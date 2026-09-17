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Las 10 mejores páginas web para buscar trabajo en 2026: encuentra el empleo que más te convenga

Los mejores sitios web para encontrar trabajo deberían facilitarte el acceso a ofertas reales que se ajusten a lo que realmente buscas, y no limitarse a ofrecerte otro lugar por el que desplazarte. Una bolsa de empleo general puede resultar útil cuando tu búsqueda aún no está definida, mientras que un sitio especializado cobra mayor relevancia una vez que sabes que buscas trabajo a distancia, puestos en startups, empleos públicos o un sector específico.

Esta lista recoge diez de los mejores sitios web para encontrar trabajo, con una razón clara para utilizar cada uno de ellos. Indeed te ofrece una amplia cobertura en la búsqueda de empleo, mientras que LinkedIn añade visibilidad ante los reclutadores y la creación de redes profesionales. El resto centra la búsqueda en necesidades específicas, como la investigación de empresas, el apoyo en la contratación, los puestos para quienes inician su carrera profesional y la contratación en el sector tecnológico.

¿Te ayudan realmente los sitios web de búsqueda de empleo a conseguir un puesto?

Sí, pero ninguna plataforma puede sustituir a una estrategia de solicitud de empleo bien definida. Los mejores sitios web para encontrar trabajo son útiles porque reducen el tiempo que se tarda en encontrar ofertas relevantes, pero su valor sigue dependiendo de que elijas los sitios que se adapten al tipo de trabajo que buscas.

Una búsqueda práctica podría ser algo así:

Amplia cobertura. Utiliza Indeed cuando busques una amplia variedad de ofertas de empleo en distintos sectores y niveles de experiencia.

Utiliza Indeed cuando busques una amplia variedad de ofertas de empleo en distintos sectores y niveles de experiencia. Redes de contactos y visibilidad ante los reclutadores. Utiliza LinkedIn cuando te puedan ser de ayuda los contactos profesionales o el contacto con los reclutadores.

Utiliza LinkedIn cuando te puedan ser de ayuda los contactos profesionales o el contacto con los reclutadores. Búsquedas especializadas. Utiliza Wellfound, Remotive o Handshake cuando ya sepas el tipo de empresa o el puesto que buscas.

Utiliza Wellfound, Remotive o Handshake cuando ya sepas el tipo de empresa o el puesto que buscas. Colocación gestionada por un reclutador. Utiliza Robert Half cuando necesites ayuda para encontrar ofertas de trabajo por contrato, temporales o indefinidas.

Los mejores sitios web para encontrar trabajo también difieren en la medida en que se encargan de la búsqueda por ti. Las alertas de Indeed y LinkedIn pueden mostrarte nuevas ofertas automáticamente, mientras que Robert Half incorpora a un reclutador en el proceso. Las plataformas especializadas reducen el ruido filtrando el tipo de empresa o de puesto antes de que realices la búsqueda.

Utilizar varios de los mejores sitios web para buscar trabajo solo resulta útil cuando cada uno tiene un objetivo claro. El error es abrir todas las plataformas y enviar la misma solicitud a todas partes. Adapta un número reducido de solicitudes a los puestos que realmente se ajusten a tu experiencia.

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Los 10 mejores sitios web para buscar trabajo según tus objetivos profesionales

Las mejores páginas web para encontrar trabajo destacan en distintos aspectos. Una página generalista puede ofrecerte más ofertas entre las que elegir, mientras que una plataforma especializada te puede ahorrar tiempo una vez que tengas más claro tu objetivo. Las diez opciones que te presentamos a continuación están clasificadas según su utilidad para un tipo específico de búsqueda de empleo, por lo que cada una tiene una razón clara para estar aquí.

1. Indeed [La mejor opción para una búsqueda de empleo amplia]

Indeed es un punto de partida práctico si tu búsqueda aún es bastante abierta. Puedes buscar por puesto, empresa, palabra clave y ubicación; después, guardar ofertas o enviar tu candidatura directamente a través de Indeed cuando la empresa lo permita. Su mayor ventaja es que concentra gran parte del proceso de búsqueda y solicitud en un solo lugar.

Entre los mejores sitios para encontrar trabajo, Indeed también te ofrece formas útiles de filtrar una página de resultados amplia antes de empezar a presentar solicitudes. Tu currículum, tus preferencias laborales y tu actividad previa pueden influir en las recomendaciones, mientras que las búsquedas guardadas te ayudan a volver a consultar ofertas que merecen una segunda mirada.

Hay algunas funciones que merece la pena configurar desde el principio:

Alertas de empleo. Configura alertas diarias o semanales basadas en búsquedas específicas y en las empresas que te interesan.

Configura alertas diarias o semanales basadas en búsquedas específicas y en las empresas que te interesan. Ofertas guardadas. Guarda las ofertas más interesantes mientras investigas sobre la empresa o adaptas tu solicitud.

Guarda las ofertas más interesantes mientras investigas sobre la empresa o adaptas tu solicitud. Asistencia con el currículum. Sube un currículum ya creado para que las solicitudes que cumplan los requisitos puedan gestionarse directamente en Indeed.

Sube un currículum ya creado para que las solicitudes que cumplan los requisitos puedan gestionarse directamente en Indeed. Solicitudes directas. Las ofertas marcadas para solicitudes a través de Indeed te permiten enviar tu candidatura sin tener que ir a otra página web.

Esa selectividad es lo que hace que Indeed siga siendo una de las mejores plataformas para encontrar trabajo. Mantén la búsqueda lo suficientemente amplia como para descubrir oportunidades y, a continuación, limita tus solicitudes a los puestos que realmente se ajusten a tu perfil. Si aún estás decidiendo qué tipo de trabajo online te conviene, nuestra guía de trabajos online fáciles te ofrece más puntos de partida.

Buscar en todos los puestos Indeed 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca una amplia variedad de ofertas de empleo, configura alertas y gestiona tus solicitudes, todo en un mismo sitio. Buscar en Indeed

2. LinkedIn [Ideal para crear una red de contactos que te ayude a encontrar trabajo]

LinkedIn combina una bolsa de empleo con una red profesional, lo que le confiere un papel distinto al de una página web de ofertas de empleo convencional. Puedes buscar ofertas, refinar la búsqueda con filtros, guardar puestos y crear alertas. Las ofertas que cumplen los requisitos también admiten la función «Easy Apply», mientras que otras te redirigen a la propia página web de la empresa.

Entre los mejores sitios para encontrar trabajo, LinkedIn resulta especialmente útil cuando tu perfil es lo suficientemente sólido como para respaldar la búsqueda. Los reclutadores pueden encontrar candidatos en función de su experiencia y preferencias, mientras que tus contactos pueden ofrecerte más información sobre una empresa o una vacante.

Yo me centraría en cuatro partes de la plataforma:

«Abierto al trabajo». Mantén actualizados los puestos y las ubicaciones que te interesan para que las búsquedas de los reclutadores reflejen lo que realmente deseas.

Mantén actualizados los puestos y las ubicaciones que te interesan para que las búsquedas de los reclutadores reflejen lo que realmente deseas. Alertas de empleo. LinkedIn permite configurar alertas diarias o semanales y, actualmente, admite hasta 20 alertas activas a la vez.

LinkedIn permite configurar alertas diarias o semanales y, actualmente, admite hasta 20 alertas activas a la vez. «Easy Apply». Úsalo para puestos adecuados en los que un proceso de solicitud más breve te ahorre tiempo.

Úsalo para puestos adecuados en los que un proceso de solicitud más breve te ahorre tiempo. Tu red de contactos. Comprueba si ya conoces a alguien vinculado a la empresa antes de presentar tu candidatura.

La red de contactos es la razón para utilizar LinkedIn junto con una estrategia más amplia. La función «Solicitud rápida» por sí sola no supone una gran ventaja si tu perfil está desactualizado o tus solicitudes carecen de enfoque. Además, LinkedIn limita el envío rápido de solicitudes a través de «Solicitud rápida» para desalentar las solicitudes masivas automatizadas.

Utiliza tu red de contactos LinkedIn 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca ofertas de empleo utilizando tu perfil y tu red profesional para mejorar la visibilidad. Abre LinkedIn

3. Glassdoor [La mejor opción para investigar a las empresas antes de presentar una solicitud]

Glassdoor se ha ganado su lugar porque encontrar una vacante es solo una parte del proceso de decidir dónde trabajar. La plataforma combina la búsqueda de empleo con opiniones de empleados, información salarial, valoraciones de empresas y debates sobre el entorno laboral. Sus funciones principales para quienes buscan empleo son gratuitas.

Esa vertiente de investigación confiere a Glassdoor un papel destacado entre los mejores sitios web para encontrar trabajo. Puedes investigar la empresa que ofrece una vacante antes de comprometerte con su proceso de selección. Las valoraciones del entorno laboral abarcan aspectos como la conciliación entre la vida laboral y personal, la remuneración y las prestaciones, las oportunidades de carrera y la alta dirección.

Una revisión útil de la empresa puede incluir:

Opiniones recientes de los empleados. Otorga mayor peso a los comentarios más recientes cuando las condiciones de la empresa puedan haber cambiado.

Otorga mayor peso a los comentarios más recientes cuando las condiciones de la empresa puedan haber cambiado. Valoraciones del lugar de trabajo. Compara las categorías que influyen en la experiencia diaria que te interesa.

Compara las categorías que influyen en la experiencia diaria que te interesa. Información salarial. Utiliza los datos salariales disponibles para contextualizar el rango salarial anunciado.

Utiliza los datos salariales disponibles para contextualizar el rango salarial anunciado. Puestos vacantes. Comprueba si la empresa tiene otros puestos que se adapten mejor a tu experiencia.

Yo consideraría Glassdoor como un complemento de investigación para tu búsqueda de empleo principal. Su experiencia actual combina información sobre las empresas con ofertas de empleo proporcionadas por Indeed, por lo que su mayor valor reside en ayudarte a evaluar a la empresa que hay detrás de cada oferta.

Comprueba la empresa Glassdoor 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consulta opiniones sobre empresas y datos salariales mientras comparas ofertas de empleo. Echa un vistazo a Glassdoor

4. ZipRecruiter [Ideal para una búsqueda rápida de empleo]

ZipRecruiter pone más énfasis en emparejarte con las vacantes que en hacerte volver a configurar las búsquedas manualmente cada vez. Puedes subir un currículum, solicitar los puestos que te interesen con un proceso más breve de un solo toque y utilizar sus herramientas de emparejamiento para encontrar puestos relacionados con tu perfil y tu actividad de búsqueda,

Entre las mejores páginas web para buscar trabajo, ZipRecruiter destaca por la información que ofrece sobre el estado de tus solicitudes. Puedes subir tu currículum, enviar tu solicitud con un solo toque cuando sea posible y recibir notificaciones cuando una empresa consulte tu solicitud. Esto hace que la búsqueda no parezca tanto como enviar solicitudes a una caja negra.

Yo utilizaría la plataforma centrándome en estas funciones:

Búsqueda de empleo a medida. Deja que tu perfil y tu actividad de búsqueda te muestren ofertas que se ajusten a lo que buscas.

Deja que tu perfil y tu actividad de búsqueda te muestren ofertas que se ajusten a lo que buscas. Solicitudes con un solo toque. Aprovecha el proceso más rápido cuando tu currículum guardado ya se ajuste al puesto.

Aprovecha el proceso más rápido cuando tu currículum guardado ya se ajuste al puesto. Actualizaciones de las solicitudes. Estate atento a las notificaciones de que la empresa ha visto tu solicitud después de enviarla.

Estate atento a las notificaciones de que la empresa ha visto tu solicitud después de enviarla. Amplia cobertura. Aprovecha la amplia base de ofertas cuando quieras más opciones para un puesto habitual.

La comodidad es también el aspecto principal que hay que tener en cuenta. Una solicitud con un solo toque solo resulta útil cuando el currículum adjunto se ajusta realmente a la vacante. Yo seguiría leyendo los requisitos y comprobando la empresa antes de enviar nada.

Encuentra tu puesto ideal más rápido ZipRecruiter 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra ofertas de empleo relevantes y envía tu solicitud rápidamente subiendo tu currículum. Buscar empleo

5. Robert Half [Ideal para la colocación laboral dirigida por reclutadores]

Robert Half se diferencia de las cuatro primeras opciones porque no te limita a buscar ofertas por tu cuenta. Sus reclutadores colaboran con empresas de los sectores de finanzas y contabilidad, tecnología, marketing y creatividad, jurídico, así como administrativo y de atención al cliente. Las vacantes pueden ser presenciales, híbridas o totalmente a distancia, y hay puestos disponibles tanto por contrato como a tiempo completo.

Ese apoyo de los reclutadores convierte a Robert Half en una opción muy útil entre los mejores sitios para encontrar trabajo. Sigue pudiendo buscar ofertas directamente, pero al subir tu currículum, la plataforma también te recomienda puestos en función de tus habilidades y preferencias. A continuación, un reclutador puede defender tu candidatura ante los empleadores cuando tu experiencia se ajuste al puesto.

El proceso te ofrece varias formas de abordar la búsqueda:

Buscar directamente. Explora los puestos disponibles por título, tipo de trabajo y especialización.

Explora los puestos disponibles por título, tipo de trabajo y especialización. Sube tu currículum. Deja que Robert Half compare tu experiencia con las ofertas disponibles.

Deja que Robert Half compare tu experiencia con las ofertas disponibles. Trabaja con un reclutador. Recurre a la ayuda de un reclutador cuando aparezca un puesto adecuado en una empresa cliente.

Recurre a la ayuda de un reclutador cuando aparezca un puesto adecuado en una empresa cliente. Compara los tipos de trabajo. Consulta las oportunidades de contrato, de contrato con opción a fijo y a tiempo completo antes de decidirte por una opción.

La contrapartida es que la participación de una agencia de selección no garantiza una contratación. Tus opciones siguen dependiendo de la demanda actual de los clientes y de si tu perfil se ajusta a las vacantes disponibles. Yo recurriría a Robert Half cuando quieras que otra persona participe en la búsqueda, sobre todo si te parece bien trabajar por contrato.

Solicita ayuda al equipo de selección de personal Robert Half 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca ofertas de empleo y colabora con los asesores de selección de personal tanto para puestos temporales como a tiempo completo. Buscar empleo

6. Wellfound [Ideal para puestos en startups]

Wellfound está diseñado específicamente para la contratación en startups y empresas tecnológicas, por lo que resulta ideal para lectores que ya saben que quieren formar parte de ese entorno. Los candidatos pueden crear un perfil, consultar las ofertas de startups y presentar su solicitud de forma gratuita. Su valor radica en centrar la búsqueda en empresas en las que la fase de desarrollo, la remuneración y la participación en el capital puedan influir en la decisión.

Entre los mejores sitios para encontrar trabajo, Wellfound resulta especialmente útil porque la remuneración está mucho menos oculta que en muchos portales generales. Las ofertas suelen mostrar el salario y las participaciones antes de presentar la solicitud, mientras que tu perfil puede incluir proyectos, enlaces, habilidades y el tipo de trabajo en una startup que buscas.

Hay algunas funciones que facilitan la búsqueda:

Filtros de salario y participación en el capital. Establece el rango salarial que deseas antes de empezar a buscar entre las ofertas.

Establece el rango salarial que deseas antes de empezar a buscar entre las ofertas. Solicitudes con un solo clic. Tu perfil de Wellfound sirve como solicitud para los puestos compatibles.

Tu perfil de Wellfound sirve como solicitud para los puestos compatibles. Contacto directo para la contratación. Los fundadores y los responsables de contratación pueden ponerse en contacto con los candidatos a través de la plataforma.

Los fundadores y los responsables de contratación pueden ponerse en contacto con los candidatos a través de la plataforma. Filtros centrados en startups. Limita los puestos por tipo de trabajo, ubicación, remuneración y el tipo de empresa que buscas.

Este enfoque más específico es también su limitación. Si buscas empresas consolidadas de todos los sectores, otra plataforma te ofrecerá más variedad. Utiliza Wellfound cuando el tamaño de la startup, la participación en el capital y el acceso directo al equipo de selección sean aspectos importantes para ti.

Ver Startup Pay Wellfound 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra puestos en startups con información sobre el salario y las acciones antes de enviar tu solicitud. Abrir Wellfound

7. Remotive [Ideal para trabajos totalmente a distancia]

Remotive elimina un importante filtro al centrarse exclusivamente en las ofertas de trabajo a distancia. Las empresas publican sus vacantes a distancia directamente en la plataforma, mientras que los solicitantes de empleo pueden buscar en distintas categorías y filtrar los resultados antes de presentar su candidatura.

Su posición entre las mejores páginas web para encontrar trabajo se debe precisamente a ese enfoque. Puedes filtrar las ofertas de trabajo a distancia por ubicación, categoría, idioma, habilidades, tipo de contrato, experiencia y salario; después, guardar una búsqueda o crear una alerta de empleo personalizada. Esto resulta útil cuando el «trabajo a distancia» es un requisito y no solo una preferencia.

Yo utilizaría estas herramientas:

Filtros de ubicación. Comprueba las restricciones geográficas asociadas a las ofertas de trabajo a distancia.

Comprueba las restricciones geográficas asociadas a las ofertas de trabajo a distancia. Filtros de empleo. Separa los puestos a tiempo completo de otras modalidades de trabajo.

Separa los puestos a tiempo completo de otras modalidades de trabajo. Búsquedas guardadas. Ten preparada una búsqueda específica de trabajo a distancia en lugar de tener que volver a crearla.

Ten preparada una búsqueda específica de trabajo a distancia en lugar de tener que volver a crearla. Alertas personalizadas. Recibe por correo electrónico las nuevas ofertas que se ajusten a tus criterios.

Remotive se ha ganado un lugar entre los mejores sitios web para encontrar trabajo cuando el teletrabajo es imprescindible. Su suscripción para demandantes de empleo ofrece varios periodos de suscripción, cuyo precio exacto se muestra durante el proceso de registro y puede variar según el país.

Para obtener una visión más amplia de los puestos que vale la pena buscar, consulta nuestra guía de los mejores trabajos a distancia. No des por sentado que un puesto a distancia se puede desempeñar desde cualquier lugar.

Filtrar funciones remotas Remotive 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca ofertas de trabajo exclusivamente a distancia utilizando filtros de ubicación, habilidades, experiencia y salario. Explorar Remote

8. Handshake [Ideal para estudiantes y recién titulados]

Handshake tiene un público mucho más definido que una bolsa de empleo general. Está pensada para estudiantes, recién titulados y personas que buscan su primer empleo, y ofrece acceso a ofertas de trabajo, así como a información sobre empresas y recursos profesionales. Los estudiantes de las universidades asociadas también pueden vincular la plataforma con los servicios que ofrece su propio centro de orientación profesional.

Esto convierte a Handshake en uno de los mejores sitios para encontrar trabajo cuando aún se está adquiriendo experiencia profesional. La plataforma facilita la búsqueda de empleo y de prácticas, mientras que las universidades participantes pueden publicar ferias de empleo, eventos de empresas y oportunidades en el campus a través de la misma cuenta.

Entre las secciones más útiles de la plataforma se incluyen:

Empleos y prácticas. Busca oportunidades dirigidas a estudiantes y candidatos que se inician en el mundo laboral.

Busca oportunidades dirigidas a estudiantes y candidatos que se inician en el mundo laboral. Búsquedas guardadas. Marca como favoritas las búsquedas a las que quieras volver cuando aparezcan nuevas ofertas.

Marca como favoritas las búsquedas a las que quieras volver cuando aparezcan nuevas ofertas. Seguimiento de empresas. Recibe actualizaciones sobre las empresas y los plazos de solicitud que te interesan.

Recibe actualizaciones sobre las empresas y los plazos de solicitud que te interesan. Oportunidades en el campus. Los estudiantes de las instituciones participantes pueden buscar empleo directamente en el campus.

La graduación tampoco supone necesariamente el fin de su utilidad. Handshake afirma que los antiguos alumnos pueden seguir buscando y enviando solicitudes a través de sus cuentas existentes, aunque lo que puedas acceder puede depender de tu centro educativo. Su mayor ventaja es que presta servicio a personas cuyo currículum se encuentra aún en los primeros peldaños de la escala profesional.

Comienza tu carrera profesional Handshake 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra empleos, prácticas y oportunidades en el campus dirigidas a candidatos que se encuentran en los inicios de su carrera profesional. Abrir Handshake

9. USAJOBS [La mejor opción para empleos en la Administración Federal]

USAJOBS es la plataforma de búsqueda especializada en empleo federal, lo que la convierte en la opción especializada más obvia cuando el objetivo es trabajar para el gobierno. Sus filtros de búsqueda van más allá del título del puesto y la ubicación, ya que te permiten acotar las ofertas según quién pueda presentar su candidatura, el salario o el grado federal, y las diferentes vías de contratación.

Entre las mejores páginas web para encontrar trabajo, USAJOBS es más específica que los portales generales, pero mucho más útil para esta búsqueda concreta. Se crea un perfil a través de Login.gov y, a continuación, se utiliza esa cuenta para solicitar puestos, guardar ofertas de empleo y crear búsquedas guardadas que pueden enviar alertas cuando aparecen nuevas vacantes.

Hay algunas herramientas que resultan especialmente útiles:

Filtros de proceso de contratación. Comprueba si una vacante está abierta al público en general o si está reservada a un grupo de elegibilidad específico.

Comprueba si una vacante está abierta al público en general o si está reservada a un grupo de elegibilidad específico. Filtros de salario y grado. Limita los anuncios federales en función del nivel de remuneración o de experiencia que desees.

Limita los anuncios federales en función del nivel de remuneración o de experiencia que desees. Búsquedas guardadas. Crea alertas para ofertas de empleo federales que coincidan con una búsqueda repetida.

Crea alertas para ofertas de empleo federales que coincidan con una búsqueda repetida. Currículum consultable. Haz que tu perfil y tu currículum sean visibles para que los responsables de selección de personal de las agencias puedan encontrar experiencia relevante.

La contratación federal tiene su propia terminología y normas de elegibilidad, por lo que en este sitio merece la pena leer el anuncio completo. Un título prometedor no sirve de nada si no encajas en la vía de contratación indicada o no cumples los requisitos establecidos.

Buscar puestos de trabajo en la administración federal USAJOBS 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca ofertas de empleo en la administración federal por vía de contratación, salario, ubicación y requisitos. Buscar en USAJOBS

10. Built In [Ideal para empleos tecnológicos]

Built In centra la búsqueda en empresas tecnológicas y puestos relacionados con la tecnología. Ofrece búsquedas específicas para trabajo a distancia y diferentes especialidades técnicas, además de perfiles de empresas que pueden ayudarte a informarte sobre un empleador antes de presentar tu candidatura.

Esto convierte a Built In en un recurso útil entre los mejores sitios para encontrar trabajo, ya que su enfoque va más allá de la ingeniería de software. Las ofertas pueden abarcar la ingeniería, así como el desarrollo de productos, las ventas, el diseño, las finanzas y otras funciones dentro de empresas impulsadas por la tecnología. También puedes filtrar por entorno de trabajo, nivel de experiencia, salario, categoría de empresa y habilidades relevantes.

Yo lo utilizaría para cuatro cosas:

Ofertas centradas en la tecnología. Evita gran parte de las ofertas no relacionadas que suelen aparecer en un portal general.

Evita gran parte de las ofertas no relacionadas que suelen aparecer en un portal general. Investigación sobre la empresa. Analiza la empresa junto con la vacante antes de presentar tu candidatura.

Analiza la empresa junto con la vacante antes de presentar tu candidatura. Búsquedas de puestos tecnológicos a distancia. Explora empresas y ofertas centradas en el teletrabajo.

Explora empresas y ofertas centradas en el teletrabajo. Páginas de puestos especializados. Limita tu búsqueda a áreas como la ingeniería u otras funciones tecnológicas.

Built In sigue siendo uno de los mejores sitios web para encontrar trabajo cuando tu objetivo es una empresa tecnológica, aunque el puesto en sí no sea técnico. Al ser una selección más específica, puedes ahorrar tiempo en comparación con tener que buscar en un portal general. Si también te interesa el trabajo tecnológico por proyectos, nuestra guía sobre plataformas de TI para autónomos aborda el aspecto relacionado con los clientes.

Puestos tecnológicos objetivo Built In 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca empleos relacionados con la tecnología mientras te informas sobre empresas, salarios y entornos de trabajo. Buscar empleos en el sector tecnológico

Comparativa de las 10 plataformas de empleo

Resulta más fácil elegir los mejores portales para encontrar trabajo una vez que se compara para qué está diseñada realmente cada plataforma. Un portal general te ofrece un mayor alcance, mientras que un portal especializado puede ahorrarte muchas búsquedas irrelevantes una vez que tengas más claro tu objetivo.

Sitio web Ideal para Estilo de búsqueda Limitación principal Indeed Búsquedas de empleo amplias Gran bolsa de empleo general El elevado volumen de anuncios puede requerir un mayor filtrado LinkedIn Establecer contactos para conseguir un puesto Portal de empleo y red profesional Funciona mejor con un perfil completo y activo Glassdoor Investigación sobre empresas Ofertas de empleo, además de información sobre empresas y salarios Mejor como complemento para la búsqueda que como única bolsa de empleo ZipRecruiter Búsqueda rápida de ofertas de empleo Búsqueda basada en el perfil y solicitudes rápidas Las solicitudes rápidas siguen necesitando un currículum relevante Robert Half Colocación dirigida por un reclutador Selección de personal y búsqueda directa de empleo Las oportunidades dependen de la demanda actual de los clientes Wellfound Empleos en startups Mercado laboral especializado en startups Mucho más limitado fuera del ámbito de las startups y la tecnología Remotive Ofertas de empleo totalmente a distancia Bolsa de empleo exclusivamente a distancia Los puestos a distancia pueden tener restricciones de ubicación Handshake Estudiantes y recién titulados Plataforma de empleo para quienes inician su carrera profesional El acceso y las funciones pueden depender de tu centro educativo USAJOBS Empleos en la Administración federal Portal de empleo del Gobierno Las normas federales de elegibilidad y contratación añaden complejidad Integrado Empleos tecnológicos Bolsa de empleo especializada en tecnología Menos útil fuera de las empresas tecnológicas

Cómo hemos seleccionado estos sitios

Cada uno de los mejores sitios web para buscar empleo debía estar en funcionamiento activo, ofrecer a los solicitantes de empleo una forma clara de buscar o encontrar ofertas que se ajusten a su perfil, y aportar una razón clara para utilizarlo frente a las demás opciones. Las bolsas de empleo generales, las plataformas especializadas, los servicios de selección de personal y las redes centradas en el desarrollo profesional cumplen los requisitos siempre que guíen a los usuarios hacia oportunidades de empleo reales.

Al comparar las mejores páginas web para encontrar trabajo, también he analizado la utilidad de cada plataforma para un objetivo de búsqueda específico, incluyendo la contratación general, el teletrabajo, las startups, los puestos para quienes están empezando su carrera profesional, los empleos públicos y los puestos tecnológicos. Las plataformas de autónomos se han dejado fuera de la clasificación principal, ya que encontrar clientes es un proceso diferente a encontrar un empleo.

¿Qué hay de las plataformas para autónomos como Upwork y Fiverr?

Upwork, Fiverr y Toptal pueden ayudarte a encontrar trabajo remunerado, pero su finalidad es diferente a la de los diez sitios mencionados anteriormente. Upwork se centra en propuestas de contratos para autónomos, Fiverr se basa en paquetes de servicios y Toptal aplica un proceso de selección antes de que los autónomos entren en su red de talentos.

Los mejores sitios para encontrar un empleo tienen más sentido cuando tu prioridad es una relación con un empleador con condiciones laborales establecidas y una trayectoria profesional interna. Las plataformas para autónomos se adaptan mejor cuando buscas trabajar para clientes en proyectos concretos.

Si tu objetivo es el trabajo autónomo, estos consejos para autónomos se centran en crear un flujo de trabajo con los clientes más sostenible. Los conocimientos lingüísticos también pueden abrirte una vía más específica. Nuestra guía sobre cómo ganar dinero traduciendo trata ese tipo de trabajo autónomo por separado.

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas: unos ingresos extra rápidos mientras buscas trabajo

Las aplicaciones de recompensas no figuran en la lista principal porque son pequeñas herramientas para obtener ingresos extra, no plataformas de búsqueda de empleo. Aun así, pueden resultar útiles durante los momentos de inactividad entre una solicitud y otra, sobre todo cuando se busca algo flexible que no interfiera con las entrevistas o con una búsqueda más seria.

Snakzy, BigCash y KashKick son gratuitas al principio, pero los umbrales de cobro varían bastante. BigCash tiene el mínimo más bajo, 1 dólar; KashKick requiere 10 dólares, y Snakzy, 35 dólares. Esa diferencia es importante si solo piensas utilizar una aplicación de recompensas de forma ocasional, ya que un mínimo más alto puede hacer que un saldo pequeño se quede en la cuenta durante más tiempo.

Aplicación Mínimo de pago Coste de acceso Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis (mayores de 18 años, solo en EE. UU.)

Si ya estás utilizando las mejores páginas web para buscar trabajo y quieres algo con lo que ocupar los momentos de menor actividad, estas aplicaciones pueden ofrecerte una forma de ganar algo de dinero extra mientras buscas empleo. Si además intentas trabajar mientras te desplazas de un lugar a otro, nuestra guía sobre cómo viajar y ganar dinero te ofrece opciones más flexibles.

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Lo que no funciona

Incluso los mejores sitios web para buscar trabajo pueden hacerte perder el tiempo si la búsqueda en sí no está bien enfocada. Los mayores problemas suelen surgir por presentar solicitudes de forma demasiado general o por fiarse de una oferta sin comprobar antes qué hay detrás.

Enviar el mismo currículum a todas partes. Una herramienta de solicitud rápida ahorra clics, pero no hace que un currículum genérico se adapte a diez puestos diferentes.

Una herramienta de solicitud rápida ahorra clics, pero no hace que un currículum genérico se adapte a diez puestos diferentes. Ignorar las restricciones de ubicación. Las ofertas de trabajo a distancia pueden seguir exigiendo un país, una región o un huso horario de trabajo específicos.

Las ofertas de trabajo a distancia pueden seguir exigiendo un país, una región o un huso horario de trabajo específicos. Pagar por una colocación garantizada. La Comisión Federal de Comercio advierte sobre estafas laborales en las que se te pide que pagues por adelantado a cambio de un trabajo prometido. Un proceso de selección legítimo debe estar claro antes de que facilites información personal.

La Comisión Federal de Comercio advierte sobre estafas laborales en las que se te pide que pagues por adelantado a cambio de un trabajo prometido. Un proceso de selección legítimo debe estar claro antes de que facilites información personal. No investigar a la empresa. Comprueba la empresa, los requisitos del puesto, los detalles de la remuneración y el destino de la solicitud antes de facilitar información personal.

Los mejores sitios web para encontrar trabajo te dan acceso a ofertas de empleo. No pueden convertir una candidatura poco adecuada en una buena.

Veredicto final sobre los mejores sitios web para buscar trabajo

Los mejores sitios web para encontrar trabajo son aquellos que se adaptan a la forma en que realmente estás buscando. Yo empezaría por Indeed para realizar una búsqueda amplia y, a continuación, añadiría una plataforma especializada una vez que tu objetivo esté más claro.

Entre las mejores plataformas para buscar trabajo, LinkedIn resulta especialmente adecuada cuando puede ser útil ampliar la red de contactos o ganar visibilidad ante los reclutadores. Robert Half es la opción más acertada si buscas una colocación gestionada por un reclutador, mientras que Wellfound, Remotive, Handshake, USAJOBS y Built In resultan más útiles cuando tu búsqueda ya tiene una orientación concreta.

No abras diez cuentas ni las trates a todas como si tuvieran la misma importancia. Elige una plataforma general y otra especializada, configura alertas específicas y dedica tu tiempo a las ofertas que realmente se ajusten a tu experiencia. Una búsqueda más reducida y mejor orientada aumenta las posibilidades de que cada candidatura se convierta en una entrevista.

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Preguntas frecuentes