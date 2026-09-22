Actividades complementarias sencillas que cualquiera puede poner en marcha: cómo funcionan y cuánto puedes ganar en 2026

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Hay trabajos secundarios sencillos que cualquiera puede empezar y que, de forma realista, te pueden reportar ingresos en cuestión de días; revender artículos que ya tienes es la forma más rápida de las ocho que se tratan aquí. La mayoría de la gente obtiene ingresos adicionales que oscilan entre unas decenas y unos pocos cientos de dólares al mes al principio, y para ponerte en marcha solo hace falta una tarde para registrarte, sin necesidad de hacer ningún curso ni obtener ninguna certificación.

La verdadera ventaja de estos métodos es que puedes empezar a ganar dinero antes de que termine la semana, con nada más que un teléfono y una hora de tiempo libre. Una encuesta de Bankrate de 2025 reveló que el 27 % de los adultos estadounidenses ya tiene un trabajo extra, y la mayoría gana menos de 1.000 dólares al mes, por lo que el objetivo aquí es obtener dinero extra, no un cambio de carrera.

¿Son realmente viables estos trabajos secundarios fáciles?

Sí, para la mayoría de la gente, aunque el límite realista se sitúa en unos pocos cientos de dólares extra al mes, más que en unos segundos ingresos. Las aplicaciones de reventa y los trabajos de reparto se encuentran entre los trabajos secundarios fáciles que cualquiera puede empezar y que te permiten ingresar dinero en tu cuenta en menos de una semana, mientras que cuidar mascotas o alquilar trasteros suelen tardar unas semanas en generar reservas constantes. El objetivo es obtener ingresos adicionales, no sustituir el sueldo.

Según la última encuesta de Bankrate, quienes tienen trabajos secundarios ganan una media de 200 dólares al mes, y solo el 14 % supera los 1.000 dólares. Si más adelante tu objetivo real pasa a ser ganar 1.000 dólares a la semana, nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana aborda los métodos que requieren un mayor esfuerzo para conseguirlo. En cambio, los ocho trabajos secundarios fáciles que cualquiera puede empezar y que se recogen en esta guía están pensados para un objetivo realista intermedio. Ganas dinero de verdad y dedicas pocas horas, sin que se requieran habilidades especiales.

8 formas reales de empezar un trabajo extra fácil

Clasificados de mayor rapidez de pago a más pasivos, estos son trabajos extra fáciles que cualquiera puede empezar con un móvil y una tarde libre. Entre ellos hay trabajos extra para principiantes sin experiencia, desde aplicaciones de trabajos flexibles hasta formas sencillas de ganar dinero con cosas que ya tienes.

1. Revende cosas que ya tienes en eBay

Los revendedores ocasionales obtienen unos beneficios de entre 70 y 150 dólares al mes una vez que tienen unos cuantos anuncios publicados, lo que convierte a esta actividad en una de las más accesibles y fáciles que cualquiera puede empezar sin tener que comprar, literalmente, nada nuevo. Según los datos de vendedores analizados, los vendedores habituales de eBay en EE. UU. obtienen unos ingresos de 444,90 dólares al mes, y la mayoría mantiene un margen de beneficio del 10 al 20 por ciento.

No necesitas inventario, ni licencia comercial, ni habilidades de diseño. La ropa, los aparatos electrónicos y las tarjetas regalo sin usar son los que mejor se venden. Facebook Marketplace y Poshmark funcionan como alternativas independientes para los artículos adecuados. Los jugadores que tengan artículos que vender también pueden plantearse vender skins de CS:GO por dinero real como una vía de reventa independiente.

Para publicar tu primer anuncio hay que seguir unos cuantos pasos:

Haz una foto del artículo con luz natural y sobre un fondo liso.

Consulta los anuncios vendidos para fijar un precio realista, no te limites a lo que piden otros vendedores.

Redacta una descripción sencilla y precisa, incluyendo cualquier defecto.

Publica el anuncio en una o dos aplicaciones en lugar de en cinco, para que los mensajes sean más fáciles de gestionar.

eBay se queda con un porcentaje de cada venta. Ese es el único coste que conviene conocer de antemano, ya que un artículo de 30 dólares rara vez te reporta los 30 dólares completos.

Vende lo que ya tienes eBay 2.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se puede publicar gratuitamente un número reducido de artículos al mes, y se cobra una comisión por cada venta. Empieza a vender

2. Haz la compra y entrega comestibles con Instacart

Las aplicaciones de compra de comestibles pagan entre 15 y 25 dólares la hora, una vez incluidas las propinas, lo que supone otra opción en nuestra lista de trabajos extra fáciles que cualquiera puede empezar con solo un smartphone y un coche o una bicicleta. El mínimo de Instacart oscila entre 7 y 10 dólares por pedido con servicio completo, y los compradores se quedan con todas las propinas además de eso.

La pega es que la remuneración varía según el barrio y la hora del día. Las mañanas de entre semana en un barrio residencial tranquilo se pagan menos que una concurrida tarde de sábado, por lo que el rango real oscila entre menos de 15 dólares por hora en una zona tranquila y más de 25 dólares en una zona concurrida.

Para empezar, hay que presentar una solicitud, pasar una verificación de antecedentes y, normalmente, esperar unos días:

Presenta tu solicitud a través de la aplicación para compradores y envía un documento de identidad para la verificación de antecedentes.

Espera a que se apruebe la solicitud, lo que suele tardar unos días laborables.

Establece tu disponibilidad y acepta tu primer lote durante una franja horaria de mayor actividad.

Haz la compra cuando te venga bien Instacart 3.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; hay un importe mínimo por pedido, además de las propinas, y no hay ningún coste inicial. Solicitar empleo en la tienda

3. Reparte comida y paquetes con DoorDash

La entrega de comida y paquetes reporta entre 10 y 18 dólares por hora, una vez descontados el combustible y el kilometraje, lo que la convierte en uno de los trabajos secundarios más flexibles y fáciles que cualquiera puede empezar a realizar en bicicleta en una ciudad en la que se puede ir andando. DoorDash calcula la remuneración a partir de una pequeña tarifa base por entrega más las propinas, y la remuneración bruta antes de gastos es notablemente más alta en los mercados con mayor actividad.

Un coche te ayuda en las afueras. Una bicicleta o un patinete funcionan bien en el centro, y no hay que pasar ninguna entrevista. El principal requisito es tener un historial de conducción limpio y un teléfono que funcione con GPS.

Las primeras entregas suelen realizarse esa misma semana:

Regístrate a través de la aplicación y supera la verificación de antecedentes.

Coge una bolsa térmica si la plataforma no te envía una.

Programa tus entregas fuera de las horas punta del almuerzo y la cena para obtener unos ingresos más estables.

Conduce cuando te venga bien DoorDash 3.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; se cobra por cada entrega más las propinas, y en las ciudades densamente pobladas no se exige ningún vehículo más que una bicicleta. Conviértete en un Dasher

4. Pasear perros y cuidar mascotas con Rover

Pasear perros se paga entre 15 y 25 dólares por paseo antes de comisiones, y cuidar mascotas de forma regular puede suponer varios cientos de dólares al mes una vez que se acumulan las reservas. Rover se queda con una comisión del 20 % a los cuidadores y paseadores, por lo que un paseo de 25 dólares te deja unos 20 dólares netos. Los dueños de las mascotas pagan por separado su propia tarifa de reserva.

No se requiere ninguna certificación, aunque un perfil con fotos y una descripción clara de tu espacio se reserva más rápido que uno sin nada. Puedes empezar con esto desde un piso pequeño, ya que el alojamiento nocturno no requiere jardín.

Un perfil nuevo de cuidador suele necesitar:

Una verificación de antecedentes a través de la plataforma.

Fotos de tu casa o de la ruta que sigues para pasear.

Unas líneas sinceras sobre tu experiencia con mascotas, aunque solo sea con las tuyas propias.

Convierte tu amor por las mascotas en dinero Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita, y se aplica una comisión del 20 % por cada reserva completada. Hazte cuidador

5. Haz recados y pequeñas tareas con TaskRabbit

Como «Tasker», puedes ganar entre 20 y 50 dólares por hora de media, y los especialistas en montaje de muebles o en trabajos de mantenimiento suelen ganar más que eso. TaskRabbit se queda con una comisión del 15 % del precio que paga el cliente, por lo que por un trabajo de 100 dólares el «Tasker» recibe 85 dólares, más cada dólar de propina.

Al igual que con la mayoría de los trabajos extra fáciles que cualquiera puede empezar, no se requiere ninguna licencia profesional para la mayoría de las categorías anunciadas, solo conocimientos prácticos sobre cómo realizar la tarea de forma segura. Los nuevos «Taskers» suelen empezar con entre 15 y 25 dólares por hora y van subiendo a medida que acumulan valoraciones.

Para aceptar tu primer encargo:

Crea un perfil y elige dos o tres categorías en las que realmente puedas destacar.

Fija una tarifa por hora cercana a la media local y ajústala cuando empieces a recibir valoraciones.

Acepta primero un trabajo pequeño para ir ganando valoraciones antes de aceptar otros más grandes.

Gana dinero gracias a tus habilidades TaskRabbit 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y se aplica una comisión de servicio del 15 % incluida en el precio que se cobra al cliente. Conviértete en un «Tasker»

6. Cuida niños u ofrece compañía con Care.com

Según la encuesta «2025 Cost of Care» de la propia Care.com, puedes ganar una media de 21,07 dólares por hora cuidando a un niño, y la tarifa aumenta si hay más niños o si se trata de estancias nocturnas. El servicio de compañía a personas mayores a través del mismo tipo de anuncio suele ofrecer una remuneración similar, ya que ambos trabajos se facturan por horas y se contratan de la misma forma.

La mayoría de las familias no exigen una titulación en puericultura, aunque una verificación de antecedentes y un par de referencias hacen que tu perfil sea mucho más atractivo para los clientes. Esta opción se encuentra entre los mejores trabajos secundarios fáciles que cualquiera puede empezar si ya tiene experiencia con niños, familiares mayores o ambos.

Crear un perfil atractivo para conseguir reservas requiere unos pocos pasos:

Verificación completa de la identidad y comprobación de antecedentes.

Indica tu experiencia real, incluido el tiempo dedicado de forma no remunerada al cuidado de tu familia.

Pide a una familia o a un vecino con el que hayas convivido una breve referencia por escrito.

Gana dinero cuidando de otras personas Care.com 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crear un perfil de cuidador es gratuito, y son las familias las que fijan directamente la tarifa por hora. Encuentra trabajos como cuidador

7. Haz compras misteriosas en tiendas y restaurantes locales con BestMark

Las misiones de cliente misterioso para principiantes pagan entre 7 y 20 dólares cada una, y las visitas más complejas, como a concesionarios de coches o restaurantes de lujo, pueden llegar a los 100 dólares o más, según la propia guía salarial de BestMark. La mayoría de los clientes misteriosos a tiempo parcial ganan una cantidad modesta cada mes, dependiendo del número de misiones que acepten y de lo bien que las organicen.

Se trata de uno de los trabajos extra fáciles más ignorados que cualquiera puede empezar, ya que no se necesita nada más que seguir una lista de verificación y redactar un breve informe. Métricas de clientes de Sinclair y Marketforce gestionan programas similares si un minorista o una cadena de restaurantes en concreto no figura en la lista de BestMark.

Conseguir tu primer encargo suele ser algo así:

Regístrate en una empresa de confianza y realiza un breve módulo de formación.

Elige encargos cercanos a tus recados habituales para ahorrar en desplazamientos.

Envía el informe y el recibo dentro del plazo establecido para que te paguen.

Gana dinero por comprar y dar tu opinión BestMark 2.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El registro es gratuito; se cobra por cada compra completada y se reembolsan las compras obligatorias. Regístrate para comprar

8. Alquila el espacio que no utilices con Neighbor.com

Un garaje, una entrada de coches o un trastero que no utilices pueden reportarte entre 50 y 500 dólares al mes, dependiendo del espacio y de la ciudad. El anfitrión medio en Neighbor.com gana unos 2.000 dólares al año, y los anuncios en zonas urbanas densamente pobladas suelen reportar más ingresos que los de zonas residenciales tranquilas.

Este es el trabajo extra fácil más pasivo que cualquiera puede empezar, ya que no requiere ningún esfuerzo continuo una vez que el anuncio está publicado y el inquilino se muda. Neighbor.com cobra una comisión del 4,9 % más 0,30 dólares por pago, que se deduce del pago del inquilino antes de que llegue al anfitrión.

Publicar un anuncio de un espacio lleva más o menos el mismo tiempo que publicar un artículo a la venta:

Mide el espacio y haz fotos nítidas a la luz del día.

Fija un precio basándote en los anuncios de la zona.

Revisa el perfil del inquilino antes de aceptar la primera reserva.

Gana dinero con el espacio que ya tienes Neighbor.com 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La publicación de anuncios es gratuita, con una comisión del 4,9 % más 0,30 dólares que se deduce de cada pago. Anuncia tu espacio

Si solo vas a poner en marcha una de estas opciones esta semana, TaskRabbit suele ser la que genera ingresos más rápidamente para alguien que tenga el fin de semana libre y ya disponga de las herramientas básicas en casa. Registrarse como «Tasker» lleva unos diez minutos y no es necesario elegir un nicho de antemano.

Comparativa de estos sencillos trabajos extra

La reventa y las compras misteriosas son las que menos dinero y menos esfuerzo continuo requieren, mientras que el alquiler de espacios es el que exige más paciencia para conseguir inquilinos fijos. La tabla siguiente compara la remuneración habitual, el coste inicial y el grado de implicación que requiere cada uno de estos trabajos extra fáciles que cualquiera puede empezar, utilizando las mismas cifras citadas en los apartados anteriores.

Método Salario habitual Coste inicial Nivel de esfuerzo Reventa en eBay De 70 a 150 dólares al mes 0 Requiere trabajo para publicar los anuncios, poco trabajo después Compras en Instacart De 15 a 25 dólares por hora 0 $ Activo, horario flexible Reparto con DoorDash De 10 a 18 dólares por hora netos 0 Horario activo y flexible Cuidado de mascotas con Rover De 15 a 25 $ por paseo 0 Activo, con horario fijo Tareas de TaskRabbit De 20 a 50 $ por hora 0 Activo, bajo demanda Cuidado de niños en Care.com De 17 a 24 $/hora 0 Activo, programado Compras de incógnito con BestMark De 7 a 20 $ por visita 0 Poco esfuerzo, ocasional Alquiler de espacios en Neighbor.com De 50 a 500 dólares al mes 0 Renta pasiva una vez publicado el anuncio

¿Pueden las aplicaciones de recompensas sumarse a estos trabajos extra fáciles?

Sí, un poco: las aplicaciones de recompensas y de devolución de dinero aportan cantidades pequeñas pero constantes que se suman a los métodos anteriores, en lugar de sustituir a ninguno de ellos. Son ideales como ingresos complementarios mientras se desarrolla una fuente de ingresos extra más importante, ya que la mayoría ofrece ganancias que oscilan entre un solo dígito y un dígito doble bajo al mes.

Snakzy, la aplicación «play-to-earn» propia de Eneba, paga a partir de un mínimo de 35 dólares y registrarse es totalmente gratuito. BigCash se sitúa en el extremo opuesto, con un pago mínimo de 1 dólar, y también es gratis registrarse. También merece la pena mencionar KashKick, aunque hay que ser mayor de 18 años. Actualmente está limitada a EE. UU. y el Reino Unido, por lo que no será adecuada para todos los lectores de aquí.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis Freecash 5 $ (PayPal) / 0,50 $ (criptomonedas) Gratis

Algunos lectores prefieren ganar dinero jugando de verdad en lugar de haciendo recados o repartos. Un resumen de las mejores aplicaciones de juegos con dinero real y una guía para ganar dinero en Roblox tratan este tema con más profundidad de la que cabe aquí.

Registrarse gratis en Snakzy es el complemento más sencillo para cualquiera de los ocho métodos anteriores, ya que funciona en segundo plano sin restarles tiempo.

Cómo hemos seleccionado estas formas fáciles de ganar dinero extra

Todos los métodos aquí mencionados tenían que cumplir cuatro requisitos: no requerir certificación, no necesitar equipamiento específico más allá de un teléfono, ofrecer una remuneración real y estar disponibles en la mayor parte de EE. UU. Eso descartaba la redacción por cuenta propia y otros trabajos similares basados en habilidades, ya que ambos suponen disponer de un portafolio del que carecen la mayoría de los principiantes.

Lo que se descartó

La inversión, el day trading y la creación de contenidos aparecieron en la fase inicial de investigación. Las tres opciones se descartaron por requerir capital, un público seguidor o meses de trabajo inicial no remunerado antes de recibir el primer pago. Esas vías son reales, pero no son trabajos secundarios fáciles que cualquiera pueda empezar esta misma semana.

De dónde proceden las cifras

Las cifras de remuneración proceden de las propias páginas de tarifas o ingresos de cada plataforma, cuando existen, como la documentación de ayuda de TaskRabbit y la página de tarifas de servicio de Rover, además de la encuesta de Bankrate sobre trabajos secundarios de 2025 para obtener una visión más amplia. Cuando una plataforma no publica su propia media, esa laguna se indica directamente en lugar de rellenarse con una estimación. Los trabajos secundarios fáciles que cualquiera puede empezar merecen cifras honestas, no datos de relleno.

Lo que no funciona

Los métodos anteriores funcionan porque no cobran nada por inscribirse y pagan a partir de una fuente real y identificada. La mayoría de los que fracasan siguen el patrón contrario: una cuota inicial y un pagador que nadie puede verificar.

Cuotas iniciales de formación o de material: una plataforma de trabajos esporádicos legítima nunca te cobra nada para empezar a trabajar. La propia advertencia de la FTC sobre estafas en trabajos esporádicos, publicada en febrero de 2026, señala las solicitudes de pago por adelantado como una de las señales de alarma más evidentes.

una plataforma de trabajos esporádicos legítima nunca te cobra nada para empezar a trabajar. La propia advertencia de la FTC sobre estafas en trabajos esporádicos, publicada en febrero de 2026, señala las solicitudes de pago por adelantado como una de las señales de alarma más evidentes. Ofertas de reenvío y gestión de paquetes: los trabajos que solo te piden que recibas y reempaques envíos son un patrón de estafa conocido que la FTC ha señalado en repetidas ocasiones, no un puesto real en el sector logístico.

los trabajos que solo te piden que recibas y reempaques envíos son un patrón de estafa conocido que la FTC ha señalado en repetidas ocasiones, no un puesto real en el sector logístico. Promesas de pagos diarios garantizados: cualquier anuncio que prometa una cantidad diaria fija a cambio de un trabajo mínimo es un cebo, no un empleo. Si una oferta promete algo como ganar 2.000 dólares rápidamente sin necesidad de experiencia, considera la cifra en sí misma como una señal de alerta, más que como un objetivo.

cualquier anuncio que prometa una cantidad diaria fija a cambio de un trabajo mínimo es un cebo, no un empleo. Si una oferta promete algo como ganar 2.000 dólares rápidamente sin necesidad de experiencia, considera la cifra en sí misma como una señal de alerta, más que como un objetivo. Reclutadores que ejercen presión y te instan a actuar de inmediato: los empleadores y las plataformas reales te dan tiempo para reflexionar sobre una oferta. La urgencia artificial es una táctica, no una norma de contratación.

Ninguno de los ocho métodos que se han tratado aquí pide dinero por adelantado, lo cual es el filtro más sencillo que puedes aplicar a cualquier otra cosa que parezca un trabajo extra fácil que cualquiera pueda empezar más adelante.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios fáciles que cualquiera puede empezar

Revender artículos que ya tienes es el método más rápido de estos para obtener dinero en efectivo, mientras que el cuidado de mascotas o las aplicaciones de tareas son la mejor opción para quien busque, en cambio, unos ingresos más estables y recurrentes. Elige un método, pruébalo durante dos semanas y añade un segundo solo cuando el primero haya cogido ritmo.

Añade Snakzy en segundo plano para obtener una pequeña ganancia extra sin que te suponga ningún coste de tiempo, y descarta cualquier cosa que te pida dinero por adelantado antes de seguir leyendo. Empieza hoy mismo por la página de registro de TaskRabbit si lo que más te importa es una opción rápida y repetible, ya que es uno de los trabajos secundarios más fiables y sencillos que cualquiera puede empezar sin necesidad de adquirir ninguna habilidad nueva.

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