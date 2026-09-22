8 trabajos reales para jóvenes de 14 años que realmente podrás conseguir en 2026

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Los trabajos para jóvenes de 14 años existen, pero la mejor oportunidad suele estar más cerca de casa que en una gran bolsa de empleo. En EE. UU., puedes optar por un puesto formal con nómina o empezar con trabajos directos en el barrio, como cuidar niños, pasear perros, limpiar el jardín con herramientas manuales o ayudar con los deberes.

La clave está en saber qué camino vas a seguir. Los trabajos formales para jóvenes de 14 años conllevan una solicitud, un horario establecido por el empleador, una nómina y, posiblemente, trámites administrativos estatales. Los trabajos esporádicos pueden empezar más rápido, pero un padre o tutor debería ayudarte a acordar la tarea, el precio, el transporte y las normas de seguridad.

Esta guía comprueba los límites de edad y la normativa federal, en lugar de dar por sentado que cualquier establecimiento con un logotipo conocido contrata a adolescentes jóvenes. Cuando compares trabajos para jóvenes de 14 años durante el verano, recuerda que los límites federales siguen restringiendo el trabajo remunerado a 8 horas al día y 40 horas a la semana cuando no hay clases. Es posible que tu estado sea más estricto.

¿Es realmente factible conseguir un trabajo a los 14 años?

Sí. Los trabajos para jóvenes de 14 años se dividen en dos categorías útiles: el empleo regulado y los pequeños trabajos por cuenta propia. Un empleo regulado te ofrece turnos programados y una nómina. Un trabajo por cuenta propia te da más control, pero los clientes, los ingresos y la clasificación legal varían, así que no des por sentado que el pago en efectivo te exime de todas las normas.

Cuánto se gana realmente en cada caso

La remuneración de los trabajos para jóvenes de 14 años depende de tu ubicación, experiencia, empleador y tarea:

Empleo formal: Los puestos de trabajo para jóvenes de 14 años pueden remunerarse con el salario mínimo vigente o más. El salario mínimo federal es de 7,25 dólares por hora, pero muchos estados y ciudades exigen tarifas más altas.

Los puestos de trabajo para jóvenes de 14 años pueden remunerarse con el salario mínimo vigente o más. El salario mínimo federal es de 7,25 dólares por hora, pero muchos estados y ciudades exigen tarifas más altas. Cuidado de niños: Entre 10 y 20 dólares por hora, aproximadamente.

Entre 10 y 20 dólares por hora, aproximadamente. Ayuda con los deberes: entre 12 y 20 dólares por hora, aproximadamente.

entre 12 y 20 dólares por hora, aproximadamente. Pasear perros: entre 10 y 20 dólares aproximadamente por un paseo corto.

entre 10 y 20 dólares aproximadamente por un paseo corto. Tareas domésticas y limpieza del jardín: normalmente una tarifa fija acordada antes de comenzar el trabajo.

Los trabajos de verano para jóvenes de 14 años pueden ofrecer más horas, pero el empleo regulado sigue estando limitado a nivel federal a 8 horas al día y 40 horas a la semana. Estas cifras son estimaciones iniciales útiles, no tarifas garantizadas.

Horario, salarios y a quién va dirigido

Según la Ley Federal de Normas Laborales Justas, los jóvenes de 14 y 15 años con un empleo no agrícola regulado pueden trabajar hasta 3 horas en un día lectivo y 18 horas en una semana lectiva. El trabajo debe realizarse fuera del horario escolar.

Cuando no hay clases, el límite máximo federal es de 8 horas al día y 40 horas a la semana. Por lo general, se permite trabajar de 7:00 a 19:00, ampliándose hasta las 21:00 desde el 1 de junio hasta el Día del Trabajo. Estos límites son importantes para los trabajos de los jóvenes de 14 años durante el verano, y las normas estatales más estrictas siguen prevaleciendo.

La ley federal también permite un salario mínimo para jóvenes de 4,25 dólares por hora durante los primeros 90 días naturales consecutivos tras la contratación inicial de un trabajador menor de 20 años. Muchas leyes estatales o locales exigen un salario más alto. Consulta el salario mínimo aplicable antes de aceptar trabajos para jóvenes de 14 años.

Si quieres ganar dinero rápidamente, empieza por ofrecer tus servicios, bajo la supervisión de un adulto, a personas que conozca tu familia. Si prefieres turnos fijos, envía tu solicitud solo a anuncios en los que se indique claramente «mayores de 14 años». Los lectores más jóvenes también pueden consultar nuestra guía para ganar dinero en Roblox, pero se siguen aplicando las normas de edad y pago de cada plataforma.

8 trabajos reales para jóvenes de 14 años que vale la pena probar este año

Estos trabajos para jóvenes de 14 años incluyen una vía formal y siete opciones prácticas de tipo «gig». La vía formal es una de las relativamente pocas ofertas de empleo para jóvenes de 14 años que puedes verificar en un anuncio público. Las demás funcionan mejor con la participación de los padres o tutores y con personas que ya conoces.

Publix es el ejemplo nacional más claro de esta guía. Su oferta de «Empleado de atención al público» indica 14 años como edad mínima y describe tareas como empaquetar, transportar la compra, limpiar y atender a los clientes. La disponibilidad sigue dependiendo de cada tienda, así que consulta la lista actualizada y llama antes de desplazarte.

A la hora de comparar ofertas de empleo para jóvenes de 14 años, lee las funciones con el mismo detenimiento con el que lees la indicación de la edad. La normativa federal permite muchas tareas en el sector minorista y de la restauración, como trabajar de cajero, etiquetar precios, empaquetar, reponer estanterías y realizar tareas limitadas de preparación de alimentos. Prohíbe, en cambio, tareas como hornear, utilizar la mayoría de los equipos motorizados, trabajar en escaleras y cargar compactadoras.

El salario por hora y la fecha de pago varían según la ubicación, la legislación local en materia salarial y el plazo de cierre de nóminas de la empresa. Pregunta cuál es el salario inicial, con qué frecuencia se paga a los trabajadores y qué documentos se necesitan. En el caso de los trabajos de verano para jóvenes de 14 años, pregunta también cómo organiza la tienda los horarios para respetar los límites federales de 8 horas diarias y 40 horas semanales.

Cómo empezar:

Consulta la página de empleo juvenil del departamento de trabajo de tu estado para conocer los permisos, certificados y normas más estrictas sobre horarios.

Busca únicamente anuncios que indiquen explícitamente «14» o «14+», como el puesto de «Empleado de atención al público» en Publix.

Llama directamente a la tienda o al restaurante en cuestión. Las políticas de las franquicias y de las tiendas pueden variar incluso dentro de la misma marca.

Pide a uno de tus padres o a un tutor que te ayude con los trámites y nunca realices tareas que la ley reserve para empleados mayores de edad.

Contratación confirmada para mayores de 14 años Publix 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los puestos de dependiente de atención al público están disponibles a partir de los 14 años y ofrecen un sueldo real, turnos fijos y un primer paso accesible hacia el mundo laboral formal. Ver funciones

El cuidado de niños es uno de los trabajos más prácticos para los jóvenes de 14 años, ya que permite trabajar cerca de casa y elegir horarios que se adapten al horario escolar. En lugar de esperar a que surjan ofertas de empleo formales para jóvenes de 14 años, puedes utilizar Bambino para crear un perfil de cuidador, fijar tu tarifa por hora y recibir solicitudes de reserva de familias cercanas.

Bambino admite cuidadores a partir de los 13 años. Los menores de 18 años necesitan el permiso de un padre o tutor legal, quien también debe ayudar a completar la configuración de pagos a través de Stripe. Los padres confirman las horas y realizan el pago a través de la aplicación después de cada reserva.

Para encontrar trabajos de verano para jóvenes de 14 años, añade al calendario tus horarios disponibles durante el día y los fines de semana. La disponibilidad varía según la ubicación, así que pide recomendaciones a familias que ya conozcas y no esperes que la plataforma te garantice reservas.

Cómo empezar:

Pide a uno de tus padres o a tu tutor que apruebe la cuenta y te ayude a configurar el pago. Añade una foto nítida, tu experiencia, tu tarifa por hora y una breve presentación. Pide una recomendación a una familia a la que ya hayas ayudado. Revisa cada familia y cada reserva con tus padres antes de aceptarla.

Empieza por el 13 Bambino Sitter Platform 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. A partir de 13 años, tarifas por servicio de cuidado de niños, pagos con ayuda de los padres Crear perfil

Pasear perros por cuenta propia puede ser una buena opción si se trata de mascotas tranquilas cuyos dueños conoces. No es uno de los trabajos que se ofrecen a jóvenes de 14 años en Rover o Care.com: ambas plataformas exigen que los proveedores de servicios o cuidadores tengan al menos 18 años. A los 14 años, acuerda el trabajo directamente con un cliente adulto de confianza.

En los trabajos para jóvenes de 14 años relacionados con mascotas, la seguridad es más importante que la tarifa. Un precio inicial podría oscilar entre 10 y 20 dólares por un paseo corto, pero el tamaño, el comportamiento, la distancia y los precios locales influyen. Evita a los animales que tiren con fuerza de la correa, muestren agresividad, necesiten medicación o que no puedas controlar con seguridad por tu cuenta.

La demanda de trabajos para jóvenes de 14 años en verano puede aumentar cuando los vecinos se van de viaje. Confirma la ruta, la duración de la visita, las instrucciones para dar de comer, cómo gestionar las llaves y el contacto del veterinario de urgencias. Unos cuantos clientes habituales de confianza pueden ayudarte a avanzar hacia los objetivos de nuestra guía para ganar 200 dólares rápidamente, sin dar por sentado que todas las semanas te reportarán los mismos ingresos.

Cómo empezar:

Ofrece paseos solo a vecinos, familiares y amigos de la familia que tus padres o tutores conozcan.

Reúnete con el dueño y el perro antes de aceptar cualquier paseo en solitario.

Acuerda el precio, la ruta, la duración, el tipo de correa, el plan en caso de mal tiempo y las condiciones de cancelación.

Lleva contigo el número de teléfono del dueño y ten un plan de respaldo con un adulto para casos de emergencia.

Solo clientes directos Neighborhood Dog Walking 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Empieza con perros tranquilos cuyos dueños conozcas y cobra entre 10 y 20 dólares por cada paseo corto. Rover solo está disponible para proveedores de servicios mayores de 18 años. Consulta las normas

Rastrillar, quitar malas hierbas, regar, barrer, recoger ramas y embolsar hojas son trabajos prácticos para jóvenes de 14 años. Limita la oferta a trabajos sencillos con herramientas manuales. La normativa federal prohíbe a los jóvenes de 14 y 15 años con empleo regulado manejar o utilizar cortacéspedes, podadoras, recortadoras y equipos similares a motor.

A menudo, un precio fijo modesto funciona mejor que calcular un total por horas. Recorre la zona con el cliente, enumera las tareas exactas, anota quién proporciona los guantes y las bolsas, y acuerda un precio antes de empezar. Jobber publica tarifas profesionales para el cuidado del césped, pero sus cifras son un punto de referencia empresarial, no una tarifa garantizada para adolescentes.

Entre los trabajos de verano para jóvenes de 14 años, la limpieza de jardines es más fácil de repetir después de la lluvia o durante las vacaciones. Evita los productos químicos, las herramientas eléctricas afiladas, las escaleras, el trabajo en la calle, el calor extremo y cualquier tarea que tus padres o tutores consideren peligrosa. La normativa local sobre trabajo infantil puede imponer restricciones adicionales.

Cómo empezar:

Ofrece una lista breve de tareas: rastrillar hojas, arrancar malas hierbas, regar plantas, barrer caminos o recoger en bolsas residuos ligeros.

Inspecciona el jardín con el cliente adulto y da un presupuesto claro por la lista acordada.

Utiliza guantes, haz pausas para beber agua y detente si hace demasiado calor, hay tormenta eléctrica, la calidad del aire es mala o las herramientas no son seguras.

Pide a un cliente satisfecho que te recomiende a alguien del barrio en lugar de publicar tus datos personales.

Ideal para el verano Neighborhood Yard Cleanup 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero rastrillando hojas, arrancando malas hierbas, regando plantas y realizando otras tareas sencillas de limpieza con herramientas manuales seguras. Ver guía

Las tareas sencillas pueden servir para cubrir los huecos entre trabajos más grandes para jóvenes de 14 años. Piensa en lavar el coche, recoger el correo, regar las plantas de interior, sacar los contenedores a la acera, ordenar una estantería o barrer un porche. Fija un precio por tarea que refleje el tiempo, los materiales, el desplazamiento y las expectativas locales.

Se trata de trabajos directos, que no quedan automáticamente exentos de toda la legislación solo porque un vecino pague en efectivo. La clasificación y las normas sobre el trabajo de menores pueden variar según la tarea y el estado. Involucra a uno de los padres o al tutor, evita las escaleras y los productos químicos peligrosos, y no aceptes recados que requieran conducir o entrar solo en casas desconocidas.

Para los trabajos de verano para jóvenes de 14 años, agrupa tareas repetitivas, como recoger el correo y regar las plantas, en una sola visita. Confirma las fechas, las instrucciones de acceso, la tarifa y qué ocurre si cambian los planes. Nunca des a conocer que los propietarios están fuera de casa.

Cómo empezar:

Elabora una breve lista de tareas de bajo riesgo que puedas realizar bien y de forma segura.

Pregunta quién proporciona el jabón, los guantes, las regaderas, las bolsas u otros materiales básicos.

Combina dos tareas para un mismo cliente y acuerda el precio total antes de llegar.

Lleva un registro sencillo de las fechas, las tareas, los importes pendientes y los importes pagados.

Tareas locales sencillas Minor Chores 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea una página de servicios en el barrio supervisada por los padres, fija tus precios, acepta reservas y quédate con el 100 % de los pagos de los clientes. Explora la aplicación

La ayuda con los deberes es uno de los mejores trabajos basados en habilidades para jóvenes de 14 años, siempre que seas paciente y tengas un buen dominio de una asignatura. Empieza con un alumno más joven y un objetivo concreto, como practicar la multiplicación, mejorar la fluidez en la lectura u organizar las tareas semanales.

Wyzant exige que los tutores tengan al menos 18 años, por lo que no es una fuente de empleo para jóvenes de 14 años. Organiza las sesiones a través de padres que conozca tu familia. Una tarifa inicial de entre 12 y 20 dólares por hora puede ser razonable en algunas zonas, pero la familia, la asignatura, la experiencia y el mercado local determinan la cifra real.

Los trabajos para jóvenes de 14 años en verano pueden incluir la práctica de la lectura o un breve plan de repaso, pero no prometas cambios en las notas. Pregunta a los padres cuál es el objetivo y qué materiales necesitan, prepara una sesión de entre 30 y 60 minutos y envía una breve nota sobre los progresos. Los lectores más mayores pueden ver cómo se escala la tutoría en nuestra guía para ganar 1.000 dólares a la semana.

Cómo empezar:

Elige una o dos asignaturas en las que tus notas y tus conocimientos sean realmente sólidos.

Pregunta a los padres de alumnos más jóvenes a través de contactos familiares, del colegio o del barrio.

Acuerda el objetivo, la duración de la sesión, la tarifa, el lugar y la supervisión de un adulto antes de la primera clase.

Prepara un pequeño plan: una habilidad, dos ejemplos, ejercicios guiados y una breve evaluación al final.

Solo para clientes directos Neighborhood Homework Help 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Ayuda a los alumnos más jóvenes con la lectura, las matemáticas o los deberes semanales y cobra entre 12 y 20 dólares por hora, en función de tu experiencia. Consulta las normas

Vender productos artesanales puede convertir una afición en uno de los trabajos más creativos para jóvenes de 14 años. Marketspread es una plataforma comercial que pone en contacto a los vendedores con mercados de agricultores, ferias de artesanía, festivales y otros eventos con puestos.

Las condiciones de Marketspread permiten el acceso a usuarios a partir de 13 años con el consentimiento de un padre o tutor legal. Sin embargo, no es un mercado exclusivo para jóvenes. Cada organizador del evento establece sus propios requisitos de edad, tarifas de los puestos, restricciones de productos y normas de inscripción, por lo que los padres deben revisar cada anuncio antes de presentar la solicitud.

Los productos hechos a mano, como joyas, obras de arte, pegatinas y artículos de punto, suelen ser más fáciles de vender al principio que los alimentos. Si quieres vender productos de panadería o bebidas, consulta primero la normativa estatal sobre alimentos caseros y los requisitos de permiso del evento. Estos pueden ser trabajos útiles para jóvenes de 14 años en verano, pero el inventario y las tarifas de los puestos implican que debes calcular tus costes antes de comprometerte.

Cómo empezar:

Pide a uno de tus padres que te ayude a crear y supervisar tu cuenta de vendedor. Busca mercados, ferias de artesanía y festivales cercanos que admitan vendedores. Elige una gama reducida de productos y calcula el coste por unidad. Revisa los requisitos del organizador en cuanto a edad, cuota, seguro y permisos antes de presentar la solicitud.

Consulta la normativa local Creative Selling 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. A partir de 13 años; las normas y tarifas de los eventos locales pueden variar. Buscar mercados

La reventa con la ayuda de tus padres puede convertir artículos limpios y en buen estado en dinero en efectivo, pero no se trata de un empleo habitual. La página de Plato’s Closet Perrysburg, cuyo enlace se incluye, indica que los vendedores deben tener al menos 18 años y presentar un documento de identidad válido con fotografía. Uno de tus padres o un tutor debe encargarse de la venta, y es posible que otros establecimientos tengan políticas de compra diferentes.

Llama a la tienda antes de desplazarte. Pregunta qué temporadas, tallas, marcas y tipos de artículos compran, cómo funciona el pago y quién debe presentar un documento de identidad. Cualquier bonificación de «efectivo frente a crédito en la tienda» que ofrezca un establecimiento es específica de ese establecimiento, así que no esperes la misma oferta en todas partes.

Esta es la opción más excepcional entre los trabajos para jóvenes de 14 años, tanto en verano como durante el curso escolar. Lleva solo artículos que sean propiedad de tu familia y para cuya venta tengáis permiso. Límpialos, comprueba que no tengan manchas ni les falte ninguna pieza, y recuerda que una tienda puede rechazar cualquier artículo en función de la demanda actual.

Cómo empezar:

Selecciona ropa, zapatos, juguetes o juegos limpios y en buen estado que tu familia esté de acuerdo en vender.

Llama a la tienda en cuestión y pregunta qué artículos compran, quién debe tener 18 años y qué documento de identidad se requiere.

Pide a tus padres o tutores que realicen la transacción y revisen la oferta antes de aceptarla.

Elige entre dinero en efectivo o crédito en la tienda solo después de comparar el valor real que se ofrece en ese establecimiento.

Pago en efectivo el mismo día Plato’s Closet 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte tu ropa limpia y en buen estado en dinero con la ayuda de uno de tus padres o tu tutor. El establecimiento al que se remite el enlace exige que los vendedores tengan 18 años y presenten un documento de identidad válido. Buscar tienda

Comparación: ¿Cuál de estos 8 trabajos se adapta mejor a un joven de 14 años?

Los mejores trabajos para jóvenes de 14 años son aquellos que se adaptan a tus habilidades, a tus medios de transporte, a la normativa estatal y al apoyo de un adulto. Los trabajos con contrato formal para jóvenes de 14 años ofrecen nómina y turnos programados. Los trabajos por encargo pueden pagarse antes, pero requieren que encuentres a cada cliente y acuerdes todos los detalles.

Opción Salario habitual Remuneración Permiso o norma clave Trabajo en tienda Salario mínimo local o superior Día de pago del empleador Puede ser necesario un permiso de trabajo estatal Cuidado de niños 10–20 $/hora El mismo día o en la fecha acordada Normalmente no se necesita permiso; la normativa local varía Pasear perros 10–20 $ por paseo El mismo día o en la fecha acordada Normalmente no se necesita permiso; las principales aplicaciones exigen ser mayor de 18 años Limpieza del jardín Tarifa fija por tarea El mismo día o en la fecha acordada Normalmente no se necesita permiso; solo herramientas manuales Tareas sencillas Tarifa fija por tarea El mismo día o en la fecha acordada Normalmente no se necesita permiso; se evitan las tareas peligrosas Ayuda con los deberes 12-20 $/hora Por sesión o semanalmente Normalmente no se necesita permiso; Wyzant exige ser mayor de 18 años Mercados juveniles Ventas menos gastos Día del evento Pueden ser necesarios permisos para eventos o para la venta de alimentos Reventa de artículos La oferta de la tienda varía Normalmente el mismo día No se requiere permiso de trabajo; puede ser necesario que el vendedor sea mayor de edad

¿Las aplicaciones «play-to-earn» y de recompensas pagan dinero real a los 14 años?

No, por ahora no se paga en efectivo real. Snakzy exige que los usuarios tengan al menos 18 años, por lo que no es uno de los trabajos para jóvenes de 14 años que puedas empezar hoy mismo. No introduzcas una fecha de nacimiento falsa ni utilices los datos de pago de otra persona. Eso puede infringir las condiciones de la plataforma y poner en riesgo cualquier saldo.

Una vez que cumplas los 18 años, puedes registrarte gratis en Snakzy, que establece un pago mínimo inicial de 35 dólares. Los resultados varían, y las recompensas de los juegos no deben considerarse como un salario. Hasta entonces, añade a tus favoritos nuestra guía de aplicaciones de juegos que pagan dinero real y limítate a trabajos para los que tengas la edad mínima requerida.

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Lo que necesita un joven de 14 años antes de empezar cualquier trabajo

Conseguir uno de los trabajos para jóvenes de 14 años es solo el primer paso. También debes conocer el horario legal, las tareas permitidas, la documentación necesaria, la tarifa salarial, el día de pago, el plan de transporte y a quién contactar si hay un cambio de turno. Los trabajos esporádicos deben tener normas de seguridad y pago igualmente claras.

Permisos de trabajo y límites de horas durante el curso escolar

La ley federal no exige un permiso de trabajo, pero muchos estados requieren un certificado de edad o de empleo para menores. La oficina emisora, la tasa, los plazos y la documentación que debe presentar el empleador varían. Consulta al departamento de trabajo de tu estado y al centro educativo antes de aceptar trabajos formales para jóvenes de 14 años.

En el caso de los trabajos regulados, las semanas lectivas tienen un límite federal de 3 horas por día lectivo y 18 horas semanales. Durante las semanas no lectivas, se permiten hasta 8 horas al día y 40 horas semanales. Estos límites se aplican a los trabajos para jóvenes de 14 años en verano, y la legislación estatal puede ser más estricta.

A medida que te hagas mayor, es posible que se te abran más oportunidades y plataformas, pero la edad por sí sola no garantiza que todas las ofertas sean seguras o legales. Nuestra guía para ganar 2.000 dólares rápidamente puede ayudarte a comparar diferentes opciones, sin dejar de tener en cuenta los requisitos de edad, riesgo y tiempo.

Cobros: cuentas bancarias, impuestos y el salario mínimo para jóvenes

Un empleado fijo suele rellenar el formulario W-4 y facilitar su número de la Seguridad Social. La retención del impuesto federal sobre la renta puede ser nula o mínima, dependiendo del salario y del W-4, mientras que los impuestos de la Seguridad Social y de Medicare suelen retenerse. El calendario de pagos, la domiciliación bancaria y las normas sobre cheques varían según la empresa.

Los ingresos en efectivo no están automáticamente exentos de impuestos. Si tus trabajos esporádicos constituyen una actividad empresarial, los ingresos netos por cuenta propia de 400 dólares o más pueden dar lugar a la obligación de presentar el anexo SE federal. Las normas para los empleados domésticos pueden variar. Mantén un registro y consulta a tus padres, a tu tutor o a un asesor fiscal sobre tu situación concreta.

En el caso de los trabajos con contrato formal para jóvenes de 14 años, el salario mínimo federal para menores puede ser de 4,25 dólares por hora durante los primeros 90 días naturales consecutivos tras el inicio del empleo. Es posible que se aplique una normativa federal, estatal o local más estricta. Solicita la tarifa por escrito y consulta la normativa local oficial.

Lo que no funciona

Las ofertas más arriesgadas que se anuncian como trabajos para jóvenes de 14 años prometen dinero fácil, al tiempo que ocultan quién es el empleador, cuáles son las tareas, las normas de edad o las condiciones de pago. Una oportunidad real te explicará quién te paga, qué vas a hacer, cuándo trabajas y cuánto te va a costar. Si esas respuestas siguen siendo vagas, aléjate.

Kits de «páganos primero»: una empresa de verdad no te cobra por un kit de inicio, una tarjeta regalo, una verificación de antecedentes mediante criptomonedas ni por la formación antes de que puedas empezar a ganar dinero. Nunca envíes dinero para desbloquear ofertas de trabajo para menores de 14 años.

una empresa de verdad no te cobra por un kit de inicio, una tarjeta regalo, una verificación de antecedentes mediante criptomonedas ni por la formación antes de que puedas empezar a ganar dinero. Nunca envíes dinero para desbloquear ofertas de trabajo para menores de 14 años. Mensajes no solicitados de modelos o influencers: no compartas tu DNI, colegio, dirección, datos bancarios ni fotos privadas con un desconocido que te prometa un pago rápido. Muéstrale el mensaje a un adulto de confianza y verifica la empresa por tu cuenta.

no compartas tu DNI, colegio, dirección, datos bancarios ni fotos privadas con un desconocido que te prometa un pago rápido. Muéstrale el mensaje a un adulto de confianza y verifica la empresa por tu cuenta. Aplicaciones con normas de cobro para mayores de edad: si una plataforma indica «mayores de 18 años», esto no es una forma de eludir la normativa para que los jóvenes de 14 años trabajen en verano ni en ningún otro momento. No utilices la identidad ni la cuenta de pago de un adulto para eludir la norma.

si una plataforma indica «mayores de 18 años», esto no es una forma de eludir la normativa para que los jóvenes de 14 años trabajen en verano ni en ningún otro momento. No utilices la identidad ni la cuenta de pago de un adulto para eludir la norma. Turnos de prueba no remunerados: por lo general, a los empleados con contrato se les debe pagar por el trabajo que el empleador les permita realizar. Pregunta si la orientación o la formación son remuneradas antes de empezar y consulta a tus padres o tutores si la respuesta no está clara.

por lo general, a los empleados con contrato se les debe pagar por el trabajo que el empleador les permita realizar. Pregunta si la orientación o la formación son remuneradas antes de empezar y consulta a tus padres o tutores si la respuesta no está clara. Mentir sobre la edad: una fecha de nacimiento falsa puede provocar el cierre de la cuenta, impedir el acceso a los ingresos y anular las protecciones de la plataforma. Los trabajos que contratan de forma honesta a jóvenes de 14 años no te exigen que finjas ser mayor de lo que eres.

Haz una prueba sencilla: sin pagos por adelantado, sin trucos secretos para ocultar la edad, sin tareas peligrosas y sin pagadores desconocidos. Si una oferta no cumple siquiera uno de estos puntos, elige una opción mejor de esta guía.

Veredicto final sobre los trabajos para jóvenes de 14 años

Los mejores trabajos para jóvenes de 14 años son aquellos que son legales, locales, seguros y específicos. Presenta tu candidatura a una oferta confirmada para mayores de 14 años, como una vacante de dependiente de caja en Publix que cumpla los requisitos, si quieres cobrar un sueldo. Para conseguir un primer cliente más rápido, ofrece servicios de cuidado de niños, paseo de perros tranquilos, limpieza de jardines con herramientas manuales, tareas domésticas o ayuda con los deberes a través de adultos de confianza.

En cuanto a los trabajos de verano para jóvenes de 14 años, aprovecha con cabeza el tiempo libre que tienes fuera del colegio en lugar de darlo por sentado como si fuera ilimitado. Consulta la normativa estatal, fija una tarifa clara y empieza poco a poco. Snakzy puede quedarse en tu lista de opciones para cuando cumplas los 18 años, pero por ahora no es un sustituto del trabajo real ni de unos ingresos garantizados.

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