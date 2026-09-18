Die lukrativsten Nebenjobs: 10 Möglichkeiten, 2026 mehr zu verdienen

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Zu den rentabelsten Nebenjobs zählen die Vermietung ungenutzter Flächen, der Verkauf digitaler Produkte sowie die Erbringung professioneller oder lokaler Dienstleistungen. Die Rentabilität variiert je nach Methode, wobei Faktoren wie Einnahmen, Gebühren, Betriebskosten und der erforderliche Arbeitsaufwand die Gesamtrendite beeinflussen.

Manche Nebenjobs lassen sich zudem schneller starten als andere. Bei Optionen, bei denen Sie bereits vorhandene Ressourcen oder Fähigkeiten nutzen, sind oft weniger Schritte erforderlich, bis Sie Geld verdienen, während andere mehr Vorbereitungsaufwand, Qualifikationen oder Kundenakquise erfordern.

Ein höherer angegebener Tarif macht einen Nebenjob nicht automatisch rentabler. Ihr tatsächlicher Ertrag hängt von Einnahmen und Kosten ab, daher ist es sinnvoll, Ihre Einnahmen im Verhältnis zu den mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben zu betrachten.

Sind die profitabelsten Nebenjobs realistisch?

Ja, einige der unten aufgeführten profitabelsten Nebenjobs lassen sich innerhalb einer Woche realisieren, aber nur diejenigen mit den niedrigsten tatsächlichen Kosten sind so schnell umsetzbar. Die übrigen benötigen einen Kunden, einen Käufer oder eine Fangemeinde, bevor sich tatsächlich eine Marge einstellt – was einen Monat oder länger dauern kann.

Was „profitabel“ in dieser Rangliste bedeutet

„Rentabel“ bedeutet hier den Nettoverdienst geteilt durch die geleisteten Arbeitsstunden, nach Abzug der Plattformgebühren und der tatsächlichen Betriebskosten der jeweiligen Methode. Ein digitales Produkt, das für 20 Dollar angeboten wird, mag auf den ersten Blick ähnlich aussehen wie eine Dienstleistung, die 20 Dollar einbringt, doch können die beiden sehr unterschiedliche Renditen erzielen, sobald Plattformgebühren, Betriebskosten und andere Ausgaben berücksichtigt werden.

Die beiden Kosten, die in den meisten Listen außer Acht gelassen werden

Zwei Kostenfaktoren entscheiden darüber, welcher der lukrativsten Nebenjobs sich tatsächlich lohnt: die Selbstständigensteuer und – bei allen Tätigkeiten, bei denen ein Auto zum Einsatz kommt – die tatsächlichen Kosten pro Meile. Auf den Nettogewinn aus selbstständiger Tätigkeit fallen laut IRS 15,3 % Sozialversicherungs- und Medicare-Steuer an, sobald die Nettoeinnahmen 400 Dollar pro Jahr übersteigen. Der vom IRS für 2026 festgelegte Kilometersatz von 72,5 Cent pro Meile gibt einen konkreten Anhaltspunkt dafür, was der Betrieb eines Autos für Gelegenheitsjobs kostet.

Dieser Kilometersatz spielt weiter unten auf dieser Liste der lukrativsten Nebenjobs eine entscheidende Rolle: Ein Lieferpreis von weniger als 72,5 Cent pro Meile ist nicht nur knapp, sondern kann unter Berücksichtigung von Kraftstoff, Wartung und Wertverlust sogar zu einem Verlust führen. Dies gilt nicht für die Vermietung eines Zimmers, das Ihnen bereits gehört. Deshalb kann eine langsamere Methode über eine ganze Woche hinweg immer noch mehr einbringen als eine schnellere, wenn beide auf die gleiche Weise bewertet werden.

10 konkrete Wege, um die profitabelsten Nebenjobs zu finden

Geordnet nach der höchsten tatsächlichen Marge, wobei Gebühren, Kosten und Steuern darüber entscheiden, welcher der profitabelsten Nebenjobs sich tatsächlich auszahlt.

Bei der Vermietung einer Garage, einer Einfahrt oder eines freien Abstellraums bleiben fast 95 Cent von jedem verdienten Dollar übrig – die beste Marge unter den hier aufgeführten profitabelsten Nebenjobs. Neighbor Charges erhebt von den Vermietern eine Bearbeitungsgebühr von 4,9 % zuzüglich 0,30 $ pro Auszahlung und sonst nichts, da der Platz selbst bereits in Ihrem Besitz ist.

Eine typische Fläche von 10 mal 10 Fuß wird je nach Stadt für etwa 50 bis 150 Dollar im Monat angeboten, und laut dem Blog von „Neighbor“ verdienen Gastgeber durchschnittlich fast 294 Dollar pro Stunde, die sie tatsächlich mit der Verwaltung eines Angebots verbringen. Da es sich hierbei um eine Marketingangabe des Unternehmens handelt, das den Marktplatz betreibt, liegt der realistische Wert niedriger, wenn man die Zeit für die Beantwortung von Nachrichten und die Abwicklung eines Einzugs mit einberechnet.

Sie benötigen den Raum selbst, ein Smartphone für Fotos und ein Schloss. So stellen Sie noch heute Abend ein Inserat online:

Messen Sie den Raum aus und räumen Sie ihn für Fotos bei Tageslicht auf. Schalten Sie das Inserat kostenlos bei Neighbor mit einem Preis ein, der in etwa dem der anderen Angebote in der Nähe entspricht. Legen Sie die Zahlungsmethode fest, bevor der erste Mieter bucht.

Ein häufiger Fehler ist es, den Preis anhand der Baukosten des Raums festzulegen, anstatt sich an den Mieten in der Umgebung zu orientieren – prüfen Sie daher zunächst mehrere vergleichbare Angebote. „Bei mir zu Hause lagern“ und „Roomlala“ bieten kleinere Varianten desselben Konzepts an.

Beste Marge hier Neighbor 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Inserierung ist kostenlos; nach Abzug einer Gastgebergebühr von 4,9 % zuzüglich 0,30 $ verbleiben etwa 95 % der Miete. Ihren Raum eintragen

Von einem digitalen Planer oder einer Vorlage bleiben nach Abzug der Etsy-Gebühren etwa 88 Cent pro Dollar übrig – das ist die zweitbeste Marge unter den hier vorgestellten profitabelsten Nebenjobs. Da für den Nachdruck einer Datei keine Stückkosten anfallen, sind die einzigen tatsächlichen Abzüge eine Einstellgebühr von 0,20 Dollar, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie eine Zahlungsgebühr von 3 % zuzüglich 0,25 Dollar.

Verkäufer, die jährlich mehr als 10.000 $ umsetzen, müssen zusätzlich 12 % bis 15 % auf Umsätze zahlen, die durch Etsys eigene Werbung generiert werden – das ist der einzige Kostenfaktor, der mit dem Erfolg wächst, anstatt zu sinken. Für 20 Cent erhält man einen viermonatigen Testzugang für eine beliebige Datei; listen Sie also fünf Varianten ein, bevor Sie sich für einen Favoriten entscheiden.

Sie benötigen eine Datei, die Sie gut erstellen können: einen Planer, eine Vorlage oder eine Druckvorlage, sowie eine Lizenz, die Sie tatsächlich für jedes darin enthaltene Element besitzen. Der Fehler besteht darin, einen Download für 12 US-Dollar als reinen Gewinn zu betrachten und die Gebühren zu vergessen, die 10 % bis 12 % betragen, noch bevor Etsys optionale Anzeigen überhaupt zum Tragen kommen. Gumroad und Payhip erreichen ein kleineres, aber kostengünstigeres Publikum.

Keine Stückkosten Etsy 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Kosten betragen 0,20 $ pro Angebot, dazu kommen etwa 10 % an kombinierten Transaktions- und Zahlungsgebühren. Eröffnen Sie Ihren Shop

Im Vergleich zu anderen besonders lukrativen Nebenjobs ist die Steuerberatung eine spezialisiertere Dienstleistung, die sich für qualifizierte Fachleute gut als Nebenbeschäftigung eignet. Taxfyle vermittelt Kunden und Unternehmen, die Hilfe bei Steuererklärungen und Formularen suchen, auf Abruf an Steuerexperten, und seine Pro-Anwendung steht in den USA ansässigen Wirtschaftsprüfern (CPAs) und Steuerberatern (EAs) offen.

Flexibilität ist ein wesentliches Merkmal dieses Nebenjobs von zu Hause aus. Laut Taxfyle können Fachleute ihren Vollzeitjob behalten, während sie auf der Plattform arbeiten, und sie können arbeiten, wann und wo sie wollen. Die Plattform fragt Bewerber außerdem nach ihrem bevorzugten Zeitplan und den Arten von Steuererklärungen, mit deren Erstellung sie vertraut sind.

Bevor Sie einen Auftrag annehmen, müssen Sie die beruflichen Anforderungen von Taxfyle erfüllen. Bewerber reichen Unterlagen ein, damit die Plattform ihren Status als Wirtschaftsprüfer (CPA) oder Steuerberater (EA) überprüfen und eine Hintergrundüberprüfung durchführen kann. Dadurch richtet sich der Dienst an bereits qualifizierte Steuerfachleute und gehört zu den lukrativsten Nebenjobs.

Steuerdienstleistungen mit hoher Marge Taxfyle 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mitgliedschaft ist für in den USA ansässige Wirtschaftsprüfer (CPAs) und Steuerberater (EAs) kostenlos; über das „Pro“-Netzwerk stehen Aufträge im Steuerbereich zur Verfügung. Jetzt bewerben

Wenn Sie an den lukrativsten Nebenjobs interessiert sind, bietet die Buchhaltung Buchhaltungsexperten die Möglichkeit, Dienstleistungen rund um ihre QuickBooks-Kenntnisse aufzubauen. QuickBooks ProAdvisor bietet Schulungen, Zertifizierungen, Softwareoptionen und Ressourcen, die Buchhaltungsexperten dabei helfen sollen, mit QuickBooks-Kunden zu arbeiten und ihre Kanzleien auszubauen.

Eine Zertifizierung verleiht zusätzliche professionelle Glaubwürdigkeit. Die ProAdvisor Academy bietet Schulungen und Zertifizierungen an, während Intuit angibt, dass sein ProAdvisor-Programm Kleinunternehmern dabei hilft, qualifizierte QuickBooks-Buchhaltungsexperten zu finden. Zertifizierte Fachleute können zudem ProAdvisor-Badges als Teil ihres professionellen Auftretens nutzen.

Die Softwarekosten variieren je nach den von Ihnen verwendeten Produkten und der Konfiguration Ihrer Kunden. QuickBooks bietet ProAdvisor-Preise und Rabatte für berechtigte Buchhaltungsexperten, darunter laufende Rabatte im Rahmen des „ProAdvisor Preferred Pricing“-Programms für qualifizierte Kundenabonnements. Die Teilnahme an diesem Preisprogramm ist für Nutzer der Intuit Accountant Suite, die nach den profitabelsten Nebenjobs suchen, kostenlos.

Wiederkehrende Kundenaufträge QuickBooks ProAdvisor 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Entwickelt für Buchhaltungsexperten mit Tools, Schulungen und Zugang zu QuickBooks. Melden Sie sich noch heute an

Bei einem gebuchten Spaziergang oder einer Übernachtung bleiben Ihnen 80 Cent von jedem Dollar des angegebenen Preises, da Rover eine pauschale Servicegebühr von 20 % von Tierbetreuern und Hundespaziergängern einbehält. Trinkgelder bilden hier eine Ausnahme: Rover behält keinerlei Anteil an Trinkgeldern ein, sodass ein großzügiger Kunde zusätzlich zum gebuchten Preis eine reine Marge generiert.

RoverGO, der schnellere Weg zu Buchungen mit weniger Kontrolle über das Profil, senkt diesen Anteil auf 75 % – eine Gebühr von 25 % für weniger Wartezeit. So oder so gibt es keinen Lagerbestand und kein weiteres Werkzeug außer einem Smartphone, sodass die Gebühr fast die gesamte Kostenstruktur ausmacht, sobald man bereits über einen sicheren Ort oder eine Spazierroute verfügt.

Diese drei Schritte führen Sie von der Anmeldung bis zur ersten Buchung:

Bewerben Sie sich bei Rover und durchlaufen Sie die Hintergrundüberprüfung. Legen Sie den Preis für einen Spaziergang in etwa so fest, wie ihn drei andere Hundesitter in der Nähe bereits verlangen. Vereinbaren Sie vor der ersten bezahlten Buchung ein Kennenlerngespräch.

Bei diesem Nebenjob mit geringen Startkosten besteht der häufigste Fehler darin, den Preis zu niedrig anzusetzen, um die erste Buchung zu erhalten, da die Gebühr von 20 % unabhängig davon gilt, ob der Preis 15 $ oder 30 $ beträgt – bei einem niedrigeren Preis bleibt Ihnen also einfach weniger übrig. Wag und Fetch! Tierpflege bieten ebenfalls vergleichbare Marktplätze an, falls Sie auf der Suche nach den profitabelsten Nebenjobs sind.

Tipps: Behalten Sie 100 % bei Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bewerbung ist kostenlos; Sie behalten 80 % des gebuchten Tarifs sowie 100 % der Trinkgelder. Jetzt bewerben

Beim Nachhilfeunterricht bleiben dir 75 Cent von jedem Dollar, den du als Stundensatz angibst, da Wyzant eine pauschale Plattformgebühr von 25 % auf jede Standardstunde einbehält. Wenn du deinen eigenen Schüler mitbringst, anstatt einen, den Wyzant für dich gefunden hat, sinkt diese Gebühr auf null, sodass die Plattform wirklich optional ist, sobald du einen Kunden hast.

Sie legen den Stundensatz selbst fest, anstatt einen vorgegebenen zu akzeptieren. Bei einem Stundensatz von 50 $ bleiben Ihnen nach Abzug der Standardgebühr also 37,50 $ – immer noch mehr als bei vielen anderen stundenbasierten Nebenjobs, wenn man die Steuerlast gleichmäßig auf alle verteilt. Die Veröffentlichung ist kostenlos, sodass die Gebühr den gesamten Abzug ausmacht.

Der Fehler besteht hier darin, den Preis im Vergleich zum günstigsten Nachhilfelehrer auf der Plattform festzulegen, anstatt ihn an der 25-prozentigen Provision auszurichten. Geben Sie daher den von Ihnen tatsächlich gewünschten Stundensatz geteilt durch 0,75 an und bleiben Sie dabei. Wenn Sie nach den profitabelsten Nebenjobs wie diesem suchen, betreiben Preply und Varsity Tutors vergleichbare Marktplätze mit eigenen Gebührenstrukturen.

Sie legen den Preis fest Wyzant 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Eintragung ist kostenlos; Sie behalten 75 % Ihres angegebenen Stundensatzes bzw. 100 % bei weiterempfohlenen Schülern. Als Nachhilfelehrer bewerben

Ein Nebenjob als Handwerker auf Thumbtack beginnt damit, Kunden zu finden, die Projekte vor Ort erledigen lassen möchten. Die Anmeldung ist kostenlos und es fallen keine Jahres- oder Mitgliedsbeiträge an, aber die Fachleute zahlen eine Gebühr, wenn ein neuer Kunde sie über einen Lead kontaktiert oder beauftragt.

Sie bestimmen Ihr Lead-Budget selbst. Thumbtack zeigt den Fachleuten, was ein Lead in ihrer Region kostet, und lässt sie entscheiden, wie viel sie pro Woche ausgeben möchten. Die Lead-Kosten variieren je nach Umfang des Auftrags und dem Standort des Fachmanns.

Sie können außerdem auswählen, welche Arten von Aufträgen Sie annehmen möchten. Thumbtack vermittelt Fachleute an Kunden anhand von Kriterien wie Projektart und Anfahrtsentfernung, während die Plattform es den Fachleuten ermöglicht, ihre eigenen Kontaktkosten und ein Budget festzulegen, das zu ihrem Unternehmen passt.

Qualifizierte Arbeit vor Ort Thumbtack 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, es fallen keine Abonnement- oder Mitgliedsbeiträge an. Melden Sie sich noch heute an

Der Handel mit Spiel-Skins bringt bei liquiden Artikeln nach Abzug der Gebühren eine Marge von 5 % bis 15 % pro Transaktion ein, wobei der von Ihnen gewählte Marktplatz diese Marge stärker beeinflusst als die Transaktion selbst. Skinport erhebt eine Verkäufergebühr von 12 %, die bei höherwertigen Gegenständen auf 6 % sinkt. Der Steam-eigene Community-Markt verlangt stattdessen pauschal 15 % – ein höherer Anteil bei gleicher Art von Handel.

Der größere Haken liegt jedoch ganz außerhalb der Gebühren: Die Nutzungsbedingungen von Steam sehen vor, dass die Erlöse aus dem Community-Markt in deinem Steam-Guthaben verbleiben, das nur für weitere Steam-Käufe ausgegeben werden kann und niemals als echtes Bargeld abgehoben werden kann. Ein Marktplatz eines Drittanbieters, der auf ein Bankkonto oder ein E-Wallet auszahlt, ist die einzige Variante dieser Methode, bei der es sich um einen echten Nebenverdienst handelt und nicht nur um Guthaben im Shop.

Du benötigst Startkapital, das in Skins gebunden ist, sowie Geduld, bis sich der Markt bewegt. Diese drei Punkte solltest du vor jedem Handel prüfen:

Prüfen Sie, ob ein Marktplatz tatsächlich aktiv ist, bevor Sie Gegenstände einreichen.

Vergleiche zunächst den Preis desselben Skins auf zwei Marktplätzen.

Lassen Sie Ihr Guthaben nicht ungenutzt liegen, sondern heben Sie es als Bargeld ab.

Der Fehler besteht darin, einem Kursanstieg von 15 % hinterherzulaufen, von dem eine Gebühr von 12 % oder 15 % bereits den größten Teil aufgezehrt hat. Konzentrieren Sie sich daher auf liquide Artikel mit einem echten, wiederkehrenden Spread statt auf einen einzelnen dramatischen Preissprung – was im Übrigen auch ein guter Ratschlag für den Verkauf von CS2-Skins im Allgemeinen ist.

Bargeld, kein Warenguthaben Skinport 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Einstellung ist kostenlos, es wird eine Verkäufergebühr von 12 % erhoben, die bei höherwertigen Artikeln auf 6 % sinkt. Den Marktplatz durchsuchen

Dropshipping bringt in den meisten Shops nach Abzug der Werbeausgaben eine Marge von 5 % bis 15 %, was deutlich unter der Marge von 15 % bis 30 % liegt, die derselbe Shop vor der Werbung aufweist. Die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen besteht ausschließlich aus Werbeausgaben. „Volatil“ ist das treffende Wort für diese Marge, nicht „niedrig“.

Shopify berechnet eine monatliche Plattformgebühr ab etwa 29 US-Dollar, zusätzlich zu einer Zahlungsabwicklungsgebühr von rund 2,9 % plus 0,30 US-Dollar pro Transaktion, noch bevor auch nur ein einziger Dollar für Werbung ausgegeben wird. Hier setzen Sie zudem auf die Lieferzeiten und die Produktqualität eines Lieferanten – beides liegt außerhalb Ihrer Kontrolle, sobald eine Bestellung versandt wurde.

Drei Schritte sind vor dem ersten Werbedollar zu beachten:

Bestellen Sie das Produkt selbst, bevor Sie es zum Verkauf einstellen.

Legen Sie den Preis so fest, dass die Plattformgebühr und die Anzeigenkosten bereits darin enthalten sind.

Testen Sie zunächst mit einem kleinen Werbebudget, bevor Sie die Ausgaben erhöhen.

Der Fehler besteht darin, die Marge vor Anzeigen als die tatsächliche Marge anzugeben, da mehr als die Hälfte der Dropshipper geringe Margen als ihr größtes Problem bezeichnen, sobald Anzeigen ins Spiel kommen. Betrachten Sie die Zahl von 15 % bis 30 % als Obergrenze, nicht als Ausgangsbasis.

Die Marge hängt von den Anzeigen ab Shopify 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Preise beginnen bei etwa 29 $ pro Monat, wobei die Werbeausgaben oft die tatsächliche Marge bestimmen. Kostenlose Testversion starten

Nach Abzug der tatsächlichen Betriebskosten eines Autos bringt das Ausliefern von Essen etwa 10 bis 15 Dollar pro Stunde ein – die geringste Marge unter den hier aufgeführten profitabelsten Nebenjobs, obwohl der Bruttobetrag wettbewerbsfähig erscheint. DoorDash-Fahrer verdienen im Durchschnitt knapp 12,43 $ brutto pro aktiver Stunde, doch dieser Betrag deckt noch nicht einmal die Kosten für eine einzige Meile an Kraftstoff, Wartung oder Wertminderung.

Der vom IRS festgelegte Kilometersatz von 72,5 Cent für das Jahr 2026 ist der realistische Anhaltspunkt für diese tatsächlichen Kosten. Unabhängige Studien zu den Kosten pro Meile bei Fahrern von Fahrdienstplattformen beziffern den tatsächlichen Wert je nach Fahrzeug auf eher 0,34 bis 0,62 Dollar. Jede Lieferung, für die weniger als dieser Betrag pro Meile gezahlt wird, ist nicht einfach nur eine geringe Marge. Sie kann bereits dann zu einem Verlust führen, wenn der Fahrzeugpreis fair kalkuliert ist, und eine schnellere Route zu 200 Dollar kann weniger einbringen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

Drei Schritte sind erforderlich, um das Konto vor der ersten Schicht einzurichten:

Registriere dich bei DoorDash und durchlaufe die Hintergrundüberprüfung.

Erfassen Sie jede gefahrene Meile, nicht nur die bezahlten Fahrten.

Legen Sie 15,3 % des Nettogewinns für die Selbstständigensteuer beiseite.

Der Fehler besteht hier darin, den Bruttobetrag in der App als Verdienst zu betrachten, obwohl Kraftstoffkosten, Verschleiß und Steuern zwischen diesem Bildschirm und dem Betrag liegen, der tatsächlich auf Ihrem Konto landet. Uber Eats und Instacart erledigen die gleichen Besorgungen bei denselben tatsächlichen Kosten.

Geringste tatsächliche Marge DoorDash 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist kostenlos, und nach Abzug der tatsächlichen Fahrzeugkosten bleiben etwa 10 bis 15 Dollar pro Stunde übrig. Los geht’s mit DoorDash

Vergleich der profitabelsten Nebenjobs

Die lukrativsten Nebenjobs unterscheiden sich hinsichtlich der erforderlichen Fähigkeiten, der Kosten und des Arbeitsaufwands. Ähnlich wie beim Vergleich digitaler Marktplätze wie DMarket lohnt es sich, verschiedene Ideen und Plattformen zu vergleichen, um herauszufinden, welche Faktoren am besten zu Ihren Zielen passen, bevor Sie sich für eine Option entscheiden.

Methode Plattform Erforderliche Fähigkeiten Gewinnfaktoren Vermietung von Lager- oder Parkflächen Nachbar Immobilienverwaltung, Kommunikation Verfügbarkeit von Flächen, Lage, Mietpreise, Hosting-Kosten Verkauf von digitalen Downloads und Druckvorlagen Etsy Digitales Design, Produktentwicklung Produktpreisgestaltung, Umsatzvolumen, Plattformgebühren Steuererklärung Taxfyle CPA- oder EA-Zertifizierung, Steuerkenntnisse Komplexität der Steuererklärung, Arbeitsaufwand, Honorarsätze Buchhaltung QuickBooks ProAdvisor Buchhaltung, QuickBooks, Kundenkommunikation Kundensätze, wiederkehrende Aufträge, Softwarekosten Haustierbetreuung und Gassi gehen Rover Tierbetreuung, Zuverlässigkeit, Kommunikation Dienstleistungspreise, Buchungen, Plattformgebühren, Fahrtkosten Online-Nachhilfe Wyzant Fachkenntnisse, Unterricht, Kommunikation Stundensätze, Nachhilfeaufkommen, Plattformanteil Handwerkerdienste Thumbtack Reparaturfähigkeiten, Werkzeuge, Kundenservice Auftragsvergütung, Akquisitionskosten, Materialkosten, Fahrtkosten Handel mit Spiel-Skins und digitalen Gegenständen Skinport Marktkenntnisse, Preisgestaltung, Kontosicherheit An- und Verkaufspreisdifferenzen, Verkaufsvolumen, Verkaufsgebühren Betreiben eines Dropshipping-Shops Shopify Produktrecherche, Marketing, Shop-Management Produktpreisgestaltung, Umsatzvolumen, Werbeausgaben, Betriebskosten Essenslieferung DoorDash Fahren, Navigation, Kundenservice Liefervolumen, Vergütung, Fahrleistung, Fahrzeugkosten

Wie dieses Ranking erstellt wurde

Jeder der hier aufgeführten lukrativsten Nebenjobs musste eine eigene Gebührenordnung veröffentlichen und, sofern über die Gebühr hinaus tatsächliche Kosten anfallen, auch einen belegten Betrag für diese Kosten angeben. Alles, was lediglich auf der Grundlage eines Blogs bewertet wurde, der die Schätzungen eines anderen Blogs zitierte, wurde gestrichen, bevor es auf diese Liste gelangte.

Was jede Methode nachweisen musste

Anhand dieser Kriterien wurde entschieden, welche der profitabelsten Nebenjobs es in die endgültige Liste schafften:

Eine veröffentlichte Gebühr. Direkt von der Gebühren-Seite der Plattform selbst, nicht die Schätzung eines Wiederverkäufers.

Direkt von der Gebühren-Seite der Plattform selbst, nicht die Schätzung eines Wiederverkäufers. Tatsächliche Kosten über die Gebühr hinaus, ehrlich angegeben. Die Kosten pro Meile für ein Fahrzeug, die Beschaffungskosten für einen Artikel oder ein Werbebudget.

Die Kosten pro Meile für ein Fahrzeug, die Beschaffungskosten für einen Artikel oder ein Werbebudget. Brutto- und Nettobeträge wurden getrennt ausgewiesen. Der Bruttobetrag von 12,43 $ bei DoorDash entspricht nicht dem Nettobetrag.

Der Bruttobetrag von 12,43 $ bei DoorDash entspricht nicht dem Nettobetrag. Rechtmäßig und altersgerecht. In den USA legal, für Erwachsene geeignet, keine Glücksspielangebote.

Eine Methode, die eine dieser Prüfungen nicht bestand, wurde nicht in die obige Liste aufgenommen.

Was gestrichen wurde

Ausgeschlossen wurden alle Vorschläge, deren Gewinnspanne sich lediglich auf eine Marketing-Seite bezog, hinter der keine Gebührenordnung stand, sowie alle Methoden, bei denen die Plattform selbst nicht bestätigte, welche Gebühren sie erhebt. Ideen, deren Skalierbarkeit hauptsächlich auf der Einstellung weiterer Mitarbeiter beruht – wie beispielsweise der Betrieb einer kleinen Agentur –, wurden ebenfalls ausgeschlossen. Selbst ein Ziel wie das schnelle Verdienen von 2.000 Dollar setzt voraus, dass die Person auf dieser Liste die Arbeit selbst erledigt und nicht ein Team um sie herum.

Können Belohnungs-Apps Ihre Marge steigern?

Belohnungs-Apps bringen monatlich einen bescheidenen Geldbetrag ein, aber keine echte Marge in der Größenordnung der oben aufgeführten, profitabelsten Nebenjobs. Wenn du neben den profitabelsten Nebenjobs etwas Geld für kleine Ausgaben dazuverdienen möchtest, sind hier die besten Optionen:

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Wenn du lieber durch Spiele etwas dazuverdienen möchtest, ist Snakzy eine der besten Apps, die echtes Geld für Gelegenheitsspiele auszahlt – mit einer Vielzahl von Angeboten, die dich bei Laune halten.

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Was nicht funktioniert

Bei den meisten Fällen handelt es sich hier nicht um Betrug im klassischen Sinne; es wird ein realer Betrag genannt, ohne dass die Kosten berücksichtigt werden, die diesen verringern. Die folgenden Fallstricke beziehen sich auf die oben aufgeführten, lukrativsten Nebenjobs und sind keine allgemeine Liste mit zusammenhanglosen Warnungen.

Modelle, die dir die Marge verkaufen, nicht die Arbeit

Diese verlangen von dir eine Zahlung, bevor ein Kunde, Mieter oder Käufer dies tut.

Fertige Shop-Pakete. Kostenpflichtige „Automatisierungs“-Dienste, die versprechen, ein Dropshipping- oder Online-Shop-Geschäft zu betreiben, während Sie die Gewinnspanne einstreichen. Gemäß der „Business Opportunity Rule“ der FTC muss eine Gewinnaussage schriftlich belegt und in einem Informationsdokument offengelegt werden, bevor Sie eine Zahlung leisten.

Kostenpflichtige „Automatisierungs“-Dienste, die versprechen, ein Dropshipping- oder Online-Shop-Geschäft zu betreiben, während Sie die Gewinnspanne einstreichen. Gemäß der „Business Opportunity Rule“ der FTC muss eine Gewinnaussage schriftlich belegt und in einem Informationsdokument offengelegt werden, bevor Sie eine Zahlung leisten. Kostenpflichtige Listen mit Angeboten für „garantierten Gewinn“. Ein gegen Barzahlung verkauftes Verzeichnis, das eine Gewinnspanne verspricht, die Sie ansonsten kostenlos auf der Gebührenübersicht der jeweiligen Plattform selbst recherchieren könnten.

Ein gegen Barzahlung verkauftes Verzeichnis, das eine Gewinnspanne verspricht, die Sie ansonsten kostenlos auf der Gebührenübersicht der jeweiligen Plattform selbst recherchieren könnten. Skin-Trading-Bots, die Vorauszahlungen verlangen. Ein Marktplatz, der eine Zahlung verlangt, bevor ein Handel abgeschlossen ist, gehört nicht zu den profitabelsten Nebenjobs auf dieser Liste; profitabel ist vielmehr die Vorauszahlung – und zwar für jemand anderen.

Dass Ihnen Gebühren berechnet werden, bevor ein echter Käufer dies tut, ist bei all diesen Angeboten das entscheidende Erkennungsmerkmal.

Echte Plattformen, die missbraucht werden

Bei den profitabelsten Nebenjobs handelt es sich um echte Plattformen, auf denen die Marge still und leise verschwindet.

Das Bruttogehalt als Marge betrachten. In der Bruttostundenvergütung von DoorDash sind die Kosten für Kraftstoff, Wartung und Abschreibungen noch nicht berücksichtigt.

der Bruttostundenvergütung von DoorDash sind die Kosten für Kraftstoff, Wartung und Abschreibungen noch nicht berücksichtigt. Die Selbstständigensteuer bis zur Steuererklärung ignorieren. 15,3 % des Nettogewinns sind fällig, unabhängig davon, ob während des Jahres Rücklagen gebildet wurden oder nicht.

15,3 % des Nettogewinns sind fällig, unabhängig davon, ob während des Jahres Rücklagen gebildet wurden oder nicht. Guthaben im Steam -Wallet als Bargeld betrachten. Geld aus einem Verkauf im Community-Markt bleibt bei Steam und kann nur für Steam-Käufe ausgegeben werden.

Geld aus einem Verkauf im Community-Markt bleibt bei Steam und kann nur für Steam-Käufe ausgegeben werden. Die Werbekosten hochschrauben, bevor die Marge nachgewiesen ist. Ein digitales Produkt oder ein Dropshipping-Produkt, das bei einem geringen Werbebudget noch nicht rentabel ist, wird auch bei einem größeren Budget nicht rentabel werden.

Eine letzte Überprüfung, bevor Sie eine der oben genannten 10 Ideen umsetzen: Finden Sie die Gebührenseite der jeweiligen Plattform in weniger als zwei Minuten. Wenn es keine gibt, können Sie die angegebene Gewinnspanne nicht überprüfen.

Abschließendes Urteil zu den profitabelsten Nebenjobs

Wenn Sie bereits über ungenutzten Platz verfügen, ist die Vermietung über Neighbor die direkteste Option, da Sie so eine vorhandene Ressource in Einkommen umwandeln. Für spezialisierte Fähigkeiten bieten Taxfyle und QuickBooks ProAdvisor dienstleistungsbasierte Optionen für qualifizierte Steuer- und Buchhaltungsexperten, während Etsy für Entwickler digitaler Produkte geeignet ist.

Für flexibles Arbeiten vor Ort bietet der Lebensmittellieferservice DoorDash eine unkomplizierte Möglichkeit, mit Lieferungen Geld zu verdienen. Rover, Wyzant und Thumbtack sind Alternativen für Tierbetreuung, Nachhilfe und qualifizierte Dienstleistungen vor Ort. Vergleiche die Anforderungen, Kosten und den Arbeitsaufwand der einzelnen Plattformen für die lukrativsten Nebenjobs und wähle dann die Methode aus, die am besten zu den Ressourcen passt, die dir bereits zur Verfügung stehen.

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Häufig gestellte Fragen