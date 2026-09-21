6 juegos de «juega para ganar» reales que realmente pagan en 2026

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Los juegos en los que se juega para ganar dinero son reales. El que más rápido te paga es Skillz, donde los torneos de dinero real basados en la habilidad te permiten participar en una partida por tan solo 0,60 dólares y llevarte un premio en efectivo de verdad si ganas, no fichas ni puntos. La mayoría de la gente que se mantiene constante gana entre unos pocos dólares y unos cientos de dólares al mes.

Las capturas de pantalla de mil dólares que ves en Internet pertenecen a una pequeña élite, no a la persona que se descargue un juego esta noche. Los juegos reales en los que se gana dinero pagan en efectivo, criptomonedas o ingresos publicitarios, pero cuál merece la pena depende totalmente del riesgo y el esfuerzo que estés dispuesto a asumir.

Esta lista recoge seis formas en las que la gente realmente cobra por jugar bien. Abarca torneos en efectivo basados en la habilidad, recompensas en tokens de RPG de acción, batallas de cartas clasificatorias, recompensas de cartas en blockchain, temporadas competitivas de bAXS y torneos semanales de USDC. Si buscas los mejores juegos de «jugar para ganar» para Android, cinco de los seis se pueden jugar en Android, mientras que Big Time solo está disponible para PC con Windows. Ten en cuenta que la aplicación para Android de Gods Unchained no admite actualmente la función «Jugar y ganar a diario».

¿Es realmente factible «jugar para ganar»?

Sí, jugar para ganar dinero es realista, pero «realista» significa dinero para una cerveza o para el alquiler para la inmensa mayoría de los jugadores, no un medio de vida. Lo que realmente ganes depende casi por completo de cuál de los dos modelos elijas. En los torneos con premios en efectivo basados en la habilidad, tu techo máximo viene determinado por la calidad de tus oponentes. Los modelos basados en criptomonedas y en contenido, en cambio, lo determinan según el precio del token o el tamaño de la audiencia, factores que un principiante no puede controlar durante el primer mes.

Las recompensas de Big Time dependen de una jugabilidad equipada con Hourglass y del valor de $BIGTIME, mientras que Axie Infinity: Origins y Olderfall premian el rendimiento competitivo en lugar de garantizar dinero por cada sesión. Los juegos de cartas como Gods Unchained y Splinterlands también vinculan las recompensas al juego clasificatorio, la progresión y sus economías de tokens actuales.

Esto es ideal para alguien que ya juega a diario a un juego competitivo para móvil o de cartas por diversión y quiere que ese tiempo empiece a dar sus frutos, no para alguien que espera sustituir un trabajo por jugar para ganar. Para tener una visión más completa de si se puede ganar dinero jugando en el móvil, ese desglose abarca el rango realista de decenas de títulos, no solo los seis que aparecen aquí.

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6 juegos reales de «jugar para ganar» que realmente pagan

Cada entrada que aparece a continuación explica lo que cuesta realmente empezar, cómo funciona el pago y el error que cometen la mayoría de los principiantes. Están clasificados, más o menos, de mayor a menor tiempo para obtener ganancias, aunque el más adecuado para ti dependerá del modelo de riesgo y esfuerzo que mejor se adapte a tu horario.

1. Skillz [Torneos con premios en efectivo basados en la habilidad]

Skillz es lo más parecido a la idea literal de «jugar para ganar»: docenas de títulos para móvil organizan torneos con dinero real a través de esta plataforma, con inscripciones a partir de 0,60 $ y premios en dinero real, no en puntos. Funciona porque te emparejan con otros jugadores reales de un nivel similar al tuyo, nunca con bots, por lo que tu límite máximo viene determinado por tu habilidad real en el juego, no por la suerte.

Los torneos de entrada gratuita conviven con los de dinero real, por lo que probar un nuevo juego no cuesta nada. Los torneos con dinero real requieren un depósito mínimo de 10 dólares, y, según el propio centro de ayuda de Skillz, hasta un 10 % de la cuota de inscripción se cubre con bonificaciones en efectivo y el resto con fondos reales.

El centro de ayuda de Skillz indica que los plazos estándar de retirada de fondos oscilan entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, su propio blog presenta ahora como norma para la mayoría de los usuarios las retiradas ACH en el mismo día, que se abonan en menos de 24 horas laborables, a través de sus opciones «Fast» e «Instant Bank». Puedes consultar las opiniones actuales de los jugadores en la página de Skillz en Trustpilot antes de realizar ningún depósito.

El error más común es depositar más del mínimo de 10 dólares antes de haber confirmado que la diferencia de habilidad en un juego es realmente superable. Así es como la mayoría de los nuevos jugadores agotan rápidamente su primer depósito.

A continuación te explicamos cómo empezar de verdad:

Descarga un juego desarrollado por Skillz desde la App Store o Google Play (la plataforma está integrada en el propio juego, no es una aplicación independiente)

Juega primero en torneos de participación gratuita para poner a prueba tus habilidades antes de arriesgar dinero

Deposita el mínimo de 10 dólares cuando estés listo para participar en torneos con dinero real

Participa en torneos con cuotas adaptadas al presupuesto de un principiante (entre 0,60 $ y unos pocos dólares), en lugar de en los de apuestas más altas

Solicita una retirada mediante transferencia bancaria rápida o instantánea si te importa más la rapidez que el procesamiento estándar sin comisiones

Blackout Bingo y Solitaire Cube funcionan según el mismo modelo, por si Skillz no te convence, y encontrarás más aplicaciones de torneos con premios en efectivo en nuestro resumen de aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante.

Torneos con dinero real Skillz 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Torneos con dinero real a partir de 0,60 $ de entrada; depósito mínimo de 10 $ para jugar con dinero real. Juega gratis a Skillz

2. Big Time [Recompensas en un RPG de acción gratuito]

Si prefieres superar mazmorras en lugar de participar en torneos, Big Time convierte un RPG de acción multijugador gratuito en un juego en el que se gana dinero, basado en recompensas con el token $BIGTIME. Luchas en mazmorras generadas proceduralmente, completas misiones y te enfrentas a contenidos más difíciles junto a otros jugadores, mientras que la economía del juego, gestionada por los propios jugadores, te permite ganar y utilizar criptomonedas vinculadas directamente a lo que haces en el juego. La descarga y el juego en PC con Windows son totalmente gratuitos.

Para ganar $BIGTIME necesitas un reloj de arena cargado, que se puede comprar en el mercado Open Loot o fabricar dentro del juego. Los relojes de arena de mayor rareza pueden generar más tokens, aunque tus ganancias reales dependen de tu forma de jugar y del valor de los tokens. Los $BIGTIME ganados se pueden retirar a través de Open Loot a un monedero externo. Un error habitual es gastar mucho dinero en relojes de arena u otros activos antes de confirmar que realmente disfrutas de la rutina de las mazmorras.

Así es como se empieza:

Descarga Big Time desde la página web oficial e instálalo en un ordenador con Windows

Juega primero gratis y familiarízate con el sistema de combate y de mazmorras

Consigue y equipa un reloj de arena cargado cuando estés listo para ganar $BIGTIME

Completa misiones y mazmorras para tener la oportunidad de conseguir tokens

Retira los $BIGTIME ganados a través de Open Loot a un monedero externo

Si te apetece más dedicarte a las mazmorras que a los torneos con premios en efectivo, Big Time es una de las opciones que más se centra en la experiencia de juego; además, encontrarás más títulos basados en tokens en nuestro resumen de juegos «play-to-earn» con criptomonedas.

Juega y gana $BIGTIME Big Time 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Jugar cuesta 0 $; equipa un reloj de arena cargado para ganar $BIGTIME a través de misiones y mazmorras. Jugar ahora

3. Gods Unchained [Escalera de clasificación gratuita]

Gods Unchained es el único de estos seis juegos del tipo «juega para ganar» en el que competir no cuesta nada en ningún rango, y aún así recompensa a los ganadores con tokens $GODS a través de su sistema «Daily Play and Earn». Solo las victorias cuentan para las recompensas. Solo tus primeras diez partidas clasificatorias del día generan estas recompensas, por lo que el modelo premia la participación diaria en lugar de una sola sesión prolongada.

Tus tres primeras victorias del día te dan el doble de «Fragments», la unidad de reparto de recompensas del juego. Superar el rango «Solar Gold» también multiplica considerablemente tu parte: Gods Unchained ha indicado en el blog de su propio portal que el rango 8 ofrece aproximadamente el 25 % de las recompensas elegibles, porcentaje que aumenta al 50 % en el rango 10 y al 75 % en el rango 11. Las fluctuaciones en el valor de los tokens hacen que las ganancias actuales se sitúen muy por debajo del máximo alcanzado en 2022, cuando los jugadores de élite más constantes obtenían ingresos significativos gracias a las recompensas de las partidas clasificatorias de fin de semana, según el mismo blog. El error más común es juzgar el juego basándose en antiguas capturas de pantalla de 2021-2022 en lugar de en el valor actual de los tokens.

Para ponerte en marcha:

Crea una cuenta gratuita y reclama un mazo de inicio, sin necesidad de compra alguna

Juega partidas clasificatorias a diario; solo las diez primeras cuentan para la promoción «Juega y gana a diario»

Prioriza ganar tus primeras partidas para conseguir la bonificación doble de fragmentos

Sube de rango más allá de «Solar Gold» para desbloquear una parte de las recompensas considerablemente mayor

Estos se suman a una amplia variedad de juegos de cartas NFT que merece la pena conocer si te gusta el formato de clasificación.

Juego gratuito, ganancias gratuitas Gods Unchained 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Jugar cuesta 0 $; gana partidas clasificatorias para conseguir tokens $GODS a través del programa «Daily Play and Earn». Juega gratis ahora

4. Splinterlands [Batallas de cartas en blockchain con recompensas en SPS]

Splinterlands es un juego de cartas en blockchain en el que las victorias en partidas clasificatorias alimentan varios sistemas de recompensas. Los jugadores gratuitos pueden ganar cartas «Foundations» intercambiables, mientras que las cuentas premium pueden ganar SPS a través de batallas clasificatorias elegibles. El juego destina actualmente 1,8 millones de SPS por temporada a recompensas clasificatorias, repartidos a partes iguales entre sus formatos «Modern» y «Wild».

Para ganar SPS en el modo clasificatorio, necesitas un «Spellbook», una puntuación mínima de 260 y SPS apostados. Tu parte de ese fondo de recompensas varía en función de tu puntuación, la cantidad de SPS apostada, las cartas utilizadas y otras bonificaciones. Un error habitual es comprar una gran colección de cartas basándose en capturas de pantalla de ganancias antiguas antes de comprender cómo funciona la fórmula de recompensas actual.

La rutina inicial es la siguiente:

Crea una cuenta gratuita en Splinterlands y completa la campaña

Juega partidas clasificatorias para ganar Glint y avanzar en las ligas

Utiliza Glint en la Tienda de recompensas para reforzar tu colección

Mejora tu colección con un «Spellbook» cuando estés listo para desbloquear la obtención de SPS y los torneos

Mejora tu clasificación y apuesta SPS si quieres aumentar tus recompensas de SPS en las partidas clasificatorias

«Gods Unchained», del que ya hemos hablado anteriormente, se juega de forma similar si te gustan las batallas de cartas, y también merece la pena echar un vistazo al amplio panorama de los juegos de cartas con criptomonedas.

Victorias en la clasificación, recompensas SPS Splinterlands 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es gratis empezar; mejora tu cuenta con un «Spellbook» para desbloquear recompensas y torneos de la clasificación SPS. Empieza a jugar gratis

5. Axie Infinity: Origins [Batallas competitivas con recompensas en bAXS]

Axie Infinity: Origins es un juego de cartas estratégico gratuito en el que equipos de Axies se enfrentan a otros jugadores en la Arena. Puedes empezar con Axies gratuitos que no son NFT, en lugar de comprar un equipo desde el principio, y luego ascender en la clasificación y competir por recompensas de temporada. En las últimas temporadas se han puesto en juego decenas de miles de bAXS para los jugadores mejor clasificados.

El sistema de recompensas de Axie cambió sustancialmente en 2026: Origins ya no paga SLP a través del juego, y las recompensas competitivas se distribuyen ahora en bAXS. El token está respaldado por AXS y se puede utilizar dentro del ecosistema de Axie o convertir en AXS, aunque el tipo de cambio depende de tu puntuación Axie. Un error habitual es comprar Axies NFT caros antes de familiarizarse con el juego; utiliza primero el equipo inicial gratuito e invierte solo cuando estés seguro de que quieres competir en serio.

El proceso es el siguiente:

Descarga Axie Infinity: Origins en Android, PC o Mac y crea una cuenta gratuita

Forma un equipo con los Axies de inicio gratuitos antes de comprar ningún NFT

Juega partidas en la Arena y asciende en las clasificaciones de temporada

Compite durante las épocas clasificatorias para tener la oportunidad de ganar recompensas en bAXS

Utiliza los bAXS ganados dentro del ecosistema de Axie o conviértelos en AXS si quieres liquidez

Si te gustan las batallas competitivas de cartas, vale la pena que entiendas cómo funcionan los juegos «play-to-earn» antes de invertir dinero en Axies NFT u otros activos.

Compite y gana bAXS Axie Infinity: Origins 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Juego gratuito; asciende en la clasificación de la Arena y compite por recompensas bAXS de temporada. Juega gratis a Axie Origins

6. Olderfall [Juego de combate automático con premios en USDC en los torneos]

Olderfall es un juego de combate automático gratuito en el que reclutas gladiadores, los equipas con armas y los envías a combates competitivos. Funciona en móvil y en navegador, y sus torneos semanales ofrecen premios reales en USDC, lo que lo convierte en uno de los juegos de esta lista en los que ganar es más sencillo.

Puedes empezar con un gladiador gratuito y, a continuación, crear luchadores más fuertes mediante el entrenamiento, el equipamiento y la progresión. Los torneos competitivos siguen un formato de riesgo-recompensa, mientras que los NFT y otros activos obtenidos también se pueden intercambiar a través del mercado del juego. El importe de los premios varía según el torneo, por lo que no hay unos ingresos mensuales fijos. Un error habitual es gastar mucho en equipamiento antes de saber qué configuraciones funcionan realmente bien en las partidas competitivas.

Así es como se empieza:

Crea una cuenta en Olderfall y empieza con un gladiador gratis

Entrena a tus luchadores y consigue mejores armas y equipamiento

Practica en combates habituales antes de participar en torneos con más en juego

Compite en torneos semanales para tener la oportunidad de ganar premios en USDC

Intercambia los objetos ganados que cumplan los requisitos a través del mercado si quieres obtener un valor adicional

Si te gustan más los juegos de combate automático competitivos, Olderfall te ofrece un modelo directo de «gana para obtener recompensas», además de una amplia variedad de juegos en los que puedes ganar criptomonedas.

Gana premios en USDC Olderfall 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Juego gratuito; compite en torneos semanales con premios reales en USDC. Juega ahora a Olderfall

Comparativa de los seis juegos «juega para ganar»

A continuación te mostramos una comparación entre los seis juegos antes de que dediques tiempo real a cualquiera de estos juegos «juega para ganar». Los costes, la rapidez de los pagos y los rangos mensuales realistas varían más de lo que sugieren los titulares.

Método Coste inicial Lo que ganas Cuándo se ganan Inconveniente principal Skillz 0 $ para jugar; depósito mínimo de 10 $ para los torneos con premios en efectivo Sin mínimo establecido; se paga en dinero real Al ganar torneos con premios en efectivo Se arriesga dinero al participar en partidas de pago; la rapidez de los retiros varía Big Time 0 $ para jugar; de pago Se necesita un reloj de arena para generar fichas $BIGTIME Mientras se juega con un «Hourglass» activo Las ganancias dependen de la jugabilidad y del valor de los tokens Gods Unchained 0 $ Sin mínimo establecido; se paga en tokens $GODS A través de victorias clasificatorias en el modo «Juega y gana» diario Las recompensas varían; la función «Juega y gana a diario» no está disponible en la aplicación móvil Splinterlands 0 $ para empezar; se necesita un «Spellbook» para acceder a todas las funciones de ganancias Glint/cartas gratis; SPS para cuentas mejoradas que cumplan los requisitos A través del juego clasificatorio y la progresión Para ganar SPS y participar en torneos se requiere una cuenta mejorada Axie Infinity: Origins 0 $ bAXS A través de las recompensas clasificatorias de temporada elegibles Las recompensas favorecen a las mejores clasificaciones en competición Olderfall De 0 $ para empezar Premios de torneos en USDC y activos elegibles A través de torneos competitivos El importe de los premios depende del torneo y del rendimiento

Aplicaciones de recompensas «Play-to-Earn»: la alternativa más rápida y compacta a estas seis

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy, KashKick y BigCash ofrecen pagos más rápidos y de menor cuantía que la mayoría de los seis juegos de «jugar para ganar» mencionados anteriormente. En este caso, la recompensa suele consistir en alcanzar un hito en el juego, completar una encuesta o realizar una tarea de interacción, en lugar de vencer a otro jugador, por lo que los pagos pueden llegar mucho antes que las recompensas de los juegos tradicionales. Son una buena opción como complemento que requiere poco esfuerzo, junto con un método basado en habilidades reales, pero no deben sustituir a este.

Snakzy, la aplicación de recompensas de Eneba, es gratuita y te permite ganar dinero jugando a juegos para móvil y completando hitos dentro del juego. Está diseñada más bien para obtener ingresos de forma ocasional durante las sesiones de juego habituales, y las recompensas suelen procesarse en un plazo de 48 horas.

Si quieres más juegos para Android que paguen dinero real, esta aplicación de recompensas se integra perfectamente con cualquier título de esta lista que funcione en Android.

Aplicación Ideal para Coste de acceso Snakzy Ingresos adicionales con juegos para móvil Gratis KashKick Dinero en efectivo por juegos y encuestas Gratis BigCash Umbral de retirada bajo y muchas ofertas Gratis

Empieza con Snakzy, ya que no cuesta nada probarlo junto con cualquiera de los juegos anteriores que elijas.

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Lo

que no funciona

Los fracasos en los juegos «play-to-earn» casi siempre se deben a perseguir un momento álgido que ya ha pasado o a una aplicación que, para empezar, nunca contó con un sistema de pagos real, y no a que ninguno de los métodos mencionados sea falso. Conocer el patrón específico es más importante que una advertencia genérica sobre estafas.

Perseguir capturas de pantalla de ganancias antiguas: los precios de los tokens, los fondos de recompensas y las economías de los juegos cambian. Las cifras del auge de los «play-to-earn» de 2021-2022 no son una guía fiable de lo que paga hoy el mismo juego.

los precios de los tokens, los fondos de recompensas y las economías de los juegos cambian. Las cifras del auge de los «play-to-earn» de 2021-2022 no son una guía fiable de lo que paga hoy el mismo juego. Hacer grandes depósitos en juegos de Skillz que no conoces: la plataforma te empareja según tu habilidad, por lo que depositar más del mínimo de 10 dólares en un juego que no has probado en torneos gratuitos solo sirve para financiar las retiradas de los mejores jugadores, no las tuyas.

la plataforma te empareja según tu habilidad, por lo que depositar más del mínimo de 10 dólares en un juego que no has probado en torneos gratuitos solo sirve para financiar las retiradas de los mejores jugadores, no las tuyas. Dar por sentado que «free-to-play» significa «free-to-earn»: Big Time requiere un «Hourglass» activo para generar $BIGTIME, mientras que las cuentas gratuitas de Splinterlands no pueden ganar SPS en las batallas clasificatorias.

Big Time requiere un «Hourglass» activo para generar $BIGTIME, mientras que las cuentas gratuitas de Splinterlands no pueden ganar SPS en las batallas clasificatorias. Comprar NFT o equipamiento antes de aprender a jugar: los Axies caros, las colecciones de cartas, los «Hourglasses» u otros activos nunca garantizan mejores rendimientos. Aprende primero a jugar y luego decide si merece la pena invertir en la vertiente de ganancias.

los Axies caros, las colecciones de cartas, los «Hourglasses» u otros activos nunca garantizan mejores rendimientos. Aprende primero a jugar y luego decide si merece la pena invertir en la vertiente de ganancias. Ignorar las restricciones de pago y de la plataforma: algunas recompensas requieren un monedero externo, una mejora de la cuenta, un proceso de KYC o una ubicación compatible antes de que puedan retirarse o intercambiarse.

Nada de esto significa que los juegos de «jugar para ganar» sean una estafa. Significa que la forma más rápida de perder dinero es perseguir una cifra de otro año, en otra economía, en lugar de calcular lo que estos seis realmente pagan en este momento.

Veredicto final sobre los juegos «Play to Win»

Skillz es la mejor opción para cualquiera que busque la versión más literal de los juegos «juega para ganar»: dinero real a cambio de habilidad real en enfrentamientos 1 contra 1. El centro de ayuda de Skillz sigue indicando un plazo estándar de retirada de entre 4 y 6 semanas, aunque su propio blog ahora presenta las transferencias en menos de 24 horas laborables como norma para la mayoría de los usuarios a través de sus opciones «Fast» e «Instant Bank». Si prefieres un juego de rol, «Big Time» convierte las incursiones en mazmorras en oportunidades para conseguir $BIGTIME una vez que tengas equipado un «Hourglass» activo.

Los jugadores de juegos de cartas tienen varias opciones. Gods Unchained recompensa las victorias en partidas clasificatorias que cumplan los requisitos con $GODS, mientras que Splinterlands combina la progresión gratuita con funciones más avanzadas para ganar SPS una vez que mejoras tu cuenta. Axie Infinity: Origins centra sus recompensas en las clasificaciones competitivas de temporada a través de bAXS.

En cuanto a los premios en criptomonedas de tipo torneo, Olderfall cierra la lista con eventos competitivos que ofrecen botes en USDC. Elijas el juego que elijas, empieza primero con su opción gratuita y comprende exactamente cómo funciona su sistema de recompensas antes de invertir dinero en depósitos, NFT, tokens u otros activos. Juega hoy mismo un torneo gratuito de Skillz y, una vez que hayas comprobado que puedes superar la diferencia de habilidad en uno de estos juegos en los que se juega para ganar, invierte tus primeros 10 $ en un torneo con premios en efectivo.

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