zu einer bezahlten Sitzung eingeladen. Dies funktioniert wirklich am besten in Kombination mit einem der oben genannten, besser bezahlten Arbeitgebermodelle und nicht als eigenständiges Einkommen unter den Jobs als Videospiel-Tester.

Häufiger Fehler: Länger als die angegebene Sitzungsdauer aufzunehmen, in der Hoffnung auf eine höhere Vergütung. Die Vergütung bleibt pro Einladung fest, unabhängig von der aufgewendeten Zeit, sodass zusätzlicher Aufwand bei diesen Jobs als Videospiel-Tester nichts bringt.

Kein Vorstellungsgespräch erforderlich PlaytestCloud 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 5 bis 9 Dollar pro 15-minütiger Sitzung – das ist die schnellste Möglichkeit unter den Jobs als Videospiel-Tester, bei der keine Verpflichtung eingegangen werden muss. Werden Sie Tester

Ein Vergleich dieser sechs Jobs als Videospieltester

Diese sechs Stellenangebote für Videospiel-Tester lassen sich klar in zwei Gruppen unterteilen: Festanstellung und freiberufliche Tätigkeit bzw. Testaufträge auf Projektbasis. Ein direkter Vergleich von Vergütung und Auszahlungszeitpunkten ist hier aussagekräftiger als eine Liste, in der alle Einträge nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Sollte sich nach dem Vergleich der Zahlen herausstellen, dass das Testen nicht das Richtige für Sie ist, finden Sie unter „Die 27 besten Online-Nebenjobs“ weitere Optionen.

Plattform / Arbeitgeber Vergütung Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie passiv ist das? Keywords Studios 18–32 $/Std. 0 Wochen (Einstellung + Abrechnungszyklus) Aktiv: geplante Schichten Electronic Arts 11–15,50 $/Std. (befristet); 25–45 $/Std. (festangestellt) 0 Wochen (Einstellungs- und Abrechnungszyklus) Aktiv: geplante Schichten Nebenjob (ehemals PTW) 18–33 $/Std. 0 Wochen (Einstellungs- und Abrechnungszyklus) Aktiv: geplante Schichten Applause (uTest) 10–50 $/Zyklus, 3–100 $/Fehler 0 Zweimal monatliche Auszahlung Halbpassiv: Bewerbung pro Projekt BetaTesting.com 10–30 $ pro Test 0 Etwa 7 Tage nach Projektende Halbpassiv: Bewerbung pro Test PlaytestCloud 5–9 $ pro 15-minütiger Sitzung 0 Etwa 3 Tage pro Sitzung Semi-passiv: Bewerbung pro Sitzung

Die Arbeitgeberrollen bieten eine höhere Stundenvergütung, sind jedoch mit einem festen Zeitplan, Schichtzuweisungen und einem Vorgesetzten verbunden. Betrachten Sie die letzte Spalte als Maßstab dafür, wie viel Kontrolle Sie bei diesen Jobs als Videospiel-Tester über Ihre eigene Zeit behalten, und nicht als Bewertung, welche Option insgesamt besser ist.

Steigern Sie Ihr Einkommen zwischen den Testaufträgen mit „Play-to-Earn“-Apps

Während Sie auf eine Bewerbung bei Keywords Studios oder EA warten oder zwischen Einladungen von PlaytestCloud, gibt es eine kleine Auswahl an Gaming-Prämien-Apps, die Ihnen echtes Geld für die Zeit zahlen, die Sie ohnehin mit Spielen verbringen – dort können Sie durch das Spielen Geld verdienen. Keine dieser Apps ersetzt ein QA-Gehalt, aber sie füllen die Lücken, und die Teilnahme ist kostenlos.

BigCash bietet eine Auszahlungsgrenze von mindestens 1 $ – eine der niedrigsten Schwellen, die es gibt, um kleine Beträge schnell auszuzahlen, anstatt darauf zu warten, dass sich ein größeres Guthaben ansammelt. KashKick rundet das Angebot ab: Die Teilnahme ist kostenlos, und die Belohnungen sind an das Gameplay sowie einfache Aufgaben geknüpft – eine solide dritte Option, die es sich lohnt, zusätzlich zu den beiden anderen zu nutzen. Bei beiden muss man bei der Anmeldung mindestens 18 Jahre alt sein.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 1 Kostenlos

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 US-Dollar aus, die Anmeldung ist kostenlos, und belohnt eher Spielleistungen und Aufgaben als speziell Testarbeiten. Damit ist Snakzy eine der besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen. Die kostenlose Anmeldung und ein stetiger Strom einfacher Verdienstmöglichkeiten machen es lohnenswert, die App zwischen den Aufträgen als Videospieltester und anderen Nebenjobs offen zu lassen.

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Was nicht funktioniert

Das größte Risiko bei der Suche nach Jobs als Videospiel-Tester ist nicht ein schlecht bezahlter Job, sondern ein gefälschter, für den Gebühren verlangt werden. Die FTC hat einen regelrechten Anstieg von Betrugsfällen im Zusammenhang mit solchen Stellenangeboten festgestellt, wobei die Verluste in den letzten Jahren stark angestiegen sind.

Jegliche Vorabgebühren, egal in welcher Form : Ein seriöser Arbeitgeber oder eine seriöse Plattform verlangt niemals vor Beginn eine Zahlung für ein Starter-Kit, eine Zertifizierung, Software oder Schulungsunterlagen.

: Ein seriöser Arbeitgeber oder eine seriöse Plattform verlangt niemals vor Beginn eine Zahlung für ein Starter-Kit, eine Zertifizierung, Software oder Schulungsunterlagen. Die Auszahlung eines kleinen Betrags, gefolgt von der Aufforderung, eigenes Geld einzuzahlen : Bei manchen Betrugsmaschen wird zunächst ein kleiner, echter Betrag ausgezahlt, um Vertrauen aufzubauen, und anschließend werden die Opfer aufgefordert, eigenes Geld einzuzahlen, um eine größere Auszahlung freizuschalten. Dieses Geld ist verloren, sobald es überwiesen wurde, und Kryptowährungen sind das bevorzugte Mittel, mit dem Betrüger es einziehen.

: Bei manchen Betrugsmaschen wird zunächst ein kleiner, echter Betrag ausgezahlt, um Vertrauen aufzubauen, und anschließend werden die Opfer aufgefordert, eigenes Geld einzuzahlen, um eine größere Auszahlung freizuschalten. Dieses Geld ist verloren, sobald es überwiesen wurde, und Kryptowährungen sind das bevorzugte Mittel, mit dem Betrüger es einziehen. Unaufgeforderte SMS oder Direktnachrichten, in denen jemand vorgibt, ein Personalvermittler zu sein : Eine direkte Bewerbung über die eigene Domain eines Unternehmens – z. B. ea.com, keywordsstudios.com, side.inc, playtestcloud.com, utest.com, betatesting.com, beats – ist besser, als auf einen Link in einer SMS oder einer Nachricht in sozialen Medien zu klicken, selbst wenn darin ein echter Arbeitgeber aus dieser Liste genannt wird.

: Eine direkte Bewerbung über die eigene Domain eines Unternehmens – z. B. ea.com, keywordsstudios.com, side.inc, playtestcloud.com, utest.com, betatesting.com, beats – ist besser, als auf einen Link in einer SMS oder einer Nachricht in sozialen Medien zu klicken, selbst wenn darin ein echter Arbeitgeber aus dieser Liste genannt wird. Anzeigen mit dem Versprechen „Garantiert 40 $ pro Stunde, keine Erfahrung erforderlich, Einstellung noch heute“: Keine der sechs oben genannten seriösen Methoden verspricht einen garantierten Pauschalbetrag bei sofortiger Einstellung und ohne Überprüfung. Diese Diskrepanz zu den veröffentlichten Vergütungssätzen ist bereits ein eindeutiges Warnzeichen.

Um diese Taktiken zu durchschauen, sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. Sie alle basieren darauf, dass eine Zahlung, eine Anzahlung oder ein Klick außerhalb der Domain der Plattform selbst erfolgen soll – und schon das Überspringen dieses einen Schritts reicht in der Regel aus, um dem gesamten Betrugsversuch zu entgehen.

Abschließendes Urteil zu Stellenangeboten als Videospiel-Tester

Die derzeit lukrativsten Stellen als Videospiel-Tester lassen sich in zwei klare Kategorien einteilen. Echte Stellen bei Arbeitgebern wie Keywords Studios, Electronic Arts und Side werden mit 15 bis 45 Dollar pro Stunde vergütet. Gig-Test-Apps wie PlaytestCloud, BetaTesting.com und Applause zahlen 5 bis 50 Dollar pro Sitzung oder Zyklus, ohne dass ein Einstellungsprozess erforderlich ist. Der Weg über einen Arbeitgeber eignet sich als Einstieg in die Spieleindustrie, während der Weg über Gig-Apps für alle geeignet ist, die noch am selben Tag loslegen möchten.

Wer noch keine Erfahrung hat, sollte zunächst bei PlaytestCloud und BetaTesting.com einsteigen. Wer ein echtes Gehalt verdienen möchte, sollte sich diese Woche parallel bei Keywords Studios und Electronic Arts bewerben und gleichzeitig ein Applause-Profil anlegen, um sich als Freiberufler Flexibilität zu sichern. Auch Snakzy lohnt sich zwischen den Bewerbungen – dort gibt es Auszahlungen ab einem Mindestbetrag von 35 Dollar, und die Anmeldung ist kostenlos. Das Durchstöbern der offenen Stellen bei Keywords Studios ist heute der insgesamt beste Ausgangspunkt unter diesen Stellenangeboten für Videospieltester.

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Häufig gestellte Fragen