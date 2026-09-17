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Die 10 besten Websites für die Jobsuche im Jahr 2026: Finden Sie den passenden Job

Die besten Websites für die Jobsuche sollten es Ihnen erleichtern, echte Stellenangebote zu finden, die Ihren tatsächlichen Vorstellungen entsprechen, und nicht nur eine weitere Plattform zum Durchblättern bieten. Eine breit gefächerte Jobbörse kann hilfreich sein, wenn Ihre Suche noch offen ist, während eine spezialisierte Website nützlicher wird, sobald Sie wissen, dass Sie nach Remote-Arbeit, Stellen bei Start-ups, Stellen im öffentlichen Dienst oder in einer bestimmten Branche suchen.

Diese Liste umfasst zehn der besten Websites für die Jobsuche, jeweils mit einer klaren Begründung für deren Nutzung. Indeed bietet Ihnen eine umfassende Abdeckung bei der Jobsuche, während LinkedIn zusätzliche Sichtbarkeit bei Personalvermittlern und professionelles Networking ermöglicht. Die übrigen Websites grenzen die Suche auf spezifische Bedürfnisse ein, wie beispielsweise Arbeitgeberrecherche, Unterstützung bei der Personalbeschaffung, Einstiegspositionen und die Rekrutierung im Technologiebereich.

Helfen Jobsuchportale tatsächlich dabei, eine Stelle zu finden?

Ja, aber keine Plattform kann eine gezielte Bewerbungsstrategie ersetzen. Die besten Websites für die Jobsuche sind nützlich, weil sie den Zeitaufwand für die Suche nach relevanten Stellenangeboten reduzieren, doch der Nutzen hängt immer noch davon ab, welche Websites Sie wählen, die zu der Art von Arbeit passen, die Sie suchen.

Eine praktische Suche könnte wie folgt aussehen:

Umfassende Abdeckung. Nutzen Sie Indeed, wenn Sie eine große Auswahl an Stellenangeboten aus verschiedenen Branchen und für unterschiedliche Erfahrungsstufen suchen.

Nutzen Sie Indeed, wenn Sie eine große Auswahl an Stellenangeboten aus verschiedenen Branchen und für unterschiedliche Erfahrungsstufen suchen. Netzwerken und Sichtbarkeit für Personalvermittler. Nutzen Sie LinkedIn, wenn berufliche Kontakte oder die Kontaktaufnahme durch Personalvermittler hilfreich sein könnten.

Nutzen Sie LinkedIn, wenn berufliche Kontakte oder die Kontaktaufnahme durch Personalvermittler hilfreich sein könnten. Spezielle Suche. Nutzen Sie Wellfound, Remotive oder Handshake, wenn Sie bereits wissen, welche Art von Arbeitgeber oder welche Stelle Sie suchen.

Nutzen Sie Wellfound, Remotive oder Handshake, wenn Sie bereits wissen, welche Art von Arbeitgeber oder welche Stelle Sie suchen. Vermittlung durch Personalvermittler. Nutzen Sie Robert Half, wenn Sie Unterstützung bei der Vermittlung von befristeten, Zeitarbeits- oder Festanstellungen benötigen.

Die besten Jobbörsen unterscheiden sich auch darin, wie viel von der Suche sie für Sie übernehmen. Benachrichtigungen auf Indeed und LinkedIn können neue Stellenangebote automatisch anzeigen, während Robert Half einen Personalvermittler in den Prozess einbindet. Spezialisierte Jobbörsen reduzieren die Unübersichtlichkeit, indem sie die Auswahl nach Arbeitgeber oder Stellenart bereits vor Ihrer Suche eingrenzen.

Die Nutzung mehrerer der besten Jobbörsen ist nur dann sinnvoll, wenn jede einen klaren Zweck erfüllt. Ein Fehler ist es, jede Jobbörse zu öffnen und überall dieselbe Bewerbung zu versenden. Passen Sie lieber weniger Bewerbungen individuell an Stellen an, die wirklich zu Ihrer Erfahrung passen.

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Die 10 besten Jobportale für unterschiedliche Karriereziele

Die besten Websites für die Jobsuche zeichnen sich jeweils durch unterschiedliche Stärken aus. Eine breit gefächerte Plattform bietet Ihnen mehr Stellenangebote zur Auswahl, während eine spezialisierte Plattform Zeit sparen kann, sobald Sie genauere Vorstellungen von Ihrem Wunschjob haben. Die folgenden zehn Empfehlungen sind danach geordnet, wie nützlich sie für eine bestimmte Art der Jobsuche sind – jede davon ist also aus gutem Grund hier aufgeführt.

1. Indeed [Am besten für eine breit angelegte Jobsuche]

Indeed ist ein praktischer Ausgangspunkt, wenn Ihre Suche noch recht offen ist. Sie können nach Berufsbezeichnung, Unternehmen, Stichwort und Standort suchen und dann Stellenangebote speichern oder sich direkt über Indeed bewerben, sofern der Arbeitgeber dies unterstützt. Der größte Vorteil besteht darin, dass ein Großteil des Such- und Bewerbungsprozesses an einem Ort abgewickelt wird.

Als eine der besten Websites für die Jobsuche bietet Indeed dir zudem nützliche Möglichkeiten, eine umfangreiche Ergebnisseite einzugrenzen, bevor du dich bewirbst. Dein Lebenslauf, deine Jobpräferenzen und deine bisherigen Aktivitäten können die Empfehlungen beeinflussen, während gespeicherte Suchanfragen dir helfen, zu Stellen zurückzukehren, die einen zweiten Blick wert sind.

Einige Funktionen lohnt es sich, frühzeitig einzurichten:

Stellenbenachrichtigungen. Richten Sie tägliche oder wöchentliche Benachrichtigungen zu gezielten Suchanfragen und Arbeitgebern ein, die Sie interessieren.

Richten Sie tägliche oder wöchentliche Benachrichtigungen zu gezielten Suchanfragen und Arbeitgebern ein, die Sie interessieren. Gespeicherte Stellenangebote. Sammeln Sie vielversprechende Stellenangebote, während Sie sich über den Arbeitgeber informieren oder Ihre Bewerbung individuell anpassen.

Sammeln Sie vielversprechende Stellenangebote, während Sie sich über den Arbeitgeber informieren oder Ihre Bewerbung individuell anpassen. Unterstützung beim Lebenslauf. Laden Sie einen bestehenden Lebenslauf hoch , damit geeignete Bewerbungen direkt in Indeed verbleiben können.

Laden Sie einen bestehenden Lebenslauf hoch damit geeignete Bewerbungen direkt in Indeed verbleiben können. Direktbewerbungen. Bei Stellenangeboten, die für Indeed-Bewerbungen gekennzeichnet sind, können Sie Ihre Bewerbung einreichen, ohne auf eine andere Website wechseln zu müssen.

Genau diese Selektivität macht Indeed zu einer der besten Websites für die Jobsuche. Halten Sie Ihre Suche zunächst breit genug, um Chancen zu entdecken, und grenzen Sie Ihre Bewerbungen dann auf Stellen ein, die wirklich zu Ihnen passen. Wenn Sie noch nicht sicher sind, welche Art von Online-Arbeit zu Ihnen passt, finden Sie in unserem Leitfaden für einfache Online-Jobs weitere Anhaltspunkte.

Suche über alle Stellen hinweg Indeed 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchsuchen Sie umfangreiche Stellenanzeigen, richten Sie Benachrichtigungen ein und verwalten Sie Ihre Bewerbungen an einem Ort. Auf Indeed suchen

2. LinkedIn [Am besten geeignet für die Jobsuche über Networking]

LinkedIn verbindet eine Jobbörse mit einem beruflichen Netzwerk, wodurch es sich von einer herkömmlichen Stellenbörse unterscheidet. Sie können nach Stellenangeboten suchen, die Suche mit Filtern verfeinern, Stellen speichern und Benachrichtigungen einrichten. Bei geeigneten Stellenangeboten wird „Easy Apply“ unterstützt, während Sie bei anderen Bewerbungen auf die Website des Arbeitgebers weitergeleitet werden.

LinkedIn gehört zu den besten Websites für die Jobsuche und ist besonders nützlich, wenn Ihr Profil stark genug ist, um die Suche zu unterstützen. Personalvermittler können Kandidaten anhand ihrer Berufserfahrung und Präferenzen finden, während Ihre Kontakte Ihnen weitere Einblicke in ein Unternehmen oder eine Stellenausschreibung geben können.

Ich würde mich auf vier Bereiche der Plattform konzentrieren:

„Bereit für die Arbeit“. Halten Sie Ihre Zielpositionen und Standorte auf dem neuesten Stand, damit die Suchanfragen von Personalvermittlern genau Ihren tatsächlichen Wünschen entsprechen.

Halten Sie Ihre Zielpositionen und Standorte auf dem neuesten Stand, damit die Suchanfragen von Personalvermittlern genau Ihren tatsächlichen Wünschen entsprechen. Stellenbenachrichtigungen. LinkedIn unterstützt tägliche oder wöchentliche Benachrichtigungen und erlaubt derzeit bis zu 20 aktive Benachrichtigungen gleichzeitig.

LinkedIn unterstützt tägliche oder wöchentliche Benachrichtigungen und erlaubt derzeit bis zu 20 aktive Benachrichtigungen gleichzeitig. „Easy Apply“. Nutzen Sie diese Funktion für passende Stellen, bei denen ein verkürzter Bewerbungsprozess Zeit spart.

Nutzen Sie diese Funktion für passende Stellen, bei denen ein verkürzter Bewerbungsprozess Zeit spart. Dein Netzwerk. Prüfe vor der Bewerbung, ob du bereits jemanden kennst, der mit dem Unternehmen verbunden ist.

Das Netzwerk ist der Grund, warum man LinkedIn neben anderen Kanälen nutzen sollte. „Easy Apply“ allein ist kein großer Vorteil, wenn Ihr Profil veraltet ist oder Ihre Bewerbungen zu unspezifisch sind. LinkedIn schränkt zudem die schnelle Einreichung von „Easy Apply“-Bewerbungen ein, um automatisierte Massenbewerbungen zu verhindern.

Nutzen Sie Ihr Netzwerk LinkedIn 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach Stellenangeboten und nutzen Sie dabei Ihr Profil und Ihr berufliches Netzwerk, um Ihre Sichtbarkeit zu verbessern. Öffnen Sie LinkedIn

3. Glassdoor [Am besten geeignet, um Arbeitgeber vor der Bewerbung zu recherchieren]

Glassdoor verdient seinen Platz, denn das Finden einer Stellenausschreibung ist nur ein Aspekt bei der Entscheidung, wo man arbeiten möchte. Die Plattform kombiniert die Stellensuche mit Bewertungen von Mitarbeitern, Gehaltsinformationen, Unternehmensbewertungen und Diskussionen zum Arbeitsumfeld. Die wichtigsten Funktionen für Arbeitssuchende sind kostenlos.

Diese Recherchefunktion verleiht Glassdoor eine klare Rolle unter den besten Websites für die Jobsuche. Sie können das Unternehmen hinter einer Stellenanzeige genauer unter die Lupe nehmen, bevor Sie sich auf den Bewerbungsprozess einlassen. Die Bewertungen des Arbeitsumfelds decken Bereiche wie Work-Life-Balance, Vergütung und Sozialleistungen, Karrieremöglichkeiten sowie die Unternehmensführung ab.

Eine nützliche Unternehmensprüfung kann Folgendes umfassen:

Aktuelle Mitarbeiterbewertungen. Geben Sie neueren Rückmeldungen mehr Gewicht, wenn sich die Bedingungen im Unternehmen möglicherweise geändert haben.

Geben Sie neueren Rückmeldungen mehr Gewicht, wenn sich die Bedingungen im Unternehmen möglicherweise geändert haben. Bewertungen des Arbeitsumfelds. Vergleichen Sie Kategorien, die sich auf die für Sie wichtigen Aspekte des Arbeitsalltags auswirken.

Vergleichen Sie Kategorien, die sich auf die für Sie wichtigen Aspekte des Arbeitsalltags auswirken. Gehaltsinformationen. Nutzen Sie die verfügbaren Gehaltsdaten, um sich ein Bild von der in der Stellenanzeige angegebenen Gehaltsspanne zu machen.

Nutzen Sie die verfügbaren Gehaltsdaten, um sich ein Bild von der in der Stellenanzeige angegebenen Gehaltsspanne zu machen. Offene Stellen. Prüfen Sie, ob das Unternehmen andere Stellen anbietet, die besser zu Ihrer Erfahrung passen.

Ich würde Glassdoor als ergänzende Informationsquelle zu Ihrer eigentlichen Jobsuche betrachten. Die aktuelle Version der Plattform kombiniert Unternehmensinformationen mit Stellenanzeigen von Indeed, sodass ihr größter Nutzen darin liegt, Ihnen dabei zu helfen, den Arbeitgeber hinter der Stellenanzeige einzuschätzen.

Überprüfen Sie den Arbeitgeber Glassdoor 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Recherchieren Sie Unternehmensbewertungen und Gehaltsdaten und vergleichen Sie gleichzeitig offene Stellenangebote. Glassdoor prüfen

4. ZipRecruiter [Am besten geeignet für schnelles Job-Matching]

ZipRecruiter legt mehr Wert darauf, Sie mit offenen Stellen abzugleichen, als dass Sie Ihre Suche jedes Mal manuell neu erstellen müssen. Sie können einen Lebenslauf hochladen, sich mit einem kurzen Ein-Klick-Vorgang auf passende Stellen bewerben und die Matching-Tools nutzen, um Stellen zu finden, die zu Ihrem Profil und Ihren Suchaktivitäten passen,

Unter den besten Websites für die Jobsuche sticht ZipRecruiter besonders durch das Feedback zu Ihren Bewerbungen hervor. Sie können einen Lebenslauf hochladen, sich – sofern unterstützt – mit einem Fingertipp bewerben und Benachrichtigungen erhalten, wenn ein Arbeitgeber Ihre Bewerbung ansieht. Dadurch fühlt sich die Suche etwas weniger so an, als würde man Bewerbungen in eine Blackbox schicken.

Ich würde die Plattform vor allem für folgende Funktionen nutzen:

Stellenabgleich. Lassen Sie Ihr Profil und Ihre Suchaktivitäten Stellenangebote anzeigen, die zu Ihren Zielen passen.

Lassen Sie Ihr Profil und Ihre Suchaktivitäten Stellenangebote anzeigen, die zu Ihren Zielen passen. Bewerbungen mit einem Fingertipp. Nutzen Sie den schnelleren Ablauf, wenn Ihr gespeicherter Lebenslauf bereits zu der Stelle passt.

Nutzen Sie den schnelleren Ablauf, wenn Ihr gespeicherter Lebenslauf bereits zu der Stelle passt. Bewerbungsaktualisierungen. Achten Sie nach dem Absenden auf Benachrichtigungen, dass der Arbeitgeber Ihre Bewerbung angesehen hat.

Achten Sie nach dem Absenden auf Benachrichtigungen, dass der Arbeitgeber Ihre Bewerbung angesehen hat. Breite Abdeckung. Nutzen Sie den großen Pool an Stellenangeboten, wenn Sie mehr Optionen für eine bestimmte Position suchen.

Der Komfort ist jedoch auch der wichtigste Aspekt, den es im Auge zu behalten gilt. Eine Bewerbung mit einem Fingertipp ist nur dann sinnvoll, wenn der beigefügte Lebenslauf tatsächlich zur Stellenausschreibung passt. Ich würde dennoch die Anforderungen lesen und den Arbeitgeber überprüfen, bevor ich etwas absende.

Schneller passende Stellenangebote finden ZipRecruiter 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lassen Sie sich passende Stellenangebote vorschlagen und bewerben Sie sich schnell mit einem hochgeladenen Lebenslauf. Stellenangebote finden

5. Robert Half [Am besten geeignet für die Vermittlung durch Personalberater]

Robert Half unterscheidet sich von den ersten vier Plattformen dadurch, dass Sie nicht darauf beschränkt sind, Stellenangebote auf eigene Faust zu durchsuchen. Die Personalvermittler des Unternehmens arbeiten mit Arbeitgebern aus den Bereichen Finanzen und Buchhaltung, Technologie, Marketing und Kreativwirtschaft, Recht sowie Verwaltung und Kundenservice zusammen. Die Stellenangebote können vor Ort, im Hybridmodell oder vollständig im Homeoffice ausgeübt werden, wobei sowohl befristete als auch Vollzeitstellen zur Verfügung stehen.

Diese Unterstützung durch Personalvermittler macht Robert Half zu einer nützlichen Anlaufstelle unter den besten Jobbörsen. Sie können zwar weiterhin direkt nach Stellenangeboten suchen, aber wenn Sie Ihren Lebenslauf hochladen, kann die Plattform Ihnen auch Stellen vorschlagen, die auf Ihren Fähigkeiten und Präferenzen basieren. Ein Personalvermittler kann sich dann bei Arbeitgebern für Sie einsetzen, wenn Ihre Erfahrung zu der Stelle passt.

Der Prozess bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, die Suche anzugehen:

Direkt suchen. Durchsuchen Sie die verfügbaren Stellen nach Berufsbezeichnung, Art der Tätigkeit und Fachgebiet.

Durchsuchen Sie die verfügbaren Stellen nach Berufsbezeichnung, Art der Tätigkeit und Fachgebiet. Laden Sie Ihren Lebenslauf hoch. Lassen Sie Robert Half Ihre Erfahrungen mit den verfügbaren Stellenangeboten abgleichen.

Lassen Sie Robert Half Ihre Erfahrungen mit den verfügbaren Stellenangeboten abgleichen. Arbeiten Sie mit einem Personalvermittler zusammen. Nutzen Sie die Unterstützung eines Personalvermittlers, wenn eine passende Stelle bei einem Kunden erscheint.

Nutzen Sie die Unterstützung eines Personalvermittlers, wenn eine passende Stelle bei einem Kunden erscheint. Vergleichen Sie die Beschäftigungsarten. Informieren Sie sich über befristete Stellen, befristete Stellen mit Option auf Festanstellung und Vollzeitstellen, bevor Sie sich für einen Weg entscheiden.

Der Nachteil ist, dass die Einbindung eines Personalvermittlers keine Vermittlung garantiert. Ihre Möglichkeiten hängen weiterhin von der aktuellen Nachfrage der Kunden ab und davon, ob Ihr Profil zu den verfügbaren Stellen passt. Ich würde Robert Half nutzen, wenn Sie möchten, dass eine weitere Person in die Suche einbezogen wird, insbesondere wenn Sie auch mit einer befristeten Anstellung einverstanden sind.

Unterstützung durch Personalvermittler erhalten Robert Half 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach Stellenangeboten und arbeiten Sie mit Personalvermittlern zusammen, um sowohl befristete als auch Festanstellungen zu finden. Stellenangebote finden

6. Wellfound [Am besten für Jobs bei Start-ups]

Wellfound ist speziell auf die Personalvermittlung in Start-ups und im Tech-Bereich ausgerichtet und eignet sich daher für Leser, die bereits wissen, dass sie in einem solchen Umfeld arbeiten möchten. Bewerber können ein Profil erstellen, Stellenangebote von Start-ups durchsuchen und sich kostenlos bewerben. Der Mehrwert liegt darin, dass die Suche auf Unternehmen fokussiert ist, bei denen die Unternehmensphase, die Vergütung und die Beteiligung an der Firma die Entscheidung beeinflussen können.

Unter den besten Jobbörsen ist Wellfound besonders nützlich, da die Vergütung hier weitaus transparenter ist als auf vielen allgemeinen Plattformen. In den Stellenanzeigen werden Gehalt und Unternehmensanteile in der Regel bereits vor der Bewerbung angezeigt, während du in deinem Profil Projekte, Links, Fähigkeiten und die Art der Startup-Tätigkeit, die du suchst, angeben kannst.

Einige Funktionen erleichtern die Suche:

Filter nach Gehalt und Aktienanteilen. Legen Sie die gewünschte Vergütungsspanne fest, bevor Sie die Stellenanzeigen durchsehen.

Legen Sie die gewünschte Vergütungsspanne fest, bevor Sie die Stellenanzeigen durchsehen. Bewerbungen mit einem Klick. Ihr Wellfound-Profil dient als Bewerbung für die unterstützten Stellen.

Ihr Wellfound-Profil dient als Bewerbung für die unterstützten Stellen. Direkter Kontakt zur Personalabteilung. Gründer und Personalverantwortliche können Kandidaten über die Plattform kontaktieren.

Gründer und Personalverantwortliche können Kandidaten über die Plattform kontaktieren. Startup-spezifische Filter. Grenzen Sie die Stellen nach Stellenart, Standort, Vergütung und der Art des Unternehmens ein, das Sie suchen.

Dieser engere Fokus ist gleichzeitig auch die Einschränkung. Wenn Sie etablierte Arbeitgeber aus allen Branchen suchen, bietet Ihnen eine andere Jobbörse eine größere Auswahl. Nutzen Sie Wellfound, wenn Ihnen die Größe des Start-ups, Beteiligungen und der direkte Zugang zum Einstellungsteam wichtig sind.

Siehe Startup Pay Wellfound 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Stellenangebote bei Start-ups, bei denen Gehalts- und Beteiligungsdetails bereits vor der Bewerbung einsehbar sind. Wellfound öffnen

7. Remotive [Am besten für rein remote ausgeübte Jobs]

Remotive entfallen einen wichtigen Filter, indem es sich auf Remote-Stellenangebote konzentriert. Unternehmen veröffentlichen Remote-Stellenangebote direkt auf der Plattform, während Arbeitssuchende über verschiedene Kategorien hinweg suchen und die Ergebnisse eingrenzen können, bevor sie sich bewerben.

Dieser Fokus macht die Seite zu einer der besten Plattformen für die Jobsuche. Sie können Remote-Stellen nach Standort, Kategorie, Sprache, Fähigkeiten, Beschäftigungsart, Berufserfahrung und Gehalt filtern und anschließend eine Suche speichern oder einen individuellen Job-Alert einrichten. Das ist besonders nützlich, wenn „Remote“ eine Voraussetzung und keine bloße Präferenz ist.

Ich würde folgende Tools nutzen:

Standortfilter. Überprüfen Sie die geografischen Einschränkungen, die mit Remote-Stellenangeboten verbunden sind.

Überprüfen Sie die geografischen Einschränkungen, die mit Remote-Stellenangeboten verbunden sind. Beschäftigungsfilter. Trennen Sie Vollzeitstellen von anderen Beschäftigungsformen.

Trennen Sie Vollzeitstellen von anderen Beschäftigungsformen. Gespeicherte Suchanfragen. Halten Sie eine präzis eingestellte Remote-Suche bereit, anstatt sie jedes Mal neu erstellen zu müssen.

Halten Sie eine präzis eingestellte Remote-Suche bereit, anstatt sie jedes Mal neu erstellen zu müssen. Individuelle Benachrichtigungen. Lassen Sie sich neue passende Stellenangebote per E-Mail zusenden.

Remotive gehört zu den besten Websites für die Jobsuche, wenn Remote-Arbeit ein Muss ist. Die Mitgliedschaft für Arbeitssuchende ist in verschiedenen Abonnementlaufzeiten erhältlich; der genaue Preis wird bei der Anmeldung angezeigt und kann je nach Land variieren.

Einen umfassenderen Überblick über interessante Stellenangebote finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Remote-Jobs. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Remote-Stelle von jedem Ort aus ausgeübt werden kann.

Remote-Rollen filtern Remotive 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach Stellenangeboten, die ausschließlich im Homeoffice ausgeübt werden können, und filtern Sie dabei nach Standort, Fähigkeiten, Berufserfahrung und Gehalt. Remote durchsuchen

8. Handshake [Am besten geeignet für Studierende und Absolventen]

Handshake richtet sich an eine deutlich klarer definierte Zielgruppe als allgemeine Jobbörsen. Die Plattform ist auf Studierende, Absolventen und Berufseinsteiger ausgerichtet und bietet neben Stellenangeboten auch Informationen zu Arbeitgebern sowie Ressourcen zur Karriereplanung. Studierende an Partnerhochschulen können die Plattform zudem mit den Angeboten ihres eigenen Karrierezentrums verknüpfen.

Das macht Handshake zu einer der besten Seiten für die Jobsuche, wenn man noch dabei ist, Berufserfahrung zu sammeln. Die Plattform unterstützt die Suche nach Jobs und Praktika, während teilnehmende Hochschulen über dasselbe Konto Karrieremessen, Arbeitgeberveranstaltungen und Angebote auf dem Campus bewerben können.

Zu den nützlichen Funktionen der Plattform gehören:

Stellenangebote und Praktika. Suchen Sie nach Stellenangeboten für Studierende und Berufseinsteiger.

Suchen Sie nach Stellenangeboten für Studierende und Berufseinsteiger. Gespeicherte Suchanfragen. Speichern Sie Suchanfragen als Lesezeichen, zu denen Sie zurückkehren möchten, sobald neue Stellenangebote erscheinen.

Speichern Sie Suchanfragen als Lesezeichen, zu denen Sie zurückkehren möchten, sobald neue Stellenangebote erscheinen. Arbeitgeber verfolgen. Erhalten Sie Updates zu Arbeitgebern und Bewerbungsfristen, die Sie interessieren.

Erhalten Sie Updates zu Arbeitgebern und Bewerbungsfristen, die Sie interessieren. Stellenangebote auf dem Campus. Studierende an teilnehmenden Hochschulen können direkt nach Jobs auf dem Campus suchen.

Auch nach dem Abschluss bleibt die Plattform nützlich. Laut Handshake können Absolventen über ihre bestehenden Konten weiterhin suchen und sich bewerben, wobei der Zugriff je nach Hochschule variieren kann. Der größte Vorteil liegt darin, dass die Plattform Menschen anspricht, deren Lebenslauf noch am Anfang der Karriereleiter steht.

Starten Sie Ihre Karriere Handshake 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Stellenangebote, Praktika und Angebote an Hochschulen, die speziell auf Berufseinsteiger zugeschnitten sind. Handshake öffnen

9. USAJOBS [Am besten geeignet für Stellen bei der Bundesregierung]

USAJOBS ist die spezielle Suchplattform für Stellen in der Bundesverwaltung und damit die naheliegende Wahl, wenn eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst angestrebt wird. Die Suchfilter gehen über Berufsbezeichnung und Standort hinaus und ermöglichen es Ihnen, Stellenangebote nach Bewerberkreis, Gehalt oder Bundesdienstgrad sowie nach verschiedenen Einstellungswegen einzugrenzen.

Unter den besten Websites für die Jobsuche ist USAJOBS zwar enger gefasst als die allgemeinen Jobbörsen, für diese spezifische Suche jedoch wesentlich nützlicher. Sie erstellen über Login.gov ein Profil und nutzen dieses Konto anschließend, um sich auf Stellen zu bewerben, Stellenangebote zu speichern und Suchaufträge anzulegen, die Sie benachrichtigen, sobald neue Stellenangebote erscheinen.

Einige Tools sind besonders nützlich:

Filter für den Einstellungsweg. Prüfen Sie, ob eine Stelle für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist oder an eine bestimmte Zulassungsgruppe gebunden ist.

Prüfen Sie, ob eine Stelle für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist oder an eine bestimmte Zulassungsgruppe gebunden ist. Filter nach Gehalt und Besoldungsgruppe. Grenzen Sie die Stellenangebote des Bundes entsprechend der von Ihnen gewünschten Vergütung oder Erfahrungsstufe ein.

Grenzen Sie die Stellenangebote des Bundes entsprechend der von Ihnen gewünschten Vergütung oder Erfahrungsstufe ein. Gespeicherte Suchanfragen. Richten Sie Benachrichtigungen für Stellenangebote im öffentlichen Dienst ein, die einer wiederkehrenden Suchanfrage entsprechen.

Richten Sie Benachrichtigungen für Stellenangebote im öffentlichen Dienst ein, die einer wiederkehrenden Suchanfrage entsprechen. Durchsuchbarer Lebenslauf. Machen Sie Ihr Profil und Ihren Lebenslauf sichtbar, damit Personalverantwortliche der Behörden relevante Berufserfahrung finden können.

Die Einstellung im öffentlichen Dienst hat ihre eigene Terminologie und eigene Zulassungsregeln, daher lohnt es sich auf dieser Website, die gesamte Ausschreibung zu lesen. Eine vielversprechende Stellenbezeichnung nützt nichts, wenn Sie nicht unter den angegebenen Einstellungsweg fallen oder die genannten Anforderungen nicht erfüllen.

Stellenangebote der Bundesregierung suchen USAJOBS 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach Stellenangeboten im öffentlichen Dienst nach Einstellungsweg, Gehalt, Standort und Zulassungsvoraussetzungen. USAJOBS durchsuchen

10. Built In [Am besten für Tech-Jobs geeignet]

Built In beschränkt die Suche auf Technologieunternehmen und technologieorientierte Stellen. Die Plattform bietet spezielle Suchfunktionen für Remote-Arbeit und verschiedene technische Fachgebiete sowie Unternehmensprofile, anhand derer Sie sich vor einer Bewerbung über einen Arbeitgeber informieren können.

Dadurch nimmt „Built In“ einen nützlichen Platz unter den besten Jobportalen ein, da der Fokus über den Bereich Softwareentwicklung hinausgeht. Die Stellenanzeigen umfassen neben dem Bereich Engineering auch Produktentwicklung, Vertrieb, Design, Finanzen und andere Funktionen in technologieorientierten Unternehmen. Sie können die Suche außerdem nach Arbeitsort, Erfahrungsniveau, Gehalt, Unternehmenskategorie und relevanten Fähigkeiten filtern.

Ich würde die Seite für vier Dinge nutzen:

Technikorientierte Stellenangebote. So umgehen Sie einen Großteil der irrelevanten Angebote, die auf allgemeinen Jobbörsen zu finden sind.

umgehen Sie einen Großteil der irrelevanten Angebote, die auf allgemeinen Jobbörsen zu finden sind. Unternehmensrecherche. Informiere dich vor deiner Bewerbung sowohl über den Arbeitgeber als auch über die offene Stelle.

Informiere dich vor deiner Bewerbung sowohl über den Arbeitgeber als auch über die offene Stelle. Suche nach Remote-Stellen im Tech-Bereich. Durchsuchen Sie Unternehmen und Stellenangebote, die auf Remote-Arbeit ausgerichtet sind.

Durchsuchen Sie Unternehmen und Stellenangebote, die auf Remote-Arbeit ausgerichtet sind. Seiten für spezialisierte Positionen. Grenzen Sie Ihre Suche auf Bereiche wie Ingenieurwesen oder andere technische Funktionen ein.

Built In bleibt eine der besten Websites für die Jobsuche, wenn Sie es auf ein Technologieunternehmen abgesehen haben – selbst wenn die Stelle an sich nicht technisch ist. Durch den überschaubareren Kandidatenpool sparen Sie Zeit im Vergleich zur Suche in einem allgemeinen Stellenportal. Wenn Sie sich auch für projektbezogene Tech-Aufträge interessieren, finden Sie in unserem Leitfaden zu IT-Freelancer-Plattformen Informationen zur Arbeit im Auftrag von Kunden.

Zielgruppen im technischen Bereich Built In 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Suchen Sie nach Stellenangeboten im technischen Bereich und informieren Sie sich gleichzeitig über Unternehmen, Gehälter und Arbeitsbedingungen. Technik-Jobs finden

Ein Vergleich der 10 Jobbörsen

Die Auswahl der besten Jobbörsen fällt leichter, wenn man vergleicht, wofür die einzelnen Plattformen eigentlich konzipiert sind. Eine breit gefächerte Jobbörse bietet Ihnen eine große Reichweite, während eine spezialisierte Plattform Ihnen viel irrelevante Suche ersparen kann, sobald Ihr Ziel klarer definiert ist.

Website Am besten geeignet für Suchstil Hauptbeschränkung Indeed Umfassende Stellensuche Große allgemeine Jobbörse Aufgrund der hohen Anzahl an Stellenangeboten kann eine stärkere Filterung erforderlich sein LinkedIn Netzwerken, um eine Stelle zu finden Stellenbörse plus berufliches Netzwerk Funktioniert am besten mit einem vollständigen, aktiven Profil Glassdoor Recherche zu Arbeitgebern Stellenangebote sowie Unternehmens- und Gehaltsrecherche Eher als Recherchehilfe geeignet als als einzige Jobbörse ZipRecruiter Schnelle Stellenvermittlung Profilbasierte Vermittlung und schnelle Bewerbungen Für schnelle Bewerbungen braucht es dennoch einen aussagekräftigen Lebenslauf Robert Half Vermittlung durch Personalvermittler Personalvermittlung und direkte Stellensuche Die Stellenangebote hängen von der aktuellen Kundennachfrage ab Wellfound Stellenangebote bei Startups Auf Startups spezialisierter Stellenmarkt Weitaus begrenzter außerhalb von Start-ups und der Tech-Branche Remotive Stellenangebote ausschließlich im Homeoffice Jobbörse ausschließlich für Remote-Stellen Auch bei Remote-Stellen können Standortbeschränkungen bestehen Handshake Studierende und Absolventen Plattform für Berufseinsteiger Zugriff und Funktionen können von Ihrer Hochschule abhängen USAJOBS Stellenangebote der US-Bundesregierung Portal für Stellen in der öffentlichen Verwaltung Bundesweite Zulassungs- und Einstellungsvorschriften erhöhen die Komplexität Integriert Tech-Stellen Jobbörse mit Schwerpunkt auf dem Tech-Bereich Außerhalb von Technologieunternehmen weniger nützlich

Wie wir diese Seiten ausgewählt haben

Jede der besten Jobbörsen musste aktiv betrieben werden, Arbeitssuchenden eine übersichtliche Möglichkeit bieten, nach Stellenangeboten zu suchen oder mit diesen abgeglichen zu werden, und einen eindeutigen Grund liefern , warum sie gegenüber den anderen ausgewählten Seiten vorzuziehen ist. Allgemeine Jobbörsen, spezialisierte Plattformen, Personalvermittlungsdienste und karriereorientierte Netzwerke kommen alle in Frage, wenn sie die Nutzer zu konkreten Beschäftigungsmöglichkeiten führen.

Beim Vergleich der besten Websites für die Jobsuche habe ich auch untersucht, wie nützlich die einzelnen Plattformen für bestimmte Suchziele sind, darunter allgemeine Stellenangebote, Remote-Arbeit, Start-ups, Einstiegspositionen, Stellen im öffentlichen Dienst und Positionen im Tech-Bereich. Freiberufler-Marktplätze wurden aus dem Hauptranking ausgeklammert, da die Suche nach Auftraggebern ein anderer Prozess ist als die Suche nach einer Festanstellung.

Was ist mit Freelancer-Plattformen wie Upwork und Fiverr?

Upwork, Fiverr und Toptal können Ihnen zwar ebenfalls dabei helfen, bezahlte Arbeit zu finden, dienen jedoch einem anderen Zweck als die oben genannten zehn Websites. Bei Upwork dreht sich alles um Angebote für freiberufliche Aufträge, Fiverr basiert auf Dienstleistungspaketen und Toptal wendet ein Auswahlverfahren an, bevor Freiberufler in sein Talentnetzwerk aufgenommen werden.

Die besten Websites zur Jobsuche sind sinnvoller, wenn Ihre Priorität auf einer Arbeitgeberbeziehung mit festgelegten Arbeitsbedingungen und einem internen Karriereweg liegt. Freiberufler-Plattformen eignen sich besser, wenn Sie projektbasierte Arbeit für Kunden suchen.

Wenn freiberufliche Arbeit das Ziel ist, konzentrieren sich diese Tipps für Freiberufler darauf, einen nachhaltigeren Kunden-Workflow aufzubauen. Sprachkenntnisse können ebenfalls einen spezifischeren Weg eröffnen. Unser Leitfaden zum Geldverdienen mit Übersetzungen behandelt diese Art der freiberuflichen Tätigkeit separat.

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps: Ein schnelles Nebeneinkommen während der Jobsuche

Belohnungs-Apps sind nicht in der Hauptliste aufgeführt , da es sich dabei um kleine Tools zum Verdienen von Nebeneinkünften handelt und nicht um Plattformen für die Jobsuche. Sie können dennoch in den Wartezeiten zwischen den Bewerbungen nützlich sein, insbesondere wenn man etwas Flexibles sucht, das weder Vorstellungsgespräche noch eine ernsthaftere Jobsuche beeinträchtigt.

Snakzy, BigCash und KashKick sind alle zunächst kostenlos, doch die Auszahlungsgrenzen unterscheiden sich erheblich. BigCash hat mit 1 $ den niedrigsten Mindestbetrag, bei KashKick sind 10 $ erforderlich und bei Snakzy 35 $. Dieser Unterschied ist von Bedeutung, wenn man eine Prämien-App nur gelegentlich nutzen möchte, da ein höherer Mindestbetrag dazu führen kann, dass ein kleiner Restbetrag länger auf dem Konto verbleibt.

App Mindestauszahlungsbetrag Zugangskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA)

Wenn Sie bereits die besten Websites zur Jobsuche nutzen und nach einer Möglichkeit suchen, ruhigere Phasen zu überbrücken, können diese Apps Ihnen neben der Jobsuche eine zusätzliche kleine Verdienstmöglichkeit bieten. Wenn Sie zudem versuchen, während des Umzugs von einem Ort zum anderen zu arbeiten, finden Sie in unserem Leitfaden zum Thema „Reisen und Geldverdienen“ weitere flexible Optionen.

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Was nicht funktioniert

Selbst die besten Jobbörsen können Ihre Zeit verschwenden, wenn die Suche selbst zu unkonkret ist. Die größten Probleme entstehen meist dadurch, dass man sich zu breit bewirbt oder einer Stellenanzeige vertraut, ohne zuvor zu prüfen, was dahintersteckt.

Überall denselben Lebenslauf verschicken. Ein Tool zur schnellen Bewerbung spart zwar Klicks, passt aber einen allgemeinen Lebenslauf nicht an zehn verschiedene Stellenprofile an.

Ein Tool zur schnellen Bewerbung spart zwar Klicks, passt aber einen allgemeinen Lebenslauf nicht an zehn verschiedene Stellenprofile an. Standortbeschränkungen ignorieren. Auch bei Remote-Stellenangeboten kann ein bestimmtes Land, ein Bundesland oder eine bestimmte Zeitzone vorgeschrieben sein.

Auch bei Remote-Stellenangeboten kann ein bestimmtes Land, ein Bundesland oder eine bestimmte Zeitzone vorgeschrieben sein. Für eine garantierte Vermittlung bezahlen. Die Bundeswettbewerbskommission warnt vor Jobbetrug, bei dem Sie im Voraus für eine versprochene Stelle bezahlen sollen. Ein seriöser Vermittlungsprozess sollte klar sein, bevor Sie persönliche Daten preisgeben.

Die Bundeswettbewerbskommission warnt vor Jobbetrug, bei dem Sie im Voraus für eine versprochene Stelle bezahlen sollen. Ein seriöser Vermittlungsprozess sollte klar sein, bevor Sie persönliche Daten preisgeben. Die Recherche über den Arbeitgeber zu überspringen. Überprüfen Sie das Unternehmen, die Stellenanforderungen, die Vergütungsdetails und die Adresse des Bewerbungsziels, bevor Sie persönliche Daten preisgeben.

Die besten Websites zur Jobsuche bieten Ihnen Zugang zu offenen Stellen. Sie können aus einer schwachen Übereinstimmung jedoch keine starke machen.

Abschließendes Fazit zu den besten Websites für die Jobsuche

Die besten Websites für die Jobsuche sind diejenigen, die zu Ihrer tatsächlichen Suchweise passen. Ich würde mit Indeed für eine breit angelegte Suche beginnen und dann eine spezialisierte Plattform hinzufügen, sobald Ihr Ziel klarer wird.

Unter den besten Websites für die Jobsuche eignet sich LinkedIn besonders gut, wenn Networking oder die Sichtbarkeit bei Personalvermittlern hilfreich sein könnten. Robert Half ist sinnvoller, wenn Sie eine von Personalvermittlern gesteuerte Vermittlung wünschen, während Wellfound, Remotive, Handshake, USAJOBS und Built In nützlicher sind, wenn Ihre Suche bereits eine konkrete Richtung hat.

Eröffnen Sie nicht zehn Konten und behandeln Sie diese nicht alle als gleich wichtig. Wählen Sie eine breit aufgestellte Plattform und eine spezialisierte Option, richten Sie gezielte Benachrichtigungen ein und konzentrieren Sie sich auf Stellenangebote, die wirklich zu Ihrer Erfahrung passen. Eine kleinere, gezieltere Suche erhöht die Chance, dass jede Bewerbung zu einem Vorstellungsgespräch führt.

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Häufig gestellte Fragen